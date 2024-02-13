7 gratis mallar för innehållsskapande för snabbare innehållsskapande

Att skriva innehåll är lockande, men det medför utmaningar precis som alla andra jobb. Skrivkramp, distraktioner, brist på inspiration, snäva deadlines, hård konkurrens och försenade betalningar är bara några av de situationer som kan uppstå i detta yrke.

Lyckligtvis kan du övervinna några av dessa utmaningar med mallar för innehållsskapande. De ger struktur och guidar dig mot ditt mål – att leverera kvalitetsinnehåll på kortare tid!

I den här artikeln presenterar vi de bästa mallarna som hjälper dig att effektivisera din skrivprocess och skapa SEO-vänligt innehåll av högsta kvalitet. ✍️

Vad är en mall för innehållsskapande?

För att skapa kvalitetsinnehåll måste skribenter ha utmärkta forskningsfärdigheter, uppmärksamhet på detaljer och oklanderlig grammatik- och stavningsförståelse. Men trots allt detta kämpar innehållsskapare ofta med skrivkramp, uppskjutande, inkonsekvens och brist på inspiration.

Mallar för innehållsskapande utgör ramverket för att mildra dessa utmaningar. Tänk på dem som broar som hjälper dig att korsa Utmaningarnas flod och ta dig till landet med strömlinjeformade skrivprocesser, kreativitet, struktur och kvalitet.

Mallarna erbjuder förberedda avsnitt som ger vägledning och hjälper dig att skapa innehåll som följer ett enhetligt format och SEO-principer.

Det finns olika typer av mallar för innehållsskapande – vissa erbjuder checklistor för att förhindra förbiseenden och hjälpa dig att hålla fokus, medan andra erbjuder riktlinjer för att minska behovet av redigering. Numera är mallar med ChatGPT-prompter också populära – de hjälper dig att extrahera önskad information från AI-baserade verktyg på nolltid.

Varför följa innehållsmallar när man skriver innehåll?

Författare känner sig ofta som om de har hamnat i en djungel utan kompass och överlevnadsverktyg – de utforskar ämnen som de inte vet något om, men förväntas producera enastående innehåll. En mall för innehållsskapande kan vara den karta du behöver för att ta dig ut ur djungeln på ett säkert sätt och nå ditt mål.

Här är några skäl till varför du bör överväga att använda en mall:

Organisation: En mall hjälper dig att organisera dina tankar och utveckla idéer om hur du kan göra ditt innehåll strömlinjeformat och lätt att följa. Konsekvens: Med en mall kan du säkerställa att ditt innehåll alltid följer kundens preferenser när det gäller formatering, stil och grammatik och undvika omfattande redigering och omskrivning. SEO: Mallar för innehållsskapande innehåller ofta SEO-riktlinjer som hjälper dig att få ditt innehåll att rankas högre och ge kunderna kvalitativa och mätbara resultat. Samarbete: Om du arbetar på en SEO-byrå kommer du förmodligen att arbeta med projekt tillsammans med dina kollegor. Med mallar som innehåller : Om du arbetar på en SEO-byrå kommer du förmodligen att arbeta med projekt tillsammans med dina kollegor. Med mallar som innehåller digitala whiteboardtavlor redigering i realtid och alternativ för kommentarer och anteckningar kan du effektivisera teamarbetet och hålla en enad front. Psykisk hälsa: Att skräddarsy innehåll kan vara stressande och påverka din kreativitet. Mallar för innehållsskapande med tydliga avsnitt och riktlinjer hjälper dig att minska skrivkrampen och minimera stressen.

7 gratis mallar för innehållsskapande för snabbare skrivande

Efter noggrann research har vi valt ut de sju bästa mallarna för innehållsskapande från ClickUp. De hjälper dig att skapa värdefullt innehåll som träffar mitt i prick! 🔨

Utforska vår lista och hitta den mall som passar dina behov och hjälper dig att nå dina mål.

1. ClickUp-mall för innehållsskapande

Vägled ditt team med ClickUps mall för innehållsskapande för alla typer av innehåll.

Innehållsskapare och copywriters har ofta svårt att hålla sig till deadlines och säkerställa innehållets konsistens, och detta gäller särskilt för dem som arbetar på byråer. ClickUps mall för innehållsskapande hjälper dig att övervinna dessa problem och snabba upp din produktion tack vare värdefulla riktlinjer för skrivande.

Denna mall kan vara den perfekta grunden för att skräddarsy byråövergripande strategier för innehållsmarknadsföring för olika typer av innehåll. Den består av flera sidor under ClickUp Docs – plattformens unika funktion som låter dig skapa, redigera, dela och lagra dokument och koppla dem till uppgifter.

Varje Doc-sida i mallen låter dig skapa en struktur för olika innehållsformat. Som standard har du fem alternativ:

Webbplatsinnehåll Blogginlägg Pressmeddelande Fallstudie Uppmaning till handling

Låt oss säga att du vill skapa ett blogginlägg. Gå till Blog Post ClickUp Doc, där du hittar flera avsnitt (Titel, Inledning, Brödtext, Slutsats och Snabba tips). Varje avsnitt innehåller korta instruktioner om hur du skriver det, vilket hjälper dig att skapa blogginlägg av hög kvalitet.

Om du samarbetar med andra på blogginlägget kan du lägga till dem i dokumentet och tilldela dem en uppgift. Ange deadlines och prioriteringar för att allt ska fungera smidigt.

Precis som andra ClickUp-mallar är den 100 % anpassningsbar – justera bara sektionerna för att skriva förstklassigt innehåll.

Om du äger en byrå för innehållsskapande eller leder ett team för innehållsskapande kan du använda den här mallen som en handbok. Allt du behöver göra är att beskriva strukturen och formatet för olika typer av texter för att alla ska vara på samma sida och säkerställa konsekvens. 😎

2. Mall för skrivriktlinjer från ClickUp

Säkerställ konsekvens och noggrannhet i dina skriftliga material med ClickUps mall för skrivriktlinjer.

Artiklar som skiljer sig mycket åt i formatering, skrivstil, ton och grammatik förmedlar inte enhetlighet till dina kunder. Om du vill minimera revideringar och se till att ditt innehållsskrivarteam vet exakt hur man skriver ett visst innehåll, använd ClickUps mall för skrivriktlinjer. 💪

Denna mall är ditt teams heliga graal – den innehåller värdefulla instruktioner som hjälper skribenter att skapa innehåll som uppfyller alla krav. Om du använder mallen på rätt sätt kan du standardisera skrivprocessen i ditt företag, säkerställa noggrannhet och hjälpa dina anställda att förstå dina förväntningar.

Denna Doc-mall har flera avsnitt som låter dig definiera ditt företags röst och personlighet.

Efter att ha förklarat vikten av skrivriktlinjer i inledningen kan du gå vidare till mer specifika saker, som röst, ton, varumärkets personlighet, grammatik och stil. Mallen innehåller korta instruktioner om hur du skriver varje avsnitt, men du kan självklart anpassa allt efter eget tycke.

När det gäller riktlinjer för skrivande är nog alla innehållsskapare överens om att ju mer detaljer de har, desto bättre. Var inte rädd för att inkludera allt som dina skribenter kan ha nytta av, från hur man använder förkortningar till vilka emojis som är acceptabla. Ta itu med de vanligaste oklarheterna och minska risken för missförstånd.

När du är klar lägger du till ditt innehållsskrivarteam och andra intressenter i mallen, så att de alltid har tillgång till informationen. Du kan be dem att ge feedback på riktlinjerna och kontrollera om de vill lägga till något annat i dokumentet.

Kolla in dessa nyhetsbrevsmallar!

3. ClickUp-mall för standardrutiner för innehållsskapande

Använd ClickUp Content Creation SOP Template för att ge ditt team konsekventa och tydliga riktlinjer för innehållsskapande.

Detaljerade och tydliga riktlinjer är grunden för framgångsrika processer för innehållsskapande. Med ClickUps mall för standardrutiner för innehållsskapande kan du ge ditt team omfattande instruktioner om företagets skrivrutiner.

Det fina med denna Doc-mall är dess mångsidighet. Du kan använda dess avsnitt för att definiera företagsomfattande riktlinjer för skrivande eller projektspecifika instruktioner.

Låt oss säga att du har fått en ny kund och måste skriva en serie artiklar om digital marknadsföring. Använd den här mallen för att definiera projektet i några få steg:

Börja med avsnittet Syfte: Här beskriver du vikten av att följa SOP. Gå vidare till avsnittet Omfattning: Här kan du lägga till ämnen i mallen och tilldela dem till dina teammedlemmar. Du kan också bestämma vem som hanterar SEO och laddar upp artiklarna. avsnittet Procedur: Beskriv instruktioner om stil, grammatik och formatering eller sammanfatta Gå vidare tillBeskriv stegen för innehållsproduktion . Ge information om vilka artiklar som har hög prioritet, hur de ska skrivas och vad man ska tänka på. I det här avsnittet kan du inkluderaeller sammanfatta innehållskalendern för den specifika kunden.

Avsnittet Relaterade resurser är reserverat för vanliga frågor – ta itu med osäkerheter för att förhindra missförstånd och misstag.

I ett särskilt avsnitt kan du bifoga användbara länkar, till exempel din kunds blogg eller artiklar som har fått bra respons.

4. ClickUp SEO Content Brief Template

Hantera enkelt dina SEO-innehållsbriefingar och dela dem internt eller externt med ClickUp SEO Content Brief Template.

Ja, dina artiklar måste vara relevanta och koncisa, men du får inte glömma att du också skriver för sökmotorerna. Om sökmotorerna inte "gillar" dina artiklar kommer de inte att rankas högt, vilket påverkar räckvidden. Med ClickUp SEO Content Brief Template kan du se till att dina artiklar tilltalar rätt algoritmer och hamnar högt upp i sökresultaten.

Denna Doc-mall har noggrant utformade avsnitt som låter dig skapa omfattande briefs som hjälper skribenter att implementera de bästa SEO-metoderna.

Det första avsnittet, Översikt, fokuserar på allmänna riktlinjer för din artikel. Här anger du titel, ordantal, mål och innehållsformat. Lägg till personer som är relevanta för projektet så att de får tillgång till briefen och kan följa framstegen.

Avsnittet Målgrupp handlar om att profilera dina viktigaste läsare. För att säkerställa att artikeln är relevant, ange information om deras ålder, utbildningsnivå, civilstånd, yrke och beteendemönster.

I avsnittet Meddelanden beskriver du syftet med det innehåll du skapar. Lyft fram hur din produkt skiljer sig från konkurrenternas och varför den är värd att överväga. Det här avsnittet är också ett utmärkt ställe att introducera den ton du vill förmedla.

När du har fastställt dessa allmänna aspekter av ditt projekt kan du ange artikelspecifika riktlinjer i följande avsnitt:

Nyckelord : Sammanfatta primära och sekundära nyckelord som du bör inkludera i din artikel för att den ska rankas högre.

Översikt och underrubriker: Skapa en struktur för din artikel och använd tabellen för att sammanfatta de underrubriker du bör ta upp baserat på : Skapa en struktur för din artikel och använd tabellen för att sammanfatta de underrubriker du bör ta upp baserat på SEO-analysen.

De två sista avsnitten ger utrymme för extra resurser och artiklar från konkurrenter som hjälper dina skribenter att göra ett utmärkt jobb.

5. ClickUp ChatGPT-prompter för skrivmallar

Förbättra dina skrivkunskaper med ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template.

Att skriva innehåll när du saknar inspiration kan vara en mycket tråkig uppgift. Lyckligtvis finns det ett verktyg som kan väcka skrivaren i dig – ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template. 🧙

Denna Doc-mall är en samling av över 200 uppmaningar som hjälper dig att "prata" med ChatGPT, den superpopulära AI-baserade chatboten. Med hjälp av rätt uppmaningar kan du förvandla ChatGPT till en AI-innehållsgenerator och ett kraftfullt verktyg för copywriting för innehållsmarknadsföringsprojekt.

Uppmaningarna är uppdelade i flera kategorier, inklusive uppmaningar för bloggskrivande, böcker, fan fiction och berättelser. Det enda du behöver göra är att hitta rätt uppmaning, kopiera den till ChatGPT och låta den göra sin magi.

Låt oss säga att du skriver ett blogginlägg om projektledningsprogramvara och behöver en fängslande inledning. Öppna ChatGPT Prompts for Blog Writing och kopiera denna prompt:

”Skapa en fängslande introduktion till ett blogginlägg som diskuterar ”{specifikt ämne}”. Betona dess relevans i sammanhanget ”{specifik bransch/område}” och ta hänsyn till faktorer som ”{faktor 1}”, ”{faktor 2}” och ”{faktor 3}”. ”

Glöm inte att ersätta orden inom parentes med lämpliga uttryck! 😁

Det är värt att notera att du inte behöver följa anvisningarna till punkt och pricka. Känn dig fri att experimentera och leka med formuleringar för att få önskade svar från ChatGPT. Chatboten kan vara ett utmärkt verktyg för att skapa dispositioner om du brainstormar idéer för dina inlägg på sociala medier och annat innehåll.

6. ClickUp-mall för arbetsomfattning för copywriting

ClickUp Copywriting Scope of Work Template hjälper dig och din kund att fastställa projektkrav och effektivisera samarbetet.

Att arbeta med kunder kan vara svårt och obehagligt om du inte fastställer projektkrav. Om du vill undvika missförstånd och omfattande revideringar och säkerställa att dina kunder får vad de vill ha, använd ClickUp Copywriting Scope of Work Template.

Denna Doc-mall definierar det arbete du kommer att utföra för din kund och tar upp även de minsta detaljerna.

Först har du avsnittet Översikt, där du kan ange viktiga detaljer för att skapa en sammanfattning av projektet. Sedan går du in på detaljerna och diskuterar projektets mål för att definiera dess syfte.

Nästa och viktigaste steg är att fylla i avsnittet Leveranser. Här kan du:

Beskriv dina och kundens ansvarsområden

Definiera milstolpar och tidsplaner

Skräddarsy en kommunikationsplan

Diskutera budgeten

Lämna utrymme för godkännanden och signeringar

Mallen är otroligt detaljerad och täcker alla projektrelaterade frågor, vilket eliminerar risken för missförstånd. Om du arbetar med andra på projektet kan du lägga till dem i mallen – att ha all information på ett ställe gör processen smidig.

När du har fyllt i mallen bifogar du dokumentet till specifika uppgifter och hanterar dina projekt med självförtroende! 🤹

Tips: Är du osäker på hur du ska fylla i mallen? Utnyttja ClickUp AI, ett unikt AI-baserat verktyg för skrivande och innehållsskapande. Denna kraftfulla assistent har rollspecifika uppmaningar som hjälper dig att generera idéer, sammanfatta, skapa uppgifter och skriva tydligt innehåll.

7. ClickUp-mall för innehållsplanering

Hantera ditt arbete som ett proffs med ClickUp Content Plan Template.

Att hantera din arbetsbelastning på rätt sätt innebär att du inte missar deadlines eller stressar för att hinna färdigt dina artiklar medan din stressnivå skjuter i höjden. Om du behöver en extra skjuts för att organisera dina arbetsdagar och visualisera scheman är ClickUp Content Plan Template perfekt för dig.

Denna mall har flera vyer som låter dig granska din arbetsbelastning ur olika perspektiv.

Börja med innehållsplanens listvy, där du kan skapa uppgifter för varje artikel och definiera deras prioritet, status, syfte, innehållstyp, målgrupp, nyckelord och författare. Du kan redigera anpassade fält för att visa framsteg, rullgardinslistor eller annat som passar dina mål.

Godkännandepanelen är en Kanban-tavla som visar uppgifterna som kort sorterade efter framstegsstatus (ej påbörjad, på vänt, pågående osv.). Tack vare ClickUps dra-och-släpp-design kan du enkelt flytta korten och hålla koll på din arbetsbelastning.

I innehållskalendervyn visas dina uppgifter i en kalender efter förfallodatum. Som standard använder vyn månader, men du kan ändra visningen till varje dag, fyra dagar eller en vecka, beroende på hur fullspäckad din kalender är. Förutom uppgiftens namn markerar kalendern information som godkännandestatus, nödvändiga tillgångar och innehållstyp.

Bjud in dina teammedlemmar till mallen och säkerställ maximal transparens över hela linjen.

Ersätt rädsla med inspiration: Prova dessa coola mallar för innehållsskapande

Innehållsskapande erbjuder fantastiska möjligheter att lära sig nya saker och kan vara givande om du är villig att investera tid och ansträngning i att ständigt förbättra dina färdigheter.

De listade mallarna för innehållsskapande underlättar ditt arbete genom att ge en solid grund för att effektivisera processer, öka samarbetet och skapa kvalitativa texter för olika ändamål.

Dyk in i ClickUps imponerande mallbibliotek, utforska över 1 000 mallar och hitta de som hjälper dig att ta ditt innehållsskapande till nästa nivå! 🧚