10 gratis mallar för innehållsstrategi för marknadsföring

Att ansvara för innehållsmarknadsföring kan snabbt bli överväldigande.

Du hanterar kampanjer över flera kanaler med olika bidragsgivare, teammedlemmar, resurser och deadlines. Du behöver en plats där du kan organisera alla aspekter av processen så att du kan känna dig förberedd och säker i varje steg.

Ange mallen för innehållsmarknadsföringsstrategi.

Här hittar du den perfekta mallen för en strategi för innehållsmarknadsföring inom business-to-business (B2B) som passar dina behov. Vi går igenom vad som kännetecknar en bra mall och delar sedan med oss av några av våra favoriter – inklusive många mallar som du kan använda redan idag.

Ska vi sätta igång?

Vad är en mall för innehållsmarknadsföringsstrategi?

En mall för innehållsmarknadsföringsstrategi hjälper dig att effektivisera dina processer och arbeta mer effektivt genom att ge dig ett ramverk att utgå ifrån varje gång.

Det finns en mall för nästan alla aspekter av innehållsmarknadsföringsprocessen, så att du kan hitta ett bättre sätt att:

Registrera köparprofiler och problemområden

Mät varumärkeskännedom

Genomför en innehållsgranskning

Hantera leadgenerering

Skapa innehåll

Planera e-postmarknadsföringskampanjer

Mät webbplatsens trafik, såsom sidvisningar, organisk trafik och avvisningsfrekvens.

Planera innehåll för sociala medier

Samarbeta med influencers och innehållsskapare

Mät mot nyckeltal (KPI) och mätvärden

Samarbetsbaserad upptäckt och redigering, lägg till kommentarer och bädda in länkar i ClickUp Docs.

Många av de mallar vi erbjuder finns som en del av ClickUp. Att ha all din marknadsförings-, kampanj- och uppgiftsdata på ett och samma ställe är mycket praktiskt, särskilt när du vill arbeta mer produktivt.

Dessa mallar är lätta att skapa, anpassa och dela, så att ditt team kan samarbeta kring dina innehållsmarknadsföringsinsatser. ?

Vad kännetecknar en bra mall för innehållsmarknadsföringsstrategi?

Alla mallar du använder ska hjälpa dig att nå ditt mål snabbare eller på ett mer effektivt sätt. Mallar för innehållsmarknadsföringsstrategier ger dig ett bättre sätt att organisera dina tankar, arbeta med ditt innehåll och dela ditt arbete med andra. ?

De bästa mallarna för innehållsmarknadsföring:

Ger dig ett mer organiserat sätt att lösa ett problem eller strukturera din information.

Ger dig ett standardiserat ramverk som alla i ditt team kan följa.

Snabba upp processen för att skapa innehåll med fördefinierade fält att fylla i och algoritmer.

Underlätta samarbetet med bidragsgivare och intressenter för att bättre nå målgruppen.

Hjälper dig att dela framsteg mot viktiga mått och milstolpar

Varje mall för innehållsstrategi är lite annorlunda, så fokusera på den som bäst passar dina behov.

Om du arbetar med ett videoprojekt kan en storyboardmall vara till hjälp för att visualisera dina scener. För en digital kampanj kan du spara mycket tid genom att använda mallar för sociala medier.

Oavsett vilket marknadsföringsmål eller vilken marknadsföringsprocess du har finns det en mall för det.

10 mallar för innehållsstrategi

Det finns en mall för varje scenario och vi hjälper dig att hitta den du behöver just nu. Upptäck vår samling av mallar för innehållsmarknadsföringsstrategier.

1. ClickUp-mall för marknadsföringskampanj

Ladda ner den här mallen Genomför framgångsrika kampanjer med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

Varje traditionell eller digital marknadsföringskampanj består av en rad mindre uppgifter, och det kan vara en utmaning att hålla ordning på dem. En mall för hantering av marknadsföringskampanjer ger dig en bättre överblick över dessa uppgifter, så att du inte missar något av misstag.

Om du letar efter ett visuellt sätt att organisera din nästa kampanj är ClickUps mall för marknadsföringskampanjer precis vad du behöver. Mallen använder ett listformat i Kanban-stil för att visa kampanjuppgifter under olika rubriker, inklusive planering, produktion, lansering, utvärdering och retention.

För varje uppgift kan du snabbt se titel, förfallodatum, typ av kampanj, tilldelat team och typ av leverans. ⚒️

Använd denna kostnadsfria mall för innehållsstrategi när du har ett hektiskt projekt att organisera och vill ha ett enkelt sätt att vara produktiv och övervaka dina framsteg. Den är utmärkt för teamsamarbete och ansvarstagande, eftersom du enkelt kan se vilket team du ska kontakta för en uppdatering.

2. ClickUp-mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring

Ladda ner den här mallen Säkerställ varumärkeskonsistens i dina marknadsföringsinsatser på sociala medier med ClickUps mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring.

När du arbetar med flera projekt och olika typer av innehåll är en redaktionell kalender ett måste. En redaktionell kalender låter dig se hela din innehållspubliceringskalender på ett ögonblick för att se vad som är på gång, vad som är på gång och var du har innehållsluckor. ?

Använd ClickUps mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring för att få en mer strategisk överblick över ditt kommande innehåll. Se omedelbart vad som ska publiceras och när, tillsammans med viktiga detaljer som innehållspelare, innehållstyp, marknadsföringstyp och innehållstitel. Dessa fält är färgkodade efter kategori, så att du snabbt kan kontrollera att du har rätt balans i innehållet.

Denna mall för marknadsföringskalender är idealisk om du vill ha en mer organiserad process för publicering av innehåll. Det är en användbar mall för innehållsstrategi som du kan arbeta utifrån som innehållsteam och dela med medarbetare och intressenter.

De fungerar också som en innehållsdatabas över ditt tidigare arbete för att hantera befintligt innehåll, så att något som en innehållsgranskning i framtiden blir mycket enklare.

3. ClickUp-mall för innehållsplan för sociala medier

Ladda ner den här mallen Planera, spåra och hantera allt innehåll för dina sociala mediesidor och bifoga även kreativa leveranser för att undvika dubbletter med ClickUp Social Media Content Plan Template.

Sociala medier är ett mycket kreativt och snabbrörligt område. Det innebär att det ibland kan vara svårt att hålla ordning. Använd en mall för innehållsplanering för sociala medier för att ge ditt team ett bättre sätt att planera och vara produktiva – utan att kompromissa med kreativiteten. ?

Använd ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier för att stärka ditt team för sociala medier. Denna mall i listformat är enkel att använda och ger dig en översikt över vad som kommer härnäst.

Se inläggets titel, ansvarig chef, förfallodatum och prioritetsmarkering. Öppna varje uppgift för att se vilken social medieplattform det gäller, hur långt arbetet med innehållet har kommit och vem som har tilldelats varje roll i processen för att skapa innehållet.

Denna mall för innehållsplanering för sociala medier gör det möjligt för ditt team att omvandla sina idéer till planerat innehåll. Arbeta tillsammans för att slutföra innehållsidéer, lägga till anteckningar, bifoga filer från appar för innehållsskapande och effektivisera processen för att skapa innehåll för sociala medier.

4. ClickUp-mall för innehållsmatris på whiteboard

Ladda ner den här mallen Visualisera ditt planerade innehåll så att du får rätt balans med denna ClickUp-mall.

Alla duktiga marknadsföringsteam vet att man inte kan förlita sig på en enda typ av innehåll för att nå sin målgrupp och göra avtryck. Om du lägger för stor vikt vid utbildning och inte tillräckligt på övertalning blir din B2B-marknadsföringsstrategi visserligen användbar, men inte så lönsam som den skulle kunna vara. ?

För att hjälpa dig att hitta rätt balans kan du använda Content Matrix Whiteboard Template från ClickUp. Använd anteckningar i Post-it-stil för att placera dina marknadsföringsaktiviteter – som inlägg på sociala medier, infografik och poddar – i rätt kvadrant.

Denna fyrdelade metod hjälper dig att visualisera syftet med varje typ av innehåll du publicerar, så att du kan förstå om du behöver fokusera mer på något annat.

Denna whiteboard för innehållsmatris är idealisk för att planera nytt innehåll för nästa kvartal. Det är ett mycket visuellt sätt att utvärdera din nuvarande eller planerade innehållsstrategi för att säkerställa att den är balanserad och i linje med dina övergripande affärsmål.

5. ClickUp-mall för innehållsskapande

Ladda ner den här mallen Gör det enklare än någonsin att skriva innehåll med ClickUps mall för innehållsskapande.

Det finns kanske ett växande antal verktyg för att skapa AI-innehåll, men de flesta marknadsföringsteam kommer fortfarande att behöva skriva sitt eget innehåll. Med en mall som vägledning behöver du inte börja om från början varje gång. Du kan hoppa över den skrämmande tomma sidan och lättare komma igång med skrivprocessen.

Mallen för innehållsskrivning från ClickUp är en utmärkt grund för att skriva innehåll. Den innehåller olika sidor som guidar dig genom processen att skriva webbplatsinnehåll, blogginlägg, pressmeddelanden, fallstudier och uppmaningar till handling (CTA). Varje sida har en användbar struktur och hjälpsamma uppmaningar som hjälper dina teammedlemmar att skapa relevant innehåll som känns sammanhängande. ✍️

Använd denna mall för innehållsskapande för att påskynda processen för ditt team. Hjälp dem att komma förbi skrivkrampen och skapa fantastiska saker. För att få större genomslagskraft kan du använda ClickUp AI för att ännu snabbare ta dig från den initiala idén till vackert optimerat innehåll.

Bonus: Kolla in gratis mallar för innehållsskapande för snabbare innehållsskapande

6. ClickUp-mall för produktion av webbinnehåll

Ladda ner den här mallen Med ClickUps mall för webbinnehållsproduktion kan du följa din optimeringsprocess exakt varje gång.

Det finns många rörliga delar som ingår i att skapa och publicera kvalitetsinnehåll för din webbplats. Följ samma process varje gång och håll dig ansvarig med hjälp av en specialdesignad mall.

Organisera ditt arbetsflöde med mallen för webbinnehållsproduktion från ClickUp. Denna användbara mall gör det möjligt för dig att visualisera varje uppgift och varje steg i processen så att du har en tydlig bild av var du befinner dig med varje del av innehållet. Se hur långt du har kommit, vem som har tilldelats uppgiften och om den har avmarkerats eller inte. ✅

Denna mall för produktion av webbinnehåll är ett utmärkt verktyg för team som arbetar med innehållsmarknadsföring och sökmotoroptimering (SEO) och som samarbetar för att skapa, publicera och övervaka effekten av innehållet på din webbplats. Använd den för att införa ett standardiserat, repeterbart och mer produktivt sätt att lägga till innehåll på din webbplats.

7. ClickUp-mall för innehållskalender

Ladda ner den här mallen Skapa innehåll på ett organiserat och effektivt sätt, i linje med dina marknadsföringsmål, med ClickUps mall för innehållskalender.

Att se ditt innehåll i en redaktionell kalender är ett utmärkt sätt att förstå vad som publiceras och när. Men du behöver också en plan bakom kulisserna som hjälper ditt team att förstå var varje del befinner sig i processen. Det är där en innehållskalender kommer in.

Håll ordning och arbeta mer produktivt med ClickUps mall för innehållskalender. Denna mall fungerar utmärkt som en central knutpunkt för din innehållsskapandeprocess. ✨

Överst finns utrymme för en visuell nyckel och listformatet hjälper dig att organisera ditt arbetsflöde för innehållsskapande vecka för vecka. För varje uppgift kan du se titel, status, innehållspelare, godkännandestatus, publiceringsdatum, värde, relaterade filer och anteckningar.

Använd denna mall för innehållskalender som en digital bas för hela arbetsflödet för innehållsskapande. Uppmuntra dina teammedlemmar att uppdatera statusen när de arbetar med uppgifterna och kontrollera regelbundet för att identifiera eventuella hinder eller möjligheter.

8. ClickUp SEO-innehållsbriefmall

Ladda ner den här mallen Överbrygga klyftan mellan ditt briefingteam och dina skribenter med ClickUps mall för SEO-innehållsbriefing.

Vi vill alla att vårt innehåll ska hamna högst upp i sökresultaten, men det kräver strategiska insatser. Ge ditt innehåll bästa möjliga chans att förbättra sin placering i sökmotorernas rankningar med en utmärkt SEO-innehållsbrief. ?

Använd ClickUps mall för SEO-innehållsbrief för att skriva och optimera innehåll för söktrafik. Denna detaljerade mall innehåller allt du behöver för att vägleda marknadsförings- och SEO-teamet eller underleverantörer.

På förstasidan finns en översikt, följt av målgrupp, budskap, nyckelord, disposition, länkar som ska inkluderas och artiklar från konkurrenter. Detaljera innehållsidéer eller länka till befintligt innehåll för att uppdatera eller skapa ett nytt blogginlägg.

Oavsett om du är nybörjare på att skriva innehåll för sökmotorer eller en erfaren proffs, hjälper denna SEO-strategimall dig att hålla ordning och skapa en repeterbar process som hjälper dig att skapa högkvalitativt innehåll varje gång – samtidigt som du förbättrar din organiska trafik.

9. Mall för innehållsmarknadsföringsplan i Word från Template.Net

När det är dags att samla alla dina tankar och planera för nästa säsong är en strategi för innehållsmarknadsföring rätt väg att gå. Med en mall för detta kan du täcka alla delar och skapa en omfattande plan.

Denna mall för innehållsstrategi är en bra utgångspunkt om du använder Microsoft Word. Den innehåller flera sidor med fylltext som hjälper dig att skriva en fokuserad och effektiv marknadsföringsplan för innehåll.

Använd en mall för innehållsstrategi som denna när du vill skapa en central strategiguide som ditt marknadsföringsteam kan följa när de arbetar med sina projekt och kampanjer. Det är också ett användbart dokument att dela med intressenter för att informera dem om ditt arbete.

10. Excel-mall för innehållsmarknadsföring från Vertex42

via Vertex42

En funktionsrik plattform som ClickUp kan hantera alla dina behov inom innehållsmarknadsföring. Men vi förstår att vissa föredrar (eller behöver använda) Excel. Om det gäller dig är den här Excel-mallen för innehållsmarknadsföring ett utmärkt alternativ.

Använd den här mallen för att skapa en visuell guide till din innehållsskapandeprocess. Lägg till dina innehållsuppgifter och projekt, ange prioriteringar, lägg till anteckningar, tilldela teammedlemmar och ange publiceringsdatum. Du kan sedan se dessa i en redaktionell innehållskalender, tillsammans med färgkodade statusar.

Denna mall för innehållsstrategi innehåller inga komplicerade makron eller formler, så den är perfekt för nybörjare eller för dem som inte vill gå in för djupt i tekniken i sitt arbetsflöde för innehållsmarknadsföring.

Arbeta smartare med dessa mallar för innehållsmarknadsföringsstrategier

Ta inte den långa och komplicerade vägen mot framgång inom innehållsmarknadsföring. Använd dessa mallar för B2B-innehållsmarknadsföringsstrategier för att undanröja hinder, öka produktiviteten och underlätta ditt arbete i stort. ?

Om du är redo att förbättra ditt sätt att arbeta med innehållsmarknadsföring kan du prova ClickUp gratis.

Vår allt-i-ett-plattform för produktivitet är den perfekta platsen för att hantera inte bara dina marknadsföringsprojekt utan alla aspekter av ditt arbete. Få tillgång till dessa mallar för innehållsmarknadsföringsstrategier och många fler.

Du kan anpassa dem efter dina behov.