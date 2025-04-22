10 gratis mallar för marknadsföringskalendrar för innehåll 2025

Som marknadsförare hanterar du flera projekt samtidigt, och det kan vara en utmaning att hålla alla projekt enligt schemat. Du spårar inte bara mätvärden och leveranser, utan hanterar förmodligen också ett team som är involverat i olika projekt – från att köra betalda annonser och schemalägga inlägg på sociala medier till att publicera blogginnehåll.

Med hjälp av marknadsföringskalendermallar kan du hålla koll på alla dina marknadsföringsprojekt från start till mål. Här går vi igenom vad dessa mallar gör och diskuterar hur du hittar den rätta.

Vi delar också med oss av 10 av de bästa mallarna för marknadsföringskalendrar som du kan använda för framgångsrika marknadsföringskampanjer. ✨

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är 10 av de bästa marknadsföringskalendermallarna för att hålla dina kampanjer på rätt spår: ClickUp-mall för marknadsföringskalender ClickUp-mall för hantering av marknadsföringskampanjer ClickUp-mall för sociala medier-kalender ClickUp-mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring ClickUp-mall för redaktionell kalenderlista ClickUp-mall för publiceringskalender ClickUp Bloggredaktionell marknadsföringskalendermall ClickUp-mall för innehållskalender Mall för innehållskalender i Google Sheets från Spreadsheetpoint Excel-mall för marknadsföringsinnehållskalender från Vertex42

Vad är en marknadsföringskalendermall?

En marknadsföringskalendermall är ett kalkylblad eller dokument som innehåller alla viktiga deadlines, projektuppgifter och ansvariga för dina marknadsföringskampanjer. Dessa mallar gör det enkelt att starta liknande marknadsföringsprojekt och ger en bred översikt över dina framsteg.

Tanken bakom att skapa en marknadsföringskalender är att du kan börja med en färdplan för att uppnå specifika mål och följa utvecklingen från start till mål. På så sätt kan du snabbt identifiera områden som kan förbättras och upptäcka potentiella förseningar innan de hinner störa projektet.

Kom igång med ClickUp-kalendern Visualisera arbetet, omplanera uppgifter och hantera tidslinjer för marknadsföringsprojekt med den anpassningsbara ClickUp-kalendervyn.

Det finns flera typer av användningsfall för marknadsföringskalendermallar, inklusive e-postmarknadsföring, redaktionella kalendrar, innehållskalendrar och kalendrar för sociala medier. Vissa småföretag och marknadsavdelningar använder en kalender för att hålla koll på hela sin innehållsmarknadsföringsstrategi och sina kampanjer, medan större företag kan välja flera marknadsföringskalendrar för att hålla koll på mer komplexa kampanjer. 🗓️

Vad kännetecknar en bra marknadsföringskalendermall?

Det finns massor av mallar för marknadsföringskalendrar, men vissa är mer användbara än andra. Att hitta rätt mall kan öka produktiviteten, underlätta hanteringen av marknadsföringsresurser och leda till mer framgångsrika kampanjer. 💪

Här är vad du ska leta efter i en marknadsföringskalendermall:

Olika innehållstyper: Din marknadsföringskalendermall bör stödja taggar eller fält för olika typer av innehåll. Detta gör det enklare att spåra olika kampanjer, och du får en bättre överblick över hur varje innehåll presterar och hur lång tid det tar att skapa.

Automatisk delegering av uppgifter: En bra marknadsföringskalendermall gör det tråkiga arbetet åt dig genom att automatiskt tilldela uppgifter till rätt teammedlem.

Flera vyer: Vissa föredrar att se uppgifterna integrerade i en månadskalender. Andra föredrar att följa framstegen med dagliga eller veckovisa vyer. Välj en marknadsföringskalendermall som erbjuder flexibilitet när det gäller att se vad som finns på schemat.

Samarbetsfunktioner: Effektivisera teamarbetet genom att leta efter en marknadsföringskalendermall som låter dig arbeta med alla teammedlemmar och få uppdateringar i realtid.

10 marknadsföringskalendermallar att använda 2025

Vilken typ av marknadsföringskalender som är bäst beror på dina marknadsföringsmål, vilken typ av innehåll du planerar och din nisch. Du kan också behöva marknadsföringskalendrar för detta kvartal och olika typer när du byter marknadsföringsfokus för nästa kvartal.

Från e-postmarknadsföringskalendrar till sociala mediescheman och innehållsplaner – här är 10 av de bästa mallarna för marknadsföringskalendrar som du kan prova redan idag. 👀

1. ClickUp-mall för marknadsföringskalender

Hämta gratis mall Börja bygga din perfekta marknadsföringskalender med hjälp av den anpassningsbara marknadsföringskalendermallen från ClickUp.

ClickUps marknadsföringskalendermall gör det enkelt att få en översikt över alla dina marknadsföringskampanjer och hålla dem på rätt spår. Denna kostnadsfria marknadsföringskalendermall är en integrerad del av alla marknadsföringsstrategier, eftersom du kan hålla koll på flera kampanjer på ett och samma ställe.

Använd mallen för att spåra arbetsflöden och övervaka kapaciteten så att du kan anpassa den efter ditt marknadsföringsteams behov. Automatisering av uppgifter effektiviserar processen genom att omedelbart tilldela uppgifter och deluppgifter till andra intressenter när ett steg är slutfört.

Denna mall har sex olika visningstyper, så att du kan fördjupa dig i enskilda marknadsföringsprojekt, få en bred översikt över alla marknadsföringskampanjer och spåra effekterna på budgeten. Dessutom kan du prioritera uppgifter med fyra olika flagginställningar, från låg till hög prioritet. Nu vet alla i ditt marknadsföringsteam vad som har prioritet.

2. ClickUp-mall för hantering av marknadsföringskampanjer

Hämta gratis mall Planera marknadsföringskampanjer från produktion till lansering med hjälp av mallen för marknadsföringskampanjhantering från ClickUp.

Planera för framgång och följ upp marknadsföringsprojekt med mallen för hantering av marknadsföringskampanjer från ClickUp. Mallen innehåller exempeluppgifter för varje steg i marknadsföringskampanjen, vilket gör det enkelt att komma igång och utnyttja dokumentet för att tillgodose ditt marknadsföringsteams specifika behov.

Börja med att skapa kampanjens struktur och identifiera det övergripande målet, målgruppen och de resurser som behövs för projektet. Skapa sedan uppgifter med hjälp av projektledningsprogramvara och sätt igång!

Denna marknadsföringskalendermall har vyer och avsnitt för alla typer av marknadsföringsteamkampanjer, inklusive:

Produktlanseringskampanj: Gör det enkelt att skapa och gruppera uppgifter som måste slutföras för en framgångsrik produktutveckling.

Sociala medier-kalender: Övervaka leveranser på sociala medier med uppgifter som är utformade för att identifiera innehållstyp, utkast, slutgiltigt innehåll och godkännande för publicering.

Marknadsföringsfas: Få en visuell Få en visuell översikt över de olika faserna i marknadsföringskampanjen. Dra och släpp dem från en fas till en annan och hoppa in i de enskilda uppgiftskorten för mer information om projektets steg.

Kalender: Kalendervyn visar alla uppgifter och deluppgifter i en kalender för att ge daglig, veckovis och månadsvis insikt i arbetsbelastning och framsteg.

Referenser: Skapa en Skapa en kunskapsbas med stilguider, varumärkesriktlinjer , bästa praxis för SEO och produktinformation som ditt team kan använda som referens när de skapar innehåll.

Budgetspårare: Tabellvyn spårar alla utgifter relaterade till den digitala marknadsföringskampanjen så att du håller dig inom budgeten.

3. ClickUp-mall för sociala medier-kalender

Hämta gratis mall Hantera din sociala mediekalender och publicera på olika kanaler i ClickUp-kalendervyn och mallen för sociala medier.

Med ClickUps moderna sociala mediekalender kan du ligga steget före konkurrenterna och ha full kontroll över dina marknadsföringskampanjer i sociala medier. Använd marknadsföringskalendermallen för att schemalägga inlägg på olika plattformar och tilldela uppgifter till alla i ditt team – från marknadsföringschefen till annonsspecialisten.

Denna mall för sociala medier har ett effektivt arbetsflöde tack vare anpassade statusar, vyer och fält. Tilldela kategorier som kanal, hashtags och publiceringsdatum för att övervaka din närvaro på sociala medier när dina kampanjer går igenom processen.

Med färgkodade prioritetsmarkeringar kan du finjustera dina marknadsföringsinsatser och minska risken för att saker faller mellan stolarna. Denna marknadsföringsmall är särskilt användbar för nystartade företag! Använd kalendervyn för att få insikt i vad som har publicerats, vad som fungerar bra och vad som står på tur. ✅

4. ClickUp-mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring

Hämta gratis mall Se på ett ögonblick hur ditt kommande innehållsschema ser ut med ClickUps mall för redaktionell marknadsföringskalender.

Att planera innehåll är en viktig del av alla marknadsföringskampanjer – oavsett om du skriver grundläggande artiklar för din blogg, skapar kreativa inlägg för sociala medier eller utformar iögonfallande marknadsföringsmejl.

Med ClickUps mall för innehållsmarknadsföring kan du utveckla och övervaka processen för att skapa innehåll – från brainstorming till att bocka av det i publiceringsschemat.

Använd en marknadsföringsplanmall som denna för att skapa en visuellt tilltalande marknadsföringskalender. Sju statusar och 12 anpassningsbara fält gör innehållsplaneringen till en barnlek.

Hoppa in i de fyra visningstyperna, inklusive innehållsplan, för att se de nyckelord du riktar in dig på och olika typer av innehåll i schemat. Visningen Publiceringskalender ger översikt över när innehållet är planerat att publiceras.

Du kan dessutom använda framstegstavlan i innehållsmarknadsföringskalendern för att få detaljerad information om vad som har publicerats och hur det har gått. Dela eller ge enkelt åtkomst till marknadsföringskalendermallen till kunder eller interna kollegor i ditt marknadsföringsteam.

5. ClickUp-mall för redaktionell kalenderlista

Hämta gratis mall Med ClickUps mall för redaktionell kalenderlista kan du övervaka publiceringsprocessen från början till slut i en överskådlig instrumentpanel.

Med denna marknadsföringskalendermall från ClickUp kan du övervaka publiceringsprocessen från början till slut i en överskådlig listdashboard.

Använd redaktionskalendermallen från ClickUp för att lägga grunden för aktiv och konsekvent kommunikation och för att övervaka redaktionella uppgifter från idé till publicering. Oavsett om du spårar en produktlansering eller övervakar publiceringsschemat för olika typer av innehåll kan du uppnå dina marknadsföringsmål med denna praktiska mall.

Använd de fem anpassade statusarna – inklusive att göra, revidering, pågående, under granskning och klart – för att flytta projekt och uppgifter genom processen. Prioritera uppgifter och använd filter för att begränsa vyn baserat på publiceringsdatum eller innehållstyp i denna innehållsmarknadsföringskalender.

6. ClickUp-mall för publiceringskalender

Hämta gratis mall Håll koll på allt innehåll som är klart för publicering med hjälp av ClcikUps mall för publiceringskalender.

Håll koll på allt innehåll som är klart för publicering med hjälp av marknadsföringskalendrar som ger dig uppdateringar om publiceringsscheman för bloggar, sociala medier eller e-postkampanjer.

En av de bästa faserna i innehållsproduktionsprocessen är publiceringen. Du har lagt ner massor av hårt arbete, samarbetat med andra innehållsskapare och skapat det perfekta innehållet. Nu är det dags att publicera det och visa det för din målgrupp för att stödja dina marknadsföringsaktiviteter.

Använd ClickUps mall för publiceringskalender för att spåra alla dina initiativ i publiceringsfasen. Sju anpassade statusar skapar ett ramverk för ditt innehållsteam, inklusive steg för research, innehållsskrivning och godkännande för publicering.

Med de tre anpassningsbara fälten kan du se framstegen efter publiceringsdatum, plattform och innehållstyp. Denna enkla marknadsföringskalender kommer att vara en solstråle i din övergripande process. 🌻

7. ClickUp Bloggredaktionell marknadsföringskalendermall

Hämta gratis mall Skapa ett konsekvent schema för blogginlägg med hjälp av mallen för bloggredaktionell marknadsföringskalender från ClickUp.

En stor del av innehållsstrategin för de flesta företag är att skriva blogginlägg. Många företag gör detta bra, men ofta hamnar det i skymundan och innehåll skapas inte regelbundet. Ibland beror det på att grundaren inte har tid att skriva innehåll. Andra gånger är det resultatet av dålig planering och brist på ett innehållsschema.

Oavsett orsaken påverkar dålig publiceringsfrekvens sökrankningen och minskar trafiken till din webbplats. Det innebär färre konverteringar och försäljningar.

Använd bloggredigeringskalendermallen från ClickUp för att skapa en konsekvent publiceringsplan för blogginlägg. Använd de fyra statusarna för att spåra varje uppgift och innehållsdel när den rör sig genom pipelinen. Gå till bloggkalendervyn för att se innehållsteamets milstolpar och vad de har planerat härnäst.

8. ClickUp-mall för innehållskalender

Hämta gratis mall Organisera ditt innehåll för veckan, månaden eller kvartalet med hjälp av den anpassningsbara mallen för innehållsmarknadsföringskalender från ClickUp.

Att publicera innehåll regelbundet slutar inte med blogginlägg. Framgångsrika planer för innehållshantering inkluderar också steg för att regelbundet skapa andra typer av marknadsföringsinnehåll, inklusive nyhetsbrev via e-post, inlägg på sociala medier och tekniska produktspecifikationer.

Skapa ett tydligt och koncist innehållsschema med hjälp av innehållskalendermallen från ClickUp. Dela upp uppgifterna per vecka och skapa anpassade fält för att spåra framsteg och olika typer av innehåll. Andra användbara anpassade fält är publiceringsdatum, godkännande och värderingar så att ditt team kan arbeta med de viktigaste delarna först.

Med fem visningstyper kan du skapa en innehållsmarknadsföringskalender och övervaka processen snabbare än någonsin. Visningen Innehållsplanlista är ett utmärkt ställe att lagra sökordsidéer och ämnen för kommande inlägg. Dessutom grupperar visningen Produktionskort uppgifter i en Kanban-vy baserat på status för att maximera effektiviteten. 🛠️

9. Mall för innehållskalender i Google Sheets från Spreadsheetpoint

via Spreadsheetpoint

Spreadsheetpoint erbjuder en gratis mall för att skapa en enkel innehållskalender i Google Sheets. Mallen har en månatlig kalenderöversikt på vänster sida och kolumner för deadlines, innehållstyper och formateringsdetaljer. Be teammedlemmarna att använda kryssrutorna för att spåra sina framsteg för varje innehållsdel och lägga till anteckningar där det är relevant.

Mallen har en flik för varje månad på året. Planera i förväg genom att schemalägga innehåll för hela kvartalet och titta tillbaka på tidigare flikar för att se vad du redan har arbetat med.

Google Sheets erbjuder integrationer med Google Kalender för att importera viktiga deadlines och uppgifter för alla i teamet. Oavsett om det gäller projekt-, innehålls- eller sociala medier-ansvariga har marknadsföringsteamen ett lättdelat kalkylblad som innehåller information om flera marknadsföringskampanjer.

10. Excel-mall för marknadsföringsinnehållskalender från Vertex42

via Vertex42

Om du gillar att använda mallar för innehållskalendrar i Microsoft Office kan du överväga Excel-mallen för marknadsföringsinnehållskalender från Vertex42.

Denna mall är utformad för att planera olika typer av innehåll över flera kanaler och är idealisk för små och stora team med en omfattande marknadsföringsstrategi. Mallen är också användbar för att planera teamets semester, regelbundna avstämningar och utvärderingar.

Den kostnadsfria mallen fungerar i Excel och Google Sheets och har både Gantt-diagram och månadskalender. I mallen kan du skapa en delad mapp för att lagra bilder för olika innehållsdelar och spåra beskrivningar och hashtags för olika kampanjer. Lägg till anpassade kolumner för att spåra viktiga mätvärden och använd färgkodning för att markera olika typer av innehåll eller steg i processen.

Skapa användbara marknadsföringskalendrar med mallar från ClickUp

Att skapa en innehållskalender är en viktig uppgift för alla marknadsföringschefer. Du måste publicera bra innehåll regelbundet för att nå din målgrupp och dina kunder.

En kalender hjälper dig att planera vad du producerar och hur du gör det. Den lägger också grunden för att spåra hur framgångsrik varje del är. Dessutom kan en kalender ge insikt i arbetskapacitet och arbetsflöde så att ditt team kan prestera på topp.

Från strategi för sociala medier till blogginnehållsmarknadsföring och andra kampanjer – med en bra mall kan du spara tid och pengar när du planerar din process.

Kom igång med ClickUp idag för att förbättra din innehållsskapandeprocess och skapa marknadsföringskalendrar som stöder alla dina satsningar. Få tillgång till mer än 1 000 mallar för att hitta det perfekta verktyget för ditt team. 🙌