Hur man strukturerar ett marknadsföringsteam

Man brukar säga att ”helheten är större än summan av delarna”.

Detta gäller i synnerhet marknadsföringsteam. Du kan sätta ihop ett team av otroligt begåvade marknadsförare, men om de alla arbetar isolerat från varandra kommer deras ”individuella” briljans kanske inte att översättas till ”kollektiv” marknadsföringseffektivitet.

Nyckeln till att uppnå ett marknadsföringsteams sanna potential ligger i hur du strukturerar det. Genom att ha rätt talanger på plats och underlätta ett samarbetsinriktat klimat skapar du en synergi som leder till en framgångsrik marknadsföringsstrategi och effektfulla kampanjer.

I det här blogginlägget undersöker vi hur du kan strukturera ditt marknadsföringsteam med hänsyn till faktorer som teamets storlek, bransch och kampanjmål. På så sätt kan du skapa ett högpresterande marknadsföringsteam där individernas styrkor kompletterar varandra.

Typer av marknadsföringsteamstrukturer

Den ideala strukturen för ett marknadsföringsteam beror på många faktorer, såsom företagets storlek, marknadsföringsstrategi, bransch och så vidare.

Här är en översikt över några vanliga strukturer som kan ge dig idéer till din egen:

Traditionell marknadsföringsteamstruktur

Detta är en klassisk struktur som finns i etablerade företag med dedikerade marknadsföringsavdelningar. Teamen är indelade i "funktionella områden" med tydliga rapporteringshierarkier. Detta skapar en tydlig befälsordning (vilket är särskilt viktigt i stora företag).

Traditionella strukturer bygger på marknadsförare som är specialiserade inom utvalda områden snarare än på marknadsföringsgeneralister. Vanliga team och roller i sådana strukturer är: Marknadschef (eller Chief Marketing Officer/CMO): Leder hela marknadsföringsfunktionen, fastställer strategin och övervakar alla aktiviteter.

Varumärkesmarknadsföring: Hanterar varumärkesidentitet, budskap och kommunikation över olika kanaler

Produktmarknadsföring: Fokus på specifika produkter eller tjänster, ökar medvetenheten och efterfrågan

PR: Odlar positiva relationer med media och allmänheten

Kreativa tjänster: Utformar marknadsföringsmaterial såsom annonser, broschyrer och webbplatsinnehåll.

Var och en av dessa avdelningar kommer att ha ytterligare underavdelningar. Produktmarknadsföringsteamet kan till exempel ha roller som:

Produktmarknadsföringschef: Leder hela produktmarknadsföringsfunktionen, fastställer strategier, hanterar budgetar och övervakar alla produktmarknadsföringsaktiviteter. Rapporterar direkt till marknadsföringschefen eller marknadsföringsdirektören.

Produktmarknadsföringschef: Hanterar marknadsföringsstrategin för en specifik produkt eller produktlinje. De kan också leda ett team av biträdande PMM:er eller marknadsföringsspecialister.

Produktmarknadsföringsanalytiker: Fokus på marknadsundersökningar, konkurrensanalyser och datadrivna insikter för att informera produktmarknadsföringsbeslut.

Teknisk marknadsföringschef: Skapar tekniskt innehåll (vitböcker, fallstudier) och underlättar kommunikationen mellan produktmarknadsförings- och teknikteam

Även om de flesta börsnoterade företag och stora organisationer verkar föredra denna hierarkiska metod för att strukturera sitt marknadsföringsteam, är den inte utan nackdelar – att skapa olika team för olika marknadsföringsfunktioner kan leda till isolerat arbete och mindre samarbete.

Sådana rigida strukturer medför också många operativa processer och riktlinjer som kan minska hastigheten med vilken du genomför marknadsföringskampanjer eller hanterar uppdateringar.

Strukturen i ett litet marknadsföringsteam

Du kan ha nytta av ett smidigt marknadsföringsteam om du är ett nystartat företag (eller ett självfinansierat småföretag). Till skillnad från det traditionella marknadsföringsteamet bygger ett litet marknadsföringsteam på marknadsföringsgeneralister och flexibla hierarkier.

Några marknadsföringsroller som du kan anställa inkluderar:

Marknadschef: Övervakar alla marknadsföringsaktiviteter, vilket kan inkludera innehållsskapande, hantering av sociala medier och e-postmarknadsföring.

Innehållsmarknadsförare: Skapa engagerande innehåll, skriva webbtexter och hantera all Skapa engagerande innehåll, skriva webbtexter och hantera all marknadskommunikation

Tillväxtmarknadsförare: Att mäta marknadsföringsresultat och hantera marknadsföringsaktiviteter såsom att sätta upp kampanjer och lägga till spårare.

Men när du väljer ett team av generalister kan du gå miste om de nyanserade råd och strategier som specialiserade marknadsförare kan bidra med. Du bör komplettera dina heltidsanställda marknadsförare med frilansande konsulter och marknadsföringsbyråer.

En SEO-konsult kan till exempel vara ett utmärkt stöd för din innehållsmarknadsförare, eller så kan outsourcing till en innehållsmarknadsföringsbyrå hjälpa dig att öka hastigheten och volymen på dina bloggpubliceringar.

Strukturen för ett företags marknadsföringsteam

Marknadsföringsteam i företag är en delmängd av den traditionella strukturen. Här är marknadsföringsteamet – även om det är hierarkiskt och består av specialister – också extremt fokuserat på att hantera de unika beteendena på företagsmarknaden.

Företagsteam har vanligtvis längre försäljningscykler, mycket handhållning och personliga kampanjer. Det innebär att du behöver underteam för försäljningsstöd, fältmarknadsföring, evenemang, efterfrågan och mer – beroende på din GTM-strategi.

Eftersom marknadsföringsteam i företag är ganska stora – mellan 100 och 250 marknadsförare på olika karriärnivåer – behöver du dessutom ett starkt ledarskap och bra processer för att säkerställa samarbete, ansvarstagande och transparens.

Integrerad marknadsföringsteamstruktur

Denna struktur bryter ner silos och främjar ett nära samarbete mellan marknadsföring, försäljning och andra avdelningar. Teamen organiseras kring specifika kundresor eller marknadsföringskampanjer snarare än marknadsföringsfunktioner.

Du kan till exempel ha undermarknadsföringsteam för varje modul eller produkt (om du säljer en serie verktyg), var och en med en separat uppsättning produkt-, innehålls- och sociala medier-marknadsförare.

Detta kan hjälpa dig att enkelt lansera integrerade marknadsföringskampanjer.

Låt oss säga att ett evenemangsföretag lanserar en ny webbplatsbyggare och måste marknadsföra den:

Produktmarknadsföringschefen leder kampanjstrategin – definierar budskap och positionering, lyfter fram värdeerbjudanden och lanserar webbsidan.

Innehållsmarknadsföraren skapar blogginlägg som visar hur webbplatsbyggaren hjälper evenemangsplanerare att nå framgång.

Sociala medier-chefen utvecklar innehåll för sociala medier, bygger upp och hanterar partnerskap med inflytelserika personer inom branschen för marknadsföring och hanterar den sociala lanseringen av funktionen – vilket förstärker budskapet från produktmarknadsföraren och bloggarna som skapats av innehållsmarknadsföraren.

PR-specialisten säkerställer mediebevakning i relevanta publikationer om evenemangsplanering och teknik för att skapa buzz och få mediebevakning.

Tillväxtmarknadsföraren spårar kampanjens resultat över alla kanaler – trafik på landningssidor, engagemang i sociala medier, öppningsfrekvens för e-post – och ger insikter för optimering.

Några fördelar med att satsa på ett integrerat marknadsföringsteam är:

Bättre samarbete, eftersom alla arbetar med samma kampanj

Mer transparens eftersom alla kampanjer är sammankopplade och har samma mål

Strukturen i ett digitalt marknadsföringsteam

Medan de tidigare teamstrukturerna var breda och omfattade alla marknadsföringsfunktioner, är denna smalare.

Oavsett om du väljer en traditionell marknadsföringsteamstruktur eller en företagsstruktur, om du har en digital marknadsföringsfunktion, här är några specialiseringar som du kanske vill överväga: SEO-specialist: Optimerar webbplatsens innehåll och tekniska aspekter för synlighet i sökmotorer

PPC-specialist: Hanterar betalda reklamkampanjer på plattformar som Google Ads och sociala medier.

Webbanalytiker: Spårar webbplatsens trafiktrafik och ger insikter för webbplatsoptimering och kampanjmätning.

Tillväxtmarknadsförare: Använder olika marknadsföringskanaler och tillväxthacks för att nå användarförvärv.

Marknadsföringsspecialist: Ger operativt stöd till marknadsföringsteamet, hanterar marknadsföringsplattformar, kampanjer och arbetsflöden.

Större team kan också behöva lägga till en roll som "digital marknadsföringschef" för att övervaka de olika specialisterna.

Utmaningar vid uppbyggnaden av ett marknadsföringsteam och hur man övervinner dem

Det kan vara svårt att strukturera ett marknadsföringsteam för framgång. Du måste hitta rätt personer, ta reda på hur du ska betala dem och se till att alla arbetar tillsammans på ett smidigt sätt. Och det blir ännu mer komplicerat med marknadsföringstrender och prioriteringar i ständig förändring – tänk på AI-arbetsflöden, automatiseringar, B2B-marknadsföring på TikTok osv.

Här är en sammanställning av vanliga utmaningar som du kan möta när du sätter upp din marknadsavdelning, tillsammans med några tips för att övervinna dem:

Att rekrytera (och behålla) talanger

De flesta företags första utmaning är att hitta rätt marknadsförare (särskilt på en konkurrensutsatt arbetsmarknad). Att hitta en skicklig marknadsförare är dessutom bara halva slaget. Du behöver också någon som passar in i din företagskultur.

Här är några tips som hjälper dig att hitta rätt marknadsförare:

1. Var tydlig med dina förväntningar

Lista de färdigheter du behöver, beskriv de dagliga marknadsföringsuppgifterna, förmånerna och bonusarna, och viktigast av allt, var transparent om din löneskala – detta kan hjälpa dig att ställa rätt förväntningar redan från början.

2. Sprid budskapet

Lita inte bara på jobbportaler. Publicera jobbeskrivningar och rekryteringsannonser på dina sociala mediekanaler, marknadsföringsjobbportaler och Slack-marknadsföringsgemenskaper som Superpath för att säkerställa att rätt personer får reda på dina rekryteringsplaner.

3. Starta ett rekommendationsprogram

Detta kan vara särskilt bra om du just har börjat.

Även populära företag som Slack byggde sina första team genom att utnyttja grundarens nätverk.

4. Bygg upp ditt företags varumärke som arbetsgivare

Anställda vill också arbeta för ett autentiskt varumärke. Var därför öppen om dina värderingar, din mission och din arbetskultur genom att lyfta fram dem på sidan "Om oss", i karriärsektionen och kanske till och med i din blogg.

via Instagram

Eller ta en sida ur Googles eller LinkedIns bok. LinkedIn Life är LinkedIns roliga Instagramkanal för employer branding med över 75 000 följare, medan Life at Google visar Googles fantastiska medarbetarcentrerade initiativ och medarbetarberättelser på ett mycket empatiskt sätt.

via YouTube

Budgetbegränsningar

Med stigande inflation ökar också marknadsförarnas förväntningar på ersättning. Enligt undersökningen Performance Marketing World 2022 angav fyra av tio marknadsförare lönen som den viktigaste faktorn när de accepterade ett nytt jobb.

Å andra sidan kan begränsade resurser göra det svårt att uppfylla de bästa marknadsförarnas förväntningar. Här är några sätt att bygga ditt drömlag, även med en begränsad budget.

1. Erbjud andra former av ersättning

Lönen är bara en del av ekvationen. Andra förmåner, såsom aktieoptioner för anställda, hälsoförmåner, större självständighet och till och med ledarskapsträning, kan hjälpa dig att skapa ett lockande paket för potentiella anställda.

2. Överväg frilansare

För specialiserade färdigheter eller tillfälliga behov kan det vara ett budgetvänligt alternativ att lägga ut uppgifter på frilansare eller deltidsanställda konsulter. På så sätt får du tillgång till expertis utan de extra kostnaderna för heltidsanställda.

3. Anställ i etapper

Börja med att anställa personal för de viktigaste marknadsföringsfunktionerna du behöver – kanske en innehållsskapare (om du satsar på SEO) eller en fältmarknadsförare (om du har fysiska evenemang). När du har visat avkastningen på dessa anställningar kan du bygga ett starkare argument för att utöka teamet ytterligare.

Anpassa sig till förändringar

Marknadsföringsvärlden utvecklas ständigt, så de marknadsförare du anställer bör också hålla sig uppdaterade. Nya plattformar dyker upp över en natt, och gamla försvinner eller byter namn lika snabbt (som Twitter), och gårdagens trendigaste marknadsföringstaktik kanske inte längre är relevant idag.

Ta SEO som exempel. Googles AI Overviews -funktion innebär att vi kanske måste börja optimera för AI, inte för sökmotorer.

Vad du kan göra: Skapa en kultur av kontinuerligt lärande inom hela marknadsföringsteamet , inte bara i delteam. Uppmuntra marknadsförare att delta i onlinekurser, delta i branschkonferenser och prenumerera på marknadsföringspublikationer. Ännu bättre är att du kan sponsra dem.

MarTech-landskapet utvecklas också ständigt! Håll dig informerad om nya marknadsföringstekniska verktyg och utforska deras potential för att förbättra dina marknadsföringsinsatser.

Implementera kunskapsdelningssessioner inom marknadsavdelningen. Låt teammedlemmarna presentera nya trender som de har lärt sig, vilket stimulerar diskussioner och håller alla informerade.

Kom ihåg att nyckeln är att vara flexibel och anpassningsbar. Bygg därför ett team som omfamnar livslångt lärande, trivs med att experimentera och utnyttjar kraften i marknadsföringsteknik.

Hur man strukturerar ett marknadsföringsteam

Oavsett om du är ett nystartat företag som vill bygga upp din första marknadsavdelning eller ett etablerat företag som vill omorganisera din nuvarande struktur, måste du ta reda på hur du ska strukturera ditt team.

Ett marknadsföringsverktyg som ClickUps plattform för marknadsföringsprojektledning kan hjälpa till med detta. Den erbjuder en flexibel arbetsyta för marknadsföringsteam, där du kan brainstorma, planera och genomföra dina marknadsföringsprogram.

Från multikanalkampanjer till globala evenemang – ClickUp erbjuder funktioner för visuell projektledning, resurshantering och samarbete.

Rekommenderad läsning: Vill du ha inspiration? Lär dig hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp för att agera snabbt och bryta mönster (på ett bra sätt!).

Skapa, planera och genomföra dina marknadsföringsplaner med ClickUps plattform för marknadsföringsprojektledning.

Med det här verktyget kan du:

Använd ClickUp Brains AI-assistans för att skapa kampanjidéer, innehållsbeskrivningar, bloggar, fallstudier och e-postmeddelanden

Koppla marknadsföringsplaner direkt till genomförbara uppgifter

Arbeta smidigt över olika marknadsföringsarbetsflöden med hjälp av dokument, whiteboards och korrekturverktyg

Övervaka framstegen med teamövergripande transparens och visuella dashboards

Spåra marknadsföringsmål i detalj och med ett ögonkast

Här är en steg-för-steg-guide som hjälper dig att sätta upp dina marknadsföringsavdelningar med hjälp av ClickUp:

Bestäm marknadsföringsrollerna

Tänk på ditt företags unika mål, storlek och budget för att fastställa den ideala teamstrukturen. Överväg att inkludera nischroller som e-postmarknadsföringsspecialist eller community manager för att tillgodose specifika behov baserat på din marknadsföringsplan och GTM-strategi. Denna anpassning säkerställer att ditt marknadsföringsteam är perfekt skräddarsytt för att uppnå dina specifika mål.

Du kan använda ClickUp-mallen för marknadsföringsteam som utgångspunkt.

Ladda ner den här mallen Definiera dina marknadsföringsroller och ansvarsområden med ClickUp-mallen för marknadsföringsteam.

Med den här mallen kan du beskriva dina marknadsföringsinitiativ och ange vilka teammedlemmar som ansvarar för varje kampanj eller kanal.

Det kommer med färdiga sidor som hjälper dig att definiera dina varumärkesriktlinjer och olika processer, såsom bloggrecensioner och kampanjhantering. Du kan också lägga till fler underordnade sidor för andra aspekter av din rekrytering, såsom intervjutilldelningar och stegen i rekryteringsprocessen.

Genom att vara tydlig med dina marknadsföringsmål kan du få en övergripande bild av vilka typer av marknadsförare du bör anställa. Om du till exempel planerar att satsa stort på SEO är ditt prioriterade mål ett team för innehållsmarknadsföring. På samma sätt kan en videofokuserad strategi för sociala medier innebära att du behöver anställa videoproducenter och redigerare.

Analysera kompetensluckor

Nu när du har definierat dina marknadsföringsmål och brainstormat möjliga roller är nästa steg att fördjupa dig i vad du letar efter i varje roll. Om du har bestämt dig för en innehållsdriven tillväxtstrategi måste du sätta ihop ett innehållsmarknadsföringsteam.

Men vilka är de exakta färdigheter du bör leta efter? Här kommer ClickUps mall för färdighetskartläggning in i bilden.

Ladda ner den här mallen Be marknadsförare att betygsätta sina färdigheter med hjälp av det anpassade formuläret i ClickUp Skill Mapping Template.

Med den här mallen kan du:

Skapa en "kompetensdatabas" för att spåra kompetensen hos nuvarande anställda och potentiella nyanställda

Analysera medarbetarnas kompetens i olika roller för att identifiera styrkor och svagheter.

Identifiera kompetensluckor inom ditt team och använd denna information för att anställa rätt personer som kompletterar ditt befintliga team.

Hur fungerar det? Anpassa det tillgängliga ClickUp-formuläret genom att lägga till frågor om olika marknadsföringskompetenser. Sedan kan du be anställda (eller intervjukandidater) att betygsätta sig själva utifrån dessa kompetenser.

Spara formulärinlämningar som en lista, beräkna poängen och fatta datadrivna anställningsbeslut. Enkelt, eller hur? Nu behöver du bara använda dessa poäng för att göra en kortlista över de marknadsföringsroller du behöver anställa.

Med hjälp av denna metod kan du identifiera luckorna i hela ditt marknadsföringsteam och anställa rätt personer med rätt kompetens och i rätt karriärstadier.

Slutför processen

Nu när du vet vilka roller du behöver anställa för och vilka kompetenser som krävs för varje roll, är nästa steg att slutföra intervjun och fastställa ersättningspaketet. Dina nästa steg skulle se ut så här:

Undersök genomsnittliga löner för liknande positioner i din bransch och på din ort. Lönedata finns på webbplatser som Glassdoor och Salary.com eller i branschrapporter.

Planera intervjustegen, inklusive telefonintervjuer, inledande intervjuer, hemuppgifter och slutintervjuer med viktiga beslutsfattare.

Välj intervjuare med den expertis och erfarenhet som krävs för att utvärdera kandidaterna utifrån de definierade kompetenserna.

Sätt upp ditt ersättningspaket, inklusive förmåner som aktieoptioner, sjukförsäkring och pensionsplaner.

Du kan använda ClickUp Docs för att utarbeta arbetsbeskrivningar, dokumentera intervjufrågor, spåra uppgiftspoäng och samarbeta med anställningskommittén. Det är ett dokumenthanteringsverktyg som gör det möjligt för hela teamet att samarbeta i anställningsprocessen.

Hantera alla dina intervjuprocesser, dela feedback och håll alla uppdaterade med ClickUp Docs.

Genom att skapa en välstrukturerad intervjusprocess och ett konkurrenskraftigt ersättningspaket kommer du att ha goda förutsättningar att attrahera de bästa marknadsföringstalangerna och bygga ett framgångsrikt team.

Ta in nya marknadsförare

När du har slutfört intervjun kan du välkomna dina nyanställda marknadsförare till teamet.

Börja med att skicka ett välkomstpaket med företagsprodukter, viktiga dokument och information om den första dagen. Du kan också överväga att tilldela dem en mentor eller arbetsvän som kan stödja dem under de första veckorna.

Du kan också börja lägga till dem i dina interna kommunikationsverktyg, marknadsföringsteknik och till och med i din organisationskarta så att de har tillgång till all information de behöver (och så att andra teammedlemmar också får veta att de har anslutit sig).

Du kan använda ClickUps organisationsschemamall för att visa marknadsavdelningens struktur, inklusive rapporteringsvägar, team och avdelningar. Detta hjälper nya medarbetare att tydligt förstå vem som gör vad, vem de ska rapportera till och hur olika team samarbetar.

Ladda ner den här mallen Visualisera teamstrukturer och rapporteringshierarkier med ClickUps organisationsschemamall.

Så här fungerar det:

Samla först alla teammedlemmars uppgifter i ett ClickUp Doc. Ännu bättre är det om du ber varje marknadsförare att skriva ett dokument om "hur jag arbetar" tillsammans med sina profiluppgifter.

Lägg sedan till de olika marknadsföringsaktiviteterna i ClickUp Whiteboard och använd linjer för att ange rapporteringshierarkier.

Lägg till detaljer som profilbild, ansvarsområden, kontaktuppgifter etc. för att ge mer djup.

Länka varje teammedlems ClickUp Doc till deras profil i whiteboard så att andra kan lära sig mer om dem utan att röra till organisationsschemat.

Nya medarbetare kan använda organisationsscheman för att förstå sin plats i företagsstrukturen, vilka deras kollegor är och rapporteringsrelationer. Dessutom kan medarbetarna enkelt identifiera rätt person att kontakta för specifika behov eller frågor, vilket leder till smidigare arbetsflöden, särskilt när man hanterar tvärfunktionella team.

De väsentliga aspekterna av ett marknadsföringsteam

Här är några sista tips som hjälper dig att sätta ihop ett välbalanserat internt marknadsföringsteam som fokuserar på alla viktiga aspekter av marknadsföring:

Hantering av online-närvaro

Marknadsföring av online-närvaro avser de strategier och initiativ som används för att upprätthålla ett varumärkes synlighet på internet. Detta är ett samarbete som omfattar olika team, såsom teamet för innehållsmarknadsföring, teamet för sociala medier, SEO- och PPC-specialister och, i mindre utsträckning, även analytiker- och mediarelationsteam.

Din funktion för hantering av online-närvaro ansvarar för:

Öka varumärkets synlighet : Gör ditt varumärke lätt att hitta online genom SEO, sociala medier och kataloglistningar som G2, Gartner och Capterra.

Driva trafik : Locka potentiella kunder genom värdefullt innehåll, engagemang i communityn och en sökoptimerad webbplats.

Skaffa konkurrensfördelar: Stick ut från konkurrenterna genom att visa upp ditt varumärkes USP

De hanterar din totala digitala närvaro och bygger upp en positiv varumärkeskännedom.

Mediehantering

Inom marknadsföring avser mediehantering strategisk planering, genomförande och analys av alla aktiviteter relaterade till betalda, förtjänade och egna mediekanaler. Det innefattar:

Betald media : Detta innebär att hantera reklamkampanjer på olika plattformar, såsom sökmotorer (PPC), reklam på sociala medier, displayannonsering och native advertising.

Earned media : Detta fokuserar på att säkerställa positiv mediebevakning, såsom artiklar, intervjuer eller produktrecensioner i traditionella medier och onlinepublikationer.

Egna medier: Detta omfattar allt innehåll som du skapar och kontrollerar, till exempel din webbplats, blogginlägg, webbseminarier och nyhetsbrev.

Mediehantering kan vara en dedikerad roll eller fördelas på olika specialister beroende på teamets storlek och budget. Medan en marknadsförare kan hantera alla aspekter av mediehantering i nystartade företag, kan större team ha specialiserade roller som livscykelmarknadsförare, analytikerrelationschef och influencermarknadsförare.

Sökmotoroptimering och länkbyggande

SEO (sökmotoroptimering) och länkbyggande är centrala aspekter av hanteringen av online-närvaro och bidrar till att förbättra din webbplats synlighet och organiska trafik i sökmotorresultat (SERP).

SEO : Optimerar din webbplats och ditt innehåll för att rankas högre för relevanta sökord genom optimering på sidan, teknisk SEO och sökordsforskning.

Länkbyggande: Förvärvar bakåtlänkar (länkar från andra webbplatser) till din webbplats, vilket signalerar förtroende och auktoritet till sökmotorerna.

Vissa specialistroller inom SEO är innehålls-SEO-analytiker, tekniska SEO-chefer och liknande. Genom att effektivt kombinera SEO och länkbyggande kan ditt företag öka den organiska trafiken, attrahera kvalificerade leads och driva försäljningen.

Använd ClickUps mall för SEO-forskning och -hantering för att hantera dina SEO-insatser och samla alla dina SEO-uppgifter på ett och samma ställe.

Ladda ner den här mallen Håll koll på SEO-initiativ med ClickUps mall för SEO-forskning och -hantering

Mallen har inbyggda instrumentpaneler som visar hur dina sökord rankas, hur mycket trafik du får och vilka sidor som presterar bäst. Med den här mallen kan du också:

Lista dina målnyckelord, spåra deras prestanda och notera även konkurrenterna

Växla mellan listvyer, Kanban-tavlor eller kalendervyer för att se dina data på det sätt som passar dig bäst.

Tilldela uppgifter till teammedlemmarna, sätt deadlines och se till att allt går enligt plan

Copywriting för reklam

Reklamtextförfattande är en specifik typ av skrivande som används inom marknadsföring för att skapa övertygande och persuasiva budskap för annonser. Detta inkluderar annonser på sociala medier, tidningsannonser och till och med banderoller och stativ för evenemangssponsring.

Reklamtexter är en speciell färdighet som använder starka verb, korta fraser, känslomässiga triggers och ”förmånsorienterat språk” för att fånga uppmärksamhet och uppmuntra läsarna till omedelbar handling. Innehållsförfattare, å andra sidan, är mer konversationsinriktade och syftar till att utbilda eller underhålla användarna med långa texter.

De har också olika marknadsförings-OKR. Annonscopywriting mäts i klick och konverteringar, medan långformat innehåll spåras för mätvärden som engagemang, trafik och leadgenerering.

Genom att ha dedikerade innehålls- och reklamtextförfattare kan du skapa informativt innehåll som lockar potentiella kunder och utforma övertygande reklamtexter som omvandlar webbplatsbesökare till betalande användare.

Förbättra kundupplevelsen

Marknadsföringsteam spelar en enorm roll i att forma kundupplevelsen (CX) under hela kundresan – från att bygga varumärkeskännedom till att använda personaliserad kommunikation för att leda dem genom tratten.

Så här bidrar de:

Budskap : Skapa tydligt, informativt innehåll som skapar förväntningar och utbildar potentiella kunder.

Relationsbyggande : Använd personlig kommunikation, interaktivt innehåll som demonstrationer och frågesporter samt engagemang i sociala medier för att uppmuntra kontakter.

Gemenskapsbyggande : Bygga en gemenskap där kunderna kan träffas, dela erfarenheter och lära av varandra.

Uppförsäljning och korsförsäljning: Identifiera möjligheter att rekommendera ytterligare produkter eller tjänster som ökar kundvärdet.

Alla marknadsförare – från varumärkesmarknadsförare till e-postmarknadsförare och analytiker – bidrar till kundupplevelsen i olika stadier av kundresan och köpprocessen.

Analys och datadriven marknadsföring

Enkelt uttryckt handlar det om att använda data om kundbeteende och trender för att fatta marknadsföringsbeslut och optimera kampanjer. Det är motsatsen till en "spruta och be"-strategi, där man förlitar sig på insikter för att nå rätt målgrupp med rätt budskap vid rätt tidpunkt.

Den viktigaste medlemmen här är marknadsföringsanalytikern. De får också stöd av SEO-analytiker och PPC-specialister, som samlar in data från olika källor – webbplatstrafik, kundundersökningar, analyser av sociala medier och kampanjresultat – för att fatta välgrundade beslut.

Utveckla och implementera en marknadsföringsplan

Marknadsföringsvärlden lever på rutiner och processer, och två nyckelroller ser till att den fungerar smidigt: marknadsföringsspecialister och marknadsföringsprojektledare, som arbetar för att säkerställa att din marknadsföringsplan genomförs enligt plan.

Den förstnämnda är ansvarig för att välja de bästa marknadsföringsverktygen och skapa effektiva arbetsflöden för att allt ska fungera smidigt. Beroende på din martech-stack kan de också hantera andra uppgifter, såsom att upprätthålla datahygien, ta bort datasilos och köra marknadsföringsautomatiseringar.

Marknadsföringsprojektledaren är å andra sidan ansvarig för hela kampanjens livscykel, från planering och budgetering till genomförande och mätning av resultat.

Även om dessa två viktiga roller ibland förbises är de avgörande för att marknadsföringsinsatserna faktiskt ska lyckas.

För att göra din marknadsföringsplan enkel och effektiv kan du använda ClickUps mall för marknadsföringsplaner.

Ladda ner den här mallen Håll koll på din marknadsföringsplan med ClickUps mall för marknadsföringsplaner

Du kan använda den här mallen för att:

Sätt upp uppnåeliga mål och uppgifter baserade på prioritet (hög, medelhög, låg) tillsammans med deadlines för varje kvartal.

Spåra status, framsteg och insatser för varje uppgift

Ställ in anpassade fält som "Uppgiftstyp", "Kvartal" och "Inverkan" för specifika sökningar baserat på krav.

Bygg ett högpresterande team för marknadsföringsframgång

Ett framgångsrikt marknadsföringsteam är en investering i ditt varumärkes framtid. Det genererar inte bara leads och försäljning utan också lojala kunder och varumärkesambassadörer. Det ger omedelbara resultat men lägger också grunden för långsiktig framgång.

Det är därför viktigt att ta sig tid och hitta rätt personer för hela marknadsavdelningen. Men du kan förenkla denna uppgift med hjälp av ett projektledningsverktyg som ClickUp. ClickUp kan hjälpa dig att brainstorma roller, analysera kompetensbrister och effektivisera din intervjusprocess.

Registrera dig för ClickUp och se hur det kan hjälpa dig att bygga rätt marknadsföringsteamstruktur (och skapa förutsättningar för ditt drömmarknadsföringsteam att lyckas).