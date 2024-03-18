En dag i livet för en marknadschef: insikter från experter

Marknadschefer är mångsidiga yrkesverksamma som är avgörande för framgången i marknadsföringsarbetet. Deras uppgift är att planera marknadsföringsarbetet med hänsyn till den övergripande affärsstrategin. De fördelar resurser och övervakar verksamhetens framsteg och affärsutvecklingen, och hjälper till att omvandla idéer till resultatgivande kampanjer. 🙌

Marknadschefens lista över dagliga ansvarsområden är lång och varierande. Från att delta i möten med ledningen och kollegor till att lösa nya problem – deras dag är fylld av aktiviteter. Därför måste de vara organiserade och dra nytta av tillgängliga verktyg och automatisering.

Om du är intresserad av detta krävande men givande yrke kan du läsa mer om det i den här artikeln. Vi går igenom en dag i livet för en marknadschef och tar upp vanliga arbetsuppgifter, utmaningar och teknik.

Vem är en marknadschef?

Marknadsföring är en mångfacetterad verksamhet som involverar olika typer av yrkesgrupper, såsom copywriters, marknadsanalytiker och grafiska formgivare. Marknadschefen fungerar som en länk mellan alla dessa roller.

De planerar, samordnar och övervakar marknadsförings- eller reklaminsatser inom teamet eller byrån och ser till att verksamheten fungerar smidigt. Förutom ledningsuppgifter deltar de ofta i produktion och redigering av innehåll, idéutveckling och PR-arbete.

För att kunna hantera allt detta arbete måste marknadschefen ha följande egenskaper:

Organisations- och tidsplaneringsförmåga

Kommunikationsförmåga

Ledarskapsförmåga

Kreativitet och nyfikenhet

Strategiskt tänkande

Problemlösningsförmåga

Marknadschefer måste arbeta sig upp till denna roll. De börjar som marknadsförare, skaffar sig sedan certifiering inom ett specifikt marknadsföringsområde som de känner sig dragna till och når sitt drömjobb via intern eller extern befordran. I de flesta fall är en examen i marknadsföring inte nödvändig för att komma in i denna karriär, men erfarenhet och relevant teknisk kunskap är det. 📚

Marknadschefens roller och ansvarsområden

En marknadschefens arbetsuppgifter varierar beroende på bransch, organisationens storlek och många andra faktorer. Deras typiska ansvarsområden inkluderar:

Planera marknadsföringskampanjer : Chefen måste förstå arbetsgivarens mission och kundens behov, och sedan använda sin kreativitet och sitt strategiska tänkande för att generera och utveckla kampanjidéer. De deltar också i definitionen, implementeringen och revideringen av Chefen måste förstå arbetsgivarens mission och kundens behov, och sedan använda sin kreativitet och sitt strategiska tänkande för att generera och utveckla kampanjidéer. De deltar också i definitionen, implementeringen och revideringen av marknadsföringsmål och nyckeltal (KPI).

Hantera olika resurser: Marknadschefen fördelar arbetet utifrån individens kapacitet och kompetens och fördelar Marknadschefen fördelar arbetet utifrån individens kapacitet och kompetens och fördelar marknadsföringsbudgeten

Övervaka genomförandet av kampanjer: Chefen övervakar och deltar i genomförandet av kampanjer och ger stöd där det behövs. De måste se till att marknadsföringsprojektens uppgifter slutförs i tid.

Analysera prestationsmått: Tillsammans med specialister övervakar chefen KPI:erna medan kampanjen pågår och efter att den har avslutats. De skriver marknadsföringsrapporter för att uppdatera ledningen om deras framsteg och prestationer.

Skapa förbättringsstrategier: Genom att utvärdera teamets prestationer och jämföra dem med konkurrenternas identifierar chefen områden som kan förbättras och skräddarsyr sin strategi för framtida projekt.

Proffstips: Marknadschefer har mycket att göra, men ett produktivitetsverktyg som ClickUp är till stor hjälp. Det assisterar dem under hela projektets livscykel. Det gör att de kan hålla koll på alla rörliga delar och automatisera repetitiva administrativa uppgifter. ClickUp Marketing Teams Template har alla verktyg som en marknadschef behöver för att börja planera. ⭐

Planera dina marknadsföringskampanjer och led ditt team till framgång med ClickUps mall för marknadsföringsteam.

Inblick i en marknadsföringschefs vardag

En marknadschefens dagliga arbetsuppgifter varierar beroende på olika projektfaser, nya problem och förändrade kundbehov. Nedan beskriver vi en typisk dag.

Första halvan av dagen: Strategi och planering

Vanligtvis börjar marknadschefens arbetsdag med en kopp kaffe och en genomgång av e-post och meddelanden. ☕

När de har fått sin koffeinkick förbereder de sig för dagen genom att gå igenom sin personliga att göra-lista och uppgiftshanteringsplattformen. De delegerar arbete till sina teammedlemmar och påminner dem om att respektera deadlines och uppdatera databasen.

En betydande del av dagen ägnas åt möten, till exempel:

Dagliga stand-ups

Veckoliga brainstorming-sessioner

Individuella avstämningsmöten med teammedlemmar

Möten med chefen och andra högre chefer

Eftersom det mesta av kommunikationen sker asynkront erbjuder ett möte en värdefull möjlighet till direkt interaktion och snabba beslut.

Marknadschefen måste regelbundet kontakta sina teammedlemmar för att utvärdera deras framsteg, erbjuda hjälp och svara på frågor eller funderingar. Om problem uppstår blir det marknadschefens prioritet att lösa dem. Genom att agera snabbt kan de se till att marknadsföringsprojektet fortskrider enligt plan.

Möten med ledningen består vanligtvis av idéskapande, strategisk planering och uppdateringar om framsteg.

Proffstips: Chefer kan använda ClickUp Meetings Template för att schemalägga möten, skriva dagordningar och samla mötesanteckningar.

ClickUps mötesmall har allt du behöver för att schemalägga och förbereda dina möten.

En del av en marknadsföringschefs dag ägnas åt forskning och idéutveckling. De följer trender på sociala medier och andra kanaler, undersöker konkurrenternas marknadsföringsstrategier och kommer med kreativa nya kampanjer.

Trots sina övernaturliga förmågor är marknadschefer också människor. De njuter av sin lunchrast precis som alla andra. 🌮

📮 ClickUp Insight: Resultaten från vår undersökning om mötes effektivitet visar att kunskapsarbetare kan spendera nästan 308 timmar per vecka på möten i en organisation med 100 anställda! Men tänk om du kunde minska mötestiden? ClickUps enhetliga arbetsyta minskar antalet onödiga möten dramatiskt! 💫 Verkliga resultat: Kunder som Trinetix uppnådde en 50-procentig minskning av möten genom att centralisera projektdokumentationen, automatisera arbetsflöden och förbättra synligheten mellan teamen med hjälp av vår allt-i-ett-app för arbete. Tänk dig att du kan återfå hundratals produktiva timmar varje vecka!

Andra halvan av dagen: Ansökan och granskning

Marknadschefen ägnar vanligtvis den andra delen av dagen åt att övervaka arbetet och se till att det överensstämmer med strategin – de leder team. Det kan innefatta:

Övervaka marknadsföringsverksamheten och individuella prestationer

Granska och godkänna innehåll före publicering

Identifiera luckor i kalendern

Brainstorma nytt innehåll och nya kampanjer

Skriva viktigt innehåll, såsom annonser, landningssidor och inlägg på sociala medier

Kartlägga processer för att utvärdera och förbättra arbetsflödet

Granska prestationsanalyser för att identifiera områden som kan förbättras

Feedback är en viktig del av marknadsföringsarbetet. Chefen ansvarar för att ta emot, ge och implementera feedback.

De är brobyggare mellan organisationens övre och nedre nivåer . De representerar och balanserar behoven hos båda dessa grupper. När högre chefer ger feedback måste chefen se till att den återspeglas i alla deltagares arbete. Om chefens team har några frågor som kräver inblandning från den övre ledningen är chefen ansvarig för att kommunicera dem.

I slutet av arbetsdagen sköter marknadschefen vanligtvis administrationen och ser till att arbetsplatsen är ordnad. De svarar på eventuella kvarvarande meddelanden och förbereder sig för nästa dag. 🌇

Marknadsföringsledning inom Business-to-Business-sektorn

Business-to-business-marknadsföring (B2B) kräver en annan ledningsstrategi än business-to-consumer-marknadsföring (B2C). Målgruppen är mindre och mer kunnig, och insatserna är högre, vilket innebär längre försäljningscykler.

Målet med B2B-marknadsföring är att bygga upp trovärdighet och förtroende för varumärket. Det syftar också till att vårda långsiktiga kundrelationer med riktat innehåll och personliga budskap. Medan B2C förlitar sig på massmedia och sociala medier, omfattar B2B:s vanliga marknadsföringskanaler:

Innehållsmarknadsföring

E-postmarknadsföring

Evenemang

Professionellt nätverkande

B2B-innehållsmarknadsföringsstrategin kretsar kring avancerat utbildningsinnehåll som ger kunderna mervärde och tillgodoser deras behov. Den lyfter också fram den marknadsförda produktens eller tjänstens inverkan på kundens företag.

När det gäller mätvärden fokuserar B2B-marknadschefen på långsiktiga resultat istället för omedelbara. De mäter vanligtvis kundens livstidsvärde (CLV), konverteringsfrekvens och avkastning på investering (ROI).

Proffstips: På grund av alla dessa komplexiteter är beslutsfattandet för en B2B-marknadsföringschef mer komplicerat och involverar fler intressenter. Därför är det viktigt att ha ett effektivt verktyg för att organisera all kunskap, alla deltagare och alla aktiviteter. ClickUps mall för B2B-företags marknadsföringsplan är det perfekta verktyget för detta! ❣️

Genomför framgångsrika B2B-marknadsföringskampanjer med ClickUps mall för B2B-marknadsföringsplan för företag.

Vanliga utmaningar för en marknadschef

Marknadschefer står inför många utmaningar varje dag. Vissa är plötsliga och oväntade, medan andra är en del av jobbet. Nedan utforskar vi de vanligaste utmaningarna som hör till detta yrke och de bästa sätten att hantera dem.

Begränsad budget

De flesta marknadschefer måste någon gång hantera budgetbegränsningar. Begränsningar kan uppstå av många olika skäl, till exempel förändrade prioriteringar inom organisationen och ekonomiska förhållanden.

För att hantera dessa måste marknadschefer utarbeta en marknadsplan och fördela resurserna noggrant. De måste definiera tydliga mål så att de kan prioritera de initiativ som är mest relevanta. Därefter måste de utvärdera och välja ut de kanaler och taktiker som kostar minst men ger bäst resultat. Vanligtvis inkluderar dessa sociala medier, e-post, innehållsmarknadsföring och kundrekommendationer.

Chefen kan eventuellt sänka kostnaderna genom att förhandla med leverantörer. Att fokusera strategin på att behålla kunder istället för att skaffa nya kan också vara kostnadseffektivt. Studier har gång på gång visat att det är mycket dyrare att skaffa nya kunder än att behålla befintliga.

Marknadschefen ska övervaka verksamheten för att säkerställa marknadsföringsbyråns produktivitet i alla uppgifter. De måste övervaka prestationsanalyser så att de kan finjustera sin marknadsföringsplan för optimala resultat och avkastning. 💸

Ständiga förändringar

En marknadschefens plan får aldrig vara statisk. Den bör utvecklas i takt med förändringar i kundbeteende och marknadsföringstrender. För att säkerställa att avdelningen eller byrån hänger med måste chefen bedriva kontinuerlig forskning och hålla sig informerad. Detta kan göras genom:

Marknadsundersökningar: Insamling och analys av kvantitativa data, såsom kundanalyser, och kvalitativa data med hjälp av enkäter och fokusgrupper.

Onlinekällor: Chefen bör regelbundet läsa relevanta och trovärdiga publikationer för att hålla sig uppdaterad.

Konkurrentanalys: Andra byråer har kanske redan uppmärksammat förändringarna, och det kan vara användbart att undersöka deras metoder och anpassningsstrategier.

Branschevenemang: Konferenser och andra evenemang är ett utmärkt sätt att lära sig mer om branschens aktuella läge och diskutera trender med andra yrkesverksamma.

Proffstips: Marknadschefer kan skapa sina egna idealiska enkäter och dela dem med kunderna utan problem med hjälp av ClickUp Forms. Och det bästa av allt? Plattformen kan automatiskt omvandla svaren till genomförbara uppgifter.

Stora datamängder

Data är avgörande för en marknadsförings- eller reklambyrås framgång, men det kan lätt bli överväldigande när byrån växer. 😶‍🌫️

Därför måste marknadschefen välja sina datakällor noggrant. De bör identifiera KPI:er för sina mål och eliminera irrelevant data som bara tar upp utrymme. De bör också ha ett solidt datahanteringssystem för att integrera data från flera källor, organisera den och göra den tillgänglig.

Det är lämpligt att utnyttja automatisering för att samla in, lagra och analysera data, eftersom det sparar tid och minskar risken för fel.

Data måste också vara säker, korrekt och fullständig – chefen bör implementera robusta datasäkerhetsåtgärder. De bör också övervaka och validera data för att säkerställa att den är lämplig för analys.

Hög arbetsbelastning och stress

Med tanke på alla ansvarsområden som ingår i en marknadschefens vardag är rollen stressig. Detta gäller särskilt om de är nya i ledarrollen eller har den svåra uppgiften att skala upp verksamheten, standardisera processer och skapa strategier för att styra tillväxten under de kommande åren.

Även om det inte alltid känns möjligt måste chefer ta pauser och ta hand om sig själva. Dessutom bör de göra allt de kan för att göra sitt arbete mer hanterbart.

Nyckeln till att hantera en hög arbetsbelastning är noggrann organisation. Chefen kan inte ta på sig andras arbete. De måste veta hur man delegerar uppgifter effektivt så att ingen blir överarbetad, inklusive dem själva. De kan göra detta genom att analysera arbetsflödet i sitt marknadsföringsteam och ständigt revidera det när ny information dyker upp.

Proffstips: Att visualisera processen gör det lättare att upptäcka hinder, utforma förbättringsstrategier och samordna teamarbetet. ClickUp Swimlane Flowchart Template är ett snabbt och kreativt sätt att kartlägga alla arbetsflöden, bryta ner avdelningsaktiviteter och ange vilka deltagare som är ansvariga för varje aktivitet.

Förstå och samordna ditt team i alla processer med ClickUps mall för flödesdiagram med simbanor.

Idag finns det olika tekniker som hjälper till att planera och övervaka marknadsföringsaktiviteter. Chefen bör dra nytta av detta för att lätta på sin arbetsbörda.

Oavsett om de marknadsför ett litet företag eller en global organisation bör marknadschefen använda verktyg för att effektivisera den dagliga marknadsföringsverksamheten, säkerställa synligheten i arbetet och förhindra fel eller missförstånd.

Marknadschefer förlitar sig på analysverktyg för att samla in och utvärdera data om marknadsföringskampanjers resultat. Dessa verktyg gör det möjligt för dem att fatta datadrivna beslut för att optimera sina insatser.

Medan analysverktyg fokuserar på aktuella och specifika insikter, ger business intelligence-verktyg (BI) chefer en bredare bild av affärslandskapet, som omfattar data från flera källor. BI-verktyg och deras insikter hjälper till att förstå målkundbasen och vägleda företagets övergripande strategi.

Specialiserade verktyg för sökmotoroptimering (SEO), e-post, sociala medier och innehållshantering gör det möjligt för marknadschefer att planera och genomföra kampanjer i olika kanaler. Du kan använda:

SEO-verktyg: Ge insikter om webbplatsens prestanda och viktiga sökord för att öka den organiska trafiken genom sökresultaten. Verktyg för e-postmarknadsföring: Gör det möjligt för chefer att skapa riktade meddelanden, automatisera e-postdistributionen och leda kunderna genom försäljningstratten. Verktyg för hantering av sociala medier: Gör det enklare att organisera, schemalägga, publicera innehåll på olika plattformar och spåra dess framgång, vilket säkerställer konsekvens och engagemang. Verktyg för innehållshantering: Ge innehållschefen ett utrymme där hen kan skapa och redigera texter tillsammans med andra, spara dem och senare distribuera dem.

Om marknadsföring var en rymdmission skulle ett projektledningsverktyg vara kontrollcentret. 🧑‍🚀

Dessa verktyg gör arbetet synligt och gör det möjligt för chefen att fördela det på ett effektivt sätt, vilket stöder dem genom alla projekt.

ClickUps Marketing Suite är en omfattande, flexibel och skalbar arbetsyta som är utformad med chefer i åtanke. Den gör det möjligt för dig att enkelt skapa och genomföra komplexa kampanjer i flera kanaler. Du kan skapa och schemalägga uppgifter, dela upp dem i deluppgifter och lägga till checklistor, filer och beskrivningar. För att tilldela arbete, gå till ClickUps arbetsbelastningsvy för att bedöma individuell tillgänglighet och se till att ingen är överbokad.

Med ClickUps Gantt-vy och tidslinjevy kan du utforma effektiva projektplaner och hålla koll på kampanjscheman. Kalender-vyn fungerar också som en interaktiv innehållskalender, som du kan dekorera med färger och klistermärken för att göra den mindre tråkig.

Visualisera din kampanjtidplan med ClickUps Gantt-vy.

ClickUp kan vara din enda källa till information. Förutom arbete kan du lagra och organisera alla dina dokument, medarbetardata och kunddata, inklusive kontaktuppgifter och beteendeinformation.

På tal om data kan du skapa din perfekta ClickUp-instrumentpanel med över 50 kort och snabbt utvärdera framstegen i olika projekt.

Följ framstegen mot dina marknadsföringsmål med ClickUp Dashboards.

Automatisering och artificiell intelligens (AI) inom marknadsföring har lämnat ett betydande avtryck på branschen och marknadschefens arbete. 🤖

AI kan samla in och tolka stora mängder data samtidigt och förutsäga kundbehov och trender. Tack vare detta kan chefer få insikter och vidta proaktiva åtgärder för att säkerställa att deras kampanjer är framgångsrika både nu och i framtiden.

AI och automatisering minskar det manuella arbetet och sparar tid. De kan schemalägga och anpassa e-postmeddelanden och inlägg samt effektivisera planering och produktion.

ClickUp har insett betydelsen av dessa tekniska framsteg och har också implementerat dem. ClickUp kan automatisera olika repetitiva och administrativa arbetsuppgifter. Det har över 100 automatiseringar och låter dig även skapa egna.

Dessutom kan plattformens AI-assistent, ClickUp Brain, göra följande:

Skapa statusrapporter

Dela upp uppgifter i deluppgifter

Fyll i tabeller automatiskt med data

Skriv och redigera innehåll såsom artiklar, e-postmeddelanden, fallstudier och innehållsbeskrivningar.

Stavningskontrollera, sammanfatta och justera tonen i texter

Generera kampanjidéer

ClickUp integreras med över 1 000 verktyg, vilket gör att du kan skapa ett effektivt arbetsflöde med hjälp av dina favoritverktyg.

ClickUp Brain hjälper dig att skriva fallstudier, statusrapporter, bloggar och många andra material som är viktiga för marknadsföringsteam.

Marknadsföring är ett lagarbete, men det behövs verktyg för att underlätta och skapa sammanhållning. 🤝

ClickUp erbjuder marknadsföringsteam många sätt att samarbeta i realtid. Du kan skriva och korrekturläsa innehåll med ClickUp Docs – plattformens rich text-redigerare. ClickUp har korrekturfunktioner som gör det möjligt för granskare att ge specifik feedback på kreativa tillgångar genom anteckningar. Och om du vill brainstorma och skapa diagram kan du använda ClickUp Whiteboards.

Kommunikationen är lika enkel eftersom du och ditt team kan dela synpunkter inom appen genom uppgiftskommentarer, chattvyn och integrerad e-post.

Skriv och finslipa din text som ett team i ClickUp Docs.

Bli mästare på marknadsföringsledning med ClickUp

Nu när du har läst om en marknadschefens dagliga rutin, tror du att du har vad som krävs för att lyckas i denna roll?

Marknadsföringsledning är inte någon lätt uppgift. Det innebär många olika ansvarsområden och kan avgöra framgången för ett marknadsföringsteam. Genom noggrann planering och grundlig övervakning hjälper cheferna till att överbrygga klyftan mellan den initiala strategin och slutprodukten – varumärkeskännedom och försäljning.

Om allt detta arbete verkar skrämmande, misströsta inte. De flesta marknadschefer börjar sin karriär som marknadsförare och utvecklar sin expertis med tiden. Vem som helst kan nå dit med motivation, hårt arbete och rätt verktyg. Registrera dig på ClickUp och börja din resa mot utmärkt marknadsföringsledning redan idag! 🛩️