10 tillväxtmarknadsföringsstrategier för att skala upp ditt företag

Konsumenternas preferenser och vanor förändras på ett ögonblick, och att hänga med i dessa förändringar är en ständig utmaning för alla företag. Du är alltid på tårna och undrar vad dina kunder vill ha härnäst. Dessutom är marknaden inte din vän för alltid. Konsumenttrender förändras, liksom metoderna för marknadsföring och tillväxt.

Hur säkerställer du att ditt företag växer på ett hållbart sätt mitt i denna ständiga förändring?

Lösningen är en stark tillväxtmarknadsföringsstrategi som är responsiv och anpassningsbar, som utnyttjar realtidsdataanalys och håller sig uppdaterad om löpande konsumentinsikter. Den måste också ha en omfattande förståelse för marknadssituationen.

Vad skapar buzz, vilka strategier fungerar för dina konkurrenter och vad älskar dina kunder? Endast när du förstår sådana olika pelare kommer du att kunna styra långsiktig tillväxt.

I den här artikeln visar vi dig tio datastödda tillväxtmarknadsföringsstrategier för ditt företag. Vi visar också några exempel på företag som har lyckats med detta.

Vad är tillväxtmarknadsföring?

Tillväxtmarknadsföring är en avancerad marknadsföringsmetod som fokuserar på att driva hållbar affärsexpansion. Den bygger på datadrivna metoder och en grundlig förståelse för hela kundresan.

Till skillnad från traditionell marknadsföring, som kan prioritera varumärkeskännedom eller leadgenerering, fokuserar tillväxtmarknadsföring på att uppnå skalbara och mätbara marknadsföringsresultat, såsom ökade intäkter, användarförvärv eller kundlojalitet.

Tillväxtmarknadsförare experimenterar kontinuerligt med sociala medier, SEO och e-postmarknadsföringskanaler. De tittar också ständigt på marknadsdata, lär sig, testar och itererar för att fastställa de bästa marknadsföringsstrategierna. Genom att noggrant undersöka användarnas beteende och utnyttja insikter kan du finjustera och optimera dina kampanjer för maximal effekt.

Som tillväxtmarknadsförare måste du se till helheten genom att sammanföra allt från produktutveckling till kundupplevelse. Med denna helhetssyn kan du driva på en stadig och snabb tillväxt för ditt företag.

Inom tillväxtmarknadsföring är det avgörande att känna sina kunder väl – att förstå deras demografi och smärtpunkter och till och med det värde de sätter på en lösning är avgörande.

Men här är det fina – till skillnad från traditionell marknadsföring handlar det inte bara om att skaffa kunder.

Tillväxtmarknadsföring analyserar också kundengagemang och kundbehållningsgrad för att fastställa den bästa strategin. Den använder dessutom A/B-testning, e-postmarknadsföring, SEO-kunskap och databehandling för att finjustera din tillväxtstrategi.

Tillväxtmarknadsföringsstrategi kontra tillväxthackningsstrategi

Medan en tillväxtmarknadsföringsstrategi betonar hållbar, långsiktig tillväxt genom omfattande datastödda marknadsföringsinsatser, fokuserar en tillväxthackningsstrategi på snabba experiment och okonventionella taktiker för att uppnå snabba, skalbara resultat.

Growth hacking och tillväxtmarknadsföringsstrategier fungerar enligt olika tidsplaner och metoder. Låt oss utforska skillnaderna mellan dem:

Huvudsyfte: Tillväxtmarknadsföring har ett helhetsperspektiv och strävar efter hållbar, långsiktig tillväxt genom omfattande marknadsföringsstrategier som hjälper till att öka kundens livstidsvärde. Å andra sidan syftar tillväxthackning till snabba, kortsiktiga resultat, med huvudsakligt fokus på snabb kundanskaffning.

Datahantering: Tillväxtmarknadsföring ser data som en källa för att identifiera mönster och förfina en övergripande strategi, med betoning på ett mer systematiskt och analytiskt tillvägagångssätt. Tillväxthackning handlar däremot om praktiska experiment och snabba förbättringar, där data används som ett verktyg för att snabbt iterera.

Primära taktiker: Medan tillväxtmarknadsföring involverar automatiserade och algoritmiska processer, kompletterade med periodiska justeringar för att säkerställa effektivitet, lutar tillväxthackning åt direkt, manuell testning och finjustering.

Olika filosofiska grunder: Tillväxtmarknadsföring fokuserar på att förstå och lindra kundernas smärtpunkter, främja ett mer kundcentrerat tillvägagångssätt och vinna lojala kunder. Däremot tar tillväxthackning itu med omedelbara smärtpunkter i verksamheten och uppnår specifika marknadsföringsmål

Är du fortfarande förvirrad? Låt oss försöka förstå detta med ett exempel.

Låt oss anta att ditt företag vill få fler kunder. Tillväxthackare kan föreslå en snabb lösning, till exempel att implementera ett dubbelsidigt rekommendationsprogram, där både den befintliga kunden (rekommendanten) och den nya kunden (den rekommenderade) får fördelar för en lyckad rekommendation för att snabbt öka dina siffror.

Det är dock viktigt att inse att detta är en kortsiktig lösning.

Om du vill implementera tillväxtmarknadsföring med denna strategi måste du uppmuntra ditt team att samla in kundfeedback efter att de har registrerat sig för ditt referensprogram.

Denna pågående process säkerställer att tillväxtmarknadsföring inte bara handlar om att få nya kunder, utan också om att förbättra den övergripande kundupplevelsen med hjälp av feedback i realtid. Du kan göra detta under sex månader med hjälp av ett projektledningsverktyg som ClickUp.

Den insamlade informationen blir ett kraftfullt verktyg för att göra datadrivna justeringar. Den hjälper också till att optimera referensprogrammet och främjar hållbar tillväxt genom att anpassa sig efter kundbasens föränderliga behov och förväntningar.

Här är en översiktlig tabell som hjälper dig att förstå skillnaderna mellan tillväxtmarknadsföring och tillväxthackning:

Tillväxtmarknadsföring Growth Hacking Fokuserar på långsiktig hållbar tillväxt Fokuserar på omedelbar tillväxt Fokuserar på alla delar av din affärsutvecklingsprocess, från kundförvärv till kundbevarande. Koncentrerar sig endast på kundförvärv Identifierar mönster för att förfina dina strategier Beroende på experiment för att generera resultat Processen är automatiserad och lätt skalbar. Processen kräver manuell hantering och kan inte skalas upp enkelt. Hjälper dig att förstå kundernas problem och agera på dem Hjälper dig att förstå företagets svaga punkter och agera på dem Beror på algoritmiska data Beror på data som genereras genom trial and error Huvudfokus ligger på personalisering. Huvudfokus ligger på optimering.

Tillväxtmarknadsföringsstrategier för framgång

Låt oss se hur du kan implementera effektiva tillväxtmarknadsföringsstrategier för långsiktiga hållbara fördelar:

Produktledd tillväxt

Den produktledda tillväxtstrategin använder din produkt för att driva företagets tillväxt och styra kundens livscykel. Genom att fokusera på att leverera en enastående produktupplevelse främjar du organisk tillväxt och stödjer datadrivna beslut för varaktig framgång.

Låt oss utforska några tillväxtmarknadsföringsstrategier för att uppnå produktledd tillväxt:

1. Erbjud freemium- eller gratis provversioner

Alla älskar gratisgrejer!

Att erbjuda freemium- eller gratis provversioner är ett utmärkt sätt att organiskt integrera tillväxtmarknadsföringsstrategier, särskilt om du har en SaaS-produkt. Du får inte bara nöjda kunder, utan samlar också in värdefull feedback som du kan använda för att finjustera dina strategier i framtiden.

Om ditt företag sysslar med fysiska produkter kan du dela ut gratisprover på evenemang; om det är en tjänst kan du erbjuda en gratis provperiod.

Att erbjuda ett produktprov eller en kostnadsfri provperiod utan att kräva någon ekonomisk åtagande sänker inträdesbarriärerna och uppmuntrar din målgrupp att direkt uppleva produktens värde.

2. Implementera AARRR-ramverket

AARRR-ramverket, även känt som Pirate Metrics, är en produktanalysmodell som representerar olika stadier i kundens livscykel: förvärv, aktivering, retention, intäkter och rekommendationer. Varje steg gör det möjligt för dig att förstå användarnas beteende och optimera produktledda tillväxtstrategier.

Inom AARRR-ramverket behandlar varje mätvärde kritiska aspekter som intäktsökning och utökning av din kundbas. Även om dessa områden inte överlappar varandra, bildar de tillsammans en väl definierad sekvens. Genom att behärska denna sekvens säkerställer du att ditt företag fungerar med maximal effektivitet.

Använd ClickUps produktmarknadsföringsprogramvara för att spåra och registrera dessa mätvärden.

Ladda ner mall ClickUps mall för marknadsföringsplan är utformad för att hjälpa dig att skapa, organisera och följa upp din marknadsföringsplan.

ClickUps Growth Experiments Whiteboard erbjuder en metodisk metod för att testa affärsutvidgningsplaner. Skissa, organisera och genomför tillväxtexperiment på ett systematiskt sätt. Strukturera dina hypoteser, sätt upp experiment, spåra resultat och dra slutsatser.

Ladda ner mall ClickUps mall för tillväxtexperiment är utformad för att hjälpa dig att spåra, dokumentera och analysera tillväxtexperiment.

ClickUps målfunktion erbjuder en strukturerad plattform för att sätta upp, följa upp och uppnå tillväxtmål, vilket säkerställer att de är i linje med din övergripande affärsstrategi.

ClickUps marknadsföringsfunktioner erbjuder specialiserade verktyg som är skräddarsydda för marknadsföringsteam för enkel samverkan och projektledning. Med flera skalbara arbetsytor låter ClickUp dig organisera och hantera olika aspekter av dina marknadsföringsinsatser på ett centraliserat och effektivt sätt.

Sätt upp och dela teamets mål med ClickUp Goals

3. Engagera din publik med interaktiva produktpresentationer

För att fängsla din publik kan du använda interaktiva produktpresentationer som ger användarna en förstahandsupplevelse av dina erbjudanden. Dessa presentationer gör det möjligt för användarna att interagera med din produkt i realtid, vilket möjliggör omedelbara svar på deras frågor och feedback och förbättrar den totala kundupplevelsen.

Förutom att öka användarnas engagemang är dessa interaktiva demonstrationer avgörande för att optimera konverteringsgraden. Engagera användarna aktivt, tillgodose deras behov och se ditt företag växa med dessa interaktiva upplevelser.

ClickUp hjälper dig att engagera din målgrupp bättre med sina unika produktfunktioner. Använd ClickUp för att brainstorma idéer eller skapa arbetsflöden eller demos med ClickUp Whiteboard. Tillsammans med ClickUp AI kan du skriva interaktiva texter och skapa kunskapsbaser om din produkt.

ClickUps checklistor säkerställer att ingenting missas i dina processer, vilket förhindrar förbiseenden. Dessutom samlar ClickUps formulär smidigt in användarnas frågor, vilket underlättar informationsinsamlingen och förbättrar kommunikationen.

Fokusera på kunderna

"Kunden har alltid rätt" är en grundläggande princip som gäller för alla företag, stora som små. En viktig del av en tillväxtmarknadsföringsstrategi är att ge kunderna största möjliga värde.

Här är olika kundfokuserade tillväxtmarknadsföringsstrategier som du kan använda:

4. Skapa en aktiv och välkomnande gemenskap

Genom att bygga upp en aktiv community låter du mun-till-mun-marknadsföring arbeta för dig.

En gemenskap av likasinnade människor innebär ett inflytelserikt nätverk av individer som är entusiastiska över att sprida budskapet om ditt varumärke.

Dessutom är feedbacken från en community ovärderlig för att optimera produkter. För att inte tala om den trovärdighet och det förtroende du vinner hos din målgrupp genom att engagera en välkomnande community.

5. Anpassa dina marknadsföringsinsatser efter din målgrupp

Personalisering är mer än att bara infoga kundens namn i färdiga e-postmallar.

Personalisering gräver djupt i dina hårt förvärvade dataanalyser för att dynamiskt justera och omdirigera dina marknadsföringskampanjer. Det hjälper dig att nå en bredare publik utan att spendera pengar på ineffektiva marknadsföringsinsatser riktade till fel personer.

Kundernas intressen, köpvanor, kundupplevelse, demografi och transaktionshistorik – allt spelar en roll när det gäller att skapa personliga marknadsföringskampanjer. Kunderna reagerar positivt när de ser budskap som överensstämmer med deras intressen.

Med ClickUp kan du skicka e-postmeddelanden från plattformen, vilket gör att all din kommunikation samlas på ett ställe och du slipper hoppa mellan olika verktyg.

Du kan också förbättra innehållet i dina e-postmeddelanden med ClickUps AI-funktioner och skriva engagerande och övertygande texter som tilltalar din målgrupp.

ClickUps nyhetsbrevswhiteboard gör det också enkelt att skapa engagerande nyhetsbrev. Denna funktion erbjuder ett samarbetsutrymme för brainstorming, planering och design av nyhetsbrev. Oavsett om du arbetar ensam eller i team underlättar whiteboarden ett smidigt samarbete och säkerställer att dina nyhetsbrev är visuellt tilltalande och effektivt förmedlar ditt budskap till din målgrupp.

Ladda ner mall ClickUps nyhetsbrevsmall är utformad för att hjälpa dig att skapa, spåra och leverera nyhetsbrev.

ClickUps uppgifter och vyer, i kombination med ClickUps mall för kampanjhantering, gör projektledningen för varje kampanj till en enkel process. ClickUp är din centrala knutpunkt för allt – från planering till genomförande. Här sker samarbetet smidigt, vilket gör ditt arbetsliv mycket enklare.

Ladda ner mall ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer är utformad för att hjälpa dig att hantera marknadsföringskampanjer från start till mål.

6. Erbjud förmåner till dina mest lojala kunder

Implementera ett lojalitetsprogram för att behålla återkommande kunder och ge dina kunder en bättre upplevelse.

När en återkommande kund vill köpa din produkt kan du till exempel ge dem en rabatt som inte är tillgänglig för nya besökare. Alternativt kan du enkelt erbjuda dem QOL-funktioner (Quality-of-Life) via ClickUp. Det kan till exempel vara kortare väntetider tack vare ClickUps triggerbaserade automatisering av uppgifter.

På samma sätt kan du behålla återkommande kunder genom att erbjuda gåvor, rabattkuponger exklusivt för medlemmar och andra lojalitetsförmåner. Erbjud ett betalt medlemsprogram med betydande rabatter – en beprövad metod för att bygga upp en lojal kundbas.

7. Samla in och visa vittnesmål från användare som älskar din produkt

En samling vittnesmål på landningssidan har en dubbel effekt.

För det första bygger det förtroende och främjar mänskliga relationer till din produkt. Dessutom får det faktiska användare av produkterna att känna sig uppskattade. Vittnesmål visar hur din produkt eller tjänst löste ett verkligt problem och påverkade människors liv positivt.

Använd berättelser från verkliga användare på din webbplats, blogg och sociala mediekanaler för att få rekommendationer. Den positiva synvinkeln från verkliga användare kommer att uppmuntra andra att prova dina produkter eller tjänster.

ClickUps mall för fallstudier är ett användarvänligt och effektivt verktyg som förenklar skapandet av övertygande fallstudier. En strukturerad och intuitiv layout guidar dig genom de väsentliga delarna av en fallstudie och säkerställer en professionell och effektfull presentation av dina framgångshistorier.

Ladda ner mall ClickUps mall för fallstudier är utformad för att hjälpa dig att fånga upp idéer och insikter från kundernas feedback.

ClickUp förstår vikten av att samla in feedback för att förbättra och förfina dina processer. Därför erbjuder plattformen användarvänliga formulär som är skräddarsydda för feedbackundersökningar. Dessa ClickUp-formulär är anpassningsbara, så att du kan utforma undersökningar som fångar upp specifika insikter från din målgrupp. Den insamlade feedbacken kan sedan analyseras för att fatta välgrundade beslut och förbättra dina projekt eller tjänster.

Ladda ner mall ClickUps mall för feedbackformulär är utformad för att hjälpa dig att samla in kundfeedback och organisera kunddata på ett och samma ställe.

Berätta historier med innehåll

Dagens konsumenter bombarderas med reklam och marknadsföringsbudskap. Men genom storytelling kan du skilja dig från mängden.

Berätta fängslande, trovärdiga historier som väcker genklang – de skapar en genuin kontakt med kunderna samtidigt som de på ett subtilt sätt marknadsför din produkt eller tjänst.

Här är några sätt att integrera denna kraftfulla tillväxtmarknadsföringsstrategi i ditt företag:

8. Använd berättande videomarknadsföring

Genom att integrera video i din tillväxtmarknadsföringsstrategi får du ett försprång framför konkurrenterna. Berättande genom video är mer suggestivt och övertygande och kan göra underverk för ditt företag.

Narrativfokuserade videomarknadsföringsinsatser fokuserar på att berätta historien om ditt företag ur ett mänskligt perspektiv istället för tråkiga och monotona kalkylblad och siffror.

Videostrategier för tillväxtmarknadsföring förmedlar effektivt ditt varumärkes historia och vad det står för, eftersom människor ofta tycker att videor är mer engagerande än textinnehåll.

Osäker på hur du ska komma igång? ClickUp är här för att hjälpa dig igen. Med sin intelligenta AI kan du skriva videoskript som berör kunderna. Använd ClickUp Docs för att spara och dela dem enkelt med de kreativa hjärnorna i din organisation.

Utnyttja kraften i ClickUp Production Tracking för att hjälpa dig att producera kvalitetsvideor inom deadlines med hjälp av dess inbyggda produktionspipeline.

Ladda ner mall ClickUps mall för produktionsspårning är utformad för att hjälpa dig att hantera och spåra framstegen i dina produktionsarbetsflöden.

9. Använd sociala medier

Sociala medier är ett självklart val idag, särskilt för en framgångsrik tillväxtmarknadsföringsstrategi.

För det första förväntar sig konsumenterna att du har en stark närvaro på sociala medier. För det andra går du miste om en betydande grupp potentiella kunder om du inte utnyttjar sociala medier för att marknadsföra dina produkter eller tjänster. Sociala medier är också ett utmärkt ställe att låta ditt varumärkes personlighet och röst lysa igenom och sticka ut från mängden.

Marknadsföring på sociala medier är budgetvänligt och gör att ditt marknadsföringsinnehåll når en stor mängd potentiella lojala kunder. För att få ut det mesta av marknadsföring på sociala medier bör du identifiera din målgrupp, analysera användarnas beteende och fortsätta med att samla in data och använda analysverktyg för sociala medier.

Följ och observera dina konkurrenter, lär dig av deras misstag och anpassa ditt innehåll efter marknadstrenderna.

10. Publicera SEO-optimerade blogginlägg

SEO har alltid handlat om tillväxt. Det fokuserar på att optimera innehåll för att förbättra synligheten online och få bättre SERP-rankningar.

Effektiv SEO kräver en gedigen förståelse för sökmotorers algoritmer och rankningsfaktorer. Sedan finns det den viktigaste delen av SEO – sökordsforskning. Att utveckla en lämplig sökordsstrategi är ett säkert sätt att cementera SEO-driven leadgenerering. Har vi nämnt att ClickUp också har mallar för sökordsforskning?

När du väl har lärt dig SEO kan du använda dina blogginlägg för att dirigera trafik till din produkt- eller tjänstesida och hjälpa ditt företag att uppnå högre konverteringsgrader.

Fallstudier av verkliga framgångar inom tillväxtmarknadsföring

Låt oss titta på exempel på företag och varumärken som framgångsrikt har tillämpat tillväxtmarknadsföringsstrategier för att uppnå varaktig framgång.

1. Dropbox

via Dropbox

Dropbox, en av de största aktörerna inom molnlagringsbranschen, uppnådde en häpnadsväckande värdering på 10 miljarder dollar 2018 utan att spendera mycket på reklam. Hur lyckades de med det?

Dropbox förlitade sig starkt på rekommendationer och implementerade ett rekommendationssystem i produkten. Och de gjorde det på ett smart sätt.

Dropbox gav användarna extra lagringsutrymme utan kostnad när en ny användare anslöt sig till tjänsten via den förstnämndes rekommendationslänk eller kod. Detta tillvägagångssätt uppmuntrade användarna att bjuda in sina vänner och familj till plattformen och skapade en lojal bas av återkommande kunder.

Dropbox är ett utmärkt exempel på hur företag kan uppnå snabb och explosiv tillväxt genom att utnyttja kraften i en marknadsföringsstrategi baserad på rekommendationer.

En viktig lärdom från Dropbox framgång är vikten av enkelhet. De skapade ett rekommendationsprogram som var enkelt och lätt att förstå utan komplicerade villkor.

2. TikTok

via TikTok

Vem känner inte till (eller använder) TikTok nuförtiden? Appens enorma popularitet har till och med skapat en ny nisch för innehållsskapare – TikTokers.

TikTok kan stolt rapportera en tillväxt på 215 procent i varumärkesvärde och är ett av de mest framstående medie- och underhållningsvarumärkena på den globala arenan.

TikToks enorma popularitet kan till stor del tillskrivas influencer-marknadsföringsstrategin.

TikTok samarbetade med kända personer på sociala medier, främst bloggare och influencers, som redan hade många följare på andra plattformar. Dessa kreatörer började sedan publicera innehåll på TikTok och delade det med sina följare på andra plattformar.

TikTok fokuserade inte bara på influencers och kreativa tillväxtmarknadsföringsstrategier, utan höll också ett öga på generation Z och millenniegenerationen. Plattformen anpassades efter den yngre generationens behov och intressen. Denna personliga approach bidrog i hög grad till att TikTok hamnade högt upp på App Store-listorna världen över.

TikToks framgång är ett tydligt exempel på kraften i influencer-marknadsföringsstrategier och smart användning av sociala medier. Det understryker vikten av att skräddarsy en produkt för att möta målgruppens önskemål och behov. TikToks fokus på ungdomar är ett viktigt försäljningsargument.

3. Airbnb

via AirBnB

Airbnb, det globala semesterbostadsföretaget, startade redan 2008. Det mötte skepsis på grund av det okonventionella konceptet att främlingar delar bostäder.

Nu har Airbnb framgångsrikt genomfört en börsintroduktion värderad till över 100 miljarder dollar. Hur kunde en till synes galen idé nå ut till massorna och bli ett globalt företag?

Säkert inte genom traditionella marknadsföringsmetoder.

Istället för att spendera pengar på reklam och kampanjer låter Airbnb användargenererat innehåll göra grovjobbet. Endast 30 procent av deras innehåll skapas internt; resten är användargenererat och sprids av användarna.

Ta en titt på Airbnbs Instagram-, Facebook- och Twitter-konton så möts du av hundratals foton, videor och annat innehåll som användarna har skickat in. Detta bidrar till en effektiv strategi för att bygga upp en gemenskap och använda sociala medier.

Förutom att betona gemenskap och användargenererat innehåll har Airbnb antagit en flerkanalig marknadsföringsstrategi för tillväxt på sociala medier. Airbnb använder olika sociala medieplattformar för att tillgodose unikt och varierat innehåll. Till exempel är deras YouTube-kanal inriktad på reseskildringar och resevloggar, medan deras Instagram visar de bästa och nyaste Airbnb-bostäderna.

