Guide till att skapa en marknadsföringsplan (+planeringsmall)

Noggrann research och planering är grundstenarna i alla framgångsrika marknadsföringsstrategier.

Om du inte planerar dina marknadsföringsinitiativ är risken stor att din marknadsföringsstrategi hamnar på villospår. Det leder till att du slösar tid, pengar och värdefulla resurser på aktiviteter som inte hjälper dig att uppnå dina marknadsföringsmål.

Det är där en robust marknadsföringsplan kommer till hjälp. Den hjälper marknadsförare att planera sin marknadsföringsstrategi för året, kvartalet, månaden osv.

Du kan inkludera faktorer som budget, resursfördelning, uppdelning av uppgifter och slutmål.

Om du behöver hjälp med att förbereda en marknadsföringsplan är den här guiden precis vad du behöver. I den här omfattande guiden förklarar vi vad en marknadsföringsplan är, varför den är fördelaktig och hur man skapar en.

Låt oss sätta igång.

Vad är en marknadsföringsplan?

En marknadsföringsplan beskriver företagets marknadsföringsstrategier och genomförandesteg. Den innehåller tydliga tidsplaner för genomförandet av strategin, en lista över uppgifter som ska utföras, marknadsföringsmål och andra viktiga detaljer om företagets marknadsföringsinitiativ.

Syftet med en marknadsföringsplan är att organisera uppgifter och effektivisera marknadsföringsprocesser för att uppnå bästa möjliga resultat.

Viktiga delar i en marknadsföringsplan

Gör din marknadsföringsplan så omfattande och välunderbyggd som möjligt. Det kommer att underlätta under genomförandefasen när du behöver hitta information.

Det finns många faktorer som bör inkluderas, men här är några viktiga element som du måste lägga till i din marknadsföringsplan.

Marknadsföringsmål

I det här avsnittet beskrivs ditt företags nuvarande position och vad det vill uppnå nästa år.

Här listar du alla dina marknadsföringsmål för perioden och de mätvärden du kommer att använda för att följa upp resultatet av dina kampanjer. Se till att dina marknadsföringsmål stämmer överens med dina övergripande affärsmål.

Några exempel på övergripande affärs- och marknadsföringsmål är

Öka varumärkeskännedomen

Generera fler försäljningsmöjligheter

Förbättra webbplatsens ranking

Öka din närvaro på sociala medier

Utifrån dessa övergripande mål måste du utveckla specifika delmål som hjälper dig att uppnå dem. Använd ClickUps mall för smarta mål för att definiera och dokumentera dina marknadsföringsmål.

Använd detta för att förstå vad SMART-mål är och sätta upp tydliga marknadsföringsmål för ditt företag

Målgrupp

En beskrivning av dina målkundsegment och deras köparprofiler kommer att utgöra denna del av din marknadsföringsplan.

Inkludera alla viktiga insikter från dina kundundersökningsdata i detta avsnitt av marknadsföringsprojektplanen. Lägg till så många detaljer som möjligt för att säkerställa att ditt team vet vem de riktar sig till genom olika marknadsföringsinitiativ.

Konkurrentanalys

Här ska du inkludera en lista över viktiga konkurrenter och insikter från konkurrentanalysdata. Det bör hjälpa dig att få en snabb överblick över dina konkurrenters marknadsföringsstrategier och deras styrkor och svagheter. Använd ClickUps mall för konkurrensanalys för att skapa en visuell benchmarking-instrumentpanel för konkurrenter.

Se viktig information om dina främsta konkurrenter på ett ögonblick och jämför hur du står dig mot dem

Marknadsföringstaktik

Denna del av din marknadsföringsplan kommer att innehålla en detaljerad lista över de marknadsföringsstrategier du planerar att genomföra. Gå på djupet och gör en detaljerad plan för alla marknadsföringsinitiativ du vill genomföra under det kommande året.

Om du till exempel planerar att öka din närvaro på sociala medier, lista alla marknadsföringsstrategier du kommer att använda. Det kan vara organiska inlägg, betald annonsering, influencer-marknadsföring och mycket mer.

Gör också en lista över de typer av innehåll du vill fokusera på. Videor, till exempel, blir allt populärare och bör ingå i din innehållsmix.

Marknadsföringskanaler

Gör en lista över alla marknadsförings- och innehållsdistributionskanaler som du kommer att använda för din marknadsföringskampanj. Förlita dig inte bara på din webbplats eller blogg.

Se istället till att du har en bra mix av kanaler för att nå en större publik och generera fler leads för ditt företag.

Du bör till exempel använda minst en marknadsföringskanal på sociala medier. Välj den som är mest populär bland din målgrupp.

Gå dock inte överstyr och försök inte ta på dig för mycket. Välj några strategiska kanaler och rikta in dig på dem istället för att försöka marknadsföra på alla möjliga kanaler och misslyckas.

Marknadsföringsstrategi

Du behöver en marknadsföringsstrategi för att marknadsföra en ny produkt eller kollektion eller för att ta dig in på en ny marknad. Detta inkluderar dina marknadsföringsplaner för fem viktiga aspekter: produkt, pris, marknadsföring, människor och plats.

Det finns många färdiga mallar för marknadsföringsstrategier som kan hjälpa dig att skapa en detaljerad marknadsföringsstrategi. Här är en skärmdump av ClickUps mall för marknadsföringsstrategier, som är perfekt för detta ändamål.

Budget

Använd denna del av din marknadsföringsplan för att fastställa en övergripande marknadsföringsbudget. Fördela också en del av din totala budget till de olika marknadsföringsaktiviteter och strategier du har på gång.

Gör marknadsundersökningar för att uppskatta de kostnader du sannolikt kommer att ha för olika marknadsföringsaktiviteter, så att du kan göra en realistisk och korrekt budgetplan.

Du behöver olika marknadsföringsverktyg och programvara för att kunna genomföra din marknadsföringsstrategi på ett framgångsrikt sätt. Detta inkluderar programvara för marknadsföringsplanering, verktyg för hantering av sociala medier, verktyg för innehållsplanering och mycket mer.

Vi rekommenderar också att du använder den bästa programvaran för marknadsföringsprojektledning för att säkerställa smidigt teamsamarbete och effektiv uppgiftshantering.

Gör en lista över alla verktyg du har och planerar att köpa under det kommande året. Om det finns återkommande kostnader, till exempel prenumerationsavgifter, ska du också lista dem.

Hur man skapar en effektiv marknadsföringsplan

Nu förstår du vad en marknadsföringsplan är och vilka delar den innehåller. Låt oss nu diskutera hur du kan skapa en marknadsföringsplan som fungerar för dig och hjälper dig att genomföra framgångsrika marknadsföringskampanjer.

Här är en steg-för-steg-guide. Följ processen för att utveckla en solid projektmarknadsföringsplan.

1. Utvärdera din nuvarande position

Att fastställa ditt företags nuvarande situation är det första steget mot att skapa en affärsplan. Detta hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras och sätta upp tydliga mål.

Börja med en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Gå vidare och skriv en möjlig handlingsplan för varje punkt i din SWOT-matris. Se exemplet nedan för att få en uppfattning.

En detaljerad analys av dina styrkor och svagheter kan vara livsviktig

Du bör också göra en konkurrentanalys för att förstå var du står i förhållande till dina viktigaste konkurrenter.

När du har en klar bild av var du står kan du gå vidare till nästa steg.

2. Definiera tydligt din målgrupp

I det här skedet måste du identifiera och definiera dina målkundsegment.

Varför?

Dina marknadsföringsstrategier och din projektmarknadsföringsplan beror nämligen på din målgrupp och deras intressen och preferenser.

Skapa köparprofiler för dina målkundsegment. De bör innehålla:

Demografisk information : Ålder, plats, yrkesroll, inkomst osv.

Mål och problemområden : Vilken är den viktigaste utmaningen som din produkt hjälper till att lösa? Vilka mål kan du hjälpa dem att uppnå med hjälp av dina produkter eller tjänster?

Intressen och preferenser : Vilka marknadsföringskanaler är de mest aktiva på? Vilken typ av innehåll engagerar de sig i?

Beteendemönster: Hur ser deras beteende ut när de handlar online? Hur ser deras typiska köpprocess ut?

Använd ClickUps mall för användarpersonlighet för att visualisera dina köparpersonligheter och ge dem liv. Inkludera egenskaper som är relevanta för din nisch och berika varje köparpersonlighet med så mycket information som du kan samla in. Med hjälp av ClickUps mall för användarpersonlighet kan du skapa och hantera flera användarpersonligheter från en enda instrumentpanel.

Hantera flera användarprofiler och se deras viktigaste egenskaper och demografiska information från en enda, enhetlig instrumentpanel på ClickUp

3. Sätt upp tydliga marknadsföringsmål

Därefter måste du tydligt definiera dina marknadsföringsmål. Vad vill du uppnå med dina marknadsföringsinsatser?

Både din marknadsföringsplan och dina mål bör gälla för en specifik period. Helst bör detta vara ett räkenskapsår.

Att följa upp dina marknadsföringsresultat årligen hjälper dig att hålla ordning på saker och ting. Det är också en tillräckligt lång period för att du ska kunna följa upp och mäta resultaten av dina marknadsföringsaktiviteter.

Gör dina mål så specifika och realistiska som möjligt. Använd SMART-modellen för att sätta upp dina mål:

Specifik : Var inte vag, sätt upp tydliga mål. Till exempel: ”Öka intäkterna med 5 % under nästa kvartal”.

Mätbar : Identifiera mått som du kan använda för att mäta prestationen mot nämnda mål.

Uppnåelig : Sätt upp realistiska mål som kan uppnås inom den angivna tidsramen.

Relevant : Sätt upp mål som är relevanta för ditt företag.

Tidsbegränsad: Alla mål ska ha tydliga tidsramar.

När du har identifierat dina mål kan du använda en bra programvara för marknadsföringsprojektledning, till exempel ClickUp, för att dokumentera dina mål.

Skapa visuella mål och följ deras framsteg med hjälp av ClickUp Goals-instrumentpanelen

Investera i nödvändiga analysverktyg för att mäta resultatet av din marknadsföringskampanj.

4. Fastställ en budget

Vid det här laget bör du ha en klar bild av vad du vill uppnå och vem din målgrupp är. Nu är det dags att avsätta en särskild marknadsföringsbudget som hjälper dig att uppnå dina mål och skapa en gedigen marknadsföringsplan.

Hur stor del av din budget bör du avsätta för marknadsföring?

Enligt den senaste CMO-undersökningen från Deloitte lägger företag 8–10 % av sina intäkter på marknadsföring via CMO Survey

Det här är en utmärkt utgångspunkt, men det finns inga strikta regler för hur mycket du ska spendera. Det beror på hur aggressiva dina tillväxtplaner och marknadsföringsmål är.

Om ditt företag befinner sig i ett inledande tillväxtstadium kan det vara lämpligt att lägga mer pengar på marknadsföring. Om du har ett etablerat företag kan din marknadsföringsbudget vara lägre.

Det beror också på hur mycket pengar du vill spendera. Du bör därför utvärdera din ekonomiska situation och dina marknadsföringsmål för att fastställa en realistisk budget.

5. Välj rätt marknadsföringsstrategier och kanaler

I detta steg av marknadsföringsplaneringsprocessen har du allt du behöver för att skapa din marknadsföringsplan och bestämma vilka strategier och kanaler du ska använda.

Några populära marknadsföringsstrategier är:

Innehållsmarknadsföring

E-postmarknadsföring

Marknadsföring i sociala medier

Sökmotoroptimering (SEO)

Webbseminarier och poddsändningar

Videomarknadsföring

Tänk på din budget när du väljer marknadsföringsstrategier. Till exempel är reklam ett bra sätt att få snabba resultat, men du kanske inte har budgeten för det.

När det gäller marknadsföringskanaler kommer din webbplats att vara din primära kanal för innehåll och SEO, men du bör också inkludera andra kanaler i mixen. Välj 1–2 sociala medieplattformar där din målgrupp är mest aktiv och fokusera på dem.

6. Fördela uppgifter och skapa en tidsplan

Det är här allt ditt arbete hittills kommer till sin rätt och du börjar genomföra dina marknadsföringsstrategier. Använd ClickUps mall för marknadsföringsplan för att skapa och fördela uppgifter och en marknadsföringskalender.

Använd denna marknadsföringsplanmall för att organisera dina marknadsföringsaktiviteter och kontrollera framstegen för olika uppgifter.

Oavsett om du arbetar med ett internt team eller outsourcar innehållsskapandet, ge ditt team detaljerade kreativa briefs. Detta säkerställer att allt ditt marknadsföringsinnehåll är konsekvent, i linje med varumärket och uppfyller dina krav. Om du behöver hjälp med att skapa innehåll kan du använda ClickUp AI för att få en AI-driven skrivassistent. Den hjälper dig att skapa och redigera innehåll snabbt och effektivt.

Skriv SEO-innehåll, skapa e-postmeddelanden och planera marknadsföringsevenemang med ClickUp AI

Du bör också använda ClickUp för att hantera dina marknadsföringsprojekt, eftersom det är ett utmärkt projektledningsverktyg. Använd det för att skapa en projektplan, följa upp varje uppgifts framsteg och hålla deadlines. Det låter dig visa uppgifterna i Gantt-diagrammet, vilket är ett utmärkt sätt att visualisera projektets tidsplan och status.

Visa projekt i Gantt-diagrammet för att enkelt hantera olika uppgifter och kontrollera deras status

ClickUp Docs kan också hjälpa dig att skapa visuella arbetsflöden, skapa dokument för att dela dina projektplaner, samarbeta med ditt team om olika uppgifter och mycket mer.

Skapa och dela dokument enkelt med teammedlemmar och samarbeta i projekt i realtid med ClickUp-dokument

Det är ett av de bästa verktygen för projektledning och kan förenkla hanteringen av marknadsföringsprojekt.

Marknadsföringsprojektledarens roll i utformningen av en plan

En marknadsföringsprojektledare spelar en avgörande roll i skapandet och genomförandet av en marknadsföringsplan.

De ansvarar för initiativet och har ansvar för planering, utformning, hantering och genomförande. De bidrar med viktig information och använder rätt strategier för marknadsföringsprojektledning för att säkerställa att företagets marknadsföringsinitiativ blir framgångsrika.

Marknadsföringsprojektledare ansvarar också för att fördela uppgifter och samarbeta med olika medlemmar i marknadsföringsteamet för att säkerställa att allt görs korrekt och i tid. Detta kräver att de är duktiga kommunikatörer och ledare.

Fördelarna med en stark marknadsföringsplan

En väl genomtänkt och djupgående marknadsföringsplan kan hjälpa dig att organisera dina marknadsföringsaktiviteter på ett bättre sätt. Men om du behöver mer övertygande argument för att skapa en plan, ta en titt på dess olika fördelar.

Här är några viktiga fördelar:

En plan ger alla inblandade en strategisk inriktning och en handlingsplan. Det hjälper dig och ditt team att hålla rätt kurs för att uppnå era marknadsföringsmål.

Det hjälper dig att effektivisera marknadsföringsprocesserna och hålla koll på och hantera de olika uppgifterna som ingår.

Det ger dig en bättre förståelse för dina målkunder, konkurrenter och målmarknad, så att du är bättre rustad att hantera oväntade utmaningar.

När du anger dina mål och KPI:er i en marknadsföringsplan kan du också bedöma om dina marknadsföringsinitiativ fungerar bra eller om du behöver ändra din strategi.

Vanliga utmaningar vid utformningen av en marknadsföringsplan

Att skapa en robust marknadsföringsplan är avgörande för framgång, men det är inte lätt. Det kräver noggrann planering, research och brainstorming.

Genom att lära dig mer om de potentiella utmaningar du kan möta blir du bättre förberedd när du utarbetar en plan för ditt företag.

Här är några utmaningar du kan möta när du skapar en marknadsföringsplan:

Du kanske inte vet var du ska börja och vad du ska inkludera i din marknadsföringsplan. En mall för marknadsföringsplan kan dock vara till hjälp.

Att sätta upp realistiska mål är ett annat område där chefer ofta har svårt. Det kräver också en grundlig analys av din nuvarande affärspositionering och övergripande affärsmål.

Att genomföra en grundlig konkurrent- och marknadsanalys är också en utmanande del av att ta fram en marknadsföringsplan, som kräver mycket tid och ansträngning.

Planeringen blir svårare om du är marknadsförare utan erfarenhet av projektledning. Få hjälp av experter, läs mer om hur du gör det på rätt sätt och använd tips om projektplanering från olika onlinekällor för att förbereda dig för utmaningen.

Är du redo att skapa en gedigen marknadsföringsplan?

Om du har läst den här artikeln noggrant har du all information du behöver för att skapa en framgångsrik marknadsföringsplan.

Kom ihåg att det är en utmanande och tidskrävande process, särskilt om du inte har en marknadsföringsplanmall eller ett ramverk som du använder varje år.

Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen för dig. Använd ClickUps mallar för marknadsföringsplaner för att underlätta ditt arbete. ClickUp erbjuder också olika projektledningsverktyg, mallar och funktioner som hjälper dig att planera och genomföra dina marknadsföringsstrategier.

Kolla in ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning och utforska dess funktioner för att se om den passar ditt företag.