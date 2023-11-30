De 10 bästa marknadsföringscertifieringarna för att utveckla din karriär

Det är inte lätt att fånga målgruppens uppmärksamhet när du konkurrerar med många andra. Därför måste marknadsförare idag lära sig konventionella och okonventionella marknadsföringstekniker för att skapa sig en plats.

Det har blivit extremt viktigt att hålla sig uppdaterad och ligga steget före. Ett effektivt sätt att förbättra dina färdigheter och visa din expertis är att skaffa marknadsföringscertifieringar, oavsett om du är nybörjare eller erfaren marknadsförare.

I denna guide till marknadsföringscertifieringar undersöker vi fördelarna med att ta en certifiering, de olika typerna av certifieringar som finns, de 10 mest framstående certifieringarna att hålla utkik efter och mycket mer.

Karriärfördelar med marknadsföringscertifieringar

Här är några av de största karriärfördelarna med att ha en marknadsföringscertifiering.

Konkurrensfördel: På arbetsmarknaden, där flera kandidater söker samma jobb, kan marknadsföringscertifieringar ge dig en konkurrensfördel gentemot andra sökande. Utnyttja dessa certifieringar för att få din ansökan att sticka ut så att potentiella arbetsgivare lägger märke till den. Karriärutveckling: Inom ett team av marknadsförare kommer de som vidareutbildar sig genom marknadsföringscertifieringar att ha en professionell fördel jämfört med sina kollegor. Detta kommer i sin tur att resultera i snabbare befordringar och bättre karriärutveckling på lång sikt. Ökad anställbarhet: När rekryterare och marknadsföringschefer söker marknadsföringstalanger kommer kandidater med marknadsföringscertifieringar att sticka ut och ha större chanser att väcka deras intresse. Ökat intresse från rekryterarna innebär fler möjligheter till anställning. Nätverkande: De flesta certifieringsprogram inom marknadsföring erbjuder en utmärkt möjlighet att nätverka med personer med liknande intressen. Dina handledare och klasskamrater fungerar också som ditt professionella nätverk när du söker nästa stora karriärsteg eller behöver experthjälp. Bättre lön: Att ha en eller flera marknadsföringscertifieringar och en yrkesexamen förbättrar dina utbildningsmeriter och ger dig en högre profil, vilket leder till bättre ersättning. Det ger dig också bättre förhandlingsposition gentemot rekryterarna vid lönförhandlingar.

Typer av marknadsföringscertifieringar

Vi kan grovt dela in marknadsföringscertifieringar i fyra kategorier. Här är en snabb översikt över olika typer av marknadsföringscertifieringar och hur de kan hjälpa dig i din professionella utveckling och långsiktiga karriär.

Certifieringar inom digital marknadsföring

Digital marknadsföring är ett eftertraktat område som kräver mycket teknisk kunskap, och rekryterare letar alltid efter rätt talanger. Att skaffa en certifiering inom digital marknadsföring är ett av de bästa sätten att sticka ut och visa att du är väl rustad för att ta dig an allt som en marknadsföringsbyrå eller ett snabbväxande SaaS-företag kan ge dig.

En heltidsutbildning i digital marknadsföring täcker sannolikt allt från sökmotoroptimering (SEO), sökmotormarknadsföring (SEM), pay-per-click-annonsering (PPC) och Google Ads till marknadsföring och annonsering på sociala medier.

En certifiering inom digital marknadsföring lär dig att skapa bättre marknadsföringsplaner, uppnå högre avkastning på kampanjer, rikta dig mot mer specifika målgrupper, förbättra konverteringsgraden och fatta datadrivna beslut med hjälp av beteendeanalys.

Certifieringar inom innehållsmarknadsföring

Innehåll som publiceras på ett företags webbplats eller sociala medier engagerar effektivt målgruppen och hittar potentiella kunder. Inom marknadsföring gäller alltid att ”innehållet är kung”. Därför finns det en ständig efterfrågan på innehållsmarknadsförare över hela världen.

Certifieringar inom innehållsmarknadsföring hjälper dig att utveckla en innehållsstrategi. Du får sedan vägledning i att skapa innehåll som tilltalar din målgrupp, skriva fängslande reklamtexter, optimera profiler på sociala medier, förvärva kundhanteringsfärdigheter och mycket mer.

Certifieringar inom e-postmarknadsföring

I den digitala reklamvärlden har e-postmarknadsföring fortfarande en konkurrensfördel tack vare det stora antalet användare. År 2024 finns det cirka 4,3 miljarder e-postanvändare världen över, och antalet ökar ständigt.

En ansedd certifiering inom e-postmarknadsföring täcker allt du behöver för att utöka din e-postpublik. Kursen lär dig hur du använder olika verktyg för e-postmarknadsföring, planerar din e-postmarknadsföringskalender, skapar e-postmallar med dra-och-släpp-funktion, segmenterar dina publiklistor, skriver fängslande innehåll, skapar arbetsflöden för e-postmarknadsföring och analyserar dina e-postanalyser.

Certifieringar inom inbound-marknadsföring

Inbound-marknadsföring lockar potentiella kunder genom att skapa skräddarsydda marknadsföringsbudskap med hjälp av innehåll. Brian Halligan, medgrundare och före detta VD för HubSpot, myntade begreppet ”inbound-marknadsföring”.

Certifieringar inom inbound-marknadsföring hjälper dig att skapa strategier för att attrahera kunder, engagera dem och göra dem nöjda – de tre huvudpelarna i ett företag.

Du kommer att lära dig att skapa innehåll som utbildar dina potentiella kunder under hela deras köpprocess, skriva innehåll som vårdar leads, hantera kampanjer, skapa automatiseringsstrategier och använda AI-marknadsföringsverktyg.

10 marknadsföringscertifieringar att genomföra

Här är 10 marknadsföringscertifieringar som kan främja din karriär. Välj en som passar dina mål.

1. Google Ads-certifiering

Google Ads-certifieringen är ett officiellt erkännande från Google att du är expert på att använda deras verktyg för onlineannonsering. För närvarande erbjuds följande 11 Google Ads-certifieringar.

Google Ads Sök

Google Ads Display

Google Ads Video

Shoppingannonser

Google Ads-appar

Google Ads-mätning

Google Ads Search Professional

Google Ads Display Professional

Google Ads Video Professional

Google Ads Creative

Öka offlineförsäljningen

Få Google Ads-certifieringar genom Skillshop, en Google-plattform, för att få tillgång till deras lärresurser och utvärderingar. Dessa certifieringar är avsedda för personer som inleder sin karriär inom digital marknadsföring.

Professionella på mellannivå som behöver uppdatera sig om de senaste trenderna och funktionerna i Google Ads kan också ta Google Ads-certifieringar.

Dessa certifieringar är giltiga i ett år och måste därefter förnyas regelbundet. Vi rekommenderar att du förnyar din certifiering varje år för att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna.

Ämne av intresse: Digitala marknadsförare

Erbjuds av: Google

Certifieringsavgift: Gratis

Giltighet: Måste förnyas efter ett år

2. HubSpot Inbound Marketing Certification

via Hubspot

Marknadsföringsstrategen David Meerman Scott säger att inbound-marknadsföring gör det möjligt för marknadsförare att "förtjäna sin plats" i kundens medvetande istället för att invadera det genom betalda annonser.

HubSpot Inbound Marketing Certification hjälper dig att skapa en idealisk köparprofil, optimera marknadsföringsprocesser, automatisera marknadsföringsarbetsflöden och använda AI-verktyg.

HubSpot är ett av de bästa ställena för att bemästra konsten att göra inkommande marknadsföring och få en certifiering inom inkommande marknadsföring.

Ämne av intresse: Digitala marknadsförare, inbound-marknadsförare och nybörjare inom marknadsföringsledning

Erbjuds av: HubSpot

Certifieringsavgift: Gratis

Giltighet: Måste förnyas efter 2 år

3. Professional Certified Marketer (PCM®)

via American Marketing Association

AMA erbjuder tre kurser för Professional Certified Marketer (PCM®).

Digital marknadsföring

Marknadsföringshantering

Innehållsmarknadsföring

Var och en av dessa kurser ger fördjupad kunskap inom respektive område. Certifieringen ger extra mervärde om du redan är medlem i AMA.

Certifieringen Professional Certified Marketer (PCM®) är giltig i tre år, varefter du måste fortsätta din utbildning i form av Continuing Education Units (CEU) för att förnya din certifiering hos AMA.

Ämne av intresse: För alla marknadsförare

Erbjuds av: American Marketing Association (AMA)

Certifieringsavgift: Från 249 USD för AMA-medlemmar och från 349 USD för icke-medlemmar.

Giltighetstid: 3 år

4. HubSpot-certifiering i innehållsmarknadsföring

via Hubspot

HubSpot Academys certifieringskurs i innehållsmarknadsföring lär dig att skriva tilltalande, delningsbart innehåll som fångar målgruppens uppmärksamhet och förbättrar konverteringen.

Du lär dig allt från att skapa en långsiktig strategi för innehållsmarknadsföring till att effektivt marknadsföra ditt innehåll och mäta dess prestanda.

Intressant ämne: Inledande innehållsmarknadsförare

Erbjuds av: HubSpot

Certifieringsavgift: Gratis

Giltighet: Måste förnyas efter 2 år

5. Avancerad certifiering i digital marknadsföring

IIDEs certifiering i avancerad digital marknadsföring erbjuder praktisk utbildning i över 20 digitala marknadsföringsverktyg. Kursen täcker grunderna i digital marknadsföring, sök- och socialmediamarknadsföring, tillväxt och analys, planering och strategi samt viktiga affärsfärdigheter, såsom hantering av marknadsföringskampanjer.

Advanced Digital Marketing Certification är ett fem månader långt program med dedikerade 1:1-mentorskapssessioner. Marknadsförare som vill förbättra sina färdigheter kommer att ha nytta av denna kurs.

Ämne av intresse: Institut för digital marknadsföring och yrkesverksamma inom området

Erbjuds av: Indian Institute of Digital Education (IIDE)

Certifieringsavgift: 1400 dollar

Giltighet: För alltid

6. Kurs i SEO-verktyg

via Semrush

De ledande experterna inom marknadsföringsbranschen har utvecklat SEO Toolkit Course by Semrush Academy. Denna certifiering från Semrush är en av de globalt erkända SEO-kurserna inom digital marknadsföring och riktar sig till nybörjare som vill ge sig in i branschen.

Kursen täcker ämnen som organisk sökning, nyckelordsanalys, bakåtlänkar, insikter om organisk trafik, Google Analytics, verktyg för nyckelordsoptimering, mallar för SEO-innehåll, SEO-kontrollverktyg för webbsidor, granskning av bakåtlänkar och mycket mer.

Ämne av intresse: Nybörjare inom digital marknadsföring

Erbjuds av: Semrush

Certifieringsavgift: Gratis

Giltighetstid: 1 år

7. Certifiering i marknadsföring på sociala medier

via Hootsuite

Hootsuites certifiering i social media-marknadsföring täcker allt från att skapa en strategi för sociala medier till att bygga upp en organisk publik genom innehållsmarknadsföring.

Till skillnad från andra certifieringar upphör denna inte att gälla och är giltig under hela din livstid. Nybörjare inom social media-marknadsföring och mellanchefer har stor nytta av denna kurs.

Ämne av intresse: Marknadsförare inom sociala medier

Erbjuds av: Hootsuite

Certifieringsavgift: 199 USD

Giltighet: För alltid

8. OMCP-certifiering i digital marknadsföring

via OMCP

OMCP Digital Marketing Certification är avsedd för yrkesverksamma med varierande marknadsföringserfarenhet, omfattande utbildning och teknisk kunskap om bästa praxis inom digital marknadsföring.

OCMP-certifieringen är guldstandarden för certifiering inom digital marknadsföring. För att erhålla certifieringen måste man klara OMCP Digital Marketing Certification och uppfylla vissa behörighetskrav, såsom minimikrav på arbetstid, examen på avancerad nivå eller en godkänd marknadsföringskurs.

Ämne av intresse: Digitala marknadsföringschefer, marknadsföringsledare

Erbjuds av: OMCP

Certifieringsavgift: 395 USD

Giltighetstid: 2 år

9. Certifiering i innehållsmarknadsföring

via Content Marketing University

CMI:s certifiering i innehållsmarknadsföring erbjuder utbildning i innehållsmarknadsföringsstrategi, hantering av innehållscykeln, analys av innehållsmarknadsföring och skapande av ett varumärkesbudskap.

Denna certifiering är perfekt för marknadsförare som vill specialisera sig på innehållsmarknadsföring, nybörjare som vill ge sig in i branschen, skribenter och marknadsförare inom sociala medier som vill kombinera innehåll med marknadsföringsstrategi.

Ämne av intresse: Innehållsmarknadsföring

Erbjuds av: Content Marketing Institute (CMI) & American Marketing Association

Certifieringsavgift: 995 USD

Giltighet: 12 månaders tillgång

10. Avancerad kurs i e-postmarknadsföring

via Simplilearn

Simplilearns kurs i avancerad e-postmarknadsföring lär dig att skapa riktade e-postkampanjer, skriva fängslande ämnesrader och e-posttexter, bygga upp din e-postmarknadsföringslista och spåra e-postanalyser.

Simplilearn granskar och uppdaterar kontinuerligt denna kostnadsfria kurs för att den ska vara relevant för de aktuella trenderna inom e-postmarknadsföring.

Ämne av intresse: Tillväxtmarknadsförare och nybörjare inom e-postmarknadsföring

Erbjuds av: Simplilearn

Certifieringsavgift: Gratis

Giltighet: För alltid

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinformationer förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chattar, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

Hantera din marknadsföringskarriär med ClickUp

Marknadsföring är en komplex funktion, och den enorma mängden planering och teamkommunikation som krävs gör att du behöver leta efter rätt verktyg som kan hjälpa dig. ClickUp, en allt-i-ett-plattform för produktivitet, ger dig det stöd du behöver.

ClickUp Marketing hjälper dig att hantera projekt och uppgifter, öka teamsamarbetet och kommunikationen, skapa heltäckande marknadsföringsplaner, generera kampanjidéer med hjälp av ClickUp AI och mycket mer.

ClickUp har allt du behöver för smidigt samarbete med ditt marknadsföringsteam.

Om du vill hantera kampanjer och organisera alla relaterade aktiviteter på ett ställe bör du överväga ClickUps mall för kampanjhantering. Förutom samarbete hjälper denna mall dig att spåra uppgifter och tidslinjer och enkelt övervaka dina kampanjer med anpassade statusar, vyer, fält och mycket mer.

Och detta är bara en av många marknadsföringsmallar, såsom innehållsplan för sociala medier, annonsscheman, marknadsundersökningar och kampanjkalendrar.

ClickUp samlar dina team för att planera, följa upp och samarbeta kring alla projekt – allt på ett och samma ställe.

Hantera dina marknadsföringskampanjer som ett proffs och förverkliga dina marknadsföringsdrömmar med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

ClickUp blir den enda appen som ersätter flera verktyg du använder i ditt arbete. Här är några av de bästa funktionerna i ClickUp som marknadsföringsteam använder aktivt.

Skapa dina årliga eller kvartalsvisa marknadsföringsplaner och koppla dem till enskilda uppgifter som driver din plan framåt. ClickUp underlättar hanteringen av dina marknadsföringsprojekt genom att hålla dina strategier och kampanjkalendrar tillsammans med dina dagliga uppgifter.

Skapa dina marknadsföringsplaner med hjälp av gratis färdiga mallar för marknadsföringsplaner.

Öka teamsamarbetet genom att använda whiteboards, dokument och korrekturverktyg, så att alla teammedlemmar är på samma sida.

Hantera dina kunder effektivt, kommunicera med dem och samla in feedback proaktivt, allt från ett och samma ställe.

Leverera innehåll i stor skala. Organisera ditt teams innehållsplan med deras uppgifter i ett centralt innehållsbibliotek.

Registrera designförfrågningar, ange prioritetsnivåer och spåra alla aspekter av din kreativa process.

Spåra och analysera ditt teams framsteg snabbt genom att omvandla dina uppgifter till diagram och visuella instrumentpaneler.

Skriv med ClickUp AI

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga marknadsföringsmaterial, till exempel fallstudier.

Läs mer om ClickUp Brain här:

Relaterade artiklar:

Förbättra dina färdigheter och ta din karriär till nästa nivå

Vi har fastställt hur viktigt det är för dig att bli certifierad. Välj den certifiering som hjälper dig att nå dina mål utifrån dina krav och var du befinner dig i din karriär. Eller ännu bättre, fortsätt att utforska nya alternativ.

Men glöm inte att ett praktiskt verktyg som ClickUp alltid finns till hands och hjälper dig att klara av dina dagliga uppgifter och ansvarsområden.

De funktioner för projektledning, samarbete och marknadsföring som ClickUp erbjuder ger dig oändliga möjligheter att utnyttja dina certifieringar på bästa sätt. Prova ClickUp idag!