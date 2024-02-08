Optimera marknadsföringskostnaderna för bättre avkastning: Den ultimata guiden till marknadsföringsbudgetar [2025]

Alla som arbetar inom finansbranschen kan bekräfta att planering av en marknadsföringsbudget är både en konst och en vetenskap. Om du är för generös med pengarna riskerar du att blockera andra tillväxtinvesteringar. Men om du spenderar för lite kommer hela din försäljningskanal att gå snett! 😅

Att kalibrera dina marknadsföringsutgifter är en oundviklig del av att anpassa dina affärsmål till övergripande marknadsföringsinitiativ. Men det finns flera hinder som kan bromsa dig, till exempel bristen på tillförlitliga marknadsprognoser eller processsilos. Enligt statistik från MDG Advertising anser 91 % av företagen att felaktiga data är den främsta orsaken till felaktiga utgifter inom marknadsföring.

Den genomsnittliga marknadsföringsbudgeten utgör nästan 10 % av företagets totala intäkter, och inget företag har råd att slösa bort sådana resurser på en budget som riskerar att överskrida budgeten och ge dålig avkastning. Lyckligtvis har vi precis rätt tips och strategier för att hjälpa dig.

Vår guide till marknadsföringsbudgetar hjälper dig att utforska några grundläggande begrepp för att utforma väl avvägda marknadsföringsinvesteringar och undvika vanliga fallgropar.

Bonus: Vi kommer också att undersöka hur man bemästrar effektiv marknadsföringsbudgetallokering med ClickUp, en kostnadsfri lösning för marknadsföring och projektledning.

Vad är en marknadsföringsbudget?

Alla marknadsföringsplaner syftar till att förbättra företagets avkastning på investeringar (ROI). Du måste se om kampanjen genererar tillräckliga intäkter för att motivera marknadsföringskostnaderna. En marknadsföringsbudget är ditt ramverk för att noggrant beskriva alla marknadsföringsrelaterade finansiella allokeringar inom förutbestämda standarder, så att du säkerställer att du spenderar pengar på fasta områden.

Den omfattar alla aspekter av marknadsföringsutgifterna och specificerar vem, vad, varför och hur för varje förväntad utgift, vanligtvis över ett kvartal till ett helt räkenskapsår.

Denna strategiska resursfördelning säkerställer att dina marknadsföringsstrategier harmoniserar med övergripande affärsmål – du kanaliserar medel till kampanjer som ger högst avkastning och undviker marknadsföringsinvesteringar som inte är lönsamma.

Ett förslag till marknadsföringsbudget genomgår vanligtvis granskning, godkännande och tilldelning, ofta månader före den planerade marknadsföringskampanjen. Det är dock ett dynamiskt dokument som du alltid kan ändra utifrån aktuella affärsmål, målgrupp, konkurrenssituation och marknadstrender. ⚡

Proffstips: Det är mycket enklare att skapa en budget för marknadsföringsutgifter om du har rätt ramverk, dvs. mallar för marknadsföringsbudgetar, att utgå ifrån. Varför inte utforska ClickUp-mallen för marknadsföringsbudget?

Maximera din avkastning med ClickUps mall för marknadsföringsbudget. Prognostisera framtida marknadsföringsutgifter, optimera kostnaderna och få full kontroll över dina budgeteringsprocesser.

Det hjälper dig att omvandla även de mest komplexa marknadsföringsbudgetarna till lättförståeliga visuella budgetar. Marknadsföringsbudgetmallens omfattande översikt på en sida hjälper dig både att göra prognoser och justeringar under arbetets gång.

Varför är en marknadsföringsbudget viktig, och är det värt att skapa en?

Många marknadsförare skulle hävda att det är tidskrävande att skapa och uppdatera en marknadsföringsbudget, eftersom man aldrig kan få 100 % korrekta uppskattningar. Att utforma en robust marknadsföringsbudgetplan erbjuder dock många fördelar, som gör att du kan:

Planera i förväg: Fördela medel för projekt flera månader i förväg, så att genomförandet blir smidigt.

Utöka resurserna: Rekrytera frilansare och nischmarknadsförare för att underlätta ditt kreativa arbete.

Utvärdera avkastningen: Beräkna din marknadsföringsavkastning (MROI) för att fatta välgrundade beslut som stämmer överens med Beräkna din marknadsföringsavkastning (MROI) för att fatta välgrundade beslut som stämmer överens med företagets mål.

Visa värdet: Visa värdet av marknadsföringsaktiviteter och budgetfördelning för alla projekt för företagets ledning.

Mät framsteg: Jämför framsteg från år till år och Jämför framsteg från år till år och följ upp effektiviteten för varje marknadsföringsprojekt.

Vart går en marknadsföringsbudget?

Tidigare föredrog traditionella marknadsföringsteam fysiska flygblad, banderoller och tv-reklam för att nå framgång för företaget. Idag har situationen förändrats helt tack vare ett märkbart större fokus på digital marknadsföring.

Enligt en undersökning från Deloitte från 2023 spenderar företag över 50 % av sin marknadsföringsbudget på digital marknadsföring, varav 19 % går till mobila aktiviteter och 17 % till annonser på sociala medier.

Baserat på de senaste trenderna är detta kostnadsposterna för en standardmarknadsföringskampanj:

Betald annonsering, inklusive PPC, banners och TV-annonser

Konferenser, mässor eller utställningar i butiker

Broschyrer, grafisk design och produktförpackningar

Innehållsmarknadsföring (blogg- och sociala medieinlägg)

Frilansare, influencers och byråer för PR-uppdrag

Enkäter, fokusgrupper och marknadsundersökningar

Programvara, webbplatsunderhåll och digital infrastruktur

Giveaways och reklammaterial

Övriga driftskostnader

Vad ingår i en skriftlig budget för marknadsföringskampanjer?

Att utarbeta en budget handlar alltså inte bara om att inkludera finansiell information. Du måste lägga till kontextuella komponenter till dina prognoser så att alla som granskar dem kan få en fullständig bild av initiativet.

En välbalanserad marknadsföringsbudget består vanligtvis av:

Finansiella mål: En tydlig översikt över finansiella mål kopplade till marknadsföringsstrategier.

Positioneringsstrategi : Definierar hur varumärket positionerar sig på marknaden. Definierar hur varumärket positionerar sig på marknaden.

Varumärkesstrategi : Den övergripande strategin för att stärka varumärkesidentiteten Den övergripande strategin för att stärka varumärkesidentiteten

Produkt- eller tjänsteöversikt: Utförlig information om produkterna och tjänsterna och deras Utförlig information om produkterna och tjänsterna och deras unika värdeerbjudanden.

Specifika budgetmål: Detaljerade mål per produkt, distributionskanal eller kundtjänst

Försäljningsplan: Strategier utformade för att driva försäljningen i linje med marknadsföringsinsatserna.

Stora kampanjer: Identifiering och översikt över viktiga marknadsföringskampanjer

Datum för framstegsgenomgång: Planerade tidslinjer för att utvärdera budgetstatusen mot fastställda riktmärken.

Hur man beräknar en rimlig marknadsföringsbudget: Vanliga metoder

Enligt riktlinjerna från U.S. Small Business Administration rekommenderas att cirka 7–8 % av den totala bruttointäkten avsätts till marknadsföring. Intäktsbaserade marknadsföringsbudgetar kan dock vara ganska endimensionella.

Att investera 8 % av dina intäkter i marknadsföring är bara möjligt om dina vinstmarginaler är tillräckligt stora. Det är enkelt för etablerade företag, men företag som går jämnt upp eller, ännu värre, går med förlust, kan inte åta sig denna procentandel.

Det finns ett par andra metoder för att beräkna din målmarknadsföringsbudget, till exempel:

Konkurrensanpassad budgetering: Du är villig att spendera lika mycket som dina konkurrenter. Detta är vanligtvis den princip som används för att beräkna utgifterna för digital annonsering.

Nollbaserad budgetering: Du förlitar dig inte på tidigare resultat utan börjar om från början och motiverar varje utgift för att få godkännande. Du måste: Identifiera dina aktuella marknadsföringsmål Prioritera vilka marknadsföringsstrategier som behöver mer resurser Övervaka varje tilldelning för att undvika överkonsumtion

Identifiera dina nuvarande marknadsföringsmål

Prioritera vilka marknadsföringsstrategier som behöver mer resurser

Övervaka varje tilldelning för att undvika överkonsumtion.

Målinriktad budgetering: Du skapar en budget baserad på målet med små eller inga kostnadsbegränsningar.

6 steg till framgångsrika marknadsföringsbudgetar

En marknadsföringsbudget är ett samarbete mellan företagets ekonomichefer, marknadsföringsteam och programledare. Att skapa en effektiv marknadsföringsbudget handlar dock om mer än bara människor och siffror – det handlar om att staka ut en väg för tillväxt och strategiska åtgärder.

Här är en snabb genomgång av sex viktiga steg för att skapa din marknadsföringsbudget. För att förenkla processen har vi demonstrerat funktioner med ClickUp Marketing Suite för att bryta ner vissa steg. 🌟

Steg 1: Definiera din marknadsföringsstil och dina mål

Det första steget för att skapa en marknadsföringsbudget är att fastställa de mål som motiverar den. Du kan till exempel överväga att sätta upp mål som fokuserar på:

Öka försäljningen

Accelerera leadgenerering

Öka varumärkeskännedomen

Ompositionering av varumärke

Precision är dock avgörande. Vaga veckomål som ”öka försäljningen” saknar tydlighet och riktning. Här är en övning du kan göra:

Skriv ner dina övergripande affärsmål Fastställ kort- och långsiktiga marknadsföringsmål: Kortsiktiga mål fokuserar på omedelbara förbättringar, som att minska avvisningsfrekvensen på webbplatsen eller öka onlineannonseringen. Långsiktiga mål omfattar bredare prestationer, såsom sökmotoroptimering eller effektiv marknadsföringsautomatisering. Kortsiktiga mål fokuserar på omedelbara förbättringar, som att minska avvisningsfrekvensen på webbplatsen eller öka onlineannonseringen. Långsiktiga mål omfattar bredare prestationer, såsom sökmotoroptimering eller effektiv marknadsföringsautomatisering. Fastställ nyckeltal (KPI:er) – de hjälper dig senare att kvantifiera detaljerna i budgeten.

Kortsiktiga mål fokuserar på omedelbara förbättringar, som att minska avvisningsfrekvensen på webbplatsen eller öka onlineannonseringen. Långsiktiga mål omfattar bredare prestationer, såsom sökmotoroptimering eller effektiv marknadsföringsautomatisering.

Använd ClickUp Goals för att sätta upp dina marknadsföringsmål med mätbara KPI:er. Följ upp målen varje vecka, månad, kvartal och år och koppla dem direkt till specifika uppgifter eller projekt för att främja kontinuerlig förbättring av dina marknadsföringsinsatser.

Fastställ mätbara mål för uppgifter och projekt med automatisk progression för att mer effektivt uppnå målen med definierade tidsplaner och kvantifierbara mål.

Tips: Om du har svårt att fastställa dina marknadsföringsmål, följ SMART-kriterierna (Specific, Measurable, Attainable, Relevant och Time-bound) för att sätta upp fokuserade mål. Ramverket gör att du kan hålla dina mål realistiska och genomförbara.

Steg 2: Undersök vad dina konkurrenter spenderar på

När du har fastställt dina mål kan du börja undersöka dina konkurrenters marknadsföringsutgifter. Börja med att ställa dessa två frågor:

Vem presterar bra i branschen? Vilka marknadsföringsstrategier och budgetfördelningar använder de?

Undersök kanaler som webbplatsmarknadsföring, sociala medier, videomarknadsföring och PPC-annonser. Studera konkurrenternas marknadsföringstaktik, meddelandefrekvens och framgångsmodeller. Identifiera likheter och skillnader med din egen verksamhet för att skapa ditt unika försäljningsargument.

Behöver du ett snabbt verktyg för att jämföra? Använd ClickUps mall för konkurrensanalys för att kartlägga statusen för alla branschledare och konkurrenter. Den erbjuder en interaktiv vy som möjliggör flexibel modifiering och positionering av varumärken. Du kan utvärdera deras budgetprestanda baserat på förinställda mått eller identifiera deras styrkor och svagheter och utforma smartare strategier.

När du har siffrorna på plats kan du omedelbart börja dokumentera din budget med ClickUp Docs. Lägg till inbäddade sidor, anpassa utseendet, tabeller och redigerar i realtid tillsammans med dina marknadsföringskollegor för att utforma din föreslagna budget. 🧮

Samarbeta med teammedlemmar i ClickUp Docs för att anpassa teckensnitt, lägga till uppgiftsrelationer eller länka till uppgifter direkt i dokumentet.

Om du inte vill slösa tid på att skriva forskningsrapporter kan du använda ClickUps AI Market Research Survey Generator för att få välstrukturerade marknadsföringsdokument på några sekunder.

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som till exempel fallstudier.

Steg 3: Skapa prioriteringar för dina marknadsföringsutgifter

Marknadsföringsteam måste skilja mellan nödvändiga utgifter och onödiga tillägg. Genom att organisera din budget och korrelera utgifter med resultat kan du identifiera var du ska investera och var du ska spara.

Ta till exempel PR-kampanjer – här måste du fokusera på verktyg som effektivt engagerar din målgrupp, vilket skulle motivera den summa du spenderar på att skaffa dessa verktyg.

Med hjälp av analys av prestationsdata kan du identifiera de marknadsföringskanaler som ger högst avkastning och fördela budgeten utifrån varje kanals påverkan och potentiella avkastning.

ClickUp Priority Matrix Template förenklar processen med en 2×2-matris baserad på brådskandehet och vikt. Du kan använda färgkodade klisterlappar för att visa marknadsföringsinitiativ baserat på den avkastning de genererar. Om din bloggkampanj till exempel genererar den högsta avkastningen kan du märka den som Hög vikt i mallen.

Använd en färdig prioriteringsmatris för att prioritera budgetfördelningen tillsammans med dina kollegor.

Steg 4: Skapa en kontantreserv för oförutsedda kostnader

Var mycket specifik när du fördelar budgeten – se till att element som förväntad avkastning och finansieringsplan är mycket transparenta. Men även den mest detaljerade budgetplaneringen kan inte alltid garantera dina faktiska utgifter. Så vad händer om du står inför en brist på medel längre fram?

Sätt av en del av din budget som en reservfond för oväntade kostnader, till exempel för att motverka aggressiva konkurrenters åtgärder eller för att dra nytta av plötsliga möjligheter. Denna reserv bör normalt uppgå till 10 % av din totala budget. Den fungerar som ett säkerhetsnät och säkerställer flexibilitet när det gäller att hantera oförutsedda händelser.

Nu kan du spåra dina marknadsföringsbudgetallokeringar i mångsidiga kalkylblad med hjälp av ClickUp Accounting. Denna funktionssvit hjälper dig att effektivisera finansiella uppgifter, spåra marknadsföringsutgifter och generera rapporter. Du kan kategorisera dina medel (som Kontantreserv eller Google Ads-utgifter) med hjälp av anpassade fält och taggar för att underlätta spårningen.

Sök bland tidigare skapade taggar, skapa nya taggar och lägg till flera taggar direkt i en uppgift.

Du kan också ställa in ClickUp Automations för att övervaka när du har överskridit budgeten och behöver göra justeringar. Automations i ClickUp är kodfria och anpassningsbara.

Bonus: Följ din marknadsföringsbudget i praktiken med hjälp av ClickUp Accounting Template och övervaka fakturor, fondstatus, försäljningsregister, intäkter och intäktsprognoser.

Steg 5: Skicka budgeten för godkännande

När du har fastställt kostnaderna och skapat likviditetsreserver kan du lägga sista handen vid din marknadsföringsbudget och skicka den för godkännande. Vem du skickar den till beror på din teams hierarki och godkännandenätverk.

ClickUp har flera kommunikationsfunktioner som hjälper dig att hålla dig uppdaterad eller be om förtydliganden under godkännandeprocessen. Plattformens chattvy är ett värdefullt verktyg för att utbyta viktig information under budgetgodkännanden och uppdateringar av specialprojekt. Om du är den som godkänner kan du också använda ClickUp Proofing för att lämna feedback på delar av budgeten.

Samla teamkommunikationen på ett ställe med ClickUp Chat och dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta enkelt.

Steg 6: Implementera budgeten och samla in feedback regelbundet

Implementera inte bara din budget och glöm sedan bort den. Det är viktigt att regelbundet se över din marknadsföringsplan och budget för att hålla jämna steg med förändrade affärsbehov.

Använd analyser från din marknadsföringsprogramvara för att utvärdera avkastningen på investeringen och anpassa din budget utifrån marknadsförändringar eller kampanjens effektivitet. Mät KPI:er för varje kampanj och kanal för att optimera budgetfördelningen.

Ett smart sätt att övervaka din marknadsföringsbudget är att skapa finansrelaterade cirkeldiagram och grafer i ClickUp Dashboards . Från prioritering och avprioritering till uppföljning av framsteg och utvärdering av teamets prestationer – det här är rätt plats om du vill ha en överblick över dina projekt. 📈

Använd drill-down i ClickUp Dashboards för att ändra eller uppdatera uppgifter i diagrammet för smidiga redigeringar.

Varje månad eller kvartal granskar du de faktiska utgifterna mot prestationsmått och justerar fördelningen i realtid – ändringarna återspeglas omedelbart i din arbetsyta.

ClickUp gör det också enkelt att dela din uppdaterade affärsstrategi, försäljningskalender, produktlanseringar och målkunddokument med ditt marknadsföringsteam. Om du vill kan du be om deras feedback via anpassade ClickUp-formulär.

Skapa formuläret du drömmer om och förbättra din intagsprocess med ClickUps anpassningsbara formulärfunktion.

Om du får nya uppgifter för budgetoptimering kan du organisera dem i plattformens kalendervy så att du inte missar några deadlines.

Organisera projekt, planera tidslinjer och visualisera ditt teams arbete i en flexibel kalender i ClickUp.

Skapa en marknadsföringsbudget: vanliga misstag

Att sätta upp en marknadsföringsbudget innebär många komplicerade komponenter, vilket ger stort utrymme för fel. Småföretagare har ofta svårt att fördela marknadsföringsbudgeten eftersom de inte har råd med professionell hjälp.

Håll utkik efter dessa vanliga misstag vid budgetplanering.

Förlita dig på förra årets marknadsföringsbudget

Marknaden genomgår ständiga förändringar i takt med att konsumenternas prioriteringar utvecklas. Det som fungerade effektivt ett år kan förlora sin effekt nästa år.

Omvärdera din marknadsbudget noggrant för att förstå hur tekniska framsteg, politiska förändringar, nya sociala rörelser och andra faktorer har påverkat konsumenternas beteende. Aktuella kundinsikter hjälper dig att identifiera marknadsföringsmöjligheter eller dra tillbaka dåliga investeringar innan de leder till stora förluster.

Dålig balans mellan traditionell reklam och alternativ marknadsföring

Företag bör balansera investeringar mellan beprövade och nya strategier för att förbli flexibla.

Att hitta den perfekta marknadsföringsstrategin innebär ofta att man måste prova sig fram. Det är sällsynt att man hittar den idealiska metoden vid första försöket. Men överdriv inte experimenterandet. Istället för att använda slumpmässiga, ofokuserade metoder, satsa på marknadsföringsinitiativ som har visat sig fungera pålitligt.

Är du fortfarande osäker på hur du ska fördela din marknadsföringsbudget? 70-20-10-regeln kan hjälpa dig att skapa en balanserad struktur. Så här fungerar den:

70 % av din budget går till beprövade strategier som har visat sig vara framgångsrika. 20 % för att utforska nya strategier De återstående 10 % avsätts för experimentella tillvägagångssätt, vilket ger utrymme för innovation och risktagande.

Överprioritering av nya kundförvärv

Även om det ofta läggs stor vikt vid att skaffa nya betalande kunder inom marknadsföring, finns det ett stort värde i att vårda befintliga kunder.

Forskning visar att det kan kosta ungefär fem gånger mer att skaffa en ny kund än att behålla en befintlig. Dessutom visar studier av Frederick Reichheld på Bain & Company att en ökning av kundlojaliteten med bara 5 % kan öka vinsten med upp till 95 %.

Att bygga lojalitet bland din befintliga kundbas är inte bara kostnadseffektivt utan främjar också en starkare och mer varaktig kundrelation, vilket bidrar avsevärt till långsiktig framgång.

Att förlita sig på felaktiga data

Analytiska data underlättar välgrundade beslut, så att du kan ta kalkylerade risker och ibland lita på din instinkt eller intuition. Att använda felaktiga eller opålitliga data kan ha en betydande inverkan på din budgetplanering.

Att ha stora mängder data garanterar dock inte automatiskt dess kvalitet. Det är viktigt att använda robusta strategier för datarensning för att eliminera dubbletter, felaktigheter och andra former av dålig data.

Njut av smidig marknadskommunikation och budgetering med ClickUp

Trött på marknadsföringsbudgetar som misslyckas istället för att blomstra? Att skapa en omfattande marknadsföringsbudget kan kännas som att jonglera med kalkylblad i ett cirkustält. 🤹

Men med en allt-i-ett-lösning som ClickUp är brainstorming, planering och genomförande en barnlek. Dessutom kan dess AI-assistent hjälpa ditt team att bli mer effektivt över tid. Registrera dig gratis för att upptäcka mer.