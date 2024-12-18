Hur man skapar en framgångsrik marknadsföringsplan (med exempel och mallar)

En marknadsföringsplan är för en marknadsföringschef som ett recept för en kock – oundvikligen nödvändigt för att specificera ingredienser och steg som krävs för att nå framgång.

Företag kan definiera marknadsföringsframgångar genom att titta på vitt skilda resultat. Vissa förväntar sig att marknadsföringsteamet ska leverera intäktsresultat eller hjälpa försäljningen att driva intäkter eller tillväxt.

Samtidigt kan ett annat företag titta på mätvärden som webbplatstrafik, interaktioner på sociala medier, varumärkeskännedom, marknadsföringskvalificerade leads etc.

En marknadsföringsstrategi överbryggar klyftan mellan idé och handling genom att hjälpa marknadsförare att sätta en riktning och följa upp framstegen. Den effektiviserar marknadsföringsteamets arbete. Den hjälper teammedlemmarna att förstå vad de ansvarar för i ett större sammanhang.

Använd denna guide för att utnyttja en marknadsföringsstrategi som matchar din organisations årliga strategi och affärsmål.

Vad är en marknadsföringsplan?

En marknadsföringsplan är ett dokument som visuellt visar din marknadsföringsstrategi och hur dina marknadsföringsinitiativ kommer att utvecklas.

Se den som en tidsplan för att uppnå dina marknadsföringsmål. Precis som i alla andra planer anger du en startpunkt (startdatum), vägvisare (projektets milstolpar) och en slutpunkt (deadline).

När det gäller marknadsföringsprocessen planerar du alla dina digitala marknadsföringsinsatser utifrån en fastställd tidsram.

Därefter delar du denna strategiska plan med din ledningsgrupp, marknadsföringsteam och andra viktiga intressenter för att få feedback, stöd och vägledning om dina strategiska marknadsföringsinitiativ.

En marknadsföringsplan kopplar samman alla dina marknadsföringsaktiviteter med de övergripande målen för organisationen och hjälper dig att samordna alla intressenter kring en integrerad plan.

Komponenter i en marknadsföringsstrategi

Varje marknadsföringsplan ser olika ut, beroende på vem som skapar den. Marknadsföringschefen skapar en marknadsföringsmall som är anpassad efter sina behov med hjälp av komponenter som bäst passar deras arbetsstil.

Framgångsrika marknadsföringsplaner har dock några gemensamma komponenter:

Tidsram: Inkludera start- och slutdatum för att visa när marknadsföringsaktiviteterna kommer att slutföras. Använd en tidsskala som dagar, veckor, månader etc. för att göra din marknadsföringsplan mer konkret.

Mål: Ange mätbara och tidsbundna affärsmål i form av en marknadsföringsplan för att lyfta fram vad som ska uppnås tillsammans med KPI:er för framgång.

Initiativ: Ger strategisk vägledning för Ger strategisk vägledning för projektplanering och lyfter fram viktiga fokusområden för dina marknadsföringsplaner.

Scheman: Ger en visuell översikt över marknadsföringskampanjens plan och samarbetsinsatser för att kommunicera vad som händer och när.

Aktiviteter: Representerar uppgifter och Representerar uppgifter och resultat som marknadsförings- och utvecklingsteamen måste arbeta med, såsom landningssidor, app-lanseringar, pressmeddelanden etc., för att lyfta fram kommande marknadsföringsaktiviteter.

Status: Anger marknadsföringsmål, marknadsföringsinitiativ, marknadsföringsplaner och mer i förhållande till din projektplan.

Hur man skapar en marknadsföringsplan

Din marknadsföringsplan kan se ut på olika sätt – en checklista med uppgifter, en innehållskalender, en Kanban-tavla eller ett Gantt-diagram. Oavsett vilket format du väljer följer skapandet av en marknadsföringsplan en definierad process.

Här är en steg-för-steg-guide som hjälper dig att skapa en omfattande marknadsföringsstrategi:

Steg 1: Utvärdera kraven

Förstå vad du behöver planera först. Fråga:

Använder jag planen för ett projekt som ett enskilt blogginlägg, lansering av en webbplats etc.?

Kommer jag att använda den för en fullfjädrad kampanj som omfattar flera uppgifter, aktiviteter och delprojekt?

Använder jag den för att organisera min årliga marknadsföringsstrategi?

Vid detta läge bör du också ta hänsyn till följande:

Organisationens övergripande affärsmål

De primära målen som marknadsföringsteamet arbetar mot

Den målgrupp du riktar dig till med din marknadsföringsstrategi

Steg 2: Fundera över de olika stegen

Det är dags att brainstorma och dela upp de större uppgifterna i mindre, mer genomförbara delar. Fråga:

Vilka element, principer och uppgifter behöver jag dela upp i mindre delar?

Vilka steg krävs för att uppnå målen?

Vilka riktmärken ska jag använda för att mäta framstegen?

Vilka uppgifter kräver mer samordning för att kunna genomföras smidigt?

Steg 3: Uppskatta tidsramarna

Nästa steg är att lägga till en tidsplan för dina initiativ.

Använd någon av följande mätvärden för att lägga till en realistisk tidskomponent till dina mål:

Trepunktsberäkning avser genomsnittet av din bästa, genomsnittliga och sämsta tidsberäkning för projektet.

Bottom-up-uppskattning kräver att du får tidsuppskattningar från de involverade teamen och lägger ihop dem.

Analog uppskattning innebär att man uppskattar ett projekts tid utifrån den tid som tagits för liknande projekt.

Parametrisk uppskattning innebär att man baserar en uppskattning på interna eller externa rapporter samt data.

Steg 4: Kartlägg dina projekt och uppgifter i din favoritprogramvara för projektledning

Nu är det dags att sätta din plan i verket med hjälp av mallar eller dina favoritverktyg. Om du ännu inte har bestämt dig för vilket verktyg du ska använda för att hantera ditt marknadsföringsprojekt är ClickUp ett bra val. ClickUp erbjuder alla funktioner som behövs för att skapa robusta marknadsföringsplaner för en integrerad marknadsföringskampanj!

ClickUp-funktioner som förbättrar din marknadsföring:

ClickUp erbjuder AI-driven hjälp: Att skriva och utforma marknadsföringsstrategier och uppgifter kan vara tidskrävande. Att skriva och utforma marknadsföringsstrategier och uppgifter kan vara tidskrävande. ClickUp Brain kan hjälpa dig att skriva snabbare och effektivare e-postmeddelanden, bloggar och annat digitalt innehåll som ingår i din marknadsföringsplan.

Visualisera med Gantt-diagram: Med Med ClickUps Gantt-vy kan du visualisera projektets milstolpar, deadlines och relationerna mellan uppgifter och milstolpar i din marknadsföringsplan, så att du inte missar något.

Samarbete och dokumentdelning: Med Med ClickUp Docs kan du enkelt dela, samarbeta och integrera dokument relaterade till din marknadsföringsplan i ditt arbetsflöde, så att alla i teamet är på samma sida.

Målsättning: ClickUp Goals hjälper dig att sätta upp tydliga, mätbara mål och automatiskt följa dina framsteg mot dem, så att din plan är anpassad för att uppnå dina slutmål.

Projektledning: Oavsett om du skapar en enkel innehållskalender eller en komplex integrerad marknadsföringskampanj erbjuder ClickUp verktyg för att effektivt kartlägga dina projekt och uppgifter samt följa dina framsteg, vilket ökar effektiviteten i implementeringen av din marknadsföringsplan.

Fördelarna med en marknadsföringsplan

En marknadsföringsplan, strategisk plan eller marknadsföringsplan gör det enklare för ditt marknadsföringsteam att veta vilka marknadsföringsaktiviteter som ska prioriteras för att uppnå marknadsföringsmålen och hur man utvärderar uppgifternas framsteg och framgång.

Andra fördelar med en marknadsföringsplan är:

Skapar en gemensam förståelse för marknadsföringsmål och aktiviteter mellan ledningen, intressenter och interna team.

Visualisera hur varje marknadsföringsinitiativ bidrar till bredare företagsmål så att dina insatser fokuseras på rätt mätvärden.

Ger en tydlig översikt över alla planerade marknadsföringsaktiviteter, såsom kampanjer, innehållsskapande och evenemang, och bryter ner vad som behöver göras och när.

Hjälper dig att sätta upp specifika marknadsföringsmål och planera stegen för att uppnå dem, så att du kan mäta framstegen effektivt och göra justeringar.

Gör det möjligt för chefer att fördela resurser som budget, tid och personal så att det inte blir för sent att hantera flaskhalsar eller resursbegränsningar.

Inkluderar tidsplaner och milstolpar för varje aktivitet för att hantera deadlines och hålla teamet på schemat.

Möjliggör smidigt samarbete mellan teammedlemmar och intressenter och främjar en gemensam förståelse för marknadsföringsplanen.

Typer av marknadsföringsplaner

Portföljplan

En portföljplan är praktisk för marknadsföringschefer som hanterar flera projekt samtidigt. Denna plan ger en övergripande bild av alla initiativ eller projekt och visar hur de stämmer överens med organisationens strategi och mål.

Det hjälper dig att hantera resurser mellan olika projekt, samordna deadlines och hålla alla intressenter synkroniserade.

Spåra och optimera resultatet av din marknadsföringsportfölj med ClickUp.

Strategisk plan

En strategisk plan är en övergripande visuell representation av din marknadsföringsstrategi. Den beskriver strategiska marknadsföringsmål och lyfter fram de viktigaste initiativen som kommer att bidra till att uppnå dessa mål.

Denna plan är utmärkt för att kommunicera helhetsbilden och inriktningen för dina reklaminsatser till intressenter.

Marknadsföringsplan

Denna typ av plan handlar om den operativa aspekten av din marknadsföringsstrategi. Den beskriver specifika uppgifter och aktiviteter som ditt team kommer att utföra för att genomföra marknadsföringsstrategin.

Saker som innehållsskapande och marknadsföring, kampanjer i sociala medier, evenemangsorganisation, PR osv. kan alla planeras in i en tidsbunden tidsplan i marknadsföringsaktiviteternas plan.

Plan för produktlansering

Produktlanseringsplanen är idealisk för marknadsföring av nya produkter och beskriver alla nödvändiga uppgifter, deadlines och resurser som behövs för att framgångsrikt marknadsföra en ny produkt eller tjänst.

Den täcker allt från preliminär marknadsundersökning och positioneringsstrategier till marknadsföringskampanjer och utvärderingar efter lansering.

Marknadsföringsplan för innehåll

Denna plan fokuserar på att skapa, distribuera och spåra innehåll som är utformat för att attrahera och engagera en specifik målgrupp. Det kan bland annat omfatta blogginlägg, videor, e-postkampanjer och innehåll på sociala medier.

Marknadsföringsplanen för innehåll beskriver vanligtvis också vem som ska skapa innehållet, när det ska publiceras och genom vilka kanaler det ska distribueras.

Ett exempel på en roadmap för innehållsmarknadsföringsaktiviteter som skapats i ClickUp

SEO-marknadsföringsplan

En SEO-marknadsföringsplan beskriver strategier och uppgifter för att förbättra en webbplats synlighet i sökmotorernas rankningar. Den kan omfatta sökordsanalys, optimeringar på och utanför sidan, strategier för länkbyggande och spårningsmått för att utvärdera prestanda.

Denna plan gör att alla är överens om SEO-prioriteringar och mål.

Nu när du har sett några exempel på marknadsföringsplaner kan vi titta på hur du kan skapa dina egna med hjälp av ClickUps mallar.

Mallar för marknadsföringsplaner

Att navigera i marknadsföring kan ofta kännas som en komplex resa. Lyckligtvis har vi mallar som kan göra det mindre skrämmande. Dessa färdiga layouter fungerar som en plan för att kartlägga din marknadsföringsresa och ger dig en tydlig väg mot dina mål.

ClickUp-mall för marknadsföringsplan

Ladda ner den här mallen Uppnå marknadsföringsframgångar utan ansträngning med ClickUps mall för marknadsföringsplaner.

ClickUps mall för marknadsföringsplan är utformad för att hjälpa dig att planera, följa upp och optimera dina marknadsföringskampanjer på ett och samma ställe.

Använd sex olika anpassade attribut, såsom kvartal, uppgiftstyp, påverkan, framsteg, procentuell slutförande och mer, för att spara viktig projektinformation och enkelt visualisera framsteg och resultat. Markera uppgiftsstatus, såsom avbruten, slutförd, pågående, behöver input och planerad, för att hålla koll på aktuella aktiva uppgifter i projektet.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan för att planera genomförbara mål för ditt team.

Med ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan kan du snabbt och enkelt skapa och genomföra en effektiv plan.

Kategorisera och lägg till attribut som kanal, OKR-typ och kvartal för att hantera dina uppgifter och enkelt visualisera dina framsteg. OKR-vyn hjälper dig att spåra framstegen mot dina nyckeltal (KPI).

ClickUp-mall för innehållsmarknadsföringsplan

Ladda ner den här mallen Förbättra din innehållsplanering med ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan.

ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan hjälper dig att organisera och planera dina innehållsmarknadsföringskampanjer.

Använd 15 olika anpassade fält, såsom kanaler, månad, publiceringsdatum, innehållspelare, orientering och mer, för att spara viktig information om din innehållsmarknadsföringsplan och enkelt visualisera data. Förbättra spårningen av innehållsmarknadsföringsplanen med tidsspårning, taggar, beroendevarningar och mer.

Vem kan använda en marknadsföringsplan?

Marknadsföringsplaner är inte bara till för marknadsföringschefer eller ledande befattningshavare. Sanningen är att alla yrkesverksamma som har en roll i att utforma strategier, planera, genomföra eller utvärdera marknadsföringskampanjer kan dra nytta av att använda en marknadsföringsplan. Här är en närmare titt:

Marknadschefer: Detta är den mest konventionella användaren av en marknadsföringsplan. Chefer kan använda planen för att sätta upp mål, följa tidsplaner, fördela resurser och vidarebefordra aktuella framsteg till intressenter.

Innehållsskapare: Författare, grafiska formgivare och videografer kan använda marknadsföringsplanen för att anpassa sitt arbete till den övergripande marknadsföringsplanen och säkerställa att deras kreativa insatser stödjer de fastställda målen.

Sociala medier-ansvariga: Rollen innebär att samordna flera kampanjer på olika plattformar. En marknadsföringsplan kan hjälpa dessa yrkesverksamma att schemalägga innehåll, spåra engagemang och mäta framgången för olika kampanjer.

SEO-specialister: De kan använda en plan för att skissa upp sina sökordsstrategier, De kan använda en plan för att skissa upp sina sökordsstrategier, spåra SEO-mål och presentera webbplatsens tillväxt i sökrankningen över tid.

PR-proffs: En marknadsföringsplan kan hjälpa PR-proffs att planera pressmeddelanden och följa upp kontakter med media.

Produktchefer: För dem som är på väg att lansera en ny produkt eller funktion kan en marknadsföringsplan vara avgörande för att samordna alla team som är involverade i lanseringen och följa upp uppgifterna som leder fram till den.

Säljteam: Säljare kan använda marknadsföringsplaner för att förstå när nya leads från marknadsföringskampanjer kan förväntas, vilket möjliggör bättre prospektering och uppföljning av leads.

I grund och botten kan en välstrukturerad marknadsföringsplan effektivisera operativa rutiner och öka produktiviteten för alla roller som är kopplade till ett företags marknadsföringsinsatser.

Börja planera med marknadsföringsplaner

De flesta marknadsföringsteam har fullt upp med att hantera flera projekt samtidigt. En marknadsföringsplan underlättar arbetet avsevärt.

Oavsett om du använder en portföljplan för att hålla koll på flera projekt, produktmarknadsföringsplaner för produktlanseringar eller separata kampanjplaner för var och en av dina marknadsföringskampanjer, kan de alla ge din marknadsföringsplaneringsprocess mer struktur.

Om du är osäker på hur och var du ska börja kan du prova ClickUps kostnadsfria mallar för marknadsföringsplaner och optimera dina marknadsföringsprojekt redan från start.

En marknadsföringsinitiativ måste utnyttja styrkorna hos tvärfunktionella team och uppnå KPI:er för marknadsföringsframgångar – ClickUp hjälper dig att uppfylla detta löfte för alla projekt.

Registrera dig idag och se själv!