Hur man skapar en fältmarknadsföringsstrategi (+ exempel)

60 % av konsumenterna är mer benägna att köpa när varumärken erbjuder personliga upplevelser.

Fältmarknadsföring är ett kraftfullt sätt för företag att skapa denna personliga kontakt.

I dagens digitala värld bidrar personliga möten till att bygga varumärkeslojalitet, generera leads och öka försäljningen.

Denna artikel erbjuder en komplett guide till hur du skapar en fältmarknadsföringsstrategi, med information om viktiga komponenter och bästa praxis som hjälper dig att få ut mesta möjliga av dina insatser.

Vad är fältmarknadsföring?

Fältmarknadsföring är en marknadsföringsstrategi som fokuserar på att interagera direkt med kunderna i deras lokala miljöer genom personliga möten, till exempel mässor, produktdemonstrationer, samhällsevenemang och mycket mer.

Medan digital marknadsföring utnyttjar onlineplattformar för att nå en bred målgrupp via kanaler som sociala medier, e-post och innehållsmarknadsföring, fokuserar fältmarknadsföring på marknadsföringsinitiativ som personlig kontakt och lokal outreach.

AIDA-principen (Attention, Interest, Desire, Action) är ofta kärnan i fältmarknadsföringsstrategier och vägleder marknadsföringsteam att se till att varje interaktion är utformad för att fånga uppmärksamhet, väcka intresse, skapa önskan och uppmuntra till handling, vilket i slutändan bidrar till varumärkets tillväxt och framgång.

Genom att träffa kunderna ansikte mot ansikte och anpassa interaktionen efter deras specifika behov och preferenser kan varumärken skapa en starkare relation till målgruppen, vilket ökar varumärkeslojaliteten och sannolikheten att konvertera leads till försäljning.

Man kan hävda att fältmarknadsföring är en del av upplevelsemarknadsföring, en gren av marknadsföring som syftar till att locka kunder genom upplevelser, ofta personligen.

För att förstå betydelsen av fältmarknadsföring ska vi undersöka dess konkreta fördelar och hur den kan ge meningsfulla resultat för ditt varumärke.

Fördelarna med fältmarknadsföring

Företag använder olika marknadsföringsstrategier under hela kundens livscykel för att engagera och behålla dem. Fältmarknadsföring sticker ut tack vare sina många fördelar.

Här är några skäl till varför fältmarknadsföring kan vara otroligt fördelaktigt för varumärken:

Ökar varumärkets synlighet: Marknadsföringsinsatser på fältet, särskilt sådana som fokuserar på direkta, personliga interaktioner, kan öka varumärkeskännedomen avsevärt.

Genererar högkvalitativa leads: Genom att delta i samtal och samla in information kan företag identifiera kvalificerade prospekt som är mer benägna att konvertera till kunder.

Ökar kundengagemanget: Genom interaktiva upplevelser och personliga interaktioner kan företag bygga upp förtroende, lojalitet och positiva associationer till varumärket.

Ger värdefulla marknadsinsikter: Genom att observera konsumentbeteende, samla in feedback och genomföra undersökningar kan företag få insikter om kundernas preferenser, behov och problemområden.

Ökar försäljningen: Målet med alla marknadsföringsstrategier är att öka försäljningen. Fältmarknadsföring kan vara ett mycket effektivt verktyg för att öka intäkterna. Genom att generera leads, bygga varumärkeskännedom och öka kundengagemanget kan företag skapa en mer gynnsam miljö för försäljning.

Läs också: 8 kreativa strategier för varumärkeshantering som maximerar ditt varumärkes potential

Strategier och exempel för fältmarknadsföringskampanjer

Fältmarknadsföring erbjuder olika strategier som kan integreras sömlöst i din övergripande marknadsföringsplan, vilket hjälper dig att engagera kunderna mer effektivt och uppnå dina marknadsföringsmål.

Låt oss utforska några av de mest effektiva metoderna och exemplen på fältmarknadsföringsstrategier:

Produktdemonstrationer

Fältmarknadsföringskampanjer som produktdemonstrationer ger potentiella kunder en förstahandsupplevelse av din produkt eller tjänst, vilket är särskilt fördelaktigt för komplexa eller innovativa erbjudanden.

Genom att presentera produktens funktioner via webbseminarier, videor eller livepresentationer kan du introducera dina produkter och fördelar i ett verkligt sammanhang.

Dessa demonstrationer kan användas under försäljningen för att besvara kundernas frågor och visa upp produktens viktigaste funktioner.

CitizenShipper, en onlinebaserad transportmarknadsplats, behövde till exempel demonstrera sina dator- och mobilapplikationer. Företaget använde interaktiva demonstrationer för att nå en större målgrupp.

Personliga evenemang

Personliga evenemang gör det möjligt för kunderna att interagera direkt med ett varumärke genom personliga möten. Dessa evenemang skapar möjligheter att nätverka, träffa nya kontakter och återknyta kontakten med befintliga.

För B2B-företag är personliga evenemang avgörande för att stärka deras närvaro och varumärkesimage. De erbjuder en värdefull plattform för omedelbar feedback om produkter, tjänster och den övergripande verksamheten.

Genom att delta i mässor, konferenser eller festivaler kan företag lyfta fram sitt varumärke, generera leads, bygga relationer och lämna ett bestående intryck.

Salesforces Dreamforce-konferens är ett exempel på hur ett personligt fältmarknadsföringsevenemang effektivt kan visa upp produkter, bygga relationer och driva på tillväxten inom B2B-området.

Gerillamarknadsföring

Gerillamarknadsföring är en marknadsföringstaktik där ett företag använder överraskande eller okonventionella metoder och interaktioner för att marknadsföra en produkt eller tjänst.

Det kan handla om gatuföreställningar, flash mobs eller unika installationer. Även om det kräver kreativitet och uppfinningsrikedom kan denna strategi effektivt ge maximal exponering.

Google Pixel lanserade till exempel en innovativ kampanj för att visa upp sin nya vikbara telefon, Pixel Fold. De använde 3D-anamorfa skyltar för att lyfta fram telefonens eleganta design och uppslukande skärm.

Användargenererat innehåll

Användargenererat innehåll (UGC) avser material som skapats av kunder, såsom recensioner, inlägg på sociala medier, foton, videor, vittnesmål, fallstudier och rekommendationer, snarare än innehåll som producerats av varumärket självt.

UGC är ett kraftfullt verktyg för att bygga kundlojalitet, ge socialt bevis och påverka köpbeslut.

Ett välkänt exempel är Apples kampanj ”Shot on iPhone”, där iPhone-användare uppmuntrades att dela sina foton och videoklipp på Instagram. Initiativet visade upp iPhones imponerande kamerafunktioner samtidigt som det skapade en gemenskap av passionerade kreatörer och en känsla av samhörighet.

Produktprovning

Produktprovning, en marknadsföringsstrategi för att dela ut gratisprover till potentiella kunder, är utformad för att öka varumärkeskännedomen, öka försäljningen och samla in värdefull feedback från konsumenterna.

Vi har alla varit i stora livsmedelsbutiker där en säljare har delat ut små provbitar av en ny produkt. Människor uppskattar att få gratisprodukter, och bekantskap leder ofta till varumärkespreferens. Genom att låta konsumenterna prova produkterna innan de köper dem eliminerar produktprovning risken att köpa något okänt, vilket hjälper dem att fatta välgrundade beslut.

Cause marketing

Cause marketing är en strategi som hjälper ett företag att anpassa sig till en social eller miljömässig fråga för att skapa en positiv inverkan. Genom att stödja en sak som de bryr sig om kan företag öka kundlojaliteten och förbättra sitt varumärkes rykte.

Det går utöver transaktioner och skapar emotionella band med kunderna, vilket visar företagets engagemang för socialt ansvar. Genom att attrahera likasinnade kunder kan företag utöka sin kundbas och utveckla goodwill inom samhället.

TOMS Shoes byggde hela sitt varumärke kring välgörenhetsmarknadsföring. För varje par skor som säljs donerar företaget ett par till ett barn i nöd. Detta revolutionerande koncept kallades ”One for One”.

Partnerskap

Samarbete med kompletterande företag är en vinnande fältmarknadsföringsstrategi som kan utöka ditt varumärkes räckvidd avsevärt och exponera dina produkter eller tjänster för nya målgrupper.

Genom att samarbeta med lokala företag, influencers eller branschledare kan ni marknadsföra varandras erbjudanden och öppna dörrar till en bredare kundbas.

Denna strategi kan hjälpa dig att bryta in på nya marknader, eftersom den bidrar till att bygga upp trovärdighet och förtroende genom association med etablerade varumärken. Du kan också nå outnyttjade kundsegment och skapa ömsesidigt fördelaktiga relationer som driver tillväxt för alla inblandade parter.

Personlig merchandise

Att erbjuda personliga produkter som t-shirts, tygkassar eller skräddarsydda gåvor till potentiella kunder eller befintliga kunder visar din uppskattning och skapar en minnesvärd upplevelse. Denna gest kan lämna ett bestående intryck och få mottagarna att känna sig uppskattade och kopplade till ditt varumärke.

Personlig merchandise fungerar också som en subtil, kontinuerlig påminnelse om ditt varumärke och förstärker dess identitet och värderingar varje gång den används. Dessutom kan den skapa en känsla av exklusivitet, få kunderna att känna sig som en del av en exklusiv gemenskap, fördjupa deras lojalitet och bygga varaktiga kundrelationer.

Online-community

Att skapa en online-community kring ditt varumärke är en mycket effektiv strategi för att öka engagemanget och stimulera mun-till-mun-marknadsföring. Genom att använda sociala medier, onlineforum eller dedikerade digitala utrymmen kan du skapa en central plats där kunderna kan träffas, diskutera och dela sina erfarenheter.

Dessutom erbjuder dessa plattformar möjligheter att tillhandahålla utbildningsinnehåll och exklusiva insikter, vilket främjar en känsla av inkludering som uppmuntrar organisk varumärkesmarknadsföring. En blomstrande online-community kan vara ett kraftfullt verktyg för att främja varumärket, stödja långsiktig varumärkestillväxt och öka kundlojaliteten.

Anta och implementera fältmarknadsföringsstrategier

Nu när vi har utforskat fördelarna med en framgångsrik fältmarknadsföringskampanj och de olika strategier du kan implementera, kan vi gå vidare till de steg och verktyg som behövs för att anamma en fältmarknadsföringsstrategi för ditt företag.

Marknadsföringshanteringsprogram, som ClickUp, kan förenkla dina marknadsföringsinsatser och hjälpa dig att marknadsföra dina produkter.

1. Definiera dina mål

Att sätta upp tydliga mål är avgörande för att en fältmarknadsföringskampanj ska lyckas. Eftersom fältmarknadsförare syftar till att fånga köparnas uppmärksamhet är det viktigt att ta hänsyn till din målgrupp, deras kännedom om ditt varumärke, viktiga budskap och önskade konverteringsresultat.

Att sätta upp SMART-mål (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna) under marknadsföringsplaneringen ger en strukturerad metod för att definiera mätbara mål. Detta gör det möjligt att övervaka framstegen, uppskatta kampanjens inverkan på varumärkeskännedomen och utvärdera dess totala framgång och avkastning på investeringen (ROI).

Spåra dina marknadsföringsmål med ClickUp Goals.

ClickUp Goals erbjuder en kraftfull lösning för gemensam målsättning inom ditt team. Det gör det möjligt att sätta upp tydliga mål, följa framstegen och samarbeta effektivt. Genom att dela upp större mål i mindre, genomförbara uppgifter kan du se till att ditt team förblir fokuserat och motiverat.

Med ClickUp Goals kan fältmarknadsförings- och säljteam effektivisera sina processer, förbättra effektiviteten och uppnå sina mål på ett mer effektivt sätt.

2. Identifiera din målgrupp

Framgångsrik fältmarknadsföring bygger i hög grad på en djup förståelse för din målgrupp. Även om det kan verka som att personlig marknadsföring handlar om att nå en så bred publik som möjligt, ligger nyckeln till verkligt effektiv fältmarknadsföring i att utveckla skräddarsydda upplevelser, innehåll och budskap för rätt personer.

Här är stegen för att utveckla köparprofiler:

Undersökning: Börja med att genomföra en grundlig marknadsundersökning. Analysera dina befintliga kunder och samla in information från enkäter och intervjuer.

Identifiera: När du har samlat in nödvändiga data identifierar du de viktigaste demografiska uppgifterna, målen, problemområdena och motivationerna hos din målgrupp.

Profil: Skapa sedan en detaljerad köparprofil. Denna profil ska beskriva egenskaper, beteenden och preferenser hos din ideala kund.

Validera: I takt med att ditt företag utvecklas kommer även din målgrupp att förändras. Validera, förfina och uppdatera regelbundet din köparprofil över tid för att säkerställa att den förblir relevant och i linje med dina marknadsföringsmål.

Användning: Utnyttja insikterna från din köparprofil för att utforma riktade marknadsföringsstrategier.

Skapa anpassningsbara enkäter med ClickUp Forms

ClickUp Forms erbjuder en användarvänlig lösning för att utforma och distribuera anpassade enkäter. Med hjälp av denna lösning kan du samla in värdefull information direkt från din målgrupp och välja mellan olika frågetyper, så att du kan skräddarsy dina enkäter för att få optimal informationsinsamling.

Du kan analysera svaren direkt i ClickUp, få en tydlig förståelse för din målgrupp och utforma dina fältmarknadsföringsstrategier för maximal effekt.

3. Använd rätt fältmarknadsföringsstrategi

Börja med att tydligt definiera ditt primära mål, oavsett om det är att öka varumärkeskännedomen, generera leads eller lansera en ny produkt, och välj ett evenemang som passar det specifika målet.

För att säkerställa en strategisk approach bör du skapa en marknadsföringsplan som visuellt beskriver dina mål och de steg som krävs för att genomföra din strategi. Denna plan fungerar som ett vägledande ramverk för dina marknadsföringsinsatser och hjälper dig att hålla allt organiserat och samordnat.

Mallar för marknadsföringsplaner kan hjälpa alla företag som vill utveckla och implementera alla aspekter av sin marknadsföringsstrategi.

4. Planera ditt fältmarknadsföringsevenemang

För att planera ett framgångsrikt fältmarknadsföringsevenemang bör du börja med att välja en plats som passar både din målgrupp och evenemangets mål. Platsen bör vara lättillgänglig och engagerande och skapa en inbjudande atmosfär som gör att deltagarna kan fördjupa sig i upplevelsen.

När platsen är bestämd är nästa steg att ta fram ett övertygande tema och budskap som stämmer överens med ditt varumärke och fångar målgruppens uppmärksamhet. Skapa en agenda som erbjuder en balanserad blandning av presentationer, workshops och nätverksmöjligheter för att säkerställa att evenemanget levererar värde över flera kontaktpunkter.

För detta erbjuder ClickUp flera mallar för konferensagendor som hjälper dig att strukturera och kommunicera ditt evenemangs schema på ett tydligt och professionellt sätt, så att allt hålls organiserat.

Ladda ner den här mallen Optimera dina evenemangsmarknadsföringsplaner med ClickUps mall för evenemangsmarknadsföringsplaner.

Med ClickUps mall för evenemangsmarknadsföringsplan kan du till exempel spåra alla aspekter av evenemanget från början till slut.

Denna mall hjälper dig att prioritera marknadsföringsuppgifter, fördela ansvar mellan teammedlemmarna och övervaka framstegen mot dina mål.

Med den här mallen kan du:

Visualisera ditt arbete med hjälp av olika vyer som listor, kalendrar, tidslinjer och instrumentpaneler för att följa det övergripande flödet i ditt evenemang.

Få en tydlig bild av hur ditt evenemang fortskrider med anpassade statusar. De hjälper dig att hantera arbetsflöden, guida teamen genom uppgifterna i rätt ordning och övervaka deadlines för att förhindra förseningar.

Spåra specifika evenemangsuppgifter som budget, plats och talare med anpassade fält. Dessa fält anpassar mallen efter dina behov, vilket möjliggör datainsamling och analys för välgrundade beslut och framtida evenemangsförbättringar.

⚡️Mallarkiv: Välj från detta omfattande katalog med marknadsföringsmallar från ClickUp-biblioteket för att göra din evenemangsplanering smidigare och effektivare.

5. Genomför evenemanget med resursallokering och samarbete

När du har en gedigen plan är det dags att genomföra och hantera ditt evenemang på ett effektivt och samarbetsinriktat sätt. Du kan säkerställa ett framgångsrikt evenemang som uppfyller dina mål genom att fördela resurser och arbeta tillsammans som ett team.

Så här gör du:

Planera, organisera och samarbeta i projektet med ClickUp Tasks . Team kan lägga till anpassade fält, länka beroende uppgifter och definiera uppgiftstyper, vilket säkerställer tydlighet om vad som behöver göras när individuella uppgifter tilldelas.

Spåra framsteg och håll alla på samma sida med hjälp av anpassade statusar i ClickUp Tasks.

Identifiera potentiella flaskhalsar och optimera resursfördelningen med ClickUps arbetsbelastningsvy . Den låter dig se vem som är överbelastad och justera uppgiftsfördelningen därefter.

Spåra och övervaka den tid som teammedlemmarna lägger på olika uppgifter med ClickUps tidsspårning.

övervaka produktiviteten , identifiera områden som kan förbättras och se till att allas tid utnyttjas maximalt. Spåra varje teammedlems tid som läggs på uppgifter med ClickUps tidsspårning . Detta hjälper dig att, identifiera områden som kan förbättras och se till att allas tid utnyttjas maximalt.

Använd ClickUp Calendar View för att undvika schemakonflikter och se till att alla är medvetna om deadlines.

Håll alla uppdaterade om uppgifter och tidsplaner med ClickUp Calendar View.

Lagra alla evenemangsdokument – från marknadsföringsmaterial till presentationer och budgetar – på en central plats med hjälp av ClickUp Docs . Detta säkerställer enkel åtkomst för alla teammedlemmar och eliminerar behovet av flera versioner eller förlorade filer.

Lagra alla evenemangsdokument på en central plats med ClickUp Docs.

Läs också: 10 gratis mallar och checklistor för evenemangsplanering

6. Få insikter och analysera

När ditt evenemang är över är det dags att reflektera och lära. Genom att noggrant mäta och analysera evenemangets resultat kan du få värdefulla insikter som hjälper dig att förbättra framtida evenemang.

För att göra detta är det viktigt att spåra specifika nyckeltal (KPI) och analyser. Här är några områden att fokusera på:

Deltagande: Spåra antalet deltagare och analysera de faktorer som bidrog till deltagarantalet.

Engagemang: Mät deltagarnas engagemang genom enkäter, interaktioner på sociala medier och andra mätvärden.

ROI: Beräkna din avkastning på investeringen (ROI) genom att jämföra evenemangets kostnader med de fördelar det genererat, såsom ökad försäljning, varumärkeskännedom eller generering av leads.

Feedback: Samla in feedback från deltagarna genom enkäter eller intervjuer efter evenemanget för att få insikter om deras upplevelse.

Analys av sociala medier: Analysera dina sociala medier-mått, såsom gillanden, delningar och kommentarer, för att mäta effekten av ditt evenemang på sociala medieplattformar.

Få en omfattande förståelse för dina marknadsföringsframsteg med ClickUp Dashboards.

Spåra och visualisera viktiga mätvärden för att utforma marknadsföringsplaner med ClickUp Dashboards.

Spåra och analysera enkelt viktiga mätvärden, visualisera uppgiftsrelationer och håll dig i linje med din färdplan och dina marknadsföringsstrategier. Dessa interaktiva instrumentpaneler ger en tydlig översikt över ditt teams insatser och hjälper dig att fatta datadrivna beslut för att uppnå dina marknadsföringsmål.

Skapa en effektiv fältmarknadsföringsstrategi med ClickUp

En effektiv fältmarknadsföringsstrategi är avgörande för företag som vill utöka sin räckvidd, engagera sig med målgrupper och öka försäljningen. Genom att utveckla en välstrukturerad plan kan du optimera resursfördelningen, mäta prestanda och säkerställa att dina fältmarknadsföringsinsatser är i linje med de övergripande affärsmålen.

ClickUp kan vara en värdefull partner när det gäller att genomföra och hantera din fältstrategi. Dess mångsidiga funktioner, inklusive målsättning, uppgiftshantering och samarbetsverktyg, hjälper team att hålla ordning, prioritera uppgifter och följa upp framsteg på ett effektivt sätt.

Genom att utnyttja ClickUp kan du förenkla dina fältmarknadsföringsaktiviteter, förbättra teamets produktivitet och i slutändan uppnå större framgång på dina målmarknader.

För att effektivisera din fältmarknadsföringsprocess och maximera dess effektivitet, registrera dig för ClickUp idag!