Hur man skapar en marknadsföringsstrategi (GTM)

Förr i tiden var en marknad en fysisk plats dit man gick med sina konkreta produkter för att sälja dem till intresserade köpare. Allt från en loppmarknad till ett köpcentrum är bra exempel på detta.

Aberdeens fiskmarknad (Källa: Wikimedia Commons )

Idag är en marknad en komplex korsning av människor, system, organisationer och relationer som är involverade i utbytet av en produkt/tjänst mot en direkt eller indirekt ekonomisk resurs.

Moderna marknader omfattar dussintals sammankopplade faktorer som avsiktsbaserad marknadsföring, influencers på sociala medier, appmarknaden (som Apple App Store eller Google Play Store), konkurrenssituationen och mycket mer.

För att ta sig in på en så sofistikerad marknad krävs en omfattande marknadsföringsstrategi. I det här blogginlägget undersöker vi vad det innebär och hur du kan skapa en sådan strategi för din organisation.

Vad är en marknadsföringsstrategi?

En marknadsföringsstrategi (GTM) är en omfattande dokumentation av tillvägagångssätt, planer och implementeringsprocesser för att lansera en ny produkt eller tjänst på marknaden. En robust GTM-strategi innehåller en tydlig förståelse för:

Potentiella kunder : Vilka de är, vad de behöver och varför de skulle köpa

Konkurrenslandskap : Vilka produkter och tjänster finns som löser liknande problem som du löser?

Kampanjer : Hur du positionerar ditt erbjudande och differentierar det från konkurrenterna

Budskap : Vilket språk, vilka bilder, vilken ton, vilken röst och vilken stil representerar ditt varumärke?

System : Vilka verktyg och ramverk kan hjälpa till att övervaka prestanda eller automatisera processer?

Mätvärden: Hur man mäter framgång

Varför behöver vi en marknadsföringsstrategi?

I grund och botten är en marknadsföringsstrategi ett tillväxtteams färdplan mot deras mål, dvs. leads, konverteringar och slutligen försäljning. En bra marknadsföringsstrategi erbjuder dock flera andra fördelar än så.

Tydlighet

En GTM-strategi ger alla i teamet tydlighet om marknadsföringsplanen, målen, tillvägagångssättet och förväntningarna. Detta är särskilt användbart i stora team där kommunikationsbrister kan uppstå.

Kunskap

En bra marknadsföringsstrategi är en studie av det aktuella läget. Den innehåller detaljerade observationer om målgruppen, marknaden, konkurrensen, luckor, möjligheter, risker och mycket mer. Detta kan också vara en utmärkt resurs för att styra affärsstrategin.

Datainriktning

GTM-strategin, särskilt för digitala produkter och tjänster, är starkt beroende av data. Du kan till exempel titta på tidigare resultat för att allokera mest budget till de kanaler som ger bäst konvertering. Detta minskar inte bara kostnaderna utan förbättrar också den totala effektiviteten.

Anpassningsförmåga

När allt kommer omkring bygger en GTM-strategi på rimliga antaganden och observationer. Det kan alltså gå fel. En bra GTM-strategi tar hänsyn till dessa misstag och inför anpassningsförmåga i processen.

Repeterbarhet

När du har utformat en GTM-strategi kan du använda den som mall för framtida lanseringar, vilket minskar marknadsföringskostnaderna.

När behöver vi en GTM-strategi?

Organisationer använder marknadsföringsstrategier när produkten/tjänsten är ny eller marknaden är ny. Detta innebär att GTM fungerar bäst i tre scenarier.

Ny produkt på ny marknad: Till exempel lanseringen av ChatGPT för konsumentmarknaden. Ny produkt på befintlig marknad: Till exempel när Google lägger till Gemini i sin produktserie Workspace. Befintlig produkt på ny marknad: Till exempel Uber som lanseras i olika städer/länder.

Vem behöver GTM-strategier?

Alla som lanserar en ny produkt på marknaden eller en befintlig produkt på en ny marknad behöver en GTM-strategi. Denna omfattar vanligtvis:

Startups : Lansera en ny produkt eller leverera betydande uppgraderingar till befintliga produkter

Småföretag : Även om du driver ett bageri i stan kan en bra marknadsföringsstrategi hjälpa dig att överträffa försäljningsmålen för dina speciella julkakor.

Företag: De stora företagen, som Microsoft och Apple, lägger mycket tid på att utforma marknadsföringsstrategier för att säkerställa att de kan förutsäga och minska de (stora) riskerna för misslyckande.

Hur skiljer sig en GTM-strategi från en marknadsföringsplan?

Inom marknadsföring utarbetar varje team flera planer och skapar olika system. En GTM-strategi och en marknadsföringsplan är två viktiga verktyg som tillväxtteam använder sig av. Här är skillnaderna mellan dem.

Marknadsföringsstrategi Marknadsföringsplan Syfte Att lansera en ny produkt eller tjänst på marknaden Marknadsföring av befintliga produkter eller tjänster Tillvägagångssätt Strategisk och hög nivå Handlingsplan på implementeringsnivå Gäller för Lansering av en specifik produkt/tjänst Löpande affärsverksamhet Tidsplan Kortare, som en sprint Långsiktigt, som ett maratonlopp Innebär Försäljnings-, produkt- och marknadsföringsteam Främst bara marknadsföringsteamen

Det är viktigt att notera att det alltid kommer att finnas överlappningar. Vissa delar av strategin kommer att finnas med i planen och vice versa. Försök därför att förstå dessa begrepp holistiskt, men oroa dig inte för mycket över detaljerna. Varje GTM-strategi är unik.

Steg för att skapa en framgångsrik marknadsföringsstrategi

En marknadsföringsstrategi är en kombination av ett stort antal faktorer. Det innebär att du kan skapa oändligt många versioner av din marknadsföringsstrategi. Målet här är alltså inte att skapa den ”perfekta” marknadsföringsstrategin, utan den som bäst passar dina behov.

Nedan finns ett ramverk som kan hjälpa dig att skapa din strategi, med hänsyn till alla nödvändiga byggstenar och förstärkt av den operativa effektiviteten hos en strategisk planeringsprogramvara som ClickUp.

1. Identifiera det problem du ska lösa

När vi talar om problem menar vi inte bara en svårighet. Det kan också vara en möjlighet eller ett mervärde. Låt oss se skillnaden med hjälp av exempel.

Problem : 3M:s väggkrokar löser problemet med att hänga upp tavlor utan att skada väggarna med spikar.

Möjlighet : Play-doh utnyttjar möjligheten att tillhandahålla färgglada och säkra leksaker för barn.

Värde: En lyxig reservoarpenna ger prestige och något att skryta om.

Med din produkt/tjänst kan du erbjuda något av ovanstående. Faktum är att Play-doh också löser problemet för mammor som oroar sig för sina barns skärmtid.

Innan du börjar bygga din marknadsföringsstrategi bör du identifiera det problem du ska lösa så detaljerat som möjligt.

Det här steget kan kräva flera samtal och diskussioner med dina produkt- och tillväxtteam. Nöj dig inte med att bara prata i luften. Använd ett verktyg som ClickUp Whiteboards för att brainstorma alla idéer som dyker upp. Du kan organisera och omvandla dem till uppgifter senare, men börja med att samla allt på en enda digital duk.

Gemensam brainstorming med ClickUp Whiteboards

2. Definiera din målgrupp

Har du någonsin hört en företagare hävda att deras produkt är för alla? Det finns inget större misstag än det!

Som företagare kan du inte hindra någon från att använda din produkt. Det betyder inte att du måste skapa den för och sälja den till alla. Det viktigaste steget för att lyckas med marknadsföringen är att definiera din nisch.

Vem är din kund?

Dokumentera den ideala kundens demografiska och psykografiska egenskaper. Saker att inkludera:

Hur gammal är de och vilket kön har de?

Var bor de?

Vilken är deras utbildningsbakgrund?

Vad är deras årliga inkomst?

Vilka vanor/intressen har de?

Kom ihåg att du kan ha mer än en ideal kundprofil (ICP).

Om du till exempel driver en e-handelsmarknadsplats är dina kunder både köpare och säljare. Om du bygger en onlineplattform för produktivitet kan du sälja till både småföretag och företagskunder.

Du bör inte begränsa dig till en enda persona, men ha inte heller för många så att dina budskap och din målgruppsanpassning blir kaotiska.

Vad är deras problem?

När du har begränsat den ideala kundprofilen, identifiera deras problem i detalj. I detta skede ska du tänka på tre saker:

❓Problem: Definiera problemet. Till exempel måste de komma ihåg flera lösenord för alla sina inloggningar.

❗️Inverkan: Hur problemet påverkar deras liv. Till exempel att glömma lösenord och återställa dem om och om igen. Eller att ställa in osäkra lösenord.

🎯 Nuvarande lösning: Vad gör de för att lösa problemet idag? Till exempel skriver de ner lösenord i en anteckningsbok eller lagrar dem i anteckningsappen på sin telefon.

Att titta på kundernas problem så detaljerat kan vara mycket givande. Du kan till exempel upptäcka att de gillar att lagra lösenord på sin telefon, eftersom de alltid har den med sig. Det betyder att din produkt definitivt behöver en mobilapp.

Ett av de bästa sätten att göra detta är med hjälp av enkäter. Skapa ClickUp-formulär med din frågeformulär och skicka den till ett litet urval av potentiella kunder. Granska deras feedback för att förstå dem bättre.

Använd ClickUp Forms för att samla in kunddata och integrera dem i dina arbetsflöden.

Vilken är deras betalningsförmåga och betalningsvilja?

Det finns flera problem som kunderna hellre accepterar besväret med än betalar för att lösa. Sedan finns också frågan om upplevt mervärde.

Det finns till exempel skrivinstrument som kostar 10 dollar styck. Och det finns begränsade upplagor av reservoarpennor som kostar 1000 dollar. Båda skriver. Om du säljer det senare måste du hitta en målgrupp som har förmåga och vilja att betala för det.

3. Undersök marknaden och dina konkurrenter

För att utforma en strategi som fungerar på marknaden måste du först förstå marknaden. Låt oss därför börja med en grundlig marknadsundersökning.

Marknadsstorlek : Hur stor är marknaden?

Marknadspotential : Vilken är marknadens tillväxtpotential? Hur ser de kommande 15–20 åren ut?

Risker: Vilka finansiella, regulatoriska eller konkurrensmässiga risker är förknippade med denna marknad? Finns det några nya tekniker på horisonten som kan göra din produkt överflödig?

Därefter kan du begränsa dig till konkurrenterna. Kom ihåg att konkurrenter inte bara är de som erbjuder produkter som liknar dina. Det är allt som målgruppen använder för att lösa sina problem.

Om du till exempel utvecklar en kalenderapp kan din nya marknad komma från dem som använder papperskalendrar, vilket också är dina konkurrenter!

Ställ dig själv följande frågor:

Vem löser det problem du vill lösa?

Vilka funktioner erbjuder de, och i vilken utsträckning överlappar de din produkt?

Vem är deras målgrupp?

Vad är konkurrentens prisnivå?

ClickUp Docs är ett utmärkt sätt att dokumentera denna forskning och dela den med ditt team. Om flera teammedlemmar arbetar med olika aspekter av forskningen kan du med ClickUp Docs samarbeta på samma sida – göra ändringar, lämna kommentarer, lägga till synpunkter osv.

ClickUp Docs för forskning

4. Välj dina viktigaste budskap

Nu när du känner till kunderna och marknaden är det dags att skapa en marknadsföringsstrategi som attraherar, påverkar och övertygar dem. För att göra detta bör du ta hänsyn till följande faktorer.

Personas

Om du har flera ICP:er, skapa en plan som innehåller budskap för var och en av dem separat. På en e-handelsmarknadsplats kan budskapet till säljare till exempel vara ”nå en större publik” eller ”sälj gratis”. Budskapet till köpare skulle däremot vara ”upptäck handgjorda produkter” eller ”köp lokalt”.

Värde

När du skapar ditt budskap, tänk på det värde du erbjuder kunden. Tänk bortom funktioner och fördelar.

En funktion kan till exempel vara att lägga till produkter i en önskelista. Fördelen är att det blir enklare att planera din shoppingupplevelse. Värdet av detta kan vara att det stödjer en medveten och minimalistisk livsstil där du spenderar dina pengar på ett genomtänkt sätt.

Multimediaelement

En bra marknadsföringskampanj kombinerar text, typografi, bilder, videor och mycket mer. Tänk därför på det helhetsbudskap som din potentiella kund tar emot, inte bara sloganen eller rubriken.

5. Kartlägg köparens resa

Detta är den del av din strategi där marknadsföring och försäljning möts. Vanligtvis använder organisationer den traditionella försäljningstrattmodellen eller den mer moderna marknadsföringsflywheeln.

Oavsett vilken modell du väljer är köparens resa de steg som en kund går igenom som en del av sin köpprocess hos dig. Alla kunder behöver inte gå igenom alla dessa steg.

De vanligaste stegen i köparens resa och motsvarande taktik och marknadsföringskanaler är dock följande.

Medvetenhet

I detta skede är kunderna intresserade av ditt varumärke och dina produkter och vill lära sig mer om dig.

GTM-taktik : Leadgenerering och innehållsmarknadsföring med utbildningsmaterial, såsom bloggar, videor, e-böcker, ramverk etc.

GTM-kanaler: Sökmotoroptimering, sökannonsering, annonsering i sociala medier

Överväganden

Här utforskar kunderna dina produkter som ett sätt att lösa sina problem.

GTM-taktik : Innehåll som produktrecensioner, fallstudier, jämförelsesidor

GTM-kanaler: Engagemang i sociala medier, e-postmarknadsföring, lead nurturing, optimering av konverteringsfrekvensen och aktiviteter som låter kunderna prova innan de köper, till exempel kostnadsfria provperioder eller anpassade demonstrationer.

Gemenskap

I detta skede kan kunderna söka bekräftelse från grupper som redan använder din produkt. De försäkrar sig om att du är ett trovärdigt och pålitligt företag.

GTM-taktik : Engagemang i online-communityn på plattformar som Reddit, online- och offline-evenemang, webbseminarier etc.

GTM-kanaler: Sociala plattformar, partnerskap, branschsamarbeten

Köp

Här köper de din produkt och börjar använda den. Om du utvecklar ett prenumerationsbaserat verktyg befinner sig kunden i ett slags köpstadium under hela sin resa. Varje förnyelse kan bli ett köpbeslut, särskilt om det störs av ett bättre produkt på marknaden.

GTM-taktiker : Effektiviserat inköpsflöde, tydlig uppmaning till handling, rekommendationskoder, rabatter, erbjudanden

GTM-kanaler: E-postmarknadsföring, retargeting, personaliserade kampanjer

Lojalitet och förespråkande

Under dessa faser är kunden nöjd, villig att förbli lojal och rekommendera din produkt till andra användare.

GTM-taktiker : Lojalitetsprogram, rekommendationsrabatter, erkännandeprogram

GTM-kanaler: Kommunikation i appen, e-post, kontobaserad marknadsföring

En bra marknadsföringsstrategi integrerar marknadsföringsinsatser i varje steg av denna tratt för att öka effektiviteten.

Nu har du samlat alla bitarna i ditt GTM-pussel. Nu är det dags att sätta ihop dem till en helhet.

6. Skapa din försäljningsplan

Baserat på all den kunskap du har fått från ovanstående steg, skapa en omfattande marknadsföringsplan för försäljning som innehåller följande.

Prissättning

Hur mycket tar du betalt och vad är din prisstrategi? SaaS-marknadsföringsstrategier omfattar till exempel prissättning enligt en annonsfinansierad gratismodell, freemium-modell eller månads-/årsabonnemangsmodell. Var och en har sina för- och nackdelar. Välj den som fungerar bäst för din marknad.

Marknadsföring

Välj rätt kanaler för rätt steg i köparens resa. Optimera budskapet som fungerar bäst för varje personlighetstyp. Se till att varje kanal stöder den andra för att skapa en samlad effekt.

Vid produktlanseringen kan du till exempel använda influencers för att skapa medvetenhet. Använd innehåll från influencers videor för att återrikta och engagera kunder vid olika punkter i deras livscykel.

Varumärkesbyggande

Beroende på vad du skapar din GTM-strategi för kan varumärkesbyggandet se olika ut. Om du till exempel lanserar en ny produkt kan du överväga logotyp, design, färg, språk osv.

Å andra sidan, om du lanserar en befintlig produkt på en ny marknad, är ditt kärnvarumärke redan bestämt. Du kanske bara har utrymme att göra mindre ändringar för att anpassa produkten till den nya marknadens behov.

Försäljningsstrategi

Använder du internförsäljning där säljare säljer/demonstrerar på distans, eller ska du bygga upp ett säljteam? Du kan också skapa självbetjäningsmodeller utan någon säljare inblandad, om produkten är tillräckligt enkel och priset ganska lågt.

⚡️Mallarkiv: Här finns några mallar för marknadsföringsplaner som stöd för dina försäljningsplaner.

7. Sätt upp mål och mätvärden

Hur vet du om din marknadsföringsstrategi var framgångsrik eller inte? Genom att sätta upp rätt mål och motsvarande mätvärden. Använd en bra programvara för marknadsföringsplanering för att sätta upp KPI:er för försäljning och marknadsföring enligt följande.

Försäljningsmål

Total intjänad intäkt

Konverteringsgrad från lead till kund

Kundanskaffningskostnad

Avkastning på kundförvärv

Marknadsföringsmål

Antal genererade försäljningskvalificerade leads

Andel försäljningskvalificerade leads bland alla leads

Kostnad för leadgenerering

Nöj dig inte med att bara sätta upp dessa mål. Gör dem tillgängliga och synliga för alla medlemmar i ditt team med ClickUp Goals. Sätt upp numeriska, monetära eller uppgiftsbaserade mål. Gruppera dem i mappar och visualisera automatiskt framstegen. Visualisera dina mål och följ dem i realtid.

Hantera alla dina mål på ett ställe med ClickUp

8. Operationalisera din GTM-strategi

Grattis! Om du har kommit så här långt har du en bra marknadsföringsstrategi. Men en strategi är bara så bra som dess genomförande. För att säkerställa att hela ditt team arbetar tillsammans mot samma mål, operationalisera den.

Fundera över implementeringen av din GTM-strategi

Ladda ner denna mall Omfattande mall för att skapa en GTM-strategi

Skapa ett enda utrymme för att hantera alla aspekter av dina marknadsföringsaktiviteter. ClickUps mall för marknadsföringsstrategi är utformad för att hjälpa dig med det. Denna nybörjarvänliga mall delar upp hela processen i små, lättsmälta delar som du kan planera, delegera och genomföra på ett effektivt sätt.

Skriv tydliga SOP:er

Dokumentera standardrutinerna (SOP) för din GTM-strategi och marknadsföringsplaneringsprocess. Detta kan vara så enkelt som en stilguide för ditt innehåll eller så komplicerat som influencerkontrakt. Skriv ner dem och dela dem med relevanta intressenter. ClickUp Docs möjliggör detta och mycket mer.

Skapa ett ramverk för GTM-projektledning

Skapa uppgifter, tilldela dem till användare, sätt deadlines och markera beroenden i ett projektledningsverktyg som ClickUp. Detta hjälper dig att effektivisera aktiviteter, skapa överskådlighet och förhindra förlust av information.

Dessutom kan du duplicera detta ramverk med ett enda klick, vilket skapar repeterbarhet i dina processer.

Ladda ner denna mall ClickUps anpassningsbara och avancerade mall för att utforma din marknadsföringsstrategi

Om du inte vill skapa ett eget ramverk från grunden kan du prova ClickUps mall för marknadsföringsstrategi. Den ger dig en steg-för-steg-guide för att utforma din strategi och implementera den utan ansträngning.

⚡️Mallarkiv: Här är ClickUps 7 bästa mallar för marknadsföringsstrategier att välja mellan.

Kommunicera med ditt team

Mycket kan gå förlorat i kommunikationen. Särskilt i marknadsföringsinitiativ där det finns flera okända faktorer och många rörliga delar kan en liten missförstånd leda till att saker och ting går snett.

Skapa system och processer för kommunikation. ClickUp Chat är utformat för att effektivisera all intern kommunikation, samtidigt som varje meddelande behåller sitt sammanhang. Med ClickUp Chat kan du hålla konversationer parallella med din arbetsplatsstruktur, tagga användare, tagga uppgifter, konvertera ett meddelande till en uppgift och mycket mer.

Kommunicera enkelt med ClickUp Chat

För många meddelanden? Ingen fara. Be ClickUp Brain att hålla dig uppdaterad och få omedelbara uppdateringar om valfritt ämne.

Om du behöver ett ramverk för att komma igång kan du prova ClickUps kommunikationsmall för marknadsföringsstrategi. Använd den för att på ett koncist sätt kommunicera dina mål, roller, ansvarsområden och mätvärden till alla i teamet.

Slutligen kanske du använder andra marknadsföringsverktyg som en del av din GTM-stack.

Använder du HubSpot? Automatisera över 20 åtgärder med ClickUp för att effektivisera dina arbetsflöden.

Förvarar du dina kreativa filer i Google Drive? Integrera dem för att söka och bifoga filer till ClickUp utan att behöva klicka bort dig.

Använder du Miro som whiteboard? Bädda in det i Clickup för enklare samarbete.

Gå ut på marknaden med självförtroende med ClickUp

Modern marknadsföring är komplex. Varje marknadsföringsteam använder ett dussintal kanaler varje dag. De arbetar med flera olika innehållsformat, såsom text, bilder, poddar och videor. Med tanke på marknadsföringens digitala fotavtryck idag samlar de in stora mängder och en stor variation av data.

Å andra sidan är inträdesbarriären för digitala verktyg låg. Det finns därför hundratals verktyg för alla behov.

Enligt G2 finns det faktiskt över 230 AI-chattbottar, över 460 projektledningsverktyg och över 100 whiteboard-appar.

Oavsett vilken kategori du väljer att satsa på är den sannolikt redan överbefolkad. För att differentiera dig, attrahera en publik, sälja och behålla kunder behöver du en omfattande marknadsföringsstrategi samt förmågan att implementera den effektivt.

ClickUp för marknadsföringsteam är utformat för just det! Brainstorma idéer, skapa kampanjer, hantera uppgifter, spåra mätvärden, samarbeta och arbeta som ett team med ClickUp.

Prova ClickUp gratis idag.