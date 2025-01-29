De 10 bästa programvarorna för marknadsföringsplanering för kampanjer 2025

Att hantera flera marknadsföringskampanjer blir snabbt ohanterligt – särskilt om du inte har ett system eller ett arbetsflöde.

Gamla hederliga kalkylblad är bra för mycket, men de har sina begränsningar. Det är där programvara för marknadsplanering kommer in i bilden.

Marknadsföringsplaneringsverktyg hjälper dig att organisera dig, tänka mer strategiskt och fatta beslut baserat på den data du har. De hjälper dig att fokusera på helheten utan att glömma detaljer som deadlines, resurser och beroenden.

I den här guiden delar vi med oss av våra 10 bästa programvaruverktyg för marknadsföringsplanering för 2024. Var och en av dessa har sina styrkor och har framgångsrikt slagit ut konkurrenterna. Nu kör vi! 🏃

Hur hittar du den bästa programvaran för marknadsplanering för ditt team?

Programvara för marknadsföringsplanering finns för att underlätta ditt arbete som projektledare. Med den kan du skapa detaljerade tidsplaner och projektplaner och sedan genomföra dem med full insyn i dina teammedlemmar, resurser och budget.

De bästa programvaruverktygen för marknadsföringsplanering hjälper dig att:

Förvandla din marknadsföringsstrategi till praktiska marknadsföringsplaner

Övervaka projekt, uppgifter och produktlanseringar

Planera kampanjer över flera marknadsföringskanaler

Organisera idéer och tillgångar

Tilldela teammedlemmar till projekt och uppgifter

Planera och skapa innehåll för din målgrupp

Arbeta bättre tillsammans som marknadsföringsteam

Effektivisera planeringsprocessen med arbetsflöden och automatisering så att det blir enklare att hantera.

Med så många verktyg för marknadsplanering och samarbete tillgängliga finns det något för varje team och specialitet.

Vissa programvaruverktyg för marknadsföringsplanering är specialiserade på sociala medier. Andra (som ClickUp) kan anpassas för att hjälpa dig att utmärka dig i många olika marknadsföringsaktiviteter.

Målet är att hitta något som passar dina behov bäst och som passar ihop med dina favoritverktyg – oavsett om det är en app för att skapa innehåll, programvara för hantering av marknadsföringsresurser eller ett AI-marknadsföringsverktyg.

De 10 bästa programvarorna för marknadsföringsplanering och strategi

Det finns hundratals potentiella verktyg för marknadsföringsplanering, men vilka är värda att prova? Här är 10 programvaruverktyg för marknadsföringsplanering som vi anser vara de bästa i sin klass.

ClickUp är mer än ett verktyg för marknadsföringsplanering – det har potential att bli den centrala knutpunkten för ditt marknadsföringsteam. Skapa idéer, planera, genomföra och rapportera om dina projekt från den ledande allt-i-ett-plattformen för produktivitet. ✨

Njut av skalbara arbetsytor, gratis programvara för projektledning, resurshantering, innehållsskapande, medieplanering och kampanjhantering från ett och samma ställe.

Använd ClickUp Brain för att hjälpa dina teammedlemmar att snabbt skapa fallstudier eller annat marknadsföringsmaterial och sedan samarbeta kring innehållet i Docs.

Dra nytta av mallar för marknadsföringsplaner som hjälper dig att spara tid när du utvecklar innehållsbriefar, innehållsmarknadsföringsmaterial, interna rapporter och kundinriktade dokument.

ClickUp Marketing Plan Template erbjuder ett omfattande ramverk för att skapa en effektiv marknadsföringsplan. Med denna mall kan du skissa upp dina marknadsföringsmål, målgrupp, strategier, taktik, budget och mycket mer. Det är ett mångsidigt verktyg som kan anpassas efter dina specifika behov.

ClickUp erbjuder dig omfattande funktioner för marknadsföringsplanering i en marknadsföringsplattform och produktivitetshub som du redan känner till och litar på. Det är ett kraftfullt verktyg som du kan använda som det är eller anpassa för att bygga din egen motor för marknadsföringskampanjplanering. 🏭

ClickUps bästa funktioner:

Planera hela marknadsföringskampanjer och projekt med våra robusta verktyg för projekt- och uppgiftshantering.

Tilldela uppgifter och deluppgifter till ansvariga teammedlemmar.

Visualisera ditt kommande innehåll med en mall för innehållskalender.

Se teammedlemmar, projekt och resurser på ett ögonblick i flera vyer – inklusive tidslinjer, Kanban och listor.

Följ framstegen med tidrapportering, statusrapporter och att göra-listor.

Använd mallar för sociala medier för att samarbeta kring kreativa idéer.

Samarbeta för att dela idéer och lösa problem i Docs, Whiteboards och Proofing.

Visualisera dina framsteg mot marknadsföringsmål och kampanj-KPI:er.

Se vad som händer i realtid med anpassningsbara visuella instrumentpaneler.

Begränsningar för ClickUp:

ClickUp är utformat för att hjälpa dig att planera och organisera, så du kan inte publicera innehåll direkt från plattformen.

Med sådan flexibilitet och djupgående funktioner kan det ta lite tid att utforska dem alla i detalj.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. ActiveCollab

via ActiveCollab

ActiveCollab marknadsför sig som ett projektledningsverktyg som hjälper team att planera, genomföra och behålla kontrollen.

Det är en plattform med ett brett utbud av funktioner, inklusive projektledning, teamsamarbete, tids- och resurshantering samt kundhantering. För marknadsföringsteam är det en plats där du kan organisera flera aspekter av dina marknadsföringsprojekt samtidigt. 📁

ActiveCollabs bästa funktioner:

Avancerade planeringsfunktioner

Hantering på språng med iOS- och Android-appar

Flera visningsalternativ som passar olika teammedlemmar

Begränsningar för ActiveCollab:

Eftersom det är ett mer generiskt projektledningsverktyg kan vissa användare uppleva bristen på marknadsföringsspecifika funktioner som en nackdel.

Vissa användare kan uppleva en brant inlärningskurva när de anpassar sig till programvaran.

Priser för ActiveCollab:

Plus: 11 $/månad för 3 användare

Pro: 9 $/månad per användare

Pro+Get Paid: 14 $/månad per användare

Betyg och recensioner av ActiveCollab:

G2: 4,2/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (390+ recensioner)

3. CoSchedule

via CoSchedule

CoSchedule är ett specialutvecklat verktyg för marknadsföringsplanering för kreativa team, designteam och marknadsföringsteam. Verktyget har en användarvänlig kalendervy där du kan planera, organisera och genomföra dina marknadsföringsprojekt.

Förutom en marknadsföringskalender har plattformen verktyg som hjälper dig att hantera marknadsföringsförfrågningar, organisera resurser och skapa mer effektiva rubriker. ✏️

CoSchedules bästa funktioner:

Se vad som händer med ett ögonkast med kalendervyn.

Hantera flera typer av marknadsföringsprojekt

Enkel integration med andra appar och verktyg, inklusive projektledningsverktyg.

Begränsningar för CoSchedule:

Vissa användare rapporterar att sociala konton kopplas bort

Analysfunktionerna är begränsade, vilket kan vara ett problem för vissa användare.

Priser för CoSchedule:

Gratis plan

Pro: 39 $/månad per användare

Marketing Suite: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för CoSchedule:

G2: 4,4/5 (över 220 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

4. Marmind

via Marmind

Marmind är ett planeringsverktyg som hjälper team att hålla kontroll över olika delar av sina projekt – inklusive budgetar, planering och analyser – på ett och samma ställe. Plattformen innehåller en visuell marknadsföringstidslinje som gör det möjligt att se projekt och initiativ på ett ögonblick, samt verktyg för att övervaka prestanda och marknadsföringsbudget.

Marminds bästa funktioner:

Enkel kommunikation och samarbete i teamet tack vare inbyggda anteckningar och att göra-listor.

Hantera digitala tillgångar direkt i plattformen

Planera komplexa kampanjer på kortare tid

Marminds begränsningar:

Det finns en rad olika vyer, men vissa populära stilar som Kanban finns inte i verktyget.

Vissa användare upplever att det är komplicerat att skapa kampanjer.

Priser för Marmind:

Kontakta oss för prisuppgifter

Marmind-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,6 (över 20 recensioner)

5. Toggl Plan

Via Toggl

Toggl Plan är utmärkt för att effektivisera arbetsflödet och marknadsföringsplaneringen. Verktyget säkerställer att leveranser sker i tid inom marknadsföringsteamen. Oavsett om du befinner dig i början eller slutet av ett projekt är flexibiliteten att lägga till minimala eller omfattande detaljer en utmärkande funktion.

Tilldela enkelt uppgifter, samarbeta och bifoga filer till kalendervyn. Använd också checklistor eller infoga feedbackkommentarer för att förbättra teamarbetet och samarbetet. Verktyget för marknadsföringsplanering är utmärkt för att hålla alla på samma sida och öka produktiviteten.

Toggles bästa funktioner:

Marknadsplaneringsverktyget har dra-och-släpp-funktioner som gör det enkelt att uppdatera vyer.

Enkel översikt över marknadsföringsplaneringsstrategin i en vy

Enkla kommunikationsfunktioner gör det möjligt för marknadsföringsteam att bifoga dokument, lämna kommentarer och lägga till checklistor på ett och samma ställe.

Begränsningar för Toggl:

Ägarskapet av kontot kan kännas lite isolerat jämfört med andra verktyg för samarbetsbaserad marknadsföringsplanering.

Vissa säger att integrationerna med tredjepartsprogram är begränsade.

Priser för Toggl:

Team: 8 dollar per användare och månad

Företag: 13,35 dollar per användare och månad

Toggl-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (37+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (110+ recensioner)

6. Hootsuite

via Hootsuite

Hootsuite är specialiserat på sociala medier. Om det är ditt teams fokus är detta ett utmärkt val. Denna plattform för hantering av sociala medier är fullspäckad med funktioner som underlättar planering, schemaläggning och analys av effekten av ditt innehåll på sociala medier. Publicera direkt från plattformen, visa annonser, interagera med användare och uppmuntra teammedlemmarna att sprida ditt innehåll vidare. 🌻

Hootsuites bästa funktioner:

Sociala medier-kalendern hjälper teammedlemmarna att hålla kontakten och hålla sig uppdaterade.

Visa och hantera flera sociala mediekanaler på ett och samma ställe

Enkelt att flytta innehåll och ändra deadlines för att anpassa efter resurser och kapacitet.

Hootsuite-begränsningar:

Begränsade alternativ för rapportering och marknadsanalys

Vissa rapporterar att användarupplevelsen är mindre strömlinjeformad än andra verktyg för hantering av sociala medier.

Hootsuite-priser:

30 dagars gratis provperiod tillgänglig

Professional: 99 USD/månad per användare, faktureras årligen

Team: 249 $/månad för 3 användare, faktureras årligen

Företag: 739 $/månad för 5 användare, faktureras årligen

Enterprise Custom: Kontakta oss för prisuppgifter

Hootsuite-betyg och recensioner:

G2: 4,1/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 400 recensioner)

7. Buffer

via Buffer

Buffer är ett annat program för marknadsföringsplanering som är utformat med sociala medier och digitala marknadsföringsteam i åtanke. Det förenklar processen för att skapa innehåll – lägg till inlägg i en kö, samarbeta med teammedlemmar och publicera på dina kanaler från en enda instrumentpanel. ⚒️

Buffers bästa funktioner:

Enkel innehållsplanering tack vare systemet med innehållsköer

Robust rapportering som underlättar kommunikationen med intressenterna

Inbyggda system för granskning av innehåll som hjälper teamen att samarbeta bättre.

Buffertbegränsningar:

Buffer är inriktat på innehåll i sociala medier, så du behöver ett annat verktyg som hjälper dig att planera andra typer av kampanjer, såsom e-postmarknadsföring eller sökmotoroptimering (SEO).

Vissa användare önskar att det var enklare att arbeta med innehåll som skapats i andra verktyg, till exempel ClickUp.

Buffer-prissättning:

Gratis plan

Essentials: 6 $/månad för 1 användare och 1 kanal

Team: 12 $/månad för obegränsat antal användare och 1 kanal

Byrå: 120 USD/månad för obegränsat antal användare och 10 kanaler

Ytterligare kanaler kan läggas till för 6–12 dollar per månad

Buffer-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

8. Sprout Social

via Sprout Social

Sprout Socials expertområde är marknadsföring och hantering av sociala medier. Verktyget hjälper marknadsföringsteam i varje steg av processen. Planera, skapa och schemalägg innehåll för sociala medier. Övervaka engagemang och skicka meddelanden till användare från en enda inkorg. Använd funktioner för social lyssnande för att förstå vad din målgrupp verkligen vill ha. 🤩

Sprout Socials bästa funktioner:

Skapa strategiska innehållsplaner baserade på dina tidigare data.

Tydliga, koncisa rapporter som enkelt kan delas med teammedlemmar och intressenter.

Se på ett ögonblick vad varje teammedlem eller avdelning delar på sociala medier.

Begränsningar för Sprout Social:

Det kan ta lite tid att lära sig hur man bäst använder programvaran.

Vissa användare önskar att onboardingprocessen var smidigare.

Priser för Sprout Social:

Standard: 249 $/månad per användare

Professional: 399 $/månad per användare

Avancerad: 499 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Sprout Social-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

9. Marketo Engage

via Marketo Engage

Marketo Engage är Adobes version av programvara för marknadsföringsplanering. Denna plattform hjälper till att koppla samman sälj- och marknadsföringsteam för att effektivisera processen och skapa en bättre användarupplevelse.

Marketo Engage hjälper dig att använda dina resurser och färdigheter på ett klokare sätt. Skapa optimala kundlistor, skapa anpassade poängmodeller och automatisera interaktioner baserat på kundens personlighet och köpstadium. 👀

Marketo Engages bästa funktioner:

Central marknadsföringshub för både dina sälj- och marknadsföringsteam

Skalas enkelt för att möta kraven från stora team och företag.

Hantera flera marknadsföringskampanjer över olika kanaler med lätthet

Begränsningar för Marketo Engage:

Plattformen kan vara överväldigande för vissa användare i början.

Vissa användare rapporterar att det kan vara svårt att konfigurera vissa integrationer.

Priser för Marketo Engage:

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Marketo Engage:

G2: 4,1/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 600 recensioner)

10. Bitrix24

Via Bitrix24

Bitrix24 är en allt-i-ett-plattform för företagsledning som enkelt kan användas som ett verktyg för marknadsföringsplanering. Planeringsprogramvaran erbjuder en rad integrerade verktyg, inklusive kundrelationshantering (CRM), uppgifts- och projektledning, dokumenthantering och tidsplanering.

Programvaran för projektledning och uppgiftshantering är utformad för att effektivisera affärsprocesser, förbättra teamsamarbetet och förbättra försäljningsverksamheten. Dess kalendervy är idealisk för uppgiftshantering inom marknadsföringsstrategier eller för kampanjhantering.

Bitrix24:s bästa funktioner:

Inkluderar videokonferensfunktioner – perfekta för marknadsföringsteam – som kan rymma nästan 50 deltagare, inspelade samtalsalternativ och bakgrundsbyte.

Tidsplaneringsfunktionen har start- och stoppspårning för att få exakta arbetstimmar för uppgifterna.

Inbyggda funktioner för leadscoring hjälper säljteam att bättre påverka övergripande marknadsföringsstrategier.

Mallar för marknadsföringsplanering, webbplatskartor och mycket mer

Bitrix24-begränsningar:

Programvara för marknadsplanering har ett något utmanande gränssnitt för vissa.

Brist på utbildningsalternativ jämfört med annan planeringsprogramvara

Priser för Bitrix24:

Gratis: Gratis

Basic: 49 $/månad för 5 användare

Standard: 99 $/månad för 50 användare

Professional: 199 $/månad för 100 användare

Bitrix24-betyg och recensioner:

G2: 4,1/5 (498+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (749+ recensioner)

Planera din väg till framgång med programvara för marknadsföringsplanering

Marknadsföringsplaneringsverktyg hjälper team att hålla ordning, arbeta optimalt och maximera tillgängliga resurser. De hjälper dig också att upptäcka möjligheter, hot och potentiella hinder – så att du kan undanröja dem innan de blir ett verkligt problem för dina kampanjer.

ClickUp ger dig de funktioner du behöver för att planera, samarbeta och genomföra marknadsföringsprojekt. Men det erbjuder också en omfattande lista med spännande produktivitets- och projektfunktioner.

Ge ditt team de bästa resurserna och registrera dig för ClickUp – det är gratis. 🤩