10 gratis mallar för webbplatskartor för att visualisera din webbplats

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en webbplatskartmall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En webbplatskartmall är en visuell representation av din webbplats arkitektur – eller layouten på din webbplats. " } } ] }

Det är något med kartor som får oss att känna oss som pirater. Argh! 🗺️ 🏴‍☠️

En webbplatskarta leder kanske inte till en gömd skatt, men den skapar en bättre användarupplevelse, vilket hjälper fler besökare på webbplatsen att göra det du vill att de ska göra – till exempel köpa produkter eller kontakta säljteamet. När det gäller din verksamhets webbplatser är det guld värt att skapa en framgångsrik kundupplevelse. 👑

En webbplatskartmall kan hjälpa dig att navigera i den ibland stormiga processen att utforma din webbplats. Den ger en tydlig organisationsstruktur för din webbplats, och allt du behöver göra är att fylla i de webbsidor du vill inkludera.

Du och ditt team kan organisera och omorganisera informationen innan ni påbörjar designprocessen, så att hela teamet är med på tåget när ni börjar bygga webbplatsen. På så sätt kan ni undvika kostsamma ändringar och omdesign i sista minuten. Ur ett projektledningsperspektiv garanterar en mall för webbplatskarta att allt går smidigt! ⛵️

Så innan du tröttnar på våra piratskämt, låt oss ta en titt på 10 av de bästa mallarna för webbplatskartor som kan fungera som vind i seglen under din webbdesignresa.

Vad är en webbplatskartmall?

En webbplatskartmall är en visuell representation av din webbplats arkitektur – eller layouten på din webbplats. Det liknar en mind map i det att du börjar med att brainstorma allt innehåll som du behöver inkludera på din webbplats. Sedan organiserar du din brainstorming till ett hierarkiskt flödesschema och grupperar relaterad information tillsammans. Du använder mallar som vägledning när du organiserar flödesschemat för din webbplats innehåll.

En webbplatskarta och webbplatsstrukturmall visar vanligtvis redan allt med ett visuellt exempel på en webbplatskarta. Du ser startsidan högst upp. Startsidan förgrenar sig till kategorisidor, som förgrenar sig till underkategorisidor och sedan till enskilda webbsidor. Allt du behöver göra är att fylla i din webbplatskartmall med de kategorier, underkategorier och webbsidor som är relevanta för ditt företag.

Låt oss säga att du organiserar en e-handelswebbplats för kläder. Dina kategorisidor kan vara damkläder, herrkläder och barnkläder. Underkategorierna under damkläder kan då vara klänningar, överdelar och underdelar. Under underkategorisidorna lägger du till enskilda produktsidor. 👗

Även om kategorierna och underkategorierna skiljer sig åt mellan olika företag, använder nästan alla webbplatser på internet denna arkitektur eftersom enkla webbplatskartor har en layout som är lätt för dina kunder (och sökmotorer) att navigera i. 🧭

Vad kännetecknar en bra mall för webbplatskarta?

När du väljer en mall för webbplatskarta, leta efter dessa funktioner som gör det enklare för ditt team att använda den:

Tydliga bilder: Detta är en visuell webbplatskarta, så du ska kunna se den och omedelbart förstå hur den fungerar.

Flera användningsfall: Vissa webbplatser har enkla layouter med bara några få sidor. Andra är extremt komplicerade med dussintals kategorier, hundratals underkategorier och tusentals webbsidor. Se till att din mall enkelt kan utökas för att lägga till fler kategorier och sidor.

Drag-and-drop-organisation: En webbplatskarta är en del av den inledande brainstormingprocessen, vilket innebär att du bör kunna leka med den och prova olika idéer. Att kunna dra och släppa webbsidor gör det enkelt att experimentera med olika organisatoriska och visuella strukturer för webbplatskartan.

Kommentars- och samarbetsfunktioner: Att bygga en webbplats kräver hjälp från tvärfunktionella team. Du kan göra det enklare för alla att arbeta tillsammans genom att välja en mall som möjliggör kommentarer och visuellt samarbete så att alla kan lägga till sina idéer.

10 mallar för webbplatskartor

Designa din webbplatslayout och gör mycket mer med dessa 10 visuella mallar för webbplatskarta och webbplatsprojektledning. Alla mallar är gratis och tillgängliga via ClickUp. Allt du behöver göra för att få tillgång till dem är att gå till ClickUps prissida och registrera ett gratis konto.

1. ClickUp-webbplatskarta

ClickUp-webbplatskartan hjälper dig att organisera innehållet på din webbplats i ett intuitivt format. (Intuitivt precis som din webbplats kommer att bli!)

Flödesschemalayouten kommer att vara bekant för alla i ditt team – den ser ut precis som de släktträd du var tvungen att göra i skolan med mormor högst upp (i detta fall är mormor = din hemsida) och alla hennes barn (landningssidor) och barnbarn (nischade ämnessidor) under. Dessutom, när du använder detta flödesschema för att organisera din webbplatsstruktur, kommer du att kunna skapa en visuell webbplatskarta som är så lätt att navigera att till och med mormor kan göra det. 👵🏻

Mallen i whiteboard-stil är utmärkt för brainstorming och för att underlätta visuellt samarbete mellan tvärfunktionella team. Du kan bjuda in flera intressenter att kommentera och redigera din webbplatskarta. Så när du börjar bygga din webbplats vet du att dina utvecklings-, design- och innehållsteam är på samma (webb)sida. 📖

Det medföljer också en snabbstartsguide som kan fungera som en handledning för att organisera dina webbplatskartor med bara några få klick.

2. ClickUp-mall för webbplatsutveckling

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för webbplatsutveckling

Från att skapa din webbplatskarta till att bygga dina wireframes till att lansera din nya webbplats, är ClickUp Website Development Template ett verktyg för projektledning av mjukvaruutveckling som tar dig från start till mål.

Denna webbplatskartmall har 18 olika statusar som hjälper dig att spåra ditt arbetsflöde, inklusive Upptäckt, Design, Utveckling, Testning, Inte påbörjad, Behöver granskas, Att göra, Slutförd, Publicerad och Live. Den kan fungera som en komplett arbetsplanmall som hjälper dig att organisera inte bara din webbplatsstruktur utan också dina teammedlemmars ansvarsområden.

Detta är en webbplatskarta-mall och lite till! Den är idealisk för team som vill hantera sitt webbutvecklingsprojekt från en enda bas. 🏡

3. ClickUp-mall för webbplatsproduktionsplan

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för webbplatsproduktionsplan

Om du har ett komplicerat webbutvecklingsprojekt kan ClickUp Website Production Template hjälpa dig att organisera dina utvecklare, planera nya funktioner och bestämma hur de passar in i din webbplatskarta – samtidigt som alla håller sig uppdaterade.

Med denna mall för webbplatsprojektledning kan du organisera sprintar och hantera teman, epics och användarberättelser med enkel dra-och-släpp-funktionalitet. Du kan också ange flera ansvariga, lägga till beroenden till dina uppdrag och markera uppgifter som högprioriterade. 🚩

Med denna mall kommer alla i ditt team att förstå hierarkin i din webbplatsarkitektur, samt hierarkin i sina egna uppgifter.

Det finns även inbyggda automatiseringar som underlättar planeringen av din webbplats. Och dina teammedlemmar kan lägga till ett Chrome-tillägg för att hålla koll på sina kommande uppgifter, oavsett vad de arbetar med.

4. ClickUp-mall för webbdesignprojektplan

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för webbdesignprojektplan

Mallen för webbdesignprojektplan från ClickUp hjälper dig att samordna ditt designteam.

Med den här mallen kan du organisera uppgifter för planeringsfasen av din webbdesignprocess (som att skapa din webbplatskarta) och sedan lägga till uppgifter för designteamet, utvecklingsteamet och den slutliga lanseringen av din nya webbplats. Mallens funktioner hjälper dig att organisera möten, planera din process och schemalägga uppgifter. 📆

Du kan också ställa in förväntningar så att alla i ditt team förstår marknadsföringsmålen bakom din webbdesign. Och med sin enkla kolumnbaserade layout kan teammedlemmarna enkelt se var olika uppgifter befinner sig i processen. 👀

Letar du efter fler designmallar? Kolla in dessa gratis grafiska designmallar!

5. Mall för projektplan för webbplatsmigrering från ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för projektplan för webbplatsmigrering

En webbplatsmigrering gör det möjligt för dig att omorganisera dina nuvarande HTML- och XML-webbplatskartor så att du kan skapa en mer intuitiv kundupplevelse och göra det lättare för sökmotorernas sökrobotar att förstå informationshierarkin på din webbplats (och ranka din webbplats för rätt ämnen).

Om du gör det rätt kan din webbplats börja klättra i sökmotorernas rankningar – kanske till och med ta första platsen. 🏆

Men om du gör fel kan du oavsiktligt skapa en massa 404-felsidor, vilket frustrerar användarna, ökar din avvisningsfrekvens och förstör din SEO-poäng. Använd ClickUps mall för webbplatsmigreringsprojekt för att undvika detta skrämmande öde. 😱

Denna mall är ett viktigt verktyg för SEO-team. Den hjälper dig att organisera dig så att du inte missar en enda omdirigering.

6. ClickUp-mall för webbplatsprojektplan

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för webbplatsprojektplan

Med projekt som är så komplexa som webbdesign kan det ibland vara svårt att se skogen för alla träd. ClickUps mall för webbplatsprojekt ger dig en överblick. Du kan hålla koll på de teammedlemmar som är involverade, deras arbetsbelastning, processägarna för varje uppgift, budgeten, uppgiftsgenomförandegraden och vilken utvecklingsfas du befinner dig i.

All denna information presenteras i en enkel listvy med färgkodade statusar. Så med ett ögonkast kan du se helheten. 🌲

Du kan också skapa webbloggar som innehåller viktig projektinformation, till exempel webbplatskartan eller processen för att få wireframes godkända. Denna mall kommer att fungera som en viktig resurs som hjälper ditt team genom webbplatsdesignprocessen och ur knipan.

7. ClickUp-mall för webbplatsplanering

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för webbplatsplanering

Du kan enkelt planera ditt webbdesignprojekt med ClickUp Website Planner Template. Den är uppbyggd med kolumner för varje steg i din designprocess.

Planera ett uppstartsmöte, fastställ dina marknadsföringsmål, genomför marknadsundersökningar och skapa användarprofiler under idéstadiet. 💡

Gå sedan vidare till planeringsfasen genom att skapa din webbplatskarta och fastställa vilket innehåll och vilka designresurser du behöver. Gå vidare till designfasen genom att bygga wireframes och skriva innehåll.

Gå vidare till byggfasen genom att planera in granskningar med dina utvecklare. Övervaka och förbättra sedan din webbplats med en testfas där du kan granska dina sidor och rapportera buggar. 🪲

Denna mall delar upp hela webbdesignprocessen i hanterbara steg. 🪜

8. ClickUp-webbplatsmall för arbetsomfattning

Ladda ner denna mall ClickUp-webbplatsmall för arbetsomfattning

ClickUp Website Scope of Work Template är ett måste för designbyråer och fastställer vad som ska ingå i en webbplatsbyggnad (och vad som inte ska ingå) innan du börjar arbeta med ett nytt kundprojekt.

Denna mall gör det möjligt att hantera kundprojekt och säkerställer att du kan ge korrekta offerter och hantera din byrås resurser på rätt sätt.

Du kommer att använda den här mallen när du sätter dig ner för det första mötet med en potentiell kund. Den hjälper dig att skissa på leveranser och sätta upp milstolpar för projektet som du och din kund kommer överens om. 🤝

När du har påbörjat projektet kommer de resultat du har beskrivit i denna mall att utgöra innehållet på den nya webbplatsen. Allt du behöver göra är att infoga dem i din webbplatskartmall för att organisera dem.

9. ClickUp-webbdesignmall

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för webbdesign

Om ditt designteam får många förfrågningar från många olika intressenter kan du hantera dem alla med ClickUp Web Design Template. Denna mall är idealisk för byråteam eller team som fungerar som en intern byrå.

Med den här mallen kan dina kunder och intressenter skicka in sina egna webbdesignförfrågningar. De fyller i ett formulär där de förklarar vilken typ av webbresurser de behöver och hur dessa resurser passar in i deras webbplatskarta.

Sedan kan du lägga till information om komplexitet, leveranser och kostnad för olika förfrågningar. Du kan också använda den här mallen för att övervaka dina designers kapacitet så att ingen i ditt team blir överarbetad.

Kombinera den med dina favoritverktyg för AI-marknadsföring så kan du till och med omvandla kundförfrågningar till uppgifter automatiskt – eftersom projektledningsmallar och AI är vår favoritkombination. 🍷🧀

10. ClickUp Bloggdatabasmall

Ladda ner denna mall ClickUp Bloggdatabasmall

Om det finns en del av din webbplats som aldrig blir färdig, så är det din blogg. Du kan ha hundratals sidor med innehåll under denna lilla del av din webbplatskarta. Och om du vill rankas högt i sökmotorresultaten måste du kontinuerligt publicera nytt blogginnehåll.

Du behöver alltså en innehållskalender för att hålla reda på alla nya blogginlägg som ditt team skapar. ClickUp Blog Database Template hjälper dig att hantera processen för att skapa innehåll. Du kan skapa uppgifter för nya innehållsämnen och flytta dina bloggartiklar genom skriv- och publiceringsprocessen – från Planerad till Pågående till Publicerad till Uppdatering krävs.

Med denna mall för innehållskalender vet ditt team alltid vad de ska skriva härnäst. 👩‍💻

Sätt sikte på den perfekta webbplatskartan

Från enkla diagrammallar till komplexa projektledningsmallar kan du få din webbplatsdesignprocess i ordning med ClickUp. ⚓️

Registrera dig för ett gratis konto för att börja använda någon av ClickUp-mallarna som du såg ovan. Vi har resurserna som hjälper dig genom alla delar av webbdesignprocessen. Du kan planera din initiala webbplatsbyggnad, hantera en webbplatsmigrering eller skapa en löpande innehållskalender för din blogg.

Vi är kanske inte riktiga pirater, men vi är riktiga projektledare. Och vi vet vad webbutvecklingsprojekt behöver för att säkerställa en smidig lansering. En bra projektledningsmall är vår personliga version av en skattkarta. 🗺️

Få tillgång till våra gratisresurser redan idag!