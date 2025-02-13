De 10 bästa och gratis grafiska designmallarna för kreativa team 2025

Grafisk design är ett viktigt krav för alla företag och organisationer. Det är ett sätt att kommunicera visuellt med din målgrupp och effektivt förmedla ett varumärkes budskap. Men endast vissa företag har de nödvändiga designkunskaperna, tiden eller resurserna för att skapa professionella designer inom en viss tidsram. Det är där grafiska designmallar kommer till nytta.

Dessa mallar hjälper designteam och intressenter att effektivisera sina arbetsflöden, påskynda feedbackprocessen och leverera bättre resultat på kortare tid, eftersom mallarna utgör en utgångspunkt för designprojekt och kan användas av personer med liten eller ingen designerfarenhet. 🎨👩‍🎨

Vad är grafiska designmallar?

Grafiska designmallar är fördesignade tillgångar som du kan anpassa med din egen text, bilder, färger och varumärke.

Mallarna kan användas för olika designprojekt, från att skapa innehåll för sociala medier till att designa visitkort och broschyrer, och de kan anpassas med bara några få klick.

En annan sak att tänka på innan du använder mallar är att de kanske inte alltid passar dina specifika behov eller ditt varumärke. I så fall är det viktigt att anpassa mallen så mycket som möjligt för att göra den unik och anpassad till ditt varumärke. 📌

Skapa ett smidigt arbetsflöde för grafisk design och effektivisera förfrågningsprocessen med grafisk designmall från ClickUp.

Vad kännetecknar en bra grafisk designmall?

Grafiska designmallar kan vara ett värdefullt verktyg för företag och privatpersoner som vill förenkla sitt grafiska designflöde och skapa professionella designer inom budget. Men varför skulle en grafisk designer använda en mall för att slutföra ett projekt?

Oavsett om dina design- och kreativa team är interna eller frilansare, är en av de utmaningar som alla designers möter i sitt dagliga arbete hur mycket innehåll de behöver leverera snabbt för att tillgodose kundernas behov.

Det är här grafiska designmallar kommer väl till pass. 👏

Dessa mallar sträcker sig från projektlednings- och arbetsflödesmallar för att effektivisera dina processer till designmallar som ditt team kan använda som utgångspunkt för sina designer, som de sedan kan anpassa och justera för att möta kundernas och teamets behov.

Andra fördelar med designmallar är:

Spara tid och pengar: Istället för att börja från scratch kan du välja en mall som passar dina behov och anpassa den efter dina önskemål. Enligt en undersökning från Creative Market använder 58 % av grafiska formgivare mallar för att påskynda sitt arbetsflöde och öka produktiviteten. Detta är särskilt användbart för småföretag eller privatpersoner som inte har budget att designa allt från scratch, såsom logotyper, illustrationer, presentationer, flygblad eller genomföra andra idéer för varumärkesbyggande.

Ge din design en utgångspunkt : Även om du har liten erfarenhet av design kan du använda en mall som guide och lära dig om designprinciper som färg, typografi och layout. Genom att använda dem kan du också ändra färger eller justera teckensnitt efter dina designbehov.

Hjälper dig att skapa effektivare design : Mallarna tar hänsyn till användarnas förväntningar och trender eftersom de har skapats av designers. De har stora chanser att lyckas och passar dina marknadsföringsändamål. Faktum är att : Mallarna tar hänsyn till användarnas förväntningar och trender eftersom de har skapats av designers. De har stora chanser att lyckas och passar dina marknadsföringsändamål. Faktum är att 89 % av marknadsförare säger att visuellt innehåll är viktigt i deras marknadsföringsstrategi , enligt en undersökning av Venngage.

Gör det möjligt att skala dina grafiska designer: För projekt där volym är viktigt, till exempel när du AB-testar kreativa lösningar, gör mallarna det möjligt att snabbt och enkelt iterera över de designer du skapar.

Effektivitet i designprocessen är avgörande, särskilt när du arbetar med kunder eller varumärken som kräver ett konstant arbetsflöde för att hålla sitt innehåll aktuellt.

10 gratis grafiska designmallar

Att välja rätt designmall för varje projekts specifika behov kan förbättra ditt teams arbetsflöde avsevärt.

En väl utformad mall, som de vi listar nedan, kan ge dig ett strukturerat ramverk som gör att du kan fokusera på att genomföra, producera innehållet och förbättra projektets funktionalitet.

1. Grafikdesignmall från ClickUp

Håll koll på alla designförfrågningar med flera färdiga listor i denna grafiska designmall från ClickUp.

Grafisk designmall från ClickUp innehåller alla verktyg och vyer som behövs för att hjälpa designers:

Hitta och öppna alla designfiler direkt

Ange tidsuppskattningar för alla projekt och uppgifter

Visualisera och prioritera alla uppgifter i designprocessen.

Med sina flexibla fördefinierade vyer, anpassade statusar, anpassade fält och mycket mer ger ClickUps designmallar dig möjlighet att skapa ett designarbetsflöde som är perfekt anpassat för att återspegla din ideala designprocess.

ClickUps grafiska designmall hjälper dig att göra allt detta och mer – på ett och samma ställe!

2. Kreativ och designmall från ClickUp

Skapa ett komplett arbetsflöde för dina kreativa team och designteam med denna användbara ClickUp-mall.

Kreativa team och designteam bombarderas ofta med förfrågningar om att designa och utveckla kreativa tillgångar från flera avdelningar. Men med vår mall blir kreativ produktion en barnlek.

Mallen Creative and Design Template från ClickUp stöder ett heltäckande arbetsflöde som sträcker sig från mottagande av förfrågningar till planering med kreativa briefdokument, genomförande av projektet med hjälp av deluppgifter och ett resursbibliotek för att hålla allt organiserat.

Med denna strömlinjeformade process kan ditt team fokusera på det de gör bäst – att skapa fantastiska designer och leverera högkvalitativa tillgångar.

3. Mall för designbrief från ClickUp

Designa ditt perfekta projekt med ClickUp Creative Brief Document Template.

Förbättra kommunikationen i dina projekt med ClickUps mall för designbrief.

Design Brief Template från ClickUp effektiviserar den kreativa processen genom att tillhandahålla en tydlig färdplan för projektets mål, inriktning, omfattning och tidsplan.

Genom att använda denna designbrief kan du kommunicera effektivt med både kreativa och marknadsföringsavdelningar, överbrygga klyftan mellan affärs- och design- och genomförandesidan av ditt projekt och förbättra projektprioriteringen.

Med denna informationsnivå håller projekten rätt kurs och målen kommuniceras på rätt sätt, vilket säkerställer att alla är samsynta. Med andra ord gör det det möjligt för alla inblandade att förstå ett projekt och hur det kommer att utvecklas.

4. Designportföljmall från ClickUp

En enkel och visuell mall som hjälper dig att hålla ordning på dina projekt och göra dem tillgängliga när som helst.

Förbättra ditt varumärkes- eller produktdesignprojekt med Design Portfolio Template från ClickUp.

Denna enkla, flexibla och visuellt tilltalande mall gör det enkelt för dig att planera och övervaka ditt projekt.

Mallen effektiviserar kommunikationen mellan teammedlemmarna och säkerställer snabb uppgiftsutförande, vilket gör den till ett perfekt val för alla projekt.

Med anpassade fält, anpassade statusar och anpassade vyer som lista, tavla, tabellvy och mer kan du definiera din vision och hålla dig på rätt spår under hela processen.

Börja använda designportföljmallen redan idag för att förbättra kvaliteten på ditt projekt och uppnå dina mål på ett effektivt sätt.

5. Enkel mall för grafisk design från ClickUp

Vill du effektivisera ditt arbetsflöde för grafisk design?

Grafisk design – enkel mall från ClickUp är speciellt utformad för att hjälpa grafiska formgivare och kreativa team att skapa en smidig process från start till slut och en strömlinjeformad process som eliminerar onödiga steg och förenklar komplexa uppgifter.

Oavsett om du arbetar med ett litet projekt eller en storskalig kampanj har Graphic Design Simple Template allt du behöver för att hålla ordning och leverera framgångsrika projekt.

PROFFSTIPSClickUp erbjuder hundratals anpassningsbara mallar – upptäck fler mallar för kreativa team och designteam, anpassa dem efter dina behov och justera dem i takt med att ditt företag växer.

6. Logotypdesignmall från Envato

via Envato Elements

Att använda denna logotypdesignmall kan vara ett smart val för företag inom livsmedelsbranschen eller restauranger.

Den minimalistiska logotypen från Envato Elements fokuserar på enkelhet, med en ren och överskådlig layout och sans serif-typsnitt. Den minimalistiska layouten kan hjälpa till att dra betraktarens uppmärksamhet till logotypens väsentliga element: varumärkets namn och illustration, vilket gör den mer minnesvärd och igenkännlig.

En minimalistisk logotyp-mall som denna kan också enkelt anpassas till olika sammanhang och tillämpningar.

7. Mall för grafiska element från Envato

via Envato Elements

Denna uppsättning ikoner och användargränssnittselement från Envato Elements sparar tid och säkerställer att dina designelement är polerade och konsekventa. Alla grafiska element är 100 % vektorgrafik, så du kan anpassa och redigera dem med Adobe Illustrator.

Denna uppsättning ikoner säkerställer att dina designer är sammanhängande samtidigt som de tillför visuellt intresse och tydlighet.

Den nedladdningsbara filen innehåller filtyperna .EPS och .AI. Alla objekt är organiserade och lagerindelade.

8. Broschyrmall från Envato

via Envato Elements

Integrerade infografiker och enkla vektorbaserade infografikelement som de i denna broschyrmall passar både tryckta och digitala dokument med professionellt utformade layouter.

En av fördelarna med just denna mall är att du kan ändra färgen på illustrationerna med hjälp av färgprover, så att de passar dina varumärkesriktlinjer på bästa sätt.

Använd den här mallen för att skapa en djupgående, detaljerad infografikbroschyr för datavisualisering. Adobe Illustrator-filen innehåller redan text, så det tar bara några minuter att lägga till din egen text.

9. E-postmall från Envato

via Envato Elements

En responsiv e-postmall som denna från Envato Elements justerar automatiskt layouten och designen på din e-post så att den passar skärmstorleken på den enhet den visas på.

Det innebär att bilder, grafiska element och text inte hamnar på fel plats. De anpassas efter skärmens storlek, så att dina e-postmeddelanden ser professionella ut och är tillgängliga oavsett vilken enhet som används. E-postmallar hjälper dig att skriva bättre e-postmeddelanden, eftersom du inte behöver oroa dig för att skapa iögonfallande bilder.

Dessutom kan responsiva e-postmallar och personalisering, som finns tillgängliga i många ledande e-postmarknadsföringsverktyg, hjälpa dig att förbättra öppnings- och klickfrekvensen för dina e-postmeddelanden med upp till 139 %, eftersom mottagarna är mer benägna att engagera sig i e-postmeddelanden som är lätta att läsa och navigera i.

10. Webbplatsmall

via Envato Elements

Att använda en minimalistisk webbplatsmall som denna kan vara ett smart val av flera skäl. Tack vare sin enkla design säkerställer denna tidlösa, mångsidiga webbplatsmall att din webbplats laddas snabbt och är lätt att navigera. Detta kan i slutändan förbättra din placering i sökmotorerna och minska avvisningsfrekvensen.

Den svartvita minimalistiska designen fokuserar på enkelhet, en ren och överskådlig layout och minimal användning av färger och grafik. Förutom anpassningsfunktionerna inkluderar mallen full responsivitet, inbyggd Bootstrap, CSS3-effekter/animationer, optimerad kod, Google Maps och ett filtrerbart portfolio.

Optimera ditt designarbetsflöde med grafiska designmallar

Designteam kan dra nytta av att använda grafiska designmallar eftersom de sparar tid och pengar, ger en utgångspunkt för designprojekt och kan användas av personer med liten eller ingen designerfarenhet.

Marknadsförare och designers kan använda professionella mallar för att öka produktiviteten. Även om mallar kan ha vissa nackdelar, såsom brist på originalitet eller att de inte passar specifika varumärkesbehov, visar exemplen att mallar kan vara ett värdefullt verktyg för företag, team och individer som vill skapa professionella designer.

Designmallar kan vara avgörande för att förbättra din designprocess och gynna ditt varumärke. Genom att använda mallar för hantering och design säkerställer du att dina designer är konsekventa, professionella och anpassade efter ditt varumärkes visuella identitet, samtidigt som du håller dina deadlines.

ClickUp och Envato Elements erbjuder ett brett utbud av designmallar, inklusive mallar för webbplatser, sociala medier och e-post. Dessa anpassningsbara mallar kan skräddarsys efter dina behov samtidigt som de behåller ett enhetligt utseende och känsla. 😌

Gästskribent:

Alina Midori Hernández är en journalist som blivit innehållsproducent och arbetar på Envato. Hon brinner för copywriting och innehållsskrivande och tycker om poesi och att läsa facklitteratur.