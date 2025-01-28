De 10 bästa alternativen till Hootsuite för att förbättra din närvaro på sociala medier 2025

Vill du ta din sociala mediehantering till nästa nivå? Hootsuite är en fantastisk plattform, men det finns många andra alternativ som kanske passar bättre för din byrå eller ditt varumärke.

I den här artikeln utforskar vi de 10 bästa Hootsuite-alternativen för 2024 så att du kan hitta den perfekta plattformen för dina behov. Oavsett om du är småföretagare, marknadsföringsbyrå eller influencer på sociala medier har vi något som passar dig.

Håll dig uppdaterad för att hitta det bästa verktyget för hantering av sociala medier på marknaden och gör dig redo att förbättra din närvaro på sociala medier!

Hootsuite är en populär plattform för hantering av sociala medier som gör det möjligt för användare att hantera flera sociala mediekonto från en central kontrollpanel. Den erbjuder en rad olika funktioner, såsom automatisk schemaläggning av inlägg, spårning av mätvärden och verktyg för teamsamarbete.

Verktyg för hantering av sociala medier kopplar vanligtvis samman alla dina sociala mediekonto till en plattform, så att du har en central kontrollpanel från vilken du kan hantera all din aktivitet på sociala medier.

Det finns många fördelar med att använda ett verktyg för hantering av sociala medier, bland annat:

Spara tid : Programvara för sociala medier kan automatisera många rutinuppgifter, såsom schemaläggning av inlägg och spårning av analyser. Dessutom kan plattformar som tillhandahåller : Programvara för sociala medier kan automatisera många rutinuppgifter, såsom schemaläggning av inlägg och spårning av analyser. Dessutom kan plattformar som tillhandahåller AI-verktyg ofta generera grafik och bildtexter till dina inlägg åt dig.

Effektivitet : Förutom att tillhandahålla realtidsanalyser av dina inläggs prestanda kan sociala verktyg övervaka prestandan hos dina konkurrenter, branschen och influencers så att du vet vilket innehåll som är populärt. Många föreslår också de bästa tidpunkterna för att publicera ditt innehåll och vilka hashtags du ska använda.

Förbättra samarbetet: Verktyg för hantering av sociala medier kan hjälpa dig att förbättra samarbetet med dina teammedlemmar genom att tillhandahålla en central plats för att dela innehåll, spåra framsteg, ge feedback och begära godkännanden från kunder.

Vad du ska leta efter i ett alternativ till Hootsuite

När du söker efter alternativ till Hootsuite finns det några viktiga faktorer att tänka på.

Först och främst bör du leta efter ett mångsidigt verktyg för hantering av sociala medier som kan hjälpa dig att planera, schemalägga och spåra ditt innehåll på alla plattformar.

Tänk sedan på plattformens AI-funktioner. AI-verktyg kan hjälpa dig att optimera din strategi för sociala medier, vilket kan vara ovärderligt. AI-verktyg för sociala medier kan till exempel analysera trender, förutsäga publikens beteende och ge förslag på innehåll.

Slutligen, leta efter ett verktyg som innehåller anpassningsbara mallar för innehållskalendrar. En mall för innehållskalender och andra mallar för sociala medier kan effektivisera din planeringsprocess och hålla ditt team organiserat.

Kom ihåg att det ideala alternativet till Hootsuite inte bara ska uppfylla utan även överträffa dina behov när det gäller hantering av sociala medier, så att ditt arbete blir enklare och effektivare.

De 10 bästa alternativen till Hootsuite

Är du redo att ta din sociala medieverksamhet till nästa nivå? Här är de 10 bästa alternativen till Hootsuite 2024.

ClickUps 15+ vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

ClickUp är en anpassningsbar produktivitetsplattform som erbjuder en rad verktyg för projektledning, automatisering, uppgiftsuppföljning och samarbete, inklusive ett omfattande urval av verktyg för sociala medier.

ClickUp Marketing är en omfattande, samarbetsinriktad arbetsyta som ditt team kan använda för att utveckla, planera och följa upp era marknadsföringsinsatser på sociala medier i flera kanaler. Det är den perfekta blandningen av teknik och bekvämlighet och ett utmärkt val för team som letar efter ett alternativ till Hootsuite.

ClickUp Social Media Template är ett omfattande planeringsverktyg för att effektivisera skapandet, schemaläggningen och övervakningen av innehåll. Det erbjuder en enhetlig arbetsyta för team, främjar samarbete, förbättrar uppgiftsuppföljningen och ökar produktiviteten i marknadsföringskampanjer på sociala medier.

ClickUp Social Media Posting Schedule Template är ett omfattande verktyg som hjälper dig att planera, organisera och spåra innehåll på sociala medier.

ClickUp Calendar View är en banbrytande funktion som gör det möjligt för ditt marknadsföringsteam att planera, schemalägga och övervaka inlägg på ett organiserat sätt.

ClickUp AI Writing Assistant kan hjälpa dig att skriva bättre och snabbare med verktyg för att generera innehåll, förbättra ditt skrivande och förenkla komplexa språk. Tillsammans med ClickUp Docs blir det enkelt att producera och organisera innehåll för sociala medier!

ClickUp Dashboard ger dig en helhetsbild av din aktivitet på sociala medier, inklusive kommande inlägg, schemalagda uppgifter och analyser. Detta kan hjälpa dig att hålla ordning och ha koll på din strategi för sociala medier.

Med ClickUps kalendervy kan du se alla dina inlägg på sociala medier i kalenderformat, vilket gör det enkelt att planera och schemalägga ditt innehåll. Du kan också använda kalendervyn för att skapa innehållskalendrar för flera sociala medieplattformar.

ClickUp Automations kan hjälpa dig att automatisera repetitiva uppgifter som schemaläggning av inlägg och meddelanden på sociala medier.

ClickUp är ett kraftfullt verktyg för hantering av sociala mediekampanjer på flera plattformar. Det kan hjälpa marknadsföringsteam att:

Samarbeta kring skapande och schemaläggning av innehåll för sociala medier

Spåra analyser och prestanda för sociala medier

Hantera budgetar och resurser för sociala medier

Automatisera repetitiva uppgifter

Skapa och implementera strategier för sociala medier

ClickUp är ett utmärkt alternativ till Hootsuite som marknadsföringsteam av alla storlekar kan använda för att effektivisera sitt arbetsflöde för hantering av sociala medier och öka teamets produktivitet.

ClickUps bästa funktioner

Gör det möjligt att hantera alla dina sociala mediekonto på ett och samma ställe, inklusive schemaläggning och publicering av inlägg, spårning av analyser och samarbete med teammedlemmar.

Mycket anpassningsbar, så att du kan skapa ett arbetsflöde som passar dina behov perfekt.

Njut av fördelarna med omfattande projekt- och uppgiftshantering när du använder ClickUp-plattformen och skapa din kalender för sociala medier med en rad användbara mallar.

Begränsningar för ClickUp

Det krävs vanligtvis en viss inlärningskurva, så det kan ta tid att lära sig hur man använder alla funktioner effektivt.

Vissa ClickUp-användare har rapporterat prestandaproblem, såsom långa laddningstider och tekniska problem.

I grunden är det en plattform för uppgifts- och projektledning, så den erbjuder inte mer avancerade funktioner som att lyssna på eller publicera på sociala medier.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: 5 $ tillägg till alla betalda abonnemang

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (8 566+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 796+ recensioner)

2. Sprout Social

Sprout Social är ett av de mest robusta alternativen till Hootsuite och erbjuder omfattande verktyg för sociala medier för effektiva marknadsföringsstrategier online, inklusive delning av inlägg, övervakning av flöden, analys av sociala medier och teamhantering.

Dess verktyg för social lyssnande, social rapportering och teamsamarbete är utmärkta, och kundsupporten får högt betyg av recensenterna. Dessutom gör Sprout Socials kalender för sociala medier det enkelt att se ditt publiceringsschema och göra ändringar i farten.

Sprouts priser kan dock vara oöverkomliga, särskilt för mindre företag som försöker hantera ett litet antal sociala mediekonto.

Sprout Socials bästa funktioner

Omfattande analys- och hanteringsfunktioner för sociala medier

Enastående verktyg för social lyssning och social övervakning som socialmedieansvariga älskar

Företaget är känt för sin utmärkta kundsupport.

Sprout Socials begränsningar

Dyrare än vissa andra plattformar för hantering av sociala medier och Hootsuite-alternativ

Har ett mer komplext användargränssnitt och en mer komplex inlärningskurva än vissa andra plattformar för hantering av sociala medier.

Begränsningar i nätverks-API kan begränsa vissa funktioner, såsom publicering av videor på TikTok och Instagram Reels.

Priser för Sprout Social

Standard : 249 $/månad per användare

Professional : 399 $/månad per användare

Avancerad : 499 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Sprout Social-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2 580 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (559+ recensioner)

3. eClincher

EClincher är ett verktyg för hantering av sociala medier och ett alternativ till Hootsuite. Men detta verktyg för sociala medier utmärker sig genom sina integrerade analys- och automatisk publiceringsfunktioner. Det passar bäst för småföretag och entreprenörer.

eClinchers bästa funktioner

Erbjuder ett rikt utbud av verktyg och funktioner såsom social listening, obegränsad liveanalys av sociala medier, automatiska publiceringsköer och RSS.

Erbjuder livechatt-support dygnet runt och är känt för sin utmärkta kundsupport.

Mer prisvärd än Hootsuite och några av dess andra konkurrenter

Begränsningar för eClincher

Begränsade integrationer med andra marknadsföringsverktyg

Mindre användarvänligt än vissa andra plattformar

Begränsade rapporteringsverktyg jämfört med andra alternativ till Hootsuite

eClincher-priser

Basic : 65 $/månad

Premier : 175 $/månad

Byrå : 425 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

eClincher-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (413+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (222+ recensioner)

4. Agorapulse

Med en enhetlig social inkorg, intuitiv publicering och funktioner för social lyssning är Agorapulse ett kraftfullt verktyg för sociala medier som är särskilt utformat för att hjälpa medelstora företag och byråer att hantera sina sociala medieplattformar.

Eftersom Agorapulse verktyg, funktioner och egenskaper är optimerade för denna specifika företagsstorlek kan det vara ett bättre val för små och medelstora företag.

Agorapulse bästa funktioner

Omfattande, lättförståelig analys

Ger insikter i konkurrenternas sociala strategier

Unified Social Inbox gör det möjligt för användare att hantera alla meddelanden, kommentarer och recensioner på sociala medier på ett och samma ställe.

Agorapulse begränsningar

Begränsade samarbetsverktyg och funktioner jämfört med andra Hootsuite-alternativ i denna lista.

Saknar öppet API, vilket resulterar i begränsade integrationer med tredje part.

Detta alternativ till Hootsuite saknar vissa avancerade funktioner, såsom identifiering av influencers.

Agorapulse-priser

Gratis

Standard : 49 $/månad per användare

Professional : 79 $/månad per användare

Avancerad : 119 $/månad per användare

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

Agorapulse-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (915+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (702+ recensioner)

5. MeetEdgar

MeetEdgar är en app för hantering av sociala medier som stöder 25 sociala mediekonto, erbjuder obegränsat biblioteksinnehåll och tillhandahåller utmärkt support och utbildningsresurser.

Appen för sociala medier hjälper dig också att återanvända gammalt innehåll och schemalägga det för framtida publicering, så att du kan spendera mindre tid på sociala medier och mer tid på ditt företag.

MeetEdgars bästa funktioner

Tillhandahåller ett innehållsbibliotek där du kan lagra ditt innehåll så att du enkelt kan återanvända och återvinna det.

Genererar variationer av dina inlägg på sociala medier

Mer prisvärda priser jämfört med Hootsuite och andra konkurrenter

Begränsningar för MeetEdgar

Verktyget för sociala medier stöder endast ett begränsat antal sociala medieplattformar, inklusive Twitter, Facebook, LinkedIn och Instagram.

Erbjuder inte funktioner för att lyssna på sociala medier.

Saknar verktyg för teamsamarbete och är kanske inte idealiskt för team som behöver arbeta tillsammans.

Priser för MeetEdgar

Eddie : 29,99 $/månad 5 sociala konton

Edgar: 49,99 $/månad 25 sociala konton

MeetEdgar-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (52+ recensioner)

Capterra: N/A

6. Sendible

Sendible är ett skalbart och prisvärt verktyg för hantering av sociala medier som erbjuder samarbetsfunktioner, analyser, publiceringsfunktioner och utmärkt kundsupport.

Om du letar efter ett alternativ till Hootsuite som erbjuder utmärkt kundsupport, mer omfattande funktioner och bättre priser kan Sendible vara ett bra val!

Sendibles bästa funktioner

Brett utbud av funktioner, inklusive lyssnande på sociala medier, innehållskuration och verktyg för teamsamarbete.

Känt för att erbjuda förstklassig kundsupport

Prisvärda prisplaner jämfört med andra konkurrenter

Sendibles begränsningar

Användare klagar på att mobilappen kan vara buggig.

Recensenterna säger att plattformen är benägen att drabbas av fördröjningar och tekniska problem.

Vissa användare har rapporterat att det är svårt att få hjälp från kundsupporten.

Priser för Sendible

Creator : 29 $/månad

Traction : 89 $/månad

White Label : 240 $/månad per användare

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

Sendible-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (851+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (122+ recensioner)

7. Buffer

Vill du schemalägga och publicera inlägg på flera sociala medieplattformar samtidigt? Buffer erbjuder en rad olika funktioner, inklusive en kalender för sociala medier, analyser och verktyg för teamsamarbete. Plattformen är mest känd för sin användarvänlighet och överkomliga priser.

Jämfört med Hootsuite är Buffer en enklare och mer strömlinjeformad plattform. Det är ett bra alternativ för småföretag och privatpersoner som behöver en grundläggande plattform för hantering av sociala medier.

Buffers bästa funktioner

Lätt att använda med ett användarvänligt gränssnitt

Prisvärd och inkluderar ett gratisabonnemang

Utmärkt visuell kalender för innehåll på sociala medier

Buffertbegränsningar

Begränsade sociala plattformar, inklusive Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Verktygen för teamsamarbete är inte lika robusta som vissa andra plattformar för hantering av sociala medier.

Analys- och rapporteringsfunktionerna är inte lika omfattande som hos vissa andra plattformar för hantering av sociala medier, till exempel Hootsuite.

Buffers priser

Gratis

Essentials : 6 $/månad

Team : 12 $/månad

Byrå: 120 USD/månad per användare

Buffer-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (986+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1 431+ recensioner)

8. CoSchedule

Marknadsföringskalenderplattformen CoSchedule hjälper dig att planera, samarbeta och publicera för sociala medier, bloggar och e-post. Den är enkel att använda och gör det möjligt för team att arbeta mer effektivt.

CoSchedule kan vara ett bra val för företag som hanterar flera marknadsföringskanaler, inklusive sociala medier, bloggar och e-post. Det erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för planering, skapande och publicering av innehåll samt samarbete med teammedlemmar.

CoSchedules bästa funktioner

Utmärkta verktyg för teamsamarbete gör det till ett bra val för marknadsföringsteam.

Enastående funktioner för innehållshantering för att utveckla, skapa och publicera till flera kanaler från ett och samma ställe.

Erbjuder detaljerade kalendervyer, vilket hjälper till att visualisera marknadsföringsaktiviteter.

Begränsningar för CoSchedule

Analys- och rapporteringsfunktionerna är inte lika omfattande som hos vissa andra plattformar för hantering av sociala medier, såsom Hootsuite eller Sprout Social.

Vissa CoSchedule-användare har rapporterat att de har haft svårt att få hjälp från kundsupporten.

Priser för CoSchedule

Gratis kalender

Social Calendar: 19 $/månad per användare

Innehållskalender: Kontakta oss för prisuppgifter

Marketing Suite: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för CoSchedule

G2 : 4,4/5 (149+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (104+ recensioner)

9. Pallyy

Pallyy är ett verktyg för hantering av sociala medier som är enkelt att använda. Det är strömlinjeformat, prisvärt och fullspäckat med insiktsfulla analyser, vilket gör det till den perfekta hjälpredan för småföretag och privatpersoner som vill hantera sin närvaro på sociala medier på ett effektivt sätt.

Pallyy kan schemalägga och publicera inlägg på alla dina sociala medieplattformar samtidigt. Det låter dig också samarbeta med teammedlemmar om att skapa innehåll och schemalägga. Ditt team kan enkelt spåra dina sociala mediers prestanda med djupgående analyser och få insikter om din publik och vad de engagerar sig i.

Pallyys bästa funktioner

Känd för sitt enkla och användarvänliga gränssnitt, som gör det lätt att komma igång.

Fokuserar på småföretag och privatpersoner

Detta alternativ till Hootsuite är mer prisvärt än större plattformar för publicering på sociala medier.

Pallyys begränsningar

Ibland uppstår funktionsfel eftersom det är ett nyare verktyg för schemaläggning av sociala medier.

Vissa användare har svårt att förstå hur man utför grundläggande funktioner.

Begränsade plattformar, analysverktyg och samarbetsverktyg jämfört med större konkurrenter.

Pallyy-priser

Gratis

Premium: 18 $/månad per användare

Pallyy-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4,8/5 (56+ recensioner)

10. Zoho Social

Zoho Social är ett prisvärt och användarvänligt verktyg för hantering av sociala medier för småföretag och privatpersoner.

Den erbjuder grundläggande funktioner som schemaläggning och publicering på sociala medier, spårningsanalyser och samarbete med teammedlemmar. Jämfört med Hootsuite är Zoho Social billigare och enklare att använda, men har färre funktioner.

Zoho Socials bästa funktioner

Enkel och intuitiv användargränssnitt som gör den lätt att använda, även för nybörjare inom marknadsföring på sociala medier.

SmartQ-funktionen använder artificiell intelligens för att förutsäga den bästa tidpunkten att publicera dina inlägg för maximalt engagemang.

Gör det möjligt för dig att övervaka sociala medier för omnämnanden av ditt varumärke, din bransch och dina konkurrenter.

Begränsningar för Zoho Social

De sociala medier-mätvärden som tillhandahålls är inte lika djupgående som på många av konkurrenternas plattformar.

Erbjuder inga verktyg för att skapa innehåll, vilket kan vara en begränsning för användare som vill samarbeta med team.

Begränsade integrationer, kan inte integreras med alla plattformar eller verktyg som vissa företag använder.

Priser för Zoho Social

Standard : 10 $/månad

Professional : 30 $/månad

Premium: 40 $/månad

Betyg och recensioner för Zoho Social

G2 : 4,6/5 (2 494+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 941+ recensioner)

Ta din marknadsföring på sociala medier till nästa nivå med ClickUp

När det gäller att hantera din närvaro på sociala medier finns det många alternativ till Hootsuite som kan hjälpa dig att förbättra din online-strategi.

Valet av rätt verktyg beror dock på dina specifika behov. Överväg kampanjhanteringsprogramvara för att effektivisera dina marknadsföringsinsatser eller utforska andra bästa verktyg för hantering av sociala medier för byråer om du hanterar flera kundkonton.

Glöm inte vikten av ett effektivt arbetsflöde för sociala medier – det är ryggraden i alla framgångsrika strategier för sociala medier, och rätt verktyg kan göra hela skillnaden!

Är du redo att utforska ett kraftfullt och flexibelt alternativ till Hootsuite? ClickUp erbjuder en omfattande svit av verktyg för hantering av sociala medier som kan effektivisera arbetsflödet och öka produktiviteten.

Prova ClickUp idag och upplev skillnaden själv!