Toggl-recension: För- och nackdelar med att använda Toggl Track 2025

Känns det någonsin som om din arbetsdag blir ett svart hål av distraktioner, sidouppdrag och tidskrävande uppgifter? Vi har alla varit där, kompis. Tidshantering är inte för den svagsinte, men det är viktigt för att återta din tid, bli produktiv och lämna arbetet där det hör hemma – på kontoret.

Oavsett om du är projektledare eller enskild medarbetare kan tidsredovisningsprogram som Toggl Track vara ett genombrott. Toggl erbjuder en rad funktioner som är skräddarsydda för projektledning, planering och till och med rekrytering.

Som alla verktyg har Toggl sina för- och nackdelar. I denna recension av Toggl tar vi en närmare titt på Toggls mest populära funktioner och väger dess för- och nackdelar. Låt oss testa Toggl!

Vad är Toggl?

Toggl är ett verktyg för tidrapportering som förenklar övervakning och hantering av tidsrapporter, både för enskilda personer och team. I grund och botten hjälper Toggl dig att noggrant spåra projekttid och fakturerbara timmar, samt ger dig insikt i din produktivitet och effektivitet. 📊

Toggl är mycket mer än en vanlig tidrapporteringsprogramvara. Det är en lösning som kombinerar:

Projektledning

Fakturering

Optimering av arbetsflödet

Användarna uppskattar plattformens mångsidighet. Toggl fungerar för frilansare som spårar fakturerbart arbete och även för teamledare som behöver hantera projekttid och lönsamhet. Oavsett dina uppgifter, bransch eller dagliga sysslor är Toggles allt-i-ett-lösning perfekt för noggrann tidrapportering.

Viktiga funktioner i Toggl

Toggl erbjuder en desktop-app för Windows och Mac, en mobilapp för iOS och Android samt ett webbläsartillägg för Chrome. Den är tillgänglig nästan överallt, vilket ger dig friheten att arbeta var och när du vill. Toggl-plattformen innehåller många funktioner i sin lösningssvit.

1. Toggl Track

Via Toggl

Toggl Track är Toggls flaggskeppsprodukt. Det är en diskret tidrapporteringsapp för team av alla storlekar som fungerar på din arbetsdator, smartphone och i stort sett alla andra enheter du använder i ditt arbete.

Toggl Track har många användbara funktioner, bland annat:

Tidsrapportering: Hämta dina favoritrapporter manuellt eller be Toggl att skicka anpassade rapporter till din e-postinkorg enligt ett förutbestämt schema. Alla Toggl-rapporter kan delas, vilket gör det enkelt att dela ditt teams tidrapporter med dina kunder eller företagets ledning.

Tidsfakturering: Missa aldrig mer en Missa aldrig mer en fakturerbar timme . Toggl ger chefer möjlighet att godkänna anställdas tidrapporter och hålla koll på deras fakturerade timmar via spårning i realtid.

Projektuppföljning: Även om Toggl i grunden är ett tidsspårningsverktyg har det vissa grundläggande Även om Toggl i grunden är ett tidsspårningsverktyg har det vissa grundläggande funktioner för projektledning . Lägg in dina uppgifter och delprojekt och tilldela uppgifter till anställda på samma plattform. Därefter använder Toggl dina data för att göra prognoser, skapa budgetar och hålla koll på projektplaner.

Teamets arbetsbelastningshantering: Vad arbetar ditt team med just nu? Istället för att kräva dagliga incheckningar (mikrohantering, kanske?), kan du kontrollera ditt teams Toggl-data för att se vem som har utrymme i sin arbetsdag. Chefer har också möjlighet att skapa användargrupper och hantera åtkomst per grupp, vilket sparar dig många onödiga klick.

2. Toggl-plan

Via Toggl

Toggl Track är jättebra, men det saknar användbara visualiseringar, arbetsbelastningsbalansering och andra verktyg för projektledare. Det är där Toggl Plan kommer in. Detta verktyg är fullspäckat med fler funktioner för projektledare och deras team. Men oroa dig inte – Plan och Track integreras sömlöst med varandra, så du behöver inte växla mellan verktygen.

Toggl Plan har funktioner för:

Visualisera projekt, tid och uppgifter i Gantt-diagram, kalender och andra användbara vyer.

Schemaläggning av teammedlemmar

Balansera arbetsbelastningen

3. Toggl Hire

Via Toggl

Det är inte lätt att anställa, och det förstår Toggl. De har lagt till Toggl Hire i sin produktserie för att ge HR-proffs större förtroende för sina kandidaters kompetens. Nackdelen är att det inte integreras med Toggl Track eller Plan eftersom användningsområdet är så annorlunda, så du kommer troligen att behöva växla mellan olika plattformar om du använder Toggl Hire.

Det finns dock mycket att gilla med Toggl Hire. Denna plattform för kompetensbedömning hjälper HR-proffs att skapa automatiserade, datadrivna anställningsprocesser som sparar tid och minskar partiskhet. Den levereras med förinstallerade fusksäkra bedömningsmallar för både tekniska och mjuka färdigheter. Kartlägg din rekryteringsprocess visuellt och automatisera vissa uppgifter, som screening och intervjudinbjudningar, för att spara mer tid. Toggl Hire stöder även videor för att upptäcka kandidater, vilket är mycket roligare än att läsa hundratals ansökningsbrev. 👀

Toggl Track Priser

Gratis

Startpaket: 9 $/månad per användare, faktureras årligen

Premium-abonnemang : 18 USD/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise-plan: Kontakta oss för prisuppgifter

Fördelar med att använda Toggl

Oavsett om du behöver hjälp med att spåra ditt teams tid eller vill optimera din arbetsdag finns det mycket att gilla med Toggl. I vår recension av Toggl fann vi att användarna är mycket positiva till produktivitetsappen av flera skäl.

Omfattande tidrapportering

Toggl Track är populärt eftersom dess gratisversion erbjuder enkel och effektiv tidrapportering. Du kan välja att rapportera i realtid eller redigera tidsposter i efterhand, både online och offline. Denna lösning registrerar varje fakturerbar sekund för att säkerställa korrekt fakturering. Pomodoro-timern och verktyget för att upptäcka inaktiv tid är också utmärkta för att öka koncentrationen. Farväl, distraherande arbetstimmar, och hej, lönsamhet.

Användarvänlighet

Toggl är känt för att vara ett av de mer intuitiva och användarvänliga verktygen för tidrapportering. Det har ett enkelt och överskådligt gränssnitt som gör att du kan starta en timer med ett enda klick eller ange dina timmar manuellt. Toggl effektiviserar komplexa arbetsbelastningar med funktioner för tidrapporter, projektledningsverktyg och spårning av teammedlemmar.

Plattformsoberoende kompatibilitet

Med appar för Windows, Mac, iOS och Android samt ett webbläsartillägg för Chrome är Toggl tillgängligt nästan överallt. Det är enkelt att registrera din tid, oavsett vilken enhet du använder för ditt arbete.

Imponerande integrationer

Toggl har integrationer för populära lösningar som Asana, Trello, Jira, Slack och ClickUp (ahem), vilket gör plattformen ännu enklare att använda. Dessa integrationer gör det också enkelt att synkronisera uppgifter och tidrapportering mellan flera plattformar.

Anpassningsbara rapporter

Den kostnadsfria versionen av appen erbjuder inte lika många anpassningsmöjligheter, men även då är Toggl Tracks rapporter mycket användbara. Begär dagliga, anpassade eller veckovisa rapporter för att få en överblick över hur du använder din tid. Toggl gör det enkelt att analysera tidsposter och projekttid för att identifiera arbetsmönster och fatta mer välgrundade beslut.

Vanliga problem som Toggl-användare stöter på

Trots att många är mycket positiva till denna plattform, har vår recension av Toggl avslöjat några nackdelar med Toggl.

Problem med synkronisering offline

Toggl Track möjliggör offline-tidshantering, men det finns ett problem: du behöver fortfarande internetåtkomst för att synkronisera offline-data mellan enheter. Det är förmodligen inget problem om du är kortvarigt frånkopplad från Wi-Fi, men det är obekvämt om du ofta arbetar offline i flera timmar i sträck.

Manuell spårning

En av de svåraste sakerna med att använda Toggl är att komma ihåg att registrera din tid manuellt. Toggls konkurrenter, som RescueTime, kan registrera tiden automatiskt, men Toggls funktionalitet är inte riktigt lika bra.

Du kan spåra data automatiskt med Chrome-tillägget Toggl Track, som startar och stoppar timern baserat på de webbläsarflikar du har öppna för tillfället. Det är dock inte en perfekt lösning, och vissa användare säger att det blir irriterande efter ett tag. 🤷

Komplexitet vid flera projekt

Toggl Plan är visserligen bra, men Toggl är inte en projektledningslösning. Toggl erbjuder verktyg för att hantera olika projekt, men har svårt att hantera flera komplexa projekt samtidigt. Om du försöker skala upp på denna plattform är det stor risk att du får förvirrande förväxlingar och röriga tidsposter.

Överbelastning av aviseringar

Vissa användare tycker att Toggls aviseringar är lite för många. Systemet meddelar anställda om de inte har spårat tiden för dagen, vilket kan vara lite irriterande om du till exempel är på semester. Om aviseringarna stör dig kan du justera dina Toggl-inställningar eller ställa in din enhet på "stör ej" för att kunna arbeta utan att ständigt distraheras av aviseringar.

Kundservice

Det är värt att nämna att vissa användare har problem med Toggls kundsupport. Snabb support verkar vara den största utmaningen, så om du har ett akut tekniskt problem kan det ta ett tag innan du får svar.

Toggl-recensioner på Reddit

Tusentals människor använder Toggl, men det kan vara svårt att få balanserad och korrekt information om appen. Vi vände oss till de trevliga människorna på Reddit för en rättvis bedömning av Toggles funktioner.

Sammantaget är användarna ganska nöjda med Toggl. ”Jag tycker att Toggl är ganska bra, särskilt eftersom jag kan synkronisera det med många olika saker och att det kan integreras med många av de verktyg jag använder (Jira, GitHub, har desktop- och mobilapp etc.)”, säger en användare. Däremot ogillar de när arbetsgivare använder Toggl som ett verktyg för att övervaka sina anställda. 🕵️

En annan användare hade stor framgång med att använda Toggl som en Pomodoro-liknande spårare för sina största uppgifter. ”Jag fokuserar på att spåra 25-minuterssessioner av fokus (pomodoro) med Toggl. Toggl fungerar bra för mig som ett sätt att få mig att ”äta min groda” och göra något jag inte vill göra. Jag behöver bara göra det i X minuter”, säger de.

Det är förstås inte bara solsken och rosor. En användare rapporterar problem med Toggls integrationer och säger: ”Jag var glad över att se Toggl-integrationen eftersom den skulle ge mig en alltid synlig start-/stopp-widget på min Android-telefon. När jag provade den verkade integrationen frustrerande.”

En annan användare instämde i att Toggl inte är den mest stabila lösningen. ”Är det bara jag eller har Toogl [sic] blivit väldigt instabilt det senaste året, med avbrott och synkroniseringsproblem nästan varje dag?”, säger användaren.

Sammantaget är Reddit ganska nöjd med Toggles grundläggande funktioner, men så fort man försöker sig på något mer avancerat, som integration med tredjepartsprogram, blir upplevelsen inte riktigt lika bra.

Toggl försöker bli allt för alla genom att lägga till Toggl Plan och Toggl Hire till sin produktserie. Vi respekterar det, men användarna säger att plattformens funktioner inte riktigt håller måttet.

Det är därför digitala nomader väljer ClickUp. Vi har en verkligt allt-i-ett-arbetsplattform som kombinerar projektledning, tidshantering och till och med rekrytering i en och samma plattform. Och en miljard andra saker, som IT, försäljning och kundservice, för att bara nämna några. 🛠️

Om du letar efter ett bra alternativ till Toggl med alla funktioner som effektiviserar din arbetsbelastning, behöver du inte leta längre än dessa fantastiska ClickUp-funktioner.

Hantera projekt utan ansträngning

Öka produktiviteten genom att effektivisera arbetsuppgifter och använda anpassningsbara ClickUp-vyer för att organisera och övervaka alla typer av arbete.

Toggl Plan har vissa funktioner för projektledning, men de är inte särskilt flexibla. Om du letar efter något med mer flexibilitet och kraft, välj ClickUp. Våra projektledningsfunktioner gör det enkelt att skapa skräddarsydda vyer av tvärfunktionella team och projekt. Automatisera arbetet, skapa anpassade rapporter och visualisera snabbt din arbetsbelastning i flera vyer. Som universums favoritlösning för projektledning tar vi hand om det tunga arbetet så att du kan fokusera på att sköta dina affärer.

Enkel och smidig tidshantering

Registrera tiden direkt eller ange den manuellt med tidrapportering i ClickUp.

Projektledning är vårt huvudsakliga område, men ClickUp är också ett bra val för tidshantering. Våra tidsregistreringsfunktioner gör det enkelt att registrera tid, skapa uppskattningar, lägga till anteckningar och generera rapporter på flera enheter.

Men om du verkligen vill använda ett verktyg från tredje part som Toggl, kommer vi inte att hindra dig. Faktum är att ClickUp integreras med Toggl, Clockify och otaliga andra tidsregistreringsappar för att samla dina favoritverktyg på en och samma plattform.

Spara tid med mallar

Börja inte ditt arbete från scratch – välj färdiga alternativ från Mallcentret eller skapa din egen mall som ditt team kan använda.

ClickUp är oändligt anpassningsbart. Vissa tycker dock att friheten är lite för stor, så vi har tagit fram ClickUp-mallar som hjälper dig att spara tid när du genomför projekt, schemalägger och planerar din dag.

Använd ClickUps mall för tidshanteringsschema för att undersöka hur du spenderar din tid och hitta möjligheter till förbättringar. ClickUps mall för tidsanalys är också användbar för att generera rapporter om inaktiv tid och vidta åtgärder för att förebygga detta. Om du vill prova tidsblockering kan du använda ClickUps mall för daglig tidsblockering för att anpassa uppgifter efter timmar med högsta produktivitet.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp: Tidsredovisningsappen som kan allt

I denna recension av Toggl Track har vi gått igenom fördelarna, nackdelarna och bristerna med att spåra tid med Toggls verktyg. Användarna uppskattar plattformens detaljerade rapporter, robusta gratispaket och enkla webbapp. Toggl är ett bra val för enkel tidrapportering, men om du letar efter en allt-i-ett-lösning som förenar tidshantering med produktivitet bör du välja ClickUp.

Ingen har tid att hoppa mellan olika plattformar. Samla alla dina tidrapporteringsdata, rapporter, kommunikationer, mallar och uppgifter på ett ställe för att kunna arbeta bättre på nolltid.

Men lita inte bara på vårt ord. Se själv hur kraftfullt ClickUp är: Skapa ditt kostnadsfria ClickUp-arbetsutrymme nu.