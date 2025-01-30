De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till ActiveCollab 2025

Oavsett bransch är effektiv projektledning nyckeln till ditt företags framgång. ?

Effektivisering av projektledningen upprätthåller kommunikationen, förbättrar lönsamheten, förhindrar dubbelarbete och levererar projekt i tid och inom budget. Om du letar efter ett projektledningssystem som kan ersätta ActiveCollab, fortsätt läsa.

Vi har de bästa ActiveCollab-alternativen för att hålla ditt team fokuserat på uppgiften.

Vad är ett alternativ till ActiveCollab?

ActiveCollab är en plattform för team att organisera interna och kundinriktade projekt. Alternativ till ActiveCollab är alltså projektledningsprogram som företag använder för att driva sin verksamhet mer effektivt. ?

Via ActiveCollab

De bästa ActiveCollab-alternativen tilldelar uppgifter och deluppgifter, sätter deadlines, förbättrar teamkommunikationen, sätter prioriteringar och automatiserar repetitiva uppgifter. Enkelt uttryckt hjälper projektledningsplattformar till att hålla ordning på uppgifterna, få saker gjorda i tid och inom (eller under) budget. ⏰

Vad ska du leta efter i ett alternativ till ActiveCollab?

Letar du efter ett nytt projektledningssystem? Även om dina specifika behov varierar beroende på bransch, kunder och konkurrensfördelar, har de bästa ActiveCollab-alternativen följande funktioner:

Effektiviserad projektledning: Alla projektledningsverktyg bör ha viktiga funktioner för att enkelt kunna tilldela uppgifter och deluppgifter, sätta deadlines, spåra tid och se alla projekt i 360 grader.

Anpassade vyer: Olika kollegor tar till sig information på olika sätt, så de bästa Olika kollegor tar till sig information på olika sätt, så de bästa projektledningsverktygen låter teammedlemmarna se prioriteringar från list-, kalender-, tidslinje- och kortvyer.

Arbetsflödesautomatiseringar: Effektiva projektledare har en strömlinjeformad process från början till slut, så ett verktyg som låter dig skapa automatiserade arbetsflöden gör att dina projekt blir klara på ett effektivt sätt.

Inbyggda integrationer: Effektiv projektledning bör inte vara isolerad. Sök efter en plattform som erbjuder inbyggda automatiseringar för tidrapportering, fakturering, snabbmeddelanden eller andra plattformar.

Anpassade behörighetsuppsättningar: Se till att dina projekt flyter smidigt genom att säkerställa att teammedlemmarna har den åtkomst de behöver. Leta efter en plattform som låter dig ställa in unika roller och behörighetsnivåer för olika uppgifter och projekt eller hantera kundprojekt.

De 10 bästa ActiveCollab-alternativen att använda

Hitta en ny plattform för att effektivisera projektledningen på ditt företag i vår lista över de 10 bästa ActiveCollab-alternativen, så att ditt team får mer gjort på kortare tid.

Skapa tidrapporter för att samla in och visa spårad tid för olika uppgifter och platser för att snabbt få en överblick över dina framsteg.

ClickUp projektledning är en lättanvänd plattform som låter dig planera, följa upp och samarbeta i alla typer av projekt. Sätt igång alla projekt med ClickUp Whiteboards och förvandla brainstorming till konkreta åtgärder.

Driv projekt framåt med ClickUp Docs för att samarbeta, lägga till kommentarer och tilldela uppgifter i ett enda dokument.

ClickUp Time Tracking gör det enkelt för team att budgetera och justera tidsplaner under varje projekt. Och med ClickUp Automations tar repetitiva uppgifter inte längre upp din värdefulla tid.

Det bästa av allt är att projektledare kan integrera ClickUp med andra plattformar för att få mer gjort på mindre tid. ?

ClickUps bästa funktioner

Skapa dispositioner, skriv dokument eller sammanfatta mötesanteckningar med ClickUp AI.

Skapa ett projektflöde i över 15 anpassningsbara vyer för att hantera projekt.

Välj bland över 35 ClickApps för att anpassa dina projektledningsinställningar.

Tilldela uppgifter, lägg till kommentarer eller dela bilagor på ClickUp Docs eller Whiteboards.

Förhindra kommunikationsbortfall genom att lägga till kommentartrådar till alla uppgifter.

Skapa en tankekarta för att få en visuell översikt över alla projekt

Skapa tidslinjer utifrån ett bibliotek med projektledningsmallar och använd dessa vyer för att spåra framsteg i flera projekt.

Begränsningar med ClickUp

Vissa viktiga funktioner är inte tillgängliga i mobilappen.

Plattformen kan vara överväldigande för nya användare av projektledningsprogramvara.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda planer för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Asana

via Asana

Asana är en allt-i-ett-plattform för projektledning och ett alternativ till ActiveCollab som gör det möjligt för marknadsföring, IT, drift och andra avdelningar att arbeta mer effektivt. Med Asana kan team samarbeta i tvärfunktionella teamkampanjer, tilldela uppgifter och deluppgifter och hålla kommunikationen öppen genom att kommentera pågående projekt.

Dessutom ger anpassningsbara vyer projektledare och teammedlemmar en 360-graders översikt över varje milstolpe.

Asanas bästa funktioner

Skapa anpassade fält för att sortera, filtrera och rapportera om varje uppgift.

Organisera projekt som listor, kalendrar, tidslinjer, Gantt-diagram eller Kanban-tavlor.

Se alla dina prioriteringar på ett ställe i instrumentpanelen "Mina uppgifter".

Få uppdateringar om varje uppgift eller projekt i din Asana-inkorg.

Asanas begränsningar

Avancerade funktioner som anpassade fält, portföljer och tidslinjevyer är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Den stora mängden viktiga funktioner och aviseringar kan vara överväldigande för vissa användare.

Asana-priser

Grundläggande: 0 dollar

Premium: 10,99 $/månad per användare

Företag: 24,99 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

3. Wrike

via Wrike

Wrike är en projektledningsprogramvara utformad för effektivt teamsamarbete. Med Wrike kan team anpassa arbetsflöden, vyer och arbetsytor för varje projekt. Dessutom sparar teammedlemmar tid genom att automatisera godkännandeprocesser, förfrågningsformulär och ritningar med samarbetsverktyget.

De viktigaste funktionerna är tidsspårning, uppgiftshantering och spårning av projektets framsteg för att hantera projekt mellan olika team.

Wrikes bästa funktioner

Skapa ett obegränsat antal mappar, projekt, uppgifter och deluppgifter

Utnyttja AI för att omvandla arbetsanteckningar till deluppgifter för ditt projekt.

Skapa dynamiska intagsformulär för dina kunder

Kom igång snabbare med ett bibliotek med färdiga mallar för projektledning.

Wrike-begränsningar

Onboardingprocessen kan vara svår för nya användare av ett projektledningsverktyg.

Vissa mer avancerade funktioner är endast tillgängliga i de dyrare abonnemangen.

Wrike-priser

Gratis plan : 0 dollar

Team: 9,80 $/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Pinnacle: Kontakta oss för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

4. Monday

via Monday

Monday är ett alternativ till ActiveCollab som använder en rad olika projektledningsstrategier för att effektivisera arbetet och öka produktiviteten. Använd Monday tillsammans med ditt team för att sätta upp mål, skapa anpassade arbetsflöden och få mer tid genom automatiseringar.

Dessutom har Monday ett inbyggt CRM-system, så att du alltid kan hålla dina marknadsförings-, försäljnings- och projektledningsteam samordnade. Det erbjuder också verktyg för tidrapportering, uppgiftshantering och andra viktiga funktioner som är perfekta för hela företaget eller specifika grupper som agila team.

Måndagens bästa funktioner

Välj hur du vill visualisera projekt genom mer än 10 anpassade vyer.

Få en djupare förståelse för dina projekt med över 30 widgets på din instrumentpanel.

Konfigurera arbetsflöden snabbare med hjälp av byggstenar utan kodning.

Effektivisera dina projekt med över 200 integrationer

Begränsningar med Monday

Inlärningskurvan kan vara tidskrävande jämfört med vissa projektledningsprogram.

Dashboarden har begränsade anpassningsmöjligheter.

Priser för Monday

Gratis: 0 dollar

Grundläggande: 8 $/månad per användare

Standard: 10 $/månad per användare

Pro: 16 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Måndagens betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

5. Basecamp

via Basecamp

Basecamp är ett verktyg för projektledning och teamsamarbete som är utvecklat för nystartade företag och småföretag. Med Basecamp kan medarbetare lägga fram idéer på anslagstavlan, dela kalkylblad och filer samt chatta med andra teammedlemmar.

Dessutom håller automatiska incheckningsinlägg projekten på rätt spår i hela verksamheten. Samarbetsverktyget erbjuder robusta funktioner för uppgiftshantering för att hantera projektens framsteg.

Basecamps bästa funktioner

Använd korttabellen för att skapa ett arbetsflöde och flytta kort mellan kolumnerna.

Skapa anpassade produktivitetsrapporter för att hålla ditt team på rätt spår

Effektivisera uppgiftshanteringen genom att tilldela uppgifter, ange deadlines och chatta med kollegor.

Få en översikt över alla projekt på hög nivå genom vyn The Lineup.

Basecamps begränsningar

Det finns ingen inbyggd tidsspårare.

Det finns begränsade alternativ för automatiseringar och arbetsflöden.

Basecamp-priser

Gratis provperiod: 30 dagar

Basecamp : 15 $/månad per användare

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/månad för obegränsat antal användare

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

6. Teamwork

via Teamwork

Teamwork är det molnbaserade ActiveCollab-alternativet som är utvecklat exklusivt för kundserviceföretag. Använd Teamwork för att balansera ditt teams kapacitet, organisera kundtillgångar och tidsplaner samt fastställa teamets prioriteringar. Dessutom kan du förbättra projektets lönsamhet genom att spåra fakturerbara timmar och övervaka projektets resultat.

Teamwork bästa funktioner

Förstå var teammedlemmarnas tid går åt med hjälp av tidsspårningsverktyget

Få fullständig insyn i ditt teams kapacitet genom vyn Arbetsbelastning.

Använd portföljfunktionen för att hantera flera projekt samtidigt.

Effektivisera kundfaktureringen genom att spåra fakturerbara timmar för ultimata projektsamarbete.

Begränsningar för teamarbete

Det finns få inbyggda API-integrationer – de flesta måste köras via Zapier.

Den initiala installationsprocessen kan vara tidskrävande jämfört med andra projektledningsprogram.

Priser för Teamwork

Gratis: 0 dollar

Startpaket: 5,99 $/månad per användare

Leverera: 9,99 $/månad per användare

Grow: 19,99 $/månad per användare

Skala: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Teamwork

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

7. Trello

via Trello

Trello är ett webbaserat projektledningsverktyg som är känt för sitt enkla användargränssnitt. Trello-tavlor håller projekten organiserade och gör det möjligt för projektledare att lägga till uppgifter via listor och kort. Dessutom har Trello ett eget mallbibliotek och en plugin-marknadsplats så att du kan anpassa plattformen efter dina behov.

Om du vill lägga till en tidsspårningsfunktion för att bättre hantera projekt måste du skaffa tillägget Time Tracking & Reporting för att göra det.

Trellos bästa funktioner

Använd automatiseringar för att ställa in regler, skapa knappar eller bygga kommandon.

Använd Trello-plugins för att länka till andra verktyg som Jira, Slack, Google Drive och InVision.

Fördjupa dig i projekten med tabell-, tavla-, tidslinje-, kalender- och kartvyer.

Håll dig uppdaterad när du är på språng med Trello iOS- och Android-appar.

Trellos begränsningar

Många funktioner och integrationer är inte tillgängliga i gratisversionen.

Projekten har inte lika många anpassade vyer som andra plattformar.

Trellos priser

Gratis: 0 dollar

Standard: 5 $/månad per användare

Premium: 10 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 22 000 recensioner)

8. ProofHub

via ProofHub

ProofHub är en plattform för arbetshantering som hjälper team att hålla ordning. ProofHub främjar samarbete i realtid genom anpassade vyer, automatiserade arbetsflöden och fildelning. Dessutom förhindrar detta ActiveCollab-alternativ missförstånd under projektplaneringen tack vare sina flerspråkiga funktioner, dagliga agendor, fildelning och trådade diskussioner.

ProofHubs bästa funktioner

Nå dina kommunikationsmål genom funktionerna för enskilda samtal och gruppchattar.

Använd markeringsverktyg för att granska, samarbeta och korrekturläsa dokument.

Ange anpassade roller och behörigheter för projekt

Mät hela teamets framsteg med hjälp av inbyggda rapporter.

ProofHubs begränsningar

Det kan vara svårt att hantera aviseringar

Det finns ingen inbyggd budgeterings- eller faktureringsfunktion.

ProofHub-priser

Essential: 45 $/månad

Ultimate Control: 89 $/månad

ProofHub-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (83 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (89 recensioner)

9. SupportBee

via SupportBee

Om du arbetar med kundservice vet du hur svårt det är att hålla ordning på supportförfrågningar. SupportBee är ett projektledningssystem som är särskilt utvecklat för supportärenden. Med SupportBee får teamen en gemensam inkorg, en kundportal och kunskapsbaserad programvara som hjälper dem att svara på (och hantera!) kundernas frågor.

SupportBees bästa funktioner

Få tillgång till kunskapsbaserad mjukvaruutveckling för att bygga din egen FAQ-sida, e-böcker, hjälpsektion och mycket mer.

Kategorisera supportärenden som besvarade, obesvarade och arkiverade i din delade inkorg.

Starta kommentarer eller diskussioner mellan kollegor för svåra supportförfrågningar

Skapa en anpassad portal så att kunderna får en översiktlig bild av sina supportförfrågningar.

SupportBees begränsningar

Plattformen är specifikt utvecklad för supportärenden och saknar kanske vissa funktioner som finns i andra plattformar för projektledning och samarbete.

Plattformen är inte lika omtalad som andra projektledningsleverantörer.

Priser för SupportBee

Startup : 13 $/månad per användare

Enterprise: 17 $/månad per användare

SupportBee-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (5 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (29 recensioner)

10. Huddle

via Huddle

Huddle är en säker SaaS-lösning för dokumentdelning som är utvecklad för reglerade branscher. Dela känslig information, granska dokument och skapa kundportaler. Dessutom integreras Huddles öppen källkods-API sömlöst med Microsoft Windows 365, SharePoint, Google Workspace och andra plattformar för att bättre kunna betjäna dina kunder.

Huddles bästa funktioner

Dela data säkert med kollegor via kompatibla API:er

Effektivisera teamarbetet genom säker dokumentdelning

Bygg en e-lärandeplattform som uppfyller myndigheternas krav

Skapa förtroende hos kunderna genom interna och externa revisioner

Begränsningar i Huddle

Det kan vara svårt att hantera aviseringar

Vissa nybörjare tycker att användargränssnittet är förvirrande.

Huddle-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Huddle-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (64 recensioner)

Effektivisera projektledningen med ClickUp

Rätt ActiveCollab-alternativ främjar kommunikationen mellan kollegor och gör det enkelt att tilldela deadlines och uppgifter samt automatisera repetitiva uppgifter. Det är därför ClickUp är det perfekta valet för att effektivisera projektledningen i ditt företag.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform som innehåller samarbetsdokument och whiteboards, otaliga integrationer, automatiserade arbetsflöden, användbara AI-verktyg och ett bibliotek med mallar som hjälper dig att komma igång med dina projekt.

För att hjälpa dina projektledare att arbeta smartare, inte hårdare, prova ClickUp idag. ?