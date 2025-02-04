De 10 bästa alternativen till Sprout Social 2025 (recensioner och priser)

Oavsett om du är social media manager, arbetar på en marknadsföringsbyrå eller hanterar innehåll på egen hand som influencer, känner du förmodligen till Sprout Social. Detta populära verktyg för hantering av sociala medier är utformat för att hjälpa dig att kontrollera din online-närvaro och interagera med målgrupper på flera sociala plattformar.

Användarna uppskattar de inbyggda rapporteringsfunktionerna och meddelandealternativen som gör det möjligt att svara på meddelanden i din sociala inkorg på flera sociala nätverk utan att lämna plattformen. ?

Det är dock inte säkert att det är det bästa verktyget för sociala medier för alla. Det har ett högt pris, vilket kan vara oöverkomligt för småföretag och företag med begränsade budgetar. Dessutom integreras Sprout Social inte med webbplatser som YouTube och Pinterest, vilket innebär att du måste använda andra metoder för att publicera på dessa webbplatser.

Lyckligtvis är Sprout Social inte det enda alternativet för att effektivisera dina arbetsflöden på sociala medier.

Här visar vi dig de 10 bästa alternativen till Sprout Social och går igenom fördelar, nackdelar, priser och betyg för var och en av dem.

Bonus: Vi avslöjar också ett oumbärligt projektledningsverktyg med funktioner och innehållsplaneringsfunktioner som tar din närvaro på sociala medier till nästa nivå. ?

Vad ska du leta efter i alternativ till Sprout Social?

Sprout Social är ett omfattande verktyg, så du bör vara uppmärksam när du väljer alternativ. Håll utkik efter funktioner som integrationer, rapportering och anpassning om dessa är viktiga för ditt arbete. ?

Tänk på dessa viktiga funktioner när du letar efter alternativ till Sprout Social:

Integrationer: Sprout Social låter dig inte publicera på alla sociala medieplattformar. Välj ett verktyg som erbjuder integrationer med tredjepartsverktyg så att du kan samla allt på ett ställe och slippa hoppa mellan olika verktyg.

Prisflexibilitet: En av de största nackdelarna med Sprout Social är att det är dyrt. Leta efter konkurrenter som erbjuder olika prisnivåer för att hitta en som passar din budget.

Projektledningsfunktioner: Välj ett verktyg som erbjuder funktioner för uppgifter och arbetsflöden för att göra dina processer för att skapa innehåll för sociala medier smidigare.

Analys: Sprout Social erbjuder viss rapportering, men den är inte alltid intuitiv. Leta efter en lösning som erbjuder rapporteringsmallar och analysverktyg för anpassningsbara insikter.

Automatiseringar: Hela poängen med att använda Sprout Social är att slippa det manuella arbetet med att publicera på enskilda sociala medieplattformar. Leta efter alternativ som erbjuder automatiserad publicering och innehållsgenerering.

De 10 bästa alternativen till Sprout Social att använda 2024

De bästa alternativen till Sprout Social hjälper upptagna marknadsförare på sociala medier att effektivisera sina processer, öka sin räckvidd, bygga upp en publik och stärka sitt varumärke. Här är de 10 bästa alternativen till Sprout Social som kan hjälpa dig att förbättra dina kampanjer och nå dina mål. ?

1. Hootsuite

via Hootsuite

Hootsuite är ett verktyg för hantering av sociala medier som sparar tid och gör dina marknadsföringsinsatser på sociala medier mer effektiva och engagerande. Planera innehåll över flera plattformar med bara några klick. Inbyggda analyser ger insikter i en enda instrumentpanel så att du kan skapa kampanjer som fungerar – och slopa de som inte gör det. ✨

Hootsuite bästa funktioner

En samlad inkorg för sociala medier som låter dig svara på kommentarer och meddelanden på ett och samma ställe, oavsett vilka sociala nätverk som använts för att kommunicera.

Designa snabbt inlägg med hjälp av Canva-mallar i Hootsuite och schemalägg inlägg blixtsnabbt tack vare AI-förslag på bildtexter och hashtags ⚡

Verktyg för social lyssnande ger insikter i vad människor säger så att du kan skapa innehållsmarknadsföringskampanjer som din målgrupp vill ha.

Analysera betalda, organiska och webbmätvärden på ett och samma ställe med Hootsuite Advanced Analytics.

Hootsuite begränsningar

Du kan inte ändra publiceringsdatumet för bulkposter efter att de har schemalagts; du måste uppdatera varje post manuellt.

Du kan bara länka företagsprofiler på TikTok, vilket vissa användare tyckte begränsade deras räckvidd och kreativitet.

Hootsuite priser

Professional : 99 $/månad

Team : 249 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Hootsuite betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 3 500 recensioner)

2. Khoros

via Khoros

Khoros erbjuder en serie verktyg för marknadsföring på sociala medier som hanterar allt från analys till publicering. Samla dina konton på sociala medier, effektivisera arbetsflöden och förbättra samarbetet i teamet med detta praktiska verktyg. Oavsett om du vill ta del av vad användare på sociala medier säger eller fördjupa dig i analyser av specifika kampanjer, har Khoros allt du behöver. ?️

Khoros bästa funktioner

Publicera snabbt på alla dina sociala mediekonto utan att behöva byta flik eller öppna nya webbläsare.

Hantera skapandet av innehåll med mappar för att lagra värdefull information, inklusive behörigheter, brainstormingidéer och innehållstaggar.

Den inbyggda inkorgsfunktionen förenklar modereringen och gör det enkelt att interagera med användarna en-till-en.

Ett anpassat godkännandesystem innebär att du kan skapa skyddsmekanismer och granskningssystem för att bedöma innehåll innan det publiceras.

Khoros begränsningar

Vissa användare anser att analys- och lyssningsfunktionerna kunde vara mer robusta.

Verktyget upplever ibland problem när du delar foton eller lägger till taggar.

Khoros prissättning

Kontakta oss för priser

Khoros betyg och recensioner

G2 : 3,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

3. Agorapulse

via Agorapulse

Som en plattform för hantering av sociala medier gör Agorapulse det enkelt att skapa organiserade och effektiva kampanjer över flera profiler. Använd detta verktyg för att skapa smarta inlägg på sociala medier, skapa rapporter för att spåra kampanjer och samarbeta med ditt team för att generera nya idéer för att nå din målgrupp. ?

Agorapulse bästa funktioner

Med den enhetliga sociala inkorg kan du svara på frågor och interagera med följare i ett enkelt gränssnitt.

Det är enkelt att schemalägga inlägg på sociala medier med intuitiva förslag på innehåll och verktyg som omedelbart aktiverar publiceringen av inlägg på sociala medier över olika plattformar.

Funktioner för social lyssnande ger insikter om vad konkurrenterna gör och hur din publik reagerar.

Med hjälp av analysverktyg kan du se vilka kampanjer som fungerar, oavsett om du vill skapa leads, öka trafiken eller få konverteringar.

Agorapulse begränsningar

Verktyget ger inga förslag på när du ska publicera inlägg.

Vissa användare hade problem med bildstorlek och formatering när de schemalade inlägg.

Agorapulse priser

Standard : 69 $/användare/månad

Professional : 99 $/användare/månad

Avancerad : 149 $/användare/månad

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

Agorapulse betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

4. Sprinklr

via Sprinklr

Sprinklr är ett verktyg för hantering av kundupplevelser som är utformat för att hjälpa företag att skapa och bygga bättre relationer med sina användare. Sprinklr Social hjälper specifikt team att genomföra strategier för sociala medier. Från AI-konversationsförslag till massbokning – använd detta verktyg för att hantera alla dina sociala kampanjer och interagera med din publik.

Sprinklr bästa funktioner

Med verktyget Gallery kan du bädda in socialt innehåll på din webbplats så att läsarna känner sig kopplade till dig och dina produkter.

Skapa anpassade communityn för att arbeta direkt med influencers och förespråkare för att marknadsföra dina tjänster på olika plattformar.

Hantera mer än 35 sociala medier och meddelandeplattformar på ett och samma ställe

Behörigheter på kontonivå gör att du kan hantera och förhindra faux pas på processnivå, vilket säkerställer att ditt innehåll granskas och godkänns innan det publiceras.

Sprinklr begränsningar

Mindre tekniska problem kan bromsa framstegen och begränsa produktiviteten.

Du kan bara skicka DM från plattformen till användare som följer dina sociala konton.

Sprinklr prissättning

Avancerad : Från 249 $/plats/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Sprinklr betyg och recensioner

G2 : 4/5 (798+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (70+ recensioner)

5. Planable

via Planable

Planable tar den långsamma, klumpiga metoden för att skapa innehåll och för den in i 2000-talet. Släng kalkylbladen och använd Planable för att skapa, godkänna och publicera allt ditt visuellt tilltalande innehåll i ett enda praktiskt verktyg. ?

Planables bästa funktioner

Skapa innehåll direkt i appen och se exakt hur det kommer att se ut medan du arbetar med det.

De visuella instrumentpanelerna stöder alla typer av innehållsskapande, från nyhetsbrev via e-post till Instagram Reels.

Bjud in medarbetare och intressenter att skapa visuella element tillsammans och godkänna dem i ett svep.

Använd Workspaces för att skapa projekt för enskilda kunder, varumärken eller team.

Planerbara begränsningar

Verktyget stöder endast publicering för TikTok, Google My Business, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube och Facebook.

Utformad för att hantera innehållsflöden , så det finns inte mycket i termer av analys.

Planable prissättning

Gratis

Basic : 11 $/användare

Pro : 22 $/användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Planable-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

6. Zoho Social

via Zoho Social

Zoho är ett CRM-system i världsklass som används för allt från leadgenerering till försäljning och kundupplevelse. Zoho Social är företagets omfattande verktyg för sociala medier som syftar till att förenkla och förbättra varumärkesbyggandet. Schemalägg inlägg, övervaka kampanjer och skapa rapporter för att dela insikter och skapa bättre strategier för sociala medier. ?

Zoho Social bästa funktioner

Obegränsad schemaläggning av inlägg till alla dina favoritkanaler på sociala medier

Med innehållskalendern kan du enkelt se när innehåll är schemalagt och få insikter om de bästa tidpunkterna för att nå din målgrupp.

Svara i realtid tack vare den intuitiva instrumentpanelen som visar meddelanden och engagemang i dina inlägg.

Samarbetsverktyg och analyser låter dig dyka djupare för att spåra riktmärken och driva effektiva kampanjer.

Zoho Social begränsningar

Vissa användare har upptäckt att konton kan kopplas bort från verktyget och att du måste återansluta dem manuellt.

Det finns en inlärningskurva för gränssnittet.

Zoho Social priser

Standard : 15 $/månad

Professional : 40 $/månad

Premium: 65 $/månad

Zoho Social betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

7. SocialBee

via SocialBee

SocialBee är ett allt-i-ett-verktyg som är utformat för att göra det enklare än någonsin att skapa, publicera och engagera sig på sociala medier. Viktiga funktioner inkluderar schemaläggning av inlägg, ett användarvänligt gränssnitt och analyser som hjälper dig att bygga en effektiv närvaro på sociala medier. ⭐

SocialBee bästa funktioner

Använd samarbetsfunktioner för att bjuda in teamet till arbetsytor, lägga till behörigheter och fastställa roller så att alla har den åtkomst de behöver.

Det inbyggda AI-marknadsföringsverktyget skapar strategier och planer för sociala medier för att påskynda dina kampanjer.

Använd den visuella kalendern för att förhandsgranska kommande inlägg och schemalägga dem direkt under de bästa tiderna och dagarna för din publik.

Analytics erbjuder detaljerad information om inläggens prestanda, inklusive räckvidd och visningar.

SocialBee begränsningar

Gränssnittet kan vara långsamt om du schemalägger mycket innehåll på en gång.

Vissa användare önskade att det fanns mer flexibilitet för återkommande publicering varannan vecka eller en gång i månaden.

SocialBee priser

Bootstrap : 29 $/månad

Accelerate : 49 $/månad

Pro: 99 $/månad

SocialBee betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (30+ recensioner)

8. Later

via Later

Later är ett alternativ till Sprout Social som erbjuder liknande funktioner, inklusive ett enkelt användargränssnitt, publiceringsschemaläggning för flera sociala medier och analysverktyg. Använd det för att optimera innehåll och effektivisera arbetsflöden för alla i ditt sociala medieteam. ?‍♀️

Later bästa funktioner

Skapa, redigera och schemalägg innehåll som ska publiceras i ett arbetsområde med anpassningsbara inställningar.

Skapa omedelbart en länk i biosidan direkt i verktyget

Analysverktyg gör det hårda arbetet åt dig och granskar kampanjer för att hitta vad som fungerar och vad som inte fungerar för din målgrupp.

Tack vare tillgänglig kundsupport är det enkelt att få svar och råd om hur du kan maximera funktionerna i din strategi för innehåll på sociala medier.

Senare begränsningar

Det finns ingen förhandsgranskning av inlägg, så du måste öppna varje inlägg för att redigera det.

Verktyget schemalägger inte automatiskt inlägg till alla sociala plattformar.

Senare prissättning

Starter : 25 $/månad

Tillväxt : 45 $/månad

Avancerad: 80 $/månad

Senare betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

9. Buffer

via Buffer

Buffer är ett schemaläggningsverktyg för sociala medier som hundratusentals marknadsförare använder för att hantera sin strategi för sociala medier. Hantera ditt varumärke och bygg upp en publik på ett organiskt sätt med intuitiva publiceringsinsikter, kampanjanalyser och förenklad delning. ?

Buffer bästa funktioner

Lägg snabbt till inlägg i din kö med Buffer-tillägg som med några få klick schemalägger innehåll på flera plattformar.

Föreslagna hashtags sparar tid och ansträngning med rekommendationer som är särskilt utvalda för din målgrupp.

Behörigheter och godkännandeprocesser gör det enkelt att granska innehåll och göra det klart för publicering.

Kundsupport dygnet runt erbjuder bekvämlighet och trygghet

Buffer begränsningar

Specialiserade inlägg, som karuseller, stöds inte.

Analytics erbjuder endast grundläggande insikter

Buffer prissättning

Gratis

Essentials : 6 $/månad

Team : 12 $/månad

Byrå: 120 $/månad

Bufferbetyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

10. Hopper

via Hopper

Sociala medier-team kan lägga till bilder, ladda upp flera inlägg samtidigt och lägga till bildtexter från en enda instrumentpanel tack vare Hopper HQ – ett verktyg för projektledning på sociala medier. Använd det för att schemalägga inlägg på Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest och YouTube.

Hopper bästa funktioner

Obegränsade inlägg innebär att du kan skapa efter eget huvud utan att behöva oroa dig för kvoter.

Med Calendar Planner kan du schemalägga innehåll på en visuell instrumentpanel, medan Grid Planner låter dig skapa snygga Instagram-inlägg ?

Med dra-och-släpp-verktyget är det enkelt att flytta inlägg om du ändrar dig om ordningen.

Fullständig bildredigering innebär att du kan skräddarsy inlägg så att de ser bäst ut på alla plattformar.

Hopper-begränsningar

Verktyget kan kopplas bort från konton, vilket försenar publiceringen.

Videor är begränsade till 59 sekunder, vilket begränsar funktionaliteten för längre innehåll.

Hopper prissättning

Hopper HQ: 19 $/månad/socialt set

Hopper-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Dessa alternativ till Sprout Social hjälper användarna att hantera sociala medier, men erbjuder inte mycket mer än så. För att hantera större marknadsföringsarbetsflöden och kampanjer är ClickUp det rätta valet. ✅

Med omfattande projektledningsfunktioner och innehållsplaneringsfunktioner är det ett allt-i-ett-verktyg för att hantera sociala medier och alla dina marknadsföringsprocesser på ett och samma ställe.

Hantera inlägg på sociala medier med ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att skapa innehåll, bildtexter och brainstorma för inlägg på sociala medier.

ClickUp är en rockstjärna inom projektledning som ger dig kontroll över arbetsflöden och skapar smidigare processer. Oavsett om du försöker hålla koll på din sociala mediekalender eller vill ha kreativa sätt att skapa effektiva kampanjer, så får ClickUp jobbet gjort.

ClickUp Marketing låter dig hantera alla dina initiativ, inte bara sociala medier, på ett och samma ställe. Använd det för att samarbeta i realtid med teammedlemmar och brainstorma kampanjidéer eller arbeta igenom uppgifter från innehållsskapande till publicering. ✍️

Med ClickUps avancerade mall för sociala medier kan du brainstorma idéer och hålla koll på ditt innehållskalender i ett praktiskt verktyg. Använd listvyn för att lägga till idéer till inlägg eller växla till schemavyn för att se en kalender över när varje inlägg ska delas.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för avancerade sociala medier för att lagra alla länkar, bilder, utkast och idéer för ditt sociala innehåll på ett och samma ställe.

Kampanjplanen från ClickUp hjälper dig att bygga upp varumärkeslojalitet och utöka din publik med ett målinriktat tillvägagångssätt. Använd mallen för att sätta upp kampanjmål, dela upp uppgifter och hålla koll på deadlines. Lägg till anpassade fält för att fördjupa dig i vad du förväntar dig av innehållet och lägg till anpassade statusar för att se var allt befinner sig i processen. ?

ClickUps bästa funktioner

Visualisera arbetsflöden på sociala medier med olika vyer, inklusive kalender-, lista- och tavelvy, som ger insikt i teamets kapacitet och framsteg.

Använd uppgifter för att segmentera arbetet efter avdelning och team och skapa arbetsflöden som uppfyller dina mål.

Lägg till prioritetsflaggor och trigga aviseringar för att hålla teamet på samma sida och uppdaterat om förändringar direkt.

Begränsningar med ClickUp

ClickUp AI ingår inte i gratispaketet, men de betalda paketen är prisvärda och kostar från 7 dollar per månad.

Det enorma antalet funktioner erbjuder hög grad av anpassning, så det tar lite tid att lära sig.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

Hantera flera sociala medieplattformar med ClickUp

Med dessa alternativ till Sprout Social blir det enklare än någonsin att hantera kampanjer på sociala medier. Använd dessa verktyg för att automatiskt schemalägga inlägg, generera kreativa innehållsidéer och övervaka analyser.

Och om du vill ha mer funktionalitet kan du vända dig till ett projektledningsverktyg som ClcikUp för att hantera alla aspekter av ditt sociala medieteams arbetsbelastning.

Registrera dig för ClickUp idag och börja bygga förenklade arbetsflöden för dina innehålls- och sociala medieteam. Automatiseringar påskyndar framstegen och omedelbara aviseringar håller teamet uppdaterat om alla pågående projekt. Med kalendrar, instrumentpaneler och mallar är det enkelt att ta innehåll från idé till genomförande. ?