De 10 bästa plattformarna för innehållsmarknadsföring 2025

När du startar ett företag känns det som om du alltid tävlar om att fånga kundernas uppmärksamhet. Kvalitetsprodukter och tjänster ger dig visserligen ett försprång, men du behöver också solida marknadsföringsstrategier för att hinna om dina konkurrenter. ?

Kunderna känner sig mer kopplade till ett varumärke om de tycker att dess innehåll, såsom bloggar, infografik och inlägg på sociala medier, är engagerande och värdefullt.

För alla företag ligger nyckeln till att upprätthålla en sund innehållshygien i deras innehållsmarknadsföringsprogramvara. Med rätt produkt kan du skapa vattentäta marknadsföringskampanjer, spåra publikens respons, mäta avkastningen på investeringen och omvandla leads till kunder!

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa programvarorna för innehållsmarknadsföring i denna guide. Fördjupa dig i deras funktioner och priser och hitta den bästa lösningen för att öka ditt varumärkes synlighet!

Vad ska du leta efter i en mjukvara för innehållsmarknadsföring?

För att en mjukvaruplattform för innehållsmarknadsföring ska fungera bör den erbjuda följande:

Skalbarhet: Programvaran ska kunna stödja uppskalning för att hantera mer komplexa verktyg för innehållsmarknadsföring. Alternativ för utkast och samarbete: Alla lösningar för innehållsmarknadsföring : Alla lösningar för innehållsmarknadsföring stöder inte innehållsproduktion , men de bästa plattformarna för innehållsmarknadsföring gör det. Funktioner som redigering i realtid, kommentartrådar och whiteboards gör det möjligt för ditt team att brainstorma och samarbeta kring idéer tillsammans. Automatiseringsfunktioner: Det bör låta dig automatisera repetitiva uppgifter som inlägg på sociala medier, kanalisera leads från webbformulär och skicka e-post för konverteringar. Integrationer: De bästa produkterna integreras väl med : De bästa produkterna integreras väl med populära verktyg för innehållsmarknadsföring, analys och kundrelationshantering (CRM) Spårbarhet: Verktyget ska göra det enkelt att spåra innehållskalendrar, publiceringsdeadlines och godkännandeprocesser. Inbyggda mallar: Det bör erbjuda användbara mallar för varumärkespositionering, : Det bör erbjuda användbara mallar för varumärkespositionering, varumärkesriktlinjer , landnings- och försäljningssidor samt kommunikationsplaner Analys- och SEO-verktyg: De ska ge dig insikter om ditt innehålls hälsa genom mätvärden som synlighet, klickfrekvens etc.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Vill du ha en allt-i-ett-lösning för brainstorming, planering och genomförande av multikanalmarknadsföringskampanjer? Då behöver du inte leta längre än ClickUp! Plattformen har inbyggda verktyg för innehållsmarknadsföring, men du kan också ansluta till dina favoritappar för marknadsföring och SEO tack vare smidiga ClickUp-integrationer!

Plattformen erbjuder oöverträffade samarbetsmöjligheter för innehållsmarknadsförare med:

ClickUp Whiteboards : Visualisera projektplaner och skapa uppgifter direkt från tavlan.

ClickUp Docs : Samarbeta kring interna dokument och publicera material över olika arbetsflöden och håll dina marknadsföringsinsatser centraliserade.

Korrekturläsning : Utbyt organiserad feedback genom korrekturläsningskommentarer och påskynda godkännandeprocessen.

Vill du skapa automatiserat innehåll för e-post, bloggar och sociala medier? Det är väldigt enkelt med ClickUp AI, en mycket funktionell skrivassistent. Använd den för att skapa relevant och värdefullt innehåll, till exempel blogginlägg och säljargument. Den kan också förbättra kvaliteten på dina befintliga marknadsföringstexter. ?

Kom igång med ClickUp Content Marketing Plan-mallen, en omfattande lösning för att samordna team, utforma strategier och anpassa din innehållsplan efter prestationsmått!

ClickUps bästa funktioner

Stöder kampanjhantering och kreativ produktion

ClickUp Whiteboards och Docs för teamsamarbete

Intuitiva instrumentpaneler för att hantera marknadsföringsresurser och spåra kalendrar

Över 1 000 integrationer för ökad effektivitet

AI-skrivassistent som hjälper dig att skapa en detaljerad strategi för innehållsmarknadsföring

Över 100 automatiseringar för rutinuppgifter

Leverera i valfri skala med ett centraliserat innehållsbibliotek

Över 1 000 mallar för att påskynda marknadsföringsprocesser

Verktyg för digital tillgångshantering för att organisera interaktivt innehåll

Begränsningar för ClickUp

Gränssnittet kan verka komplicerat för en förstagångsanvändare.

Tillfälliga fördröjningar

Priser för ClickUp

Gratis för alltid : 0 $

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. ContentStudio

ContentStudio är en plattform för hantering av sociala medier som passar företag och byråer av alla storlekar. Den erbjuder en detaljerad innehållskalender med flera vyer för att visualisera och kartlägga dina strategier.

Plattformens automatiseringsalternativ gör att du kan publicera regelbundet på sociala medier och upprätthålla momentum. Med ContentStudios AI-bot kan du skapa bildtexter med passande emojis och skapa fantastiska bilder för dina kampanjer. Prova funktionen Workflow Approver för att säkerställa att endast lämpligt innehåll publiceras.

Med ContentStudios samlade sociala inkorg kan du hantera inkommande meddelanden och tilldela dem till teammedlemmar. På så sätt kan kundernas frågor och funderingar hanteras. ?

Med plattformens multikanalanalys- och rapporteringsalternativ kan du spåra KPI:er för att förfina din marknadsföringsstrategi.

ContentStudios bästa funktioner

Verktyg för innehållsmarknadsföring, inklusive en detaljerad innehållskalender

Enhetlig social inkorg

Inbyggda rapporteringsverktyg

Automatiseringsalternativ

AI-bot för innehållskuration

Begränsningar för ContentStudio

Navigering kan vara svårt för användare som inte är tekniskt kunniga.

Kundsupporten kunde vara mer responsiv

Priser för ContentStudio

Startpaket : 20 $/månad per användare

Pro : 40 $/månad per två användare

Byrå: 80 USD/månad per fem användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Betyg och recensioner av ContentStudio

G2 : 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

3. CloudCampaign

CloudCampaign är en white label-plattform för hantering av sociala medier som passar utmärkt som verktyg för innehållsmarknadsföring. För den oinvigde innebär white label att du kan återanvända massproducerat innehåll och integrera det i ditt eget varumärke.

Skapar du RSS-kampanjer? CloudCampaign möjliggör automatisk import. Du kan importera innehåll i bulk från RSS-flöden med några få klick och lägga till relevant innehåll till ditt bibliotek.

Skapa AI-drivna bildtexter för sociala medier med captionAI. Du kan anpassa tonen och välja vilka plattformar du vill publicera på med några få klick. ⌨️

När det gäller schemaläggning av innehåll låter CloudCampaign dig anpassa drip-kampanjer och ställa in standardtider för publicering för att effektivisera ditt arbete och spara tid. Med drag-and-drop-schemaläggning kan du släppa innehåll i en kunds bibliotek, och plattformens AI kommer att räkna ut den optimala tiden för publicering.

Om du hanterar flera kunder kommer du att uppskatta plattformens centraliserade sociala inkorg och siloade innehållsbibliotek för intuitiv navigering.

CloudCampaigns bästa funktioner

Gratis white label-marknadsföringsprogramvara i vissa paket

Automatisk import av innehåll

Centraliserad kundhantering

Integrationer med verktyg som Google Analytics och Facebook Ads

Begränsningar för CloudCampaign

Plattformen kan ibland vara buggig.

Potentiella förseningar vid kontakt med kundsupport

Priser för CloudCampaign

Freelancer : 41 $/månad

Studio : 191 $/månad

Byrå: 291 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

CloudCampaign-betyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

4. Buffer

Vill du hantera flera marknadsföringskanaler från en enda instrumentpanel? Prova Buffer, en plattform för innehållsmarknadsföring.

Utnyttja Buffers kraftfulla AI-assistent för att modellera relevant innehåll, översätta det till flera språk, experimentera med olika tillvägagångssätt och skriva svar på kundkommentarer. Assistenten hjälper också till att hålla komplexa detaljer som ton och stil konsekventa med ditt varumärke.

Buffer är fullspäckat med förstklassiga samarbetsfunktioner. Skapa utkast och förfina innehållet tillsammans med ditt team i realtid. Anpassa godkännande- och åtkomstkontroller för sociala medier efter dina behov.

Med Buffer är det ganska enkelt att skapa ett publiceringsschema och en innehållskalender. Använd plattformens avancerade rapporteringsverktyg för att mäta framgången för aktuella kampanjer och fatta smarta beslut i framtiden. ?

Buffers bästa funktioner

AI-baserad innehållskuration

Omfattande instrumentpanel med praktiska kontroller

Avancerad analys för att mäta prestanda

Lättanvänd innehållskalender

Buffertbegränsningar

Plattformens prestanda kan minska när flera foton laddas upp samtidigt.

Vissa användare tyckte att priset var för högt.

Buffer-prissättning

Gratis : 0 dollar

Essentials : 5 $/månad för en kanal

Team : 10 $/månad för en kanal

Byrå: 100 $/månad för 10 kanaler

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Buffer-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 950 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

5. PathFactory

Välj rätt väg mot personaliserade B2B-innehållsmarknadsföringsstrategier med PathFactory:s AI-drivna innehållsintelligens! ?

PathFactory:s verkliga styrka ligger i unika alternativ för innehållsanalys – gå bortom vardagliga mätvärden (som sidvisningar, öppningar och klick) och fokusera på innehållskonsumtion. Plattformen låter dig analysera köparbeteende genom binge-frekvenser och tillgångstyper.

Dessa mätvärden hjälper dig att skräddarsy hyperpersonliga rekommendationer för dina köparprofiler och säkerställa att det finns något intressant för varje grupp. Du kan också identifiera potentiella blinda fläckar i marknadsföringen och leverera framtida innehåll med ett mer medvetet tillvägagångssätt.

PathFactory gör det enkelt att identifiera en individs position på kundresekartan, så att läsarna utan problem kan få tillgång till noggrant utvalt innehåll.

PathFactory bästa funktioner

Fokusera på B2B-innehållsmarknadsföring

AI-drivna verktyg

Mätvärden för innehållskonsumtion

Hyperpersonliga rekommendationer för målgruppen

PathFactory-begränsningar

Vissa användare tycker att gränssnittet är lite föråldrat.

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med andra plattformar för innehållsmarknadsföring

Priser för PathFactory

Kontakta oss för prisuppgifter

PathFactory-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 150 recensioner)

TrustRadius: 8,5/10 (över 200 recensioner)

6. Kapost

Effektivisera din projektutvecklingsprocess och håll ditt team uppdaterat med Uplands Kapost! ?

Kapost är en programvara för innehållshantering som hjälper dig att kuratera artiklar utifrån specifika kriterier som köparprofil, köpstadium och produktlinje. En av dess mest framstående funktioner är redaktionskalendern med exceptionella filtreringsalternativ. Sortera innehåll efter plats, tid, författare och kampanj för att identifiera kapacitetsöverbelastningar eller överlappande uppgifter.

Kapost har även produktionsanalyser som stöd för organisationer med strikta deadlines för innehåll. Du kan samordna teamets scheman utifrån den tid som krävs för varje uppgift.

Andra funktioner som du kommer att uppskatta är samarbetsredigering, duplicering av innehåll (för enklare översättning till flera språk) och uppgiftsfördelning för produktion, godkännande och publicering. Kapost integreras med hundratals appar som Salesforce, Hubspot, Hootsuite och Google Analytics för mer effektiva arbetsflöden.

Kaposts bästa funktioner

Redaktionell kalender med avancerad sortering

Produktionsanalys

Stöder redigering i realtid

Integrationer med CMS- och CRM-plattformar

Kaposts begränsningar

Integrationer med vissa universella verktyg är inte tillgängliga.

Aktivitetsflödet kan bli rörigt med flera meddelanden

Kaposts prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Kapost-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (10+ recensioner)

Lär dig mer om programvara för produktmarknadsföring!

7. Hemingway Editor

Vad kan man förvänta sig av en plattform som är uppkallad efter en mästare på det skrivna ordet, Ernest Hemingway? ?️

Ganska förutsägbart – Hemingway Editor är utformat för att finslipa ditt innehåll och göra det mer begripligt!

Det är inte ett avancerat verktyg för grammatikkontroll, utan fokuserar mer på att upptäcka fel som påverkar ditt innehålls läsbarhet och stil.

Det är otroligt enkelt att använda det kostnadsfria verktyget. Klistra in din text i redigeraren så markerar programmet delar av texten med olika färger.

Varje färg står för ett visst problem – till exempel markerar ljusblått adverb medan grönt markerar passiva. Gränssnittet visar om antalet adverb och passiva i din text är okej. Det pekar också ut komplexa ord och svårlästa meningar som kan försämra innehållets läsbarhet för din målgrupp.

Plattformen erbjuder också olika textformateringsalternativ och låter dig anpassa rubriker och bädda in länkar i din text. Med integrationer som WordPress och Medium kan du publicera ditt innehåll direkt från redigeraren.

Hemingway Editors bästa funktioner

Enkelt gränssnitt

Erbjuder alternativ för textformatering

Bestämmer en texts läsbarhet

Upptäck svårlästa meningar

Begränsningar i Hemingway Editor

Saknar marknadsföringsverktyg eller marknadsföringsprojektledning

Inga alternativ för grammatikkorrigering

Priser för Hemingway Editor

Online-redigeraren är gratis

Desktopversion: 19,99 $ (engångsbetalning)

Hemingway Editor – betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)

8. BuzzSumo

Forskning är det grundläggande steget för att skapa relevant och engagerande innehåll. Med BuzzSumo kan ditt marknadsföringsteam ta på sig detektivhatten och utforska internets oändliga djup i jakten på innehållsmöjligheter! ?️

BuzzSumo fokuserar på fyra områden:

Innehållsupptäckt Innehållsforskning Mediebevakning Influencer-undersökning

Använd plattformen för att hålla ett öga på dina konkurrenter, se var och hur ofta ditt varumärke nämns och kolla in de senaste nyheterna inom branschen. Tack vare BuzzSumo Alerts får du ett meddelande så snart en specifik utgivare, influencer eller journalist publicerar något.

Plattformen är ett kraftfullt verktyg för att skanna trender. Du kan filtrera artiklar efter trendpoäng, identifiera nästa stora hit och använda den för ditt innehåll. BuzzSumo erbjuder avancerade geografiska filter så att du kan skräddarsy ditt innehåll för ett visst område.

BuzzSumos bästa funktioner

Omfattande alternativ för att upptäcka innehåll

Anpassningsbara aviseringar för att få ett meddelande när någon publicerar ett inlägg

Spåra trender inom innehåll

Geografiska filtreringsalternativ

BuzzSumo-begränsningar

Användargränssnittet kan förbättras

Priserna kan vara för höga för vissa användare.

BuzzSumo-priser

Grundläggande : 95 $/månad per användare

Innehållsskapande : 199 $/månad för fem användare

PR & kommunikation : 199 $/månad för fem användare

Paket : 399 $/månad för 10 användare

Enterprise: 999 $/månad för 30 användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

BuzzSumo-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 130 recensioner)

9. Uberflip

Uberflip är en populär plattform för innehållsupplevelser (CEP) som hjälper dig att skapa innehåll som är anpassat efter köparens resa och få dem redo för försäljning snabbare.

Ta innehållspersonalisering till nästa nivå med Uberflip AI. Verktyget utnyttjar data om köparnas avsikter och maskininlärning för att ge innehållsrekommendationer som är skräddarsydda för dina nuvarande leads och kunder.

Uberflip låter dig centralisera, tagga, filtrera och organisera allt ditt innehåll på ett enda ställe. När du ska ta fram en marknadsföringsstrategi går du bara till hubben och använder det befintliga innehållet för att skapa anpassade flöden för din målgrupp.

Med Uberflips analysalternativ kan du upptäcka:

Vilka marknadsföringskanaler ger högst kundengagemang? Vilka typer av innehåll påverkar försäljningscykeln mest?

Baserat på insamlad data kan du med självförtroende omforma framtida innehållsstrategier och imponera på din publik!

Uberflips bästa funktioner

Centraliserad innehållshubb för att skapa innehållsflöden

Insiktsfulla analysalternativ

Personliga innehållsrekommendationer med Uberflip AI

Identifierar köparens resa

Uberflips begränsningar

Sökfunktionen skulle kunna förbättras med en uppdatering.

Brant inlärningskurva

Uberflips prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Uberflip-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

10. Semrush

Semrush är crème de la crème bland mjukvaror för innehållsmarknadsföring – den erbjuder en mängd funktioner för att undersöka, skapa och analysera innehåll och ge din publik en rik upplevelse.

Låt oss börja med plattformens Content Idea Generator och upptäcka trendiga ämnen baserat på ranking. Du kan också utforska platsspecifika innehållsidéer och låsa in titlar med god potential för engagemang.

När du har gjort din research och skapat ditt innehåll kan du använda plattformens SEO Content Checker för att analysera textens läsbarhet, ton och originalitet. Korrigera ditt innehåll för problem som överanvändning av nyckelord och dåliga länkar och jämför det med andra rankade sidor.

Semrush har en omfattande marknadsföringskalender för att planera ditt innehåll och identifiera flaskhalsar. Sätt upp veckomål och deadlines, skapa återkommande aktiviteter och övervaka din kampanjs resultat dygnet runt! ⌚

Semrush bästa funktioner

Content Idea Generator för att upptäcka relevanta ämnen

Multifunktionell marknadsföringskalender

Kontrollerar textens läsbarhet, SEO-poäng, ton och stil

Konkurrentanalys tillgänglig

Semrushs begränsningar

Vissa användare nämnde att algoritmerna för att mäta trafik bör uppdateras.

Plattformens pris kan vara högt för mindre företag.

Semrush-priser

Pro : 108,33 $/månad (upp till fem projekt)

Guru : 208,33 $/månad (upp till 15 projekt)

Företag: 416,66 $/månad (upp till 40 projekt)

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Semrush-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Programvara för innehållsmarknadsföring: Gå från intetsägande till varumärke med ClickUp

Innehållsmarknadsföring är ett maraton, inte ett sprintlopp. Det kräver konsekvent teamarbete, expertis och arbete bakom kulisserna.

Prova ClickUp för att jämna ut ojämnheterna i din nuvarande strategi och driva lönsamma kundåtgärder. Det är bara en tidsfråga innan dina målkonsumenter fastnar och börjar komma tillbaka för mer!