De 10 bästa plattformarna för innehållsmarknadsföring 2025

När du startar ett företag känns det som om du alltid tävlar om att fånga kundernas uppmärksamhet. Kvalitetsprodukter och tjänster ger dig visserligen ett försprång, men du behöver också solida marknadsföringsstrategier för att hinna om dina konkurrenter. ?
Kunderna känner sig mer kopplade till ett varumärke om de tycker att dess innehåll, såsom bloggar, infografik och inlägg på sociala medier, är engagerande och värdefullt.
För alla företag ligger nyckeln till att upprätthålla en sund innehållshygien i deras innehållsmarknadsföringsprogramvara. Med rätt produkt kan du skapa vattentäta marknadsföringskampanjer, spåra publikens respons, mäta avkastningen på investeringen och omvandla leads till kunder!
Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa programvarorna för innehållsmarknadsföring i denna guide. Fördjupa dig i deras funktioner och priser och hitta den bästa lösningen för att öka ditt varumärkes synlighet!
Vad ska du leta efter i en mjukvara för innehållsmarknadsföring?
För att en mjukvaruplattform för innehållsmarknadsföring ska fungera bör den erbjuda följande:
- Skalbarhet: Programvaran ska kunna stödja uppskalning för att hantera mer komplexa verktyg för innehållsmarknadsföring.
- Alternativ för utkast och samarbete: Alla lösningar för innehållsmarknadsföring stöder inte innehållsproduktion, men de bästa plattformarna för innehållsmarknadsföring gör det. Funktioner som redigering i realtid, kommentartrådar och whiteboards gör det möjligt för ditt team att brainstorma och samarbeta kring idéer tillsammans.
- Automatiseringsfunktioner: Det bör låta dig automatisera repetitiva uppgifter som inlägg på sociala medier, kanalisera leads från webbformulär och skicka e-post för konverteringar.
- Integrationer: De bästa produkterna integreras väl med populära verktyg för innehållsmarknadsföring, analys och kundrelationshantering (CRM).
- Spårbarhet: Verktyget ska göra det enkelt att spåra innehållskalendrar, publiceringsdeadlines och godkännandeprocesser.
- Inbyggda mallar: Det bör erbjuda användbara mallar för varumärkespositionering, varumärkesriktlinjer, landnings- och försäljningssidor samt kommunikationsplaner.
- Analys- och SEO-verktyg: De ska ge dig insikter om ditt innehålls hälsa genom mätvärden som synlighet, klickfrekvens etc.
De 10 bästa verktygen för innehållsmarknadsföring
1. ClickUp
Vill du ha en allt-i-ett-lösning för brainstorming, planering och genomförande av multikanalmarknadsföringskampanjer? Då behöver du inte leta längre än ClickUp! Plattformen har inbyggda verktyg för innehållsmarknadsföring, men du kan också ansluta till dina favoritappar för marknadsföring och SEO tack vare smidiga ClickUp-integrationer!
Plattformen erbjuder oöverträffade samarbetsmöjligheter för innehållsmarknadsförare med:
- ClickUp Whiteboards: Visualisera projektplaner och skapa uppgifter direkt från tavlan.
- ClickUp Docs: Samarbeta kring interna dokument och publicera material över olika arbetsflöden och håll dina marknadsföringsinsatser centraliserade.
- Korrekturläsning: Utbyt organiserad feedback genom korrekturläsningskommentarer och påskynda godkännandeprocessen.
Vill du skapa automatiserat innehåll för e-post, bloggar och sociala medier? Det är väldigt enkelt med ClickUp AI, en mycket funktionell skrivassistent. Använd den för att skapa relevant och värdefullt innehåll, till exempel blogginlägg och säljargument. Den kan också förbättra kvaliteten på dina befintliga marknadsföringstexter. ?
Kom igång med ClickUp Content Marketing Plan-mallen, en omfattande lösning för att samordna team, utforma strategier och anpassa din innehållsplan efter prestationsmått!
ClickUps bästa funktioner
- Stöder kampanjhantering och kreativ produktion
- ClickUp Whiteboards och Docs för teamsamarbete
- Intuitiva instrumentpaneler för att hantera marknadsföringsresurser och spåra kalendrar
- Över 1 000 integrationer för ökad effektivitet
- AI-skrivassistent som hjälper dig att skapa en detaljerad strategi för innehållsmarknadsföring
- Över 100 automatiseringar för rutinuppgifter
- Leverera i valfri skala med ett centraliserat innehållsbibliotek
- Över 1 000 mallar för att påskynda marknadsföringsprocesser
- Verktyg för digital tillgångshantering för att organisera interaktivt innehåll
Begränsningar för ClickUp
- Gränssnittet kan verka komplicerat för en förstagångsanvändare.
- Tillfälliga fördröjningar
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid: 0 $
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)
2. ContentStudio
ContentStudio är en plattform för hantering av sociala medier som passar företag och byråer av alla storlekar. Den erbjuder en detaljerad innehållskalender med flera vyer för att visualisera och kartlägga dina strategier.
Plattformens automatiseringsalternativ gör att du kan publicera regelbundet på sociala medier och upprätthålla momentum. Med ContentStudios AI-bot kan du skapa bildtexter med passande emojis och skapa fantastiska bilder för dina kampanjer. Prova funktionen Workflow Approver för att säkerställa att endast lämpligt innehåll publiceras.
Med ContentStudios samlade sociala inkorg kan du hantera inkommande meddelanden och tilldela dem till teammedlemmar. På så sätt kan kundernas frågor och funderingar hanteras. ?
Med plattformens multikanalanalys- och rapporteringsalternativ kan du spåra KPI:er för att förfina din marknadsföringsstrategi.
ContentStudios bästa funktioner
- Verktyg för innehållsmarknadsföring, inklusive en detaljerad innehållskalender
- Enhetlig social inkorg
- Inbyggda rapporteringsverktyg
- Automatiseringsalternativ
- AI-bot för innehållskuration
Begränsningar för ContentStudio
- Navigering kan vara svårt för användare som inte är tekniskt kunniga.
- Kundsupporten kunde vara mer responsiv
Priser för ContentStudio
- Startpaket: 20 $/månad per användare
- Pro: 40 $/månad per två användare
- Byrå: 80 USD/månad per fem användare
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Betyg och recensioner av ContentStudio
- G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)
3. CloudCampaign
CloudCampaign är en white label-plattform för hantering av sociala medier som passar utmärkt som verktyg för innehållsmarknadsföring. För den oinvigde innebär white label att du kan återanvända massproducerat innehåll och integrera det i ditt eget varumärke.
Skapar du RSS-kampanjer? CloudCampaign möjliggör automatisk import. Du kan importera innehåll i bulk från RSS-flöden med några få klick och lägga till relevant innehåll till ditt bibliotek.
Skapa AI-drivna bildtexter för sociala medier med captionAI. Du kan anpassa tonen och välja vilka plattformar du vill publicera på med några få klick. ⌨️
När det gäller schemaläggning av innehåll låter CloudCampaign dig anpassa drip-kampanjer och ställa in standardtider för publicering för att effektivisera ditt arbete och spara tid. Med drag-and-drop-schemaläggning kan du släppa innehåll i en kunds bibliotek, och plattformens AI kommer att räkna ut den optimala tiden för publicering.
Om du hanterar flera kunder kommer du att uppskatta plattformens centraliserade sociala inkorg och siloade innehållsbibliotek för intuitiv navigering.
CloudCampaigns bästa funktioner
- Gratis white label-marknadsföringsprogramvara i vissa paket
- Automatisk import av innehåll
- Centraliserad kundhantering
- Integrationer med verktyg som Google Analytics och Facebook Ads
Begränsningar för CloudCampaign
- Plattformen kan ibland vara buggig.
- Potentiella förseningar vid kontakt med kundsupport
Priser för CloudCampaign
- Freelancer: 41 $/månad
- Studio: 191 $/månad
- Byrå: 291 $/månad
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
CloudCampaign-betyg och recensioner
- G2: 4,9/5 (över 90 recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)
4. Buffer
Vill du hantera flera marknadsföringskanaler från en enda instrumentpanel? Prova Buffer, en plattform för innehållsmarknadsföring.
Utnyttja Buffers kraftfulla AI-assistent för att modellera relevant innehåll, översätta det till flera språk, experimentera med olika tillvägagångssätt och skriva svar på kundkommentarer. Assistenten hjälper också till att hålla komplexa detaljer som ton och stil konsekventa med ditt varumärke.
Buffer är fullspäckat med förstklassiga samarbetsfunktioner. Skapa utkast och förfina innehållet tillsammans med ditt team i realtid. Anpassa godkännande- och åtkomstkontroller för sociala medier efter dina behov.
Med Buffer är det ganska enkelt att skapa ett publiceringsschema och en innehållskalender. Använd plattformens avancerade rapporteringsverktyg för att mäta framgången för aktuella kampanjer och fatta smarta beslut i framtiden. ?
Buffers bästa funktioner
- AI-baserad innehållskuration
- Omfattande instrumentpanel med praktiska kontroller
- Avancerad analys för att mäta prestanda
- Lättanvänd innehållskalender
Buffertbegränsningar
- Plattformens prestanda kan minska när flera foton laddas upp samtidigt.
- Vissa användare tyckte att priset var för högt.
Buffer-prissättning
- Gratis: 0 dollar
- Essentials: 5 $/månad för en kanal
- Team: 10 $/månad för en kanal
- Byrå: 100 $/månad för 10 kanaler
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Buffer-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 950 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)
5. PathFactory
Välj rätt väg mot personaliserade B2B-innehållsmarknadsföringsstrategier med PathFactory:s AI-drivna innehållsintelligens! ?
PathFactory:s verkliga styrka ligger i unika alternativ för innehållsanalys – gå bortom vardagliga mätvärden (som sidvisningar, öppningar och klick) och fokusera på innehållskonsumtion. Plattformen låter dig analysera köparbeteende genom binge-frekvenser och tillgångstyper.
Dessa mätvärden hjälper dig att skräddarsy hyperpersonliga rekommendationer för dina köparprofiler och säkerställa att det finns något intressant för varje grupp. Du kan också identifiera potentiella blinda fläckar i marknadsföringen och leverera framtida innehåll med ett mer medvetet tillvägagångssätt.
PathFactory gör det enkelt att identifiera en individs position på kundresekartan, så att läsarna utan problem kan få tillgång till noggrant utvalt innehåll.
PathFactory bästa funktioner
- Fokusera på B2B-innehållsmarknadsföring
- AI-drivna verktyg
- Mätvärden för innehållskonsumtion
- Hyperpersonliga rekommendationer för målgruppen
PathFactory-begränsningar
- Vissa användare tycker att gränssnittet är lite föråldrat.
- Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med andra plattformar för innehållsmarknadsföring
Priser för PathFactory
- Kontakta oss för prisuppgifter
PathFactory-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)
- TrustRadius: 8,5/10 (över 200 recensioner)
6. Kapost
Effektivisera din projektutvecklingsprocess och håll ditt team uppdaterat med Uplands Kapost! ?
Kapost är en programvara för innehållshantering som hjälper dig att kuratera artiklar utifrån specifika kriterier som köparprofil, köpstadium och produktlinje. En av dess mest framstående funktioner är redaktionskalendern med exceptionella filtreringsalternativ. Sortera innehåll efter plats, tid, författare och kampanj för att identifiera kapacitetsöverbelastningar eller överlappande uppgifter.
Kapost har även produktionsanalyser som stöd för organisationer med strikta deadlines för innehåll. Du kan samordna teamets scheman utifrån den tid som krävs för varje uppgift.
Andra funktioner som du kommer att uppskatta är samarbetsredigering, duplicering av innehåll (för enklare översättning till flera språk) och uppgiftsfördelning för produktion, godkännande och publicering. Kapost integreras med hundratals appar som Salesforce, Hubspot, Hootsuite och Google Analytics för mer effektiva arbetsflöden.
Kaposts bästa funktioner
- Redaktionell kalender med avancerad sortering
- Produktionsanalys
- Stöder redigering i realtid
- Integrationer med CMS- och CRM-plattformar
Kaposts begränsningar
- Integrationer med vissa universella verktyg är inte tillgängliga.
- Aktivitetsflödet kan bli rörigt med flera meddelanden
Kaposts prissättning
- Kontakta oss för prisuppgifter
Kapost-betyg och recensioner
- G2: 4/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (10+ recensioner)
Lär dig mer om programvara för produktmarknadsföring!
7. Hemingway Editor
Vad kan man förvänta sig av en plattform som är uppkallad efter en mästare på det skrivna ordet, Ernest Hemingway? ?️
Ganska förutsägbart – Hemingway Editor är utformat för att finslipa ditt innehåll och göra det mer begripligt!
Det är inte ett avancerat verktyg för grammatikkontroll, utan fokuserar mer på att upptäcka fel som påverkar ditt innehålls läsbarhet och stil.
Det är otroligt enkelt att använda det kostnadsfria verktyget. Klistra in din text i redigeraren så markerar programmet delar av texten med olika färger.
Varje färg står för ett visst problem – till exempel markerar ljusblått adverb medan grönt markerar passiva. Gränssnittet visar om antalet adverb och passiva i din text är okej. Det pekar också ut komplexa ord och svårlästa meningar som kan försämra innehållets läsbarhet för din målgrupp.
Plattformen erbjuder också olika textformateringsalternativ och låter dig anpassa rubriker och bädda in länkar i din text. Med integrationer som WordPress och Medium kan du publicera ditt innehåll direkt från redigeraren.
Hemingway Editors bästa funktioner
- Enkelt gränssnitt
- Erbjuder alternativ för textformatering
- Bestämmer en texts läsbarhet
- Upptäck svårlästa meningar
Begränsningar i Hemingway Editor
- Saknar marknadsföringsverktyg eller marknadsföringsprojektledning
- Inga alternativ för grammatikkorrigering
Priser för Hemingway Editor
- Online-redigeraren är gratis
- Desktopversion: 19,99 $ (engångsbetalning)
Hemingway Editor – betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)
8. BuzzSumo
Forskning är det grundläggande steget för att skapa relevant och engagerande innehåll. Med BuzzSumo kan ditt marknadsföringsteam ta på sig detektivhatten och utforska internets oändliga djup i jakten på innehållsmöjligheter! ?️
BuzzSumo fokuserar på fyra områden:
- Innehållsupptäckt
- Innehållsforskning
- Mediebevakning
- Influencer-undersökning
Använd plattformen för att hålla ett öga på dina konkurrenter, se var och hur ofta ditt varumärke nämns och kolla in de senaste nyheterna inom branschen. Tack vare BuzzSumo Alerts får du ett meddelande så snart en specifik utgivare, influencer eller journalist publicerar något.
Plattformen är ett kraftfullt verktyg för att skanna trender. Du kan filtrera artiklar efter trendpoäng, identifiera nästa stora hit och använda den för ditt innehåll. BuzzSumo erbjuder avancerade geografiska filter så att du kan skräddarsy ditt innehåll för ett visst område.
BuzzSumos bästa funktioner
- Omfattande alternativ för att upptäcka innehåll
- Anpassningsbara aviseringar för att få ett meddelande när någon publicerar ett inlägg
- Spåra trender inom innehåll
- Geografiska filtreringsalternativ
BuzzSumo-begränsningar
- Användargränssnittet kan förbättras
- Priserna kan vara för höga för vissa användare.
BuzzSumo-priser
- Grundläggande: 95 $/månad per användare
- Innehållsskapande: 199 $/månad för fem användare
- PR & kommunikation: 199 $/månad för fem användare
- Paket: 399 $/månad för 10 användare
- Enterprise: 999 $/månad för 30 användare
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
BuzzSumo-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 130 recensioner)
9. Uberflip
Uberflip är en populär plattform för innehållsupplevelser (CEP) som hjälper dig att skapa innehåll som är anpassat efter köparens resa och få dem redo för försäljning snabbare.
Ta innehållspersonalisering till nästa nivå med Uberflip AI. Verktyget utnyttjar data om köparnas avsikter och maskininlärning för att ge innehållsrekommendationer som är skräddarsydda för dina nuvarande leads och kunder.
Uberflip låter dig centralisera, tagga, filtrera och organisera allt ditt innehåll på ett enda ställe. När du ska ta fram en marknadsföringsstrategi går du bara till hubben och använder det befintliga innehållet för att skapa anpassade flöden för din målgrupp.
Med Uberflips analysalternativ kan du upptäcka:
- Vilka marknadsföringskanaler ger högst kundengagemang?
- Vilka typer av innehåll påverkar försäljningscykeln mest?
Baserat på insamlad data kan du med självförtroende omforma framtida innehållsstrategier och imponera på din publik!
Uberflips bästa funktioner
- Centraliserad innehållshubb för att skapa innehållsflöden
- Insiktsfulla analysalternativ
- Personliga innehållsrekommendationer med Uberflip AI
- Identifierar köparens resa
Uberflips begränsningar
- Sökfunktionen skulle kunna förbättras med en uppdatering.
- Brant inlärningskurva
Uberflips prissättning
- Kontakta oss för prisuppgifter
Uberflip-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)
10. Semrush
Semrush är crème de la crème bland mjukvaror för innehållsmarknadsföring – den erbjuder en mängd funktioner för att undersöka, skapa och analysera innehåll och ge din publik en rik upplevelse.
Låt oss börja med plattformens Content Idea Generator och upptäcka trendiga ämnen baserat på ranking. Du kan också utforska platsspecifika innehållsidéer och låsa in titlar med god potential för engagemang.
När du har gjort din research och skapat ditt innehåll kan du använda plattformens SEO Content Checker för att analysera textens läsbarhet, ton och originalitet. Korrigera ditt innehåll för problem som överanvändning av nyckelord och dåliga länkar och jämför det med andra rankade sidor.
Semrush har en omfattande marknadsföringskalender för att planera ditt innehåll och identifiera flaskhalsar. Sätt upp veckomål och deadlines, skapa återkommande aktiviteter och övervaka din kampanjs resultat dygnet runt! ⌚
Semrush bästa funktioner
- Content Idea Generator för att upptäcka relevanta ämnen
- Multifunktionell marknadsföringskalender
- Kontrollerar textens läsbarhet, SEO-poäng, ton och stil
- Konkurrentanalys tillgänglig
Semrushs begränsningar
- Vissa användare nämnde att algoritmerna för att mäta trafik bör uppdateras.
- Plattformens pris kan vara högt för mindre företag.
Semrush-priser
- Pro: 108,33 $/månad (upp till fem projekt)
- Guru: 208,33 $/månad (upp till 15 projekt)
- Företag: 416,66 $/månad (upp till 40 projekt)
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Semrush-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
Programvara för innehållsmarknadsföring: Gå från intetsägande till varumärke med ClickUp
Innehållsmarknadsföring är ett maraton, inte ett sprintlopp. Det kräver konsekvent teamarbete, expertis och arbete bakom kulisserna.
Prova ClickUp för att jämna ut ojämnheterna i din nuvarande strategi och driva lönsamma kundåtgärder. Det är bara en tidsfråga innan dina målkonsumenter fastnar och börjar komma tillbaka för mer!