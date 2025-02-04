De 9 bästa White Label-marknadsföringsprogramvarorna för byråer 2025

White label-marknadsföringsprogramvara är en SaaS-produkt som gör det möjligt för dig att erbjuda experttjänster från tredje part under ditt eget varumärke. Oavsett om du vill dela anpassade resultatrapporter eller omprofilera ytterligare digitala marknadsföringstjänster kan white label-programvara hjälpa dig att nå dit.

Upptäck de verktyg och white label-marknadsföringstjänster du behöver för att kunna erbjuda dina kunder webbplats-, sociala medier-, sök- och e-postanalyser med ett enda klick. Eller erbjud tilläggstjänster som lokal SEO och leadgenerering utan att behöva anställa fler medarbetare eller utveckla egen programvara.

Bläddra bland de bästa white label-tjänsterna för digitala marknadsföringsbyråer nedan!

Vad ska du leta efter i marknadsföringsprogramvara med vit etikett?

Att välja den bästa white label-marknadsföringsprogramvaran för din byrå för sociala medier eller digital marknadsföring kan utöka ditt utbud och förbättra den övergripande attraktionen hos din tjänst. Men med så många valmöjligheter, hur vet du var du ska börja?

Här är de viktigaste funktionerna att leta efter:

Intuitivt gränssnitt: Din white label-programvara bör ha en balans mellan att erbjuda omfattande funktioner och vara enkel att navigera.

Anpassning: Ditt varumärke är unikt, så det bör även dina verktyg vara. Se till att white label-programvaran ger gott om utrymme för varumärkesprofilering, färgscheman och logotyper . Du vill att den ska smälta in sömlöst i din byrås estetik.

Funktioner och funktionalitet: Marknadsföring är mångfacetterat. Din white label-programvara bör täcka så många områden som möjligt: SEO, sociala medier, e-postmarknadsföring, innehållsskapande och analys. Ju mer mångsidig, desto bättre.

Kundsupport: Även med den mest användarvänliga marknadsföringsprogramvaran med vit etikett kan du stöta på hinder. Expertkundsupport från ett snabbt och lyhört team kan rädda dig från förseningar som leder till missnöjda kunder.

Priser: Det finns ett white label-marknadsföringsverktyg för alla plånböcker. Utmaningen är att hitta ett som balanserar kostnad och kvalitet på ett effektivt sätt.

Kom ihåg att målet är att förbättra dina tjänster, förbättra kundupplevelsen och driva tillväxt. Se till att din white label-marknadsföringsprogramvara uppfyller alla dessa krav ✔️

De 9 bästa white label-marknadsföringsprogramvarorna att använda

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Med ClickUp får du en omfattande svit av marknadsförings- och projektledningsverktyg i en allt-i-ett-plattform för produktivitet. Från uppgiftshantering och samarbete till projektledning för sociala medier – dess omfattande approach till digital marknadsföringshantering gör det svårt att slå byråer och företag.

Med ClickUp Marketing Agency Template kan du enkelt hantera flera kampanjer och kunder samtidigt som du spårar alla dina projekt från en enda instrumentpanel. Du kan skräddarsy det breda utbudet av tjänster efter dina behov (och skala upp i takt med att du växer) med ett oändligt urval av mallar, inklusive:

ClickUps bästa funktioner

Så många anpassningsalternativ

Möjlighet att tagga personer

Enastående verktyg för företagssamarbete

Begränsningar för ClickUp

White labeling är endast tillgängligt i Enterprise-paketet.

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen (ännu!).

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (8 323+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 752+ recensioner)

2. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaigns white label-lösning erbjuder anpassning per konto så att även dina kunder kan njuta av anpassad branding.

White labeling är tillgängligt för alla Enterprise-konton och i viss utsträckning även för Small Business-konton, utan extra kostnad.

Du kan ändra domänen, byta logotyp och justera HTML/CSS för ett helt anpassat utseende. Dessutom kan du lägga till eller ta bort knappar, samtidigt som du raderar alla referenser till ActiveCampaign.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Enastående kundsupport

Brett utbud av automatiseringsfunktioner

Sömlös integration med grundläggande appar

Begränsningar för ActiveCampaign

E-postverktyg skulle kunna vara mer användarvänliga

Begränsad e-postrapportering

Svår integration med icke-standardiserade appar

Priser för ActiveCampaign

ActiveCampaign erbjuder flera olika typer av abonnemang. Nedan visas priserna för deras marknadsföringsabonnemang.

Plus : 49 $/månad för 3 användare

Professional : 149 $/månad för 5 användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ActiveCampaign-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (10 273+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2 246+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till ActiveCampaign!

3. SE Ranking

via SE Ranking

SE Ranking är ett praktiskt verktyg för marknadsföringsbyråer, fullspäckat med många funktioner. Dessa inkluderar realtidskontroller av SEO och PPC, hjälp med sociala medier, webbplatsrecensioner och dashboards som du kan anpassa efter dina behov.

Deras white label-SEO-programvara ger dig obegränsade rapporter och låter dig anpassa plattformen efter ditt varumärke.

Med sin användarvänliga design och många resurser passar SE Ranking enkelt in i ditt dagliga arbete.

SE Rankings bästa funktioner

Hjälpsamma introduktionssessioner

Användarvänliga instrumentpaneler

Hjälper till med SEO för flera kunder

Begränsningar för SE Ranking

Lägre prisplan har begränsad spårning

Vissa användare klagar på fel vid kontroll av bakåtlänkar.

Priser för SE Ranking

Essential : 44 $/månad

Pro : 87,20 $/månad

Företag: 191,20 $/månad

SE Ranking-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (1 187+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (269+ recensioner)

4. Metrics Watch

via Metrics Watch

Med sitt enkla gränssnitt och omfattande verktyg för e-postrapportering kan Metris Watch vara ett bra val av white label-programvara för dina digitala marknadsföringstjänster.

Du kan välja färger och skapa rapporter med ditt logotyp, och sedan skicka dem direkt från din e-post.

Säg adjö till klumpiga PDF-filer, irriterande länkar och webbaserade rapporter. Metrics Watch levererar kompletta marknadsföringsrapporter direkt till dina kunders inkorgar.

Metrics Watch bästa funktioner

Enkel och snabb installation

Utmärkt kundsupport

Realtidsvarningar

Begränsningar för Metrics Watch

Behöver du hjälp från kundsupporten för att ställa in anpassade mätvärden?

Begränsade designalternativ

Metrics Watch-priser

Starter : 29 $/månad

Pro : 50 $/månad per användare

Premium : 100 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Metrics Watch-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (1+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (3+ recensioner)

5. Semrush

via Semrush

Semrush är en av de bästa SEO-programvarorna på marknaden. Den erbjuder ett brett utbud av funktioner, inklusive sökordsanalys, konkurrensanalys, backlink-analys och webbplatsgranskning. Semrush används av företag i alla storlekar, från små nystartade företag till stora koncerner.

Med verktyget My Reports kan företag skapa white label-rapporter med integrerade data från Google Search Console, Google My Business, Google Analytics och Semrush-verktyg.

Semrush erbjuder även en white label-tjänst för innehållsskapande, kallad Marketplace, som är separat från huvudwebbplatsen.

Semrushs bästa funktioner

Den bästa källan för sökordsanalys och granskning

Fantastisk kundsupport

Massor av gratis utbildningsresurser

Semrushs begränsningar

Kostsamt, särskilt med tillägg

Byråer och team måste använda en gemensam inloggning

Inte idealiskt för företag som spårar regional eller lokal SEO

Semrush-priser

Pro : 130 $/månad

Guru : 250 $/månad per användare

Företag : 500 USD/månad per användare

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

Semrush-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1 755+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 112+ recensioner)

6. SocialPilot

via SocialPilot

Sociala mediehanteringsplattformen SocialPilot erbjuder white label-rapportering av sociala analyser över flera plattformar.

Social Pilot är en populär plattform för många byråer som arbetar med sociala medier. Dess förmåga att planera upp till 500 inlägg samtidigt, snabbt generera inlägg med inbyggd AI och samarbeta med teammedlemmar och kunder gör den till ett populärt val för marknadsföringskampanjer.

Dess white label-PDF-rapporter presenterar detaljerade mätvärden för allt ditt sociala innehåll, per sida eller inlägg.

SocialPilots bästa funktioner

Inbyggd AI för enkel generering av inlägg

Rimliga priser

Kan hantera många sociala mediekonto

SocialPilots begränsningar

Separat rapportering för varje socialt mediekonto

Tar tid att installera

Begränsade integrationer med tredje part

Priser för SocialPilot

Professional : 26 $/månad

Litet team : 43 $/månad

Byrå : 85 $/månad

Agency+: 170 $/månad

SocialPilot-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (581+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (358+ recensioner)

7. Sendible

via Sendible

Sendible är ett omfattande verktyg för hantering av sociala medier som gör det möjligt för företag, särskilt byråer, att effektivt hantera och förstärka sin närvaro i sociala medier.

Sendible White Label erbjuder byråer anpassad branding och domän, med avancerade rapporteringsverktyg. Du kan också bädda in applikationer i white label-verktyget och njuta av sömlös integration.

I grund och botten låter Sendible användare schemalägga inlägg på sociala medier på flera plattformar, inklusive Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och mer, från en enda kontrollpanel. Plattformen inkluderar övervakning av omnämnanden på sociala medier.

Förutom schemaläggning erbjuder Sendible omfattande funktioner för övervakning av sociala medier. Användare kan spåra omnämnanden av sitt varumärke i sociala medier, vilket gör det möjligt för dem att snabbt svara på kundförfrågningar och feedback.

Sendible innehåller även samarbetsfunktioner som gör det möjligt för team att arbeta tillsammans med innehåll för sociala medier, vilket säkerställer ett enhetligt varumärkesbudskap på alla plattformar.

Sendibles bästa funktioner

Fungerar bra för byråer med flera konton

Enkel att använda, mycket intuitiv

Fullständig kalendervy

Sendibles begränsningar

Lite dyr, ingen gratisversion

Vissa användare rapporterar begränsade funktioner på LinkedIn och Pinterest.

Automatiskt schemalagda inlägg avvisas ibland utan förvarning.

Priser för Sendible

Skapare : 29 $/månad

Traction : 89 $/månad per användare

White Label : 399 $/månad per användare

Anpassad plan: Kontakta oss för prisuppgifter

Sendible-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (844+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 120 recensioner)

8. OptinMonster

via OptinMonster

Leadgenereringsverktyget OptinMonster hjälper byråer, bloggare och företag att skapa konverteringskampanjer med webbplatsverktyg som popup-fönster, flytande fält, slide-ins och inline-formulär.

Programvaran är utformad för seriöst engagemang och konverteringar och erbjuder allt du behöver för att hålla besökarna engagerade på din webbplats, till exempel:

Lightbox-popupfönster

Gamifierade hjul

Geolokaliseringsinriktning

Detektering av avsikt att lämna webbplatsen

Inriktning på sidnivå

OptinMonster erbjuder inte en white label-tjänst, men tillhandahåller white label-verktyg. Du kan till exempel anpassa instrumentpanelen med ditt eget varumärke. Lägg sedan till din logotyp, ikon, text och färger.

OptinMonsters bästa funktioner

Exceptionell kvalitet

Flexibla, anpassningsbara webbplatsverktyg

Lätt att använda

OptinMonsters begränsningar

Saknar responsiv design på mobila enheter

Kan innebära väntetider för kundtjänst

Begränsade white label-tjänster

OptinMonster-priser

Basic : 9 $/månad

Plus : 19 $/månad

Pro : 29 $/månad

Tillväxt: 49 $/månad

OptinMonster-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (83+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (70+ recensioner)

9. Vendasta

via Vendasta

Vendasta är en AI-förbättrad white label-programvara som erbjuder ett (mycket) brett utbud av appar och lösningar för digital marknadsföring som byråer kan återförsälja.

White label-marknadsföringsplattformen erbjuder allt du behöver för att sälja produkter med ditt varumärke, inklusive verktyg för fakturering, försäljning, marknadsföring och leverans. Det är en allt-i-ett-lösning för varumärken som söker en dedikerad white label-plattform.

Om du letar efter det största utbudet av white label-marknadsföringsverktyg kommer du att uppskatta de oändliga valmöjligheterna, inklusive:

White label-marknadsföring via e-post

White label-verktyg för SEO

White label-marknadsföringsautomatisering

White label-webbplatsbyggare

Vendastas bästa funktioner

Stort urval av white label-produkter

Omfattande utbildningsbibliotek

Mycket hjälpsamt team

Vendastas begränsningar

Backend kan vara förvirrande

Flera recensenter rapporterar om medioker kvalitet på vissa tjänster.

Vendastas prissättning

Gratis

Essentials : 359 $/månad + 500 $ för onboarding

Professional : 749 $/månad + 750 $ för onboarding

Premium : 1 579 $/månad + 1 000 $ för onboarding

Anpassad: 3 099 $+/månad + onboarding

Vendasta-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (312+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (154+ recensioner)

Skapa kraftfulla marknadsföringskampanjer i ClickUp

I takt med att den digitala världen fortsätter att utvecklas kommer white label-marknadsföringsprogramvara att bli allt viktigare för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga, skalbara och strömlinjeformade tjänster. När dina projekt blir mer komplexa kan en gedigen programvara för hantering av marknadsföringsresurser hjälpa dig att hålla ordning på allt!

Förbättra din byrås tjänster, förbättra kundupplevelsen och driv tillväxt med ClickUps allt-i-ett-plattform för produktivitet. Med sina anpassningsbara, samarbetsinriktade funktioner och förstklassiga white label-verktyg kan ClickUp förvandla din byrås verksamhet och stärka ditt varumärkes unika egenskaper.

Är du redo att uppleva ett smidigt och effektivt arbetsflöde med oändliga anpassningsmöjligheter? Starta ett gratis arbetsutrymme i ClickUp idag!