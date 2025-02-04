De 9 bästa White Label-marknadsföringsprogramvarorna för byråer 2025

White label-marknadsföringsprogramvara är en SaaS-produkt som gör det möjligt för dig att erbjuda experttjänster från tredje part under ditt eget varumärke. Oavsett om du vill dela anpassade resultatrapporter eller omprofilera ytterligare digitala marknadsföringstjänster kan white label-programvara hjälpa dig att nå dit.
Upptäck de verktyg och white label-marknadsföringstjänster du behöver för att kunna erbjuda dina kunder webbplats-, sociala medier-, sök- och e-postanalyser med ett enda klick. Eller erbjud tilläggstjänster som lokal SEO och leadgenerering utan att behöva anställa fler medarbetare eller utveckla egen programvara.
Bläddra bland de bästa white label-tjänsterna för digitala marknadsföringsbyråer nedan!
Vad ska du leta efter i marknadsföringsprogramvara med vit etikett?
Att välja den bästa white label-marknadsföringsprogramvaran för din byrå för sociala medier eller digital marknadsföring kan utöka ditt utbud och förbättra den övergripande attraktionen hos din tjänst. Men med så många valmöjligheter, hur vet du var du ska börja?
Här är de viktigaste funktionerna att leta efter:
- Intuitivt gränssnitt: Din white label-programvara bör ha en balans mellan att erbjuda omfattande funktioner och vara enkel att navigera.
- Anpassning: Ditt varumärke är unikt, så det bör även dina verktyg vara. Se till att white label-programvaran ger gott om utrymme för varumärkesprofilering, färgscheman och logotyper. Du vill att den ska smälta in sömlöst i din byrås estetik.
- Funktioner och funktionalitet: Marknadsföring är mångfacetterat. Din white label-programvara bör täcka så många områden som möjligt: SEO, sociala medier, e-postmarknadsföring, innehållsskapande och analys. Ju mer mångsidig, desto bättre.
- Kundsupport: Även med den mest användarvänliga marknadsföringsprogramvaran med vit etikett kan du stöta på hinder. Expertkundsupport från ett snabbt och lyhört team kan rädda dig från förseningar som leder till missnöjda kunder.
- Priser: Det finns ett white label-marknadsföringsverktyg för alla plånböcker. Utmaningen är att hitta ett som balanserar kostnad och kvalitet på ett effektivt sätt.
Kom ihåg att målet är att förbättra dina tjänster, förbättra kundupplevelsen och driva tillväxt. Se till att din white label-marknadsföringsprogramvara uppfyller alla dessa krav ✔️
De 9 bästa white label-marknadsföringsprogramvarorna att använda
1. ClickUp
Med ClickUp får du en omfattande svit av marknadsförings- och projektledningsverktyg i en allt-i-ett-plattform för produktivitet. Från uppgiftshantering och samarbete till projektledning för sociala medier – dess omfattande approach till digital marknadsföringshantering gör det svårt att slå byråer och företag.
Med ClickUp Marketing Agency Template kan du enkelt hantera flera kampanjer och kunder samtidigt som du spårar alla dina projekt från en enda instrumentpanel. Du kan skräddarsy det breda utbudet av tjänster efter dina behov (och skala upp i takt med att du växer) med ett oändligt urval av mallar, inklusive:
- Mallar för innehållskalender
- Mallar för marknadsföringsplaner
- Mallar för marknadsföringsteam
- Mallar för sociala medier
- Och mycket mer!
ClickUps bästa funktioner
- Så många anpassningsalternativ
- Möjlighet att tagga personer
- Enastående verktyg för företagssamarbete
Begränsningar för ClickUp
- White labeling är endast tillgängligt i Enterprise-paketet.
- Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen (ännu!).
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 323+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (3 752+ recensioner)
2. ActiveCampaign
ActiveCampaigns white label-lösning erbjuder anpassning per konto så att även dina kunder kan njuta av anpassad branding.
White labeling är tillgängligt för alla Enterprise-konton och i viss utsträckning även för Small Business-konton, utan extra kostnad.
Du kan ändra domänen, byta logotyp och justera HTML/CSS för ett helt anpassat utseende. Dessutom kan du lägga till eller ta bort knappar, samtidigt som du raderar alla referenser till ActiveCampaign.
ActiveCampaigns bästa funktioner
- Enastående kundsupport
- Brett utbud av automatiseringsfunktioner
- Sömlös integration med grundläggande appar
Begränsningar för ActiveCampaign
- E-postverktyg skulle kunna vara mer användarvänliga
- Begränsad e-postrapportering
- Svår integration med icke-standardiserade appar
Priser för ActiveCampaign
ActiveCampaign erbjuder flera olika typer av abonnemang. Nedan visas priserna för deras marknadsföringsabonnemang.
- Plus: 49 $/månad för 3 användare
- Professional: 149 $/månad för 5 användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
ActiveCampaign-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (10 273+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (2 246+ recensioner)
Kolla in dessa alternativ till ActiveCampaign!
3. SE Ranking
SE Ranking är ett praktiskt verktyg för marknadsföringsbyråer, fullspäckat med många funktioner. Dessa inkluderar realtidskontroller av SEO och PPC, hjälp med sociala medier, webbplatsrecensioner och dashboards som du kan anpassa efter dina behov.
Deras white label-SEO-programvara ger dig obegränsade rapporter och låter dig anpassa plattformen efter ditt varumärke.
Med sin användarvänliga design och många resurser passar SE Ranking enkelt in i ditt dagliga arbete.
SE Rankings bästa funktioner
- Hjälpsamma introduktionssessioner
- Användarvänliga instrumentpaneler
- Hjälper till med SEO för flera kunder
Begränsningar för SE Ranking
- Lägre prisplan har begränsad spårning
- Vissa användare klagar på fel vid kontroll av bakåtlänkar.
Priser för SE Ranking
- Essential: 44 $/månad
- Pro: 87,20 $/månad
- Företag: 191,20 $/månad
SE Ranking-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (1 187+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (269+ recensioner)
4. Metrics Watch
Med sitt enkla gränssnitt och omfattande verktyg för e-postrapportering kan Metris Watch vara ett bra val av white label-programvara för dina digitala marknadsföringstjänster.
Du kan välja färger och skapa rapporter med ditt logotyp, och sedan skicka dem direkt från din e-post.
Säg adjö till klumpiga PDF-filer, irriterande länkar och webbaserade rapporter. Metrics Watch levererar kompletta marknadsföringsrapporter direkt till dina kunders inkorgar.
Metrics Watch bästa funktioner
- Enkel och snabb installation
- Utmärkt kundsupport
- Realtidsvarningar
Begränsningar för Metrics Watch
- Behöver du hjälp från kundsupporten för att ställa in anpassade mätvärden?
- Begränsade designalternativ
Metrics Watch-priser
- Starter: 29 $/månad
- Pro: 50 $/månad per användare
- Premium: 100 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Metrics Watch-betyg och recensioner
- G2: 4,0/5 (1+ recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (3+ recensioner)
5. Semrush
Semrush är en av de bästa SEO-programvarorna på marknaden. Den erbjuder ett brett utbud av funktioner, inklusive sökordsanalys, konkurrensanalys, backlink-analys och webbplatsgranskning. Semrush används av företag i alla storlekar, från små nystartade företag till stora koncerner.
Med verktyget My Reports kan företag skapa white label-rapporter med integrerade data från Google Search Console, Google My Business, Google Analytics och Semrush-verktyg.
Semrush erbjuder även en white label-tjänst för innehållsskapande, kallad Marketplace, som är separat från huvudwebbplatsen.
Semrushs bästa funktioner
- Den bästa källan för sökordsanalys och granskning
- Fantastisk kundsupport
- Massor av gratis utbildningsresurser
Semrushs begränsningar
- Kostsamt, särskilt med tillägg
- Byråer och team måste använda en gemensam inloggning
- Inte idealiskt för företag som spårar regional eller lokal SEO
Semrush-priser
- Pro: 130 $/månad
- Guru: 250 $/månad per användare
- Företag: 500 USD/månad per användare
- Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter
Semrush-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (1 755+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (2 112+ recensioner)
6. SocialPilot
Sociala mediehanteringsplattformen SocialPilot erbjuder white label-rapportering av sociala analyser över flera plattformar.
Social Pilot är en populär plattform för många byråer som arbetar med sociala medier. Dess förmåga att planera upp till 500 inlägg samtidigt, snabbt generera inlägg med inbyggd AI och samarbeta med teammedlemmar och kunder gör den till ett populärt val för marknadsföringskampanjer.
Dess white label-PDF-rapporter presenterar detaljerade mätvärden för allt ditt sociala innehåll, per sida eller inlägg.
SocialPilots bästa funktioner
- Inbyggd AI för enkel generering av inlägg
- Rimliga priser
- Kan hantera många sociala mediekonto
SocialPilots begränsningar
- Separat rapportering för varje socialt mediekonto
- Tar tid att installera
- Begränsade integrationer med tredje part
Priser för SocialPilot
- Professional: 26 $/månad
- Litet team: 43 $/månad
- Byrå: 85 $/månad
- Agency+: 170 $/månad
SocialPilot-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (581+ recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (358+ recensioner)
7. Sendible
Sendible är ett omfattande verktyg för hantering av sociala medier som gör det möjligt för företag, särskilt byråer, att effektivt hantera och förstärka sin närvaro i sociala medier.
Sendible White Label erbjuder byråer anpassad branding och domän, med avancerade rapporteringsverktyg. Du kan också bädda in applikationer i white label-verktyget och njuta av sömlös integration.
I grund och botten låter Sendible användare schemalägga inlägg på sociala medier på flera plattformar, inklusive Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och mer, från en enda kontrollpanel. Plattformen inkluderar övervakning av omnämnanden på sociala medier.
Förutom schemaläggning erbjuder Sendible omfattande funktioner för övervakning av sociala medier. Användare kan spåra omnämnanden av sitt varumärke i sociala medier, vilket gör det möjligt för dem att snabbt svara på kundförfrågningar och feedback.
Sendible innehåller även samarbetsfunktioner som gör det möjligt för team att arbeta tillsammans med innehåll för sociala medier, vilket säkerställer ett enhetligt varumärkesbudskap på alla plattformar.
Sendibles bästa funktioner
- Fungerar bra för byråer med flera konton
- Enkel att använda, mycket intuitiv
- Fullständig kalendervy
Sendibles begränsningar
- Lite dyr, ingen gratisversion
- Vissa användare rapporterar begränsade funktioner på LinkedIn och Pinterest.
- Automatiskt schemalagda inlägg avvisas ibland utan förvarning.
Priser för Sendible
- Skapare: 29 $/månad
- Traction: 89 $/månad per användare
- White Label: 399 $/månad per användare
- Anpassad plan: Kontakta oss för prisuppgifter
Sendible-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (844+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 120 recensioner)
8. OptinMonster
Leadgenereringsverktyget OptinMonster hjälper byråer, bloggare och företag att skapa konverteringskampanjer med webbplatsverktyg som popup-fönster, flytande fält, slide-ins och inline-formulär.
Programvaran är utformad för seriöst engagemang och konverteringar och erbjuder allt du behöver för att hålla besökarna engagerade på din webbplats, till exempel:
- Lightbox-popupfönster
- Gamifierade hjul
- Geolokaliseringsinriktning
- Detektering av avsikt att lämna webbplatsen
- Inriktning på sidnivå
OptinMonster erbjuder inte en white label-tjänst, men tillhandahåller white label-verktyg. Du kan till exempel anpassa instrumentpanelen med ditt eget varumärke. Lägg sedan till din logotyp, ikon, text och färger.
OptinMonsters bästa funktioner
- Exceptionell kvalitet
- Flexibla, anpassningsbara webbplatsverktyg
- Lätt att använda
OptinMonsters begränsningar
- Saknar responsiv design på mobila enheter
- Kan innebära väntetider för kundtjänst
- Begränsade white label-tjänster
OptinMonster-priser
- Basic: 9 $/månad
- Plus: 19 $/månad
- Pro: 29 $/månad
- Tillväxt: 49 $/månad
OptinMonster-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (83+ recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (70+ recensioner)
9. Vendasta
Vendasta är en AI-förbättrad white label-programvara som erbjuder ett (mycket) brett utbud av appar och lösningar för digital marknadsföring som byråer kan återförsälja.
White label-marknadsföringsplattformen erbjuder allt du behöver för att sälja produkter med ditt varumärke, inklusive verktyg för fakturering, försäljning, marknadsföring och leverans. Det är en allt-i-ett-lösning för varumärken som söker en dedikerad white label-plattform.
Om du letar efter det största utbudet av white label-marknadsföringsverktyg kommer du att uppskatta de oändliga valmöjligheterna, inklusive:
- White label-marknadsföring via e-post
- White label-verktyg för SEO
- White label-marknadsföringsautomatisering
- White label-webbplatsbyggare
Vendastas bästa funktioner
- Stort urval av white label-produkter
- Omfattande utbildningsbibliotek
- Mycket hjälpsamt team
Vendastas begränsningar
- Backend kan vara förvirrande
- Flera recensenter rapporterar om medioker kvalitet på vissa tjänster.
Vendastas prissättning
- Gratis
- Essentials: 359 $/månad + 500 $ för onboarding
- Professional: 749 $/månad + 750 $ för onboarding
- Premium: 1 579 $/månad + 1 000 $ för onboarding
- Anpassad: 3 099 $+/månad + onboarding
Vendasta-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (312+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (154+ recensioner)
Skapa kraftfulla marknadsföringskampanjer i ClickUp
I takt med att den digitala världen fortsätter att utvecklas kommer white label-marknadsföringsprogramvara att bli allt viktigare för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga, skalbara och strömlinjeformade tjänster. När dina projekt blir mer komplexa kan en gedigen programvara för hantering av marknadsföringsresurser hjälpa dig att hålla ordning på allt!
Förbättra din byrås tjänster, förbättra kundupplevelsen och driv tillväxt med ClickUps allt-i-ett-plattform för produktivitet. Med sina anpassningsbara, samarbetsinriktade funktioner och förstklassiga white label-verktyg kan ClickUp förvandla din byrås verksamhet och stärka ditt varumärkes unika egenskaper.
Är du redo att uppleva ett smidigt och effektivt arbetsflöde med oändliga anpassningsmöjligheter? Starta ett gratis arbetsutrymme i ClickUp idag!