De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till CoSchedule 2025

CoSchedule är ett av de mest populära verktygen för arbetshantering bland marknadsförare. ?

Det är en pålitlig plattform med alternativ för att skapa, organisera och hantera kampanjer på sociala medier och innehåll. CoSchedules kalendrar, AI-skrivassistenten och exceptionella samarbetslösningar gör att du alltid kan hålla koll på din marknadsföring och förhindra flaskhalsar.

Plattformen är dock inte den enda på marknaden. Det finns många CoSchedule-alternativ som kan passa dina specifika behov bättre. Vissa erbjuder mer robusta integrationsmöjligheter, medan andra har en mer flexibel prisstruktur.

Oavsett varför du vill utforska andra marknadsföringsprogram hjälper vi dig att hitta det perfekta alternativet till CoSchedule. Vi diskuterar de 10 bästa ersättarna och granskar deras funktioner noggrant för att hjälpa dig att hitta rätt lösning för dina marknadsföringsinsatser.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till CoSchedule?

Det är inte alla programvaror som kan ersätta CoSchedule, än mindre erbjuda något mer. För ett högkvalitativt alternativ, leta efter följande egenskaper:

Robusta kalendrar : Ditt nästa verktyg bör låta dig planera dina innehållsstrategier och ge en tydlig kronologisk översikt över dina kampanjer vid varje given tidpunkt. Alternativ för uppgiftsschemaläggning: Det bör göra det möjligt för dig att tilldela uppgifter till ditt team med några få klick, : Det bör göra det möjligt för dig att tilldela uppgifter till ditt team med några få klick, hantera arbetsbelastningen och enkelt följa framstegen. Samarbetsfunktioner: Det rätta alternativet till CoSchedule bör vara fullspäckat med funktioner som redigering i realtid, digitala whiteboardtavlor och : Det rätta alternativet till CoSchedule bör vara fullspäckat med funktioner som redigering i realtid, digitala whiteboardtavlor och korrekturläsningsverktyg som håller ditt team på samma sida. Mallar: Det bör erbjuda ett förstklassigt urval av mallar för att utveckla strategier, : Det bör erbjuda ett förstklassigt urval av mallar för att utveckla strategier, hantera marknadsföringskampanjer och skapa innehållskalendrar Robusta rapporterings- och analysalternativ: Plattformen bör ha en detaljerad instrumentpanel som visualiserar framstegen mot dina mål och hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras. Integrationer: Det bör fungera smidigt tillsammans med populära verktyg och program så att du kan centralisera ditt arbete och slippa hoppa mellan olika appar för att slutföra dina uppgifter. AI-verktyg : Det bör använda AI för att skapa innehåll för dina kampanjer och generera idéer och designbeskrivningar för e-post, artiklar, bloggar och inlägg på sociala medier.

De 10 bästa alternativen till CoSchedule

Vi har analyserat dussintals alternativ till CoSchedule och valt ut de 10 bästa som kan hjälpa dig att hålla ditt team synkroniserat och nå marknadsföringsstjärnorna. Låt oss gå rakt på sak och se vad de utvalda verktygen har att erbjuda. ?

Som ett av de bästa alternativen till CoSchedule erbjuder ClickUp en rad kraftfulla funktioner för samarbetsmarknadsföring.

Det fungerar som en centraliserad hubb för alla dina marknadsföringsinsatser. Du kan skapa planer och kampanjrelaterade dokument med ClickUp Docs och koppla dem till specifika uppgifter och projekt för att hålla din information välorganiserad. För att få bättre insikt i effekten av dina marknadsförings- och sociala medieinsatser kan du använda ClickUp Dashboards för omedelbar och uppdaterad rapportering på hög nivå. Du kan även använda tidigare insamlade data för att skapa digitala planer för framtiden och förbättra dina resultat!

Om du dessutom behöver hjälp med att komma på idéer eller skapa kampanjer, inlägg på sociala medier, e-postmeddelanden eller briefs, har du ClickUp AI till din hjälp. Det är en unik AI-skrivassistent som kan ta hand om hela skrivuppgiften med bara lite input från din sida.

Med ClickUps 15+ vyer har du koll på alla uppgifter, projekt och kampanjer – du kommer att älska kalendervyn som låter dig planera aktiviteter per dag, vecka eller månad. Dessutom har det aldrig varit enklare att skapa marknadsföringskalendrar och strategier för innehåll på sociala medier tack vare ClickUp-mallar som du kan anpassa efter dina önskemål. ?️

ClickUps bästa funktioner

Inbyggda marknadsföringsmallar

15+ vyer för att visualisera dina arbetsflöden

Digitala whiteboardtavlor som är perfekta för brainstorming och samarbete

Samarbetsverktyget ClickUp Docs

Lättanvända mallar

Över 1 000 integrationer med andra arbetsverktyg

Robusta analys- och rapporteringsfunktioner

ClickUp AI för att generera uppgifter, marknadsföringsmejl, kampanjbeskrivningar och mycket mer

Begränsningar med ClickUp

Kan vara lite svårt att lära sig för nya användare

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Business : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

CoSchedule vs. ClickUp

ClickUp kan visa sig vara mer än bara en innehållskalender. Den har inte bara andra funktioner som uppgiftshantering, kalender, påminnelser, dokument, teamchatt etc., utan kan också kopplas till många andra appar som du kanske använder i din onlinemarknadsföringssvit, så att du får en enda app som kan göra allt samtidigt som den fortfarande är en innehållskalender.

ClickUp Brain hjälper dig också genom att tillhandahålla en förstklassig AI-lösning som ger dig svar direkt så att du inte behöver söka efter uppgifter och andra objekt separat.

2. Crowdfire

Letar du efter en plattform som handlar om att hantera dina sociala medier? Då kan Crowdfire vara något för dig! ?

Denna app är utformad för att förenkla hela processen – från planering och utformning till schemaläggning och publicering av innehåll på sociala medier – och göra den stressfri.

Crowdfire erbjuder en artikelsektion där du kan upptäcka kuraterat innehåll för dina sociala medier baserat på dina intressen (som du kan välja genom att klicka på alternativet "Ämnen" i den övre fältet). Detta hjälper dig att hålla dina sociala medier fyllda med nytt, relevant innehåll hela tiden.

Med Crowdfire kan du skapa personligt anpassat innehåll för alla sociala medier. Du kan till och med se hur dina inlägg kommer att se ut innan du publicerar dem och schemalägga dem för att uppnå perfekt timing och maximal effekt.

Crowdfire har fantastiska analys- och rapporteringsalternativ. Välj data som du är intresserad av, skapa en omfattande rapport som täcker alla dina sociala mediekonto och håll ett öga på konkurrenterna för att ligga steget före.

Crowdfires bästa funktioner

Skapa personligt anpassat innehåll för olika sociala medier

Innehållsförslag baserade på förvalda ämnen

Förhandsgranskning av innehåll

Schemaläggning av inlägg

Robusta rapporteringsfunktioner

Crowdfires begränsningar

Vissa användare nämnde att de fick irrelevanta innehållsförslag.

Kan dra nytta av fler integrationer

Crowdfire-priser

Gratis : 0 $ (upp till tre konton)

Plus : 7,48 dollar för fem konton

Premium : 37,48 $ för 10 konton

VIP: 74,98 $ för 25 konton

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Crowdfire-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (30+ recensioner)

3. StoryChief

Att växla mellan flera marknadsföringsplattformar för att hantera innehåll, publicera på flera sociala mediekonto, skriva texter, samarbeta och skapa innehållskalendrar kan sätta vem som helst tålamod på prov. Lyckligtvis finns det en app som kan få slut på kaoset – StoryChief.

En av funktionerna du kommer att älska är den omfattande innehållskalendern som låter dig se både helheten och detaljerna. Organisera dina kampanjer, schemalägg inlägg på olika kanaler och kickstarta din online-närvaro på nolltid!

Med StoryChiefs robusta alternativ för innehållshantering har du fullständig kontroll. Använd filteralternativ för att hitta relevant innehåll, kontrollera hur dina artiklar och inlägg uppskattas av din publik och håll koll på deadlines, medarbetare och statusgodkännanden.

StoryChief erbjuder AI Power Mode, ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att övervinna skrivkramp och skapa relevant och engagerande innehåll. Använd det för att skapa övertygande kampanjer, öka din närvaro på sociala medier och översätta dina bloggar och inlägg till flera språk. ?

StoryChiefs bästa funktioner

Kraftfullt innehållskalender med samarbetsfunktioner

Enkel innehållshantering

AI Power Mode

Över 1 000 integrationer

Begränsningar för StoryChief

Priserna kan vara för höga för privatpersoner eller små företag.

Kunde vara mer mobilvänligt

Priser för StoryChief

Kontrollera webbplatsen för prisinformation, eftersom det finns flera nivåer och tilläggsalternativ.

StoryChief-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

4. FeedHive

Möt FeedHive, verktyget för hantering av sociala medier som utnyttjar fördelarna med AI för att hjälpa dig att öka din närvaro online och engagera din publik.

Plattformen är fullspäckad med kraftfulla verktyg för planering och skalning av innehåll. Använd dra-och-släpp-gränssnittet för att lägga till innehåll i din kalender, förhandsgranska inlägg och anpassa dem för olika sociala medieplattformar med några få klick.

En annan praktisk och tidsbesparande funktion är Social Inbox – den samlar alla kommentarer, omnämnanden och svar från dina sociala medier och låter dig svara från ett enda ställe.

Plattformens superstjärna är dess skrivassistent som heter FeedHive Al. Använd den för att generera idéer till inlägg, förutsäga ditt innehålls prestanda, kontrollera den bästa tidpunkten för publicering i termer av räckvidd och analysera populära ämnen.

FeedHives bästa funktioner

Dra-och-släpp-innehållskalender

Social Inbox för att centralisera interaktioner med följare

FeedHive AI

Över 3 000 anpassningsbara mallar

FeedHives begränsningar

Tillfälliga verifieringsproblem

Plattformens supportteam kunde vara mer responsivt.

FeedHive-priser

Creator : 19 $/månad för upp till fyra sociala konton

Varumärke : 29 $/månad för upp till 10 sociala konton

Business : 99 $/månad för upp till 100 sociala konton

Agency: 299 $/månad för upp till 500 sociala konton

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

FeedHive-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 80 recensioner)

5. SocialBee

Förvandla ditt företag till en social bi online med SocialBee! Håll koll på din närvaro på sociala medier, interagera med följare och publicera passande innehåll som lockar publiken som björnar till honung. ?

Detta verktyg för hantering av sociala medier har en användarvänlig instrumentpanel – alla dina sociala nätverk visas på startsidan och du kan anpassa dina inlägg, skapa individuella scheman och ställa in aviseringar för varje nätverk.

Förenkla innehållshanteringen med SocialBees AI-assistent, som kan generera bilder och bildtexter medan du tar itu med andra uppgifter. Tack vare plattformens sömlösa integration med Canva är det enkelt att skapa engagerande bilder!

När det gäller att organisera innehåll är SocialBee till din hjälp. Med det kan du ställa in innehållskategorier och schemalägga inlägg på olika sociala medieplattformar vid valda tidpunkter. Och du kan pausa automatiska inlägg när du vill – det handlar om flexibilitet och kontroll.

Plattformens centraliserade inkorg hjälper dig att spåra kommentarer och omnämnanden och hålla dina följare nöjda med snabba svar. Du kan skapa Engage-tavlor för varje plattform för att hålla allt organiserat och se till att inga kommentarer eller omnämnanden faller mellan stolarna.

SocialBees bästa funktioner

Intuitiv instrumentpanel

Kraftfull AI-assistent

Centraliserad inkorg

Engagera tavlor

SocialBees begränsningar

Användargränssnittet skulle kunna förbättras

Det kan ta tid att ställa in automatiska inlägg

Priser för SocialBee

Bootstrap : 24,20 $/månad per användare

Accelerate : 40,80 $/månad per användare

Pro: 82,50 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

SocialBee-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

6. Postoplan

Framgångsrika marknadsföringsstrategier bygger vanligtvis på 5P:na för framgång – Proper Planning Prevents Poor Performance (rätt planering förhindrar dåliga resultat). Detta är den filosofi som Postoplan bygger på, eftersom den kretsar kring planering och schemaläggning av innehåll på sociala medier för att spara tid och öka produktiviteten.

Med Postoplan kan marknadsförare på sociala medier styra ditt innehåll på olika sociala medieplattformar, allt från ett enda ställe. Att schemalägga inlägg, se förhandsgranskningar och redigera publiceringstider är bara några klick bort. Tack vare massschemaläggning kan du planera ditt innehåll månader i förväg och förhindra flaskhalsar.

Postoplan låter dig kommunicera med dina följare via DM:er och kommentarer från en centraliserad inkorg, så att du slipper hoppa mellan appar för att hålla dig responsiv.

Plattformen har två inbyggda grafikredigerare med ett bibliotek med över två miljoner bilder, vilket gör det snabbt och enkelt att skapa fantastiska bilder.

Postoplan drivs av AI och hjälper dig att hitta de bästa tidpunkterna för att publicera innehåll och attrahera en större publik.

Postoplans bästa funktioner

Enkel schemaläggning av innehåll

Alternativ för massplanering

Centraliserad inkorg för enkel kommunikation

Förstklassiga grafikredigerare

AI-drivna förslag på inlägg

Begränsningar för Postoplan

Anslutningen till Instagram kan vara långsam.

Kan dra nytta av kopplingar till mindre populära sociala medieplattformar

Priser för Postoplan

Start : 69 $/år för två konton

Business: 99 $/år för fem konton

Postoplan-betyg och recensioner

Trustpilot : 4,8/5 (över 50 recensioner)

G2: 4,7/5 (10 recensioner)

7. Seismic (Percolate)

Att regelbundet skapa personligt anpassat innehåll som är relevant för din målgrupp är en av de största utmaningarna inom marknadsföring. Med Seismic (tidigare känt som Percolate) har du kontrollen över innehållet. ?

Plattformen erbjuder en unik funktion som kallas Enablement Planner. Den hjälper dig och ditt team att förstå vilket innehåll din målgrupp är intresserad av och skapa omfattande planer som hjälper dig att nå dina mål.

Med alternativet LiveDocs kan du hämta data från ditt CRM-system och andra plattformar och skapa dokument och presentationer som tar upp frågor som är viktiga för din målgrupp och matchar deras intressen. Med Seismic kan du blanda och matcha innehåll för olika kunder och skapa hundratals (och tusentals!) dokument med några få klick.

Seismic (Percolate) bästa funktioner

Enablement Planner

LiveDocs

Olika integrationer med populära plattformar

Automatisering av innehåll

Seismic (Percolate) begränsningar

Vissa användare nämner att rapporteringsalternativen är förvirrande.

Brantare inlärningskurva

Priser för Seismic (Percolate)

Kontakta oss för prisuppgifter

Seismic (Percolate) betyg och recensioner

G2 : 3,7/5 (över 70 recensioner)

TrustRadius: 8,1/10 (över 40 recensioner)

8. Agorapulse

Är du redo att utföra lite social media-magi? Agorapulse är en omfattande lösning för hantering av sociala medier som ger dig fullständig kontroll över ditt innehåll! ?

Från Canva-integrationen till bildklipparen, förhandsgranskningar av inlägg och sparade hashtags – Agorapulse ger social media-ansvariga allt de behöver för att producera innehåll som din publik kommer att älska. Om du saknar inspiration eller behöver piffa upp dina inlägg kan du lita på plattformens skrivassistent som guidar dig i rätt riktning.

Agorapulse har funktioner för social lyssnande – "hör" vad folk säger om ditt företag (och dina konkurrenter) och svara på konversationerna på ett välgrundat sätt.

Plattformen har alla funktioner du behöver för robusta analyser . Kolla in relevanta mätvärden, se vad som fungerar för din målgrupp och upptäck viktiga trender, allt inom Agorapulse.

Agorapulse bästa funktioner

Skrivassistent

Funktioner för social lyssning

Avancerade analys- och rapporteringsalternativ

Stöder samarbete i realtid

Agorapulse begränsningar

Stöder inte mindre populära sociala nätverk

Schemaläggning av inlägg kan ibland krångla

Agorapulse-priser

Standard : 49 $/månad per användare

Professional : 79 $/månad per användare

Avancerad : 119 $/månad per användare

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Agorapulse-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

9. Hootsuite

Hootsuites attraktionskraft ligger i dess användarvänlighet – dess instrumentpanel låter dig hantera allt innehåll från ett enda ställe. Du kan skapa, schemalägga och publicera innehåll på olika kanaler, vilket sparar tid och ökar produktiviteten. ?

Har du slut på idéer för bildtexter eller inlägg? Ingen fara, OwlyWriter AI kan hjälpa dig. Allt du behöver göra är att skriva en prompt, så svarar skrivassistenten med intressanta innehållsidéer. Du kan också använda plattformens hashtagggenerator för att säkerställa att dina inlägg når rätt personer.

Tack vare massbokning på sociala medier kan du planera i förväg och fokusera på annat, med vetskapen om att Hootsuite publicerar dina inlägg automatiskt.

Använd plattformens kalender- och listvyer för att granska ditt publicerade och schemalagda innehåll och upptäck luckor och potentiella möjligheter.

Hootsuites bästa funktioner

Centraliserad instrumentpanel

OwlyWriter AI

Massbokning av sociala medier

Flera vyer

Hootsuite-begränsningar

Användargränssnittet skulle kunna behöva en uppgradering.

Tillfälliga avstängningar av konton

Hootsuite-priser

Professional : 99 $/månad för en användare

Team : 249 $/månad för tre användare

Business : 739 $/månad för fem användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Hootsuite-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 400 recensioner)

10. Sprout Social

Låt dina marknadsföringskampanjer växa och blomstra med Sprout Social! ☘️

Detta CoSchedule-alternativ täcker allt från A till Ö, från att generera innehållsidéer till att publicera inlägg och kommunicera med din publik.

Hitta din kreativa gnista med plattformens funktion Innehållsförslag och skapa engagerande inlägg som speglar ditt varumärke.

Att publicera innehåll vid rätt tidpunkt är avgörande för engagemanget. Istället för att analysera när du ska publicera, låt Sprout Socials algoritmer göra grovjobbet och föreslå den bästa tidpunkten.

Du och ditt team kan samarbeta och arbeta tillsammans med innehållskalendern – prioritera specifika aktiviteter, gör långsiktiga planer och upptäck luckor som kan fyllas med värdefullt material.

Denna plattform för hantering av sociala medier låter dig säkra en konkurrensfördel med imponerande AI-drivna lyssningsfärdigheter. Håll koll på vad publiken säger om ditt varumärke och dina konkurrenter, undersöka publikens preferenser, identifiera trender och optimera din marknadsförings- och sociala mediestrategi därefter.

Sprout Socials bästa funktioner

Förslag på innehåll

Algoritmer som analyserar de bästa tidpunkterna för att publicera innehåll

Lyssningsalternativ

Samarbetsinriktad innehållskalender

Begränsningar för Sprout Social

Instrumentpanelen kan se rörig ut

Det kan ta lite tid att förstå plattformens funktioner.

Priser för Sprout Social

Standard : 249 $/månad

Professional : 399 $/månad

Avancerad : 499 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Sprout Social-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

CoSchedule-alternativ – frigör din marknadsföringspotential med rätt plattform

Om du letar efter en plattform för hantering av sociala medier eller ett verktyg som hjälper dig att schemalägga och publicera innehåll vid rätt tidpunkt, kommer ett av de CoSchedule-alternativ vi diskuterat definitivt att passa dig.

Samarbeta kring marknadsföringsidéer och lansera framgångsrika kampanjer med ClickUp.

Men om du är ute efter en allt-i-ett-lösning som erbjuder kraftfulla marknadsföringsverktyg och lägger till förstklassig uppgifts- och projektledning till sin omfattande funktionslista, prova ClickUp gratis! ?