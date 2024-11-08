Hur man implementerar produktledda tillväxtmarknadsföringsstrategier

Är du redo att växla upp till en verkligt effektiv tillväxtmodell? Då är du i gott sällskap.

SaaS-jätten Dropbox var en av de första att anamma produktledd tillväxt (PLG) med en freemium-modell som låter användarna prova produkten själva. Detta drag drev på företagets exponentiella tillväxt med minimal användning av traditionell marknadsföring.

Utvecklingen av PLG började i början av 2000-talet, när SaaS-företag sökte innovativa sätt att skala upp. Idag använder över 90 % av de mest framgångsrika SaaS-företagen en produktledd strategi. Det gör vi på ClickUp också! 🚀

Resultaten är obestridliga – enligt forskning växer PLG-företag snabbare och har högre bruttomarginaler, vilket bevisar att denna strategi är långt ifrån bara en trend.

Som alltid finns vi här för att guida dig genom processen. Låt oss dyka in i produktledd tillväxtmarknadsföring och utforska hur den kan bli din dominerande tillväxtmotor.

Vad är produktledd tillväxtmarknadsföring?

Produktledd tillväxtmarknadsföring är en affärsstrategi där produkten själv spelar en central roll för att skaffa, behålla och utöka kundbasen. Produkten står i centrum och sköter det tunga arbetet med att skaffa, behålla och utöka kundbasen.

Till skillnad från traditionella marknadsföringsstrategier, där försäljningsinsatser driver tillväxten, förlitar sig PLG på produktens inneboende värde för marknadsföringen.

I denna tillväxtmarknadsföringsstrategi är produkten huvudattraktionen som lockar och omvandlar användare till lojala, betalande kunder.

Vad utmärker produktledd tillväxtmarknadsföring?

Den produktledda tillväxtmodellen erbjuder en robust lösning för företag som söker sätt att skala upp utan att slösa resurser. Denna strategi är avgörande för B2B SaaS-mjukvaruföretag som vill konkurrera med större försäljningsledda organisationer.

Låt oss nu undersöka vad som verkligen utmärker produktledd tillväxt.

Dessa unika egenskaper skiljer det från traditionella tillväxtmodeller på ett helt nytt sätt. Produkten i centrum : I PLG-marknadsföring är produkten den primära drivkraften för tillväxt. Den fungerar både som det viktigaste verktyget för kundanskaffning och som det centrala fokuset för att leverera värde.

Kunddrivet engagemang : PLG-marknadsföring betonar användarupplevelsen och uppmuntrar både nya och befintliga kunder att utforska och interagera med produkten fritt, så att de kan upptäcka dess värde på ett naturligt sätt utan att säljteamet behöver driva på för hårt.

Freemium- och provsystem: Tack vare freemium- eller gratis provsystem kan marknadsföringskvalificerade leads (MQL) interagera med produkten innan monetarisering, vilket gör att de kan se dess värde med egna ögon.

Skillnader mellan produktledd tillväxtmarknadsföring och försäljningsledd tillväxt

PLG är det självklara valet för företag med intuitiva, självbetjäningsprodukter. Försäljningsledd tillväxt är däremot bäst för företag med komplexa lösningar där en praktisk approach är nyckeln till att avsluta affären.

I denna tabell jämförs deras viktigaste aspekter för att belysa skillnaderna och öka din förståelse.

Aspekt Produktledd tillväxtmarknadsföring Försäljningsdriven tillväxt Definition En strategi som bygger på produktens inneboende värde för att attrahera och konvertera användare till betalande kunder. En strategi som fokuserar på aggressiva försäljningstaktiker och marknadsföringsinsatser för att driva kundanskaffning. Fokus Fokuserar på användarupplevelse och produktfunktionalitet för att främja naturlig adoption. Prioritera säljteam och marknadsföringskampanjer för att driva kunderna genom säljtratten. Primär användning Engagera användare genom kostnadsfria provperioder och produktdemonstrationer för att visa värdet före köpet. Bygg relationer genom direktkontakt och skräddarsydda säljargument för att avsluta affärer. Använda tekniker Använd produktfunktioner, användarfeedback och dataanalys för att öka användarengagemanget. Använder säljsamtal, e-postkampanjer och nätverkande för att generera leads och konvertera potentiella kunder. Resultat Skapa organisk tillväxt genom nöjda användare och rekommendationer via mun till mun. Uppnå tillväxt genom riktade försäljningsinsatser och marknadsföringsstrategier, vilket ofta resulterar i en längre försäljningscykel.

Implementera produktledda tillväxtstrategier

En undersökning från Gartner visade att 71 % av marknadscheferna 2023 ansåg att deras budgetar inte räckte för att genomföra sina strategier fullt ut. Med stramare budgetar blir det ännu viktigare att använda kostnadseffektiva metoder för att undvika överkonsumtion.

Genom att prioritera produkten som den viktigaste tillväxtmotorn kan företag minimera sitt beroende av omfattande marknadsföringskampanjer och höga kundanskaffningskostnader.

Här är flera effektiva strategier för att implementera PLG, stödda av statistik och exempel på framgångsrika företag.

Strategi 1: Använd produkten för att omvandla användare av gratis provversioner till betalande kunder

Att erbjuda en kostnadsfri provperiod är ett utmärkt sätt för potentiella kunder att själva uppleva produktens värde. Kostnadsfria provperioder eller freemium-erbjudanden gör det möjligt för potentiella kunder att se produktens fördelar innan de köper den.

Exempel: Dropbox använder en freemium-modell för att accelerera sin tillväxt. De erbjuder användarna 2 GB gratis lagringsutrymme. Denna strategi uppmuntrade användarna att registrera sig utan några ekonomiska åtaganden. Många uppgraderade till betalda abonnemang för att få ytterligare lagringsutrymme när användarna lagrade sina filer och upplevde plattformens smidiga funktionalitet. Inom några år nådde Dropbox över 500 miljoner användare, främst tack vare sitt attraktiva erbjudande om gratis provperiod.

via Dropbox

Strategi 2: Visa upp sociala bevis för att vinna konsumenternas förtroende

En studie från BrightLocal visade att 77 % av konsumenterna litar lika mycket på online-recensioner som på personliga rekommendationer.

Sociala bevis – såsom kundutlåtanden, fallstudier och användarrecensioner – kan ha stor inverkan på köpbeslut.

Airbnb använder till exempel social proof på ett effektivt sätt genom att lyfta fram användarrecensioner, betyg och detaljerad feedback på varje boendes sida. Boenden med fem eller fler aktuella recensioner blir berättigade till märken som ”Gästfavorit”, ”Top Homes” eller en procentuell ranking, vilket ger extra trovärdighet.

via Airbnb

Dessa märkningar hjälper till att bygga förtroende och locka fler potentiella gäster. De lyfter fram populära och högt rankade boenden och uppmuntrar nya kunder att boka med förtroende.

Strategi 3: Förenkla registreringsprocessen

Enligt Forrester föredrar tre av fyra B2B-köpare att själv utbilda sig och köpa via en app snarare än att kontakta en säljare för att lära sig mer om en produkt. Denna preferens innebär att en komplicerad registreringsprocess kan avskräcka dessa potentiella kunder.

Canva använder en självbetjäningsstrategi som gör det möjligt för användare att snabbt skapa ett konto och börja designa direkt. Med bara en e-postregistrering får användarna omedelbar tillgång till ett brett utbud av mallar och verktyg, vilket främjar en positiv användarupplevelse och minimerar avhopp.

via Canva

Strategi 4: Implementera checklistor för onboarding

En rapport om kundonboarding från Wyzowl visar att 8 av 10 användare har raderat en app bara för att de inte visste hur man använder den. Det är uppenbart att effektiv onboarding är avgörande för att få fler användare.

Samma rapport visar också att 86 % av individerna är mer benägna att förbli lojala mot ett företag som investerar i onboarding-innehåll som är utformat för att välkomna och utbilda dem efter deras köp.

Notion använder onboarding-checklistor för att guida nya användare genom dess funktioner och hjälpa dem att förstå hur man använder produkten effektivt. Detta resulterar i högre lojalitet och en smidigare övergång från nya användare till aktiva deltagare i Notions ekosystem.

via Notion

För att upprepa Notions framgångar med onboarding kan du:

Utveckla tydliga, stegvisa checklistor som guidar användarna genom viktiga funktioner och egenskaper.

Använd interaktiva guider eller verktygstips som ger hjälp i realtid när användarna navigerar i produkten.

Skapa en dedikerad resurshub med handledningar, vanliga frågor och communityforum.

Strategi 5: Identifiera och prioritera produktkvalificerade leads (PQL)

Att identifiera PQL:er – användare som har interagerat med produkten på ett sätt som tyder på att de sannolikt kommer att konvertera – är avgörande för en framgångsrik PLG-strategi.

Enligt Tomasz Tunguz, partner på Redpoint Ventures, sluter PQL:er affärer med kunder i en takt som är sex gånger högre än försäljningskvalificerade leads (SQL:er).

Airtable identifierar PQL:er genom att undersöka användarnas beteende inom deras freemium-plan. Fokus ligger på vilka funktioner som får mest engagemang. Analysen spårar mätvärden som tid spenderad på funktioner, användningsfrekvens och samarbetsmätvärden för att förstå användarnas intressen och konverteringsmönster.

Airtable skräddarsyr sin marknadsföring genom att identifiera områden med högt engagemang och använder dessa funktioner som övertygande försäljningsargument för att konvertera potentiella kunder.

Du kan implementera en liknande strategi genom att:

Analysera användarnas interaktioner med din produkt

Segmentera användare baserat på engagemangsnivå

Utveckla riktade marknadsföringskampanjer som lyfter fram populära funktioner

... samtidigt som du regelbundet samlar in feedback från användarna för att förfina dina erbjudanden.

via Airtable

Strategi 6: Integrera personalisering i kundresan

Personalisering förbättrar användarupplevelsen och ökar engagemanget. Oracles rapport om kundupplevelsens inverkan visar att 86 procent av konsumenterna är villiga att betala mer för en bättre kundupplevelse.

Spotify är ett utmärkt exempel på denna strategi. De har exemplifierat personalisering genom att använda algoritmer för att ge personliga musikrekommendationer baserade på användarnas beteende.

via Spotify

Spotify tar personalisering till en helt ny nivå med sin Blend-funktion. Denna funktion gör det möjligt för användare att skapa delade spellistor som kombinerar deras musikaliska smak. Denna samarbetsupplevelse uppdateras dagligen och erbjuder en unik blandning av låtar baserat på varje användares lyssningsvanor, vilket gör det roligare att upptäcka musik tillsammans med vänner.

Skulle inte detta locka dig att prova denna produkt?

För att implementera en personaliseringsstrategi liknande Spotifys kan du:

Samla in och analysera användarbeteende för att skapa skräddarsydda upplevelser och relevanta rekommendationer.

Introducera funktioner som gör det möjligt för användare att interagera och dela preferenser, vilket främjar engagemanget i communityn.

Implementera algoritmer som kontinuerligt analyserar användarnas preferenser, så att rekommendationerna utvecklas i takt med deras intressen.

För att framgångsrikt implementera produktledd tillväxt (PLG) är rätt verktyg avgörande för att automatisera viktiga processer och driva kundengagemang.

Rocketlanes undersökning State of Onboarding visar att 60 % av företagen använder 4–6 verktyg enbart för kundonboarding, vilket gör det till en av de mest effektiva strategierna inom PLG-marknadsföring.

Här är några typer av verktyg som du kan överväga för din PLG-resa:

Verktyg för kundonboarding för smidig installation och användaraktivering

Verktyg för insamling av feedback för att samla in insikter och identifiera produktkvalificerade leads (PQL).

Användaranalysplattformar för att spåra engagemang och optimera produktupplevelsen

Kommunikationsverktyg för kontinuerlig kundinteraktion och support

Verktyg som ClickUp kan effektivisera dessa insatser genom att erbjuda allt-i-ett-lösningar som hjälper dig att påskynda din PLG-strategi.

ClickUp produktmarknadsföringsprogramvara

ClickUp Product Marketing Software förbättrar teamsamarbete och produktivitet. Dess funktioner, såsom anpassningsbara instrumentpaneler, automatisering av uppgifter, måluppföljning och rapportering i realtid, gör det möjligt för organisationer att optimera sina arbetsflöden. Detta gör ClickUp till ett idealiskt val för implementering av en produktledd tillväxtmodell.

ClickUp tar också dina PLG-marknadsföringsstrategier till nästa nivå genom sina omfattande funktioner, såsom:

ClickUp Automation : Effektivisera arbetsflöden och minska repetitiva uppgifter, vilket frigör värdefull tid för ditt team. Automatisering förbättrar kundupplevelsen genom att minimera manuellt arbete och låta personalen fokusera på aktiviteter med stor påverkan. Effektivisera arbetsflöden och minska repetitiva uppgifter, vilket frigör värdefull tid för ditt team. Automatisering förbättrar kundupplevelsen genom att minimera manuellt arbete och låta personalen fokusera på aktiviteter med stor påverkan.

Använd ClickUps färdiga automatiseringsrecept eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som verkligen betyder något.

ClickUp Tasks : Hantera och organisera olika uppgifter i olika projekt med hjälp av ClickUps över 35 ClickApps för anpassning. Denna flexibilitet möjliggör smidigt samarbete och ger ditt team möjlighet att effektivt stödja din produktledda tillväxtstrategi. Hantera och organisera olika uppgifter i olika projekt med hjälp av ClickUps över 35 ClickApps för anpassning. Denna flexibilitet möjliggör smidigt samarbete och ger ditt team möjlighet att effektivt stödja din produktledda tillväxtstrategi.

Öka effektiviteten med ClickUp Tasks – samordna projekt, följ upp framsteg och förbättra teamsamarbetet för snabbare resultat.

ClickUp Brain : Utnyttja över 100 AI-verktyg för att påskynda uppgifter som att skriva, sammanfatta och optimera din produktutvecklingsprocess. Denna funktion hjälper dig att skapa produktkravsdokument (PRD), övertygande innehåll och testplaner på ett mer effektivt sätt.

Utnyttja över 100 AI-verktyg för att effektivisera uppgifter och förbättra ditt produktutvecklingsflöde med ClickUp Brain.

ClickUp-vyer : Anpassa din verksamhet efter en produktledd tillväxtstrategi genom att erbjuda olika visningsalternativ – lista, tavla, kalender och mer. Dessa vyer förbättrar användarengagemanget och gör det enkelt att visualisera projekt och effektivisera uppgiftshanteringen. Anpassa din verksamhet efter en produktledd tillväxtstrategi genom att erbjuda olika visningsalternativ – lista, tavla, kalender och mer. Dessa vyer förbättrar användarengagemanget och gör det enkelt att visualisera projekt och effektivisera uppgiftshanteringen.

Organisera dina uppgifter med ClickUp Views – välj mellan lista, tabell eller tavla för att visualisera dina projekt tydligt och ha koll på allt.

Det finns mer. ClickUp Marketing Project Management Software-paketet har fler ess i rockärmen. Betrakta följande mallar som färdiga ramverk som hjälper dig att komma igång snabbt när du provar nya produktmarknadsföringsstrategier.

ClickUp-mall för produktplanering

Är PLG-marknadsföringsstrategin ny för dig? Var ska du börja? ClickUps produktplanmall hjälper dig! Du kan integrera din marknadsföringsstrategi i produktplanen och se till att varje steg stämmer överens med dina produktutvecklings- och tillväxtmål.

Ladda ner den här mallen Anpassa implementeringen av dina PLG-marknadsföringsstrategier till din produktplan med hjälp av ClickUps mall för produktplanering.

Så här kan det förbättra din planering:

Visualisera produktlanseringar : Skapa en tydlig tidsplan för produktlanseringar och uppdateringar så att teamet kan hålla sig uppdaterat om milstolparna.

Samarbeta mellan team : Främja samarbete mellan produkt-, marknadsförings- och säljteam genom kommentarer och uppgiftsfördelning för att upprätthålla sammanhållningen.

Samla in feedback : Med hjälp av denna mall fungerar ClickUp som en : Med hjälp av denna mall fungerar ClickUp som en kundframgångsprogramvara som hjälper till att samla in insikter från intressenter och kunder för att säkerställa en användarcentrerad produkt- och marknadsföringsstrategi.

Anpassade statusar: Skapa uppgifter med upp till 15 statusar, såsom planering, utveckling, testning och lansering, för att spåra framstegen inom produktutveckling och marknadsföringsinitiativ.

ClickUp-mall för produktstrategi

ClickUp Product Strategy Template har viktiga funktioner som anpassade vyer, uppgiftsprioriteringar och tidslinjer, vilket gör det till det perfekta verktyget för att förbättra din produktledda tillväxtstrategi.

Ladda ner den här mallen Förbättra din PLG-marknadsföring med ClickUps produktstrategimall

Denna mall gör ClickUp till en lättanvänd produktmarknadsföringsprogramvara som gör det möjligt för dig att:

Definiera tydliga produktmål som stämmer överens med dina PLG-initiativ, så att dina marknadsföringsstrategier motsvarar användarnas behov.

Samordna tvärfunktionella team kring gemensamma prioriteringar och tidsplaner för att skapa en sammanhängande strategi för användarförvärv och -behållning.

Hantera uppgifter och projekt på ett centralt ställe och främja samarbetet mellan produkt-, marknadsförings- och säljteam för en effektivare genomförande.

Med den här mallen kan ditt team fokusera på strategiska PLG-marknadsföringsinsatser, förbättra samordningen mellan avdelningarna och förenkla planeringsprocessen.

Mätvärden för att mäta framgång i produktledd tillväxt

PLG syftar till att skaffa användare och hålla dem engagerade och nöjda för hållbar tillväxt.

Här är de viktigaste prestationsindikatorerna (KPI) som ger värdefull insikt i dina strategier: Churn rate mäter andelen användare som lämnar tjänsten över tid. En hög churn rate indikerar missnöje eller produktproblem, och mäter andelen användare som lämnar tjänsten över tid. En hög churn rate indikerar missnöje eller produktproblem, och att minska churn med bara 5 % kan öka vinsten med 25 % till 95 %.

Kundens livstidsvärde (CLV) visar den totala intäkten du kan förvänta dig från en kund under hela deras livstid. visar den totala intäkten du kan förvänta dig från en kund under hela deras livstid. PLG-företag har ofta högre CLV på grund av lägre förvärvskostnader och starka insatser för att behålla kunderna.

Genomsnittlig intäkt per användare (ARPU) mäter intäkterna per användare, vilket hjälper till att bedöma intäktspotentialen och effektiviteten av uppförsäljning eller korsförsäljning.

Dessutom hjälper spårning av användarengagemang och aktiveringsgrader till att förstå hur väl användarna tar till sig och drar nytta av din produkt, vilket ger ytterligare möjligheter till förbättringar.

Exempel på framgångsrika produktledda företag

Utöver exemplen ovan kommer vi att titta på några fler företag som illustrerar hur man effektivt kan utnyttja sina produkter för att minska kostnaderna och skapa en viral tillväxtloop.

1. Slack

Företag som Slack utmärker sig i PLG-metoden.

Slacks gratisversion innehåller till exempel kärnfunktioner som skapar vanor hos användarna, vilket leder till en konverteringsgrad på cirka 23 % från gratis- till betaltjänster.

via Slack

Slack har visat att centralisering av din produkt till alla arbetsplatsaktiviteter är nyckeln till att skapa lojalitet. Dess användarretention är hela 93 %.

Slacks framgång bygger på att skapa vanemässigt engagemang genom sin ”hook”-cykel – trigger, action, reward och investment. Genom att konsekvent leda användarna genom denna cykel driver Slack på hög kundretention och lojalitet, vilket gör användarna till förespråkare för produkten.

2. Miro

Miro har vuxit exponentiellt genom att ge användarna omedelbar nytta med sin freemium-modell, som låter människor prova produkten direkt.

Det används av över 50 miljoner människor, och dess förmåga att ansluta till verktyg som Slack och Google Drive gör det oumbärligt för teamsamarbete.

via Miro

Det som utmärker Miro är dess fokus på kunden. För att förbli relevant och användbar uppdaterar Miro ständigt sin produkt utifrån användarnas behov. Dessutom erbjuder Miro ett brett utbud av färdiga mallar, vilket gör det enkelt för användarna att komma igång och börja arbeta istället för att stirra på en tom duk.

3. Calendly

Calendly utmärker sig som ett produktledd tillväxtverktyg som förenklar mötesplaneringen. Dess starka produkt-marknadsanpassning löser det vanliga problemet med mötesplanering och lockar en mångfaldig användarbas.

via Calendly

Varje gång en användare skickar en Calendly-inbjudan introducerar de nya potentiella användare till plattformen, vilket skapar en viral loop. Denna naturliga involvering och tydliga värde visar hur Calendly effektivt använder sin produkt för tillväxt.

Fördelar och nackdelar med produktledd tillväxtmarknadsföring

Under 2019 var alla ledande SaaS-börsintroduktioner produktledda företag, vilket sannolikt korrelerar med att produktledda företag värderas över 30 % högre än SaaS-indexfonden på den offentliga marknaden.

Den produktledda tillväxtmodellen gynnar företag på följande sätt:

sänker kundanskaffningskostnaderna genom att låta produkten driva tillväxten istället för att förlita sig på dyra Detistället för att förlita sig på dyra marknadsföringskampanjer under kundens livscykel.

Användarna antar och marknadsför produkten på ett naturligt sätt , vilket leder till organisk tillväxt och lägre kundanskaffningskostnader.

Försäljningscykeln är snabbare än hos försäljningsledda företag, eftersom kunderna kan uppleva produkten direkt och fatta beslut snabbt.

En bra produktupplevelse ökar kundlojaliteten och kundbehållningen.

Tillväxten är skalbar eftersom den beror på produktens värde snarare än på att öka försäljningen eller kundframgångsteamet.

Data från användarbeteende ger insikter som kan förbättra både produkten och marknadsföringsinsatserna.

En produktledd tillväxtstrategi erbjuder många fördelar, men medför också vissa utmaningar:

Balanserad fokus: Företag kan behöva prioritera produktutveckling på bekostnad av effektiva marknadsföringsstrategier, vilket hindrar användarförvärv och engagemang. Det är viktigt att anpassa produktförbättringar efter marknadsföringsmål.

Kundupplevelse: Snabb tillväxt kan leda till försämrade support- och onboardingprocesser, vilket resulterar i frustration hos användarna och högre avhopp. Företag bör prioritera användarfeedback och investera i omfattande onboarding och kundsupport för att öka kundnöjdheten.

Kontinuerlig förbättring: Att enbart förlita sig på produktfunktioner kan leda till stagnation. Organisationer måste fortsätta att förfina sina marknadsföringsteamets färdigheter och anpassa sina erbjudanden efter marknadstrender och kundbehov för att förbli konkurrenskraftiga.

Företag kan minimera potentiella nackdelar genom att erkänna dessa utmaningar och proaktivt ta itu med dem.

Anamma den produktledda tillväxtmodellen med ClickUp

Den bästa marknadsföringen känns inte som marknadsföring.

Den bästa marknadsföringen känns inte som marknadsföring.

Detta är essensen av PLG-marknadsföring.

Företag som Figma, Calendly och Grammarly bevisar att det är avgörande att balansera produktutveckling med marknadsföringsinsatser för att attrahera kunder, behålla dem och lägga grunden för hållbar tillväxt.

När vi blickar framåt ser utvecklingen för produktledd marknadsföring lovande ut, särskilt för SaaS-verktyg. Företag som prioriterar användarfeedback och kontinuerligt förbättrar sina erbjudanden kommer att uppfylla kundernas förväntningar och skapa långvarig lojalitet.

ClickUp kan hjälpa dig att snabbt implementera en produktledd strategi. Börja din resa idag och anpassa din organisation efter framgångarna hos ledande företag i den digitala eran.

