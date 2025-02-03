De 10 bästa programvarorna för innehållskalendrar 2025

Det är nästan omöjligt att driva en framgångsrik strategi för sociala medier på stående fot. Du måste planera i förväg, samla resurser och samarbeta med andra för att skapa innehåll som fångar din publiks uppmärksamhet.

All denna planering, research och kreativitet behöver ett hem. Det är där programvara för innehållskalendrar kommer in.

Med rätt verktyg för innehållskalendrar blir det enkelt att förbereda sig för kommande kvartal eller månad. Utan det blir du kvar med frågor om dina designer är klara, dina samarbeten är bekräftade eller om din produktlanseringsserie har godkänts.

I den här artikeln går vi igenom de bästa verktygen för innehållskalendrar som finns tillgängliga idag. Vi lyfter fram de viktigaste funktionerna, begränsningarna och prisplanerna för varje verktyg så att du kan göra rätt val för dina behov.

Låt oss sätta igång!

Vad ska du leta efter i ett program för innehållskalender för sociala medier?

Du är alltså redo att slänga kalkylblad och checklistor och hitta ett bättre sätt att planera ditt innehåll för det kommande året. Men vad gör ett verktyg för innehållskalender bättre än ett annat?

Innan du kan utvärdera dina alternativ måste du först fastställa dina mål. Behöver du bara planera innehåll för sociala medier eller en blandning av olika innehållstyper? Föredrar du att planera visuellt med ett dra-och-släpp-gränssnitt, eller passar en Kanban-tavla bättre för dig? Behöver du ett enkelt arbetsflöde eller många anpassningsmöjligheter? 🛠️

Att ta reda på vad du vill ha och behöver sparar tid och energi och hjälper dig att fokusera.

Bortsett från dina egna personliga mål hjälper bra programvaruverktyg för innehållskalendrar dig att:

Planera och organisera ditt innehåll

Se din innehållsmarknadsföringskalender på ett ögonblick

Spara innehållsidéer och hitta dem när du behöver dem.

Se enkelt förfallodatum, deadlines och framsteg

Spara tid tack vare arbetsflöden, processer och automatiseringar.

Samarbeta med byråer, frilansare och innehållsskapare på ett och samma ställe.

Integrera med operativsystem och verktyg som du redan använder, till exempel iOS, Android, WordPress eller Webflow.

Tänk på dessa egenskaper, funktioner och fördelar när du tittar igenom alternativen. Lägg till dem i dina personliga mål så får du en skräddarsydd checklista som hjälper dig att hitta det perfekta programvaruverktyget för innehållskalendrar.

Det finns tusentals marknadsföringsverktyg som alla tävlar om din uppmärksamhet. Även inom nischen för innehållskalendrar finns det många alternativ. För att spara tid åt dig har vi sammanställt en lista över de 10 bästa programvarorna för innehållskalendrar som finns tillgängliga idag. 🤩

Prova ClickUp Calendar Dra enkelt uppgifter i kalendervyn för att redigera förfallodatum, skapa nya uppgifter eller ta bort dem.

Här på ClickUp vill vi skapa en app som ersätter alla andra, inklusive appar för innehållskalendrar.

Vår unika approach till produktivitet och teamwork ger dig de verktyg och funktioner du behöver för att vara en organiserad och produktiv medlem i marknadsföringsteamet. Använd ClickUp för dina behov av uppgiftshantering och skapa en intuitiv innehållskalender som passar perfekt med hur ni arbetar som team.

Kom igång snabbt med ClickUps mall för innehållskalender eller mall för sociala medier, eller skapa din egen version från grunden. Vår kalendervy gör det enkelt att se vad som händer och när, med anpassningsbara färgkodade kategorier och deadlines. Byt till en annan vy för att se en Kanban-tavla eller en tidslinje med fördefinierade anpassade fält som markerar de viktigaste detaljerna. 👀

ClickUp erbjuder dig så mycket mer än bara en innehållskalenderfunktion utan att kompromissa med upplevelsen. Spegla ditt arbetssätt på andra områden med hjälp av ClickUps projektledningspanel. Om du vill förbättra ditt arbetssätt som marknadsföringsteam är ClickUp ett utmärkt val.

Mall för innehållskalender från ClickUp

ClickUps bästa funktioner:

Begränsningar för ClickUp:

Eftersom du kan använda ClickUp för alla dina behov av innehållskalender- och projektledningsprogramvara kan vissa användare tycka att det är överväldigande i början.

Det finns vissa begränsningar med mobilappen, men en ny kommer snart med ClickUp 3.0.

Priser för ClickUp:

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 6 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. CoSchedule

Via CoSchedule

CoSchedule är ett verktyg för schemaläggning och marknadsföringsplanering på sociala medier, utformat för att göra det enkelt att hantera både redaktionellt och socialt innehåll från en och samma plattform. Plattformen låter dig tilldela uppgifter, dela din kalender med chefer och enkelt göra ändringar när planerna ändras. Använd verktyget för att planera ditt innehåll och publicera sedan inlägg på olika sociala nätverk utan att lämna plattformen.

CoSchedules bästa funktioner:

Se vad du arbetar med i olika medier i en enda innehållskalender.

Gör ändringar i dina planer på några sekunder med dra-och-släpp-funktionen.

Planera, utforma och publicera innehåll för sociala medier och integrerade kampanjer på sociala medier.

Dela din marknadsföringskalender och dina framsteg med interna intressenter med en enda länk.

Begränsningar för CoSchedule:

Några av de mer användbara funktionerna, som inbjudningar till team och diskussioner, är endast tillgängliga i betalda versioner.

Vissa användare uttrycker en önskan om mer flexibilitet och anpassningsmöjligheter.

Priser för CoSchedule:

Marketing Calendar Free : Gratis

Marketing Calendar Pro: 39 $/månad per användare

Marketing Suite: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av CoSchedule:

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

3. Buffer

Via Buffer

Buffer har varit ett populärt verktyg för innehållskalender och innehållsplanering för social media-ansvariga tack vare sin användarvänlighet. Buffer är utformat för att hjälpa social media-marknadsföringsteam att publicera inlägg på en rad olika social media-plattformar från ett och samma ställe. Tillägget av en AI-assistent ger också teamen möjlighet att få hjälp med att generera idéer och återanvända innehåll på olika social media-plattformar.

Buffers bästa funktioner:

Användarvänlig publiceringspanel för sociala medier för interna och externa medarbetare

Tillgång till integrerad publicering på de flesta sociala medieplattformar

AI-assistent som hjälper till med idéer och omskrivning av innehåll

Godkännandeprocesser som underlättar samarbetet i teamet

Begränsningar för buffert:

Det finns ingen tillgång till live-support.

Vissa användare rapporterar problem med att sociala mediekonto kopplas bort oväntat.

Buffer-priser:

Gratis: Gratis

Essentials: 6 dollar per månad för 1 kanal

Team: 12 dollar per månad för 1 kanal

Agency: 120 dollar per månad för 10 kanaler

Buffer-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

4. Sprout Social

Via Sprout Social

Sprout Social marknadsför sig som ett allt-i-ett-verktyg för hantering av sociala medier. Det är en plattform där du kan skapa en innehållskalender och schemalägga inlägg på sociala medier, men också dra nytta av social lyssnande och engagemang. Om målet med din innehållsstrategi är att utmärka dig när det gäller engagemang kan en plattform som denna vara ett användbart alternativ.

Sprout Socials bästa funktioner:

Se vad som händer och organisera inlägg och nyhetsbrev med en central hubb eller kalender.

Genomför social lyssnande över hashtags, omnämnanden och sökningar

Schemalägg innehåll enligt inbyggda, rekommenderade publiceringstider.

Flytta innehåll genom systemet med godkännandeprocesser

Begränsningar för Sprout Social:

Vissa användare tycker att navigeringen är överväldigande.

Vissa användare rapporterar att det är svårt att tagga när de publicerar innehåll på sociala medier.

Priser för Sprout Social:

Standard: 249 USD/användare per månad

Professional: 399 $/användare per månad

Avancerat: 499 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Sprout Social-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 2 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

5. SocialPilot

Via SocialPilot

SocialPilot är ett marknadsföringsverktyg för sociala medier som inkluderar en innehållskalenderfunktion. Planera innehåll, schemalägg till sociala medieplattformar och håll kontakten med en allt-i-ett-inkorg för sociala medier. Bjud in teammedlemmar, frilansare och intressenter att samarbeta med dig och hantera din närvaro på sociala medier från ett och samma ställe.

SocialPilots bästa funktioner:

Få en helhetsbild med månads-, vecko- och dagsvyer.

Möjlighet att filtrera din vy för att se specifika grupper eller sociala medieplattformar

Gör ändringar i ditt innehållskalender med ett dra-och-släpp-system.

Enkelt att duplicera innehåll och schemalägga det för framtiden

SocialPilots begränsningar:

Vissa användare önskar att det fanns fler funktioner som gjorde det möjligt för dem att interagera med publicerat innehåll.

Det är inte alltid möjligt att tagga andra sidor eller användare när man schemalägger innehåll på sociala medier.

Priser för SocialPilot:

Professional: 30 dollar per månad för 1 användare

Litet team: 50 dollar per månad för 3 användare

Byrå: 100 dollar per månad för 6 användare

Agency+: 200 dollar per månad för obegränsat antal användare

SocialPilot-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

6. HubSpot

Via HubSpot

HubSpot är en allt-i-ett-marknadsföringsplattform som används av byråer och stora team för att hantera inte bara publicering av innehåll på sociala medier och redaktionellt innehåll, utan hela innehållsmarknadsföringskampanjer och strategier för sociala medier. Om du redan använder HubSpot eller funderar på att investera i ett nytt system kommer du att bli glad att veta att funktioner för sociala medier och innehållskalender finns tillgängliga.

HubSpots bästa funktioner:

Skapa kampanjer och publicera innehåll på sociala medier från en enda plattform.

Länka interaktioner tillbaka till ditt HubSpot CRM

Få förslag på de bästa tidpunkterna för att publicera på dina sociala mediekanaler.

Använd analyser och integrationer med HubSpots CRM för att fatta strategiska beslut.

HubSpots begränsningar:

HubSpots plattform kan kännas överväldigande, särskilt om du också prenumererar på andra områden som försäljning och CRM.

Sociala medier-funktioner är endast tillgängliga i Professional- och Enterprise-abonnemangen.

HubSpot-priser:

Gratis: Gratis

Starter: Från 20 $/månad

Professional: Från 890 $/månad

Enterprise: Från 3 600 USD/månad

HubSpot-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 9 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 5 500 recensioner)

7. Evernote

Via Evernote

Evernote är i första hand en anteckningsapp som är utformad för att hjälpa användare att fånga upp idéer och hantera projekt och att göra-listor. I Evernote kan du använda funktionerna för att skapa din egen lätta innehållskalender och sedan arbeta med den tillsammans med andra tack vare deras Teams-funktioner. Även om det inte är ett renodlat verktyg för sociala medier, är det bra att veta att du kan använda Evernote för din innehållshantering om ditt team redan använder det.

Evernotes bästa funktioner:

Samarbeta med teammedlemmar med delade anteckningar

Använd Evernotes färdiga mallar för att komma igång med dina egna kampanjer på sociala medier.

Skapa ett bibliotek med mallar, guider och verktyg för sociala medier som ditt team kan använda.

Använd funktioner som kryssrutor för att se var du befinner dig i arbetsflödet.

Begränsningar i Evernote:

Evernote fokuserar på anteckningar och produktivitet och saknar därför funktioner som vanligtvis finns i verktyg för innehållskalendrar för sociala medier.

Vissa användare rapporterar problem med delnings- och redigeringsbehörigheter för användare.

Priser för Evernote:

Gratis: Gratis

Evernote Teams: 14,99 $/användare per månad

Evernote-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

8. Sendible

Via Sendible

Sendible är ett verktyg för schemaläggning, övervakning och rapportering av sociala medier. Det är ett verktyg för sociala medier som är utformat för byråer som hanterar flera kunder, men du kan också använda det som ditt interna verktyg för innehållskalender. Schemalägg innehåll i bulk, anpassa grafik innan du publicerar det och underlätta arbetet med godkännandeprocesser.

Sendibles bästa funktioner:

Effektivisera dina processer med inbyggda mallar.

Bjud in intressenter eller innehållsskapare att bidra till din kalender.

Använd köer för att hålla ditt sociala medie-flöde fyllt med innehåll.

Få en visuell översikt över ditt innehåll med en månadskalender.

Begränsningar för Sendible:

Vissa användare anser att analys- och rapporteringsfunktionerna är begränsade jämfört med andra alternativ.

Vissa användare säger att det ibland kan vara svårt att använda mobilappen.

Priser för Sendible:

Skapare: 29 dollar per månad för 1 användare

Traction: 89 dollar per månad för 4 användare

Skala: 199 dollar per månad för 7 användare

Sendible-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

9. StoryChief

Via StoryChief

StoryChief är en AI-driven plattform för innehållsskapande och SEO. Den är utformad för att hjälpa innehållsteam att planera, skapa och schemalägga innehåll på sociala medier och bloggplattformar. StoryChiefs verktyg för innehållskalender hjälper dig att organisera dig med färgkodade kategorier, redaktionell kampanjhantering och integrationer med populära plattformar och verktyg.

StoryChiefs bästa funktioner:

Arbeta tillsammans med innehållsbriefingar och godkännandeprocesser.

Se ditt innehållskalender och vad som händer med en lättanvänd månadsvy.

Publicera innehåll automatiskt på sociala medieplattformar

Analysera framgången för senaste innehållskampanjer

Begränsningar för StoryChief:

När man arbetar med ett stort team kan vissa redaktörer missa möjligheten att lämna förslag inom innehållsdelar.

Vissa användare önskar att de kunde tilldela statusar för att bättre hantera sitt arbetsflöde.

Priser för StoryChief:

Privatpersoner: Från 40 dollar per månad

Marknadsföringsteam : Från 220 dollar per månad för 4 användare

Publisher Team: Från 900 dollar per månad för 10 användare

Byråer: Från 440 dollar per månad för 3 arbetsytor (4 användare per arbetsyta)

StoryChief-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

10. ContentStudio

Via ContentStudio

ContentStudio är ett allt-i-ett-verktyg för sociala medier som är utformat för att hjälpa byråer och marknadsföringsteam att planera, hantera och växa. En robust innehållskalenderfunktion kompletteras av en AI-skrivassistent och en social inkorg, så att teamen kan spara tid och effektivisera sitt arbete. Planera och publicera olika typer av innehåll på dina sociala profiler, få insikter om när du ska publicera och hantera publiceringsköer så att din kalender inte blir tom.

ContentStudios bästa funktioner:

Skapa dina innehållsplaner i en interaktiv, delbar innehållskalender.

Skapa innehållspipelines och köer baserade på anpassade ämnen.

Snabba upp godkännandet av innehåll för att påskynda processen för marknadsförare på sociala medier.

Använd automatisering för att fylla din innehållskalender med relevanta inlägg på sociala medier.

Begränsningar för ContentStudio:

Funktionaliteten i mobilappen kan vara mer begränsad än i datorversionen.

Vissa användare önskar att det fanns mer information tillgänglig genom analysverktygen.

Priser för ContentStudio:

Startpaket: 25 dollar per månad för 1 användare

Pro: 49 dollar per månad för 2 användare

Agency: 99 dollar per månad för 5 användare

Betyg och recensioner av ContentStudio:

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Marknadsföringsteam: Innehållskalendrar är viktiga för marknadsföringsteam för att säkerställa att deras innehåll publiceras i tid och på ett konsekvent sätt. Detta dokument beskriver tidsplanen, ämnen, nyckelord och annan nödvändig information relaterad till ett projekt.

Företag: Innehållskalendrar gör det möjligt för företag att planera sitt innehåll och se till att alla teammedlemmar är överens om projektets mål. Detta dokument hjälper dem att följa framstegen och se till att alla intressenter är medvetna om eventuella förändringar eller uppdateringar som är nödvändiga för projektet.

Börja planera ditt innehåll med ett program för innehållskalender

Med rätt programvara för innehållskalender kan du spara tid, snabba upp ditt arbetsflöde och underlätta samarbetet. Oavsett om du behöver en redaktionell kalender för ditt förlagsimperium eller en kalender för sociala medier för ditt varumärke kan dessa verktyg underlätta publiceringen. 🙌

Om du letar efter ett verktyg som inte bara hjälper dig att hålla koll på dina mål för innehållsstrategin utan också på projektledning och samarbete, prova ClickUp. Kontakta vårt team eller registrera dig idag för att utforska ett bättre och mer enhetligt sätt att arbeta tillsammans som ett team.