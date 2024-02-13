10 mallar för stilguider som förstärker ditt varumärke

I varumärkesvärlden är det viktigt att upprätthålla enhetlighet. Utan det kan ditt varumärkes visuella identitet förändras lika nyckfullt som prinsessan Auroras klänning i "Törnrosa", som magiskt skiftar från rosa till blått med ett trollspö. Även om det är charmigt i sagor är plötsliga förvandlingar ett allvarligt problem för alla varumärkeschefer.

Genom att definiera färger, typografi, bildspråk och tonfall garanterar en varumärkesstilguide att ditt varumärkes utseende förblir enhetligt, oavsett vem som svingar den magiska marknadsföringsstaven. ?

Att utveckla en stilguide för ett varumärke från grunden kräver dock betydande resurser. Det är där mallar för stilguider kommer in och räddar situationen, eftersom de erbjuder en kostnadseffektiv lösning, särskilt för små och medelstora företag eller nystartade företag.

I den här artikeln presenterar vi 10 kostnadsfria mallar för varumärkesriktlinjer, var och en noggrant utformad för att få ditt innehåll att sticka ut varje gång. Fördjupa dig i dessa banbrytande verktyg som kommer att ge ditt varumärkesverktyg en rejäl boost!

Vad är en stilguidemall?

En stilguide är ett varumärkes handbok som beskriver visuella och textuella riktlinjer för att säkerställa enhetlighet på alla plattformar. Den är en central referenspunkt för all varumärkeskommunikation och är avgörande för att upprätthålla en enhetlig varumärkesidentitet.

Många mallar för varumärkesriktlinjer fungerar som en perfekt utgångspunkt för att skapa en omfattande varumärkesmanual. Det är ett fördesignat ramverk som tillhandahåller den nödvändiga strukturen, inklusive platshållare för viktiga element som logotyper, typografi, färgscheman och riktlinjer för tonfall. Varumärkeschefer kan använda en mall för varumärkesstilguide för att kontrollera att alla viktiga komponenter finns med, vilket främjar enhetlighet mellan olika plattformar och medier.

Vad kännetecknar en bra mall för varumärkesriktlinjer?

Mallar för stilguider innehåller ofta branschens bästa praxis, vilket gör det möjligt för varumärkeschefer att anpassa sig till aktuella trender och standarder inom områden som design och tillgänglighet. Här är de funktioner som de bästa mallarna för stilguider har gemensamt:

Användarvänlighet: En bra mall är användarvänlig, så att personer med olika nivåer av designkunskap kan förstå och använda den effektivt.

Anpassning: En mall bör också erbjuda flexibilitet samtidigt som den tillhandahåller en färdig struktur. Varumärkeschefer kan skräddarsy mallen så att den passar deras varumärkes specifika behov och unika egenskaper, vilket möjliggör kreativitet inom en definierad ram.

Visuella riktlinjer: Exempel och bilder gör guiden mer tillgänglig. Visuella hjälpmedel som diagram, scheman och bilder kan hjälpa till att illustrera hur elementen ska användas.

Integrationer: Vissa mallar kan ha funktioner som möjliggör integration med andra Vissa mallar kan ha funktioner som möjliggör integration med andra verktyg för hantering av varumärkestillgångar , vilket säkerställer att ändringar återspeglas på alla plattformar på ett smidigt sätt.

Versionskontroll: Om uppdateringar av varumärkesriktlinjerna behövs, ger ett transparent versionskontrollsystem alla tillgång till den senaste versionen av varumärkesguiden.

10 professionella mallar för varumärkesriktlinjer att använda

Vi har sett att en stilguide-mall kan vara din genväg till framgångsrik varumärkesprofilering, men hur hittar du rätt mall? ?

Oavsett om du omprofilerar ett företag, lanserar ett nytt varumärke eller vill standardisera ditt teams design har vi noggrant sammanställt denna lista med 10 fantastiska mallar för stilguider som passar dina behov. Dyk in och hitta den som är skräddarsydd för dig!

1. ClickUp-mall för stilguide

Dela flera stilguider inom ett enda ClickUp Doc med hjälp av undersidor.

ClickUp-stilguiden är utformad för att vara en one-stop-shop för att organisera, spåra och hantera alla viktiga varumärkeselement, såsom tonfall, logotyper och färger. ?

Det är det perfekta verktyget för företag som vill skapa ett igenkännbart och harmoniskt varumärkesutseende. De viktigaste funktionerna är:

Spåra utvecklingen för varje varumärkesresurs med anpassade statusar .

Visualisera och hantera varumärkesattribut enkelt med anpassade fält .

projektledningsverktyg som kapslade deluppgifter och prioritetsetiketter. Underlätta spårningen av varumärkesresurser medsom kapslade deluppgifter och prioritetsetiketter.

Anpassade vyer som lista, Gantt, arbetsbelastning, kalender och mer

Mallen förenklar processen att skapa din egen stilguide och komprimerar den till några få enkla steg. När du har en tydlig vision av ditt varumärkes budskap samlar du in de väsentliga elementen som logotyper, typsnitt och andra tillgångar som representerar ditt varumärkes karaktär.

Det sista steget är att dela denna guide med ditt team så att alla teammedlemmar förstår hur den ska användas på rätt sätt.

2. ClickUp Skapa en stilguidemall

Spåra varumärkesrelaterade uppgifter och förfrågningar i en ClickUp-lista.

Att skapa en varumärkesidentitet är en komplex och mångfacetterad process, men det är just inom detta område som ClickUp Create a Style Guide Template utmärker sig. Genom att vara strukturerad kring en strategisk 4-stegsprocess leder denna mall dig genom varje viktig fas i skapandet av din stilguide.

Resan börjar med statusen ”Att göra” – prioritera uppgifter och lägg grunden. Du kan lägga till ansvariga, ange arbetsinsatser och definiera deadlines så att alla känner till sin roll och komplexiteten i varje uppdrag.

När du går över till statusen ”Pågår” kommer mallens anpassade fält, som komplexitetsnivå och slutförandegrad, att användas. Infoga kommentarer för att förtydliga anvisningar, spåra framsteg och se till att allt stämmer överens med varumärkets karaktär. Uppgiftslistan är till stor hjälp i detta skede, eftersom den ger en överskådlig bild av de pågående uppgifterna.

När statusen ändras till ”Godkänd” möjliggör de anpassade fälten en strömlinjeformad process med kontroller och avvägningar. Vyn Skapandeprocess blir här avgörande och guidar steg för steg genom förfiningen av varje varumärkeselement.

När du slutligen når statusen ”Slutförd” kan du reflektera över resan genom Gantt-vyn, där du kan visualisera tidslinjen och hur alla delar smidigt fallit på plats.

3. Mall för stilguide för ClickUp-logotypen

Lägg till ditt varumärkes logotyp, varumärkesfärger, anpassade ikoner och mer i ett delbart ClickUp Doc.

Att designa en konsekvent och igenkännbar logotyp är avgörande för varumärkets visuella integritet. ClickUp Logo Style Guide Template är uppbyggd kring ett flexibelt arbetsflöde och hjälper dig att bygga grunden för en enhetlig och kraftfull varumärkesimage.

Börja med att samla alla dina logotyptillgångar och se till att du har alla vektorer och alternativa versioner till hands. Du kan kategorisera och hantera alla aspekter av din logotyp, från färgvärden till storlekar och avstånd.

Därefter fastställer du riktlinjer för hur och när varje version av logotypen ska användas och definierar regler som färg, maximal storlek och andra specifika begränsningar. Du kan skapa uppgifter i mallen för att formulera dessa regler, så att de blir lättillgängliga för alla berörda parter.

Genom att inkludera exempel på hur din logotyp används i olika sammanhang kan du upprätthålla enhetligheten i varumärket. Använd kalendervyn för att visualisera mock-ups och planera hur din logotyp ska användas på olika plattformar. ?

Detaljerad beskrivning och dokumentation av din logotyp kommer därefter. Här kan du använda anpassade fält för att fånga varje nyans i din logotyp, från typsnitt till färgpalett.

Men det är inte allt, gott folk! Du kan (och bör) kontinuerligt övervaka och analysera guiden, hålla regelbundna möten för att diskutera framsteg och ställa in aviseringar för att hålla dig uppdaterad, allt inom ClickUp!

4. ClickUp-mall för projektstilguide

Få alla teammedlemmar och externa partners på samma sida med ett projektdokument.

ClickUp Project Style Guide Template hjälper dig att samla alla definierande varumärkeselement för ett projekt genom funktionen ClickUp Docs. På så sätt kan du skapa en central referenspunkt som är lättillgänglig för ditt team.

Samlingen av element fungerar som utgångspunkt för en interaktiv process. Med hjälp av tavelvyn kan du samla exempel på hur du tillämpar färgkoder, teckenstorlekar, typsnitt och logotypspecifikationer. Omvandla sedan abstrakta begrepp till konkreta, praktiska riktlinjer.

Med ClickUps projektledningsfunktioner kan du tilldela konkreta uppgifter och utveckla riktlinjer för att säkerställa en konsekvent användning av projektets varumärkeselement. Detta stärker dess identitet på alla plattformar.

Att dela stilguiden är lika smidigt som att skapa den. ClickUps intuitiva delningsalternativ håller alla teammedlemmar informerade och i linje med projektets visuella essens.

ClickUp Project Style Guide Template går utöver att bara organisera dina varumärkeselement – den ger liv åt en sammanhängande och konsekvent image. Oavsett om du bygger webbplatser, designar logotyper, uppdaterar sociala mediekonto eller producerar marknadsföringsmaterial är denna mall grunden för en enhetlig och professionell varumärkesidentitet.

5. ClickUp-mall för varumärkesbok

Beskriv din organisations värderingar, mål, varumärkesröst och mer med en varumärkesbokmall i ClickUp.

Föreställ dig ditt varumärke som en person. Tänk på det som någon du skulle känna igen i en folkmassa, någon med sin egen stil och sitt eget sätt att prata. Det har en unik personlighet, en distinkt röst, ett igenkännbart ansikte och en historia som får människor att nicka förstående. Men hur kan du garantera att alla i ditt team talar ditt varumärkes språk korrekt och konsekvent?

Använd ClickUp Brand Book Template, din digitala medförfattare som hjälper dig att berätta ditt varumärkes historia och guidar ditt team att representera det på ett enhetligt sätt. ?

Börja med att skissa på ditt varumärkes karaktär, definiera dess utseende och lägg grunden för den berättelse som ska utvecklas. Med ClickUp Docs kan du sammanställa logotyper, typsnitt, färger och andra visuella tillgångar.

Nu när du har byggstenarna är det dags att fastställa reglerna. Skapa tydliga riktlinjer, till exempel hur en logotyp ska användas på olika tillgångar.

6. ClickUp-mall för stilriktlinjer för varumärket

Dela designelement och exempel från verkligheten för användning av varumärkesresurser på en ClickUp Whiteboard.

Med ClickUp Brand Guidelines Whiteboard Template möter kreativitet organisation, och idéer omvandlas till konkreta riktlinjer för varumärkesprofilering.

Börja med att fylla din whiteboard med företagsinformation och mission. Inkludera logotyper, typsnitt, färger och annan grafik i sektioner som är dedikerade till varje varumärkesresurs. Forma sedan reglerna för ditt varumärkes värld till en lista över vad man ska och inte ska göra. Tidsregistreringsfunktioner, taggar och beroendevarningar hjälper dig att övervaka varumärkesriktlinjerna. ⏱️

Du kan använda uppgifter för att granska och förfina varje tillgång. Justeringar kan inkludera att justera färger för att väcka specifika känslor, ändra teckensnitt för att förbättra läsbarheten eller omformulera riktlinjer för att förtydliga avsikter.

Det som gör denna visuellt tilltalande mall så magisk är dess inkluderande karaktär. Nyanställda hittar snabbt sin plats i denna kreativa miljö och förstår enkelt ditt varumärkes utseende och värderingar. Din stilguide blir ett galleri där intressenter kan vandra runt, brainstorma, diskutera och göra tillgångarna bättre anpassade till ditt varumärke.

7. ClickUp-mall för varumärkesidentitet

Använd ClickUp-mallen för varumärkesriktlinjer för att dela ditt varumärkeskit och dina varumärkesregler.

Samarbete är nyckeln till att skapa en varumärkesidentitet som tilltalar marknaden. Förutom ditt team innebär detta samarbete också viktiga synpunkter från kunderna, vilket säkerställer att ditt varumärke stämmer överens med deras uppfattningar och förväntningar. ?

ClickUp Brand Identity Template är en kraftfull plattform för detta samarbetsprojekt. Det är mer än bara ett designramverk, det är en komplett projektmall som hjälper dig att forma ditt varumärke genom att:

Definiera det visuella Skapa effektiva budskap Sätt upp tydliga mål och syften

Ditt team kan använda Docs-funktionen för att brainstorma idéer om varumärkets personlighet och definiera den unika anda du vill förmedla. Med Board-vyn kan du lägga upp varumärkets kärnvärden genom att tilldela teammedlemmarna uppgifter för att säkerställa att dessa värden återspeglas i designen.

Planering är lika viktigt som kreativitet och samarbete. Med Gantt-diagrammet i ClickUp kan du planera designprocessen noggrant, sätta upp milstolpar och bestämma när varje del av ditt varumärkes identitet ska vara klar.

8. ClickUp-mall för varumärkesprofilering

Använd den här mallen för att organisera dina varumärkesinitiativ och skapa en enkel process för interna eller externa resurser så att alla hålls informerade.

Varumärkesprofilering är den unika röst, historia och visuella signatur som ett företag kommunicerar till omvärlden. Du måste hålla den konsekvent för att nå ut till människor och sticka ut från mängden.

ClickUp Branding Template förenklar denna komplicerade process och gör det möjligt för dig att hantera dina varumärkesprojekt på ett effektivt och kreativt sätt. Med den kan företag definiera stilen, utveckla enhetliga budskap och bygga upp ett bibliotek med tillgångar för att upprätthålla varumärkets konsistens. ?️

Hur börjar du använda denna mångsidiga mall? Först bör du bestämma dig för ditt varumärkes identitet och tonfall. Sedan kan du skapa uppgifter för visuella tillgångar som logotypdesign och färgval. Använd återkommande uppgifter för att säkerställa att ditt varumärke utvecklas i takt med ditt företag och trenderna.

Mallens anpassningsbara funktioner är anledningen till att den är så effektiv. Anpassade statusar hjälper dig att övervaka varje varumärkeselements framsteg, anpassade fält gör det möjligt att spara viktig information relaterad till varumärkesprojekt och anpassade vyer erbjuder flera visningskonfigurationer för att hålla informationen välorganiserad.

Dessutom gör förbättrade projektledningsfunktioner som tidsspårning, beroendevarningar och e-postmeddelanden denna mall till en allt-i-ett-lösning för att skapa ett varumärke.

9. Mall för lanseringsplan för varumärket ClickUp

Gör din varumärkeslansering till en succé genom att se till att alla uppgifter slutförs i tid med ClickUps mall för varumärkeslansering.

ClickUps mall för varumärkeslansering är din medpilot i det spännande äventyret att lansera ett nytt varumärke. Den hjälper dig att reda ut alla detaljer i planeringen, ordna allt och faktiskt få varumärket att lyfta. ✈️

Denna mall erbjuder allt som behövs för en framgångsrik lansering, inklusive:

Skapa en precis tidslinje Organisera och spåra viktiga uppgifter Samordna alla intressenter med nödvändiga resurser och deadlines

För att använda mallen börjar du med att definiera dina mål, undersöka din marknad och skapa en detaljerad tidsplan i Gantt-diagramvyn. Mallen är fylld med funktioner som förbättrar planering och övervakning. Anpassade statusar och fält möjliggör precis spårning av varje steg i processen, medan anpassade vyer låter dig närma dig ditt projekt från olika vinklar för bättre övervakning.

Använd tavelvyn för att organisera dina innehållsidéer och tilldela uppgifter till teammedlemmar. Med ClickUp Automations kan du skapa automatiserade e-postkampanjer och inlägg på sociala medier, vilket garanterar smidiga och effektiva kampanjer.

Dessutom gör dashboards det enkelt att följa dina framsteg och ger en översikt över dina resultat för en framgångsrik lansering.

10. Mall för omprofilering av ClickUp

Dags för en makeover? Skaka om saker och ting med ClickUps mall för omprofilering.

Omprofilering är ett komplext och utmanande projekt som kräver noggrann planering och samordning. Lyckligtvis är ClickUps mall för omprofilering utformad för att förenkla just denna process. ♻️

Från att sätta upp de initiala målen och analysera ditt nuvarande varumärke till att utveckla den nya identiteten, lansera och övervaka resultaten – den här mallen hjälper dig att hantera alla aspekter av omvandlingen. Dess precisa design håller ditt team fokuserat och anpassar varje projektfas efter dina mål.

Mallen innehåller viktiga element som gör resan smidig. Anpassade statusar som Pågående och Intern granskning möjliggör detaljerad spårning av varje fas, medan anpassade fält erbjuder ett effektivt sätt att hantera uppgifter och visualisera projektet. Dessutom förbättrar projektledningsfunktioner som beroendevarningar, tidsspårning och kommentarer den övergripande spårningskapaciteten.

Du kan också skapa ett Gantt-diagram för att följa framstegen, använda milstolpar för att hålla koll på marknadsföringskampanjen och övervaka resultaten med hjälp av instrumentpaneler.

Genom smidigt samarbete, kontinuerliga uppdateringar, regelbundna möten och maximal produktivitetsanalys leder denna mall dig till en framgångsrik omprofilering, där alla intressenter hålls synkroniserade och processen är strömlinjeformad och effektiv.

Börja din varumärkesresa med ClickUps mallar för stilguider

Tack vare dessa 10 innovativa ClickUp-mallar har det aldrig varit enklare att navigera i komplexiteten kring varumärkeshantering. Från logotyper till fullständiga varumärkesböcker – här finns rätt färdplan för din varumärkesresa, skräddarsydd efter dina unika behov.

Oavsett om du är en varumärkesexpert eller precis har börjat, välj en gratis stilguidemall från vår lista och ta ditt företag på en välstrukturerad väg mot framgång! ?️