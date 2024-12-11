De 10 bästa AI-verktygen för konstgenerering för designers 2025

AI-tekniken har tagit den kreativa och marknadsföringsvärlden med storm. Överallt finns det nya verktyg som hjälper dig att skapa chatbots, AI-genererade bilder eller blogginlägg från textprompter.

Idag ska vi dock fokusera på ett av de mest spännande områdena inom artificiell intelligens – AI-konstgeneratorer.

Det har aldrig varit enklare att skapa din egen konst. Oavsett om du älskar fotorealistiska bilder eller vill skapa anime eller oljemålningar kan AI-konstverktyg hjälpa dig att skapa ett mästerverk. Men hur vet du vilken AI-konstapp som är bäst när det finns så många att välja mellan?

Ta en närmare titt på vad du kan förvänta dig av ett AI-verktyg för konstgenerering och se vilka som hamnade på vår lista över de bästa av de bästa för i år.

Vad är en AI-konstgenerator?

En AI-konstgenerator är ett datorprogram som använder artificiell intelligens och maskininlärningsalgoritmer för att skapa originalkonstverk eller manipulera befintliga bilder. Dessa verktyg använder djupinlärningstekniker för att analysera mönster i data, såsom bilder eller text, och sedan generera nytt innehåll baserat på dessa mönster.

Vad ska du leta efter i AI-konstgeneratorer?

Det verkar dyka upp nya AI-konst- eller AI-bildgeneratorer nästan varje dag. Var och en lovar något nytt och spännande, eller bättre, snabbare eller mer prisvärda resultat. Så hur vet du vilken konstgenerator som är rätt för dig?

När du funderar på vilket AI-designverktyg du ska använda bör du noga överväga följande:

Pris: Behöver du ett gratis AI-konstgeneratorverktyg, ett som är kreditbaserat eller ett som är prenumerationsbaserat?

Tillgänglighet: Föredrar du en fristående webbapp eller ett datorprogram?

Utmatningshastighet: Behöver du skapa bilder så fort som möjligt eller kan du vänta längre?

Bildstil: Kan det producera högkvalitativ AI-konst i den stil du valt?

AI-algoritm: Föredrar du DALL-E 2 eller Stable Diffusion? Eller är du öppen för vilken AI-konstgenereringsalgoritm som helst?

Support: Hur ser supporten ut för konstgeneratorn? Är den kundvänlig?

Community: Vill du lära dig av andra användare och dela tips, eller vill du bara använda appen på egen hand?

De flesta AI-konstgeneratorer och AI-verktyg för innehållsskapande hjälper dig att uppnå imponerande resultat, så ditt slutgiltiga val kommer sannolikt att bero på något av ovanstående områden. Fundera över vad du vill ha och behöver från din AI-konst- och bildgenerator, skapa en kortlista och testa sedan några av dem för att hitta det perfekta verktyget med din favoritkonststil.

De 10 bästa AI-konstgeneratorerna att använda

Är du redo att upptäcka appen som hjälper dig att designa det perfekta bokomslaget eller skapa engagerande bilder till ditt nästa blogginlägg? Här är de 10 bästa AI-konstgeneratorerna som finns tillgängliga idag.

Skapa bilder med ClickUp Konvertera text till uppgifter direkt från whiteboards med ClickUp Brain

Möt ClickUp Brain, ett AI-drivet verktyg som kan generera AI-konst direkt för att hjälpa dig att övervinna kreativa blockeringar och omvandla brainstorming-sessioner till strukturerade, genomförbara planer.

ClickUps whiteboardfunktion är utrustad med en AI-bildgenerator som tillför en ny nivå av kreativitet till ditt arbetsflöde. Medan du arbetar i din whiteboard kan du be Brain att skapa AI-bilder som diagram, tabeller eller andra relevanta bilder för att stödja dina idéer. Du behöver inte växla mellan verktyg eller manuellt designa bilder – Brain sköter det!

ClickUps bästa funktioner:

Förvandla ditt skrivande på några sekunder så att det blir mer professionellt, direkt eller engagerande.

Skapa snabbt högkvalitativt innehåll med hjälp av AI-drivna uppmaningar.

Markera valfri text och låt AI-verktygsfältet förbättra den.

Skapa sammanfattningar och åtgärdspunkter direkt för att effektivisera administrativa uppgifter.

Översätt språk och kontrollera stavning och grammatik direkt i ClickUp-plattformen.

Förverkliga dina idéer på några minuter med digitala whiteboardtavlor för samarbete i realtid eller asynkront

Utforma ett arbetsflöde som speglar din ideala process med hjälp av mallbiblioteket.

Hantera kreativa briefdokument gemensamt med ClickUp Docs.

Ge tydliga instruktioner och påskynda designfeedbackprocessen med Proofing.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan tycka att det är svårt att navigera bland ClickUps många funktioner och anpassningsalternativ.

Whiteboards med AI-bildgenerering kan ännu inte användas i mobilappen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Midjourney

via Midjourney

Midjourney är ett AI-bildgenereringsverktyg som ger vem som helst möjlighet att skapa konst i en rad olika konststilar. Detta konstgenereringsverktyg tar dina textprompter och använder en Discord-bot för att omvandla dem till imponerande grafik för personligt och professionellt bruk.

Midjourneys bästa funktioner:

Enkelt och roligt att använda

Kontinuerliga förbättringar av grafikens kvalitet i AI-genererade verk för webbdesign

Stark gemenskapskänsla tack vare Discord

Midjourneys begränsningar:

Att be verktyget att uppskala bilder kan ändra utseendet på resultatet något.

Det kan vara förvirrande i början, särskilt för användare som är nya på Discord.

Priser för Midjourney:

Gratis provperiod tillgänglig

Grundläggande plan: 10 $/månad

Standardplan: 30 $/månad

Pro-plan: 60 $/månad

Midjourney-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (5 recensioner)

Capterra: N/A

3. Canva AI

via Canva

Canva har nyligen introducerat en ny funktion i sin verktygslåda: deras AI-bildgenerator Text to Image. Med denna inbyggda AI-konstapp kan du skriva en textprompt, och Canvas artificiella intelligensverktyg genererar sedan fyra bilder som nära matchar det du letar efter. För designers är det ett välkommet tillskott till deras mallbibliotek och grafikfunktioner.

Canva AI:s bästa funktioner:

En del av Canva, perfekt för befintliga användare

Skapa konst som passar ditt specifika bildförhållande

Stilval som är användbara för användare som är nya inom AI-konstgeneratorer

Canva AI:s begränsningar:

AI-konstgeneratorn är endast tillgänglig inom Canva-ekosystemet.

Kan kännas för ”grundläggande” för vissa AI-konstgenereringsverktyg på grund av sin användarvänliga natur.

Priser för Canva AI:

Du kan få tillgång till Canvas app Text to Image som en del av alla dess abonnemang.

Gratis

Pro: 12,99 $/månad

Canva AI-betyg och recensioner:

Det finns inga fristående betyg för Canvas AI-produkt, men det finns betyg för Canva.

G2: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

4. DALL-E 2

DALL-E 2 är ett AI-verktyg för bildgenerering och en modell från den populära verktygsskaparen OpenAI. Detta verktyg för bildgenerering hjälper användare att skapa realistiska bilder baserade på textprompter.

En spännande funktion i DALL-E 2 är möjligheten att utvidga en bild bortom dess ursprungliga duk, vilket kallas Outpainting. Detta är ett roligt sätt att skapa fantastiska landskap eller en bredare bild för sociala medier eller blogginlägg. Välj mellan flera bilder av realistiska konstverk, en oljemålning eller en illustration.

DALL-E 2:s bästa funktioner:

Perfekt för att skapa surrealistisk och utomjordisk AI-genererad konst

Användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att generera bilder

Möjlighet att blanda olika konstmodeller, stilar och koncept för att skapa sammanhängande bilder av hög kvalitet

Begränsningar för DALL-E 2:

Vissa verktyg producerar bilder som är suddiga eller pixliga.

Långa bearbetningstider för komplex AI-konst

Priser för DALL-E 2:

DALL-E 2 fungerar enligt en kreditprissättningsmodell. Du kan köpa krediter i block om 115 och använda dessa krediter för att generera bilder. Varje textprompt kostar en kredit, men genererar fyra unika bilder baserat på din förfrågan.

Gratis

115 krediter: 15 dollar

DALL-E 2 betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (15 recensioner)

Capterra: N/A

5. Jasper Art

via Jasper

Jasper Art är AI-konstgeneratorn från teamet bakom det populära AI-skrivverktyget Jasper. Med detta verktyg kan du använda AI-konstgenereringsprompter för att skapa bilder i olika konststilar och stämningar som du kan använda tillsammans med ditt marknadsföringsinnehåll.

Jasper Arts bästa funktioner:

Välj mellan olika stilar och medier för AI-genererad konst.

Olika lägen som passar dina behov, från Basic till Freeform.

Använd tillsammans med Jaspers funktioner för varumärkesröst för att designa AI-konst som passar din varumärkesstrategi.

Jasper Arts begränsningar:

Ingen gratis provperiod eller kostnadsfri version – användare behöver ett aktivt Jasper-abonnemang.

AI-konstgeneratorappar fungerar bra för kreativa bilder, men har färre alternativ för mer professionell eller formell grafik.

Priser för Jasper Art:

För att kunna använda Jasper Art behöver du ett aktivt Jasper-abonnemang. Jasper Art ingår utan extra kostnad.

Skapare: 49 $/månad

Team: 125 $/månad

Företag: Kontakta Jasper för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Jasper Art:

Precis som Canva finns det inga särskilda recensioner för Jaspers AI-konstgenerator. Istället ser Jaspers övergripande betyg ut så här:

G2: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 500 recensioner)

6. Dream by WOMBO

via Dream

Dream by WOMBO är en mobil AI-konstgeneratorapp som låter dig förvandla ord och foton till AI-genererad konst. Denna app är utformad för kreativa personer och konstnärer som vill ha spännande bilder och AI-konst. Dessutom kan du, med hjälp av en inbyggd community, lära dig hur du skapar AI-genererad konst som passar dina behov eller få allmänna tips om konstgeneratorn.

Med detta verktyg tenderar den AI-genererade konsten att vara färgglad och fantasifull.

Dream by WOMBO:s bästa funktioner:

AI-konst är lätt att generera på mobila enheter

Välj en AI-konststil

Inbyggd community för andra AI-konstälskare

Begränsningar för Dream by WOMBO:

Endast tillgängligt som mobilapp för iOS- och Android-enheter och på Discord.

Bättre för kreativa, futuristiska och konstnärliga bilder än professionell grafik

Priser för Dream by WOMBO:

Gratis att ladda ner: Valfria köp i appen, som premiumabonnemang och möjligheten att få din AI-konst utskriven.

Dream by WOMBO – betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

7. NightCafe

via NightCafe

NightCafe är ett AI-konstgenereringsverktyg som är utformat med kreativa personer i åtanke. Verktyget är inriktat på gemenskap, med en stor grupp regelbundna användare och frekventa konstutmaningar. En intressant funktion i NightCafe är att du kan få tillgång till flera olika AI-algoritmer, så att du enkelt kan experimentera med DALL-E 2, Stable Diffusion och andra på ett och samma ställe.

NightCafes bästa funktioner:

Med AI-konstskaparen kan du välja din egen konststil (oljemålning, pixelkonst, illustration etc.).

Välj bland en rad av de mest populära AI-konstalgoritmerna för maskininlärning.

Dagliga AI-konstutmaningar bidrar till en känsla av gemenskap

Begränsningar för NightCafe:

Det är inte alltid lätt att få tillgång till support eller kundtjänst jämfört med andra AI-verktyg för att skapa konst.

Vissa användare rapporterar att filtren kan vara överkänsliga när det gäller att generera AI-konst.

Priser för NightCafe:

Gratis: 5 krediter/dag plus bonusar för deltagande i community-evenemang

AI Beginner : 5,99 $ för 100 krediter/månad

AI Hobbyist: 9,99 $ för 200 krediter/månad

AI-entusiast: 19,99 $ för 500 krediter/månad

AI Artist: 49,99 $ för 1400 krediter/månad

Användare kan också köpa kreditpaket utanför prenumerationerna, från 7,99 $/100 krediter.

NightCafe-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: 4,2/5 (5 recensioner)

8. AutoDraw

via AutoDraw

AutoDraw är ett av Googles mer kreativa AI-experiment. Detta snabba, lättanvända verktyg låter dig förvandla dina klotter till mer imponerande bilder. Medan du ritar kommer det webbaserade AI-verktyget att föreslå möjliga former och bilder. Du kan sedan förvandla ditt enkla klotter till en av dessa med ett enda klick.

AutoDraws bästa funktioner:

Förvandla snabbt en klotterteckning till en mer definierad linjetecknad bild

Extremt snabb webbaserad applikation

Lägg till text och färg till dina linjetecknade bilder

Begränsningar med AutoDraw:

Saknar de funktioner som krävs för ett professionellt arbetsverktyg

Ingen riktig AI-konstgenerator, utan skapar endast grundläggande former och ritningar.

Priser för AutoDraw:

Gratis

Betyg och recensioner av AutoDraw:

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Designs. ai

Designs.ai är en plattform som är utformad för att hjälpa marknadsförare och byråer att skapa fantastisk grafik i stor skala. Den AI-genererade konstplattformen har olika verktyg som underlättar marknadsförares arbete, inklusive ett AI-färgmatchningsverktyg, logotypskapare och videokapare.

Designs. ai bästa funktioner:

Flera AI-drivna grafikverktyg i en AI-konstgeneratorplattform

Text-till-tal- och text-till-video-funktioner som andra AI-grafikgeneratorer saknar

Inbyggt AI- verktyg för semesterkalender för sociala medier

Designs. ai begränsningar:

Ingen mobilapp tillgänglig

Med så många funktioner kan konstgeneratorn vara överväldigande för vissa användare.

Priser för Designs.ai:

Gratis provperiod tillgänglig

Grundläggande: 29 $/månad

Pro: 69 $/månad

Företag: Kontakta Designs. ai för prisuppgifter.

Designs. ai betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

10. CF Spark Art

via CF Spark

CF Spark Art är en del av Creative Fabricas AI-stödda verktygslåda. Denna AI-konstgenerator hjälper dig att designa kreativa bilder i en rad olika stilar och bildformat utifrån en textprompt. Som en del av Creative Fabricas ekosystem är det ett utmärkt konstgeneratorverktyg för kreatörer, konstnärer och designers som redan använder plattformen.

CF Spark Arts bästa funktioner:

Lättillgängligt för nybörjare som vill skapa AI-genererad konst

Konstgeneratorn är inbyggd i Creative Fabricas ekosystem.

Prompt builder erbjuder ett användarvänligt sätt att skapa detaljerade uppmaningar.

CF Spark Arts begränsningar:

Gratis krediter finns tillgängliga, men skapandet går långsamt för konstgeneratorn.

Bilder och uppmaningar delas automatiskt och kan endast döljas om du uppgraderar.

Priser för CF Spark Art:

Gratis

Spark: 9 $/månad

CF Spark Art-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

AI-konstgenerering: Framtiden för kreativa team

Du kanske skulle vilja spendera timmar varje vecka på att testa alla AI-konstgeneratorer som finns, men vi vet att du har andra uppgifter på din att göra-lista. Använd den här listan över de bästa AI-konstgeneratorerna för att skapa en kortlista baserad på de funktioner du måste ha och använd din tid mer klokt med hjälp av maskininlärning.

När du väl har upptäckt hur roligt och givande AI kan vara, leta efter fler sätt att integrera det i ditt arbetsflöde. Med ClickUp AI kan du spara ännu mer tid på produktivitet, marknadsföring och kreativt skrivande.

Registrera dig gratis för att utforska mer idag.