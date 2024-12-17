De 10 bästa alternativen till Stable Diffusion för konstgenerering 2025

Under det senaste året har du förmodligen sett många nyheter om ChatGPT och andra textgeneratorer baserade på artificiell intelligens (AI). Men ord på en sida (eller skärm) är långt ifrån det enda sättet som moderna organisationer och designers använder AI på. Verktyg som Stable Diffusion hjälper dig att skapa fantastiska AI-bilder för personligt och professionellt bruk.

Men inget bildgenereringsverktyg är perfekt – inte ens i närheten. Av en eller annan anledning kan du behöva ett alternativt verktyg för att skapa realistiska bilder.

Kanske är det komplexiteten i Stable Diffusions AI-konstgenerator som kan vara ganska tidskrävande. Eller kanske har du haft svårt att finjustera de parametrar som behövs för att skapa högkvalitativa bilder.

Oavsett vad du söker efter, så letar du efter ett annat sätt att skapa AI-genererad konst. Vi kommer till undsättning med denna guide till de bästa alternativen till Stable Diffusion.

Vad är en AI-bildgenerator?

En AI-bildgenerator är en app som skapar bilder baserat på användarens textprompter.

En AI-modell som använder djupinlärning gör denna text-till-bild-genereringsprocess möjlig. Modellen tränar sig själv på alla typer av visuella element och konststilar och behöver bara några få ord för att skapa en originalbild baserad på den kunskapen. Den lär sig också med tiden och förbättrar sin förmåga att generera högkvalitativa bilder vid kontinuerlig och upprepad användning.

AI-konstgeneratorer använder en diffusionsmodell, en typ av AI som kan bryta ner strukturen i en bild som den utvärderar. Denna modell gör det möjligt för dem att skapa unika bilder med liknande strukturer baserade på textprompter.

Diffusionsmodeller för bildgenerering har snabbt ökat i popularitet under det senaste året. Deras förmåga att skickligt skapa konstverk eller funktionell grafik och modifiera befintliga bilder har gjort det viktigare än någonsin att hitta ett bildgenereringssystem som passar dina behov – oavsett om det är Stable Diffusion eller ett alternativ.

Vad ska du leta efter i Stable Diffusion-alternativ?

Innan vi dyker in i den fullständiga listan över alternativ till Stable Diffusion, låt oss undersöka viktiga faktorer att tänka på när du väljer en bildgenerator:

Användarvänlighet: Alla Alla AI-verktyg för designers måste vara lätta att lära sig. Även de mest extraordinära bildskapande funktionerna spelar ingen roll om appen är omöjlig att använda.

Användningshastighet: Hur snabba är AI-bildgenereringsfunktionerna? Stable Diffusion är notoriskt långsamt, så alla alternativ bör prioritera hastighet.

Pålitlig AI: Oavsett om verktyget använder sin egen AI-modell eller utnyttjar en befintlig och redan finjusterad modell, bör verktyget vara tillräckligt pålitligt för att konsekvent skapa fantastiska bilder som matchar prompten.

Redigeringsalternativ: Med rätt verktyg kan du redigera och justera nygenererade bilder som en del av den kreativa processen.

Tydliga användarrättigheter: Även de mest fantastiska bilderna spelar ingen roll om programvaran inte har möjlighet att använda den digitala konsten efter att du har genererat den.

En stark community: Stable Diffusion har en stor community på nätverk som Reddit och Discord, så alla alternativ bör erbjuda liknande möjligheter till hjälp med att skapa bilder och AI-baserad bildredigering.

De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Stable Diffusion att använda 2025

Detta är våra bästa alternativ till Stable Diffusion, som utnyttjar den ständigt förbättrade AI-tekniken för att skapa fantastiska bilder baserade på dina naturliga språkprompter.

Skapa bilder med ClickUp Konvertera text till uppgifter direkt från whiteboardtavlor med ClickUp Brain

Oavsett om du organiserar ett projekt, utformar wireframes eller visualiserar marknadsföringsstrategier, gör ClickUp det möjligt för team att omvandla abstrakta idéer till tydliga bilder. Det är ett idealiskt verktyg för att förbättra kommunikationen, stimulera kreativiteten och effektivisera arbetsflöden – allt inom en enda samarbetsplattform. Med ClickUp Whiteboards kan team skapa AI-drivna bilder direkt i sitt ClickUp-arbetsområde.

Användare kan använda ClickUp Brain för att visuellt förverkliga idéer – perfekt för brainstorming, projektplanering och kreativt samarbete. Det är ett smidigt sätt att omvandla koncept till bilder utan att lämna plattformen.

ClickUps bästa funktioner:

Förvandla omedelbart texter så att de låter mer professionella, direkta eller engagerande.

Skapa högkvalitativt innehåll snabbt med hjälp av AI-drivna promptar

Markera valfri text och låt AI-verktygsfältet förbättra den.

Skapa sammanfattningar och åtgärdspunkter direkt för att effektivisera administrativa uppgifter.

Översätt språk och kontrollera stavning och grammatik inom ClickUp-plattformen.

Förverkliga dina idéer på några minuter med digitala whiteboardtavlor för realtids- eller asynkron samverkan.

Visuell brainstorming: Omvandla idéer till bilder för tydligare kommunikation

Integrerad samverkan: Skapa och dela bilder direkt på whiteboards

Sömlöst arbetsflöde: Spara, exportera eller länka AI-genererade bilder till uppgifter

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan tycka att det är svårt att navigera bland ClickUps omfattande funktioner och anpassningsalternativ.

Whiteboards med AI-bildgenerering är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Midjourney

Via Midjourney

Midjourney är ett av de mest kända verktygen för att generera text till bild och ett av de mest populära alternativen till Stable Diffusion. Det genererar bilder via Discord-chattar, vilket möjliggör enkel AI-konstkuratering utan behov av kodningserfarenhet eller expertis.

Midjourneys bästa funktioner

En integrerad bot ger tips som hjälper användarna att skapa digitala konstverk på några minuter.

Dess närvaro inom Discord erbjuder användarna en stark gemenskap att engagera sig i från början.

Ett favoritgalleri hjälper dig att spåra och spara dina bästa genererade bilder.

Prisnivåerna gör det möjligt för användare att skapa obegränsat med bilder till ett enda pris.

Begränsningar för Midjourney

Det är endast tillgängligt för användare med aktiva Discord-konton.

Midjourney är relativt dyrt jämfört med andra diffusionsmodeller på denna lista.

Midjourney-priser

Grundläggande plan: 10 $/månad

Standardplan: 30 $/månad

Pro-plan: 60 $/månad

Mega Plan: 120 $/månad

Midjourney-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (70+ recensioner)

Capterra: inga recensioner hittills

Kolla in dessa Midjourney-alternativ!

3. Craiyon

Via Craiyon

Crayon är ett användarvänligt AI-bildskapande verktyg som är perfekt för nybörjare. Dess enkla text-till-bild-generering gör att du kan välja mellan att skapa konst, teckningar och foton. Till skillnad från många alternativ till Stable Diffusion har det en gratis prissättning som gör att du kan testa bildskaparen utan någon initial åtagande.

Craiyons bästa funktioner

Negativa uppmaningar gör att du kan vara specifik när du genererar bilder, till exempel genom att ange att en befintlig bild inte ska innehålla någon teknik.

”Next Prompt” använder ChatGPT för att föreslå en ny naturlig språkfråga baserat på dina tidigare inmatningar.

Integrerade mock-ups hjälper dig att se hur dina AI-genererade konstverk ser ut på t-shirts och andra produkter.

Det finns ingen gräns för antalet bilder du kan generera inom din prisnivå.

Craiyons begränsningar

Den begränsade serverhastigheten kan göra bildgenereringen opålitlig under tider med hög trafik.

Dess text-till-bild-generering, som endast finns för stationära datorer, har inte stöd för mobilappar.

Craiyon-priser

Gratis

Supporter: 5 $/månad

Professional: 20 $/månad

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

Craiyon-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (3+ recensioner)

Capterra: inga recensioner hittills

4. ArtSmart

Via ArtSmart AI

ArtSmart AI är en innovativ bildgenerator tack vare diffusionsmodeller som lägger till ytterligare ett lager av komplexitet. Förutom textprompter kan du ladda upp dina egna bilder för att hjälpa motorn att lära sig och förbättra sina resultat över tid. Det bästa av allt är att denna konstgenereringsmodell uppnår detta samtidigt som den förblir ett av de mest användarvänliga AI-baserade bildgenereringsalternativen på marknaden.

ArtSmarts bästa funktioner

Att ladda upp bilder med dina textprompter hjälper till att skapa mer realistiska bilder.

AI-först bildredigering optimerar ditt konstverk efter det att det skapats.

Förinställda inställningar gör det enkelt att skapa realistiska bilder utan mycket inställningar.

Möjligheten att organisera genererade bilder i samlingar gör dem lättare att hitta senare.

ArtSmarts begränsningar

Vissa av de genererade bilderna kan ha felaktiga färger, vilket leder till slöseri med tid och krediter.

Månadsabonnemanget kommer med begränsade krediter som du sannolikt kommer att använda upp snabbt, särskilt i Basic-nivån.

ArtSmart-priser

Grundläggande: 16 $/månad

Standard: 24,50 $/månad

Företag: 32,50 $/månad

ArtSmart-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (10+ recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

5. Dall-E 2

Via OpenAI

Dall-E 2 är en av de främsta konkurrenterna bland de bästa alternativen till Stable Diffusion. Grundarna av ChatGPT på OpenAI använde en enkel premiss för att skapa det: Skriv in din textprompt så får du fyra bilder som erbjuder olika men unika tolkningar av din prompt.

Dall-E 2:s bästa funktioner

Outpainting gör att du kan fortsätta att utöka din bild genom horisontell och vertikal rullning.

Genom att skapa fyra alternativ samtidigt blir det enklare att generera konstnärliga bilder som matchar din vision.

Frekventa uppdateringar säkerställer att din förmåga att generera bilder fortsätter att utvecklas genom levande diffusionsmodeller.

Det använder royaltyfria foton, så du kan använda alla resultat kommersiellt efter behov.

Begränsningar för Dall-E 2

Ibland förvirrar eller ignorerar det långa kommandon när det skapar bilder.

Bearbetningstiderna kan vara längre än för Stable Diffusion och vissa av dess alternativ.

Priser för Dall-E 2

1024×1024 pixelbild: 0,02 dollar per bildförfrågan

512×512 pixelbild: 0,018 dollar per bildförfrågan

256×256 pixelbild: 0,016 dollar per bildförfrågan

Dall-E 2 betyg och recensioner

G2: 3,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 5/5 (3+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Dall-E!

6. Använd AI

Via Invoke AI

Invoke AI är ett unikt bildskapande verktyg för kreativa proffs. Förutom att använda textprompter kombinerar det AI-genereringsfunktioner med befintliga arbetsflöden för att skapa bilder som matchar din vision och dina professionella behov.

Använd AI:s bästa funktioner

Det erbjuder avancerade bildgenereringsfunktioner, inklusive möjligheten för användare att rita, redigera och iterera på dina skapelser.

Det integrerade canvasgränssnittet gör det möjligt för team att samarbeta för att skapa bilder.

Det integreras direkt med designverktyg som Photoshop och Illustrator.

Avancerade säkerhetsfunktioner skyddar din databas och snabbhistorik

Använd AI-begränsningar

Vissa textbaserade uppmaningar kan vara felaktiga, vilket gör denna bildskapare bäst lämpad för mer avancerat arbete.

Diffusionsmodellerna har färre filter mot potentiellt eller negativt innehåll jämfört med alternativ som Dall-E 2.

Använd AI-prissättning

Community Edition: gratis

Indie: 13 $/månad

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

Använd AI-betyg och recensioner

G2: inga recensioner hittills

Capterra: inga recensioner hittills

7. DreamStudio

Via DreamStudio

DreamStudio använder Stable Diffusion-motorn, men är ändå ett bra alternativ för att generera bilder med AI. Det är ett användarvänligt verktyg med öppen källkod som genererar bilder i valfritt format med hjälp av text- och bilduppladdningsprompter.

Branschjätten Stability AI äger DreamStudio (tidigare Stable Diffusion). Detta AI-designverktyg hjälper till att skapa högkvalitativa konstverk för alla ändamål, inklusive illustrationer och fotorealistiska bilder. 🖼️

Ange din prompt eller ladda upp ett foto och välj sedan önskad stil och storlek. DreamStudio arbetar snabbt och genererar flera variationer av din vision. Verktyget lagrar din historik så att du kan hålla koll på alla dina skapelser och återkomma till dem senare.

Om du behöver göra ändringar i en bild, använd redigeraren. Det är ett oändligt arbetsområde med lager, där du kan lägga till, ta bort och ändra enskilda element i ditt mästerverk. Du kan också förbättra upplösningen på dina bilder på några sekunder!

DreamStudios bästa funktioner

Omfattande redigeringsfunktioner gör att du kan förbättra, utöka eller på annat sätt modifiera dina bilder.

Promptminnet hjälper dig att återvända till och förbättra tidigare promptar för att skapa bilder.

API-integrationen integrerar dess diffusionsmodeller i dina befintliga verktyg och arbetsytor.

Det kan generera upp till 10 bilder baserat på en enda prompt.

Begränsningar för DreamStudio

När du loggar in efter att ha använt gratisversionen återställs ditt promptminne, vilket innebär att du måste börja om från början.

Det erbjuder färre förinställningar än de flesta Stable Diffusion-alternativ på denna lista, vilket kräver en mer omfattande konfiguration.

Priser för DreamStudio

1,18 dollar per 100 genereringskrediter

DreamStudio-betyg och recensioner

G2: inga recensioner hittills

Capterra: inga recensioner hittills

8. CLIP

via CLIP

OpenAI kombinerade det bästa från ChatGPT och Dall-E 2 för att skapa CLIP. Till skillnad från andra verktyg på denna lista kan CLIP lära sig från naturligt språk för att skapa bättre och mer omfattande bilder. Med andra ord är det inte bara en AI-bildgenerator som Stable Diffusion, utan ett verktyg som gör det möjligt för datorer att verkligen "se" internet och därmed skapa bättre konstverk.

CLIP:s bästa funktioner

Dess omfattande neurala nätverk skapar en mer komplett databas att hämta från än andra alternativ.

Integration med ChatGPT och Dall-E 2 utnyttjar befintlig marknadsledande teknik.

Det erbjuder en exponentiellt större bilddatabas att välja från, med cirka 400 miljoner bilder.

Begränsningar för CLIP

CLIP är inte en riktig bildgenerator, vilket gör den mycket mer komplex än de flesta alternativen på denna lista.

Användningen är endast tillgänglig för utvalda användare eftersom OpenAI förfinar modellen.

CLIP-priser

OpenAI har ännu inte lämnat några prisuppgifter.

CLIP-betyg och recensioner

G2: inga recensioner hittills

Capterra: inga recensioner hittills

9. Playground AI

Via Playground AI

Stable Diffusion är utmärkt för att skapa bilder, medan Playground AI utmärker sig som en automatiserad bildredigerare. Det finns viss allmän förmåga att skapa originalkonstverk, men de funktioner som gör detta till ett av de bästa alternativen till Stable Diffusion fokuserar på att modifiera dina befintliga konstverk.

Playground AI:s bästa funktioner

Det erbjuder möjligheten att använda textbaserade redigeringsprompter genom att markera en del av bilden och sedan skriva hur du vill att appen ska redigera den delen.

Med hjälp av uteslutningskommandon kan du ta bort oönskade element från bilden.

Med Mixed Image Editing kan du kombinera flera befintliga bilder till en ny, originell skapelse.

Moodboard-funktionen gör det enkelt att samarbeta med ditt team när ni skapar en större visuell canvas.

Begränsningar för Playground AI

Det erbjuder begränsade alternativ för att skapa originalbilder jämfört med andra alternativ.

Den kostnadsfria versionen har väntetider under rusningstider och begränsningar vad gäller kvalitet och upplösning.

Priser för Playground AI

Gratis

Pro: 12 $/månad

Turbo: 36 $/månad

Playground AI-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (2+ recensioner)

Capterra: inga recensioner hittills

10. Synthesia

Via Synthesia

Alla bilder är inte statiska. Synthesia förtjänar sin plats på listan över alternativ till Stable Diffusion genom att vara den bästa AI-videogeneratorn som finns på marknaden. Skriv bara lite text, välj dina bilder och se hur programvaran skapar en engagerande video för din publik.

Synthesias bästa funktioner

Anpassa din video med en omfattande lista med stilmallar och över 140 virtuella avatarer.

Det intuitiva gränssnittet liknar presentationsprogram som PowerPoint, vilket underlättar övergången till att använda generatorn.

De inbyggda samarbetsfunktionerna gör att du och ditt team kan arbeta effektivt tillsammans.

Det är en webbläsarbaserad app som låter dig skapa videor dynamiskt från vilken enhet som helst.

Synthesias begränsningar

AI-rösterna kan låta syntetiska och är inte lika autentiska som en riktig röst.

Det kan vara svårt att träna AI-rösten att uttala vissa ovanliga ord korrekt.

Synthesias priser

Personligt: 22,50 $/månad

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

Synthesia-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Kolla in dessa Synthesia-alternativ!

Stable Diffusion må vara ett populärt alternativ, men det är inte det enda sättet att skapa konst med AI. Det finns många alternativ till Stable Diffusion som kan hjälpa dig att integrera AI i din kreativa process och utnyttja de senaste AI-konstmodellerna för att skapa bilder som din publik kommer att älska.

Och det är innan vi ens kommer in på de möjligheter du kommer att upptäcka när du tar dina AI-integrationer bortom text-till-bild-AI.

ClickUp är inte ett bildskapande verktyg, utan ett projektlednings- och produktivitetsverktyg av nästa generation som kan vara det perfekta tillskottet till ditt team. Det bästa av allt är att introduktionspaketen är helt gratis, så att du kan prova verktyget tillsammans med dina favoritalternativ till Stable Diffusion.

Så vad väntar du på? Skapa ditt gratis ClickUp-konto och kom igång redan idag!