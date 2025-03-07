10 wireframe-verktyg för UX- och UI-planering 2025

Wireframes är viktiga när det gäller webbplats- och produktdesign. Som prototyper för att skapa grundläggande strukturer och konturer är de perfekta för användarbaserade tester, presentationsverktyg och mycket mer när du involverar intressenter i din process.

Och ja, de är också ett utmärkt verktyg för att effektivisera processer, tack vare deras förmåga att få alla att dra åt samma håll innan den mer intensiva utvecklingsprocessen börjar.

Tyvärr har popularitet sina nackdelar: Det finns så många wireframe-verktyg tillgängliga online att det ofta är svårt att hitta det bästa verktyget för dina behov. Denna guide till de bästa wireframe-verktygen för användarupplevelse (UX) och användargränssnitt (UI) hjälper dig att hitta den bästa wireframe-programvaran för ditt team.

Vad ska du leta efter i ett wireframing-verktyg?

Även för en så enkel process som att skapa wireframes kan du bli förvånad över mångfalden bland de bästa wireframe-verktygen. Några av de viktigaste variablerna att tänka på när du letar efter den bästa wireframe-programvaran för dina behov är:

Användarvänlighet: Oavsett vilket wireframe-verktyg du väljer bör det ha ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt.

Omfattande integrationer: Kan du redigera wireframes på mobila enheter och via en webbapp? Kan du flytta dem till mer avancerad prototypningsprogramvara eller andra verktyg, som Kan du redigera wireframes på mobila enheter och via en webbapp? Kan du flytta dem till mer avancerad prototypningsprogramvara eller andra verktyg, som webbplatsbyggare med artificiell intelligens (AI) , eller importera dina webbplatswireframes från din diagramprogramvara

Wireframe-mallar: De bästa wireframe-apparna har många färdiga mallar som hjälper dig att snabbt skapa grundläggande wireframes.

Funktioner för virtuell delning: Samarbetsfunktioner och delningsfunktioner med appar som Microsoft Teams är viktiga komponenter i wireframe-programvara, särskilt för hybrid- och distansarbetande team.

Avancerade funktioner: Utöver grundfunktionerna bör du leta efter avancerade verktyg, som interaktiva prototyp-element och klickbara wireframes, som ger din produkt- och webbdesign en extra boost.

Det är dags att bli mer specifik! Det här är de högst rankade wireframe-verktygen som innehåller bästa praxis inom UI- och UX-design.

Wireframe-verktyg och projektledningsalternativ från ClickUp

Är det verkligen så förvånande att ClickUp, som är ett omfattande produktivitetsverktyg, är det bästa wireframe-verktyget på denna lista?

Programvaran fungerar bra som UX-designprogramvara eftersom den kombinerar visuellt samarbete med webbplatsprojektledning. Lägg till ett omfattande mallbibliotek till mixen, så är det lätt att förstå varför ClickUp toppar listan över gratis wireframe-verktyg för programvaruteam.

Ta ClickUp Web Design Template som exempel. Det är den perfekta mallen för hela designprocessen, inklusive strategi och design. Därifrån kan ditt team använda en mängd wireframe-mallar för att dra och släppa element på plats medan de arbetar tillsammans med att skapa din webbplats användargränssnitt.

ClickUp utmärker sig med förstklassiga funktioner för teamsamarbete. Samarbetsverktyg som Docs, Chat och andra hjälper ditt team att hålla sig på samma sida när de arbetar tillsammans för att skapa ett användargränssnitt som din publik kommer att älska. ClickUp är helt enkelt det bästa wireframe-verktyget som finns.

ClickUps bästa funktioner

Alla verktyg du behöver för din webbutvecklingsprocess, inklusive planering, strategi, wireframing och projektledning.

Verktyg för realtidssamarbete som håller flera designers synkroniserade och låter dem arbeta tillsammans med enskilda grafiska element och den större wireframingprocessen.

En gratisversion som gör det möjligt för användare att bekanta sig med programvaran och börja använda plattformen som ett wireframing-verktyg med bara några få klick.

ClickUp Views , som erbjuder ett brett utbud av alternativ för att få insikter i olika UI-komponenter och wireframes inom samma projekt.

ClickUp Whiteboard , som har intuitiva dra-och-släpp-funktioner för att börja skapa dina mockups. Kom igång med ClickUps mall för wireframing

Ladda ner den här mallen ClickUp Wireframe-mall

Begränsningar i ClickUp

Ett verktyg som inte är avsett enbart för wireframing, vilket kan leda till en inlärningskurva för flera teammedlemmar som vill skapa prototyper för sina UX- och UI-designelement.

Inga interaktiva wireframes som möjliggör fullt fungerande prototyper av en webbsida

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Finns att köpa i alla betalda planer till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. MockFlow

Via MockFlow

MockFlow är kanske det wireframe-verktyg med det mest intuitiva gränssnittet på denna lista. Enkelhet är ledordet, med ett dra-och-släpp-gränssnitt som även nybörjare kan börja använda på några minuter. Lägg till några avancerade samarbetsfunktioner, så har du ett kraftfullt verktyg för ditt nästa UI-projekt.

MockFlows bästa funktioner

Utmärkta samarbetsfunktioner (särskilt i de betalda versionerna), med synkronisering i realtid och videochattalternativ.

En ren och organiserad instrumentpanel som gör det möjligt för designers att arbeta med flera projekt samtidigt.

Ett omfattande bibliotek med ikoner för webbplatskartor och inbyggda UI-element som gör det enklare att skapa en wireframe från grunden.

AI-funktioner som genererar innehåll så att designers kan fokusera specifikt på UX-design

MockFlows begränsningar

Det finns inga interaktiva prototyper för användartestningsfunktioner, vilket gör att denna applikation endast är lämplig för dedikerad diagramskapande.

En mycket begränsad gratisplan, som endast tillåter ett UI-designprojekt och begränsade UI-element.

Priser för MockFlow

Grundläggande: gratis

Wireframing: 14 $/månad per redaktör

Produktdesign: 19 $/månad per redigerare

Enterprise: från 160 $/månad

MockFlow-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 70 recensioner)

3. Figma

Via Figma

Om vi talar om de bästa wireframe-verktygen måste vi inkludera Figma. Det är ett allt-i-ett-designverktyg som inkluderar en wireframe-app, whiteboarding för design och prototyputveckling.

Den omfattande funktionsuppsättningen innebär en betydande inlärningskurva, men när du väl har fått kläm på detta vektorbaserade designverktyg kommer du att förstå varför det förtjänar en hedersplats bland de bästa wireframe-verktygen på marknaden.

Figma bästa funktioner

Direkt integration med dess whiteboardverktyg, som kombinerar dess förmågor som diagramapplikation med dess styrkor som designprogramvara.

En uppsättning funktioner som ger mer och mer. Vissa användare rapporterar till exempel att de använder Figma inte bara som ett designverktyg utan också som ett fotoredigeringsverktyg.

Omfattande testmöjligheter för alla interaktiva element i en prototypmiljö som alla intressenter kan granska.

Ett gratisabonnemang med mer omfattande funktioner och färre begränsningar än de flesta alternativ på denna lista.

Figma-begränsningar

Inget omfattande bibliotek med inbyggda UI-komponenter; du måste skapa eller ladda upp dina egna.

En potentiellt brant inlärningskurva för designers som bara vill skapa snabba mockups

Figma-priser

Gratis

Professional: 12 $/månad per redaktör

Organisation: 45 $/månad per redaktör

Företag: 75 USD/månad per redaktör

Figma-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

4. Adobe XD

Via Adobe XD

Adobe XD:s förmåga att ta dig från lågupplösta wireframes till högupplösta prototyper i en enda fil och process gör det till ett självklart val på alla listor över de bästa wireframe-verktygen. Möjligheten att överlämna filer till designers direkt i Adobe Creative Cloud gör denna kraftfulla designprogramvara idealisk för hela din designprocess.

Adobe XD:s bästa funktioner

Direkt integration med den avancerade designprogramvaran som finns i Adobe Creative Cloud, vilket möjliggör enkel överföring av ikonvektordesignfiler till XD eller färdiga prototyper från XD.

Integrerade förhandsgranskningsfunktioner som gör att du kan utvärdera och dela wireframes och prototyper på stationära appar och mobila enheter.

Avancerade funktioner, som upprepade rutnät och staplar, som sparar tid och förenklar designprocessen.

Röstbaserade prototypkommandon för att trigga animationer, navigera användarresor och hjälpa användare att skapa interaktiva wireframes intuitivt.

Begränsningar i Adobe XD

Adobe XD övergår till underhållsläge, vilket innebär att Adbove inte längre kommer att stödja produktuppdateringar men kommer att fortsätta att tillhandahålla buggfixar och användarsupport.

Ett gränssnitt som inte är lika intuitivt som andra alternativ på listan och som passar bättre för befintliga användare som är bekanta med Creative Cloud.

Priser för Adobe XD

Individuellt: 9,99 $/månad (en användare)

Enkel app (endast XD): 33,99 $/månad per licens

Adobe Creative Cloud: 79,99 $/månad per licens

Betyg och recensioner av Adobe XD

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

5. Sketch

Via Sketch

De flesta wireframe-verktyg på denna lista utmärker sig med ett brett utbud av funktioner, men Sketch fokuserar på sina kärnkompetenser. Intuitiva, pixelbaserade artboards gör det möjligt för användare att skissa sina idéer på några minuter, vilket gör denna wireframe-app unik.

Sketchs bästa funktioner

Ett enkelt och intuitivt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion som gör det enkelt att skapa wireframes från grunden.

Samarbetsartboards med färgkodade markörer gör det enkelt för flera användare att arbeta tillsammans.

Alternativet med oändlig arbetsyta, som gör det möjligt för användare att bygga alla typer av designprocesser, inklusive enskilda webbsidor, komplexa webbplatser och mobilappar.

Möjligheten att skapa designsystem med standardiserade symboler, färger och stilar som användarna kan tillämpa i alla wireframes och flera projekt.

Sketchens begränsningar

Ett verktyg endast för Mac, med webbplatswireframes som endast kan visas i webbappen.

Inga befintliga eller fördefinierade UI-element; användarna måste bygga komponenter från grunden.

Priser för Sketch

Standard: 10 $/månad per redigerare

Företag: 20 $/månad per redaktör

Endast Mac: 120 dollar per licens

Betyg och recensioner av Sketch

G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

6. InVision

Via InVision

Du kanske tror att gratis wireframe-verktyg har begränsad funktionalitet. InVision är här för att bevisa att du har fel! Trots sitt låga pris är det fortfarande ett av de bästa wireframe-verktygen som finns. Som ett visuellt samarbetsverktyg kommer dess intuitiva gränssnitt snabbt att bli en favorit för ditt team.

InVisions bästa funktioner

Ett dra-och-släpp-gränssnitt som gör det möjligt för designers att skapa kraftfulla, interaktiva wireframes på några minuter.

Möjligheten att samla in kommentarer från teammedlemmar och andra intressenter direkt i prototypen för att göra förbättringar snabbare

UI-formbiblioteket, som påskyndar wireframingprocessen och innehåller grundläggande former samt avancerade menyer och animationer.

En gratisversion med omfattande funktionalitet, som gör det möjligt för enskilda personer och små team att utnyttja ett kraftfullt wireframing-verktyg utan extra kostnader.

InVision-begränsningar

En begränsning på tre dokument i gratispaketet, vilket gör det svårt att använda för omfattande designprojekt.

Svårt att navigera mellan olika projekt

InVision-priser

Gratis

Pro: 7,95 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

InVision-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

7. Justinmind

Via Justinmind

Justinmind hör hemma i alla listor över gratis wireframe-verktyg eftersom det kombinerar teknisk prototyputveckling med bästa praxis inom UX och UI. Liksom andra verktyg på denna lista använder det ett dra-och-släpp-gränssnitt. Till skillnad från de andra verktygen formas wireframen automatiskt som en interaktiv prototyp, vilket gör Justinmind nästan omöjligt att slå (särskilt gratisversionen).

Justinminds bästa funktioner

Omfattande integrationer med användartestverktyg för att få feedback i realtid på dina wireframes och prototyper.

Avancerad versionshantering, som gör att du enkelt kan granska och återgå till föregående version om designen har spårat ur.

Ett slutresultat som tenderar att ligga närmare den slutgiltiga designen än vad det skulle göra med andra wireframe-verktyg på denna lista, tack vare den direkta integrationen mellan wireframe och prototyp.

Nästan ingen inlärningskurva, vilket gör att användarna kan hoppa direkt in och börja designa i wireframing-verktyget.

Justinminds begränsningar

Ingen webbläsarkompatibilitet. Du måste ladda ner en mobil- eller datorapp för att kunna använda det.

Ingen möjlighet att redigera wireframes som du har skapat i den betalda versionen om du återgår till gratisversionen.

Priser för Justinmind

Gratis

Standard: 9 $/månad per redaktör

Professional: 19 $/månad per redigerare

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

Justinmind-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

8. Uizard

Via Uizard

Även om Uizard marknadsförs som ett design- och idéskapande verktyg snarare än ett wireframe-verktyg, hör det ändå hemma på alla listor över de bästa wireframe-verktygen som finns. Det beror till stor del på dess unika kombination av praktisk prototyputveckling och maskinell automatisering, som erbjuder alternativ för både avancerade designers och nybörjare.

Uizards bästa funktioner

Möjligheten att importera skärmdumpar eller handritade bilder till plattformen för att omvandla dem till redigerbara wireframes

Autodesigner, ett AI-baserat wireframe-verktyg som gör det möjligt för användare att skapa dynamiska wireframes med bara några kommandorader.

Möjligheten att exportera filer i flera format, inklusive bilder och PDF-filer, för att dela dina mockups med andra intressenter och designers.

Skapandet av högkvalitativa prototyper som länkar från en wireframe till en annan för en mer omfattande mockup-upplevelse.

Begränsningar i Uizard

Ett AI-designverktyg som ger inkonsekventa resultat

Svårigheter med vissa små ändringar, som att ändra teckenstorlek eller typsnitt, i ett annars enkelt gränssnitt.

Priser för Uizard

Gratis

Pro: 12 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

Uizard-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (190+ recensioner)

9. Moqups

Via Moqups

Moqups är ett av de bästa wireframe-verktygen, särskilt för nybörjare inom webb- och appdesign. Detta verktyg kombinerar whiteboarding, diagramskapande och wireframing i en enkel process som inte kräver någon erfarenhet av design eller layout för att komma igång.

Moqups bästa funktioner

Ett samlat fokus på användarvänlighet, särskilt jämfört med andra wireframe-verktyg i denna lista.

Ett molnbaserat, enhetsoberoende verktyg som lagrar filer oberoende av din stationära eller mobila enhet.

Möjligheten att ansluta dina exporterade filer direkt till Google Drive för att använda dem i presentationer, Google Docs och andra Google-verktyg

Massor av wireframe-mallar så att du slipper börja om från början varje gång du skapar en ny design.

Moqups begränsningar

En uppsättning funktioner som är mer begränsad än andra alternativ på denna lista

Ett helt molnbaserat wireframe-verktyg, vilket innebär att du endast kan använda det online.

Moqups prissättning

Gratis

Solo: 9 $/månad för en enskild användare

Team: 15 $/månad för upp till 5 användare

Obegränsat: 40 $/månad för obegränsat antal användare

Moqups betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

10. UXPin

Via UXPin

Om du prioriterar att tillhandahålla tillräcklig dokumentation för att dina designers ska kunna använda dina mockups, kan UXPin vara det bästa wireframe-verktyget för dig. Det är integrerat med prototypningsfunktioner och automatiserad överlämningsdokumentation, inklusive designspecifikationer, Cascading Style Sheets och stilguider.

UXPin bästa funktioner

Starkt fokus på designops, med alla element som du skapar automatiskt, inklusive HTML-kod för framtida implementering.

Ett omfattande inbyggt bibliotek med UI-element som du kan släppa direkt i dina mockups.

Möjligheten att lägga till kommentarer direkt i dina wireframes och prototyper för att enkelt samarbeta med team på distans.

En obegränsad gratis provperiod med full funktionalitet för studenter som är inskrivna i ett utbildningsprogram.

Begränsningar för UXPin

Endast en kort gratis provperiod; efter provperioden är det ett av de dyrare verktygen för att skapa wireframes.

En relativt brant inlärningskurva för ett verktyg som dess skapare främst utvecklat för större organisationer med djupgående expertis inom webbdesign och utveckling.

UXPin-priser

Gratis

Avancerat: 29 $/månad per redigerare

Professional: 69 $/månad per redigerare

Företag: 119 $/månad per redaktör

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

UXPin-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)

Skapa fantastiska wireframes med ClickUp

En lista över de bästa wireframe-verktygen måste börja med ClickUp på grund av dess omfattande mallbibliotek och samarbetsfunktioner samt de djupare integrationer det erbjuder, inklusive whiteboarding för omfattande projektledning.

Det bästa av allt är att ClickUp inte har någon tidsbegränsad gratis provperiod som artificiellt begränsar dig. Du kan börja använda ClickUp gratis för att se om denna plattform passar dig.

Om du är redo att utnyttja det bästa wireframe-verktyget som finns, finns det ingen bättre tid än nu. Kom igång genom att skapa ditt gratis ClickUp-konto idag!