10 gratis wireframe-mallar för produktdesign

Att bygga en bra app, webbplats eller annan digital produkt utan wireframing är nästan omöjligt. Som alla produktdesigners vet hjälper den bäst anpassade wireframen dig – och din kund – att föreställa sig vad de kan förvänta sig innan utvecklingsarbetet påbörjas.

Det betyder förstås inte att wireframing behöver ta mycket tid i anspråk. Wireframing ska ju spara tid och inte öka dina utvecklingsbekymmer.

Det är där wireframe-mallar kan hjälpa till.

Vad är en wireframe-mall?

En wireframe-mall är en färdig ritning som hjälper dig att skissa upp designen för din digitala produkt. Istället för att börja från scratch fyller du i förifyllda formulär och whiteboards som förenklar processen.

Wireframe-mallarna är redo för presentation. De fungerar som interna planeringsdokument och kan hjälpa produktintressenter och beslutsfattare att grundligt förstå produktens inriktning innan de satsar betydande resurser på dess utveckling.

Syftet med en wireframe-mall är att effektivisera processen, oavsett om du vill designa en eller flera produkter. Med utgångspunkt i den information och de parametrar som redan finns i mallen kommer du att lägga mindre tid på logistik och mer tid på att bygga den wireframe som bäst uppfyller dina behov och passar din målgrupp.

Det exakta utseendet beror på mallen, din produkt och den funktionalitet du är ute efter. Wireframe-mallarna nedan skiljer sig åt betydligt i utseende, funktionalitet och resultat.

Varje wireframe-mall integreras dock direkt med din produktutvecklingsprocess.

Vad kännetecknar en bra wireframe-mall?

Även om wireframe-mallarnas exakta utformning kan variera från projekt till projekt, har de bästa alternativen vissa gemensamma egenskaper som är viktiga att leta efter:

Användarvänlighet : Din mall ska vara intuitiv så att du kan lägga mindre tid på att skapa den och mer tid på tankarna bakom den.

Anpassning till produktmål : Olika mallar passar olika produkt- och projektbehov. Hitta en som passar din befintliga utvecklingsprocess

Integration : Din mall bör kunna integreras med : Din mall bör kunna integreras med projektledningsverktyg och andra arbetsappar, och ha möjlighet att bädda in tillgångar från programvara som Envato Elements.

Delbarhet : Ju enklare din mall är att dela med projektgruppens medlemmar och externa intressenter, desto mer användbar blir den.

Redigering i realtid : Wireframes bör kunna ändras med ytterligare information eller input och bör inte vara statiska. Redigering i realtid gör att du kan göra ändringar snabbt och effektivt.

Gratis eller låg kostnad: Om målet med wireframing är att effektivisera produktdesign- och utvecklingsprocessen, leta efter gratis wireframe-mallar. Dessa mallar tenderar att vara mest fördelaktiga.

10 wireframe-mallar

Med dessa parametrar i åtanke ska vi nu titta närmare på de mallar du kan använda i din produktdesign. Dessa 10 mallar är våra favoriter och kombinerar ovanstående funktioner för att hjälpa ditt produktteam att lyckas.

1. ClickUp-mall för användarflöde

Ladda ner den här mallen ClickUp Wireframe-mall

Med ClickUp Wireframing Whiteboard Template kan användare enkelt och precist skissa upp sin webbplats eller applikationsdesign. Denna allt-i-ett-mall innehåller en digital whiteboard som gör det möjligt att visualisera och kartlägga användargränssnittet, sidlayouter, innehållsplacering och navigationssystem för ditt projekt i realtid.

Det intuitiva och interaktiva gränssnittet garanterar en rolig, samarbetsinriktad och problemfri wireframing-process som kombinerar kreativ frihet med designdisciplin.

Denna wireframe-mall stöder samarbete i realtid, vilket gör det möjligt för flera teammedlemmar att samtidigt utarbeta, iterera, kommentera och godkänna wireframes. Detta underlättar bättre kommunikation, snabbare beslutsfattande och starkare samordning mellan intressenter, projektledare, designers och utvecklare.

Dessutom integreras mallen sömlöst med andra ClickUp-funktioner och verktyg, vilket gör att du kan länka wireframes till relevanta uppgifter, skapa beroenden och spåra framsteg. Detta säkerställer en sammanhängande och effektiv produktdesign- och utvecklingsprocess från början till slut.

2. ClickUp User Flow-mall

Med denna mall för användarflöden kan du förenkla komplexa system till visuella användarflöden.

ClickUp User Flow Template kan identifiera problemområden i användarupplevelsen, utforma effektivare vägar för att slutföra uppgifter och utveckla en mer intuitiv och smidigare användarupplevelse (UX). På så sätt kan den bli ett ovärderligt UX-designverktyg för hela ditt team.

Det här är inte en vanlig mall för mjukvaruutveckling. Denna mall använder en webbplats eller mobilapp för att hålla ditt produktdesignprojekt på rätt spår och – ännu viktigare – fokuserat på användarnas behov och upplevelse.

Mallen User Flow bygger på en grundläggande whiteboard, vilket gör att du kan skapa ett flödesschema som passar dina användare. Det är den perfekta wireframe-mallen att använda, även om du inte är designer!

Det bästa av allt är att det integreras naturligt i ClickUp-gränssnittet. Integrationen kopplar samman enskilda uppgifter i mallen, så att ditt team alltid vet vad nästa steg är och ditt projekt kan behålla fokus på sina mål.

3. ClickUp UX-projektplan Mall

När du behöver all hjälp du kan få är den här projektplanmallen till stor hjälp

Varje bra wireframe bör ingå i en ännu bättre projektplan. ClickUp UX-projektplanmallen kan bli din trogna följeslagare under hela planeringsprocessen.

Målet med denna mall är UX. Dess design gör det möjligt för alla teammedlemmar att veta vilka steg de ska ta och när de ska ta dem för att bygga en webbplats eller app som uppfyller och överträffar dina kärnanvändares behov.

Utöver definitionen av omfattning och utveckling av användarpersonligheter innehåller den även wireframes och prototyper för produktdesign. Dessa prototyper hjälper dig och andra projektintressenter att förstå hur den slutliga produkten kommer att fungera innan den byggs.

Mallen innehåller en listvy med kategoriorganisering för olika steg, såsom omfattningshantering och wireframing. Alternativa vyer ger insikt i vem som är ansvarig för varje uppgift och hur uppgifterna interagerar.

Denna mall kan enkelt länkas till dina andra projektledningselement, eftersom den är en del av det större ClickUp-ekosystemet.

4. ClickUp-mall för webbdesignprojektplan

Spendera mindre tid på att organisera och mer tid på designelement med denna webbplatswireframemall Board view

Skapa en webbsida enkelt med hjälp av ClickUps mall för webbdesignprojekt.

Mallen optimerar webbplatsprojektplaner med hjälp av fördefinierade uppgifter och fält, inklusive kickoff-möten, designmilstolpar, copywriting och – självklart – wireframing. Uppdrag och beroende uppgifter säkerställer att alla vet vad de ska göra samtidigt som de har helheten i åtanke.

Det är inte en renodlad wireframe-mall. Den ger dock den organisation som behövs för dina wireframe-element, så att du kan bygga dem så effektivt som möjligt.

5. ClickUp Sitemap Whiteboard-mall

Visualisera din webbplatskarta med denna enkla mall

ClickUps mall för webbplatskarta på whiteboard utmärker sig genom sin användbarhet. Det är förståeligt att den är en av de mest populära mallarna för whiteboard och webbplatskarta i ClickUps databas.

Wireframes behöver sitemaps för att placera dem i ett större sammanhang. Om du bygger en wireframe för en enskild webb- eller app-sida behöver du ha en grundlig förståelse för hur föregående sidor leder till den och vart vidarebefordringslänkar tar användaren.

Det är det som gör denna sitemap-whiteboard så värdefull.

Du kan visualisera hela din produktstruktur på ett enda ställe genom ett enkelt dra-och-släpp-system. Detta system hjälper till att säkerställa att navigeringen och hierarkin är enkel och intuitiv, vilket innebär att användarna kan röra sig snabbt.

Men det är bara början. Mallen har också list- och tavelvy för en mer funktionell approach till din webbplatskarta. De mer logistiska visningsalternativen kan snabbt bli ovärderliga för komplexa produktdesigner som kräver flera sektioner och input från andra.

6. ClickUp Web Design Plan Mall

Övervaka alla aspekter av webbdesign, från grundläggande layout till leverans av tillgångar, med denna allt-i-ett-mall.

ClickUp Web Design Template är precis vad namnet lovar: ett enkelt sätt att hålla ditt webbdesignprojekt på rätt spår och i tid. Standardöversikten innehåller centrala avsnitt som hjälper dig att behålla helhetsperspektivet, bland annat:

Att göra-lista för ett wireframe-kit

Artiklar som för närvarande är under design

Objekt som kräver inmatning eller feedback

Artiklar som för närvarande är reserverade

Objekt som för närvarande granskas av kunder

Artiklar som för närvarande revideras

Godkända artiklar som är redo för implementering

Medlemmarna i projektteamet kan hela tiden se framstegen för sina nuvarande och framtida uppgifter och mål. Kärnfunktionaliteten förblir densamma och effektiviserar processen genom sin enkelhet för design, såsom intranät och e-handelswebbplatser.

Det är förstås inte den enda möjliga vyn. Produktspecifikationer, såsom komplexitet, designerkapacitet, nya designförfrågningar och mer, kan underlätta sorteringen. Projektledaren kan också använda funktionerna för tidsspårning, taggar och uppgiftsberoende under hela processen.

7. ClickUp Web Development RFP-mall

Denna mall samlar all viktig information på ett och samma ställe.

Innan produktdesignen behöver du en förfrågan om offert (RFP). Om du inte utvecklar din webbplats internt måste du skicka ut rätt förfrågan för att hitta rätt leverantörer.

ClickUp Web Development RFP Template kan hjälpa dig i denna situation.

Denna mall blir snabbt ovärderlig om du är ny inom RFP-processen. Förinställda avsnitt gör att du kan fylla i information, inklusive företagsöversikt, projektdetaljer, budgetar, krav på förslag och mer. Du kan använda dessa avsnitt för att maximera dina chanser att anpassa dina förslag efter dina behov.

Det säkerställer också standardisering av processen. Ju tydligare riktlinjerna i RFP-dokumentet är, desto lättare blir det att utvärdera alla webbdesignerbjudanden med samma kriterier.

Naturligtvis ingår även att beskriva dina wireframe-behov för webbplatsutvecklingen i processen. Om du identifierar det som ett viktigt behov i RFP ökar dina chanser att arbeta med nödvändiga wireframes avsevärt.

8. ClickUp Data Flow Diagram

Skapa visuella representationer av hur data rör sig genom ditt företag från början till slut

Med ClickUp Data Flow Diagram Template behöver du inte längre oroa dig för att komplexa informationsflöden ska påverka din produktdesignprocess. Istället kan du tydligt och koncist beskriva dessa flöden så att ditt team kan se och hantera dem.

Dataflödesdiagram är avgörande för att hjälpa team att förstå komplexa dataprocesser. När du skisserar dataflödena kan du bättre förstå den aktuella miljön och hur potentiella förbättringar kan påverka din dataöverföring. Visualisering är avgörande för att hitta potentiella flaskhalsar och svaga punkter.

ClickUp-mallen är byggd på en whiteboard, vilket förenklar visualiseringsprocessen även för de mest komplexa flödena. Det är enkelt att lägga till i det förbyggda flödet med en tydlig legend, och det kan anslutas direkt till din wireframe, vilket förvandlar datainsikter till en UX-fokuserad sidlayout.

9. Wireframe-mall för landningssida av Moqups

Via Moqups

Om du bara vill skapa en snabb wireframe är Moqups Landing Page Wireframe Template ett utmärkt val. Landningssidor blir ett allt viktigare verktyg i marknadsföringskampanjer, och med den här mallen kan du enkelt skapa utkast till engagerande, handlingskraftiga sidor för din målgrupp.

Effektiva landningssidor måste fånga uppmärksamheten, engagera dina besökare och uppmuntra dem att interagera. Moqups Wireframe Template är förkonfigurerad för att skapa engagemang och kräver endast minimala anpassningar för att passa dina unika behov.

Att skapa landningssidor behöver inte vara komplicerat eller tidskrävande. Men de måste fortfarande matcha dina behov. Denna wireframe-mall balanserar perfekt hastighet och kvalitet för företag av alla storlekar.

10. Wireframe Globe Word Template av PoweredTemplate

Via PoweredTemplate

Vi håller det enkelt för att avsluta det hela. Designen av PoweredTemplates Wireframe Globe Word Template är inte avsedd för en webbplats eller app. Istället är det en enkel, färdigbyggd mall för att skapa flersidiga rapporter som visar dig, ditt företag och ditt presentationsämne i bästa möjliga dager.

Den innehåller ett omslag som utnyttjar utrymmet för djup och många bilder. Innehållet är engagerande och lättläst tack vare en layout med två spalter, medan en sidfot håller den grundläggande bakgrundsinformationen i förgrunden.

Mallen är skapad för Microsoft Word, vilket garanterar kompatibilitet med alla större ordbehandlingsprogram. Den är dessutom gratis att ladda ner, vilket innebär att du kan börja arbeta med wireframen för din omfattande rapport utan dröjsmål.

Förbättra din produktwireframing och utveckling med ClickUp

Att hitta rätt wireframe-mall är bara början. Det är trots allt bara en del av utvecklingsprocessen, som kräver variabler och input från dina interna teammedlemmar och externa intressenter.

Som gratis projektledningsprogramvara är ClickUp det perfekta valet för produktdesign- och utvecklingsteam. Vi erbjuder ovanstående mallar, omfattande lösningar för samarbete och arbetshantering som snabbt kommer att bli ovärderliga för ditt team.

Så vad väntar du på? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag. Bläddra bland våra mallar, bjud in ditt team och börja boosta din digitala produktutveckling!