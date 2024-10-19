De 10 bästa AI-webbplatsbyggarna och -generatorerna 2025

Inom webbutveckling spelar artificiell intelligens (AI) en viktig roll för att automatisera och effektivisera arbetsuppgifter. Webbplatsbyggare som drivs av AI gör det enklare än någonsin att skapa webbplatser, samtidigt som utvecklare kan fokusera på viktiga element som att anpassa designen.
För att hjälpa dig att hitta den bästa AI-webbplatsbyggaren för dina behov har vi sammanställt en lista över de högst rankade programvarorna för att begränsa din sökning!
Vad ska du leta efter i en AI-webbplatsbyggare?
Håll utkik efter följande funktioner när du söker igenom det stora utbudet av AI-webbplatsbyggare och deras omfattande inbyggda AI-verktyg:
- Användarvänligt gränssnitt: Din AI-drivna webbplatsbyggare bör prioritera användarvänlighet. Att bygga en komplett grundläggande webbplats på några minuter med hjälp av verktyget bör vara en smidig process.
- Anpassningsförmåga: Välj en AI-webbplatsbyggare som kan anpassas efter dina designpreferenser och införliva de webbplatselement du önskar.
- Integrationsmöjligheter: Den AI-baserade webbplatsbyggaren du väljer bör integreras sömlöst med de andra appar och verktyg du använder för att skapa webbplatser.
- Anpassning: Leta efter en AI-webbplatsbyggare som respekterar din unika vision och erbjuder anpassningsalternativ som passar dina designelement.
- Skalbarhet: Se till att AI-webbplatsbyggaren kan växa i takt med ditt företag. Din webbplats ska kunna expandera smidigt i takt med att ditt företag växer.
- Kostnadseffektivitet: När du överväger priset, prioritera en AI-webbplatsbyggare som erbjuder betydande värde för pengarna du investerar.
De 10 bästa AI-webbplatsbyggarna för att skapa en professionell webbplats
1. ClickUp
Bäst för AI-driven projektledning för webbplatser
ClickUp är en produktivitetsplattform utformad för team av alla storlekar för att effektivisera uppgiftshantering, projektledning och produktledning.
Den inbyggda AI-drivna assistenten, en pärla inom plattformen, erbjuder funktioner som aldrig tidigare skådats. Den kan förutsäga förfallodatum, automatisera monotona uppgifter eller erbjuda precisa insikter om webbplatsens användarupplevelse med hjälp av AI. Inga kodningskunskaper krävs!
Detta AI-marknadsföringsverktyg är som att ha en digital strateg ombord som kompletterar ditt apputvecklingsverktyg eller din AI-webbplatsbyggare. Dyk in i dess stora utbud av funktioner och upptäck hur ClickUp kan förändra din webbplatsbyggnadsprocess med hjälp av AI.
ClickUps bästa funktioner
- Detta är ett kraftfullt allt-i-ett -verktyg för AI-projektledning. Med över 1 000 integrationer kan du säga adjö till app-hopping när du skapar en webbplats.
- Använd AI-skrivaren för att snabbt generera innehåll till dina webbsidor.
- Hantera allt från HR till KPI:er för projektledning
- Skräddarsydda verktyg för uppgiftshantering för olika affärsbehov
- Dyk in i världen av kodfria appar med ClickUp
- Få mer gjort snabbare med hjälp av AI och färdiga layouter som dessa mallar för produktlanseringar.
- En hubb för samarbetsbaserad projektgenomförande som säkerställer att alla är på samma sida när ni skapar en webbplats tillsammans.
- Behöver du extern hjälp? ClickUp har en guide för outsourcing av projektledning.
Begränsningar för ClickUp
- Något brant inlärningskurva på grund av omfattande funktioner
- Ibland överväldigande aviseringar
- Mobilversionen har kanske inte alla funktioner som finns i desktopversionen.
ClickUp-priser
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad
Betyg och recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Wix ADI
Bäst för AI-assisterad webbplatsbyggnad
Wix Artificial Design Intelligence (ADI) är framtiden för intuitiv webbdesign. Genom att kombinera sina befintliga designfunktioner med kraften i artificiell intelligens skapar den en unik AI-webbplatsbyggare baserad på enkla frågor som ställs till användaren.
Processen eliminerar omfattande manuell design av din AI-genererade webbplats, vilket gör webbplatsbyggandet till en rolig sysselsättning snarare än en uppgift.
Varje webbplats som skapats av Wix ADI:s webbplatsgenerator sticker ut, vilket garanterar att inga två webbplatser har identiska designer.
Wix ADI:s bästa funktioner
- AI-webbplatsbyggaren skapar personliga webbplatser direkt med möjlighet till en gratis domän med vissa krav på prisplan.
- Mobiloptimering säkerställer att din AI-genererade webbplats ser perfekt ut på alla enheter.
- Den en-sida-alternativet som ingår i denna webbplatsgenerator är perfekt för portföljer eller evenemangssidor.
- Använd den praktiska dra-och-släpp-redigeringsfunktionen för att när som helst ta tillbaka full kontroll över processen från AI-webbplatsbyggaren.
- AI-innehållsförfattare föreslår webbplatstext
- Verktyg för att skapa AI-logotyper
Begränsningar för Wix ADI
- Mallar kan vara begränsande för webbplatsbyggare med avancerade designbehov.
- Att migrera din befintliga webbplats till en annan plattform kan vara knepigt
- Det finns ingen gratisversion av denna fantastiska AI-webbplatsgenerator.
Priser för Wix ADI
- Light: 16 $/månad
- Core: 27 $/månad
- Företag: 32 $/månad
- Business Elite: 159 $/månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Wix ADI-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 1 600 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 9 200 recensioner)
3. GoDaddy AI
Bäst för AI-assisterad webbplatsbyggnad
Att navigera i onlinevärlden är en komplex affär, särskilt för småföretag. GoDaddy AI framstår som en räddning, särskilt skräddarsydd för dem.
GoDaddy är känt för sina domänregistrerings- och webbhotellstjänster, men tack vare satsningen på AI har företaget positionerat sig som en leverantör av helhetslösningar för företag.
De AI-drivna funktionerna hjälper till att skapa responsiva webbplatser, föreslå innehållsförbättringar och till och med i digitala marknadsföringsinsatser. Höjdpunkten? Den sömlösa integrationen med GoDaddys stora utbud av andra tjänster.
GoDaddy AI:s bästa funktioner
- Skräddarsydda förslag på webbdesign baserade på företagstyp
- Rekommendationer för innehållsförbättring för att öka användarengagemanget
- Digital marknadsföringsvägledning för effektiv räckvidd online
- Sömlös integration med GoDaddys webbhotell- och domäntjänster
- Personlig användarupplevelse baserad på besökarnas beteende
- AI-driven SEO-förslag för förbättrade sökmotorrankningar
- Webbplatsanalys i realtid för att spåra och optimera prestanda
GoDaddy AI-begränsningar
- Kan kännas begränsande för erfarna utvecklare som söker avancerade anpassningsmöjligheter.
- Begränsade avancerade marknadsföringsverktyg jämfört med fristående plattformar
- Vissa användare kan tycka att det är lite krångligt att växla mellan GoDaddys olika tjänster.
GoDaddy AI-priser
Besök GoDaddy AI:s prissida för att förstå alla olika paket och funktioner som finns att köpa.
GoDaddy AI-betyg och recensioner
- G2: 3,9/5 (över 800 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 1 100 recensioner)
Kolla in dessa AI-kalendrar!
4. 10Web
Bäst för WordPress-webbplatser
10Web är en AI-webbplatsbyggare som förenar innovation med praktisk användbarhet och erbjuder användarna en strömlinjeformad webbdesignupplevelse. Tänk dig att kombinera WordPress världsberömda flexibilitet med den rena bekvämligheten hos en AI-webbplatsbyggare. Det är 10Web för dig.
På bara några minuter kan denna geniala AI-webbplatsbyggare replikera och skapa en gratis webbplats på WordPress, vilket eliminerar timmar av manuellt arbete.
För dem som älskar WordPress men längtar efter enklare metoder för webbplatsbyggande, såsom ett dra-och-släpp-gränssnitt med AI-drivna verktyg, är 10Web den perfekta lösningen för professionella webbplatser.
10Webs bästa funktioner
- Importera valfri webbplats för att få dess WordPress-tvilling
- Bygg anpassade webbplatser med intuitiva verktyg för webbplatsgenerering
- Det finns plugins för allt från fotogallerier till SEO.
- Skapa webbplatser som ser perfekta ut på alla typer av enheter
- Lättanvända AI-verktyg hjälper till att öka webbplatsens hastighet
- Automatiska säkerhetskopior i realtid och övervakning dygnet runt
- Verktyg för att förbättra webbplatsens synlighet i sökmotorer
10Webs begränsningar
- Begränsat till WordPress-plattformen
- Vissa avancerade webbplatsgeneratorfunktioner har en brantare inlärningskurva.
- Problem med plugin-kompatibilitet kan uppstå
10Web-priser
- Startpaket: 10 $/månad
- Premium: 15 $/månad
- Ultimate: 23 $/månad
10Web-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (30+ recensioner)
5. CodeWP
Bäst för WordPress-webbplatser
Inom området AI-webbplatsbyggare lyser CodeWP starkt. Denna AI-webbplatsbyggare utnyttjar kraften i AI för att omvandla design direkt till responsiva WordPress-teman.
Först matar du in önskad design i webbplatsgeneratorn. Sedan kan du med förundran se hur CodeWPs AI-webbplatsbyggare tolkar och omformar den till ett dynamiskt WordPress-tema, redo att förtrolla besökarna.
Detta är den bästa AI-webbplatsbyggaren för att förena din kreativitet med den senaste tekniken.
CodeWP:s bästa funktioner
- CodeWP är visserligen begränsat, men erbjuder en gratis AI-webbplatsbyggare.
- Omvandla designer till WordPress-teman utan ansträngning
- Säkerställer konsekvent prestanda i alla webbläsare
- Prioriterar webbplatsens hastighet för förbättrad användarupplevelse
- Webbplatsgeneratorn anpassar storleken för mobiler, surfplattor och stationära datorer
- Strömlinjeformad för WooCommerce-integration
- SEO-verktyg ger dig bättre synlighet på sökmotorer
- Kompatibel med populära WordPress-plugins
Begränsningar för CodeWP
- Speciellt anpassad för WordPress; inte lika mångsidig jämfört med andra AI-webbplatsbyggare
- Avancerade anpassningar kan kräva manuella justeringar av webbplatsgeneratorn.
- Ibland förekommer avvikelser mellan den ursprungliga designen och det konverterade temat.
Priser för CodeWP
- Gratis
- Pro: 12 $/månad
- Byrå: 36 $/månad
CodeWP-betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Hostinger
Bäst för webbplatsbyggande med dra-och-släpp-funktion
Hostinger, som främst är känt som ett kraftpaket inom webbhotell, imponerar med sin integration av toppmoderna AI-verktyg för webbplatsbyggare.
Verktyg för webbplatsutveckling gräver djupt i nyanserna i webbplatsprestanda och säkerställer optimal hastighet, säkerhet och användarupplevelse.
Hostingers webbplatsbyggare kombinerar prisvärdhet och enastående webbplatsprestanda med sina budgetvänliga paket och AI-verktyg.
Hostingers bästa funktioner
- Högkvalitativ hosting utan premiumpris
- Enkel dra-och-släpp-redigerare med AI-insikter
- Hostingers webbplatsbyggare är optimerad för att skapa webbplatser med WordPress.
- WordPress-installation med ett klick
- Förbättrad säkerhet och prestanda tack vare Cloudflare-integration
- AI-insikter för bättre sökmotorranking
- Automatiska dagliga säkerhetskopior för sinnesro
- Chatta med riktiga människor när som helst, var som helst
- Skapa text snabbt med AI-redigeraren
Hostingers begränsningar
- Ingen dedikerad IP på delade webbhotellpaket
- Uppsäljning under kassan kan vara förvirrande
- Begränsat lagringsutrymme i baspaketen
Hostingers priser
- Premium: 2,99 $/månad
- Företag: 3,99 $/månad
- Cloud Startup: 9,99 $/månad
Hostinger-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (370+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 250 recensioner)
7. Jimdo
Bäst för webbplatsbyggande med dra-och-släpp-funktion
När tiden är knapp levererar Jimdos AI-webbplatsbyggare. Denna plattform, som drivs av Dolphin AI-systemet, kan skapa personliga, responsiva webbplatser på tre minuter.
Jimbos AI-verktyg analyserar användarnas preferenser i realtid och ser till att varje webbplats är skräddarsydd för att tilltala sin målgrupp. Trots vissa betalfunktioner är den kostnadsfria AI-webbplatsbyggaren Jimdo fortfarande mycket kraftfull.
Jimdos bästa funktioner
- Skapa snabbt webbplatser baserat på företagstyp och preferenser
- Intuitivt gränssnitt även för nybörjare
- Inbyggda AI-verktyg för att öka synligheten i sökmotorer
- Webbplatserna anpassas automatiskt till alla enheter
- Skräddarsydda domännamn för varumärkesbyggande
- Enkel installation och hantering av onlinebutiker
- Länka smidigt till stora plattformar
Jimdos begränsningar
- Begränsad kreativ frihet jämfört med traditionella AI-webbplatsbyggare
- E-handelsfunktionerna kunde vara mer avancerade
- Ingen appbutik från tredje part för integrationer
Jimdo-priser
- Spela: Gratis
- Företagsregister: 4 $/månad
- Start: 9 $/månad
- Grow: 14 $/månad
- E-handel: 19 $/månad
- Obegränsat: 39 $/månad
Jimdo-betyg och recensioner
- G2: 3,9/5 (18+ recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (35+ recensioner)
8. Unbounce
Bäst för skapande av AI-landningssidor
Skapa visuellt tilltalande landningssidor som också är konverteringsoptimerade med Unbounces AI-verktyg. När användarna arbetar med denna AI-webbplatsbyggare lär sig dess AI-verktyg flitigt, anpassar sig och vässar sina optimeringstekniker.
Unbounce förstår att dagens digitala marknad för AI-genererade webbplatser är mycket konkurrensutsatt, och för att sticka ut behöver företag mer än bara en AI-byggare och attraktiva designer.
Unbounce använder sina robusta AI-webbplatsbyggarfunktioner för att analysera besökarnas beteenden, spåra konverteringsstatistik och föreslå förbättringar i realtid som är lätta att implementera utan kodning eller teknisk erfarenhet.
Oavsett om du är en erfaren marknadsförare eller just ska skapa en webbplats för första gången är Unbounce den bästa AI-webbplatsbyggaren för att få dina landningssidor att sticka ut och konvertera effektivt.
Unbounce bästa funktioner
- Anpassar landningssidans text utifrån besökarnas sökkriterier
- AI-drivna rekommendationer för att förbättra konverteringsgraden
- Skapa en webbplats utan några kunskaper i kodning
- Över 100 anpassningsbara mallar för olika kampanjer
- Jämför sidversioner för optimal prestanda
- Ultrasnabba mobilsidor för förbättrad användarupplevelse
- Garanterar datasäkerhet för dig och dina besökare
Begränsningar för Unbounce
- En brantare inlärningskurva för förstagångsanvändare
- Avancerade funktioner kan verka komplexa för vissa
- Högre priser jämfört med några av de bästa AI-webbplatsbyggarna
Priser för Unbounce
- Lansering: 99 $/månad
- Optimera: 145 $/månad
- Accelerate: 240 $/månad
- Concierge: 625 $/månad
Unbounce-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (350 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (250 recensioner)
9. Framer AI
Bäst för e-handelswebbplatser
I det stora utbudet av webbdesignverktyg för din onlinebutik framstår Framer AI som en föregångare inom AI-webbplatsbyggare. Denna AI-byggare handlar inte bara om att skapa design, utan om att skapa upplevelser.
För kreatörer som söker en blandning av konst och teknik lovar Framer AI-webbplatsgenerator just det.
Med sina avancerade AI-funktioner erbjuder denna AI-webbplatsbyggare prediktiva designfunktioner som föreslår förbättringar och förstärkningar för din AI-webbplats på språng.
Oavsett om du behöver en AI-webbplatsgenerator för en enkel hemsida eller en komplex webbapplikation, ser Framer AI till att dina designer är visuellt tilltalande och har ett användarvänligt gränssnitt.
Framer AI:s bästa funktioner
- Skapa en webbplats, designa, redigera och granska den AI-webbplatsen i ett gemensamt utrymme.
- Använd AI-webbplatsgeneratorn för att enkelt lägga till interaktiva komponenter som hover-effekter, sliders och mycket mer.
- Validera designen i din webbplatsbyggare innan fullständig utveckling
- AI-webbplatsgeneratorn omvandlar professionella webbplatser till användbar kod.
- Återgå till tidigare designer i din webbplatsbyggare med ett enda klick
- Utöka AI-webbplatsens funktionalitet med community-plugins och marknadsföringsverktyg
- Smidig övergång från design till utveckling av din AI-drivna webbplats
Begränsningar för Framer AI
- De otaliga AI-funktionerna kräver viss inlärning för att kunna börja bygga funktionella webbplatser, särskilt för nybörjare.
- Mer anpassad för prototyputveckling än fullständig AI-webbplatsbyggnad
- Vissa interaktiva komponenter kan se annorlunda ut i slutprodukten.
Priser för Framer AI
- Gratis
- Mini: 5 $/månad
- Grundläggande: 15 $/månad
- Pro: 30 $/månad
Framer AI-betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)
10. Shopify
Bäst för e-handelswebbplatser
Shopifys resa i e-handelsvärlden är legendarisk, men dess intåg i AI-webbplatsintegration sätter en ny standard.
Förutom att tillhandahålla en plattform för att skapa onlinebutiker, ger Shopifys AI-funktioner nu butiksägare datadrivna insikter för deras AI-webbplats.
Genom att utnyttja AI-funktioner kan den förutsäga shoppingtrender, analysera besökares beteende och till och med automatisera rutinuppgifter. Detta ger butiksägare mer tid att fokusera på produkter och strategi istället för att oroa sig för sin AI-webbplats.
Shopifys AI-drivna chattbottar förbättrar kundinteraktionen, guidar kunderna genom produktval och svarar på frågor i realtid.
I takt med att e-handeln blir allt mer komplex ser Shopifys AI-webbplatsbyggare till att butiksägare alltid ligger steget före och fattar affärsbeslut baserade på data och intelligens.
Shopifys bästa funktioner
- Förstå kundbeteenden och trender med AI-drivna funktioner
- Använd AI-webbplatsgeneratorn för att anpassa din webbutik utan kodning.
- Skapa en webbplats och njut av en anpassad domän
- Acceptera betalningar smidigt
- Håll koll på lagernivåerna med lätthet
- Handla på språng med mobilresponsiva designer
- Öka trafiken och försäljningen
- Få hjälp när som helst av riktiga människor
Shopifys begränsningar
- Transaktionsavgifter om du inte använder Shopify Payments
- Avancerade AI-webbplatsgeneratorfunktioner kan vara överväldigande för användare som är nya inom hantering av hela webbplatser.
- Vissa tredjepartsappintegrationer ingår inte i den grundläggande AI-webbplatsgeneratorn.
Shopify-priser
- Basic: 39 $/månad
- Shopify: 105 $/månad
- Avancerad: 399 $/månad
Shopify-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 4 300 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 6 100 recensioner)
Varför ClickUp är överlägset inom AI-driven projektledning
Många plattformar erbjuder en mängd funktioner, men ClickUp utmärker sig som den bästa webbplatsbyggaren. Varför? Eftersom ClickUps AI inte bara är en funktion – det är en plattform där webbutvecklare kan samarbeta med team och kunder på ett och samma ställe.
Oavsett om du fördelar uppgifter, förutsäger tidsplaner för webbplatsutveckling eller fördjupar dig i webbplatsens användarupplevelse, är ClickUps AI-drivna insikter oöverträffade.
Är du redo att utnyttja AI-verktygens fulla potential inom projektledning? Prova ClickUp gratis idag!