De 10 bästa AI-webbplatsbyggarna och -generatorerna 2025

Inom webbutveckling spelar artificiell intelligens (AI) en viktig roll för att automatisera och effektivisera arbetsuppgifter. Webbplatsbyggare som drivs av AI gör det enklare än någonsin att skapa webbplatser, samtidigt som utvecklare kan fokusera på viktiga element som att anpassa designen.

För att hjälpa dig att hitta den bästa AI-webbplatsbyggaren för dina behov har vi sammanställt en lista över de högst rankade programvarorna för att begränsa din sökning!

Vad ska du leta efter i en AI-webbplatsbyggare?

Håll utkik efter följande funktioner när du söker igenom det stora utbudet av AI-webbplatsbyggare och deras omfattande inbyggda AI-verktyg:

Användarvänligt gränssnitt: Din AI-drivna webbplatsbyggare bör prioritera användarvänlighet. Att bygga en komplett grundläggande webbplats på några minuter med hjälp av verktyget bör vara en smidig process.

Anpassningsförmåga: Välj en AI-webbplatsbyggare som kan anpassas efter dina designpreferenser och införliva de webbplatselement du önskar.

Integrationsmöjligheter: Den AI-baserade webbplatsbyggaren du väljer bör integreras sömlöst med de andra appar och verktyg du använder för att skapa webbplatser.

Anpassning: Leta efter en AI-webbplatsbyggare som respekterar din unika vision och erbjuder anpassningsalternativ som passar dina designelement.

Skalbarhet: Se till att AI-webbplatsbyggaren kan växa i takt med ditt företag. Din webbplats ska kunna expandera smidigt i takt med att ditt företag växer.

Kostnadseffektivitet: När du överväger priset, prioritera en AI-webbplatsbyggare som erbjuder betydande värde för pengarna du investerar.

De 10 bästa AI-webbplatsbyggarna för att skapa en professionell webbplats

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

ClickUp är en produktivitetsplattform utformad för team av alla storlekar för att effektivisera uppgiftshantering, projektledning och produktledning.

Den inbyggda AI-drivna assistenten, en pärla inom plattformen, erbjuder funktioner som aldrig tidigare skådats. Den kan förutsäga förfallodatum, automatisera monotona uppgifter eller erbjuda precisa insikter om webbplatsens användarupplevelse med hjälp av AI. Inga kodningskunskaper krävs!

Detta AI-marknadsföringsverktyg är som att ha en digital strateg ombord som kompletterar ditt apputvecklingsverktyg eller din AI-webbplatsbyggare. Dyk in i dess stora utbud av funktioner och upptäck hur ClickUp kan förändra din webbplatsbyggnadsprocess med hjälp av AI.

ClickUps bästa funktioner

Detta är ett kraftfullt allt-i-ett -verktyg för AI-projektledning . Med över 1 000 integrationer kan du säga adjö till app-hopping när du skapar en webbplats.

Använd AI-skrivaren för att snabbt generera innehåll till dina webbsidor.

Hantera allt från HR till KPI:er för projektledning

Skräddarsydda verktyg för uppgiftshantering för olika affärsbehov

Dyk in i världen av kodfria appar med ClickUp

Få mer gjort snabbare med hjälp av AI och färdiga layouter som dessa mallar för produktlanseringar.

En hubb för samarbetsbaserad projektgenomförande som säkerställer att alla är på samma sida när ni skapar en webbplats tillsammans.

Behöver du extern hjälp? ClickUp har en guide för outsourcing av projektledning.

Begränsningar för ClickUp

Något brant inlärningskurva på grund av omfattande funktioner

Ibland överväldigande aviseringar

Mobilversionen har kanske inte alla funktioner som finns i desktopversionen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Wix ADI

via Wix ADI

Bäst för AI-assisterad webbplatsbyggnad

Wix Artificial Design Intelligence (ADI) är framtiden för intuitiv webbdesign. Genom att kombinera sina befintliga designfunktioner med kraften i artificiell intelligens skapar den en unik AI-webbplatsbyggare baserad på enkla frågor som ställs till användaren.

Processen eliminerar omfattande manuell design av din AI-genererade webbplats, vilket gör webbplatsbyggandet till en rolig sysselsättning snarare än en uppgift.

Varje webbplats som skapats av Wix ADI:s webbplatsgenerator sticker ut, vilket garanterar att inga två webbplatser har identiska designer.

Wix ADI:s bästa funktioner

AI-webbplatsbyggaren skapar personliga webbplatser direkt med möjlighet till en gratis domän med vissa krav på prisplan.

Mobiloptimering säkerställer att din AI-genererade webbplats ser perfekt ut på alla enheter.

Den en-sida-alternativet som ingår i denna webbplatsgenerator är perfekt för portföljer eller evenemangssidor.

Använd den praktiska dra-och-släpp-redigeringsfunktionen för att när som helst ta tillbaka full kontroll över processen från AI-webbplatsbyggaren.

AI-innehållsförfattare föreslår webbplatstext

Verktyg för att skapa AI-logotyper

Begränsningar för Wix ADI

Mallar kan vara begränsande för webbplatsbyggare med avancerade designbehov.

Att migrera din befintliga webbplats till en annan plattform kan vara knepigt

Det finns ingen gratisversion av denna fantastiska AI-webbplatsgenerator.

Priser för Wix ADI

Light: 16 $/månad

Core : 27 $/månad

Företag : 32 $/månad

Business Elite : 159 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Wix ADI-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 9 200 recensioner)

3. GoDaddy AI

via GoDaddy AI

Bäst för AI-assisterad webbplatsbyggnad

Att navigera i onlinevärlden är en komplex affär, särskilt för småföretag. GoDaddy AI framstår som en räddning, särskilt skräddarsydd för dem.

GoDaddy är känt för sina domänregistrerings- och webbhotellstjänster, men tack vare satsningen på AI har företaget positionerat sig som en leverantör av helhetslösningar för företag.

De AI-drivna funktionerna hjälper till att skapa responsiva webbplatser, föreslå innehållsförbättringar och till och med i digitala marknadsföringsinsatser. Höjdpunkten? Den sömlösa integrationen med GoDaddys stora utbud av andra tjänster.

GoDaddy AI:s bästa funktioner

Skräddarsydda förslag på webbdesign baserade på företagstyp

Rekommendationer för innehållsförbättring för att öka användarengagemanget

Digital marknadsföringsvägledning för effektiv räckvidd online

Sömlös integration med GoDaddys webbhotell- och domäntjänster

Personlig användarupplevelse baserad på besökarnas beteende

AI-driven SEO-förslag för förbättrade sökmotorrankningar

Webbplatsanalys i realtid för att spåra och optimera prestanda

GoDaddy AI-begränsningar

Kan kännas begränsande för erfarna utvecklare som söker avancerade anpassningsmöjligheter.

Begränsade avancerade marknadsföringsverktyg jämfört med fristående plattformar

Vissa användare kan tycka att det är lite krångligt att växla mellan GoDaddys olika tjänster.

GoDaddy AI-priser

Besök GoDaddy AI:s prissida för att förstå alla olika paket och funktioner som finns att köpa.

GoDaddy AI-betyg och recensioner

G2 : 3,9/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 100 recensioner)

4. 10Web

via 10Web

Bäst för WordPress-webbplatser

10Web är en AI-webbplatsbyggare som förenar innovation med praktisk användbarhet och erbjuder användarna en strömlinjeformad webbdesignupplevelse. Tänk dig att kombinera WordPress världsberömda flexibilitet med den rena bekvämligheten hos en AI-webbplatsbyggare. Det är 10Web för dig.

På bara några minuter kan denna geniala AI-webbplatsbyggare replikera och skapa en gratis webbplats på WordPress, vilket eliminerar timmar av manuellt arbete.

För dem som älskar WordPress men längtar efter enklare metoder för webbplatsbyggande, såsom ett dra-och-släpp-gränssnitt med AI-drivna verktyg, är 10Web den perfekta lösningen för professionella webbplatser.

10Webs bästa funktioner

Importera valfri webbplats för att få dess WordPress-tvilling

Bygg anpassade webbplatser med intuitiva verktyg för webbplatsgenerering

Det finns plugins för allt från fotogallerier till SEO.

Skapa webbplatser som ser perfekta ut på alla typer av enheter

Lättanvända AI-verktyg hjälper till att öka webbplatsens hastighet

Automatiska säkerhetskopior i realtid och övervakning dygnet runt

Verktyg för att förbättra webbplatsens synlighet i sökmotorer

10Webs begränsningar

Begränsat till WordPress-plattformen

Vissa avancerade webbplatsgeneratorfunktioner har en brantare inlärningskurva.

Problem med plugin-kompatibilitet kan uppstå

10Web-priser

Startpaket : 10 $/månad

Premium : 15 $/månad

Ultimate: 23 $/månad

10Web-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (30+ recensioner)

5. CodeWP

via CodeWP

Bäst för WordPress-webbplatser

Inom området AI-webbplatsbyggare lyser CodeWP starkt. Denna AI-webbplatsbyggare utnyttjar kraften i AI för att omvandla design direkt till responsiva WordPress-teman.

Först matar du in önskad design i webbplatsgeneratorn. Sedan kan du med förundran se hur CodeWPs AI-webbplatsbyggare tolkar och omformar den till ett dynamiskt WordPress-tema, redo att förtrolla besökarna.

Detta är den bästa AI-webbplatsbyggaren för att förena din kreativitet med den senaste tekniken.

CodeWP:s bästa funktioner

CodeWP är visserligen begränsat, men erbjuder en gratis AI-webbplatsbyggare.

Omvandla designer till WordPress-teman utan ansträngning

Säkerställer konsekvent prestanda i alla webbläsare

Prioriterar webbplatsens hastighet för förbättrad användarupplevelse

Webbplatsgeneratorn anpassar storleken för mobiler, surfplattor och stationära datorer

Strömlinjeformad för WooCommerce-integration

SEO-verktyg ger dig bättre synlighet på sökmotorer

Kompatibel med populära WordPress-plugins

Begränsningar för CodeWP

Speciellt anpassad för WordPress; inte lika mångsidig jämfört med andra AI-webbplatsbyggare

Avancerade anpassningar kan kräva manuella justeringar av webbplatsgeneratorn.

Ibland förekommer avvikelser mellan den ursprungliga designen och det konverterade temat.

Priser för CodeWP

Gratis

Pro : 12 $/månad

Byrå: 36 $/månad

CodeWP-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Hostinger

via Hostinger

Bäst för webbplatsbyggande med dra-och-släpp-funktion

Hostinger, som främst är känt som ett kraftpaket inom webbhotell, imponerar med sin integration av toppmoderna AI-verktyg för webbplatsbyggare.

Verktyg för webbplatsutveckling gräver djupt i nyanserna i webbplatsprestanda och säkerställer optimal hastighet, säkerhet och användarupplevelse.

Hostingers webbplatsbyggare kombinerar prisvärdhet och enastående webbplatsprestanda med sina budgetvänliga paket och AI-verktyg.

Hostingers bästa funktioner

Högkvalitativ hosting utan premiumpris

Enkel dra-och-släpp-redigerare med AI-insikter

Hostingers webbplatsbyggare är optimerad för att skapa webbplatser med WordPress.

WordPress-installation med ett klick

Förbättrad säkerhet och prestanda tack vare Cloudflare-integration

AI-insikter för bättre sökmotorranking

Automatiska dagliga säkerhetskopior för sinnesro

Chatta med riktiga människor när som helst, var som helst

Skapa text snabbt med AI-redigeraren

Hostingers begränsningar

Ingen dedikerad IP på delade webbhotellpaket

Uppsäljning under kassan kan vara förvirrande

Begränsat lagringsutrymme i baspaketen

Hostingers priser

Premium : 2,99 $/månad

Företag : 3,99 $/månad

Cloud Startup: 9,99 $/månad

Hostinger-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 250 recensioner)

7. Jimdo

via Jimdo

Bäst för webbplatsbyggande med dra-och-släpp-funktion

När tiden är knapp levererar Jimdos AI-webbplatsbyggare. Denna plattform, som drivs av Dolphin AI-systemet, kan skapa personliga, responsiva webbplatser på tre minuter.

Jimbos AI-verktyg analyserar användarnas preferenser i realtid och ser till att varje webbplats är skräddarsydd för att tilltala sin målgrupp. Trots vissa betalfunktioner är den kostnadsfria AI-webbplatsbyggaren Jimdo fortfarande mycket kraftfull.

Jimdos bästa funktioner

Skapa snabbt webbplatser baserat på företagstyp och preferenser

Intuitivt gränssnitt även för nybörjare

Inbyggda AI-verktyg för att öka synligheten i sökmotorer

Webbplatserna anpassas automatiskt till alla enheter

Skräddarsydda domännamn för varumärkesbyggande

Enkel installation och hantering av onlinebutiker

Länka smidigt till stora plattformar

Jimdos begränsningar

Begränsad kreativ frihet jämfört med traditionella AI-webbplatsbyggare

E-handelsfunktionerna kunde vara mer avancerade

Ingen appbutik från tredje part för integrationer

Jimdo-priser

Spela : Gratis

Företagsregister: 4 $/månad

Start : 9 $/månad

Grow : 14 $/månad

E-handel : 19 $/månad

Obegränsat: 39 $/månad

Jimdo-betyg och recensioner

G2 : 3,9/5 (18+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (35+ recensioner)

8. Unbounce

via Unbounce

Bäst för skapande av AI-landningssidor

Skapa visuellt tilltalande landningssidor som också är konverteringsoptimerade med Unbounces AI-verktyg. När användarna arbetar med denna AI-webbplatsbyggare lär sig dess AI-verktyg flitigt, anpassar sig och vässar sina optimeringstekniker.

Unbounce förstår att dagens digitala marknad för AI-genererade webbplatser är mycket konkurrensutsatt, och för att sticka ut behöver företag mer än bara en AI-byggare och attraktiva designer.

Unbounce använder sina robusta AI-webbplatsbyggarfunktioner för att analysera besökarnas beteenden, spåra konverteringsstatistik och föreslå förbättringar i realtid som är lätta att implementera utan kodning eller teknisk erfarenhet.

Oavsett om du är en erfaren marknadsförare eller just ska skapa en webbplats för första gången är Unbounce den bästa AI-webbplatsbyggaren för att få dina landningssidor att sticka ut och konvertera effektivt.

Unbounce bästa funktioner

Anpassar landningssidans text utifrån besökarnas sökkriterier

AI-drivna rekommendationer för att förbättra konverteringsgraden

Skapa en webbplats utan några kunskaper i kodning

Över 100 anpassningsbara mallar för olika kampanjer

Jämför sidversioner för optimal prestanda

Ultrasnabba mobilsidor för förbättrad användarupplevelse

Garanterar datasäkerhet för dig och dina besökare

Begränsningar för Unbounce

En brantare inlärningskurva för förstagångsanvändare

Avancerade funktioner kan verka komplexa för vissa

Högre priser jämfört med några av de bästa AI-webbplatsbyggarna

Priser för Unbounce

Lansering : 99 $/månad

Optimera : 145 $/månad

Accelerate : 240 $/månad

Concierge: 625 $/månad

Unbounce-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (350 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (250 recensioner)

9. Framer AI

via Framer AI

Bäst för e-handelswebbplatser

I det stora utbudet av webbdesignverktyg för din onlinebutik framstår Framer AI som en föregångare inom AI-webbplatsbyggare. Denna AI-byggare handlar inte bara om att skapa design, utan om att skapa upplevelser.

För kreatörer som söker en blandning av konst och teknik lovar Framer AI-webbplatsgenerator just det.

Med sina avancerade AI-funktioner erbjuder denna AI-webbplatsbyggare prediktiva designfunktioner som föreslår förbättringar och förstärkningar för din AI-webbplats på språng.

Oavsett om du behöver en AI-webbplatsgenerator för en enkel hemsida eller en komplex webbapplikation, ser Framer AI till att dina designer är visuellt tilltalande och har ett användarvänligt gränssnitt.

Framer AI:s bästa funktioner

Skapa en webbplats, designa, redigera och granska den AI-webbplatsen i ett gemensamt utrymme.

Använd AI-webbplatsgeneratorn för att enkelt lägga till interaktiva komponenter som hover-effekter, sliders och mycket mer.

Validera designen i din webbplatsbyggare innan fullständig utveckling

AI-webbplatsgeneratorn omvandlar professionella webbplatser till användbar kod.

Återgå till tidigare designer i din webbplatsbyggare med ett enda klick

Utöka AI-webbplatsens funktionalitet med community-plugins och marknadsföringsverktyg

Smidig övergång från design till utveckling av din AI-drivna webbplats

Begränsningar för Framer AI

De otaliga AI-funktionerna kräver viss inlärning för att kunna börja bygga funktionella webbplatser, särskilt för nybörjare.

Mer anpassad för prototyputveckling än fullständig AI-webbplatsbyggnad

Vissa interaktiva komponenter kan se annorlunda ut i slutprodukten.

Priser för Framer AI

Gratis

Mini: 5 $/månad

Grundläggande: 15 $/månad

Pro: 30 $/månad

Framer AI-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

10. Shopify

via Shopify

Bäst för e-handelswebbplatser

Shopifys resa i e-handelsvärlden är legendarisk, men dess intåg i AI-webbplatsintegration sätter en ny standard.

Förutom att tillhandahålla en plattform för att skapa onlinebutiker, ger Shopifys AI-funktioner nu butiksägare datadrivna insikter för deras AI-webbplats.

Genom att utnyttja AI-funktioner kan den förutsäga shoppingtrender, analysera besökares beteende och till och med automatisera rutinuppgifter. Detta ger butiksägare mer tid att fokusera på produkter och strategi istället för att oroa sig för sin AI-webbplats.

Shopifys AI-drivna chattbottar förbättrar kundinteraktionen, guidar kunderna genom produktval och svarar på frågor i realtid.

I takt med att e-handeln blir allt mer komplex ser Shopifys AI-webbplatsbyggare till att butiksägare alltid ligger steget före och fattar affärsbeslut baserade på data och intelligens.

Shopifys bästa funktioner

Förstå kundbeteenden och trender med AI-drivna funktioner

Använd AI-webbplatsgeneratorn för att anpassa din webbutik utan kodning.

Skapa en webbplats och njut av en anpassad domän

Acceptera betalningar smidigt

Håll koll på lagernivåerna med lätthet

Handla på språng med mobilresponsiva designer

Öka trafiken och försäljningen

Få hjälp när som helst av riktiga människor

Shopifys begränsningar

Transaktionsavgifter om du inte använder Shopify Payments

Avancerade AI-webbplatsgeneratorfunktioner kan vara överväldigande för användare som är nya inom hantering av hela webbplatser.

Vissa tredjepartsappintegrationer ingår inte i den grundläggande AI-webbplatsgeneratorn.

Shopify-priser

Basic : 39 $/månad

Shopify : 105 $/månad

Avancerad: 399 $/månad

Shopify-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 4 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 6 100 recensioner)

