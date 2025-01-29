De 10 bästa kodfria apparna och kodfria appbyggarna för utvecklare 2025

Kodfria appar har varit revolutionerande under det senaste decenniet och gjort det möjligt för teknikentusiaster att bygga native-appar med färre inträdesbarriärer.

Den kodningsfria metoden för apputveckling är en självklarhet. Istället för att skriva kommandon kan ett grafiskt gränssnitt kommunicera konfigurationer. Resultatet? Du kan utveckla företagsappar, lansera webbplatser, automatisera arbetsflöden och mycket annat utan några kodningskunskaper!

No-coding ger bäst resultat när du är kreativ och har ett kraftfullt appbyggnadsverktyg utan kodning för att förverkliga dina idéer – så låt oss ta reda på det senare. Vi kommer att diskutera de bästa utvecklingsplattformarna utan kodning för att bygga pålitliga och högkvalitativa applikationer på nolltid!

Vad är en kodfri appbyggare?

En kodfri app är en applikation som kan byggas och distribueras utan traditionella kodnings- eller programmeringskunskaper. Kodfria plattformar erbjuder intuitiva visuella gränssnitt och dra-och-släpp-verktyg som gör det möjligt för användare att skapa funktionella och interaktiva appar med hjälp av färdiga komponenter och mallar.

Apputveckling utan kodning gör det möjligt för personer utan kodningskunskaper att skapa anpassade mjukvarulösningar för olika ändamål, såsom att bygga webbplatser, mobilappar, interna verktyg, instrumentpaneler och mycket mer. Det eliminerar behovet av att skriva komplex kod, vilket gör apputveckling tillgängligt för en bredare publik.

Vad ska du leta efter i en kodfri appbyggare?

Det kan vara svårt att navigera i djungeln av kodfria plattformar och hitta de som är värda din tid – här är en sammanfattning av de viktigaste egenskaperna att leta efter:

Användarvänlighet: Även om en kodfri app eliminerar manuell kodning kan den fortfarande vara svår att använda på grund av ett klumpigt gränssnitt. De bästa apparna i denna kategori har ett dra-och-släpp-gränssnitt för att snabbt sätta ihop förkonfigurerade element för önskat resultat. Anpassningsbarhet: Med hjälp av omfattande anpassningsfunktioner kan du skapa en app som speglar din vision. Appen bör anpassas efter behoven i olika branscher och nischer och göra det möjligt för dig att integrera unika varumärkeselement. Funktioner och funktionalitet: Appen bör ha funktioner som formulärbyggare, färdiga mallar och visualiseringsverktyg som hjälper dig att nå ditt slutmål snabbare. Integrationer: Plattformen bör fungera med populära appar för projektledning, samarbete och CRM. Skalbarhet: Plattformen bör stödja fler användare och komplexa processer i takt med att ditt företag växer.

De 10 bästa appbyggarna utan kodning

No-code är inte samma sak som low-code – det senare ersätter kodning till viss del, men du måste fortfarande investera i utvecklare för att konfigurera och hantera dessa appar. No-code gör all kodning överflödig, vilket gör det till en mer ekonomiskt genomförbar lösning.

Vi har sammanställt de 10 mest effektiva kodfria apparna i olika prisklasser. Ta en titt på deras funktioner, fördelar och nackdelar och hitta den perfekta appen för att skapa din egen framgångssaga! ?

Bäst för samarbete i utvecklingsteamet

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt API-arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är det bästa verktyget utan kodning för projektledning, teamsamarbete och produktivitet. Det passar för soloprenörer, frilansare, stora företag och allt däremellan! Vem som helst kan enkelt anpassa och automatisera plattformen för att passa sina specifika initiativ. ?

Vad gör ClickUp till din självklara kodfria lösning? Svaret är enkelt: Du kan konfigurera alla delar av plattformen med hjälp av dess dra-och-släpp-verktyg.

Utveckla appar och integrationer för att skapa uppgifter och deluppgifter, hantera resurser, spåra QA-testning, övervaka utveckling, marknadsföring och mycket mer. ClickUps dra-och-släpp-funktion säkerställer att även de mest avancerade funktionerna är tillgängliga utan programmeringskunskaper.

Som ClickUp-administratör kan du ta kontroll över din arbetsyta genom att utnyttja ClickApps och ClickUp API. ?

ClickApps låter dig anpassa din arbetsyta med hjälp av visuella verktyg – skapa interna applikationer utan kod för arbetshantering, samarbete, organisation och rapportering – allt från en enda plattform. Du kan till exempel använda ClickUp AI för att brainstorma idéer och förbereda kommunikation eller automatiseringsfunktionen för att effektivisera repetitiva processer. Några användbara ClickApps är:

Sprints

Uppgiftsberoenden

Samarbetsredigering

Anpassade fält

Anpassade uppgifts-ID:n

Om du vill använda ClickUp med dina andra favoritappar kan du dra nytta av dess API-stöd. Det låter dig bygga appar och skript för att integrera plattformen med över 1 000 andra verktyg. Detta gör att du kan automatisera processer utanför ClickUp, skapa och hantera uppgifter och listor samt spåra tid!

Byggar du kundinriktade appar och webbplatser? Använd ClickUps färdiga mallar för att skapa webbsidor, landningssidor, felrapporter, produktlanseringar och grafisk design. ?

ClickUps bästa funktioner

Bygg interna applikationer med ClickApps

Enkel automatisering av komplicerade processer

Stort urval av mallar som sparar tid

Enkel extern integration (över 1 000) med ClickUp API

Dra-och-släpp-gränssnitt

Hög skalbarhet

Begränsningar för ClickUp

Det tar tid att lista ut hur man organiserar arbetsytan.

Vissa användare säger att plattformen skulle kunna ha fler automatiseringsfunktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid : 0 dollar

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per Workspace-medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. Make (Integromat)

Bäst för automatisering av arbetsflöden

via Make

Make (tidigare känt som Integromat) är en kodfri plattform för automatisering av arbetsflöden som tar enkelheten till nästa nivå för din nästa appidé. Dess intuitiva design gör den perfekt för att skapa förstklassiga interna lösningar som effektiviserar ditt arbete och ökar ditt teams effektivitet. Du kan skapa applikationer som gör underverk för alla avdelningar i ditt företag, inklusive:

Marknadsföring: Stöd för snabbare och effektivare leadgenerering Försäljning: Hantera kontrakt och tillhandahåll kundservice Verksamhet: Centralisera information om dagliga processer IT-hantering : Identifiera potentiella säkerhetshot för att minimera risken för intrång HR: Gör : Gör introduktionen av nya medarbetare till en samarbetsinriktad och produktiv process

ClickUp och Make är den vinnande kombinationen för att automatisera komplexa arbetsflöden mellan ClickUp och dina andra arbetsappar.

Denna tidsbesparande integration låter dig ansluta ClickUp till andra onlineappar eller API:er och eliminera friktionen från dina processer utan några programmeringskunskaper. Make ger dig tusentals mallar för att skapa och automatisera uppgifter, vilket bara gör erbjudandet ännu bättre! ??

Skapa de bästa funktionerna

Stöder arbetsflöden över flera avdelningar

Hjälper till att bryta ner komplexa processer

Dra-och-släpp-byggare

Lättanvända mallar för automatisering av uppgifter

Integreras sömlöst med ClickUp

Skapa begränsningar

API-dokumentationen kunde vara mer utförlig

Det kan ta tid att förstå alla tillgängliga funktioner.

Fastställ prissättning

Gratis : 0 dollar

Core : 9 $/månad för 10 000 Ops

Pro : 16 $/månad för 10 000 Ops

Teams : 29 $/månad för 10 000 Ops

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Gör betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

3. Quixy

Bäst för processhantering

via Quixy

Quixy är ett mångsidigt appbyggnadsverktyg utan kodning som hjälper dig att utforma lösningar i företagsklass för automatisering av komplicerade affärsprocesser. Plattformen låter dig skapa anpassade appar ungefär 10 gånger snabbare jämfört med traditionella metoder och kodskrivning.

Quixys dra-och-släpp-design och utbud av färdiga komponenter gör det lämpligt för att bygga appar för alla nischer. Utveckla din applikation från grunden eller använd mallar för specifika användningsfall för att ge ditt arbete mer struktur och precision.

Kolla in några exempel på Quixy-baserade automatiseringsalternativ i fem kategorier:

Helpdesk-support: För automatisering av ärenden för kundklagomål Projektledning: För att spåra : För att spåra varje steg i ett projekt , automatisera och hantera uppgifter samt schemalägga möten. Kundrelationshantering: För att automatisera : För att automatisera kundkommunikation och registrera och hantera leads. Resor och utgiftshantering: För redovisning av kontors- och resekostnader Prestationshantering för anställda: För att övervaka närvaro och spåra prestationer

Quixys bästa funktioner

Låter dig bygga appar på företagsnivå utan programmeringskunskaper

Robusta säkerhetsfunktioner som minimerar intrång och datastöld

Möjliggör automatisering för flera avdelningar

Utmärkt supportteam

Quixys begränsningar

UI/UX kan förbättras

Brist på adekvata tips och manualer om hur man använder plattformen jämfört med annan kodfri programvara.

Priser för Quixy

Lösning : Kontakta oss för prisuppgifter

Plattform : 20 $/månad per användare (minst 20 användare)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Quixy-betyg och recensioner

G2 : 5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

4. Glide

Bäst för skapande av mobilappar

via Glide

Hämta information från källor som Google Sheets och Excel, eller skapa en datakälla i plattformen med Glide Tables. Allt du behöver göra är att lägga till några visuella element med hjälp av dra-och-släpp-gränssnittet, så förvandlar du dina tråkiga data till en interaktiv app som fungerar på alla enheter! ?

Resan från kalkylblad till app är rolig tack vare plattformens anpassningsbara funktioner, integrationer och inbyggda mallar. Oroar du dig för föråldrade appar? Glide uppdaterar automatiskt designen på befintliga appar för att möta de senaste trenderna i branschen.

Glide är rätt val om du är nybörjare eller bara vill ha en enkel app. Plattformen är dock kanske inte det bästa alternativet för att bygga appar med avancerade funktioner.

Glides bästa funktioner

Dra-och-släpp-gränssnitt

Många anpassningsmöjligheter, integrationer och mallar

Snabb appdistribution

Värdefullt stödmaterial

Apparna ser fantastiska ut på alla enheter eftersom designen uppdateras automatiskt.

Glides begränsningar

UI-redigeraren kan förbättras

Gränssnittet kan vara förvirrande och teknisk support finns inte alltid tillgänglig.

Glides prissättning

Gratis : 0 dollar

Starter : 25 dollar per månad

Pro : 99 dollar per månad

Företag : 249 dollar per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Glide-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

5. Softr

Bäst för webbplatsbyggande

via Softr

Softr är en kodfri appbyggare för data från Airtable eller Google Sheets. Plattformen handlar om enkelhet – dess intuitiva, logikbaserade gränssnitt garanterar att du kan komma igång utan att behöva plugga in tråkiga instruktionsguider.

Med Softr kan du utveckla dina appar och webbplatser bit för bit tack vare ett välbalanserat verktygsset. Alla viktiga appinställningar finns på vänster sida av skärmen – använd dem för att anpassa användarhanteringskontroller, lägga till sidor i din app och välja de bästa teman. Mitten är din tomma duk där du bygger appen från status- eller dynamiska block. ⚙️

Tack vare anpassningsbara mallar och redigeringsfunktioner är skapandeprocessen enkel, så du är redo att skapa en funktionell och professionell app.

Tänk på att Softr inte är den mest avancerade appbyggaren som finns. Den saknar funktioner som är nödvändiga för att bygga måttligt komplexa appar, som dynamiska och villkorliga formulär.

Softrs bästa funktioner

Fungerar för data från Airtable och Google Sheets

Otroligt enkelt att använda

Mallar för kundportaler

Generös gratistjänst

Softrs begränsningar

Vissa designkomponenter har tekniska problem

Begränsade funktioner

Softr-priser

Gratis : 0 dollar

Basic : 49 $/månad

Professionell : 139 $/månad

Företag : 269 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Softr-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

6. Bubble

Bäst för utveckling av anpassade appar

via Bubble

Bubble fungerar lika bra för att bygga prototyper som för fullfjädrade appar. Plattformen används till och med av många apputvecklingsbyråer som vill snabba upp leveransen av tjänster till sina kunder! ?‍?

Om du är bekant med program som Excel eller Canva kommer du att känna dig hemma med Bubble's användarvänliga gränssnitt. Denna appbyggare har en dra-och-släpp-redigerare, vilket gör att du enkelt kan anpassa appar. Bubble erbjuder också en livlig community där du kan utnyttja över 1 200 färdiga mallar. Från att bygga en fastighetsmarknadsplats till att designa en plattform för matleveranser – du hittar mallar för olika branscher som hjälper dig att påskynda din apputveckling. ?

Bubble integreras med dussintals andra appar och plugins för att centralisera ditt arbete. Det är lätt att förstå plattformens grunder, och om du fastnar med vissa funktioner kan du vända dig till det superaktiva Bubble-communityt för att få hjälp av andra användare!

Bubbles bästa funktioner

Vänligt gränssnitt för Excel- och Canva-användare

Aktiv community för kollegialt stöd

Mallar för nästan alla branscher

Dussintals integrationer

Bubble-begränsningar

Långvariga användare har uttryckt oro över plattformens senaste prisändringar.

Kan ibland vara långsamt

Bubble-prissättning

Gratis : 0 dollar

Starter : 29 $/månad

Tillväxt : 119 $/månad

Team : 349 $/månad

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Bubble-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 250 recensioner)

7. Thunkable

Bäst för plattformsoberoende apputveckling

via Thunkable

Njut av en smidig produktutveckling utan kodning och lansera din app så fort som möjligt utan att tumma på kvaliteten med Thunkable.

Thunkables dra-och-släpp-gränssnitt och förkonfigurerade komponenter är ingredienserna du behöver för att skapa en perfekt app. Använd textrutor, mediaspelare och andra designverktyg för att krydda din app för målgruppen!

Thunkable marknadsförs som en appbyggare utan kodning, men vissa användare tycker att den är mer lågkodad än kodfri, eftersom man måste förstå logiska operationer för att kunna navigera på plattformen med säkerhet. Det är ett utmärkt val för att utveckla en MVP (minimum viable product) eller en prototyp med grundläggande funktioner för investerare, men det kan vara svårt att bygga komplexa företagsappar på grund av begränsade avancerade funktioner.

Thunkables bästa funktioner

Snabb lansering av mobilappar

Imponerande förbyggda komponenter

Direktpublicering av appar till iOS och Android samtidigt

Anpassningsbara medietillägg

Gratisversion för användare på personlig nivå

Thunkables begränsningar

Databasdesignerns format kan vara komplicerat

Vissa användare är inte särskilt nöjda med förhållandet mellan pris och funktioner.

Thunkable-priser (Business-nivå)

Företag : Från 200 $/månad

Teams : Från 500 $/månad

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Thunkable-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (4 recensioner)

8. Progressier

Bäst för användarengagemang

via Progressier

Progressier är ett praktiskt verktyg att ha i din verktygslåda utan kod om du vill bygga en progressiv webbapp (PWA) – en webbplats som ser ut och fungerar som en mobilapp. Dessa appar är byggda på webbtekniker som HTML, CSS och JavaScript och har samma funktioner som sina motsvarigheter i native-format, men med bättre responsivitet.

Med Progressier får du en komplett lösning för PWA med funktioner som:

PWA-instrumentpanel

Kodningsfri webbapp-manifest

Centraliserade apprecensioner

Skärmdumpdesigner

iOS-startskärmar

Appen är nybörjarvänlig och kompatibel med olika kodfria appbyggare. Progressier har ett mycket hjälpsamt tekniskt supportteam, så du kan räkna med snabba lösningar om du stöter på problem! ?

Progressiers bästa funktioner

Förvandlar kodfria appar till PWA:er

Fungerar med kodfria appbyggare som Softr, Bubble och Webflow.

Interaktiv instrumentpanel med ett rent gränssnitt

Lämpliga för nybörjare

Erbjuder en kostnadsfri 14-dagars provperiod

Progressier begränsningar

Inga enhetsspecifika aviseringar och offline-nätverkscaching

Apple-användare har begränsade funktioner

Progressiv prissättning

Grundare : 15 $/månad

Tillväxt : 39 $/månad

Scale: 149 $/månad

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Progressier-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 5/5 (5 recensioner)

9. Shoutem

Bäst för intäktsgenerering från mobilappar

via Shoutem

Shoutem gör DIY-apputveckling tillgänglig för alla tack vare ett pålitligt dra-och-släpp-gränssnitt för att konceptualisera och koppla samman element i din app. Använd förhandsgranskningsalternativet för att kontrollera hur din app ser ut innan du publicerar den, vilket hjälper dig att upptäcka buggar och kompatibilitetsproblem.

Shoutems analysfunktioner låter dig skanna kundbeteenden, smärtpunkter och apptrafik och få idéer för att optimera din app.

Några av plattformens mest populära funktioner är:

Integrationer med WordPress, Shopify och sociala medier

Obegränsade push-meddelanden

Ljud- och videomoduler

Du kan lägga till personliga lojalitetsprogram till dina Shoutem-baserade appar för att locka kundgrupper med hög köpkraft. ?

Shoutems bästa funktioner

Lättlärda funktioner för att skapa mobilappar

Praktiska integrationer för kundinriktade appar

Ständiga säkerhetsuppgraderingar

Uppdateringar i realtid för en positiv användarupplevelse (push-meddelanden, feed-uppdateringar, livestreaming etc.)

Shoutems begränsningar

Kundsupportteamet kunde vara mer lyhört

Relativt begränsat lagringsutrymme även i det dyraste paketet (10 GB)

Priser för Shoutem

Android : 49 $/månad

Standard : 79 $/månad

Professionell: 149 $/månad

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Shoutem-betyg och recensioner

G2 : 3,7/5 (5 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (12 recensioner)

10. Gappsy

Bäst för snabb apputveckling

via Gappsy

Gappsy är en enkel utvecklingsplattform utan kodning för team som vill bygga fullt fungerande webbappar med minimal IT-insats. Plattformen eliminerar den komplexitet som ofta förekommer på liknande plattformar och låter dig bygga din mobilapp i fyra steg:

Betala för ett livstidsabonnemang Skapa din layout (du kan välja mellan över 100 anpassade designer) Lägg till önskade funktioner Publicera den färdiga produkten

Anpassa appens kategori, till exempel Organisation, Intäktsgenerering, Kommunikation och Lokalt, för att säkerställa att slutprodukten har maximal funktionalitet och användarvänlighet. Integrera appen med dina sociala profiler för att öka synligheten för dina kunder.

Gappsy erbjuder ytterligare tjänster för ägare av affärsappar, såsom AI, analysverktyg och leadkonvertering, som kan öka dina intäkter.

De appar som skapas med plattformen följer vanligtvis Google Play och Apple Stores publiceringsriktlinjer som standard.

Gappsys bästa funktioner

Engångsavgift för livstidsåtkomst

Överskådligt gränssnitt

Direkt publicering av appar

AI- och analysverktyg

Gappsys begränsningar

Vissa kunder klagade på att det är svårt att nå teknisk support.

Nya användare kan ha svårt att komma igång på grund av bristen på handledningar.

Gappsy-priser

Grundläggande : 87 dollar

Pro : 167 dollar

Företag: 287 dollar

Gappsy-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

Börja bygga med kodfria appbyggare

Kom ihåg att kodfria appbyggare inte bara är till för att bygga appar – de låter dig förverkliga dina kreativa visioner, automatisera arbetsflöden och i slutändan öka produktiviteten och tillväxten.

Med apparnas användarvänliga gränssnitt, dra-och-släpp-funktioner och färdiga mallar behöver du inte längre vända dig till utvecklingsgrupper och tekniksexperter för att förverkliga din idé. Välj ett av verktygen från vår lista, släpp loss din kreativitet och förverkliga dina entreprenörsdrömmar! ?