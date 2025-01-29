10 coola appar som gör livet enklare och mer produktivt 2025

Några av de coolaste sakerna skapas av de största nördar. Och när det gäller coola appar vill vi ge en eloge till alla tekniknördar där ute. ?

Glöm de "coola kidsen". I livets spel är det teknikentusiasterna vi vill ha med i vårt förberedande möte, som hjälper oss att hitta det bästa sättet att nå målet. Vi skulle faktiskt starta en hejarklack bara för att heja på teknikutvecklare. "1-2-3-4, ni gör appar, och vi vill ha fler!" ?

Nedan hyllar vi 10 av de coolaste apparna som du kan ladda ner just nu. Så kom igen och börja appa!

Vad ska du leta efter i coola appar?

Coola appar ska hjälpa dig att lösa ett problem, uppnå ett mål eller genomföra ett projekt. Oavsett om det handlar om att nå dina träningsmål, prioritera uppgifter på jobbet, hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna eller bli mer kreativ, så ger rätt app dig kontrollen.

Och även om apparna finns online, hjälper de bästa apparna dig att nå dina mål offline.

10 coola appar att använda

Börja ställa upp dina mål och gör dig redo att nå dem ett efter ett. ?

Dessa 10 appar kan göra dig till en högpresterande person och underlätta din vardag. Ladda ner dem från dina favoritplattformar (de flesta finns tillgängliga för både iOS och Android) och kom igång.

Kom igång med ClickUp Se de över 15 vyerna i ClickUp för att organisera dina dagliga uppgifter.

Om du vill få ut det mesta av ett minimalt antal appar behöver du ClickUp. ?

ClickUp är produktivitetsappen som ersätter alla andra appar. Den erbjuder uppgiftshantering, att göra-listor, tidrapportering, budgetering, rapportering och en interaktiv whiteboard – och det är bara några av de fördelar som gör ClickUp unik.

Det här är den bästa appen för att planera projekt både i arbetslivet och privatlivet. Du kan fastställa omfattningen av arbetet för ditt nästa kundprojekt, hålla koll på dina träningsmål, skapa en innehållskalender för din blogg, hitta den perfekta lägenheten, skapa en tabell för hushållssysslor, planera din julfest, hålla koll på din jobbsökning eller påbörja din renovering – och det finns mallar som guidar dig genom allt. ?

ClickUps funktioner är utformade för att hjälpa dig att sätta upp och nå dina mål – och följa varje milstolpe längs vägen. Det finns till och med automatiseringar som hjälper dig att effektivisera repetitiva uppgifter och arbeta mer effektivt.

Du kan få ClickUp som webbapp eller som mobilapp för iPhone och Android.

ClickUps bästa funktioner

Mallar för uppgiftshantering : Det finns tusentals färdiga uppgiftslistor som guidar dig genom alla typer av projekt. Det finns tusentals färdiga uppgiftslistor som guidar dig genom alla typer av projekt. Mallarna ökar din produktivitet och förbättrar din projektorganisation, och de är helt anpassningsbara så att du kan ta bort eller lägga till uppgifter efter behov.

Inbyggd AI: ClickUp AI är den första rollbaserade AI-assistenten någonsin. Detta AI-verktyg har tränats på uppgifter relaterade till hundratals olika jobb, och det finns förslag på frågor som hjälper dig att ta reda på hur du kan utnyttja det på bästa sätt.

Målsättning: Innan du kan skapa din att göra-lista behöver du ett mål. ClickUps målsättning hjälper dig att fastställa dina personliga eller Innan du kan skapa din att göra-lista behöver du ett mål. ClickUps målsättning hjälper dig att fastställa dina personliga eller professionella mål och spåra dina milstolpar på vägen mot att uppnå dem ?

Tidsspårning: Du kan hålla reda på hur lång tid det tar att slutföra varje uppgift för att förstå var din tid går och förbättra din planering i framtiden.

Begränsningar för ClickUp

Inlärningskurva: Eftersom ClickUp har så många funktioner rapporterar många användare att det tar tid att lära sig hur man använder appen till fullo.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Habitica

via Habitica

Om du är extremt motiverad att nå nästa nivå i ett videospel men inte kan samla motivation för att träna, planera måltider eller städa din garderob, då behöver du göra dina dagliga uppgifter roligare. Enter gamification. ?

Habitica hjälper dig att skapa hälsosamma vanor med samma belöningar som inspirerar dig att fortsätta spela ditt favoritvideospel. Varje gång du använder tandtråd, går till gymmet eller äter en frukt kan du markera det i appen och tjäna guld och andra belöningar (som rustningar, husdjur och magiska krafter).

Sedan kan du använda guldet för att göra köp i appen eller köpa anpassade belöningar som du själv bestämmer (som att få se ditt favoritprogram på TV eller äta ditt favoritsnacks).

Habitica finns tillgängligt i Apple App Store och Google Play Store.

Habiticas bästa funktioner

Vanor: Lägg till dina mål och de hälsosamma vanor du vill skapa, och bocka sedan av dem när du har uppnått dem.

Belöningar och straff: Kom vidare i spelet när du slutför din checklista, eller förlora belöningar de dagar du slöar.

Anpassade belöningar: Ställ in dina egna belöningar baserat på vad som motiverar dig mest, och köp dem sedan med guld som du tjänar genom att slutföra dina dagliga uppgifter.

Habiticas begränsningar

Problem med aviseringar: Vissa användare rapporterar att de inte får dagliga aviseringar eller att de får aviseringar vid fel tidpunkter, även när de har ställt in dem korrekt i appen.

Fördröjningar: Vissa användare upplever fördröjningar när de lägger till nya vanor eller måste markera samma uppgifter på att göra-listan flera gånger.

Priser för Habitica

Gratis

Habitica-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

3. ChatGPT

via ChatGPT

Om du alltid har velat bli vän med en robot, som i en futuristisk science fiction-film, så börjar din framtid nu. ChatGPT har kanske inte robotarmar och -ben, men den kan svara på frågor och föra en konversation, så den här appen är redo att bli din robotvän. ?

Du kan använda detta AI-verktyg för att forska, skriva, koda och mycket mer. För att upptäcka unika sätt att få ChatGPT att fungera för dig kan du gå igenom en lista med ChatGPT-prompter att prova. Oavsett vad du frågar kommer ChatGPT att ge dig ett svar, så den enda begränsningen är din fantasi.

ChatGPT började som en webbapp, men finns nu även som iPhone-app i Apple Store.

ChatGPT:s bästa funktioner

Forskning: Snabba upp din forskningsprocess genom att fråga ChatGPT om de svar du behöver. Du kan använda chatboten för att ta reda på hur man gör en korrekt knäböj, vad man ska laga till middag eller vart man ska åka på nästa semester.

Kreativ brainstorming: Oavsett om du kämpar med att komma på idéer för att inreda ditt gästrum eller färdigställa din nästa presentation, kan ChatGPT hjälpa dig att hitta den inspiration du behöver.

AI-skrivande: Du kan kontrollera din grammatik och stavning eller använda ChatGPT som ett Du kan kontrollera din grammatik och stavning eller använda ChatGPT som ett AI-skrivverktyg för att skriva e-postmeddelanden, blogginlägg, nyhetsbrev, dikter, sångtexter och mycket mer från grunden.

AI-kodkomplettering: Använd ChatGPT som ett Använd ChatGPT som ett AI-kodverktyg genom att fråga varför en kod inte fungerar eller be det skriva ny kod från grunden.

ChatGPT:s begränsningar

Ingen Android-app : För närvarande erbjuder ChatGPT endast en iOS-app för iPhone och iPad. Android-användare måste förlita sig på den webbaserade applikationen.

Faktiska fel: Många användare rapporterar att svaren som ChatGPT ger och innehållet som den skriver kan innehålla felaktig information, så det måste faktagranskas.

Generiskt innehåll: När du använder ChatGPT för att brainstorma eller skriva kan innehållet som skapas vara ooriginellt eller repetitivt. Du kan behöva använda mer specifika uppmaningar för att få det att producera originella idéer.

Priser för ChatGPT

Gratis

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (275+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (15+ recensioner)

4. Otter. ai

Att använda Otter.ai är som att ha en sekreterare som följer dig och antecknar den viktigaste informationen från din dag. ?

Denna AI-app är utformad för att fungera som en transkriptionstjänst och ta anteckningar under dina möten eller lektioner. Du kan till och med chatta med Otter-boten och andra personer i din grupp. Så om det är något du missar kan du ställa en fråga, och Otter.ai kan hjälpa dig att komma ikapp.

Denna app finns tillgänglig som webb- eller mobilapp.

Otter. ai bästa funktioner

Mötesanteckningar: Få fullständiga transkriptioner av alla möten du deltar i eller röstmemon du spelar in.

Sammanfattningar: Se de viktigaste punkterna på ett ögonblick

Bildfångst: Lägg automatiskt till presentationsbilder i dina mötesanteckningar

Chatta: Ställ frågor om mötet till Otter. ai och få omedelbara svar.

Otter. ai-begränsningar

Svårt att redigera: Många användare rapporterar att transkriptioner är svåra att redigera och kan återgå till den ursprungliga texten eller göra ytterligare felaktiga redigeringar baserat på din ändring.

Problem med bakgrundsljud: Otter. ai fungerar bäst i tysta miljöer med en enda talare. Det kan skapa förvirrande eller begränsade transkriptioner i bullriga miljöer eller möten där människor pratar i munnen på varandra.

Otter. ai-prissättning

Grundläggande: Gratis

Pro: 8,33 dollar per användare och månad

Företag: 20 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 110 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (65+ recensioner)

5. Discord

via Discord

Om du är trött på den ytliga kommunikationen som de flesta sociala medieplattformar främjar (en ändlös ström av likes, enradiga kommentarer, memes och GIF:ar), då är det dags att bli vän med Discord. ?

Denna gratis, enkla app hjälper dig faktiskt att odla närmare relationer med människorna i ditt sociala nätverk. Istället för att publicera höjdpunkter från ditt liv för hela internet att se – som på de flesta sociala medieappar – låter Discord dig skapa privata grupper, temachattar kring ämnen du brinner för, ansluta dig till vänner som redan hänger online och ha konversationer i realtid.

Discord finns tillgängligt som desktop-app eller för mobila enheter med iOS, Linux, Microsoft Windows och Android.

Discords bästa funktioner

Video-, röst- och textchatt: Du kan vara värd för videosamtal, dela röstmemon eller skicka textmeddelanden, och när dina vänner är online och chattar kan du alltid hänga med.

Temakanaler: Med appen kan du skapa temachattar om vilket ämne som helst – oavsett om det är det videospel du inte kan sluta spela eller den true crime-serie du är besatt av ?️

Stor spelargemenskap: Discord skapades ursprungligen för videospelare, och det finns fortfarande en stark gemenskap. Du kan träffa människor som brinner för ditt favoritspel och streama tillsammans ?

Begränsningar för Discord

Filterproblem: Discord har ett anständighetsfilter, men användare rapporterar att filtret ofta inte fångar upp grafiskt innehåll och försöker filtrera bort säkert innehåll.

Oöverskådligt gränssnitt: Många användare klagar på att det nya gränssnittet för textmeddelanden är förvirrande och oöverskådligt och att det krävs extra steg för att hitta den chatt man vill ha jämfört med andra appar.

Priser för Discord

Gratis

Discord-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

6. Raindrop

Oroa dig inte. Det här är inte ännu en väderapp. ?️

Raindrop är en bokmärkeshanterare som låter dig spara onlineartiklar, videor, foton och webbsidor så att du kan återkomma till dem senare.

Det är en gratis app som passar bäst för kreativa personer, eftersom du kan spara allt som inspirerar dig och organisera ditt innehåll i mappar för dina olika intressen och projekt. Skapa en mapp för middagsrecept du vill prova, en för träningspass du gillar och en för frisyrer som skulle passa din doodle. ?

Raindrop finns att ladda ner på Apple App Store för iPhone och iPad, på Google Play för Android och på appens webbplats som ett webbläsartillägg för Chrome, Safari, Firefox och Edge.

Raindrops bästa funktioner

Samlingar: Organisera dina bokmärken i mappar baserat på dina hobbyer, projekt och intressen för att göra det lättare att hitta innehåll.

Fulltextsökning: Sök efter nyckelord i allt innehåll du har sparat för att snabbt hitta det du letar efter.

Permanent bibliotek: Spara artiklar i ditt permanenta bibliotek så har du tillgång till dem i Raindrop även om innehållet tas bort online.

Begränsningar för Raindrop

Gratisversionen saknar några av de bästa funktionerna: Du kan fortfarande använda samlingar med gratisversionen, men fulltextsökning och permanent bibliotek är endast tillgängliga med den betalda versionen.

Långsam laddningstid på smarta enheter: Vissa Android-användare klagar över att appen har långsam laddningstid och ibland fryser när de använder den. Många rapporterar att de har en bättre upplevelse när de använder webbläsartillägget för datorer jämfört med mobilappen.

Raindrop-prissättning

Gratis

Pro: 28 dollar per år

Raindrop-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

7. Flipboard

via Flipboard

För ett nytt sätt att hålla dig uppdaterad om nyheterna, prova Flipboard. ?

Denna app är som Pinterest för dina favoritnyheter. Den låter dig samla artiklar från dina favoritpublikationer – oavsett om det är The Atlantic, The New York Times eller Condé Nast Traveler.

Appen kommer att ge förslag baserat på artiklar du gillar. Du kan följa ämnen som intresserar dig eller andra användare med liknande intressen. Du kan också spara artiklar du gillar i din egen tidning för att hitta resmål på Google Maps för din nästa semester!

Flipboards bästa funktioner

Upptäck och dela nyheter: Hitta nyheter som intresserar dig och lägg till artiklar i appen så att andra lättare kan upptäcka dem.

Följ ämnen och personer: Följ ämnen och personer som intresserar dig så att du kan hålla dig uppdaterad om det senaste inom sport, resor eller teknik.

Samla berättelser: Lägg till berättelser du gillar i din egen tidning så att du kan läsa dem när som helst.

Flipboards begränsningar

Ingen övervakning av kommentarer: Vissa användare klagar över att kommentarsfältet ofta innehåller provocerande eller splittrande kommentarer som i liten utsträckning eller inte alls övervakas.

Långsam laddningstid: Många användare uppger att appen tar lång tid att ladda artiklarna efter förhandsvisningen av första stycket.

Flipboard-priser

Gratis

Flipboard-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

8. Slite

via Slite

För alla vars jobb tar dem överallt utom till kontoret kan Slite hjälpa dig att hålla jämna steg med ditt arbete. Denna app fungerar som en kunskapsbas där du kan lagra ditt företags samlade kompetens. ?

Du kan dokumentera viktiga beslut, lägga till idéer, ge feedback och få viktiga uppdateringar oavsett var du befinner dig. Den har till och med inbyggd AI som kan svara på frågor om ditt företags policyer. Så när du har kundmöten hela dagen, är ute på en mässa eller helt enkelt arbetar hemifrån kan du och ditt team fortfarande hålla er på samma sida. ?

Slites bästa funktioner

Företagswiki: Samla all information om ditt företag och alla medarbetarresurser på ett och samma ställe som är lätt att komma åt.

Mötesanteckningar: Skapa anteckningar så att teammedlemmarna alltid kan hitta viktiga punkter.

Processdokumentation: När du har fastställt en process för ditt företag eller ditt team lägger du till dokumentationen så att alla kan referera till den.

Slite-begränsningar

Mobilappen saknar funktioner: Många användare klagar på att apparna på Apple- och Android-enheter inte har lika många funktioner som webbappen.

Extern delning är svårt: Slite gör det enkelt att dela dokument med personer i ditt interna team, men vissa användare klagar över att det är svårt att exportera dokumentation och dela den med externa uppdragstagare.

Slite-priser

Gratis

Standard: 8 dollar per användare och månad

Premium: 12,50 dollar per användare och månad

Slite-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (35+ recensioner)

9. Feedly

via Feedly

Den här är för alla livslånga lärande där ute. Vi ser att du konsumerar så mycket information som möjligt om allt du kan. ?

Feedly är en viktig app för ett AI-drivet nyhetsflöde som hjälper dig att hitta den information du är intresserad av och filtrera bort resten. Du anger vad du vill veta, och appen samlar in artiklar och insikter från publikationer över hela internet.

Du kan lära Feedly vilka källor du litar på och vilken information du är mest intresserad av. Denna fantastiska app ger dig högkvalitativa insikter och viktiga slutsatser från hela webben. I princip får du en sammanfattning och artikeln så att du kan bestämma om du vill skumma igenom den eller fördjupa dig.

Feedlys bästa funktioner

Filtrerade nyhetsinsikter: Få nyheter om ämnen du gillar från källor du litar på, speciellt utvalda för dig.

Enkel delning: Dela artiklar med dina vänner, familj eller team med ett enda klick.

Nattläge: Läs när som helst och skona ögonen med ett mörkt läge.

Feedly-begränsningar

Fel vid bildinläsning: Vissa användare klagar över att bilderna inte laddas helt eller inte anpassas efter skärmstorleken.

Långsam laddning av nya källor: Andra användare uppger att när de vill ladda en ny nyhetskälla går appen långsamt och att det blir lång väntetid.

Feedly-priser

Gratis

Pro: 6 dollar per månad

Pro+: 12 dollar per månad

Företag: Kontakta oss för anpassade priser

Feedly-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (75+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (35+ recensioner)

10. Dubsado

via Dubsado

Om du är frilansare vet du hur det är att ha fullt upp. Du träffar kunder, skickar offerter, planerar, fakturerar, planerar och någonstans däremellan utför du det arbete du anlitats för att göra.

Dubsado hjälper dig att hålla ordning, hantera dina kunders information och automatisera ditt arbete så att du kan fokusera på fakturerbart arbete. Den finns som webbapp eller mobilapp, som dina kunder kan använda för att boka möten, komma åt sina dokument och betala sina fakturor – för det finns inget vi älskar mer än en självständig kund. ?

Dubsados bästa funktioner

Formulär: Med Dubsado-formulär kan du snabbt skicka ut offerter och kontrakt eller bädda in formulär för att samla in leads och enkäter på din webbplats.

Schemaläggning: Låt kunderna se ditt schema och boka tider som passar både dig och dem.

Fakturering: Du kan skicka fakturor, ansluta en betalningshanterare och ställa in automatiska betalningspåminnelser så att du inte behöver följa upp manuellt.

Kundportaler: Skapa en egen portal för dina kunder där de kan logga in från sin dator eller mobila enhet, se sina offerter och projektdokument och betala sina fakturor.

Dubsados begränsningar

Begränsade fakturafunktioner: Trots att fakturering är en av de största fördelarna med denna app, klagar användare ofta på att det kan vara svårt att ställa in olika fakturatyper om dina projekt faktureras på olika sätt eller att fakturera i flera valutor om du har internationella kunder.

Inlärningskurva: Många användare rapporterar att vissa av funktionerna i denna app kan vara svåra att lära sig och att hjälpavsnittet inte erbjuder tillräckligt med handledning för att hjälpa dig att komma igång.

Dubsado-priser

Startpaket: 200 dollar per år

Premier: 400 dollar per år

Dubsado-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 65 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Håll dig lugn och samlad

För en app med hundratals coola funktioner som hjälper dig att planera, spåra och prioritera dina uppgifter, prova ClickUp. Det är gratis att komma igång, och det finns mallar som hjälper dig att planera varje milstolpe i ditt liv – från ditt bröllop till ditt husköp till det projekt som kommer att ge dig den stora befordran.

Skapa ett gratis ClickUp-arbetsutrymme för att ta reda på hur det kan hjälpa dig att förvandlas till den coolaste och mest samlade versionen av dig själv.