Vilka är de bästa alternativen och konkurrenterna till Dubsado 2025?

Dubsado började som ett verktyg för småföretagare att hantera sin verksamhet smidigt, men har vuxit till en populär plattform för entreprenörer och tjänstebaserade företag.

Affärshanteringsprogramvaran för tjänsteföretag håller dina uppgifter, projekt och team synkroniserade. Med Dubsado hanterar du inte bara projekt, utan skapar också effektiva arbetsflöden, vårdar kundrelationer och automatiserar administrativa uppgifter.

Dubsado är visserligen ett kraftfullt verktyg, men det passar kanske inte alltid alla team eller företag, som denna Redditor observerade:

Dubsado har sina fördelar, men jag har stött på ett antal funktionsbegränsningar som är avgörande för mitt kreativa företags behov.

Olika arbetsflöden har unika krav, och det som fungerar perfekt för en organisation kan kännas klumpigt eller bristfälligt för en annan. För att hjälpa dig att hitta det verktyg som passar som hand i handske har vi sammanställt en lista över de 10 bästa Dubsado-alternativen att överväga.

Vad ska du leta efter i Dubsado-alternativ?

När du letar efter alternativ till Dubsado måste du se till att din nya plattform har liknande funktioner och erbjuder ytterligare fördelar som tillgodoser dina unika affärsbehov. Här är alla funktioner och nyckelfunktioner du bör leta efter:

Robust projektledning: Verktyget bör erbjuda omfattande projektledningsfunktioner som gör det möjligt att skapa uppgifter, sätta deadlines, följa framsteg och prioritera aktiviteter för att säkerställa att projektet slutförs i tid.

Kundhanteringsfunktioner: Ett alternativ till Dubsado bör vara utmärkt på att hantera kundkontaktuppgifter och konversationshistorik för att spåra kundspecifika uppgifter och projekt. Ett alternativ till Dubsado bör vara utmärkt på att hantera kundkontaktuppgifter och konversationshistorik för att spåra kundspecifika uppgifter och projekt.

Automatisering av arbetsflöden: Leta efter en plattform för kundrelationshantering ( Leta efter en plattform för kundrelationshantering ( CRM ) som gör det möjligt att automatisera repetitiva uppgifter inom ditt CRM-arbetsflöde . Detta kan omfatta automatiska uppgiftsfördelningar, e-postsvar eller uppföljningar, vilket frigör tid så att du kan fokusera på viktigare uppgifter.

Anpassning: Ett bra verktyg för företagsledning bör vara tillräckligt flexibelt för att kunna anpassas till ditt teams arbetsflöden.

Prisvärdhet: Det betyder inte alltid att man ska välja det billigaste alternativet, men man bör överväga balansen mellan priset och de funktioner som erbjuds.

Användarvänlighet: Oavsett hur funktionsrikt ett Oavsett hur funktionsrikt ett produktivitetsverktyg är, om det är svårt att använda kan det hindra produktiviteten snarare än öka den.

Integrationsmöjligheter: Möjligheten att integrera med andra verktyg som du redan använder inom din Möjligheten att integrera med andra verktyg som du redan använder inom din projektledningsstruktur (som e-postklienter, kalenderappar eller fillagringslösningar) kan avsevärt förbättra ditt teams produktivitet.

Kvaliteten på kundsupporten: Snabb och effektiv kundsupport kan göra stor skillnad, särskilt under den inledande övergångsperioden eller när du stöter på problem.

Kom ihåg att varje team är unikt, så det som fungerar bäst för ett team kanske inte fungerar lika bra för ett annat. Det gäller att hitta rätt balans som passar ditt teams behov och arbetsstil.

De 10 bästa alternativen till Dubsado

Här är våra val av de bästa Dubsado-alternativen för din nästa affärshanterings- eller CRM-plattform.

Hantera kunder i ClickUp Öka kundlojaliteten med en dedikerad ClickUp CRM-instrumentpanel

ClickUp är en mångsidig plattform för projekt-, uppgiftshantering och CRM, utformad för team av alla storlekar. Som ett kraftfullt alternativ till Dubsado är den känd för sina omfattande och mycket anpassningsbara funktioner. ClickUp går utöver enkel projektledning, uppgiftshantering och teamsamarbete. Den erbjuder unika funktioner som är utformade för att öka produktiviteten och effektivisera arbetsflödena samtidigt som den har ett användarvänligt gränssnitt.

Dessutom kan du hantera allt ditt kundarbete på en och samma plattform tack vare integrationer med verktyg som Calendly, HubSpot, Figma, Calendly, Zendesk och många fler.

ClickUps bästa funktioner

Dokumentation: Skapa, uppdatera och dela all din kunddokumentation från en gemensam plats som hela ditt team har tillgång till. Koppla kontrakt, fakturor och andra dokument i Skapa, uppdatera och dela all din kunddokumentation från en gemensam plats som hela ditt team har tillgång till. Koppla kontrakt, fakturor och andra dokument i det samarbetsinriktade ClickUp Docs direkt till arbetsflöden för smidigare arbetsprocesser.

Mallar: Du behöver aldrig mer stirra på en tom sida tack vare ClickUps omfattande mallbibliotek som hjälper dig att spåra Du behöver aldrig mer stirra på en tom sida tack vare ClickUps omfattande mallbibliotek som hjälper dig att spåra kundresan , skapa kontrakt, affärsavtal och fakturor, övervaka provisioner, samla in feedback eller lista produktpriser. Kom igång med ClickUps CRM-mall

Automatisering: Uppdatera uppgifts- och kontraktsstatus och skicka automatiska e-postpåminnelser om kontraktsförnyelser och fakturor. Anpassningsbara ClickUp-automatiseringar kan tillämpas på uppgiftshantering, återkommande uppgifter, statusuppdateringar och aviseringar.

AI-assistans: Skapa dokument och mallar från grunden, sammanfatta diskussioner och analysera kunddata för att få insikter med ClickUp Brain.

Anpassningsbara formulär: Använd inbyggda formulär i ClickUp med villkorlig logik för att samla in inkommande förfrågningar, kundfeedback och mycket mer.

Uppgiftsberoenden: Skapa logiska sekvenser av uppgifter som visar vilka uppgifter som måste slutföras innan andra kan påbörjas. Detta är viktigt för att hantera komplexa projekt med flera steg, strikta Skapa logiska sekvenser av uppgifter som visar vilka uppgifter som måste slutföras innan andra kan påbörjas. Detta är viktigt för att hantera komplexa projekt med flera steg, strikta resursbegränsningar och många intressenter.

Tidsspårning: ClickUp har en inbyggd tidsspårningsfunktion som låter dig registrera tid som spenderats på uppgifter, så att du kan lämna ihopklistrade lösningar som ClickUp har en inbyggd tidsspårningsfunktion som låter dig registrera tid som spenderats på uppgifter, så att du kan lämna ihopklistrade lösningar som att beräkna tid i Excel bakom dig . Detta är inte bara fördelaktigt för produktivitetsanalys, utan också ovärderligt för team som fakturerar sina kunder per timme.

Prova ClickUp Automations Ställ in automatisering för att tilldela leads, ändra leadstatus och andra rutinuppgifter via ClickUp CRM.

Begränsningar med ClickUp

Trots sin flexibilitet kan ClickUp-gränssnittet vara överväldigande för nya användare på grund av det stora utbudet av funktioner och anpassningsalternativ.

Vissa användare har rapporterat om långsamma laddningstider ibland, främst när de hanterar stora projekt eller datamängder.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid: Denna nivå erbjuder begränsade funktioner men är en bra utgångspunkt för små team eller enskilda personer.

Obegränsat: Priset är 7 USD/månad per användare. Denna nivå tar bort begränsningarna i planen Free Forever och lägger till avancerade funktioner som obegränsad lagring och integrationer.

Business: För 12 dollar per månad och användare erbjuder denna nivå ännu mer avancerade funktioner, inklusive 2FA och Google SSO, vilket gör den lämplig för större företag med mer komplexa behov.

Enterprise: Denna nivå erbjuder skräddarsydda lösningar anpassade efter behoven hos stora företag eller organisationer. Kontakta ClickUp för prisuppgifter.

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang till ett tilläggspris på 7 USD/månad per användare per arbetsyta.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

2. Salesmate

via Salesmate

Salesmate är en omfattande plattform för kundrelationshantering (CRM) och ett starkt alternativ till Dubsado. Den är utformad för att förenkla försäljningsprocessen och förbättra kundrelationerna.

Med fokus på försäljningspipeline, leadhantering och praktiska kommunikationsverktyg riktar sig tjänsten till företag som strävar efter att förbättra sin försäljningsprestanda och kundengagemang. Med sina smarta e-postmeddelanden och automatiseringar minskar den ineffektiviteten i verksamheten.

Plattformens struktur är utformad kring pipelines, affärer, kontakter och aktiviteter, vilket främjar organiserade försäljningsprocesser.

Salesmates bästa funktioner

Hantering av försäljningspipeline: Gör det möjligt att visualisera olika steg i försäljningsprocessen och affärerna i varje steg, vilket hjälper till att identifiera flaskhalsar och effektivisera försäljningsaktiviteterna.

Kontaktadministration: Ser till att all kundinformation och kommunikationshistorik är välorganiserad och lättillgänglig.

Smarta köer: Underlättar prioritering av samtalsuppgifter, förbättrar säljarnas produktivitet och svarstider.

Marknadsföringsautomatisering: Automatiserar kunduppdateringar och e-postmeddelanden med över 60 triggers, villkor och åtgärder för allt från att skicka kontrakt och fakturor till att dela månatliga uppdateringar.

Anpassningsbara formulär: Samla in nya leads från din webbplats med anpassningsbara formulär.

Begränsningar för Salesmate

Även om det erbjuder flera integrationer, täcker det kanske bara vissa verktyg som företag använder.

Mobilappen är funktionell, men saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen.

Priser för Salesmate

Grundläggande: 29 $/månad per användare

Pro: 49 $/månad per användare

Företag: 79 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Salesmate-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

3. Odoo

Via Odoo

Odoo är en omfattande svit av affärsapplikationer, inklusive CRM, e-handel, fakturering, redovisning, tillverkning, lager, resurshantering och projektledningsprogramvara. Som ett alternativ till Dubsado erbjuder det ett brett utbud av funktioner för att hantera olika aspekter av ett företag.

Odoo har en modulär struktur, vilket innebär att företag kan börja med några få applikationer och lägga till fler allteftersom de växer.

Odoos bästa funktioner

Modularitet: Det stora utbudet av moduler gör det möjligt för företag att skräddarsy systemet efter sina behov.

Affärsapplikationer: Tillhandahåller applikationer för de flesta affärsbehov, från en Tillhandahåller applikationer för de flesta affärsbehov, från en CRM-marknadsföringsplattform till e-handel och redovisning. Till exempel möjliggör appen Appointments schemaläggning av möten, och appen Marketing Automation hjälper till att automatisera e-postsekvenser.

Webbplatsformulär: Skapa detaljerade kontaktformulär för att filtrera inkommande kundförfrågningar och automatisera kundens onboarding-steg.

Integration: De olika affärsapplikationerna integreras sömlöst med varandra.

Odoos begränsningar

Att anpassa Odoo kan vara komplicerat och kräva teknisk kunskap.

Vissa användare behöver förtydliganden om prismodellen, eftersom varje app och ytterligare användare ökar kostnaden.

Odoo-prissättning

Gratis: Endast för en app

Standard: 38,90 $/månad per användare

Anpassat: 58,40 $/månad per användare

Odoo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 1200 recensioner)

4. Creatio

via Creatio

Som en enhetlig plattform för sälj-, marknadsförings- och serviceteam erbjuder Creatio omfattande CRM-funktioner och verktyg för processhantering. Dess utmärkande egenskap är förmågan att automatisera och effektivisera hela affärsprocesser, vilket gör det till ett värdefullt alternativ till Dubsado.

Creatio är uppbyggt kring leads, affärsmöjligheter, order och fakturor för en komplett lösning för försäljningscykeln och projektledning.

Creatios bästa funktioner

Affärsprocesshantering: Underlättar utformning, genomförande och optimering av affärsprocesser.

Försäljningsproduktivitet: Arbetsflöden för offerter, kontrakt och orderhantering med intelligenta aviseringar och varningar för att förbättra försäljningseffektiviteten.

Serviceeffektivitet: AI-driven dirigering och hantering av serviceförfrågningar samt intelligent hantering av agenternas scheman.

Low-code-funktioner: Gör det möjligt att enkelt anpassa plattformen efter specifika affärsbehov.

Enhetlig databas: Säkerställer smidig, avdelningsöverskridande åtkomst till kunddata.

Begränsningar i Creatio

Det kan kräva en brant inlärningskurva för icke-tekniska användare.

Att anpassa rapporter kan vara en utmaning för vissa användare.

Priser för Creatio

Anpassad prissättning

Creatio-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

5. ManyRequests

via ManyRequests

ManyRequests erbjuder ett enkelt men effektivt sätt att hantera förfrågningar och utmärker sig som ett bra alternativ till Dubsado. Denna kundportalplattform är utformad för företag som hanterar ett stort antal serviceförfrågningar eller arbetsorder.

Kärnan i ManyRequests är ett system för hantering av förfrågningar, som gör det enkelt och effektivt att organisera och spåra serviceförfrågningar.

ManyRequests bästa funktioner

Begäranhantering: Underlättar hantering och spårning av alla servicebegäran.

White label-funktioner: Gör det möjligt för företag att anpassa gränssnittet efter sitt varumärke. Gör det möjligt för företag att anpassa gränssnittet efter sitt varumärke.

Kundportal: Ger kunderna ett särskilt utrymme för att lägga in och övervaka förfrågningar.

Automatiserad fakturering och fakturahantering: Genererar och spårar rapporter över fakturerbara timmar, betalningar och fakturor samt skickar automatiska påminnelser. Integreras med Stripe.

Förenklad kundregistrering: Anpassningsbara formulär för registrering och utcheckning för ökad effektivitet.

Begränsningar för ManyRequests

Mer omfattande integrationsalternativ från tredje part skulle vara fördelaktigt.

Mobilupplevelsen är kanske inte lika robust som desktopversionen.

Priser för ManyRequests

Grundläggande: 99 $/månad per användare

Kärnfunktioner: 149 USD/månad per användare

Pro: 249 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ManyRequests betyg och recensioner

Inga recensioner tillgängliga

6. Freshbooks

Via Freshbooks

Freshbooks är en molnbaserad bokföringslösning som har förtjänat sin plats som ett alternativ till Dubsado. Den är främst utvecklad för småföretag och frilansare som behöver ett enkelt och intuitivt sätt att hantera fakturor och utgifter.

Ett av Freshbooks utmärkande drag är dess finansiella förvaltningsstruktur, som omfattar fakturering, utgiftshantering, onlinebetalningar och tidrapportering.

Freshbooks bästa funktioner

Fakturering: Förenklar skapandet av professionella fakturor och automatiserar uppgifter som återkommande fakturor och betalningspåminnelser.

Utgiftshantering: Hjälper till att hålla koll på företagets utgifter.

Dokumentation: Håll koll på alla offerter, kostnadsberäkningar och kundfeedback på ett och samma ställe.

Tidrapportering: Detta gör det enkelt att logga fakturerbara timmar och inkludera dem direkt på fakturor.

Freshbooks begränsningar

Avancerade redovisningsfunktioner kan vara begränsade till skillnad från vissa andra Dubsado-alternativ.

Bristen på lagerhanteringsfunktioner kan vara ett problem för produktbaserade företag.

Priser för Freshbooks

Lite: 7,60 $/månad per användare

Plus: 13,20 $/månad per användare

Premium: 24 $/månad per användare

Välj: Anpassad prissättning

Freshbooks betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 880 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 400 recensioner)

7. Honeybook

via Honeybook

Honeybook är en kundhanteringsplattform som är utformad för frilansare och småföretag och erbjuder verktyg för fakturering, kontrakt och schemaläggning. Det är ett av de mest kraftfulla alternativen till Dubsado, särskilt för serviceinriktade företag som vill effektivisera sina kundprocesser och spara tid.

Honeybooks huvudfunktion är dess projektledningsstruktur, som integrerar element av ekonomi, marknadsföringsautomatisering och kommunikation för att hjälpa företag att hantera sina kundhanteringsuppgifter på ett effektivt sätt.

Honeybooks bästa funktioner

Kundhantering: Centraliserar all Centraliserar all kundkommunikation och alla dokument, vilket gör det enklare att hålla ordning på allt.

Automatisering: Möjliggör automatisering av administrativa uppgifter som att skicka fakturor eller schemalägga e-postmeddelanden.

Onlinekontrakt och fakturering: Förenklar skickandet av kontrakt och fakturor till kunder.

Enkel schemaläggning: Branded sidor för tidsbokning med anpassade meddelanden och påminnelser

Honeybooks begränsningar

Det kan vara begränsande för användare som behöver mer avancerade projektledningsverktyg.

Anpassningsmöjligheterna är mindre omfattande än vad vissa användare kanske skulle önska.

Honeybooks prissättning

Startpaket: 19 $/månad per användare

Essentials: 39 $/månad per användare

Premium: 79 $/månad per användare

Honeybook-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 630 recensioner)

8. Plutio

via Plutio

Plutio är en plattform för företagsledning som erbjuder en rad verktyg, inklusive projektledning, tidrapportering och fakturering. Som ett alternativ till Dubsado är Plutios främsta fördel dess mångsidighet, vilket gör det lämpligt för frilansare och småföretagare.

En av Plutios unika funktioner är dess anpassningsbara arbetsyta, som gör det möjligt för företag att forma plattformen efter sina behov.

Plutios bästa funktioner

Anpassning av arbetsytan: Gör det möjligt för företag att anpassa plattformen efter sin verksamhet.

Projektledning: Erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för att hantera projekt, uppgifter och deadlines.

Kundportal: Erbjuder en Erbjuder en dedikerad plats där kunderna kan följa projektets framsteg, visa och betala fakturor och mycket mer.

Möteshantering: Anpassningsbar schemaläggning med automatisering för att erbjuda de bästa tidsbokningarna och skicka bekräftelser eller påminnelser.

Dokumentation: Låter dig skapa, underteckna, lagra och dela kontrakt med realtidsmeddelanden.

Användarvänliga formulär: Dra och släpp formulär för att samla in kundinformation, signaturer och feedback.

Plutios begränsningar

Mer omfattande integrationsmöjligheter med verktyg från tredje part skulle vara fördelaktigt.

Mobilappens användarupplevelse kan förbättras.

Plutios prissättning

Solo: 19 $/månad per användare

Studio: 39 $/månad per användare

Byrå: 99 $/månad per användare

Plutio-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 160 recensioner)

9. Studio Ninja

via Studio Ninja

Studio Ninja är en kundhanteringsprogramvara som är särskilt utformad för fotografer. Plattformen hanterar bokningar, kontrakt, schemaläggning och betalningar. Som ett nischalternativ till Dubsado är det ett utmärkt val för fotografer som letar efter ett verktyg som är skräddarsytt efter deras behov.

Kärnan i Studio Ninja är en struktur som är uppbyggd kring fotografernas behov, med fokus på bokningshantering.

Studio Ninjas bästa funktioner

Fotograferingsföretagsadministration: Skräddarsydda verktyg för att hantera alla aspekter av ett fotograferingsföretag

Automatiserade arbetsflöden: Gör det möjligt för fotografer att automatisera e-post, påminnelser, fakturering och mer, vilket sparar tid och förhindrar att uppgifter missas.

Onlinebokning, fakturering och betalningar: Detta gör det enkelt att boka fotograferingar och ta emot betalningar online.

Begränsningar för Studio Ninja

Eftersom det är ett nischverktyg är det kanske inte lämpligt för företag utanför fotograferingsbranschen.

Vissa användare kan tycka att det är mindre omfattande än mer allmänna plattformar för företagsledning.

Priser för Studio Ninja

Startpaket: 16 USD/månad per användare

Pro: 27 $/månad per användare

Master: 40 $/månad per användare

Studio Ninja-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

10. Bloom

via Bloom

Bloom är en CRM-plattform för kreativa proffs, med fokus på bokningshantering, kontraktsskrivning och fakturabetalningar. Dess nischfokus och uppsättning funktioner gör det till ett av de mer attraktiva alternativen till Dubsado för kreativa personer.

Plattformen är utvecklad med kreativa projektarbetsflöden i åtanke, med fokus på de kundhanteringsuppgifter som kreatörer ofta stöter på.

Blooms bästa funktioner

Kreativitetsfokuserad CRM: Erbjuder skräddarsydda verktyg för kreativa personer att hantera sina kunder och bokningar.

Onlinebokning: Gör det möjligt för kunder att boka sessioner direkt online.

Fakturering och kontraktssignering: Effektiviserar de finansiella och kontraktsmässiga delarna av bokningar.

Bloom-begränsningar

Eftersom det är ett specialiserat verktyg är dess funktioner kanske bara lämpliga för företag inom den kreativa branschen.

Avancerade projektledningsfunktioner ingår inte i dess kärnerbjudande.

Bloom-prissättning

Startpaket: 9 $/månad per användare (minst 3 månaders bindningstid)

Standard: 22 USD/månad per användare (minst 3 månaders bindningstid)

Standard: 39 $/månad per användare (minst 3 månaders bindningstid)

Bloom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

Nästa steg: Effektivisera din företagsledning med ClickUp

Att ge sig ut på jakt efter en ny lösning eller plattform för företagsledning för din byrå eller ditt företag kan kännas överväldigande, men se det som en möjlighet. Det är en chans att förfina dina arbetsflöden, förbättra kundrelationerna och stärka ditt team med ett verktyg som verkligen passar dina behov.

Även om något av dessa Dubsado-alternativ kan passa dig, uppmuntrar vi dig att utforska ClickUps samarbets- och CRM-plattform ytterligare. ClickUp erbjuder en unik blandning av projekt- och kundhanteringsfunktioner som kan anpassas för att passa ditt arbetsflöde perfekt. Det är utformat för att ge en smidig upplevelse för team av alla storlekar och hjälper dig att hålla koll på uppgifter, hantera dina kunder och automatisera dina processer.

Oavsett om du är administrativ personal som vill ha en mer effektiv kundhantering eller en projektledare som vill ha bättre överblick över projekten, prova ClickUp gratis för att se om det kan vara rätt verktyg för att hjälpa dig att uppnå dina mål.