De 10 bästa produktdesignverktygen och programvarorna 2025

Produktdesigners och deras team ansvarar för allt från prototyputveckling till design, men det är bara toppen av isberget. Som produktansvarig måste du också hantera teamsamarbetet och kontrollera analyserna av användarbeteendet för att se vad som fungerar (och inte fungerar) under produktens livscykel.

Det är mycket att hantera på en gång, eller hur?

Den goda nyheten är att du inte behöver leda detta cirkus ensam. Produktdesignprogramvara ger ditt team en digital arbetsplats för att hantera allt från UI-design till projektledning och kartläggning av kundresan.

I denna guide förklarar vi hur produktdesignprogramvara fungerar och vilka funktioner du bör hålla utkik efter. Vi lägger även till recensioner av de bästa produktdesignverktygen för att hjälpa dig att komma igång med din sökning efter den perfekta plattformen för produktutvecklingsprocessen. ?

Vad är ett produktdesignverktyg?

Produktdesignprogramvara hjälper produktteam att visualisera, skapa mock-ups och iterera produkter i designprocessen. Utvecklare och professionella webbdesigners använder dessa verktyg i olika skeden av sina processer – oavsett om de samlar in användarundersökningar, skapar kundresekartor eller skapar prototyper.

Istället för att försöka hantera din budget, dina uppgifter, teamkommunikation och dokument separat, samlar en gedigen produktdesignprogramvara allt på en plattform för att hjälpa ditt team att arbeta bättre och snabbare.

Denna designprogramvara gör det inte bara möjligt att förfina dina idéer före utvecklingen, utan underlättar också ditt arbete avsevärt. Med rätt verktyg behöver du aldrig mer leta efter mockups, designbriefs eller specifikationsblad.

Design Brief Whiteboard Template används för att genomföra den inledande briefingen för en design. Fyll enkelt i och dela information om designprojektet, såsom kundens önskemål, mål och mer.

Vilka funktioner du ska leta efter i ett produktdesignverktyg

Det finns många olika programvaror för produktdesign på marknaden, men dessa lösningar uppfyller inte alltid alla krav. Leta efter produktdesignverktyg med funktioner som:

Process- och arbetsflödeshantering : Visst, en gedigen 3D-modelleringsprogramvara är häftig, men vore det inte bättre om den också hanterade designprocessen? Högkvalitativa produktdesignverktyg erbjuder ett molnbaserat ramverk som håller alla intressenter, projekt och uppgifter på samma sida.

Enkel gränssnittsdesign: Vem har tid eller mental kapacitet för en brant inlärningskurva? Spara mer tid genom att välja produktdesignprogramvara med ett enkelt användargränssnitt. Välj drag-and-drop-verktyg när det är möjligt. Att välja ett verktyg som är kompatibelt med iOS-, Mac- och Android-enheter underlättar också införandet i hela teamet.

Mallar: Produktdesignprogramvara ska spara tid åt dig. Leta efter ett verktyg som innehåller wireframes, Produktdesignprogramvara ska spara tid åt dig. Leta efter ett verktyg som innehåller mallar för produktlanseringar och mer. För att spara ännu mer tid, leta efter lösningar som erbjuder mallar för de dokument du lägger mest tid på att skapa.

AI och automatisering: Automatiserade uppgiftsöverlämningar och Automatiserade uppgiftsöverlämningar och AI-skrivverktyg sparar mycket tid för produktteam. Oavsett om det handlar om triggerbaserade automatiseringar eller produktbeskrivningsgeneratorer , välj produktdesignprogramvara som hanterar krångliga uppgifter åt dig.

Produktdesignverktyg ger designteam ett viktigt stöd i utvecklingsprocessen. Skaffa ett verktyg som uppmuntrar stort, galet designtänkande med funktioner som stöder ditt teams ambitioner. Kolla in dessa 10 bästa produktdesignverktyg för att ge ditt team ett försprång.

Omvandla dina produktdesignkoncept till uppgifter i ClickUp Whiteboard-funktionen.

Det stämmer: ClickUp är både ett projektledningsverktyg och ett produktdesignverktyg – men det finns mycket mer än så. ?️

Produktteam använder ClickUp för att hantera alla dokument, roadmaps och mål i en användarvänlig instrumentpanel. Spåra problem, hantera sprints och generera projektrapporter automatiskt på nolltid.

Om du lägger mycket tid på att gå igenom e-postmeddelanden och Slack-meddelanden kan du flytta allt till ClickUp. ClickUp sparar kommentarer om alla uppgifter och projekt så att din kommunikation visas direkt bredvid ditt arbete. ClickUp Chat-vyn är också ett användbart verktyg i realtid för att dela uppdateringar, länkar och mer för alla dina projekt.

Om du är mindre fokuserad på produktsidan och arbetar mest med design finns det också ett ClickUp-arbetsutrymme för det. Designteam använder ClickUp för att organisera sina stora idéer på ett digitalt utrymme – även om ni befinner er långt ifrån varandra. Det hjälper dig till och med att planera teamets kapacitet, hantera designprojekt och spåra feedback och godkännanden på ett och samma ställe.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan ibland tycka att ClickUps funktioner är överväldigande i början.

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Figma

Via Figma

Leder du ett utvecklingsteam? Figma är skapat för digital idéutveckling, så det är perfekt för att skapa mockups av webbplatser, appar och i stort sett alla digitala användarupplevelser i designprocessen.

Eftersom allt samarbete sker synkront online är Figma perfekt för produktdesignteam som arbetar på distans. Använd denna produktdesignprogramvara för att experimentera med designalternativ, bygga och testa prototyper och generera kod.

Figma bästa funktioner

Samarbeta i realtid med ditt team för att designa upplevelser i världsklass.

Skapa realistiska prototyper och få feedback om upplevelsen för att snabbare kunna utveckla en bättre produkt.

Skapa ett arkiv med återanvändbara tillgångar med Figmas delade bibliotek.

FigJam är en online-whiteboard för produktsamarbete och brainstorming.

Figma-begränsningar

Figma hävdar att du kan exportera dess kod för att bygga faktiska projekt, men denna kod är omfångsrik och benägen att gå sönder.

Behörigheter och versionskontroll behöver förbättras något.

Figma-priser

Starter: Gratis

Figma Professional: 12 $/månad per användare, faktureras årligen

Figma Organisation: 45 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 75 USD/månad per användare, faktureras årligen

Figma-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (960+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 660 recensioner)

3. InkyBay

Via InkyBay

InkyBay är ett mycket speciellt produktdesignverktyg. Det gör det möjligt för dina kunder att anpassa sina egna konfigurerbara produkter, så om du säljer T-shirts, reklamprodukter eller andra personliga prylar är detta ett utmärkt verktyg för dig.

Installera bara InkyBay och låt dina kunder välja produkt, text och grafik (eller en egen logotyp) med InkyBays drag-and-drop-designverktyg. InkyBay skickar dig tryckfilen och ditt designteam sätter igång med arbetet.

InkyBays bästa funktioner

InkyBay är kompatibelt med Shopify och BigCommerce.

Visual Product Designer visar en förhandsgranskning av produkterna innan kunderna lägger sin beställning.

Lägg till konfigurerbara delar, som färgalternativ eller stilar, med produktkonfiguratorn.

Berätta för InkyBay vilka produkter eller anpassningar som medför en extra kostnad.

InkyBays begränsningar

InkyBay levereras inte med ett projektledningsverktyg.

Vissa användare säger att InkyBay-appen ofta fryser.

Priser för InkyBay

Startpaket: 19,99 $/månad

Advance: 49,99 $/månad

Professional: 99,99 $/månad

Obegränsat: 249,99 $/månad

InkyBay-betyg och recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: N/A

4. Sketch

Via Sketch

Är du ett företag som uteslutande använder Apple-produkter? Sketch är en Mac-app som produktdesigners använder för samarbete, prototyputveckling och mycket mer. ?

Tagga andra användare för att dela feedback direkt på dina Sketch-design. Plattformen organiserar även dina design, möjliggör flera designlager och innehåller anpassningsbara genvägar för snabbare arbete.

Sketchs bästa funktioner

Designa och hantera dina egna vektorikoner i Sketch

Skapa en designmall i Sketch för att spara tid på framtida projekt.

Sketch fungerar offline om du inte har tillgång till internet.

Använd Sketchs webbläsarbaserade verktyg för prototyputveckling och överlämning av design till utveckling.

Begränsningar i Sketch

Sketch är endast tillgängligt för Mac-enheter, så Windows-användare har tyvärr inte samma möjligheter.

Vissa användare önskar att plattformen hade fler mallar.

Priser för Sketch

Standard: 10 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 20 USD/månad per användare, faktureras årligen

Endast Mac-licens: 120 dollar per licens

Betyg och recensioner av Sketch

G2: 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (770+ recensioner)

5. Onshape

Via Onshape

Behöver du något lite mer tekniskt? Onshape är en CAD-programvara (computer-aided design) för produktdesign som är särskilt utvecklad för agila team. Det är en molnbaserad utvecklingsplattform, vilket gör den perfekt för mjukvaruutvecklingsteam.

Men det är mycket mer än ett kraftfullt programverktyg för produktdesign. Onshape kombinerar samarbetsverktyg, integrationer och stöd för flera enheter i en smidig plattform.

Onshapes bästa funktioner

Simulera, rendera och automatisera design i Onshape

Kontrollera versioner och releasehantering

Kontrollera din projektanalys per anställd, leverantör eller release.

Organisera och dela dokument med flera projekt och användare

Begränsningar för Onshape

Vissa användare önskar att Onshape var kopplat till fler appar för design och teknik.

Andra användare säger att vissa funktioner, som administratörs- och felmeddelanden, är svåra att hitta.

Onshape-priser

Gratis

Standard: 1 500 dollar per användare, faktureras årligen

Professional: 2 500 dollar per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Onshape-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (570+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

6. SolidWorks

Via SolidWorks

SolidWorks är ett av världens mest populära produktdesignverktyg. Det är inte en enskild produkt, utan en gigantisk produktserie som du kan kombinera för att hantera design, datahantering, tillverkning, marknadsföring och simuleringar på en och samma plattform. ?

SolidWorks är populärt för tekniska tillämpningar, så om du behöver hjälp med att modellera elektriska system eller 3D-strukturer är detta verktyget för dig. Skapa mockup-design med ditt team för att minska antalet e-postmeddelanden fram och tillbaka och iterera snabbare.

SolidWorks bästa funktioner

Dela 3D-design med ditt team via molnet

Spåra all feedback och godkännanden av design

Lagra alla versioner och produktdata i molnet

Hantera data, godkännanden och projektuppgifter på ett och samma ställe

SolidWorks begränsningar

SolidWorks har så många planer och produkter att det är svårt att välja rätt alternativ för dina behov.

SolidWorks är ett högpresterande verktyg, så du behöver en ganska snabb dator för att kunna använda det.

Priser för SolidWorks

Kontakta oss för prisuppgifter

SolidWorks betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 530 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

7. LabVIEW

Via LabVIEW

Arbetar du med ett team av ingenjörer? I så fall är LabVIEW ett måste. Det är ett grafiskt programmeringsverktyg som utför forskning, validering och testning åt dig.

Detta är en praktisk plattform utformad för de stora ligorna, så den kan ha för mycket kraft om du bara vill ha en mockup-programvara. Men om du arbetar med elektriska system eller till och med något så stort som rymduppdrag är LabVIEW:s funktioner ett måste. ?

LabVIEW:s bästa funktioner

Automatisera testsekvenser och få åtkomst till dem på distans

Lär dig grunderna i applikationsutveckling med gratis LabVIEW-utbildning

Konfigurera interaktiva displayelement i dina designer

Installera LabVIEW:s drivrutiner för att automatiskt integrera hårdvaru- och instrumentdata i ditt testsystem.

Begränsningar för LabVIEW

LabVIEW är i första hand ett grafiskt programmerings- och testverktyg, så det innehåller inte funktioner för produktprojektledning.

Vissa användare säger att programvaran kan vara tung och tidskrävande.

Priser för LabVIEW

LabVIEW Base: 528 $/år

Test Arbetsflöde Standard: 1 995 $

Test Workflow Pro: 3 995 $/år

LabVIEW-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (15+ recensioner)

8. Fusion 360

Via Fusion 360

Autodesks Fusion 360 är ett 3D-CAD-program för design och tillverkning av produkter. Det är ett avancerat 3D-modelleringsverktyg som passar bäst för industriell design och tillverkning.

Fusion 360 gör det möjligt att effektivisera produktutvecklingen genom att kombinera samarbete och produktdesignprocessen i en enda molnbaserad plattform. Använd denna programvara för att testa dina design i en digital miljö och göra justeringar innan du går vidare till dyra fysiska prototyper.

Fusion 360:s bästa funktioner

Spara tid och resurser med Fusion 360:s automatiserade arbetsflöden.

Samarbeta med CAD-design i realtid

Använd generativ design för att skapa fabriksklara design

Simulera 3D-design i en digital testmiljö

Begränsningar i Fusion 360

Vissa användare säger att Fusion 360 saknar kundservice och teknisk support.

Andra användare säger att denna CAD-programvara är mycket teknisk och förvirrande för nybörjare.

Priser för Fusion 360

545 USD per användare, faktureras årligen

Fusion 360 betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (420+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 220 recensioner)

9. Adobe Creative Cloud

Via Adobe Creative Cloud

Oavsett om det är Photoshop, Acrobat Pro eller Lightroom har du förmodligen använt en Adobe-produkt tidigare. Adobe Creative Cloud är en svit med över 20 kreativa appar som produktteam använder för att skapa grafik, AI-genererade bilder och iögonfallande videor.

Adobes programpaket är inte alls lika tekniskt som de andra produktdesignverktygen på vår topp 10-lista, men dess användarvänlighet gör det lämpligt för team i nästan alla typer av företag, inklusive nystartade företag. Det innehåller inte bara designverktyg, utan ger dig också tillgång till verktyg för samarbete i realtid, bibliotek med varumärkeselement och hjälpsamma handledningar.

Adobe Creative Clouds bästa funktioner

Skapa UX-design i realtid tillsammans med ditt team

Skapa dina egna bilder, typsnitt, grafik och ikoner

Adobe Dimension skapar interaktiva 3D-modeller för produktiteration.

Använd Adobe Capture för att förvandla din smartphone till ett produktdesignprogram när du är på språng.

Begränsningar för Adobe Creative Cloud

Vissa användare rapporterar problem med licensiering och kundservice.

Det här är kraftfulla program som körs i molnet, så krascher är inte ovanliga.

Priser för Adobe Creative Cloud

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Adobe Creative Cloud

G2: 4,6/5 (över 35 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (7 160+ recensioner)

10. InVision

Via InVision

InVision Prototype är en kodfri produktdesignprogramvara som är perfekt för att skapa engagerande onlineupplevelser. Ditt designteam kan kommentera och tagga varandra inifrån en prototyp för enkel samverkan, vilket gör detta till den perfekta lösningen för icke-tekniska team. ✨

Om du redan använder Sketch kan du integrera InVision smidigt med detta designverktyg. Det gör det möjligt att skapa dina egna designer i Sketch och konvertera allt till en fungerande prototyp med InVision.

InVisions bästa funktioner

Använd InVisions värmekartor för att identifiera hotspots i dina designer.

Bygg för alla enheter tack vare InVisions responsiva design.

Dela enkelt resurser mellan teammedlemmar i realtid

Utveckla wireframes eller byt färgvariationer med bara några klick.

InVision-begränsningar

Även om Sketch-integrationen är cool, önskar vissa användare att InVision hade fler plugins.

Andra användare säger att de har problem med att bädda in InVision-tillgångar i annan programvara.

Priser för InVision

Gratis

Pro: 7,95 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

InVision-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (670+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (730+ recensioner)

Kombinera produktledning med ditt designverktyg

Dina kunder (och din chef) förväntar sig mer än någonsin av produktdesigners. Du behöver alla fördelar du kan få för att skapa kvalitetsarbete på allt kortare tidsramar. Om du inte redan har det, skaffa produktdesignprogramvara för att hantera ditt teams stora idéer, kommunikation, design och mycket mer. ?

Produktmodelleringsverktyg tar dig långt, men välj ett integrerat verktyg som ClickUp för att samla alla verktyg och allt arbete du behöver på samma plattform. Utnyttja AI och automatisering för att spara tid med detta intuitiva, funktionsrika verktyg som gör produktdesign – vågar vi säga – roligt!

Skapa din första ClickUp-arbetsyta för att se skillnaden. Registrera dig för ClickUp nu: det är gratis för alltid.