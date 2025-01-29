De 10 bästa kreativa apparna 2025 (gratis och betalda)

Känner du någonsin att du har slut på idéer när du behöver dem som mest? Precis innan en viktig presentation eller ett projekts deadline.

Du är inte ensam.

De flesta av oss får våra bästa idéer vid de mest oväntade tillfällen – i duschen, på väg hem från jobbet eller under en diskussion med en vän eller kollega. Ofta sparar vi dessa idéer på ett slumpmässigt sätt, till exempel som ett meddelande eller en anteckning till oss själva, en post-it-lapp, eller så förväntar vi oss att komma ihåg dem senare.

Men när du behöver en idé kan det kännas som att flytta berg för att hitta den. Det är där kreativa appar kommer in i bilden, med lösningar för att komma på idéer, hålla reda på dem och ta fram dem när du behöver dem.

Vad är en kreativ app?

Kreativa appar är mjukvarulösningar som hjälper dig att metodiskt tänka, lagra och hämta dina idéer. Du kan dra nytta av dessa idéer när du känner dig kreativt utbränd eller behöver idéer eller inspiration till ett projekt.

Den kreativa processen är knappast enkel. Du behöver all hjälp du kan få.

Scenario 1: Du lider av blank page syndrome eller writer's block – du saknar inspiration och kan inte få igång din kreativitet.

Möjlig lösning: Svara på frågor eller använd en mall som passar bäst för det du arbetar med. Detta ger dig en snabb vinst och en fot in i dörren för att kickstarta dina kreativa processer.

I artikeln kan du läsa om hur olika appar har olika tillvägagångssätt för att ge inspiration (inklusive en kortlek!).

Scenario 2: Du är halvvägs genom ditt projekt och har kört fast och kan inte lösa ett problem som hindrar projektet från att gå vidare. Detta är både en kreativ och en praktisk utmaning.

Du kommer att vilja ha tidigare exempel på sådana projekt och hur de genomfördes för att inspireras.

Möjlig lösning: Den välkända Swipe-filen.

Traditionellt sett är en swipe file en samling framgångsrika reklam- och försäljningsbrev. Copywriters och kreativa direktörer hade en swipe file med sina favoritannonser som de kunde återvända till när de behövde inspiration.

Idag finns det många applikationer inom olika discipliner:

En författare kan ha en samling anteckningar från sina favoritförfattares böcker.

En e-postmarknadsförare kan ha en samling av sina favoritmejl.

En bloggförfattare kan spara de bästa rubrikerna

En designer kan spara bilder eller foton för att använda och citera när som helst.

En mjukvaruutvecklare kan ha kodblock från andra utvecklare som de beundrar.

Vad ska du leta efter i kreativa appar?

Att hitta rätt app för dina behov säkerställer att du har den kreativa backup du behöver och att du aldrig får slut på inspiration att ösa ur. Här är några saker att leta efter i rätt kreativ app.

✅ Användarvänlig

En kreativ app måste vara enkel att använda för människor i alla åldrar och med olika bakgrund. Leta efter en app med ett enkelt gränssnitt som hjälper dig att komma igång snabbt.

✅ Flexibel och anpassningsbar

Den kreativa appen måste vara tillräckligt flexibel för att passa din arbetsstil. Oavsett om du är en enskild person eller ett litet team bör den kreativa appen smidigt anpassas till ditt nuvarande arbetsflöde och dina verktyg.

✅ Samarbete

Om du arbetar i ett team bör appen låta dig samarbeta inom plattformen så att alla är på samma sida. Inbyggt samarbete i realtid eliminerar behovet av att följa upp e-post eller meddelandeplattformar, vilket ofta leder till förlorade idéer.

✅ Spårning av framsteg i realtid

Låt inte en idé ta all din tid. Leta efter en kreativ app med en projektföljare i realtid som hjälper dig att hålla koll på dina deadlines. Detta är särskilt viktigt om du hanterar flera projekt samtidigt.

De 10 bästa kreativa apparna att använda

Efter att ha testat flera kreativa appar har vi valt ut tio av de bästa.

1. ClickUp

Omvandla idéer till genomförbara uppgifter på en ClickUp-whiteboard

ClickUp är en av de bästa kreativa apparna med funktioner som hjälper individer och kreativa team att tänka, brainstorma och effektivisera sina idéer.

En idé kan vara kärnan i ditt tänkande, men den måste också omsättas i något meningsfullt.

Det är här ClickUp kommer till sin rätt. Du kan omvandla din idé till ett projekt, dela upp den i mindre uppgifter, följa framstegen och samarbeta med teammedlemmarna så att din idé inte bara förblir en idé.

En av funktionerna som du kommer att älska är ClickUp Whiteboard. Den ger dig den perfekta ytan för att brainstorma idéer visuellt och omvandla dem till tilldelningsbara åtgärder. Den är också utmärkt för att skapa moodboards.

Clickup hjälper dig också att skapa en koppling mellan flera idéer och bygga ett anpassat arbetsflöde på instrumentpanelen för att börja arbeta med dem. ClickUp Mind Maps är en av de mest kraftfulla funktionerna för att koppla ihop idéer!

Rita kopplingar och länka objekt för att skapa vägkartor eller arbetsflöden utifrån dina idéer tillsammans med ditt team i ClickUp Whiteboards.

Du kan ladda ner ClickUp på vilken enhet eller plattform som helst. Appen erbjuder en desktopversion för MacOS och Windows, en mobilapp för iPhone och Android, ett Chrome-tillägg och ett e-posttillägg.

ClickUps bästa funktioner

Mind mapping: Lista och visualisera idéer eller uppgifter under brainstorming-sessioner.

Realtids samarbete i team: Samarbeta snabbt med teammedlemmarna med chatt och kommentarer

ClickUp AI: Skapa designbriefs, användarresor, kreativa briefs och mycket mer med hjälp av AI för att spara tid och energi.

Projektledning: Lägg till tidslinjer, tilldela uppgifter, låt intressenter skicka in ändringsförfrågningar, visualisera tidslinjer och spåra framstegen i kreativa projekt på en enda instrumentpanel för att identifiera hinder.

Begränsningar i ClickUp

ClickUps mobilversion erbjuder ännu inte alla funktioner som finns i desktopversionen.

Slack-integrationen behöver förbättras

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder fem prisplaner som passar alla kreativa team:

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Brainsparker

via Brainsparker

Brainsparker är en kreativ app som använder avancerade coachingtekniker och neurovetenskapliga principer. Appen inspirerar till kreativitet genom kortlekar, kurser och avancerad träning, vilket gör den lämplig för alla åldersgrupper.

Appen har ett interaktivt gränssnitt som hjälper dig att sätta igång din kreativa process genom att välja kort med uppmaningar. Du kan använda dessa uppmaningar för att reflektera över kreativa resor, utveckla nya idéer och övervinna blockeringar.

Brainsparker erbjuder flera gratis- och premiumkortlekar med inspirerande citat, bilder och tankar.

Brainsparkers bästa funktioner

Kortlekar: Över 25 kortlekar som får din kreativitet att flöda, till exempel coachningsfrågor, triggerord, citat, handlingsuttalanden och bilder.

Mikrokurser: Kreativt tänkande och Kreativt tänkande och brainstormingtekniker som hjälper dig att träna din kreativitet.

Dagliga inspirationsmeddelanden och widget för hemskärmen: Få daglig inspiration via automatiska meddelanden baserade på de kortlekar du väljer.

Brainsparkers begränsningar

Det kan vara svårt att hitta ett kortlek för specifika kreativa projekt.

Inga appar för datorer eller Android finns tillgängliga.

Priser för Brainsparker

Helt gratis med begränsat antal kortlekar

Premium-abonnemang – VIP-pass: 9,6 $/månad

Brainsparker-betyg och recensioner

App Store: 4,6/5 (151 recensioner)

3. MindMeister

Via MindMeister

MindMeister är ett kreativt program för mind mapping. Det hjälper dig att skapa kopplingar mellan dina idéer och koncept genom att skapa anpassade flödesscheman.

Har du en kreativ blockering? Med Mind Map kan du visualisera din idé och de nästa stegen som behövs för att förverkliga den.

Den inbyggda redigeraren passar kreativa individer och team och kan hjälpa till att effektivisera brainstorming-sessioner, mötesagendor, anteckningar och projektplanering.

MindMeisters bästa funktioner

Blandade kartlayouter: Spara kreativa idéer i tre kartlayouter – mind map-vy, organisationsschema eller lista, som du kan använda på en enda arbetsyta.

Mallar: Utforska fördefinierade mallar för tankekartor och anpassa dem efter dina kreativa briefs.

Anslutningar: Skapa och visa relationer mellan två valfria mind map-ämnen och markera start- eller slutpunkter med anpassningsbara anslutningslinjer.

Expanderbara anteckningar: Lägg till mer kontext till de kartlagda ämnena och bilagor som dokument, länkar etc.

MindMeisters begränsningar

Den kostnadsfria appen begränsar dig till tre tankekartor.

MindMeister-priser

Gratis grundläggande plan

Personligt : 3,5 $/månad

Pro : 5,5 $/månad

Affärer: 8,5 $/månad

MindMeister-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (31 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (279 recensioner)

4. SimpleMind

via SimpleMind

SimpleMind är ett annat fantastiskt verktyg för kreativa personer som vill visualisera och organisera sina tankar och uppgifter.

Den kreativa appen fokuserar på att hjälpa dig att tänka igenom idéer steg för steg. Mind maps som skapas på instrumentpanelen kan fungera som en fullt fungerande process för att genomföra en plan eller ett projekt.

Om du till exempel planerar att omdesigna din webbplats kan du skapa olika associeringsnivåer baserat på de uppgifter som ska utföras före, under och efter projektet. Dessa uppgifter inkluderar design, utveckling, copywriting och mikrouppgifter som brief, research, disposition, första utkast etc.

SimpleMind är också känt för att använda olika färger för kopplingar för att förbättra minnesåterkallandet.

SimpleMinds bästa funktioner

Intuitiv mind mapping: Anteckna idéer och koppla ihop punkterna för uppgifter som härrör från varje nod.

Fri layout och automatisk layout: Använd fri layout för att placera ämnen var som helst på duken eller automatisk layout för strukturerad brainstorming.

Stilmallar och detaljer: Anpassa dina tankekartor med anpassningsbara färger, linjer, designelement och mycket mer.

Bilagor: Lägg till bilder, ikoner, etiketter, kryssrutor och mer för att ge ytterligare kontext.

SimpleMind-begränsningar

Inga märkbara nackdelar

Priser för SimpleMind

Gratis abonnemang

Testversion: Gratis i 30 dagar

Pro-version (en användare): 53 $

SimpleMind-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (7 recensioner)

App Store: 4,7/5 (över 300 recensioner)

5. Lucidchart

Via Lucidchart

Lucidchart hjälper till att sammanföra idéer och människor för att maximera teamets effektivitet och produktivitet genom visuella ledtrådar.

Det är en molnbaserad visuell arbetsyta som gör det möjligt för kreativa personer att skapa detaljerade diagram genom datalänkning. Du kan länka datakomponenter som konversationer, personer, appar och processer och skapa anpassade flödesscheman som är lätta att följa.

Lucidcharts bästa funktioner

Mallar: Ett omfattande bibliotek med mallar för olika ändamål som kan redigeras för att passa dina arbetsmål.

Samarbete med whiteboard: En virtuell whiteboard för brainstorming och teamsamarbete kring projektidéer.

Revisionshistorik: En detaljerad revisionsspår av ändringar som gjorts på whiteboardtavlan, i dokument och flödesscheman.

Datavisualisering: Automatiska visualiseringsfunktioner som organisationsschema, smarta behållare, datalänkning, klisterlappar, dynamiska former och mycket mer.

Lucidcharts begränsningar

Nybörjare måste lära sig att få diagrammen rätt genom att prova sig fram.

Den kostnadsfria versionen har begränsningar vad gäller användare, lagringsutrymme och funktioner.

Priser för Lucidchart

Gratis plan

Individuell: 7,95 $/månad

Team: 9 $/användare/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 900 recensioner)

6. Coffivity

via Coffitivity

Om du är som mest kreativ i avslappnade miljöer kan du prova Coffitivity. Denna app baseras på forskning som tyder på att milda ljud och små distraktioner får din kreativitet att flöda.

Coffitivity återskapar omgivningsljud från universitet, lounger och kaféer för att göra distansarbete roligt och produktivt och ge dig en kreativ miljö.

Coffitivitys bästa funktioner

Enkel att använda: Appens enkla funktionalitet gör det lätt att komma igång.

Ljudbibliotek: Ett bibliotek med omgivningsljud som efterliknar miljön på ett kafé.

Coffitivity-begränsningar

Begränsat antal ljud

Ytterligare ljud kostar 9 dollar extra.

Coffitivitys app bygger på en nischad idé baserad på ljuddistraktioner och passar kanske inte alla.

Priser för Coffitivity

Gratis plan

Premium: 9 $/år

Coffitivity – betyg och recensioner

Ej tillgänglig

7. Miro

via Miro

Miro är en visuell arbetsyta som låter dig förverkliga idéer och processer genom diagram, wireframing, whiteboarding, mind mapping och andra visuella verktyg.

Med Miroverse-mallar kan du kartlägga kundresor och skapa design thinking-tavlor på några minuter.

Miros bästa funktioner

Diagram och processkartläggning: Skapa enkla, snabba flödesscheman och resekartor med anpassningsbar formatering och ett omfattande bibliotek med former och kopplingar.

Innehåll och datavisualisering: Samla dokumentation, design, undersökningsresultat, videor och live-data på en enda instrumentpanel för enkel samverkan.

Miro assist: Automatiskt genererade tankekartor, diagram, kod och intelligenta sammanfattningar av flera klisterlappar

Visuell projektledning: Spåra uppgifter i olika projekt på ett flexibelt och dynamiskt Kanban-tavla

Miro-begränsningar

Miro kan vara överväldigande för nybörjare trots sitt användarvänliga gränssnitt.

Få användare har upplevt prestanda- och formateringsproblem vid bilduppladdningar.

Ingen integration med Microsoft- och Google-paketet

Miro-priser

Gratis plan

Startpaket: 8 $/användare/månad

Företag: 16 $/användare/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

8. Notability

Via Notability

Notability är en kreativ app som gör att du slipper spara idéer och bilder och ta skärmdumpar på olika ställen när inspirationen slår till.

Appen erbjuder ett visuellt verktyg för anteckningar med ett överskådligt gränssnitt där du kan spara, spela in och dela dina anteckningar. Du kan också skriva ner idéer, göra anteckningar, rita referenser och mycket mer för att skapa ett storyboard.

Appen kan laddas ner till Mac, iPhone och iPad.

Notabilitys bästa funktioner

Pappersmallar: Använd olika mallar och bakgrunder för anteckningar

Multimediaverktyg: Välj verktyg som penna, överstrykningspenna, text och ljud för att dela upp idéer och anteckningar.

Organisation: Organisera anteckningar med anpassningsbara ämnen och avdelare

Presentationsläge: Presentera idéer i helskärmsläge utan störande verktygsfält.

Notability-galleri: Hitta eller dela dina anteckningar med andra användare i en sluten community.

Spela in och spela upp: Spela in ljud för att fånga idéer och synkronisera dem automatiskt med anteckningar

Begränsningar i Notability

Begränsat klistermärkesbibliotek för anteckningar

Den kostnadsfria versionen erbjuder ett begränsat antal redigeringar per månad.

Stöder inte Android-enheter.

Priser för Notability

Gratis att använda med köp i appen

Notability-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (41 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (36 recensioner)

9. Tayasui Sketches

via Tayasui Sketches

Tayasui Sketches erbjuder konstnärer och designers ett digitalt verktyg för en realistisk teckningsupplevelse.

Denna kreativa app ger en naturlig känsla till teckningar och målningar genom att lägga stor vikt vid de minsta detaljerna, såsom pennans tryck, hastighet, orientering och lutning.

Tayasui Sketches har följande funktioner

Förhandsgranskning av penseldrag: Över 100 olika penslar som anpassar sig efter Apple Pencils tryck.

Watercolor brush: Realistiska akvarellpenseldrag och effekter

Färgbibliotek: Omfattande bibliotek med färger och möjlighet att blanda två eller flera nyanser

Tayasui Sketches begränsningar

Freemium-versionen har begränsade funktioner.

Desktopversionen är endast tillgänglig för MacOS.

Standardplanen kan vara dyr för nybörjare och studenter.

Bäst lämpad för kreativa designers

Priser för Tayasui Sketches

Freemium-version

Standard: 12 $/månad

Licens endast för Mac: 120 $ – engångsköp

Företag: 240 $/år

Tayasui Sketches betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

10. Curator

via Curator

Curator är en funktionsrik kreativ app som hjälper dig att samla, organisera och presentera idéer på ett metodiskt sätt. Denna app kan ersätta plattformar som Pinterest, Evernote och Instagram och fungera som ett arkiv för alla dina idéer.

Den kreativa appen har också funktioner som underlättar samarbetet med teammedlemmarna.

Kuratorns bästa funktioner

Enkel insamling: Gör anteckningar i form av webbplatslänkar, bilder, text eller grova skisser.

Idéorganisation: Dra och släpp idéer i kategorier för bättre organisation

Presentation: Bläddra enkelt mellan anteckningar i helskärmsläge för omedelbara presentationer.

Dela och samarbeta: Skicka storyboards via e-post eller samarbeta genom att bjuda in teammedlemmar till din arbetsyta.

Begränsningar för kuratorer

Brist på uppdaterade handledningar på webbplatsen

Appen är begränsad till iPhone- eller iPad-användare.

Curator-prissättning

Gratis plan

Premium (individuell): 4,99 $/månad

Premium (Business): Kontakta säljavdelningen

Kuratorers betyg och recensioner

App Store: 4/5 (12 recensioner)

Förverkliga dina idéer med de bästa kreativa apparna

En inspirerande stund, en gnista, en ny idé som föds – det är upplevelser som ger oss glädje och tillfredsställelse. Och alla betydande förändringar eller framsteg börjar som en liten idé. Oavsett om det gäller affärer eller vårt privatliv.

Kreativitet behöver fostras, vårdas och uppmärksammas. Kreativa appar gör just det.

Välj en som passar dina behov, passar ditt arbetsflöde och fungerar bra med de verktyg du redan använder. Och se till att dina idéer blir till något meningsfullt.

Det är där ClickUp vinner.

ClickUp gör det möjligt för dig och ditt team att fånga upp idéer i realtid och bygga upp ett arkiv med kreativa idéer som ni kan hämta inspiration från. Och sedan, från brainstorming till idégenerering till genomförande till resultatmätning – gå hela vägen med ClickUp.

Vill du veta varför kreativa team väljer ClickUp? Registrera dig för ett gratis konto idag och prova den kreativa appen!