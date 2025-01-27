De 10 bästa verktygen för designtänkande 2025

Designtänkande är en problemlösningsmetodik för att innovera och skapa människocentrerade produkter och tjänster. Det innebär empati för slutanvändaren, iteration och en djup förståelse för det problem som ska lösas.

Design thinking är dock inte bara en process. Det innebär också att man använder specifika verktyg för att underlätta designfaserna.

Dessa verktyg kan omfatta allt från tankekartor till empati-kartor, resekartor och användarpersonligheter samt projektledningsprogramvara. Varje verktyg har ett specifikt syfte och hjälper designers att få insikter, generera idéer och ta fram prototyplösningar.

I den här guiden utforskar vi de 10 bästa verktygen för designtänkande som kan hjälpa team att framgångsrikt implementera designtänkandeprocessen. Dessa verktyg sträcker sig från empati- och resekartor till prototypningsprogramvara och designsprints!

Vad ska du leta efter i ett designverktyg?

Designtänkande är en process som innebär att förstå användarnas behov, definiera problemet, brainstorma lösningar, bygga prototyper och testa dem. Men här är saken: Verktyg kan avgöra om din upplevelse av designtänkande blir lyckad eller misslyckad.

De bästa verktygen för designtänkande hjälper dig att organisera dina tankar, samarbeta bättre med andra och omsätta idéer i handling. Så hur väljer du det perfekta verktyget för designtänkande för ditt team?

Här är några viktiga egenskaper att tänka på när du väljer det perfekta verktyget för designtänkande:

Anpassningsbarhet : Teammedlemmarna kan skräddarsy verktyget så att det passar deras designprocesser och : Teammedlemmarna kan skräddarsy verktyget så att det passar deras designprocesser och grafiska designarbetsflöden.

Stöd för iterativa processer : Verktyget stöder en iterativ process, vilket gör det möjligt för alla att köra flera designiterationer och justera lösningar.

Dokumentation : Verktyget erbjuder projektledningsfunktioner för att dela kunskap, lagra kreativa idéer, spåra framsteg och öka ansvarstagandet.

Samarbete : Projektmedarbetare kan enkelt kommunicera med andra teammedlemmar för att dela idéer och feedback.

Visualisering : Verktyget har visualiseringsfunktioner som underlättar i olika stadier av designtänkande.

Automatisering : Teammedlemmarna kan förbättra sina kreativa lösningar genom att automatisera de manuella dagliga uppgifterna i : Teammedlemmarna kan förbättra sina kreativa lösningar genom att automatisera de manuella dagliga uppgifterna i designprocessen

Integration: Verktyg för designtänkande bör integreras med andra onlineverktyg för : Verktyg för designtänkande bör integreras med andra onlineverktyg för agil produktutveckling , såsom prototyputveckling, användarundersökningar, användarintervjuer och användbarhetstester

Vår lista över de 10 bästa verktygen för designtänkande innehåller en rad olika verktyg och programvaror som kan hjälpa team att effektivare komma på idéer, skapa prototyper och testa möjliga lösningar. Från verktyg för wireframing och prototyputveckling till digitala samarbetsplattformar – dessa verktyg erbjuder allt du behöver för att effektivisera din designtänkandeprocess och maximera ditt teams produktivitet!

ClickUp är en produktivitetsplattform som är utformad för att erbjuda heltäckande lösningar för alla team och produktplaner. Från dagliga uppgifter till komplexa projekt erbjuder ClickUp hundratals funktioner som underlättar de olika stegen i designprocessens tankeprocess. Oavsett om ditt team arbetar asynkront eller i realtid har du den kontext och de verktyg som behövs för att hålla projekten igång!

Dessutom integreras ClickUp med över 1 000 andra arbetsverktyg, inklusive Slack, Google Drive, Figma och Loom, för att centralisera dina arbetsappar i ett samarbetsutrymme.

Genom att integrera med Figma kan designers till exempel enkelt samarbeta och dela sitt arbete med sina teammedlemmar direkt i ClickUp. Samtidigt kan integrationen med Loom hjälpa till att effektivisera teamkommunikationen genom att användarna snabbt kan spela in och dela videomeddelanden inom uppgifter och kommentarer!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar med ClickUp

Så många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen – ännu!

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Business Plus : 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. Hotjar

via Hotjar

Hotjar är ett designverktyg som hjälper företag att få en bättre förståelse för sina kunders beteende och preferenser. Det erbjuder en serie verktyg för användarundersökningsdata och värmekartor för att identifiera problemområden, optimera användarupplevelsen och driva konverteringar. En av de viktigaste funktionerna i Hotjar är möjligheten att skapa besökarinspelningar, vilket gör att företag kan se exakt hur användarna interagerar med deras webbplats eller applikation.

Förutom besökarinspelningar erbjuder Hotjar också en rad andra verktyg för att samla in feedback, inklusive enkäter, omröstningar och formulär. Detta gör det möjligt för företag att samla in information direkt från sina användare och få en bättre förståelse för deras behov och preferenser.

Hotjars bästa funktioner

Besöksregistrering och sessionuppspelning

Heatmaps för att spåra användarbeteende på webbsidor

Konverteringsanalys för att optimera försäljningstrattar

Feedbackenkäter och undersökningar för att samla in användarnas synpunkter

Analys och segmentering av användarbeteende

Hotjars begränsningar

Begränsade filtreringsmöjligheter i gratisversionen och de lägre nivåerna

Anpassade diagram är endast tillgängliga för team med Scale-planen.

Upp till 10 MB HTML-fångst

Hotjar-priser

Grundläggande : Gratis

Plus : 32 $/månad

Företag : 80 $/månad

Skala: 171 $/månad

Hotjar-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (480+ recensioner)

3. Figma

via Figma

Designkonsistens är en viktig aspekt av alla framgångsrika designprojekt, och Figma underlättar för team med sökbara tillgångar och delbara stilar. Figma gör det möjligt för designers att skapa ett centraliserat bibliotek med tillgångar, inklusive ikoner, logotyper och andra designelement. Alla kan använda de designgodkända tillgångarna och upprätthålla ett konsekvent utseende och känsla i sina designer!

Figma har också funktioner för att skapa och dela stilar för typografi, färg och andra designelement. Designers kan tillämpa enhetliga stilar i alla sina designer, oavsett vilken designer som arbetar med dem. Dessa stilar kan uppdateras på ett ställe och automatiskt tillämpas på alla designer.

Figma bästa funktioner

Molnbaserad designsamarbete och delning

Komponent- och stilbibliotek för effektiva designarbetsflöden

Versionshistorik och säkerhetskopiering av filer

Verktyg för teamhantering och användarbehörigheter

Integration med verktyg från tredje part som Slack och ClickUp

Figma-begränsningar

Begränsad offlinefunktionalitet, eftersom det främst är ett molnbaserat verktyg.

Begränsat plugin-bibliotek jämfört med andra designverktyg

Ingen mobilapp

Figma-priser

Starter : Gratis

Figma Professional : 12 dollar per redaktör/månad

Figma Organisation : 45 dollar per redaktör/månad

Enterprise: 75 USD per Figma-redigerare/månad

Figma-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (780+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (590+ recensioner)

4. Skapa min persona

Via Make My Persona av HubSpot

MakeMyPersona är ett designverktyg som utvecklats av HubSpot för att hjälpa företag att skapa detaljerade köparprofiler. Köparprofiler är fiktiva representationer av en ideal kund och är viktiga för att företag ska kunna förstå sin målgrupp bättre.

Men faktum är att MakeMyPersona gör det möjligt för företag att skapa detaljerade personas genom att svara på en serie frågor relaterade till kundens demografi, intressen, mål och smärtpunkter. Verktyget genererar sedan en detaljerad personarapport som innehåller kundens namn, ålder, jobbtitel och mer.

Genom att skapa detaljerade personas kan företag skräddarsy sina budskap och erbjudanden för att möta målgruppens specifika behov. Detta kan resultera i ökat kundengagemang och högre konverteringsgrader.

Make My Personas bästa funktioner

Mallar för användarprofiler för marknadsundersökningar och användarcentrerad design

Anpassningsbara personamallar och frågeformulär

Samarbetsverktyg för att skapa personlighetstyper och designprocesser

Tillgång till HubSpots omfattande marknadsförings- och försäljningsresurser

Obegränsat antal onlinepersonligheter för att stödja användartestning

Begränsningar för Make My Persona

Begränsad funktionalitet utöver skapande av personlighetstyper, eftersom det i första hand är ett fristående verktyg.

Begränsad anpassningsbarhet för personamallar jämfört med andra verktyg för att skapa personamallar

Saknar funktioner för designprojektledning som stöder alla faser av designtänkande.

Priser för Make My Persona

Make My Persona är ett gratis verktyg.

Make My Persona-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Optimizely

via Optimizely

Optimizely är en plattform för webbplatsoptimering som hjälper företag att testa och optimera innehållet på sina webbplatser för maximal effekt. Plattformen erbjuder en serie verktyg för A/B-testning, personalisering och analys så att företag kan fatta datadrivna beslut om innehållet på sina webbplatser.

Med Optimizely kan företag testa och optimera allt från rubriker och bilder till hela landningssidor och användarflöden. Plattformen är molnbaserad, vilket gör den tillgänglig från alla platser med internetuppkoppling. Optimizely är ett utmärkt verktyg för att förbättra webbplatsens prestanda och öka engagemanget och konverteringsgraden!

Optimizelys bästa funktioner

A/B-testning och experimentplattform för optimering av webbplatser och appar

Visuell redigerare för att skapa och genomföra experiment

Personaliseringverktyg för skräddarsydda användarupplevelser

Experimentera med analys och rapportering för användbarhetstestning

Integration med andra analys- och marknadsföringsverktyg

Optimizelys begränsningar

Begränsad funktionalitet för icke-tekniska användare som kan behöva förlita sig på utvecklare för mer komplexa experiment.

Litet bibliotek med integrationer jämfört med andra designverktyg

Dyr prismodell, vilket gör den mindre tillgänglig för mindre företag.

Optimizely-prissättning

Kontakta Optimizely för information om prisplaner.

Optimizely-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: N/A

6. SessionLab

via SessionLab

Sessionlab är ett webbaserat designverktyg som erbjuder en rad funktioner för att planera, organisera och genomföra effektiva möten och workshops. Verktyget är utformat för att hjälpa team att skapa innovativa lösningar och minska den tid som går åt till att producera evenemang.

En av de viktigaste funktionerna i Sessionlab är dess omfattande bibliotek med fördesignade mallar för olika typer av möten och workshops. Dessa mallar innehåller dagordningar, övningar och faciliteringsverktyg. De kan anpassas för att möta de specifika behoven hos evenemanget och teamet. Sessionlab erbjuder också en rad verktyg för att hantera deltagarnas feedback, samla in och dela mötesanteckningar samt följa upp åtgärdspunkter.

SessionLabs bästa funktioner

Verktyg för facilitering och workshopplanering för design thinking-processen och agila metoder

Anpassningsbara agendamallar för att skapa en plattform för användarundersökningar

Samarbetsverktyg för teambaserad workshopplanering

Privata mallar i betalda abonnemang

Översikt över teamaktiviteter

Begränsningar för SessionLab

Begränsad anpassningsbarhet för agendamallar jämfört med andra verktyg för workshopplanering

Begränsad funktionalitet för projektledning utöver workshopplanering

Ingen offline-funktionalitet

Priser för SessionLab

Basic : Gratis för en användare

Pro : 15 $/månad för en användare

Team : 60 $/månad för fem användare

Företag: 90 $/månad för fem användare

SessionLab-betyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (15+ recensioner)

Capterra: 5/5 (5+ recensioner)

7. Stormboard

via Stormboard

Stormboard är ett molnbaserat verktyg för samarbete och brainstorming som hjälper team att generera idéer och omvandla dem till genomförbara planer. Verktyget är utvecklat för samarbete i realtid, vilket gör det till en idealisk lösning för distansarbetande team som arbetar med design thinking-lösningar.

Stormboard erbjuder en rad funktioner, inklusive klisterlappar, virtuella whiteboardtavlor och ritverktyg. Verktyget har också ett röstningssystem som gör det möjligt för teammedlemmarna att rösta på de bästa idéerna, samt en prioriteringsfunktion som hjälper teamen att identifiera de viktigaste idéerna att fokusera på.

Stormboards bästa funktioner

Digitalt verktyg för brainstorming och samarbete för designtänkande

Samarbete och omröstningar i realtid för distansarbetande team

Integration med andra projektledningsverktyg

Mobilapp för samarbete på språng

Säkerhetsfunktioner för att skydda data och säkerställa integriteten

Stormboards begränsningar

Begränsad möjlighet att anpassa mallar eller skapa anpassade arbetsflöden

Begränsad funktionalitet för projektledning utöver brainstorming och idéskapande

Brant inlärningskurva för nya användare som inte är bekanta med digitala brainstormingverktyg

Priser för Stormboard

Personligt : Gratis för enskilda personer och team med högst fem medlemmar

Företag : 10 $/månad

Företag: Kontakta Stomboard för anpassade priser

Betyg och recensioner av Stormboard

G2 : 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

8. Miro

via Miro

Miro är en onlineplattform för samarbete som erbjuder en rad verktyg som hjälper team att samarbeta effektivt, inklusive klisterlappar, ritningar, flödesscheman och wireframes. Miro integreras också med andra arbetsverktyg, såsom Slack, Jira och Google Drive, vilket gör det enkelt att dela information och filer mellan olika plattformar.

Dessutom erbjuder Miro mallar som hjälper team att komma igång snabbt, vilket gör det enkelt att skapa en anpassad arbetsyta för varje projekt. Med sitt användarvänliga gränssnitt, robusta funktionsuppsättning och kraftfulla integrationer är Miro ett värdefullt verktyg för alla distansteam som vill samarbeta effektivt.

Miros bästa funktioner

Klisterlappar, bilder, tankekartor, videor och ritfunktioner

Ett stort utbud av mallar och verktyg för brainstorming och wireframing

Samarbete i realtid och delade utrymmen för distansarbetande team

Integration med andra projektledningsverktyg och appar

Möjlighet att ladda upp och dela bilder, videor och andra filer

Miro-begränsningar

Saknar funktionalitet för att bygga upp en djupgående kunskapsbank

Priserna är höga för mindre byråer.

Begränsad offline-funktionalitet

Miro-priser

Gratis

Starter : 8 dollar per medlem/månad

Företag : 16 USD per medlem/månad

Företag: Kontakta Miro för anpassade priser

Miro-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 4 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 100 recensioner)

9. Mural

via Mural

Mural är en digital arbetsyta och ett verktyg för design thinking som hjälper team att utveckla och förfina sina idéer. Plattformen är utformad för att stödja olika stadier av design thinking, inklusive problemlösning, brainstorming, kartläggning och visualisering. Mural erbjuder en rad funktioner och verktyg som hjälper team att samarbeta effektivt, oavsett var de befinner sig.

Murals canvasmallar ger teamen ett strukturerat sätt att närma sig olika design thinking-stadier, medan dess ramverk hjälper teamen att organisera så många idéer som möjligt och identifiera mönster. Dessutom erbjuder Mural en rad verktyg för skissning, anteckningar och kommentarer, vilket gör det enkelt för teammedlemmarna att kommunicera och samarbeta i realtid.

Mural bästa funktioner

Flexibla behörigheter för att skapa behörigheter för endast visning, redigering och facilitator.

Hundratals färdiga mallar för samarbetsmöten

Avancerade integrationsfunktioner i de betalda abonnemangen

Omfattande filstöd för whiteboards

Oändliga och storleksanpassningsbara canvasalternativ

Begränsningar med Mural

Dyra prisplaner jämfört med andra verktyg för designtänkande.

Saknar möjlighet att skapa interaktiva diagram, tabeller eller rapporter.

Ingen videochattfunktion

Priser för Mural

Gratis

Team+ : 9,99 $ per medlem/månad

Företag : 17,99 $ per medlem/månad

Företag: Kontakta Mural för anpassade priser

Betyg och recensioner av Mural

G2 : 4,6/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

10. InVision

via InVision

Sist på vår lista över de bästa verktygen för designtänkande finns InVision – en digital produktdesignplattform för designers, produktchefer och andra intressenter som vill skapa och samarbeta kring olika typer av projekt. Den erbjuder en serie verktyg som förenklar designprocessen, inklusive färdiga mallar organiserade efter kategorier och rolltyper.

Med funktionen Freehand kan teamen samordna alla i varje steg av arbetsflödet. Verktyget gör det enkelt för teamen att diskutera idéer, lämna kommentarer och ge feedback, allt visuellt och i samarbete. Detta bidrar till att minimera missförstånd, minska fel och påskynda beslutsprocessen.

InVisions bästa funktioner

Whiteboard Importer-funktionen för att direkt importera Miro- eller Mural-whiteboards

Obegränsat antal offentliga och privata utrymmen i gratispaketet

Interaktiva widgets och reaktioner

Anpassningsbara smarta arbetsflöden

Funktioner för uppgiftshantering

InVision-begränsningar

Litet integrationsbibliotek jämfört med andra verktyg för designtänkande

Ingen funktion för att skapa flödesschema eller webbplatskarta för en prototyp

Saknar funktioner för teamhantering och arbetsbelastning

InVision-priser

Gratis

Pro : 4 $/månad per aktiv användare

Företag: Kontakta InVision för prisuppgifter

InVision-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Skapa en verktygslåda för designtänkande med ClickUp

Verktyg för designtänkande är en viktig del av alla designteams verktygslåda. Dessa verktyg hjälper team att samarbeta effektivt, komma på idéer, skapa prototyper och iterera sina idéer på ett smidigt sätt.

När det gäller att hitta en plattform som kan stödja alla dessa design thinking-uppgifter på ett och samma ställe, är ClickUp den bästa lösningen.

Med ClickUp kan du smidigt integrera dina wireframes, prototyper och designer i dina projektledningsarbetsflöden, vilket effektiviserar din designprocess och ökar effektiviteten.

