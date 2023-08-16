10 exempel på användbarhetstester och metoder för att förbättra din webbplats prestanda

Vi interagerar dagligen med dussintals webbplatser, mobil- och webbapplikationer och programvara. Även nu, när du läser den här artikeln, interagerar du med ClickUps webbplats.

Många faktorer avgör om du stannar kvar på sidan och fortsätter din användarupplevelse eller stänger den. Det är här användbarheten spelar en avgörande roll.

Kan användarna använda webbplatsen, appen eller programvaran utan problem? Hur intuitiv är den? Uppfyller den användarnas behov? Vilka problem upplever användarna när de använder din webbplats?

I allmänhet hjälper användbarhetstestning till att besvara följande frågor.

Men varför ska du bry dig om dessa tester överhuvudtaget?

Oavsett vilka användargränssnittsmönster du bygger eller skapar en webbplats, mobilapplikation eller någon annan typ av programvara, om användarinteraktionen inte är naturlig och lätt att navigera, kommer användaren inte att vara nöjd med din webbplats och undvika att interagera med den ytterligare.

Låt oss nu titta på 10 exempel på användbarhetstester för din webbplats som kan ge dig idéer om hur du kan testa din webbplats, åtgärda fel och erbjuda dina användare en smidig och enkel upplevelse.

Låt oss sätta igång!

Vad är användbarhetstestning?

Användbarhetstestning är en metod för att utvärdera en produkts användarupplevelse genom att låta riktiga användare utföra specifika uppgifter medan forskare observerar och samlar in feedback. Målet är att identifiera eventuella användbarhetsproblem och samla in insikter för att förbättra produktens användarvänlighet.

Fördelar med användbarhetstestning

Användbarhetstestning eller användarupplevelsetestning (UX) utvärderar hur lätt det är att använda en webbplats eller applikation.

När användbarhetstester utförs utför riktiga användare vissa uppgifter på en webbplats eller mobilapp medan de observeras av UX-forskare. Målet med användbarhetstestning är att identifiera alla områden som kan orsaka förvirring eller frustration i användargränssnitten så att de kan åtgärdas innan webbplatsen eller mobilappen lanseras.

När du strävar efter att erbjuda dina användare en unik och smidig upplevelse är det viktigt att lägga tillräckligt med tid och uppmärksamhet på användbarhetstestning, se till att produktgränssnittet är intuitivt och behålla dina kunder.

Vad händer om du inte lägger tillräckligt stor vikt vid användarupplevelsen och appens användbarhet som huvudkomponent?

Andrew Kucheriavy, grundare av InTechnic UX-byrån, säger att 67 % av kunderna anger obehagliga upplevelser som anledning till att de lämnar företaget. Det är tur att detta är något du kan förhindra.

För att undvika kundbortfall måste du investera i användbarhetstestning.

Bonus: Programvara för UX-design!

10 exempel på användbarhetstestning

Nu när du känner till användbarhetstestning och dess betydelse är det dags att omsätta dina kunskaper i praktiken. I det här avsnittet delar vi med oss av tio exempel på användbarhetstestning och metoder för att samla in användarfeedback som du kan använda för din webbplats.

1. Värmekartor

via Plerdy

En viktig aspekt av webbdesign är användbarhet, eller hur lätt det är för användarna att navigera på din webbplats och hitta den information de behöver. För att testa användbarheten hos en webbplats använder designers ofta värmekartor.

En heatmap är en metod för användbarhetstestning som används för att skapa en användarvänlig webbplats och identifiera användbarhetsproblem. Heatmaps visar var användarna klickar på en sida, där varmare färger indikerar fler klick och kallare färger indikerar färre klick.

Genom att studera en värmekarta kan designers få en uppfattning om vilka områden på sidan som är mest populära och praktiska och vilka områden som kan orsaka förvirring. Värmekartor kan genereras med hjälp av tillbehör som spårar användarnas musrörelser eller genom att analysera data från webbanalysprogram.

Att utforma en användbar webbplats handlar dock inte bara om att följa var klicken hamnar. Användarnas behov och förväntningar förändras över tid, så det är viktigt att testa webbplatsens användbarhet och göra regelbundna ändringar därefter.

Bonus: Mallar för webbplatskarta!

2. Guerillatestning

Guerillatestning är en typ av användartestning som genomförs i en informell miljö, ofta utan att deltagarna vet om att de deltar i ett test. Detta kan göras genom att helt enkelt närma sig människor på en offentlig plats och be dem att använda din webbplats eller mobilapp i några minuter. Det är ett effektivt sätt att få snabb feedback om din produkt från slumpmässiga användare.

Du kan använda det för att testa allt från användarflöde och navigering till design och övergripande användarupplevelse. Eftersom det är informella tester är det viktigt att hålla testerna korta och koncisa.

Skapa anpassade formulär i ClickUp för att samla in feedback och omvandla enkätsvar till genomförbara uppgifter – allt på ett och samma ställe.

Om du samlar in för mycket kvalitativ data eller ställer för specifika frågor kan ett guerillatest snabbt förvandlas till en röra. Håll dina uppföljningsfrågor koncisa och dina tester korta för att få insiktsfull och direkt feedback.

3. Användbarhetstestning i laboratorium

Labbtestning av användbarhet är en typ av testning som utförs i en kontrollerad miljö, ofta med hjälp av professionella testare. Denna typ av testning kan vara dyrare och mer tidskrävande än andra metoder, men den kan också ge mer tillförlitliga och detaljerade data om användbarhetsproblem.

En fördel med denna användbarhetstest är att den gör det möjligt att testa produkten med användare som inte är bekanta med den, så det finns ingen specifik målgrupp. Detta kan hjälpa till att upptäcka problem som inte är uppenbara för användare som redan är bekanta med produkten.

Spåra buggar, problem eller fel från din testmiljö för att säkerställa att du åtgärdar alla aktuella problem innan lanseringen.

En annan fördel är att du har större kontroll över testmiljön, vilket gör det enklare att samla in data och spåra användarnas beteende. Här är varför laboratorietester av användbarhet är viktiga för din webbplatshantering och designprocess:

Det gör att du kan testa dina designer med riktiga användare i en kontrollerad miljö.

Du kan identifiera designfel och problem med användarupplevelsen i ett tidigt skede.

Du kan observera hur användarna interagerar med dina designer och göra nödvändiga ändringar.

Det hjälper dig att finjustera detaljerna i din design innan lanseringen.

Laboratorietestningen av användbarhet är en viktig del av uppdateringen av webbplatsens design och bör inte förbises. Med hjälp av den kan du säkerställa att din webbplats är användarvänlig och uppfyller målgruppens behov.

4. Telefonintervju

Telefonintervjuer är exempel på användbarhetstestning när du genomför användbarhetsstudier via telefon. Denna metod för användbarhetstestning gör det möjligt att effektivt nå användare som inte bor i närheten eller som kanske inte kan komma till ditt kontor för ett personligt test.

Du har också fördelen att använda en billigare och mer tidseffektiv process än personliga intervjuer. Även att ansluta via Zoom eller använda skärminspelningsprogram som Clip i ClickUp är ett utmärkt sätt att få feedback om din webbplats från användarna.

Dela skärminspelningar för att förmedla ditt budskap på ett precist sätt utan att behöva skicka e-postkedjor eller hålla personliga möten.

Denna typ av testning kan också hjälpa till att analysera användbarhetsproblem och specifika aspekter av användarbeteenden. De kan användas för att testa allt från navigering till innehåll och design. Telefonintervjuer gör det också möjligt att nå ut till en publik på olika platser.

Det finns några saker du bör tänka på när du genomför telefonintervjuer för användbarhetstestning av webbplatser.

Det är viktigt att tydligt förklara syftet med ditt samtal.

Se till att frågorna i användbarhetstesterna är tydliga och koncisa.

Det är viktigt att lyssna noga på svaren och anteckna förslag på förbättringar.

Med dessa tips i åtanke kan telefonintervjuer vara ett praktiskt verktyg för att få feedback om din webbplats.

5. Session replay

via Plerdy

En session replay innebär att skärmen på den enhet där testet utförs spelas in.

Den fångar upp användarens naturliga reaktioner och rörelser, vilket gör att metoden skapar en realistisk testmiljö. Session replays används vanligtvis för att testa webbplatsers användbarhet, eftersom de kan hjälpa till att identifiera områden där användarna blir förvirrade.

De kan också användas för att utvärdera effektiviteten av designändringar. Sessionrepriser har också vissa nackdelar.

De kan vara tidskrävande.

De representerar kanske inte alla verkliga användares beteenden, eftersom vissa användare kan reagera annorlunda när de vet att deras handlingar registreras.

Sammantaget kan sessionrepriser vara användbara för användbarhetstestning av webbplatser, men du bör analysera för- och nackdelarna innan du fattar ett beslut.

Genom att följa dessa tips kan du säkerställa att du använder dem effektivt och korrekt:

Se till att du har användarens tillstånd att spela in en session.

Var tydlig med hur inspelningarna kommer att användas och vem som kommer att ha tillgång till dem.

Anonymisera inspelningarna för att skydda användarnas integritet.

6. Kortsortering

Kortsortering är en metod för användbarhetstestning av webbplatser där testdeltagarna ombeds att organisera information i kategorier. De kan antingen fysiskt sortera kort eller gruppera objekt på skärmen. Kortsortering kan hjälpa dig att få insikter om din nuvarande webbplatsstruktur och generera idéer för att förbättra designen.

Använd ClickUp Whiteboards som ett visuellt samarbetsverktyg för alla behov

Det är ett särskilt användbart verktyg för att testa navigationssystem, eftersom det hjälper dig att identifiera områden där användarna har svårt att hitta den information de söker.

Kortsortering kan också hjälpa till att avslöja användarnas förväntningar på webbplatsens struktur. Genom att förstå vad användarna tycker om informationen på din webbplats kan du och dina designers skapa mer intuitiva navigationssystem.

När du genomför användbarhetstestning med kortsortering bör du tänka på följande:

Förklara syftet med kortsorteringstestet för deltagarna.

Ge deltagarna tydliga instruktioner om hur de ska sortera korten.

Låt deltagarna sortera korten på det sätt som de tycker är mest logiskt.

Var alltid tacksam. Tala om för deltagarna att du uppskattar deras tid och intresse för din produkt och dina användbarhetstester.

ClickUps mall för kortsortering ger teamen möjlighet att förstå vad användarna tycker om innehållet på din webbplats eller i din applikation.

7. Testscenario

Ett test- eller uppgiftsscenario är en typ av användartest som gör att du kan se hur användarna skulle interagera med din produkt i en verklig situation. För att skapa ett testscenario följer du två enkla steg:

Identifiera ett specifikt mål eller en specifik uppgift som användarna behöver utföra. Skapa ett realistiskt scenario där de skulle behöva använda din produkt för att uppnå det målet.

Testscenarier kan vara ett bra sätt att se hur din produkt skulle användas i verkligheten och identifiera områden som kan förbättras. När du skapar ett testscenario finns det några saker att tänka på:

Se till att scenariot är realistiskt och representativt.

Håll scenariot så koncist och fokuserat som möjligt.

Se till att scenariot är mätbart

Testscenarier kan vara ett värdefullt verktyg för att upptäcka hur användare skulle interagera med din produkt i verkligheten.

8. Benchmarktest för användbarhet

Ett användbarhetstest är en typ av användartest som gör det möjligt att jämföra användbarheten hos din produkt med liknande produkter. För att göra detta måste du be användarna att använda både din produkt och konkurrenternas produkter. Därefter måste du mäta tiden det tar att utföra uppgiften, felfrekvensen och andra mått.

Benchmarktest av användbarhet kan hjälpa dig att se hur din produkt sticker ut bland liknande produkter och identifiera områden som kan förbättras. Det är dock viktigt att komma ihåg att benchmarktest endast ger en ögonblicksbild av användbarheten och kanske inte representerar den totala användarupplevelsen.

Om du är intresserad av att genomföra ett användbarhetstest finns det några saker du bör tänka på. Först måste du engagera användare som är bekanta med din produkt och liknande produkter.

För det andra måste du välja en uppsättning uppgifter för att förstå hur människor använder produkten. Slutligen måste du definiera vissa mått för att analysera testresultaten.

9. Modererade vs. omodererade användbarhetstester

Så enkelt som det är, kräver modererade användbarhetstester deltagande av en moderator som guidar användarna genom uppgiften. Omodererade användbarhetstester har ingen moderator, utan låter användarna slutföra uppgiften självständigt.

Arbetsflöde för designgodkännande i ClickUp Mind Maps

Modererade och omodererade användbarhetstester har sina för- och nackdelar.

Modererade användbarhetstester kan vara dyrare och mer tidskrävande, men de kan ge mer insikter om användarupplevelsen.

Omodererade användbarhetstester är billigare och snabbare, men kanske inte lika effektiva och informativa.

Om du ska använda modererade eller omodererade användbarhetstester beror på dina specifika mål och behov. Om du är intresserad av en mer djupgående analys av användarupplevelsen kan modererade användbarhetstester vara ett bättre alternativ.

Om du letar efter ett snabbt och relativt billigt sätt att testa användbarheten kan omodererade användbarhetstester vara ett bättre alternativ.

10. Trädtestning

Trädtestning gör det möjligt att bedöma hur lätt det är för användarna att hitta information på din webbplats. För att genomföra trädtestning kan du behöva skapa en uppsättning uppgifter och be användarna försöka utföra dem.

Trädtestning kan vara ett bra sätt att utvärdera användbarheten på din webbplats och identifiera områden som kan förbättras.

Vill du lägga till trädtest i ditt arbetsflöde för användbarhetstekniker?

Skapa uppgifter som återspeglar användningsprocessen för webbplatsen eller appen.

Välj en uppsättning mått att mäta, till exempel tid för att slutföra uppgifter och felfrekvens.

Välj deltagare.

Bestäm vilka mätvärden som kan hjälpa dig att analysera appens användbarhet.

4 skäl att utföra användbarhetstester för din webbplats

Användbarhetstestning kan göras med hjälp av olika metoder, inklusive fokusgrupper, pappersprototyper och liveanvändartester. Det här blogginlägget kommer att fokusera på liveanvändartester, som ofta anses vara guldstandarden för användbarhetstestning.

Ta en titt på fyra skäl till att lägga till användbarhetstest till dina aktiviteter:

1. För att identifiera fel och fallgropar

”Allt som kan gå fel kommer att gå fel.” —Edsel Murphys lag

Så hur kan du rädda din produkt från Murphys lag?

Ett användbarhetstest för en webbplats kan hjälpa till att identifiera eventuella fel, oklarheter eller frustrationer så att problemen kan åtgärdas eller elimineras. Några vanliga UX-fel är till exempel dålig navigering på webbplatsen, överväldigande användare med för mycket information, för långa texter eller designelement som inte svarar.

2. För att förstå kundbeteende

Användbarhetstestning är också viktigt eftersom det kan hjälpa dig att förstå hur potentiella kunder interagerar med din webbplats. Denna information kan förbättra webbplatsens design och göra den mer användarvänlig.

3. För att skapa en bättre upplevelse

Webbplatser och appar är skapade för användarna, eller åtminstone borde de vara det. Därför är det användarupplevelsen som avgör hur resan fortsätter och hur nöjda användarna blir. Användbarhetstestning kan hjälpa dig att skapa en bättre användarupplevelse för besökarna på din webbplats och få dem att stanna kvar och vilja återvända.

4. För att anpassa din produkt till de verkliga behoven

Om du följer lean startup-metoden eller försöker öka din användarbas bör du ständigt arbeta med att förbättra din produkt. Användbarhetstester kan hjälpa dig att upptäcka dolda användarförväntningar och besluta hur du ska uppdatera din webbplats utifrån verkliga behov.

Användbarhetstester: mål och uppgifter

De specifika uppgifterna och målen för användbarhetstestning i realtid och på distans beror på ditt specifika fall, din webbplats eller mobilapp och de användbarhetstestningsmetoder du väljer.

Vanliga användaråtgärder som du bör ta hänsyn till i din testhanteringsprocess inkluderar följande:

Registrera ett konto

Navigera på webbplatsen

Hitta information

Testa en produkt

Göra ett köp

Kontakta kundsupport

Detta är bara några exempel på uppgifter och mål som används i användbarhetstester.

Hur man visualiserar resultaten av användbarhetstestning och spårar framsteg

Efter att ha genomfört ett användbarhetstest är det viktigt att visualisera resultaten, följa testets framsteg och uppdatera produkten.

Vissa av de metoder vi beskrivit, såsom telefonintervjuer, trädtestning, kortsortering och andra, är inte så lätta att visualisera. Du måste beskriva resultaten från dessa tester och strukturera dem. Med metoder som värmekartor, skärminspelningar och skärmdumpar kan dock resultaten från användbarhetstesterna visualiseras enkelt. Med dessa metoder ser du allt med egna ögon och kan börja analysera omedelbart.

Värmekartor kan visa var användarna klickade på sidan.

Skärminspelningar kan användas för att visa hur användarna interagerade med din webbplats.

Skärmdumpar kan användas för att visa områden som kan vara förvirrande eller frustrerande.

I varje exempel och varje metod för användbarhetstestning bör det alltid finnas två delar:

Insamling av data, inspelning och insamling av information Analysera och visualisera dina resultat för att skapa en hypotes om potentiella förbättringar av användarupplevelsen.

Insamling av data, inspelning och insamling av information

För det första steget (att registrera användarnas beteende på din webbplats) behöver du en speciell programvara för användarspårning, till exempel Plerdy. Plerdy kan faktiskt också hjälpa dig att spåra förbättringar av användarupplevelsen över tid för att se hur din webbplats eller app blir mer attraktiv för användarna.

Visualisera dina resultat och följ utvecklingen

När du har fått en inblick i VAD användarna gör på din webbplats måste du analysera dessa data och ta reda på vad som frustrerar användarna, vad de gillar och ogillar och vad du behöver åtgärda.

Osäker på hur du ska komma igång med användbarhetstestning och analys? ClickUp kan hjälpa dig.

ClickUp är ett flexibelt projektledningsverktyg utan kod som kan hjälpa dig att hantera dina användbarhetstestprojekt, mjukvaruutveckling och mycket mer. Det är utrustat med funktioner för felspårning och sprintledning, samt andra viktiga funktioner som hjälper dig och ditt team att visualisera och hålla reda på era resultat, hantera åtgärdspunkter och kommunicera med ert team – allt på ett och samma ställe.

Du kan använda ClickUps mall för användbarhetstestning för att visualisera resultaten av användbarhetstestningen och strukturera ditt arbete. Mallen ger dig en organiserad arbetsyta i ClickUp Whiteboards där du enkelt kan skissa upp dina metoder för användbarhetstestning och koppla dem till dina ClickUp-uppgifter.

ClickUps mall för användbarhetstestning hjälper dig att dela upp allt i specifika faser.

För att spåra dina framsteg kan du välja mellan över 15 anpassade vyer i ClickUp för att visualisera dina uppgifter, projekt och arbetsflöden som fungerar bäst för dig och ditt team.

Eftersom ClickUp erbjuder en helt anpassningsbar plattform kan du lägga till anpassade fält och anpassade statusar för varje uppgift, vilket ger dig en detaljerad och organiserad översikt över hur dina uppgifter fortskrider.

Här är ett exempel på hur dina uppgiftsstatusar kan se ut:

Vissa scenarier kräver att projekt har en annan status än sina överordnade utrymmen. ClickUp gör det enkelt att skapa tillförlitliga anpassade statusarbetsflöden för varje projekt inom ditt utvecklingsutrymme.

Exempel på användbarhetstestning för att förbättra din produkts användarupplevelse

Användbarhetstestning är en viktig process för att förbättra din produkt. Det kan hjälpa dig att erbjuda en bättre användarupplevelse, identifiera sätt att optimera appen och uppgradera den, och till och med attrahera nya användare som tidigare föredrog dina konkurrenter.

De resultat du uppnår beror på vilka metoder du väljer för användbarhetstestning och hur snabbt du agerar.

Dra nytta av de tio exemplen på användbarhetstestning som vi delade ovan och verktyg som Plerdy som CRO-programvara och ClickUp som plattform för webbplatsprojektledning för att säkerställa att din webbplats erbjuder en unik användarupplevelse för dina besökare.

Har du någonsin genomfört ett användbarhetstest på din webbplats? Om inte, är det dags att börja.

Lycka till!

Gästskribent:

Marta Rogach är affärsutvecklingschef på Plerdy.

Hon arbetar med marknadsföringsbyråer och enskilda kunder för att hjälpa dem att identifiera de bästa metoderna för att uppnå perfekt UX/UI på deras webbplatser.