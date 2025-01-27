De 10 bästa CRO-verktygen för att öka konverteringen på webbplatser 2025

Att locka användare till en webbplats är som att ha en läckande hink. Föreställ dig webbplatsen som hinken och användarna som vattnet. Eftersom vattnet ständigt sipprar ut måste du fortsätta att fylla på mer vatten för att bibehålla kapaciteten. Alternativt kan du lappa några av hålen för att minimera läckaget.

Konverteringsoptimering (CRO) handlar om att täppa till läckorna.

Denna metod innebär att du strategiskt förfinar din webbplats design eller innehåll för att säkerställa ett stadigt flöde av framgångsrika användarinteraktioner. Med ett datadrivet tillvägagångssätt hjälper CRO dig att behålla marknadsandelar i denna ständigt föränderliga digitala miljö.

I den här artikeln utforskar vi 10 av våra favoritverktyg för CRO 2024. Vi presenterar deras funktioner och prismodeller, med både för- och nackdelar.

Vad ska du leta efter i ett CRO-verktyg?

Tänk på följande funktioner och egenskaper när du går igenom verktyg för konverteringsoptimering:

Webbanalysverktyg : Verktyget måste ge detaljerad insikt i användarnas beteende och täcka relevanta mätvärden såsom konverterings- och klickfrekvens.

Testning : Inget CRO-verktyg skulle vara komplett utan testning. Leta efter lösningar med flera testalternativ, inklusive A/B- och multivariata tester.

Visualisering : Användarbeteendet är mycket lättare att navigera med funktioner för visuell representation, såsom värmekartor och sessionsinspelning.

Datahantering : CRO involverar mycket data, så ditt verktyg bör presentera och organisera den på ett tydligt sätt.

Användarvänlighet : Alla parter som är involverade i CRO-processen, inklusive marknadsförare, UI- och UX-designers och utvecklare, ska kunna förstå verktyget utan omfattande utbildning.

Anpassning : Du bör kunna anpassa verktyget efter dina affärsbehov och skala upp det i takt med att fler användare och anställda kommer till.

Integration: Idealt sett bör CRO-lösningen integreras sömlöst med andra användbara verktyg, såsom Idealt sett bör CRO-lösningen integreras sömlöst med andra användbara verktyg, såsom programvara för marknadsföringsautomatisering , innehållshanteringssystem och kodredigerare.

Att använda ett av dessa verktyg kan vara avgörande för din online-närvaro. De ger dig möjlighet att omvandla dina besökare till engagerade kunder, öka konverteringen och driva din verksamhet framåt! ⭐

Bäst för hantering av CRO-data

Organisera din CRO-strategi med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

Även om ClickUp i första hand är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning, har det många funktioner som stöder CRO-strategier i alla skalor.

Med ClickUp Goals och Dashboards kan du definiera dina kampanjmål, tidsplaner och mål och sedan automatiskt spåra framstegen. Plattformen erbjuder mer än 15 vyer för att övervaka din marknadsföringstratt, teamets schema och arbetsbelastningshantering, så att du enkelt kan hantera din marknadsföringskalender.

Om du behöver få igång kreativiteten kan du använda ClickUp Whiteboard eller Mind Map-vyerna för att brainstorma nya optimeringsstrategier med ditt team. För att analysera testvariationer kan du samla in data om användarnas beteende före och efter, och sedan samla allt i list- eller tavelvyn för en tydlig jämförelse. ⚖️

Om du är osäker på var du ska börja kan du använda ClickUps mallbibliotek. Utforska alternativ som ClickUp A/B-testmall och ClickUp-mall för innehållshantering och testning för att spåra dina testarbetsflöden och konverteringsfrekvenser.

Om du behöver AI-drivna insikter för din webbplats kan du använda ClickUp ChatGPT Prompts for Conversion Rate Optimization Template för att stimulera idéer för att förbättra användarupplevelsen, maximera klickfrekvensen etc.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Goals med automatisk rapportering av framsteg för att mäta viktiga prestationsindikatorer

Verktyg för att kartlägga kundresan för att skapa en heltäckande bild av kundupplevelsen från början till slut.

Feedbackverktyg för att förbättra teamsamarbete och kommunikation

Integreras med över 1 000 arbetsappar för att visa kvantitativa data.

Whiteboards och tankekartor för brainstorming

Tusentals gratis mallar för alla användningsområden

Tillgängligt i mobil- och datorappar.

Begränsningar för ClickUp

Det tar lite tid att lära sig plattformen på grund av dess många funktioner.

Mobilappen skulle kunna förbättras något.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Bäst för A/B-testning

2. VWO

När det gäller A/B-testning finns det få programvaror för konverteringsoptimering som kan mäta sig med VWO. Detta kostnadsfria verktyg för webbplatsoptimering hjälper dig att optimera appar och webbplatser med hjälp av olika tester av design och innehåll. Med dessa värdefulla insikter kan du göra intelligenta förbättringar och öka konverteringarna i olika kanaler.

Även om VWO huvudsakligen fokuserar på A/B-testning kan det hjälpa dig genom hela CRO-programmet. Plattformen erbjuder fyra huvudprodukter:

Testning: Hjälper till att köra riktade tester på klientsidan, serversidan och i mobilappen. Insikter: Stöder användning av sessionsinspelningar, värmekartor och undersökningar för att dokumentera användarbeteende. Anpassa: Skapa skräddarsydda digitala upplevelser för att driva konverteringar Implementera: Justera din webbplats utan att behöva IT-support

VWO levereras med både en kod- och en visuell redigerare, vilket passar både teknikkunniga och teknikovana användare. ?

VWO:s bästa funktioner

Olika kvantitativa och kvalitativa tester

Datadriven personalisering

Visuell och kodredigerare

Inbyggd integration med över 40 verktyg

VWO-begränsningar

Att genomföra flera komplexa tester samtidigt kan leda till prestandaproblem.

Priserna kan vara relativt höga för småföretag jämfört med andra CRO-testverktyg.

VWO-prissättning (VWO Testing)

Starter : Gratis

Tillväxt : 308 $/månad*

Pro : 710 $/månad

Enterprise: 1 243 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

VWO Testing betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

Bäst för webbanalys och analys av användarbeteende

3. Google Analytics

Google Analytics är ett populärt webbanalysverktyg. Denna välkända plattform gör det möjligt för dig att förstå kundens resa genom hela livscykeln på webben eller mobilen. Från datainsamling till rapportering i realtid erbjuder Google Analytics allt du behöver för att underlätta ditt CRO-program.

Bland de mest anmärkningsvärda funktionerna är plattformens användning av maskininlärningsmodeller och automatisering. Efter att ha analyserat dina data gör motorn förutsägelser och lyfter fram praktiska insikter för att förbättra dina digitala upplevelser. ?

Om du går över till Google Analytics 4 kan du dra nytta av Explorations, som är analyser relevanta för CRO, såsom konverteringsväg och trattutforskning. Skapa fria visuella utforskningar genom att dra och släppa mätvärden och segment till den avsedda arbetsytan.

De bästa funktionerna i Google Analytics

Analys av webb- och mobilappar

Maskininlärning och automatisering för smartare insikter

Anpassningsbar rapportering i realtid

Drag-and-drop-visualisering

Integration med andra Google-lösningar och Salesforce Marketing Cloud

Begränsningar i Google Analytics

Gränssnittet kunde vara mer användarvänligt.

Direkt kundsupport är begränsad

Priser för Google Analytics

Gratis

360: från 12 500 $/månad

Betyg och recensioner på Google Analytics

G2 : 4,5/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

4. Mixpanel

Mixpanel är ett enkelt men kraftfullt verktyg som hjälper dig att fatta datadrivna och säkra produktbeslut. Med sin användarvänliga design och rapporteringsfunktioner gör det komplexa tester och analyser begripliga för alla användare. Det är skalbart, vilket gör det till ett lämpligt verktyg för både småföretag och större företag. ?

Med Mixpanel kan du övervaka och analysera hur användare som interagerar med mobil- och webbapplikationer konverterar längs kritiska resor. Zooma in på segment för att upptäcka dolda mönster och friktionspunkter.

Testa automatiserade varianttester för att utvärdera potentialen hos nya funktioner och andra webbplatsändringar. Du kan också lägga till text, bilder och videor för att ge sammanhang och anpassa statusrapporter med dina favoritdesignverktyg.

Mixpanels bästa funktioner

Tilltalande gränssnitt och lättförståelig analys

Detaljerad datautforskning och liveuppdateringar

Anpassa rapporter med hjälp av designverktyg

Gratis obegränsade integrationer

Grundläggande mallar för enklare installation

Begränsningar för Mixpanel

Stöder eventuellt inte komplexa analyser som kräver precision.

Saknar realtidsvarningar

Mixpanel-priser

Starter : Gratis

Tillväxt : från 20 $/månad

Enterprise: från 833 $/månad

Mixpanel-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Bäst för användarfeedback och livechatt

5. LiveChat

Ett sätt att främja användarengagemang på din webbplats är att erbjuda tillgänglig och pålitlig kundsupport. ?

Det är precis vad LiveChat är till för. Det ger dig en mängd olika chattverktyg som du kan integrera i flera kanaler. Implementeringen är snabb och effektiv, vilket sparar tid för både dig och dina kunder.

Med LiveChat kan du hjälpa kunderna om de har frågor och uppmuntra dem att ta steget mot konvertering. Hantera alla interaktioner från en enda instrumentpanel och spåra hur de påverkar intäkterna och avkastningen på investeringen.

Den AI-drivna plattformen gör det möjligt för dig att snabbt generera svar, justera tonen och korrigera fel. Den kan också sammanfatta chattar och automatiskt segmentera besökare baserat på intresse.

LiveChat erbjuder detaljerade rapporter baserade på användarbeteende och chattbetyg, vilket hjälper dig att bedöma agenternas prestationer och följa ett projekts framsteg.

LiveChats bästa funktioner

Anpassningsbar chatbot för flera kanaler

Verktyg för beteendeanalys för att spåra användarbeteende och mycket mer

AI-assisterad svarsskrivning och chattöversikt

Automatisk användarsegmentering

Övervakning av agenters prestanda och måluppföljning

Över 200 integrationer

Begränsningar för LiveChat

Kan vara otillräckligt för komplexa eller tekniska problemlösningar.

LiveChat för mobila enheter kan använda bättre stabilitet och funktionsförbättringar.

Priser för LiveChat

Startpaket : 20 $/månad*

Team : 41 $/månad

Företag : 59 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

LiveChat-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

6. Hotjar

Hotjar öppnar dörren till att förstå varje rörelse som besökarna på din webbplats gör. Utnyttja användarfeedbackformulär, intervjuer och undersökningar för att ta reda på vad dina målköpare verkligen behöver. ?

Hotjar är en mångsidig CRO-lösning med enastående produkter, som var och en omfattar en annan typ av användaranalys:

Observera: För att visualisera användarbeteende med värmekartor och inspelningar Ask: För att samla in feedback och enkätsvar med AI-assisterad frågeskapande och svarsanalys. Engage: För att samla in förstahandsinformation genom personliga användarintervjuer (du väljer användarna och ersättningen är valfri).

Använd Hotjars instrumentpanel för att få en översikt över all användardata på ett ställe. Upptäck trender för djupare insikter och jämför mätvärden före och efter lansering. Med funktionen Funnels kan du identifiera och lösa konverteringsproblem på nolltid.

Hotjars bästa funktioner

Heatmaps och sessionsinspelningar

Webbplatsfeedback och AI-assisterade undersökningar

Enskilda användarintervjuer

Omfattande rapporteringspanel

Trattar för avhoppningsanalys

Integrationer utan kod

Hotjars begränsningar

Laddningstiden kan ibland vara långsam.

Begränsad gratisplan som kanske inte stöder hög trafik

Hotjar-priser

Observera:

Grundläggande : Gratis

Plus : 32 $/månad*

Företag : 80 $/månad

Skala: 171 $/månad

Fråga:

Grundläggande : Gratis

Plus : 48 $/månad

Företag : 64 $/månad

Skala: 128 $/månad

Engagera:

Grundläggande : Gratis

Plus : 280 $/månad

Företag : 440 $/månad

Skala: Anpassad prissättning

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Hotjar-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Bäst för användarupplevelse och beteendespårning

7. Crazy Egg

Crazy Egg är ett verk av Neil Patel, en känd entreprenör och marknadsföringsguru. Det är ett omfattande CRO-verktyg som ger djupgående insikter för att driva din produktoptimering och marknadsföringsplaner. ?

Med Crazy Egg får du tillgång till olika visuella rapporter, från traditionella värmekartor, scrollkartor och inspelningar till numeriska listor. Det erbjuder effektiv A/B-testning som ger resultat i realtid utan att kräva några kodningskunskaper.

Med anpassningsbar trafikanalys, besökaruppspelning och spårning av Javascript-fel kan du enkelt identifiera flaskhalsar på din webbplats. Andra anmärkningsvärda funktioner inkluderar användarundersökningar, mål- och framstegsspårning samt anpassningsbara CTA:er med statistik.

Crazy Eggs bästa funktioner

Snabb och smidig A/B-testning med live-resultat

Trafikanalys

Spårning av Javascript-fel

Tillgängliga undersökningar

Anpassningsbara CTA:er med insikter

Färdig integration med över 20 marknadsföringsverktyg

Begränsningar för Crazy Egg

Plattformen kan ibland vara långsam.

Begränsade rapporteringsalternativ

Crazy Egg-priser

Basic : 29 $/månad*

Standard : 49 $/månad

Plus : 99 $/månad

Pro : 249 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Crazy Egg-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

8. FullStory

FullStory är en plattform för digital upplevelseintelligens (DXI) som kan förvandla din webbplats till en guldgruva av användarinsikter och möjligheter! ?

Med dess heltäckande analysverktyg får du tillgång till all data du behöver för att skräddarsy och marknadsföra din produkt till din målgrupp. Dess teknik för automatisk datainsamling hjälper dig att spela in hela användarresan i efterhand för att upptäcka problem och identifiera kritiska prestandaproblem på sidan.

Osäker på hur du ska fördela dina resurser? Kvantifiera effekten av förändringar för att prioritera de uppgifter som kan öka dina intäkter mest.

FullStory lägger stor vikt vid användarnas integritet och säkerhet. Dess förstklassiga Privacy-by-Default-strategi säkerställer att verktyget endast samlar in nödvändig information och aldrig känsliga användardata.

FullStories bästa funktioner

Automatisk datainsamling och analys

Personlig instrumentpanel

Branschledande sekretessinställningar och säkerhetsrutiner

Tillgängligt för mobila enheter

Över 50 färdiga integrationer och öppet API

FullStories begränsningar

Saknar feedbackformulär och enkätfunktioner

Det kan vara svårt att spela upp specifika ögonblick i användarnas resor.

FullStory-priser

Enterprise : Priser tillgängliga på begäran

Avancerat : Priser tillgängliga på begäran

Företag: Priser tillgängliga på begäran

FullStory-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Bäst för evenemangs- och dataanalys

9. Heap

Heap eliminerar gissningsarbetet vid webbplatsoptimering. Det är en allt-i-ett-plattform för digitala insikter som inte bara pekar ut friktionspunkter och deras orsaker, utan också föreslår möjliga lösningar. ?️

Med sina snippets fångar Heap hela den digitala upplevelsen och organiserar användardata på ett överskådligt sätt för bättre sammanhang. Det identifierar dina användares alternativa vägar och händelser som har hög korrelation med konverterings- eller retentionmått.

Nyligen lade Heap till sessionsuppspelningar i sitt visualiseringsverktyg. Uppspelningarna spolas automatiskt fram till viktiga händelser för att spara tid åt dig. De är lätta att dela, vilket gör att du kan samarbeta med ditt team för att fatta datastödda beslut.

Heaps bästa funktioner

Dataset som fångar hela användarupplevelsen

Belyser friktionspunkter

Ger insikter om förbättringspotential

Mycket anpassningsbara inställningar för integritet och säkerhet

Webb- och mobilstöd

Över 100 integrationer

Begränsningar i Heap

Spårar endast frontend-interaktioner

Begränsade visuella rapporteringsverktyg

Heap-prissättning

Gratis

Tillväxt : Pris information ej tillgänglig

Pro : Pris information ej tillgänglig

Premier: Pris information ej tillgänglig

Heap-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Bäst för personalisering och dynamiskt innehåll

10. Mutiny

Mutiny är ett AI-assisterat CRO-verktyg som gör det möjligt för marknadsförare att utveckla intäktsgenererande webbplatser – utan hjälp från utvecklare!

Tack vare inbyggda dataintegrationer kan Mutiny hantera data i alla storlekar. Dess AI-motor minimerar ditt arbete genom att ge både förslag på målgrupper och innehåll och rekommendera engagerande rubriker för utvalda grupper. Den föreslår också personaliseringsstrategier som härrör från företagets mest anmärkningsvärda framgångshistorier. ?

Med den visuella redigeraren kan du testa olika varianter, oavsett specifikationer eller ursprung för din webbplats. Håll en sammanfattning av dina konverteringsprogram med intressanta mätvärden som totalt antal ytterligare leads och konverteringsökningar.

Mutiny bästa funktioner

AI-publik och innehållsförslag

A/B-testning med en visuell redigerare

Rekommendationer från Playbook

Sammanfattningar av konverteringsprogram

Åtta inbyggda integrationer

Begränsningar för myteri

A/B-testning kan bli bättre

Tillfälliga visuella buggar

Mutiny-prissättning

Ingen prisinformation tillgänglig

Mutiny-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 5/5 (5+ recensioner)

Varje CRO-verktyg har sitt eget sätt att hantera data och optimeringsprocessen, men alla är utformade för att hjälpa dig att gå från tvivel till inflytande med fler konverteringar.

Du kan göra plattformsändringar som tilltalar dina besökare genom att få värdefulla insikter, visualisera användarbeteende och testa hypoteser. I sin tur blir de engagerade kunder, vilket maximerar din avkastning på investeringen.

Så låt inte allt vatten rinna ut – använd något av dessa praktiska verktyg och se till att din användarbas förblir riklig och flödande!