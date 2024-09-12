10 gratis mallar för produktmarknadsföringsplaner för att planera kampanjer

Att utveckla rätt produktmarknadsföringsstrategier kräver en hel by – och rätt produktmarknadsföringsmall!

Produktmarknadsföringsmallar finns i alla former och storlekar och hjälper produktteam i alla skeden av produkthanteringen att spara tid, förbättra samarbetet inom teamet och minska risken för fel genom att säkerställa att alla viktiga element tas upp.

Även om du sannolikt kommer att använda en kombination av produktmarknadsföringsmallar när du genomför dina strategier, kan det vara minst sagt överväldigande att hitta den perfekta mallen för ditt team och din produkt. 😳

Med så många alternativ att välja mellan är det viktigt att veta exakt vad du letar efter i din produktmarknadsföringsmall innan du klickar på nedladdningsknappen. Och vi är här för att hjälpa dig. 🙂

Läs vidare när vi dyker in i fördelarna med att använda en produktmarknadsföringsmall, viktiga funktioner och 10 gratis exempel att använda med ClickUp – produktivitetsplattformen som alla produktmarknadsförare behöver i sitt liv!

Vad är en produktmarknadsföringsmall?

Produktmarknadsföring är processen och strategin bakom marknadsföring och försäljning av en produkt eller tjänst – och det är ingen liten bedrift. Effektiv produktmarknadsföring kräver en djup förståelse för själva produkten, målgruppen, de problem dina kunder står inför, produktens utvecklingsplan och en övertygande berättelse för att driva försäljningen.

Det kräver också ett nära samarbete med andra team, inklusive försäljning och produktutveckling, för att alla avdelningar ska vara samordnade när det gäller kort- och långsiktiga mål. Högkvalitativa produktmarknadsföringsmallar kan användas av alla dessa team och hjälpa till att slutföra och organisera viktiga aktiviteter, inklusive marknadsundersökningar, analyser, prisstrategier, positionering, budskap, försäljningsstöd, kundfeedback och mycket mer. 🤓

Visualisera dina uppgifter med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender

På en grundläggande nivå är produktmarknadsföringsmallar fördefinierade och anpassningsbara resurser som hjälper marknadsförare att planera och genomföra sin övergripande produktmarknadsföringsstrategi. Men om man gräver djupare kan formatet och strukturen på produktmarknadsföringsmallar skilja sig mycket åt! Från kalkylblad till presentationsbilder och färdiga dokument – produktmarknadsföringsmallar kan ha praktiskt taget vilken form som helst.

Den goda nyheten är dock att när du väl har hittat de produktmarknadsföringsmallar som fungerar bäst för ditt team behöver du inte börja om från början varje gång du lanserar en ny produkt. Mallar hjälper dig att skapa en standardiserad metod för att förbättra dina produktledningsfärdigheter och framtida marknadsföringskampanjer. När det är dags att starta en ny kampanj har du alltså en pålitlig utgångspunkt för dina marknadsföringsinsatser.

Välj en av ClickUps försparade mallar i Mallcentret eller skapa din egen mall som du kan använda i framtida projekt.

Är du redo att lära dig mer om produktledning? Börja med en omfattande produktledningsmall för de bästa verktygen för arbetsledning! Förutom att skapa enhetlighet och spara tid, effektiviserar produktmarknadsföringsmallar dina befintliga marknadsföringsplaneringsprocesser och optimerar dina resurser – och det är en vinn-vinn-situation ur alla synvinklar!

Viktiga element i de bästa mallarna för produktmarknadsföringsplaner

För att dra nytta av alla fördelar med en effektiv produktmarknadsföringsmall finns det ett antal viktiga egenskaper att leta efter:

Användarvänlighet

Flexibilitet och anpassning

Detaljorienterad och omfattande

Relevans för din produkt, bästa praxis och aktuella marknadstrender

Mycket visuellt

Konvertera former till uppgifter på din ClickUp Whiteboard för att omedelbart börja omsätta ditt flödesschema i praktiken

Det är också viktigt att överväga vilket syfte din produktmarknadsföringsmall ska tjäna, dess kompatibilitet med ditt föredragna produktledningsverktyg och mallens tillgänglighet så att andra medlemmar och intressenter kan visa eller redigera den efter behov. När det gäller produktledningsfunktioner att prioritera, leta efter:

10 gratis mallar för produktmarknadsföring för att planera kampanjer

ClickUp är det enda produktivitetsverktyget som är tillräckligt kraftfullt för att samla allt ditt arbete från olika appar på en enda samarbetsplattform – vilket sparar mycket tid för alla produktmarknadsföringsteam!

Använd någon (eller alla) av dessa 10 produktmarknadsföringsmallar i ditt ClickUp-arbetsområde för att bygga upp den produktmarknadsföringsstrategi du drömmer om, med utgångspunkt i en detaljerad färdplan fram till din nästa lansering!

1. Mall för produktplanering från ClickUp

Ladda ner denna mall Få en överblick över visionen, inriktningen och åtagandena för funktioner och initiativ för din produkt med ClickUps produktplaneringsmall.

Produktplaneringsmallen från ClickUp ger en översiktlig beskrivning av din marknadsföringsvision, strategi och krav på en digital whiteboard för samarbete – det perfekta verktyget att presentera för intressenter. Att ta itu med din produktplanering är en enorm uppgift, och den här mallen förstår det med:

10 anpassade statusar

15 anpassade fält

Fyra uppgiftstaggar

Sju arbetsflödesvyer

Två automatiseringar

Och mycket mer. 🤩

Dessutom hjälper den här mallen dig inte bara att skapa din produktplan – den hjälper dig också att genomföra den! Med en fördefinierad lista som guidar dig i genomförandet av din plan på veckobasis och ett formaterat ClickUp-dokument där du kan skriva detaljerade release-anteckningar.

Även om detta är en avancerad mall finns det massor av resurser som hjälper dig att integrera den i dina arbetsflöden, inklusive en utförlig mallguide och hjälpdokument.

2. Mall för produktmarknadsföringsplan från ClickUp

Produktmarknadsföringsplanmall från ClickUp

Du har din produktplan, vad händer nu? En fantastisk produktmarknadsföringsplan för att strategiskt planera nya initiativ och prioritera dina uppgifter! Produktmarknadsföringsplanmallen från ClickUp hjälper dig att göra just det. Med sex anpassade statusar och anpassade fält samt fem arbetsflödesvyer är den här mallen något mindre omfattande än den första, men den här nybörjarvänliga resursen är fortfarande mycket effektiv!

Visualisera dina mål och viktigaste resultat i en dynamisk lista som kan filtreras, sorteras och enkelt uppdateras med hjälp av fördefinierade statusar och fält i varje uppgift. Spåra sedan dina framsteg på en detaljerad Kanban-tavla med hjälp av ClickUps tavelvy.

Dessutom guidar hjälpdokumentet Getting Started dig genom alla detaljer om hur du introducerar denna mall för teamet. Med steg-för-steg-instruktioner om hur du matar in information om din produkt, skapar nya uppgifter och använder denna mall till fullo.

Se hur programvara för marknadsföringsplanering kan hjälpa ditt produktteam!

3. Mall för produktfunktioner från ClickUp

Produktfunktioner Matrix Mall av ClickUp

Varje produktmarknadsföringskampanj kräver mycket research och kritiskt tänkande – inklusive processen att välja vilken produkt du ska investera din tid i först. Produktfunktionsmatrismallen från ClickUp jämför olika funktioner mellan olika produkter för att hjälpa dig att fatta de mest strategiska besluten för ditt nästa projekt.

Denna listmall använder fem fördesignade vyer fyllda med anpassningsbara uppgifter så att du enkelt kan lägga till din projektinformation. Se alla dina projekt i en snyggt formaterad lista och granska sedan detaljerna i din produktmarknadsföringsprogramvara och hårdvarufunktioner genom att ordna dem i ett intuitivt kalkylblad med hjälp av ClickUps tabellvy. Därifrån kan du hantera framstegen för varje funktion på en övergripande nivå med hjälp av Kanban-tavlan som ingår i denna mall.

4. Mall för checklista för digitala produkter från ClickUp

Mall för checklista för digitala produkter från ClickUp

Även med ett kraftfullt produktledningssystem för att hantera dina uppgifter, data, framsteg och projektdiskussioner är det viktigt att dubbelkolla ditt arbete och se till att du inte missar något. Med andra ord, se till att du har en slutlig checklista till hands!

Mallen för digital produktchecklista från ClickUp är enkel att använda och lättillgänglig för alla, men täcker ändå alla delar av genomförandet av ett digitalt projekt från start till mål. Denna ClickUp Doc-mall är förformaterad i sektioner för produktinformation, förpackningschecklistor, försäljningsplaner och andra produktmarknadsföringsinsatser. Eftersom ClickUp Docs är samarbetsinriktade, gratis att använda och kan länkas till eller från valfri uppgift, kan intressenter, andra medlemmar i produktteamet och kunder visa eller uppdatera din checklista i realtid allteftersom projektet fortskrider.

5. Produktbeskrivningsmall från ClickUp

Produktbeskrivningsmall från ClickUp

Om du gillade den tidigare checklista-mallen kommer du att älska de extra detaljerna och sidorna i produktbeskrivningsmallen från ClickUp. Denna åtta sidor långa ClickUp Doc täcker hela din beskrivning, en fördesignad tvåsidig dokumentation, din lanseringsplan, versionsintegrationer, bilagor och mycket mer.

Denna mall i fyll-i-blank-stil är utformad för att driva ditt projekt genom utvecklingsfasen så effektivt som möjligt och hjälper tvärfunktionella team att samarbeta kring produktspecifikationer, feedback och uppgifter från ett överskådligt dokument. Dessutom kan du utveckla och organisera dina viktigaste mål och lösningar med live-redigering i ClickUp Docs, så att teamet kan arbeta tillsammans utan att överlappa varandra.

När du har gjort dina egna ändringar i dokumentet kan du helt enkelt spara det redigerade dokumentet som en ny mall för framtida projekt.

6. Mall för utveckling av nya produkter från ClickUp

Mall för utveckling av nya produkter från ClickUp

När du är klar med samarbetet kring produktbeskrivningsmallen ovan är det dags att sätta dina planer i verket med hjälp av mallen för utveckling av nya produkter från ClickUp. Denna förinstallerade lista är nybörjarvänlig, välorganiserad och lätt att följa. Med fyra anpassade statusar för att övervaka framstegen, sex anpassade fält och fem arbetsflödesvyer kan produktmarknadsföringschefen enkelt hålla koll på viktiga milstolpar, leveranser och, naturligtvis, teamet.

Sammanfatta hela projektet i en intuitiv lista och dela sedan upp projektets tidsplan och åtgärder med hjälp av ClickUps tidslinjevy och Kanban-liknande tavelvy.

7. Mall för checklista för produktlansering från ClickUp

Mall för checklista för produktlansering från ClickUp

Mallen för produktlanseringschecklista från ClickUp är en omfattande resurs för produktmarknadsföringsteam som säkerställer att alla viktiga delar av deras produktlansering (eller nylansering) tas om hand. Mallen innehåller avsnitt för förberedelser inför lanseringen, aktiviteter på lanseringsdagen och uppföljning efter lanseringen, så att inga delar förbises i lanseringsprocessens hektiska tempo.

Med en användarvänlig design och anpassningsbara funktioner kan mallen för produktlanseringschecklista skräddarsys för att möta behoven hos enskilda produkter och gör det möjligt för team att spåra framsteg, tilldela uppgifter och samarbeta i projekt i realtid eller asynkront.

8. Produktstrategimall från ClickUp

Produktstrategimall från ClickUp

Produktstrategimallen från ClickUp är användbar för produktteam som vill definiera och prioritera sin produktmarknadsföringsstrategi utifrån marknadstrender och kundbehov. Produktstrategimallen tillämpar en hel mapp på din plattform och innehåller separata listor för att organisera funktioner, projekt tidslinjer och teamet.

I varje lista hittar du fördefinierade vyer för att hantera specifika uppgifter inom den kategorin, inklusive ClickUps tabellvy för att överblicka alla funktioner, en tidslinjevy för att visualisera ditt schema och flera fördefinierade Kanban-tavlor.

9. Mall för produktkrav från ClickUp

Produktkravsmall från ClickUp

Och om du letar efter något mer än en mapp för att få igång din produkt är mallen för produktkrav från ClickUp definitivt något för dig. Denna mall lägger till ett separat utrymme till din ClickUp-plattform och är utformad för att förbättra samarbetet mellan intressenter och produktteamet för att fastställa projektkrav, fatta strategiska beslut och bygga vidare på dina lanseringsplaner.

Denna mall innehåller också 17 anpassade statusar för att ge insyn i alla typer av uppgiftsframsteg och sju ClickApps som tidsspårning, prioriteringar, taggar och beroendevarningar för att dina processer ska fungera så smidigt som möjligt.

10. Mall för produktprissättning från ClickUp

Produktprissättningsmall från ClickUp

Produktprismallen från ClickUp är perfekt för produktmarknadsföringsteam som utvecklar en prisstrategi som är både konkurrenskraftig och lönsam. Denna prislistmall hjälper dig att analysera möjliga kostnader, sätta upp prismål och identifiera prisalternativ som stämmer överens med produktens värdeerbjudande. Mallen har två anpassade statusar och tre arbetsflödesvyer, men det är de anpassade fälten som verkligen ger den liv.

Lägg till fält som produktkategori, bulkpris, varumärke, standardpris, minsta orderkvantitet och mer för att snabbt få tillgång till viktig information från alla vyer och alla uppgifter.

Få ut mesta möjliga av din produktmarknadsföringsmall

Det finns en produktmarknadsföringsmall för allt. Och de 10 exemplen ovan bevisar det!

Dessa färdiga resurser är utformade för att hjälpa dig med ett strategiskt ramverk för att organisera dina idéer, samla in insikter, samla in forskning, effektivisera din produktivitet och mycket mer. Dessutom har dessa mallar skapats av ClickUp och för ClickUp, så de garanterar praktiskt taget att förbättra din upplevelse med dess kraftfulla plattform.

Få tillgång till alla mallar som listas i den här artikeln, plus hundratals produktivitetsfunktioner, över 1 000 integrationer och mycket mer när du registrerar dig för ClickUp idag.