Hur du förbättrar din produktmarknadsföringsstrategi: en steg-för-steg-guide

Dagens största och mest lönsamma företag har en sak gemensamt: de kretsar kring en produkt. Oavsett om det är fysiska eller digitala produkter, konsumentprodukter eller SaaS, är produkter dagens tillväxtmotor inom branscherna. Många företag har till och med satsat på sin produkt för att få igång sin verksamhet – något som vi idag kallar ”produktdriven tillväxt”.

Framåtblickande organisationer vet hur de ska marknadsföra sina produkter och öppna upp möjligheter till tillväxt och intäkter.

Att visa upp produktens fördelar och värde är dock en konst. Det krävs planering, ansträngning och strategi för att få ut din produkt på marknaden – och behålla den där. Använd denna omfattande guide för att lära dig hur du driver en framgångsrik produktmarknadsföringsstrategi, även om du är ett enmansproduktmarknadsföringsteam.

Vad är en produktmarknadsföringsstrategi?

Innan vi diskuterar produktstrategi inom marknadsföring, låt oss först förstå produktledning.

Produktledning fokuserar på att hantera en produkts livscykel – från utveckling till lansering.

En produktmarknadsföringsstrategi är en del av produktledningen, som kretsar kring marknadsföring av produkten och att göra den marknadsfärdig. Denna strategi kopplar samman produktutvecklingsprocessen med kundens medvetenhet om produkten.

Konceptuellt sett använder en produktmarknadsförare varumärkeshanteringsstrategier och försäljningstaktiker som lead nurturing, korsförsäljning, uppförsäljning etc. för att marknadsföra produkter. I viss mening är produktmarknadsföring lika försäljningsinriktad som produktledd.

Produktmarknadsföring är drivkraften som hjälper företag att:

Framgångsrikt positionera produktens unika försäljningsargument , skapa engagerande budskap och marknadsför den strategiskt.

Förstå marknaden som produkten befinner sig på och kundernas preferenser.

Skapa en marknadsföringsstrategi för produkten med hjälp av insamlad information och bygg långsiktiga marknadsföringsstrategier.

Sälj produkten och uppmuntra befintliga kunder att köpa igen

Öka kundernas acceptans och användning av produkten

En produktmarknadsföringsstrategi kan verka likna traditionella marknadsföringsstrategier, men det finns subtila skillnader – traditionell marknadsföring främjar företaget eller varumärket som helhet, medan produktmarknadsföring har ett mer begränsat omfång eftersom den är produktfokuserad.

Produktmarknadsföring fokuserar på marknadsföring till kunden och på att öka efterfrågan och användningen, medan traditionell marknadsföring fokuserar på att skaffa och konvertera kunder samtidigt som varumärkets budskap är konsekvent i alla kanaler.

Eftersom produktmarknadsföring är produktcentrerad ingår den ofta i produktfunktionen inom ett företag, till skillnad från övriga marknadsföringsfunktioner som rapporterar till marknadschefen eller CMO.

Michael Shipper, produktmarknadsföringschef på Google, förklarar:

En produkt inom det området liknar i hög grad en byggnad som ständigt är under uppbyggnad. Den blir aldrig helt färdig; det finns alltid förbättringar som kan göras, och jag tror att det är det som skiljer produktmarknadsföring från andra typer av marknadsföring.

En produkt inom det området liknar i hög grad en byggnad som ständigt är under uppbyggnad. Den blir aldrig helt färdig; det finns alltid förbättringar som kan göras, och jag tror att det är det som skiljer produktmarknadsföring från andra typer av marknadsföring.

Vanliga utmaningar vid utformningen av en produktmarknadsföringsstrategi

Produktmarknadsföring befinner sig i skärningspunkten mellan kundsupport, försäljning, produkt- och marknadsföringsteam.

Detta hjälper varumärket att närma sig produktmarknadsföring på ett mer holistiskt sätt, men det komplicerar också processen. Här är några vanliga fallgropar som produktmarknadsföringsteamet stöter på när de ska skapa en väl genomtänkt strategi:

Ansvar: Det saknas insyn i vem som driver produktledningsstrategin. Vissa tillskriver detta ansvar marknadsföringsteamet, medan andra tilldelar det produkt- eller säljteamet.

Tvärfunktionellt samarbete: Produktmarknadsförare måste samarbeta med flera team, såsom försäljning, produkt, varumärke, support etc., för att bygga upp och genomföra sina strategier. Detta innebär ofta att hantera relationer med olika intressenter på olika nivåer i organisationen, påverka utan auktoritet och försöka få acceptans för initiativ, vilket allt kräver väl utvecklade sociala färdigheter.

Kund : Team misslyckas ofta med att förstå kundernas omedelbara behov på grund av bristande kundinsikter och forskning.

Samordning: Bristande samordning mellan ledningen när det gäller produktfunktioner, budskap, KPI:er och annat.

KPI:er : Med tanke på rollens samarbetsinriktade karaktär blir det svårt att mäta och kvantifiera effekten av produktmarknadsföringsstrategier.

Prioriteringar: Konkurrerande prioriteringar leder till en försvagad produktutvecklingsprocess och försenad lansering.

Hur man bygger en effektiv produktmarknadsföringsstrategi i 5 enkla steg

En effektiv produktstrategi för marknadsintroduktion positionerar produkten strategiskt, skapar medvetenhet genom kontextuella kampanjer och utnyttjar tankeledarskap för att cementera auktoritet. Men när produkt-, marknadsförings-, försäljnings- och kundtjänstteam arbetar isolerat från varandra uppstår en tydlig klyfta.

I det här scenariot skulle det vara ett steg i rätt riktning att använda ett verktyg som ClickUps allt-i-ett-plattform för produktledning. ClickUp är mycket anpassningsbart när det gäller funktionalitet och befriar team från ineffektivitet och slöseri med tid.

Arbeta tillsammans, från koncept till lansering, med ClickUp Product Management-programvaran

Detta centraliserade verktyg ersätter all produktivitets-, kommunikations- och uppgiftshanteringsprogramvara i alla avdelningar och möjliggör samarbete med en enda applikation för uppgifter, dokument, chatt, mål och teamhantering.

Den verkliga frågan kvarstår: Hur skapar du en produktmarknadsföringsstrategi som för din produkt till kundens dörr? Här är en steg-för-steg-checklista:

Steg 1: Lär känna din produkts ideala kunder och skapa en persona

Börja med att skaffa dig djupgående kunskap om dina målkunder för att skapa en välunderbyggd köparprofil:

Förstå deras problem, intressen, förväntningar och motivationer

Lär dig mer om de kanaler som dina kunder använder för att nå din produkt.

Undersök nuvarande kunder för att få insikt i de problem de står inför.

Genomför marknadsundersökningar med hjälp av marknadsanalysprogramvara och jämför liknande produkter för att kartlägga styrkor och svagheter hos din produkt.

Analysera demografi och grupper utifrån gemensamma egenskaper som utbildning, inkomstnivå, karriärväg etc. samt unika egenskaper som intressen, beteende och så vidare.

Om produkten är en B2B-lösning, lägg till ett lager med firmografiska data såsom branschtyp, företagsstorlek etc.

Använd data för att skapa 2–3 köparprofiler som bäst representerar din ideala kundbas.

De data du samlar in när du skapar din köparprofil blir grunden för dina produktkrav för nästa utvecklingscykel. För att säkerställa att data samlas in, lagras och delas på rätt sätt kan du använda ClickUp Brain – ett AI-drivet verktyg som effektiviserar produkthanteringen.

Skapa ett dokument med produktkrav med ClickUp Brain

Använd rätt AI-prompter för att utveckla ett omfattande produktkravsdokument, anpassa det efter dina kunders behov och dela det med teamet med ett enda klick. Oavsett om du vill påskynda dina produktplaner och dokumentation eller effektivisera kundfeedback, ger ClickUp Brain dig de verktyg du behöver på ett och samma ställe.

Steg 2: Brainstorma produktpositionering och budskap

Produktpositionering och budskap handlar om att visa hur din produkt kan gynna kunderna med kontextuella budskap.

Att hitta rätt produktpositionering och budskap är ett lagarbete. Låt inte en hybrid arbetsstil sätta dina brainstorming-sessioner på paus. Prova ClickUp Whiteboards – en virtuell whiteboard som omvandlar ditt teams idéer till samordnade åtgärder.

Brainstorma, kartlägg och förverkliga idéer för produktbudskap med ClickUp Whiteboards

Med denna visuella tavla kan du lägga till anteckningar, bilder, länkar, uppgifter osv., koppla din produktvision till budskapet och samordna ditt team – allt med hjälp av en rolig, kreativ canvas!

När ni utbyter idéer med varandra, använd dessa punkter för att skapa en kundcentrerad marknadsföringsstrategi för produkten:

Vem kommer att ha mest nytta av vår produkt?

Vilka specifika problem löser produkten?

Varför skulle kunderna vilja betala för vår produkt?

Varför skulle någon välja vår produkt framför konkurrenternas?

Proffstips: Samla denna information för din marknadsföringsplan med hjälp av funktionen ClickUp Docs, som hjälper dig att redigera dokumentet i realtid tillsammans med teamet och tagga dina teammedlemmar så att alla är informerade och på samma sida, inklusive sälj-, produkt-, marknadsförings- och kundsupportteamet.

Samarbeta och redigera smidigt i ClickUp Docs

Bonus: Du kan använda ClickUp Brain för att skapa en hisspitch utifrån detta dokument och sammanfatta vad som gör din produkt så attraktiv i ett engagerande format.

Steg 3: Utveckla din marknadsföringsstrategi med en produktplan

Du har gjort grovjobbet, nu är det dags att sammanställa det till en produktplan. Beroende på hur produkt- och marknadsföringsavdelningarna är organiserade i din organisation kommer du antingen att äga produktplanen själv eller samarbeta med en produktchef som gör det.

Du kan använda verktyg för processkartläggning för att optimera ditt produktmarknadsföringsflöde.

Ett annat lättillgängligt alternativ är ClickUps Gantt-diagramvy. Med den här funktionen kan du organisera uppgifter baserat på produktområde, se en tidslinje och lägga till sprintar i en delad, mycket visuell produktplan – så att teamen kan se vad de arbetar mot och vad som kommer härnäst.

Använd ClickUps Gantt-diagram för att skapa produktplaner som främjar teamwork

Informationen i produktplanen kommer att vägleda din marknadsföringsstrategi. Du kan skapa en produktplan för din webbplats, mobilapp och mycket mer:

Ladda ner denna mall Håll ordning på dina produkter med hjälp av ClickUps mall för produktplanering när du utvecklar nya produkter.

Om du vill ha en översikt på makronivå över din produkts funktioner och förstå hur din satsning relaterar till din organisations vision och strategiska inriktning kan ClickUps mall för produktplanering vara till hjälp. Det är ett utmärkt sätt att kartlägga varje steg i produktutvecklingscykeln, från idé till lansering. Använd denna mall för att ge ledningsgruppen veckovisa uppdateringar om genomförandet och publicera release notes både internt och externt.

Här är några viktiga datapunkter som du måste inkludera i din produktplan: Vilka är dina mål för produktmarknadsföring?

Vilka målgrupper kommer du att rikta dig till först med din produkt?

Hur ska du engagera dina kunder med ditt budskap och din positionering?

Vilken typ av stödmaterial kommer du att tillhandahålla för sälj- och supportteamet?

Hur ska du prissätta din produkt?

Kommer du att sälja direkt till kunderna eller använda tredjepartsdistributörer?

Vilka plattformar kommer du att använda för din marknadsföringskampanj, till exempel marknadsföring i sociala medier, betalda annonskampanjer, bloggar, livechatt, webbplats, e-post etc.?

Vilka KPI:er kommer du att övervaka för att mäta framgång?

Hur ska du utvärdera och prioritera produktfunktioner för att driva produktens framgång?

Är du osäker på vilken produkt du ska prioritera? ClickUps mall för produktfunktioner hjälper dig att jämföra olika produktfunktioner för att bedöma om varje funktion stämmer överens med målen och behoven hos din målgrupp.

Ladda ner denna mall Driv strategiska beslut med bättre insyn i de bästa funktionerna i din produkt med hjälp av ClickUps mall för produktfunktionsmatris.

Om du behöver spåra viktiga datapunkter som funktionstyp, kund, värde, påverkan och mer, belyser denna mall följande:

Viktiga funktioner som ger mest värde för att samordna teamets insatser

Tillgängliga resurser och budget för att prioritera projekt med större genomslagskraft

Marknadsföringsverktyg är ett måste idag – de gör det möjligt för mindre team att få jobbet gjort snabbt utan att känna sig överväldigade.

Nästa steg är att informera alla team om din marknadsföringsstrategi och förse dem med nödvändiga resurser, såsom produktprover, varumärkesriktlinjer, faktablad och marknadsföringsmaterial.

Här är en produktmarknadsföringsmall från ClickUp som alla produktteam kan dra nytta av – oavsett om det gäller planering, uppföljning eller optimering av produktmarknadsföringskampanjen:

Ladda ner denna mall Sätt igång din marknadsföringsplan med ClickUps anpassningsbara mall för marknadsföringsplaner.

Istället för att kämpa med spridda kalkylblad eller jonglera mellan olika verktyg kan du använda ClickUps mall för marknadsföringsplaner för att planera, spåra och optimera dina marknadsföringskampanjer på ett och samma ställe.

Oavsett om du vill sätta upp uppnåeliga marknadsföringsmål, organisera uppgifter i genomförbara steg eller spåra framsteg med inbyggda mätvärden och analyser är den här mallen allt du behöver. Använd Key Results View för att fastställa och spåra mätbara mål för din marknadsföringsplan och lägg till anpassade fält som "Procentuell fullbordande" och "Effekt" för att underlätta mätningen.

Steg 5: Lansera, följ upp och optimera din marknadsföringsstrategi

Det sista steget innebär att lansera din produkt internt och externt (i den ordningen). Interna lanseringar säkerställer att alla är medvetna om din produkts unika försäljningsargument och fördelar, medan externa lanseringar använder försäljnings- och marknadsföringstaktik för att marknadsföra din produkt till kunderna.

Slutligen, kom ihåg att definiera dina KPI:er, såsom demo-registreringar, produktanvändningsnivå, Net Promoter Score, vinstprocent etc., och följ upp resultaten av dina insatser.

5 exempel på framgångsrika produktmarknadsföringsstrategier

En erfaren produktmarknadsföringschef planerar produktstrategin i linje med kundens behov, varumärkesvärden, reklampositionering, marknadsföringskommunikationsplan och prissättningskrav.

I praktiken innebär detta fem strategier som kan tillämpas i olika skeden av produktens livscykel:

En representation av produktlivscykeln via Adobe

Källa

1. Strategi för målmarknaden

Varför: För att fokusera på en nischmarknad, bygga en stark varumärkesidentitet och skapa en lojal kundbas.

Fungerar för: Introduktionsfasen i produktmarknadsföringens livscykel

Oatside är ett utmärkt exempel på orsaksrelaterad produktmarknadsföring riktad till en specifik målgrupp: miljömedvetna konsumenter.

Denna typ av produktmarknadsföring tilltalar denna kundgrupp och positionerar Oatside som ett positivt varumärke som bryr sig om djur och miljö:

Oatside visar upp varumärkets etos och ökar produktmedvetenheten bland miljömedvetna kunder via Oatside

Kunderna kan handla utan dåligt samvete och företaget tjänar på ökad försäljning samtidigt som det stöder en god sak.

Här är några viktiga punkter att tänka på när det gäller målmarknadsstrategin: Få information om din målgrupp – oavsett om det gäller deras övertygelser, kultur, demografi, hobbyer, aversioner, problem och så vidare.

Använd denna taktik endast om ditt varumärke passar in i bilden; att tvinga ditt varumärke att visa ett visst värde kommer inte att gå hem hos en informerad publik.

2: Varumärkesstrategi

Varför: För att marknadsföra produkten indirekt

Fungerar för: Introduktions-, tillväxt- och mognadsfaserna i produktmarknadsföringens livscykel.

Ingen utnyttjar sitt varumärkes kraft och engagerar sig i produktmarknadsföring som Apple gör.

Ta vilken som helst av Apples produktlanseringar – de är mästarklass i att skapa förväntan och önskan utan att avslöja för mycket om produkten innan den stora avslöjandet.

Om du vill ha fler bevis kan du titta på Apples Instagram-sida, där det är svårt att hitta bilder på iPhones, iMacs, iPads osv.

Apples Instagram-flöde via Instagram

Allt du kommer att se är hur kunderna använder Apples produkter för att göra sina liv enklare och mer färgstarka i bokstavlig mening.

Apple är mycket duktiga på att prata om sina produkter på ett sätt som gör kunden till berättelsens ”hjälte”:

iPhone-produktfunktioner via Apple

Resultatet? Denna strategi skapar spänning och nyfikenhet hos konsumenterna, driver efterfrågan och skapar ett buzz kring deras produkter.

3: Reklamstrategi

Varför: för att få kundens uppmärksamhet på ett kreativt sätt

Fungerar för: Tillväxtfasen i produktmarknadsföringens livscykel

Coca-Colas kampanj ”Share a Coke” använder reklam för att rikta sig till kunder som befinner sig i tillväxtfasen av sin resa:

Coca-Colas banbrytande kampanj sålde 250 miljoner namngivna flaskor via Coca Cola

I denna kampanj personaliserade Coca-Cola sin produkt genom att ersätta logotypen med populära namn och fraser.

Det slutgiltiga målet var att uppmuntra kunderna att hitta och dela en Coca-Cola med sina nära och kära. Denna innovativa strategi ökade varumärkesengagemanget och lojaliteten bland befintliga och potentiella kunder.

Genom att använda reklam som ett kundinriktat verktyg betonade varumärket personalisering och uppmuntrade delning i sociala medier, vilket gjorde kampanjen till en stor framgång.

Viktig slutsats: Om du vill följa samma väg kan du använda dessa tips som utgångspunkt: Var inte rädd för att experimentera med kreativitet i din reklams berättande.

Fokusera på problem, fördelar, USP osv. som har potential att träffa rätt hos din målgrupp – det är här som alla data du samlat in kommer till nytta.

Få en djupare förståelse för varför och hur kunderna använder din produkt så att du kan positionera den mer strategiskt.

Läs kundrecensioner, genomför undersökningar, delta i betatestning och så vidare för att få en känsla för dina kunders aktuella tankesätt och behov.

4: Marknadskommunikationsstrategi

Varför: För att förmedla produktens unika försäljningsargument

Fungerar för: Mognadsstadiet i produktmarknadsföringens livscykel

När det gäller att använda en marknadsföringskampanj för att nå kunder i ett produkts mognadsfas är Nike ett utmärkt exempel.

Varumärket är mycket duktigt på att förmedla sina produkters unika försäljningsargument (USP) genom att använda kulturella händelser och rörelser i sina marknadsföringsbudskap.

Nikes kampanjer är aktuella och relevanta, oavsett om det handlar om att fira Pride Month, Black Lives Matter-rörelsen, stödja idrottare under OS eller kämpa för social rättvisa:

BeTrue-webbplats via Nike

Varumärkets genialitet ligger i att betona de emotionella och ambitiösa aspekterna av sina sport- och fitnessprodukter. Att lägga till en mänsklig touch till den konkreta produkten väcker positiva känslor hos kunden.

Detta tillvägagångssätt hjälper Nike att behålla sin position som marknadsledande och nå ut till kunder som söker mer än bara produkter – kanske ett varumärke som står för något meningsfullt.

5: Prissättningsstrategi

Varför: För att få kunderna intresserade tidigt

Fungerar för: Introduktions-, tillväxt- och mognadsfaserna i produktmarknadsföringens livscykel.

Dollar Shave Club vet hur man marknadsför sig mot män som letar efter prisvärda, praktiska och högkvalitativa groomingprodukter. Ta en titt på deras hemsida, som erbjuder ett startpaket för nya medlemmar till ett klubbarpris:

Varumärket integrerar prissättningen väl i sin produktmarknadsföringsstrategi utan att det ser billigt ut i överförd bemärkelse via The Dollar Shave Club

Viktig slutsats: När du integrerar pris i din produktmarknadsföringsstrategi: Implementera en differentierad prisstrategi och prenumerationsmodell för att rikta dig till olika kundsegment och skapa en stabil intäktsström.

Marknadsför prissättningsalternativ via digital annonsering, innehållsmarknadsföring och partnerskap för att visa upp värdet som din produkt erbjuder.

Övervaka regelbundet viktiga nyckeltal såsom abonnemangstillväxt, kundlojalitet och genomsnittlig intäkt per användare.

Arbeta mot produktmarknadsföringsmål

Du kan ha den bästa produktmarknadsföringsstrategin, men om dina mål inte är tydligt definierade kommer ditt team att gå i fel riktning från början.

Förbättra dina färdigheter i att definiera produktmarknadsföringsmål med dessa tre tips:

Tips 1: Använd S.M.A.R.T-målramverket

Dina produktmarknadsföringsmål bör följa S.M.A.R.T.-ramverket – de ska vara specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna. Detta ramverk hjälper dig att ytterligare kategorisera dina mål i förhandlingsbara och icke-förhandlingsbara mål.

Ladda ner den här mallen Nå dina projektmål effektivt med ClickUp SMART Goals-mallen

Använd den helt anpassningsbara mallen ClickUp SMART Goals för att definiera, spåra och visualisera tydliga mål. Den hjälper dig att skapa SMART-mål, dela upp dem i mindre uppgifter och visuellt spåra framstegen under den definierade tidsramen. Goal Effort View hjälper dig att mäta den insats som krävs för varje mål, och SMART Goal Worksheet View ger dig ett utrymme för att brainstorma och lagra alla dina idéer.

Tips 2: Använd KPI:er för att följa framstegen

Att bevisa avkastningen på din produktmarknadsföringsstrategi är det största hindret – men bara om du inte mäter och övervakar dina KPI:er. För att bedöma det exakta värdet som din produktmarknadsföringsstrategi tillför:

Samarbeta med marknadsförings-, försäljnings- och kundsupportteam (CX) för att få data och analyser och hitta sambandet mellan din produktmarknadsföring och dina försäljnings-/marknadsförings-/CX-insatser.

analyserna för din produktkampanj med hjälp av Utvärderamed hjälp av ClickUps programvara för marknadsföringsproduktivitet . De mycket anpassningsbara och visuella ClickUp-instrumentpanelerna sätter in uppgifter som är kopplade till din färdplan och dina marknadsföringsplaner i sitt sammanhang:

Skapa en KPI-instrumentpanel i ClickUp

Identifiera och lista de mest relevanta mätvärdena att övervaka, såsom kundanskaffningskostnad (CAC), kundlivstidsvärde (CLTV), konverteringsfrekvens, leadgenerering, webbplatstrafik, öppnings- och klickfrekvens för e-postmeddelanden och så vidare.

Tips 3: Driv kundrelationshantering

Att samla in kunddata i realtid och förbättra kundupplevelsen är det bästa sättet att överbrygga klyftan mellan kundernas förväntningar och produktens funktioner.

På så sätt får du också en fullständig bild av kundens intressen, preferenser och beteenden, vilket gör att du kan skräddarsy dina produktmarknadsföringsinsatser därefter. Detta bidrar i hög grad till att du når dina produktmarknadsföringsmål.

Använd dessa tips för att samla in data och optimera kundresan: Registrera och analysera kundinteraktioner över olika kontaktpunkter – kunderna använder idag flera olika kanaler för att nå ditt varumärke.

Anpassa marknadsföringsbudskap och erbjudanden utifrån kundens unika preferenser.

Identifiera möjligheter till merförsäljning och korsförsäljning i både online- och offlinekanaler.

Förbättra kundnöjdheten och lojaliteten med noggrant utvalda program

Samarbeta med support- och säljteam för att erbjuda en smidig kundupplevelse.

Eftersom det finns flera faktorer att hålla koll på, låter detta som ett jobb för ClickUp Goals:

Olika målsättningar i ClickUp Goals hjälper dig att enkelt förstå data

Med den här funktionen kan du:

Lägg till uppgifter från olika team i ett gemensamt mål

Organisera mål med lättanvända mappar och dela dem med relevanta intressenter.

Skapa mappar för att spåra sprintcykler, OKR, veckovisa medarbetarutvärderingar och mycket mer.

Sätt upp tydliga mål och visualisera framstegen i procent.

Vart är produktmarknadsföringen på väg?

Framtiden för produktmarknadsföring utvecklas snabbare än någonsin, driven av personalisering, AI-integration och värdebaserad marknadsföring.

Alla dessa trender påverkar din produktmarknadsföringsstrategi på flera sätt:

Marknadsföringsmognad : Varumärken utnyttjar personaliserade kunddata med hjälp av AI-verktyg och erbjuder skräddarsydda erbjudanden för att öka kundnöjdheten. Netflix är ett exempel på ett varumärke som har lyckats med denna produktmarknadsföringsstrategi.

Datadriven : Produktmarknadsföring blir alltmer datadriven, där data används för att: Driva strategiska beslut med produkttestning och lärandekultur i förgrunden Integrera isolerade team med agilt samarbete, specialistkompetens och AI-arbetsflöden Samla in användbar information såsom kundproblem, preferenser och mer Driva intelligent personalisering med datadrivet innehåll

Driv strategiska beslut med produkttestning och en lärandekultur i förgrunden

Integrera isolerade team med agilt samarbete, specialistkompetens och AI-arbetsflöden

Samla in användbar information såsom kundernas problem, preferenser och mycket mer.

Driv intelligent personalisering med datadriven innehåll

Driv strategiska beslut med produkttestning och en lärande kultur i förgrunden

Integrera isolerade team med agilt samarbete, specialistkompetens och AI-arbetsflöden

Samla in användbar information såsom kundernas problem, preferenser och mycket mer.

Driv intelligent personalisering med datadrivet innehåll

Upptäck det strategiska värdet av produktmarknadsföring med ClickUp

Produktmarknadsföring är en pågående process. Innan kunderna köper en produkt går den fram och tillbaka mellan utvecklings- och lanseringsfaserna flera gånger.

Som produktmarknadsförare har du alltid fullt upp med produktinformation, kampanjdata, kundfeedback, aktiveringsuppgifter, planeringsmöten och möten med intressenter. Det finns alltid mer att göra än du har tid eller resurser för.

Men det blir ännu bättre med rätt verktyg och tillgång till kunskap om produktmarknadsföring. Utnyttja det strategiska värdet av produktmarknadsföring med produktmarknadsföringsprogramvara från ClickUp. Registrera dig direkt!

Vanliga frågor

1. Vad är en produkts marknadsföringsstrategi?

En produktmarknadsföringsstrategi är en plan för att förstå:

Hur man positionerar, marknadsför och prissätter produkten på marknaden

Vilka är dina mest lojala kunder och hur når du dem?

Hur man integrerar input från produktmarknadsföringsprocessen tillbaka till produktutvecklingsprocessen inom produktens livscykel

2. Vilken roll spelar produktmarknadsföringsstrategin?

Den primära rollen för en produktmarknadsföringsstrategi är att skapa en övergripande marknadsföringsplan för en specifik produkt. Denna plan definierar hur produkten ska uppfylla målen för kunden, organisationen och intressenterna under produktens hela livscykel.

Den uppmuntrar olika team, såsom produktutveckling, marknadsföring, kundservice och försäljning, att samarbeta och förstå hur produkten kan förbättras för att öka lönsamheten och kundnöjdheten.