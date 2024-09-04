10 gratis mallar och exempel för marknadsföringsplaner

Oavsett om du är marknadsföringsproffs eller nybliven entreprenör är det en utmaning att omvandla idéer till konkreta uppgifter, strategier och mål. Här kommer en marknadsföringsplan väl till pass som en perfekt guide för att skissa upp marknadsföringsinitiativ.

En roadmap hjälper dig att visualisera och kartlägga dina digitala marknadsföringsplaner, sätta upp tydliga mål och hålla ditt marknadsföringsteam uppdaterat hela tiden.

Det kan dock vara svårt och tidskrävande att skapa en plan från grunden, till den grad att det motverkar syftet – att effektivisera marknadsföringsaktiviteterna. Det är där mallar för digitala marknadsföringsplaner kommer till undsättning!

Utforska vårt urval av de 10 bästa gratis mallarna för marknadsföringsplaner 2024. Lär dig allt om deras unika funktioner och hur du använder dem för att boosta din marknadsföring!⚡

Vad är en mall för marknadsföringsplan?

En marknadsföringsplan är en strategisk och omfattande handlingsplan som syftar till att uppnå specifika marknadsföringsmål. Marknadsföringsplaner består vanligtvis av milstolpar, tidsplaner, resurser och leveranser mellan olika avdelningar, vilket ger en "levande" ögonblicksbild av pågående uppgifter.

En marknadsföringsplanmall är som ett färdigt verktyg för att definiera och integrera dina mål med uppgifter. Den har en användarvänlig layout och en steg-för-steg-plan för att nå marknadsföringsmål, såsom att stärka ditt varumärke eller attrahera fler leads. Se den som en hjälpsam guide som håller alla på samma sida när de förbereder sig för att lansera en kampanj.

Några av de viktigaste fördelarna med att använda denna mall är:

Tydlighet: Mallen innehåller tydligt definierade uppgifter och mål för att effektivisera dina marknadsföringsinsatser. Effektivitet: Den färdiga designen hjälper dig Den färdiga designen hjälper dig att arbeta snabbare med färre resurser. Konsekvens: Du kan följa samma organiserade layout i mallen för olika marknadsföringskampanjer. Kontrollera framsteg: Du kan mäta och följa framstegen och framgångarna för din marknadsföringsplan på ett systematiskt sätt.

Vad kännetecknar en bra mall för digital marknadsföring?

En praktisk marknadsföringsplanmall bör:

Få en tydlig och koncis översikt: Avsnitten för marknadsföringsstrategi, mål och specifika steg måste vara tydligt strukturerade för att en marknadsföringschef ska kunna anpassa dem.

Flexibilitet för anpassning: En bra mall passar de unika behoven för varje marknadsföringskampanj och möjliggör anpassning efter varumärket.

Inför milstolpar: Det måste finnas en tydlig tidsplan med möjlighet att lägga till milstolpar så att du kan följa hur Det måste finnas en tydlig tidsplan med möjlighet att lägga till milstolpar så att du kan följa hur marknadsföringsprojekten fortskrider.

Uppmuntra samarbete : Mallen ska underlätta kommunikationen mellan teammedlemmarna och göra det enklare : Mallen ska underlätta kommunikationen mellan teammedlemmarna och göra det enklare att hantera prioriteringar.

Var visuellt tilltalande: Du bör kunna inkludera visuella element för att förbättra läsbarheten och engagemanget i din marknadsföringsplan.

10 gratis mallar och exempel för marknadsföringsplaner

Det kan vara överväldigande att navigera bland alla alternativ, och budgetbegränsningar kan göra utmaningen ännu större. Men oroa dig inte! Vi erbjuder dig 10 fantastiska mallar för marknadsföringsplaner från ClickUp, perfekta för både nybörjare och erfarna marknadsförare. Och vet du vad? De har en oslagbar fördel – de är helt gratis!

1. ClickUp-mall för marknadsföringsplan

Ladda ner denna mall Uppnå marknadsföringsframgång utan ansträngning med ClickUp-mallen för marknadsföringsplaner.

Börja din ambitiösa roadmap-resa med ClickUp Marketing Roadmap Plan Template. Den är idealisk för att skapa enkla till komplexa roadmaps för tvärfunktionella team, kampanjer och kundgrupper! 🤩

Denna användarvänliga marknadsföringsplanmall låter dig definiera dina mål i målförteckningen. När du är nöjd med målen lägger du till de uppgifter som krävs för att uppnå dem och ser hur de automatiskt spåras i mallens förloppsindikator.

Mallen erbjuder också vyn Key Results, som listar dina definierade mål tillsammans med anpassade fält som beskriver detaljer som status, framsteg och förfallodatum för varje uppgift.

Därefter finns Progress Board-vyn, som omvandlar dina nyckelresultat till en Kanban-tavla i kortformat. Korten kategoriseras efter anpassade statusar som Pågående, Avbruten, Slutförd, Planerad och Behöver input. Filtrera dem efter nyckelresultat och uppdatera statusar med den intuitiva dra-och-släpp-redigeraren.

Slutligen illustrerar tidslinjevyn varaktigheten för dina marknadsföringsmål och nyckelresultat. Gör justeringar genom att klicka på tidsramsknappen och välja mellan alternativ som dag, vecka och månad.

2. ClickUp-mall för strategisk marknadsföringsplan

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan för att planera genomförbara mål för ditt team.

Säg adjö till stressen när du skapar din nästa marknadsföringsstrategi. ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan handlar om att spåra din plans framgång genom konkreta OKR (mål och nyckelresultat). Den hjälper dig att definiera dina marknadsföringsmål, planera nyckelresultat, hantera din budget och mycket mer. 🙌

Börja med OKR-listvyn för att sätta upp dina marknadsföringsmål, inkludera viktiga nyckelresultat och automatiskt övervaka uppgiftsförloppet genom att lägga till det anpassade fältet Progress (Auto).

I marknadsföringsplanens listvy hittar du en översikt över uppgifter som är kopplade till dina projekt. Här kan du enkelt hålla koll på din budget, dina utgifter, dina kanaler och deras koppling till relevanta OKR.

Du kan anpassa din mall genom att välja Board view, som visar viktiga resultat och projektuppgifter på en Kanban-tavla. Spåra projektets framsteg med hjälp av anpassade statusar som Öppen, Planerad, Pågående, Avbruten och Slutförd.

För att ytterligare anpassa din marknadsföringsplan erbjuder mallen olika anpassningsbara fält, inklusive:

Etikettfält : Identifiera OKR, skilj mellan viktiga resultat och mål och följ upp framstegen.

Rullgardinsmenyer : Inkludera en detaljerad lista över marknadsföringskanaler och ange vilket kvartal ett projekt eller en OKR ska genomföras.

Pengafält : Markera den beräknade budgeten för varje enskilt projekt och övervaka de tillhörande utgifterna.

Manuella framstegsfält: Spåra och justera manuellt procentandelen av framstegen för ett mål och dess nyckelresultat.

Ladda ner denna mall Förbättra din innehållsplanering med ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan.

Det är nästan omöjligt att etablera en onlineverksamhet utan att investera i innehållsmarknadsföring. Med ClickUps mall för innehållsmarknadsföring har det aldrig varit enklare att skapa och organisera en omfattande strategi för innehållsmarknadsföring som ökar din kundbas!

Använd innehållsförteckningen, mallens initiala översikt, för en omfattande översikt över ditt innehåll i form av uppgifter. Posterna är organiserade efter publiceringsmånad och innehåller anpassade fält för att förenkla marknadsföringsprocessen med övervakning av ansvariga, prioritet, innehållstyp, kanaler, publiceringsdatum och mer.

I statuspanelen visas uppgifter som kort och organiseras efter anpassade statusar som Att göra, Pågående, För godkännande, Kassat och Klar, vilket underlättar snabb kontroll av godkännande eller slutförande. Klicka på ett uppgiftskort för att få tillgång till detaljerad information och ändra innehållsstatus med enkla dra-och-släpp-åtgärder.

För att spåra schemat för innehållsproduktion kan du använda kalendervyn för publiceringsdatum, som markerar olika publiceringstider för ditt innehåll, färgkodade efter typ (blogginlägg, video, artikel, infografik eller affisch). I den här vyn kan du spåra dina oplanerade och försenade uppgifter på höger sida av skärmen.

Slutligen kan du med avdelnings tidslinjevyn utforska innehållstidslinjer grupperade efter motsvarande avdelningar (personal, försäljning och marknadsföring samt administration).

4. ClickUp-mall för roadmap-whiteboard

Ladda ner denna mall Organisera dina idéer på ett tydligt sätt och börja erövra marknaden med denna ClickUp-mall för roadmap-whiteboard.

Med ClickUp Roadmap Whiteboard Template är det enkelt att utforma en helt anpassningsbar, visuellt tilltalande plan för din nya produkt eller ditt nya projekt. 🎂

Som en whiteboardmall fungerar den som en helt anpassningsbar yta där du kan lägga till medieobjekt som former, text eller klisterlappar och omvandla dem till konkreta uppgifter. Dessutom kan du använda kopplingar – linjer och pilar – för att skapa relationer mellan uppgifter eller skapa tankekartor för att bryta ner komplexa idéer.

Mallen integrerar sömlöst visuella hjälpmedel, samarbetsverktyg och organisatoriska funktioner för att säkerställa att alla är uppdaterade om projektets utveckling. Verktyget hjälper dig också att visualisera projektets framsteg och mål.

Lägg till uppgifter eller dokument genom att klicka på ikonen Uppgift eller Dokument och ordna dem efter eget tycke. Sedan kan du ändra projektets status, lägga till ansvariga eller länka uppgifterna med hjälp av Connectors för att ställa in beroenden.

Teammedlemmarna kan nämna varandra på whiteboardtavlan och på så sätt snabba upp arbetet. Dessutom finns det obegränsat med utrymme, så marknadsföringsteamen kan samla alla sina tankekartor och designer på ett ställe samtidigt som de förbättrar sina arbetsflöden.

5. ClickUp Kanban View Roadmap Template

Ladda ner denna mall Håll dig på rätt spår och håll koll på dina mål med denna visuellt tilltalande Kanban-roadmapmall från ClickUp.

Om du vill skapa marknadsföringsplaner som utvecklas med tiden är det troligt att traditionella planer inte är till någon större hjälp. Accelerera istället din produktutveckling med ClickUp Kanban View Roadmap Template! Denna helt anpassningsbara översikt låter dig hantera uppgifter och mål i form av kort genom ett användarvänligt dra-och-släpp-gränssnitt. 🌻

De viktigaste fördelarna med denna mall för produktmarknadsföringsplan är enklare kommunikation mellan intressenterna och bättre insikt i den löpande planen och dess framsteg. Dessutom bidrar den till ökad ansvarighet genom att uppgifter tilldelas utvalda teammedlemmar och tidsplaner anpassas efter kundernas synpunkter och marknadsdynamiken.

Utnyttja mallens fulla potential genom att dra nytta av:

Anpassade vyer : Använd tidslinjevyn för att hålla koll på försenade och oplanerade uppgifter eller teamarbetsbelastningsvyn för att se hur mycket arbete som tilldelats varje medlem under en viss period.

Anpassade statusar : Märk uppgifter med statusar som Brådskande, Hög, Låg, Normal eller Ingen prioritet i vyn Prioritetsbord för att säkerställa smidig : Märk uppgifter med statusar som Brådskande, Hög, Låg, Normal eller Ingen prioritet i vyn Prioritetsbord för att säkerställa smidig uppföljning av framsteg.

Anpassade fält: Öppna listvyn för roadmap och lägg till anpassade fält som ansvarig, team, prioritet och förfallodatum för att visualisera framstegen på ett smidigt sätt.

6. ClickUp-mall för produktplan

Ladda ner denna mall Dela upp uppgifter, tilldela resurser och följ upp framstegen effektivt med ClickUps mall för produktplanering.

Med ClickUps mall för produktplanering kan du visualisera varje steg i produktutvecklingsprocessen, från idégenerering till lansering av den färdiga produkten.

Det är viktigt att notera att varje anpassad vy i denna mall för produktmarknadsföringsplan på mappnivå är unik och kommer att hjälpa dig i olika delar av din produktutvecklingsresa. Du kan till exempel använda välkomstvyn för att hjälpa nya användare att lära sig allt om produkten eller dra nytta av kvartalsvis planvy för att kartlägga produktens utvecklingscykel.

I vyn Kvartalsvis roadmap kan du använda anpassade fält som Initiativ, Team och Release-status för att kategorisera ditt arbetsflöde. Dessutom kan du lägga till anpassade statusalternativ som På rätt spår, Klar och Behöver uppmärksamhet för att hantera produktens release.

Öppna produktförfrågningsformuläret för att skapa ett anpassat förfrågningsformulär genom att dra och släppa uppgiftsfält som prioritet, startdatum, förfallodatum, bilaga etc. Du kan också infoga helt anpassningsbara fält som passar din specifika produkt, lägga till en ansvarig och en förfrågare samt ändra temafärgen för att underlätta uppföljningen.

7. ClickUp-mall för hantering av marknadsföringskampanjer

Ladda ner denna mall Hantera dina marknadsföringskampanjer som ett proffs och förverkliga dina marknadsföringsdrömmar med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer är fullspäckad med viktiga element som hjälper dig att komma igång med din kampanj och se till att ditt digitala varumärke sticker ut! Använd den för att utforma en perfekt marknadsföringsstrategi, samordna dina insatser och följa upp framstegen.

Mallens vy för produktlanseringskampanj ger en omfattande inblick i de steg och åtgärder som krävs under hela kampanjen. Uppgifterna är organiserade efter kampanjfas för enklare navigering. Varje uppgift definieras av anpassade fält som tilldelat team, marknadsföringskanal, budget och leveranstyp.

Social Media Tracker-vyn är en lista som är särskilt utformad för uppgifter i produktionsfasen. Den ger en tydlig översikt över de uppgifter som socialmedieteamet har och som kräver leveranser. Anpassade fält är kopplade till varje leverans, inklusive sociala medieplattformar, innehållstyp, utkast, slutgiltigt innehåll och godkännande.

Marknadsföringsfasvyn ger en visuell översikt över dina framsteg i varje kampanjfas. Uppgifterna visas som kort på en tavla och kan kompletteras med anpassade fält för mer djupgående insikter.

Sätt fart på din marknadsföringsverksamhet med de bästa marknadsföringsverktygen för nya företag!

8. ClickUp visuell roadmap-dokumentmall

Ladda ner denna mall Fastställ dina mål genom tidslinjer, milstolpar och uppgifter med ClickUps mall för visuella roadmap-dokument.

ClickUps mall för visuell roadmap är din lösning för att centralisera och dokumentera specifika kampanj- och projektmål, skapa en tidsplan för uppgifter och sätta upp milstolpar i förväg. 🏆

Börja med att lägga till information om ditt företag och projekt i de avsedda fälten i denna Doc-mall. När du bläddrar nedåt kommer du till avsnittet Teamprofil, där du kan ange namnen på dina teammedlemmar tillsammans med deras roller, avdelningar och ansvarsområden.

Därefter måste du fokusera på de specifika delarna av din handlingsplan:

Projektöversikt: Varför vill du att detta projekt ska lyckas? Vad handlar projektet om? Vad ledde dig till detta projekt? Mål och milstolpar: Vad vill du uppnå med detta projekt?

När du har satt upp dina mål och milstolpar kan du använda avsnittet Kvartalsplan för att övervaka teamets prestationer. Registrera resultaten kvartalsvis och ändra cellfärgerna när ett team har uppnått ett visst mål. Du kan också tilldela varje avdelning en unik färg för att underlätta uppföljningen av framstegen.

9. ClickUp Enkel mall för roadmap-dokument

Ladda ner denna mall Anpassa enkelt din väg till framgång inom digital marknadsföring med ClickUps enkla mall för roadmap-dokument.

Vi presenterar ClickUp Simple Roadmap Doc Template, ett nybörjarvänligt verktyg som låter dig ordna uppgifter i enkla sektioner, skapa en tydlig tidsplan och övervaka framstegen från början till slutet av ditt projekt.

Börja din resa med ett enkelt planeringsdokument och utnyttja andra anpassade visningsalternativ allteftersom projektet fortskrider.

Spåra ditt teams framsteg, uppgifter och leveranser i Gantt-vyn, som visar dina uppgifter utsträckta över en tidslinje.

Använd kalendervyn för att enkelt hålla koll på försenade och oplanerade uppgifter genom att filtrera dem efter ansvariga, status, prioritet, taggar och mer. Eller förenkla uppföljningen med tavelvyn, där du kan märka dina uppgifter med helt anpassningsbara statusar som Att göra, Pågår, Behöver input och Testar.

Berika ditt dokument med länkar, bilder, videor och andra medietyper. Du styr vem som kan redigera, dela och visa dokumentet för att hålla din plan konsekvent. Mallen förenklar teamkommunikationen med hjälp av taggar och kommentarer.

10. ClickUp-mall för marknadsföringsprojekt

Ladda ner denna mall Håll koll på din långsiktiga projektvision med ClickUps mall för projektplanering.

Ge dig ut på en resa mot framgångsrik projektutveckling med ClickUps mall för marknadsföringsprojekt! Oavsett hur komplex ditt projekt är, ger denna funktionsspäckade mall för projektplanering dig alla verktyg du behöver för att dominera marknaden. 🧰

Den erbjuder fem unika och anpassningsbara vyer. Prova till exempel listvyn för att organisera alla aspekter av din produktlansering i ett anpassningsbart listformat. Med arbetsbelastningsvyn kan du bedöma teamets tillgänglighet och kapacitet för att fördela resurser mer effektivt.

Använd kalendervyn för att hålla koll på releasedatum och deadlines. För en bred överblick över projektets milstolpar och beroenden kan du använda Gantt-vyn. Slutligen erbjuder tavlavyn en visuell Kanban-tavla för att spåra arbetsflöden med hjälp av en dra-och-släpp-funktion.

Varje vy har fördefinierade anpassade fält och anpassade statusar där du kan ange viktig information och spåra uppgiftsförloppet. Mallen innehåller också fördefinierade kvartalslistor för effektiv organisering av din produktplan och viktiga projektuppgifter.

Prova mallarna för digital marknadsföringsplan i ClickUp

Föreställ dig en framtid där planering är enkelt, samarbete flyter smidigt och framgång känns som en självklarhet. Med ClickUps kostnadsfria mallar för marknadsföringsplaner är allt detta möjligt och mycket mer!

Gå till ClickUp-mallbiblioteket för att utnyttja värdefulla resurser som tar din marknadsföring till nästa nivå. Du hittar mallar som förbättrar prestandan och banar väg för enastående tillväxt! 🌱