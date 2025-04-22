Gratis mallar för projektplaner i Excel och ClickUp

Som projektledare är din roll att driva dina projekt framåt så smidigt som möjligt under hela projektets livscykel.

För att lyckas med detta måste du skapa en effektiv projektplan, och turligt nog finns det mallar som kan hjälpa dig med det!

Med rätt mallar kan du skapa en översiktlig bild av dina projektmål, leveranser och strategiska initiativ för dig, dina projektintressenter och dina team, så att alla kan hålla sig synkroniserade och på rätt spår hela tiden.

Med det sagt har vi samlat 10 gratis mallar för projektplaner så att du och ditt team kan komma igång och nå målet. 🏁

Varje mall erbjuder ett unikt sätt att organisera och visualisera dina roadmaps, så ta en titt på var och en för att se vilken som passar bäst för dina projekt!

Vad är en mall för projektplanering?

En mall för projektplan är en översiktlig beskrivning av projektets mål, milstolpar och resultat, som traditionellt presenteras i en tidslinje.

Dessa planer är avgörande för projektledningen eftersom de beskriver det önskade resultatet och de strategiska steg som teamet behöver ta för att nå dit. Se det som en handlingsplan som tydligt visar tidsplaner, prioriteringar och förväntningar och delar upp målen i mindre uppgifter för att hjälpa teamen att driva projektet framåt.

Dessutom kan projektledare använda dessa projektplaner som ett verktyg för att förbättra resurshanteringen och förenkla personalhanteringen.

Vill du se ett exempel på en projektplan i ClickUps tidslinjevy? Här är ett exempel:

Få en överblick över din produktplan i ClickUp genom tidslinjevyn i ClickUp.

Om du vill skapa en egen projektplan kan du göra det från grunden, men det kan vara värt att titta på mallar för projektplaner. De är skapade av branschexperter för att hjälpa projektledare som du att bygga en solid grund för din projektplan och hjälpa dig och ditt team att driva framgångsrika projekt.

Det finns olika mallar att välja mellan, så när du väljer en mall för ditt projekt bör du se till att den innehåller följande element:

Projektmål och syften

Projektets tidsplan

Viktiga milstolpar och leveranser i projektet

Möjliga projektrisker

Projektberoenden

Är du redo att hitta din nästa favoritmall för projektplanering?

De 10 bästa mallarna för projektplaner

Som du kommer att upptäcka finns det olika typer av mallar för projektplaner. Som projektledare behöver du förse dig med flera mallar för projektledning som enkelt kan anpassas efter ditt projekts behov.

Med detta i åtanke presenterar vi här tio olika mallar för projektledningsplaner som hjälper dig att hålla din produktutveckling eller andra projekt på rätt spår.

1. Mall för projektplan

Få en gratis mall! ClickUp-mall för projektplanering

Högst upp på listan finns Roadmap Template från ClickUp.

Denna produktplanmall kan hjälpa dig att planera, spåra och hantera alla rörliga delar i dina projekt på ett effektivt sätt och på ett och samma ställe.

Projekt- och produktchefer kan använda denna mall för att:

Uppdatera och följ enkelt framstegen för dina uppgifter och projekt.

Hjälp dig och ditt team att visualisera ett projekt från förslag till slutförande.

Planera effektivt och förutse eventuella hinder eller flaskhalsar i förväg.

Samarbeta smidigt med team och kunder och förbättra projektkommunikationen.

Vad får du med den här mallen?

De innehåller fem olika fördefinierade vyer, inklusive lista, arbetsbelastning, kalender, Gantt och tavla, så att du kan visa dina projekt på olika sätt.

Dessutom ingår ClickUps fördefinierade anpassade statusar som hjälper dig att skapa ett strukturerat och smidigt arbetsflöde, samt förinställda anpassade fält som säkerställer att de viktigaste detaljerna i dina uppgifter och projekt är lättillgängliga för dig, ditt projektteam, intressenter och kunder.

Eftersom ClickUp är helt anpassningsbart kan du anpassa plattformen och mallarna efter dina projektkrav och arbetsflödespreferenser.

Använd denna mall för att skapa din ideala produktplan med bara några få klick.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med mer än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

2. Enkel mall för projektplan

Hämta gratis mall ClickUp Enkel mall för projektplan

Arbetar du med ett mindre projekt eller vill du kanske skissa upp din plan i ett dokument?

Då är den enkla projektplaneringsmallen från ClickUp något för dig!

Denna mall kan hjälpa dig att skapa en enkel men effektiv projektplan i dokumentvy med ClickUp Docs som du enkelt kan dela med ditt team och länka till dina uppgifter, mål och mer.

I dokumentet finns förinställda avsnitt som hjälper dig att skapa din plan. Och om ditt projekt blir mer komplext, eller om du helt enkelt vill lägga till fler detaljer i din plan, ger den här mallen dig flexibiliteten att anpassa varje del av dokumentet.

De erbjuder formateringsalternativ som ger dig frihet att formatera och utforma ditt dokument så att det passar just ditt projekts behov. Du kan bädda in länkar, bilder, videor och mycket mer, och till och med kontrollera behörigheterna för redigering, delning och visning för att säkerställa att din projektplan är helt skyddad från oönskade ändringar. Du kan också kommunicera med ditt team genom att tagga teammedlemmar och tilldela kommentarer.

3. Mall för affärsplan

Hämta gratis mall ClickUp-mall för affärsplan

Mallen för affärsplan från ClickUp är utformad för att hjälpa dig att skapa en strategisk plan som beskriver ditt företags viktigaste mål och strategier och håller dig på rätt spår för att nå dina långsiktiga mål. Mallen har fördefinierade vyer, såsom tidslinje och listvy, för att visualisera dina projektmål på ett organiserat sätt. Dessutom får du tillgång till förinställda anpassade fält och anpassade statusar som hjälper dig att hela tiden ha koll på projektets framsteg.

Precis som de andra mallarna i ClickUp är även denna anpassningsbar. Du kan justera den så att den passar dina projektkrav och hjälper till att stödja ditt företag när det växer.

Om du behöver hjälp med att använda mallen kan du vända dig till introduktionsguiden som medföljer mallen för att få ut mesta möjliga av denna mall för projektplanering.

4. Mall för strategisk plan på whiteboard

Hämta gratis mall ClickUp-mall för strategisk planering på whiteboard

Med ClickUp Strategic Plan Whiteboard Template kan du utveckla en visuell och strategisk plan som gör det enkelt för ditt projektteam att samordna alla viktiga steg i projektet för att uppnå önskade projektresultat.

Denna mall finns tillgänglig i ClickUp Whiteboards, där du kan skapa en detaljerad, organiserad, funktionell (och estetiskt tilltalande) whiteboard som tydligt beskriver dina strategiska planer.

Eftersom whiteboards finns på ClickUps plattform kan du lägga till dina uppgifter och projekt på din whiteboard, enkelt dela din plan med ditt team, samarbeta smidigt med dem i realtid och hålla dina strategiska planer tillsammans med ditt arbete för enkel åtkomst och överskådlighet.

5. Mall för meddelandematris

Hämta gratis mall ClickUp-mall för meddelandematris

Om du arbetar med produktutveckling och marknadsföring vet du att det krävs mer än att bara ta fram en produktprototyp. Du måste också se till att du har rätt kommunikationsstrategier och varumärkespositionering för att nå din målgrupp.

Mallen Messaging Matrix från ClickUp kan hjälpa dig att skapa en tydlig produktmarknadsföringsplan, utforma en kommunikationsplan och skapa en stark kommunikationsstrategi för att samordna ditt team kring varumärkespositionering och budskap inför din produktlansering.

Denna mall levereras också med ett Start Here Doc som guidar dig när du tar de första stegen i att skapa din egen meddelandematris.

6. Microsoft Excel-mall för agil projektplan

Via Microsoft

Om du använder ett Excel-kalkylblad för att sköta dina projektledningsuppgifter behöver du en projektledningsplan som kan integreras med denna programvara. Det är där Excel Agile-projektledningsmallen kommer in.

Med denna projektledningsplan kan du enkelt följa din produktutveckling med en enkel mall som hjälper dig att prioritera dina uppgifter och nå dina projektmål och deadlines. Du kan också använda denna planmall, särskilt det medföljande kalkylbladet, för att ange viktig projektinformation och automatiskt uppdatera din plan och projektet vid behov.

7. Microsoft Excel-mall för rullande projektplan

Via Microsoft

Med Microsoft Excel-mallen för rullande projektplan kan du mäta milstolparna i ditt projekt och hålla koll på aktiviteterna.

Som du kommer att upptäcka gör denna viktiga mall för projektledningsplanering det möjligt för dig att förstå projektaktiviteterna i detalj samtidigt som du får information om de faktiska resultat som du har registrerat i ditt projekt.

Denna mall för projektplan innehåller också ett kalkylblad för inmatning av data. Mata in dina data så uppdaterar Excel automatiskt projektplanen.

8. Mall för tidsplan för processplan i Microsoft PowerPoint

Via Microsoft

Med mallen för tidsplan för processer i Microsoft PowerPoint kan du skapa en visuell representation av din process.

Använd denna mall för att lägga upp din projektplan och process från idé till lansering, lägga till milstolpar och viktiga datum längs tidslinjen, enkelt markera viktiga händelser och spåra olika projektmått i en horisontell vy.

PowerPoint-mallen för projektplanering innehåller även instruktioner som hjälper dig att använda mallen för projektplanering.

9. Excel-mall för projektets tidsplan

Via Microsoft

Denna Excel-mall för projektets tidsplan kan hjälpa dig att skapa en strategisk plan som din organisation kan använda för att förbättra sin verksamhet, underhålla tekniska lösningar och stödja företagets vision. Med denna mall kan du lägga till milstolpar, organisera din plan efter tema, team eller status och tilldela planer till specifika personer eller avdelningar.

10. Mall för tidsplan för arbetsplan i Excel

Via Microsoft

En mall för affärsplan liknar en affärsplan eftersom den också kan ge en omfattande översikt över din organisation, vart den är på väg och hur den ska nå dit.

Med Roadmunk Business-mallen för projektplaner kan du och intressenterna i ditt företag illustrera vilka initiativ som planeras per kvartal och per avdelning. Denna typ av projektplan kan bryta ner silos och hjälpa alla att se helheten genom att ge en gemensam förståelse för de primära affärsmålen.

Relaterade resurser:

Skapa en roadmap till framgång med mallar

Projektets framgång beror på många faktorer. Därför är det viktigt att ha en solid planeringsprogramvara och en vattentät strategisk plan för att guida ditt team, säkerställa att alla intressenter är på samma sida, identifiera potentiella risker och problem i ett tidigt skede och hålla kursen för att uppfylla projektkraven.

Dra nytta av de mallar för projektplaner som vi har listat här, från mallar för produktplaner till mallar för teknikplaner.

Med en bra mall för projektplanering och ett helt anpassningsbart projektledningsprogram som ClickUp i verktygslådan är du fullt utrustad för att hantera alla projekt som kommer din väg. Programmet erbjuder ett bibliotek med mallar och hundratals funktioner som ger dig de verktyg du behöver för att driva framgångsrika projekt.

Det är gratis att prova – börja skapa din färdplan till framgång gratis idag med ClickUp!