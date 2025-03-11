10 gratis mallar för projektförslag i Word, Excel och ClickUp

Projektförslagsfasen är avgörande för att fånga upp viktiga detaljer. Utan en solid ram vet teamledarna inte vem som är ansvarig för vad, och de enskilda medarbetarna har ingen aning om vad som förväntas av dem.

Data från ResearchGate visar att nästan 40 % av alla projekt misslyckas på grund av bristfällig planering. Och om kommunikationen inte fungerar ökar andelen misslyckade projekt till nästan 60 %.

Teamen är medvetna om denna risk, vilket är anledningen till att fler leads använder mallar för projektförslag innan de trycker på lanseringsknappen. Om du leder ett team bör en mall för projektförslag fungera som en detaljerad checklista för alla dina intressenter.

Mallar för projektförslag gör mer än bara att tillhandahålla detaljerade uppgifter. En gedigen plan uppmuntrar intressenterna att engagera sig. Den hjälper dig också att säkra budgetgodkännanden samtidigt som den lyfter fram effekterna av framgång.

För att hjälpa dig att få ordning på dina projekt har vi samlat 10 av de bästa mallarna för projektförslag som du kan använda – helt gratis. Men innan vi går in på detaljerna, låt oss först ta en titt på vad ett projektförslag egentligen är.

Vad är ett projektförslag?

Ett projektförslag är en dokumenterad process som beskriver och definierar alla nödvändiga projektkrav som intressenterna måste uppfylla inom en viss tidsram. Ett välplanerat förslag ger intressenterna viktig information som budgetar, tidsplaner, mål och det övergripande syftet.

Målet är att få alla att engagera sig och, ännu viktigare, att alla är överens om en fastställd projektram.

Att få stöd från dina intressenter och teamledare är avgörande för projektets framgång, så varför inte sammanfatta de viktigaste detaljerna för att få detta att fungera? Se projektförslaget som din enda chans att visa alla inblandade:

Varför detta verkligen är en fantastisk idé

Hur intressenter kan använda sin magi för att hjälpa dig att vinna

Varför dina intressenter har tur att få arbeta med detta fantastiska projekt

Okej, kanske är tur fel ord. Men ett gediget projektförslag fångar intressenternas uppmärksamhet och får dem att vilja engagera sig. Det bör också lyfta fram den potentiella framgång som intressenterna skulle se i ett samarbete med dig – för vem gillar inte att ha ytterligare ett projektframgång i bagaget när det är dags för utvärdering?

10 gratis mallar för projektförslag som imponerar på intressenterna

Om vi ännu inte har övertygat dig, säger vi det igen – projektförslag är avgörande för projektets framgång och teamets samarbetsinsatser. Tyvärr är inte alla mallar för projektförslag likadana.

En bra mall uppfyller inte bara alla dina krav, utan gör det också enklare att planera, samarbeta och strukturera ditt föreslagna ramverk. Kolla in dessa 10 mest användbara mallar för projektförslag för att övertyga dina intressenter:

1. Mall för projektförslag i ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för projektförslag

Idealiska förslagstyper: Begärt, Obegärt, Informellt, Förnyelse, Fortsättning och Tillägg

Att dokumentera ditt projektförslag innebär inte alltid att du bara behöver arbeta med skriftlig text. Faktum är att visuella förslag kan hjälpa dig att tydligare förmedla dina idéer och din struktur.

Därför är ClickUp-mallen för projektförslag ett av de bästa alternativen för att visuellt presentera din plan. Denna mall använder ClickUp Docs för att på ett levande sätt marknadsföra ditt förslag i ett helt redigerbart format.

Anpassning är A och O när det gäller projektledning, och därför är ClickUps mall perfekt för projektledare som vill skräddarsy förslag efter sina specifika intressenters behov.

ClickUp erbjuder samarbetsfunktioner för att snabbt tilldela intressenter kommentarer med tydliga instruktioner och platshållare, utformade för att hjälpa byråer att presentera lösningar, hantera förväntningar och säkra intressenternas stöd på ett effektivt och professionellt sätt.

Bonus: Verktyg för hantering av förslag

2. ClickUp-mall för förslag från kreativ byrå

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för förslag från kreativ byrå

Idealiska förslagstyper: Begärt, Oombett, Informellt, Förnyelse och Fortsättning

Om du hanterar kunder för en kreativ byrå säljer du alltid ditt företag till dina nuvarande och potentiella kunder. Kreativa byråer måste lyfta fram vad som skiljer dem från resten och i slutändan visa kunderna hur de kan göra detta och inom vilken tidsram.

Visste du att en undersökning av marknadsföringsbyråer genomförd av Sprout Social visade att mer än 4 av 5 byråer faktiskt anpassar sina förslag för varje enskild kund?

Om du verkligen vill lyfta fram och anpassa ditt förslag till en specifik kund är ClickUps mall för förslag från kreativ byrå ett utmärkt ställe att börja. Denna mall effektiviserar presentationen för dina kunder med anpassningsbara taggar, anpassningsbara fält och en synlig förloppsindikator.

Skapa enkelt en detaljerad att göra-lista där du kan tilldela uppgifter, skapa viktiga deluppgifter, tilldela kommentarer till intressenter och ange prioritetsstatus för att visa alla de viktigaste stegen.

3. ClickUp-mall för förfrågan om förslag

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för förfrågan om förslag

Idealiska förslagstyper: Begärt, förnyelse, fortsättning och tillägg

ClickUp RFP-mallen är idealisk för dem som arbetar inom ett icke- eller åtminstone mindre konkurrensutsatt område och behöver lyfta fram sin expertis i ett projektförslag. Denna typ av förslag kräver en mall som går utöver det vanliga med sina detaljer så att alla aspekter av projektet täcks.

Förfrågningar om förslag måste vara noggranna och informativa så att alla inblandade känner till sina ansvarsområden. Med ClickUps mall för förfrågningar om förslag kan du arbeta utifrån en omfattande checklista som har anpassats av erfarna projektledare hos ClickUp!

Alla förfrågningar om förslag är inte likadana, men det finns många likheter och vanliga förfrågningar som denna ClickUp-mall innehåller. Sätt igång för att påbörja din projektförslagsprocess eller använd den för att lägga till mer specifika detaljer till ditt ramverk.

Kolla in dessa mallar för offertförfrågan!

4. ClickUp-mall för förfrågan om webbutveckling

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för begäran om förslag för webbutveckling

Idealiska förslagstyper: Begärt, Obegärt, Informellt, Förnyelse, Fortsättning och Tillägg

Utvecklingsteam är kända för att behöva projektinformation snabbt och lösningar eller projektförväntningar ännu snabbare.

Att arbeta i en miljö med höga krav på projektleverans gör att webbutvecklare måste vara precisa med sina projektplaner, eftersom de vanligtvis arbetar med projektsprints.

Använd denna mall för att söka efter anbudsgivare till ditt webbutvecklingsprojekt. ClickUps mall för anbudsförfrågan har faktiskt utformats speciellt för webbutvecklingsprojekt och för att skapa tydliga projektförslag.

Mallen innehåller en introduktionsguide med förinställningar för ClickUp Docs så att du kan lägga till din verksamhetsbeskrivning, projektöversikt, vision, tidsplan och mycket mer.

5. Mall för kommersiellt förslag i ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för kommersiellt förslag

Idealiska förslagstyper: Begärda, oombedda, fortsatta och kompletterande

Visst, det finns massor av mallar för projektförslag och affärsförslag. Men för företag som specifikt behöver ett kommersiellt förslag att lämna till investerare, markägare eller byggföretag måste du ha allt noggrant dokumenterat.

ClickUp-mallen för kommersiella förslag är perfekt för dig som vill presentera dina affärsförslag för nuvarande eller potentiella partners och alla potentiella projektomfattningsfrågor. Dessutom ger ett skräddarsytt projektförslag för ditt företag ett mycket bättre intryck.

Detta gäller särskilt för kommersiella företag som använder enkla projektförslagsmallar från Google Doc, som kanske inte innehåller något mer än företagets logotyp och verksamhetsbeskrivning. Det är dags att uppgradera till ClickUp.

6. Mall för projektbeskrivning för ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för projektbeskrivning för ClickUp

Idealiska förslagstyper: Begärda, oombedda, informella och förnyelse

Projektbeskrivningar kan vara långa dokument som innehåller alla dina tankar, idéer och förslag samlade på ett ställe. De hjälper till att organisera projektets övergripande tidsplan och ställa de väsentliga frågorna vem, vad, var, när, varför och hur.

ClickUp-projektbeskrivningsmallen fungerar som en primär komponent i ditt projekt och ger en översikt över sammanfattning, mål, projektets tidsplan, intressenter och mer.

Att kunna anpassa projektbeskrivningen är avgörande för att skapa ett gediget affärsförslag. Denna mall för projektförslag hjälper dig att undvika att bli för teknisk i ditt språk när du beskriver projektet, utan att för den skull underskatta informationen eller projektets omfattning.

7. Mall för tjänsteförslag i Microsoft Word

Via Microsoft

Idealiska förslagstyper: Oombedd, informell, förnyelse, fortsättning och tillägg

Om du letar efter en gratis och mycket enkel mall för projektförslag i Microsoft Word som du kan använda direkt för ditt nästa föreslagna projekt, så har du hittat rätt. Mallen för tjänsteförslag från Microsoft hjälper dig att dela upp ditt affärsförslag i separata avsnitt.

Dessutom kan du med denna en-sidiga förslagsmall presentera affärsmålen, projektets resultat och den övergripande strategin för projektets prissättning och tidsplan. De förformaterade tabellerna gör att du kan ange exakta och relevanta detaljer om ditt projekt – allt i ett Word-dokument.

Du kan använda denna mall som en kortfristig lösning för kontraktsförhandlingar eller förnyelse av ett gammalt projekt.

8. Förslagsmall för Microsoft Word från Template.net

Via Template. net

Idealiska förslagstyper: Oombett, informellt och fortsättning

Microsoft Word är inte känt för att vara den bästa plattformen för väl utformade projektmallar, men Template.net:s mall för projektförslag höjer ribban. Med denna kostnadsfria mall för projektförslag kan du presentera ditt projekt för intressenter utan att de behöver titta på ett intetsägande Word-dokument.

Anpassningsmöjligheterna är dock ganska begränsade, utöver textredigering. Mallen innehåller en fast uppdelning i sammanfattning, problem, lösning och mål. Samtidigt lämnar mallen inte mycket utrymme för kreativitet.

Du kan lägga till olika avsnitt och programmera dem på de flesta enheter, vilket gör det till en mycket enkel lösning för planering av ditt föreslagna projekt.

9. Mall för slutgiltigt projektförslag i Microsoft Word från Template.net

Via Template. net

Idealiska förslagstyper: Begärda, oombedda och kompletterande

För forskare, lärare och studenter är denna mall för akademiska projektförslag användbar för att föreslå kommande forskningsprojekt med en enkel men professionell uppdelning. Den detaljerade mallen för slutprojektförslag från Template.net University innehåller ett avsnitt där du kan ge institutioner mer information om dig själv eller ditt team.

Den har också avsnitt som hjälper dig att ange en tidsplan för projektdetaljerna, prissättning för forskningen och projektets villkor. Om du vill ha en skräddarsydd mall för ditt akademiska projektförslag är detta rätt val.

10. Mall för projektförslag för Microsoft Word-webbplats av Template.net

Via Template. net

Idealiska förslagstyper: Informellt, förnyelse, fortsättning och tillägg

Vill du föreslå ditt webbplatsprojekt för ett företag eller ge detaljer om din process via en begärd offert? Template.net: s mall för webbplatsprojektförslag kan vara något för dig.

I denna mall för projektförslag får du en enkel översikt som lyfter fram följande:

Vem du är och vad du gör

Projektets tidsplan och viktiga datum

Din föreslagna prisstruktur för att bygga webbplatsen

Villkor för det föreslagna webbplatsprojektet

Webbutvecklare är säkert överens om en sak – projekt kan lätt spåra ur i en hast. Därför är det bra att inkludera alla projektdetaljer och potentiella problem med projektets omfattning direkt i projektförslaget.

De 6 typerna av projektförslag

Projektledare och projektansvariga arbetar vanligtvis med sex olika typer av projektförslag, som dokumenterar deras egna unika projektmål. Innan du antar en ny projektförslagsplan är det en bra idé att först bekanta dig med de sex typerna av förslag:

1. Begärt projektförslag

Precis som det låter, uppstår denna typ av projektförslag när någon ber om eller begär ett förslag från dig. Målet är att få din expertrådgivning eller vägledning om ett specifikt projektramverk. Detta sker ofta genom en RFP eller begäran om förslag och konkurrerar inte med andra förslag (dvs. konkurrerande företag eller byråer).

2. Oönskat projektförslag

Å andra sidan skickas oombedda förslag vanligtvis utan att man har fått en specifik förfrågan eller anbudsförfrågan. Syftet med detta format är att lyfta fram varför just ditt ramverk är överlägset, vilket är anledningen till att oombedda förslag ofta används i anbud från entreprenörer.

3. Informellt projektförslag

Informella förslag begärs från kunder eller företag som inte nödvändigtvis söker en RFP, utan en mer konversationsinriktad approach för att presentera ett projekt. Målet med detta format är mer flexibelt eftersom det kräver mindre specificitet.

4. Förslag på förnyelseprojekt

Förslag på förnyelseprojekt skickas till befintliga kunder i syfte att fortsätta, utöka eller förbättra tjänsterna inom ramen för ditt föreslagna ramverk. Syftet med detta förslag är vanligtvis att lyfta fram tidigare resultat eller produktion för att öka intresset.

5. Fortsättning av projektförslag

I stället för att övertyga kunder eller företag om din plan, kommunicerar eller påminner ett fortsättningsprojektförslag intressenterna om projektets start eller aktuella framsteg. Målet är att hålla intressenterna informerade och uppdaterade – snarare än att övertala dem att acceptera förslaget.

6. Kompletterande projektförslag

Ett kompletterande projektförslag fungerar som ett fortsättningsförslag. Denna typ av förslag ger dock inte bara en uppdatering, utan begär ytterligare resurser – vare sig det gäller arbetskraft eller finansiering. Målet är att övertyga intressenterna om att det behövs mer för att slutföra den ursprungliga planen.

Vem har nytta av att använda ett projektförslag?

Företag: Projektförslag är viktiga för företag för att förstå projektets omfattning och se till att det slutförs i tid. Detta dokument hjälper dem att följa framstegen och säkerställa att alla intressenter är medvetna om eventuella förändringar eller uppdateringar som är nödvändiga för projektet.

Projektledare: Projektförslag är viktiga för projektledare för att fastställa förväntningar och se till att projektet slutförs i tid. Detta dokument beskriver tidsplan, budget, omfattning, mål, leveranser och annan nödvändig information relaterad till ett projekt.

Vad ska ingå i ett projektförslagsdokument?

Projektöversikt: Beskriv kortfattat vad projektet handlar om, dess inriktning och förväntade resultat. Detta fungerar som en introduktion till din plan och hjälper intressenterna att förstå dess relevans.

Projektmål/syften: Illustrera tydligt det önskade målet eller slutresultatet för projektet. Denna del betonar vad ditt projekt avser att uppnå.

Projektets tidsplan: Ange en uppskattad tidsplan för projektets slutförande, inklusive viktiga milstolpar. Detta hjälper intressenterna att bedöma projektets genomförbarhet.

Budgetberäkningar: Skissa på en detaljerad budgetplan som omfattar resursfördelning, arbetskraftskostnader och andra projektutgifter, så att dina intressenter får en förhandsbild av potentiella investeringsbehov.

Riskbedömning: Lyft fram potentiella risker och utmaningar som kan uppstå under projektets livslängd och visa att du är beredd på oförutsedda omständigheter.

Metodik: Förklara vilken strategi eller vilka metoder som kommer att användas för att uppnå projektets mål. I detta avsnitt redogör du för hur du planerar att genomföra projektet.

Resursbehov: Ange i detalj vilken personal, vilka material och vilka andra resurser som krävs för projektet. Denna information ger tydlighet om projektets behov.

Intressenternas roller och ansvar: Beskriv varje deltagares roll i detalj och betona deras bidrag till att uppnå projektets mål. Detta främjar ansvarstagande och tydlighet för teamet.

Projektutvärdering: I detta avsnitt beskrivs hur projektets framgång kommer att mätas och utvärderas. Identifiera nyckeltal (KPI) som kommer att användas för att mäta projektets effektivitet och framgång.

Projektets avslutning/sammanfattning: En genomtänkt sammanfattning av allt från projektets mål, uppgifter, tidsplan och förväntade resultat. Detta knyter ihop alla viktiga aspekter av förslaget på ett snyggt sätt.

Ytterligare bilagor: Bifoga eventuellt extra material, resurser eller dokumentation som kan ge ytterligare klarhet eller stöd till ditt projektförslag. Det kan vara datadiagram, mockups, befintlig forskning etc.

Vinn över företag med projektförslagsmallar från ClickUp

Projektförslag behöver inte vara tråkiga – eller för den delen – skrivna i ett trist Word-dokument. Lyckligtvis har ClickUp hundratals färdiga mallar som hjälper dig att komma igång med din nästa projektplan, ditt nästa förslag eller dina kommande förfrågningar.

Oavsett om du behöver inkludera intressenter, tilldela teammedlemmar arbete eller bara skapa ett mer visuellt tilltalande projektförslag är ClickUp lösningen för dig.

Det bästa?

Alla våra mallar är helt gratis. Skapa din egen arbetsyta, implementera en färdig mall och kom igång redan idag!