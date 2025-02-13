De 10 bästa böckerna om produktmarknadsföring för alla produktmarknadsförare

Produktmarknadsföring är allestädes närvarande och är en funktion som balanserar produkt, marknadsföring och försäljning.

Produktmarknadsförarens ansvar sträcker sig bortom produktutveckling och omfattar kundbeteende, produktpositionering, kundfeedback och marknadsföringsstrategi.

Som produktmarknadsföringschef är du en berättare som känner målgruppen, skapar en marknadsföringsplan för nya produkter och hittar sätt att interagera med dem.

Dessutom delar framgångsrika produktmarknadsförare med sig av några viktiga färdigheter – de vet hur man skapar vanebildande produkter på nischade och konkurrensutsatta marknader med hjälp av snabb kundfeedback, produktledd tillväxt, dataanalys och konkurrensbevakning.

Här är en lista över de 10 bästa böckerna om produktmarknadsföring med praktiska råd, exempel från verkligheten på hur man skapar produkter som användarna älskar och nya metoder för kundengagemang.

Listan omfattar allt från vetenskaplig reklam till produktmarknadsföringschefens ansvar och begrepp som webbanvändbarhet och varumärkeskoncept till kunddata.

De 10 bästa böckerna om produktmarknadsföring att lägga till din lista

1. Den inflytelserika produktchefen: Hur man leder och lanserar framgångsrika teknikprodukter

I The Influential Product Manager lär Ken Sandy dig hur du ska agera i varje skede av produktens livscykel, baserat på sina 20 års erfarenhet och kunskap om tillväxtfaser.

Författaren delar upp produktmarknadsföringslektionerna i lättanvända mallar och principer.

I början av produktutvecklingsprocessen bör du fokusera på att förbättra din förståelse för problemet och ta reda på alla möjliga utfall. Innan du väljer en enda strategi bör du skapa prototyper för alla alternativ och testa dem med kunder och interna intressenter.

Författarens mest praktiska råd är att kontinuerligt testa under hela design-, utvecklings- och implementeringsfasen – även om det bara är på några få målkunder.

Han föreslår att alla mallar för produktledning bör innehålla fem viktiga element:

Skriftlig hypotes: Skriv ner eller formulera ditt mål för din huvudmarknad.

Mätbart resultat: Effektivisera produktpositioneringen genom att identifiera mätvärden för att definiera framgångskriterier.

Tydlighet om begränsningar: Lös ett litet problem först och tillämpa sedan din lösning i större skala senare.

Tydlighet om roller: Var tydlig med vilka uppgifter som ska utföras och användarberättelser för målkunden.

Samarbeta kring potentiella lösningar: Uppmuntra ditt team att samarbeta kring lösningar

”Produktcheferna äger problemen (”varför” och ”vad”), och ingenjörerna äger lösningarna (”hur” och ”när”) – men det är bara genom samarbete som man kan utveckla och bygga de bästa idéerna.” – Ken Sandy

Om boken

Författare: Ken Sandy

Antal sidor: 394

Utgivningsår: 2020

Beräknad lästid: 13 timmar

Rekommendationsnivå: Grundläggande, mellanliggande och expertnivå

Betyg: (4,6/5) Amazon

Viktiga slutsatser

Boken bygger på Adam Nashs koncept om funktionskategorier inom produktledning. Sandy föreslår att en bra funktionslansering bör ha några av följande faktorer:

Metric Movers: För att förbättra produktmätvärden

Kundförfrågningar: Att åtgärda buggar eller förbättra funktioner

Delighters: Innovationer som teamet kommer på

Strategier: Funktioner relaterade till långsiktiga mål

Förbättringar: Produktförbättringar eller -förstärkningar

Vad läsarna säger:

”The Influential Product Manager är en djupgående handbok som är perfekt både för nybörjare inom produktledning och för dem som vill ha ännu större inflytande över produkterna i sitt företag. Det här är min nya favoritresurs för hur man kan vara en effektiv strategisk partner under hela produktutvecklingscykeln. ”

2. Produktmarknadsföring, förenklat: En kundcentrerad strategi för att lansera en produkt på marknaden

En av de högst rankade böckerna om produktmarknadsföring, Product Marketing, Simplified, är en praktisk guide till produktmarknadsföring.

Srini Sekaran presenterar solida ramverk för kundsegmentering och personabildning inom produktmarknadsföring. Boken definierar kundresan och visar produktmarknadsförare hur man skapar rätt personor.

Författaren väver in exempel från verkligheten på vanebildande produkter, kundbeteende i varje skede av livscykeln, produktpositionering, prissättning och förpackning.

Oavsett om du är marknadsförare inom ett företag eller riktar dig mot konsumenter, ger denna bok en grundläggande introduktion till kundernas köpbeslut. Målet med denna praktiska guide för blivande produktmarknadsförare är att visa hur man kopplar samman olika uppgifter inom produktmarknadsföring.

En intressant infallsvinkel här är att subtilt uppmuntra kundernas beteende genom att göra det enkelt för dem att följa sina instinktiva drifter.

Väck kundens instinkt, erbjud flexibla betalningsvillkor och gör det enkelt att lära sig mer om din produkt.

Dessutom delar han med sig av mallar för produktutvecklingsprocessen som du kan använda direkt i din marknadsföringsplan.

”Konst och kreativitet kretsar kring förmågan att effektivt skapa kontakt med andra. Produktmarknadsföring omfattar också detta narrativ.” – Srini Sekaran

Om boken

Författare: Srini Sekaran

Antal sidor: 204

Utgivningsår: 2020

Beräknad lästid: 10 timmar

Rekommendationsnivå: Medel

Betyg: (4,3/5) Amazon

Viktiga slutsatser

När människor köper produkter tillämpar de de tre aspekterna av själen som Platon beskrev: huvudet, hjärtat och magkänslan.

Förstå kundens engagemang i köpet av din produkt

Vädja till dina kunders logik, känslor och instinkter. Positionera dina produkter och kategorisera dem i ett särskilt område i kundernas medvetande.

Vad läsarna säger:

”Jag köpte den här boken som förberedelse inför ett nytt jobb och blev genast imponerad av hur lätt den var att ta till sig. Boken är genomtänkt, informativ och välskriven och ger en solid grund i produktmarknadsföring.”

3. Produktmarknadsföringschefen: Ansvar och bästa praxis i ett teknikföretag

När Lucas Weber var produktmarknadsföringschef sökte han på internet för att lära sig mer om marknadsföringsstrategier för försäljning av högteknologiska produkter. Vid den tiden var produktmarknadsföringsböckerna och forskningsjournalerna till liten hjälp.

Weber skrev The Product Marketing Manager: Responsibilities and Best Practices in a Technology Company för att dela med sig av sina erfarenheter från försök och misstag i arbetet och exempel från verkligheten.

Boken beskriver utmaningarna för andra team som arbetar med en produktmarknadsföringschef. Vad innebär sådana roller? Weber tar upp de unika problemen för produktmarknadsföringsteamet i en underhållande läsning och kombinerar anekdoter och intervjuer med sina kollegor och branschexperter.

Han lär ut de grundläggande färdigheter som krävs för att bli produktmarknadsföringschef och ger nya idéer och inspiration till erfarna produktmarknadsförare. Författaren varnar för att allt annat misslyckas utan en ordentlig försäljningsstrategi.

”Vi måste identifiera värden där det inte verkar finnas några.” – Lucas Weber

Om boken

Författare: Lucas Weber

Antal sidor: 123

Utgivningsår: 2017

Beräknad lästid: 10 timmar

Rekommendationsnivå: Grundläggande till medelnivå

Betyg: (4,4/5) Amazon

Viktiga punkter

Lyssna med ett öppet sinne på dem som har arbetat längre i företaget eller branschen än du.

Ta hänsyn till människors känslor, beslutsprocesser och intellektuella nivå när du pratar med dem.

Som produktmarknadsförare måste du vara beredd att ta detaljerad teknisk produktinformation och omvandla den till viktiga marknadsförings- och försäljningsbudskap.

Vad läsarna säger:

”Författarens praktiska erfarenhet av produktmarknadsföring gör boken mycket insiktsfull. Både framgångar och misslyckanden nämns, vilket kan vara till hjälp för blivande produktmarknadsförare. Även om du inte har titeln produktmarknadsförare och arbetar med andra uppgifter, såsom innehållsmarknadsföring eller tillväxtmarknadsföring, kan du hitta många bästa praxis att lära av. Särskilt användbart när marknadsförare jonglerar mellan flera ansvarsområden och organisationen inte har skapat en formell produktmarknadsföringsposition.”

4. Uppenbarligen fantastisk

April Dunford inleder Obviously Awesome och diskuterar hur hon brukade positionera produkter på sitt teknikföretag – ett formulär som marknadsföringsteamet fyllde i när de lanserade en ny produkt.

Detta skulle besvara frågorna varför, hur och vad om produkten. Denna strategi var dock tråkig och ineffektiv.

Det var då hon började bygga upp ramverk kring produktpositionering så att dina kunder kommer att älska din produkt.

Med hjälp av en åtta steg lång försäljningsstruktur visar hon spännande exempel på hur vanebildande produkter bryter igenom bruset på en överfylld marknad.

Hon beskriver vidare två fallgropar vid kontextuell positionering. De flesta produktmarknadsförare fokuserar på vad utvecklingsteamet har skapat, men inte på hur produkten förändras eller påverkar målmarknaden.

Framgångsrika företag utvecklar ständigt sina produkter i takt med förändrade marknads- och konsumenttrender.

Det är en av de bästa böckerna om produktmarknadsföring eftersom Dunford har arbetat med några av de bästa nystartade företagen i över 25 år och hjälpt dem att positionera sina produkter bättre (eller rätt).

Produktmarknadsförare som vill ha en smidig produktstrategi för att vinna fler affärer bör läsa denna bok.

”Även om vi förstår att sammanhanget är viktigt, misslyckas vi oftast med att medvetet välja ett sammanhang eftersom vi tror att sammanhanget för vår produkt är uppenbart.” – April Dunford

Om boken

Författare: April Dunford

Antal sidor: 202

Utgivningsår: 2019

Beräknad lästid: 15 timmar

Rekommendationsnivå: Grundläggande till avancerad

Betyg: (4,5/5) Amazon

Viktiga slutsatser

Dunford beskriver de fem komponenterna i effektiv positionering:

Konkurrenskraftiga alternativ: Visualisera alternativ för målgruppen om din produkt inte fanns

Unika egenskaper: Den konkurrensfördel som din produkt har jämfört med andra

Värde (och bevis): Fördelarna med produktens funktioner för din målgrupp

Målmarknadens egenskaper: Egenskaper hos köpare som gör att de bryr sig om produktens värde

Marknadskategori: Placera din produkt i en befintlig marknadskategori eller försök skapa en ny kategori. De användare som kommer att finna din lösning passar marknaden.

Vad läsarna säger:

”Välskriven och lättläst bok om positionering. Ett måste, särskilt om du är intresserad av marknadsföring av tekniska produkter. Går bortom teoretiska konstruktioner och erbjuder ett praktiskt ramverk för att nå den ideala positioneringen.”

5. Inspired: Hur man skapar tekniska produkter som kunderna älskar

Marty Cagans Inspired, som är den mest sålda boken inom affärsforskning och utveckling, förklarar hur effektiv produktledning bidrar till att designa, bygga och skala framgångsrika teknikprodukter.

Författaren ger värdefulla insikter om hur de bästa teknik- och framgångsrika företagen, såsom Apple, Tesla och Facebook, genomför produktlanseringar och hur man strukturerar framgångsrika produktorganisationer.

Även om denna produktmarknadsföringsbok skrevs 2008, när det inte fanns någon tydlig yrkesroll för produktmarknadsförare, är den en värdefull källa för att förstå psykologin bakom tekniska produkter.

Produktmarknadsanpassning, oavsett företagets utvecklingsstadium, kräver en korrekt strukturering av produktteam, en relevant marknadsföringskampanj och strategiskt värde med avseende på affärskontext och inriktning.

”En produktchef arbetar outtröttligt och leder produktteamet för att kombinera teknik och design för att lösa verkliga kundproblem på ett sätt som uppfyller verksamhetens behov.” – Marty Cagan

Om boken

Författare: Marty Cagan

Antal sidor: 386

Utgivningsår: 2008

Beräknad lästid: 20 timmar

Rekommendationsnivå: Grundläggande till avancerad

Betyg: (4,6/5) Amazon

Viktiga slutsatser

Enligt Cagan fungerar de bästa produktteamen eftersom:

De behandlar risker (värde, användbarhet, genomförbarhet, affärsmässig lönsamhet) innan de bygger sina lösningar.

De definierar produkten i samarbete med alla team (dvs. design, teknik och produktledning arbetar sida vid sida).

De erbjuder lösningar som i grunden löser underliggande problem.

Vad läsarna säger:

”Marty har fångat varje område som påverkar en produktorganisation ur olika personers perspektiv: produktchef, designer, intressenter, säljchefer och leveranschef, vilket gör denna bok relevant för alla inom ett produktföretag.”

6. Hooked: Hur man skapar vanebildande produkter

Om ditt team har kämpat med misslyckade produkter ger Nir Eyals Hooked dig en fyrstegsprocess (kallad Hooked-modellen) för att skapa vanebildande produkter som dina kunder kommer att älska.

Det bästa är att boken beskriver de beteendetekniker som sociala medieplattformar använder för att hålla användarna intresserade och få dem att komma tillbaka.

Så, vad gör dessa företag annorlunda? De erbjuder lösningar som man kommer att tänka på först. De associerar sig så starkt med ett problem eller behov att deras målgrupp automatiskt vänder sig till dem.

Till exempel är ”sök” idag organiskt förknippat med Google, eller behovet av att ”må bra” leder omedelbart människor till Instagram. Eyal visar läsarna hur man bygger sådana associationer och tillämpar ”Hooked Model”.

”Många innovationer misslyckas eftersom konsumenterna irrationellt övervärderar det gamla, medan företagen irrationellt övervärderar det nya.” – Nir Eyal

Om boken

Författare: Nir Eyal

Antal sidor: 243

Utgivningsår: 2014

Beräknad lästid: 13 timmar

Rekommendationsnivå: Grundläggande till avancerad

Betyg: (4,6/5) Amazon

Viktiga punkter

Hooked-modellen består av en fyra-stegsprocess inbäddad i en loop eller cykel som involverar utlösaren, handlingen, investeringen och den variabla belöningen.

Det finns två typer av triggers. Externa triggers är direkta, betalda, förtjänade, relationella eller egna uppmaningar till handling. Interna triggers är de associationer som människor gör med sina smärtpunkter.

Din produkt måste lösa ett problem upprepade gånger och konsekvent (tänk på Facebook eller Instagram – när du är uttråkad besöker du dessa webbplatser utan yttre påverkan) för att skapa en vana.

Vad läsarna säger:

”Det här är en utmärkt bok för den som vill lära sig vad som gör en produkt framgångsrik. Den hjälper till att lyfta fram många av de begrepp som vi ser i vårt dagliga liv men som vi inte kan sätta namn på, t.ex. triggers, åtgärder, belöningar och investeringar. Den är ett utmärkt komplement för den som vill utveckla en produkt och fungerar som en checklista för att se om du har täckt in de viktigaste aspekterna av din produkt.”

7. Produktchefens överlevnadsguide

Steve Haines, grundare av The Product Management Executive Board, uppmanar produktmarknadsförare att tänka strategiskt för att avancera i sin karriär.

I The Product Manager’s Survival Guide delar författaren med sig av en stegvis plan för att lyckas som produktmarknadsförare och hur man bygger minimalt fungerande produkter (MVP) med hjälp av praktiska verktyg och tekniker.

Boken innehåller tekniker för att få inflytande, lansera och släppa produkter samt mått för att utvärdera produktens prestanda.

Som produktchef lär du dig att se bortom egenskaper och funktioner och bli en produktexpert och kundförespråkare. Oavsett om du är nybörjare och letar efter tips om produktmarknadsföring eller en erfaren ledare, har den här boken allt du behöver för att bidra med konsekventa positiva resultat till ditt företag.

Fördjupa dig i de kreativa aspekterna av produktledning samtidigt som du kartlägger kundresan.

”När produktledningen inte är ordentligt organiserad, samordnad eller avgränsad måste människor arbeta hårdare för att uppnå samma mål och ta fram framgångsrika strategier.” – Steven Haines

Om boken

Författare: Steve Haines

Antal sidor: 223

Utgivningsår: 2013

Beräknad lästid: 11 timmar

Rekommendationsnivå: Medel till avancerad

Betyg: (4,1/5) Amazon

Viktiga punkter

En produkt är inte alltid en enskild artikel, utan inom ett företag finns det en hierarki av tjänster och produktlinjer.

Produktledning är en modell som omfattar upptäckt, innovation, strategiarbete, experiment, planering, utveckling och marknadsföring av produkter.

Produktmarknadsföring består av fyra aspekter: kartlägg din position, bli expert inom ditt område, få alla att fokusera på företagets mål och fortsätt framåt.

Vad läsarna säger:

”Jag bytte karriär från militären till försäljning och nyligen till produktledning. Den här boken borde vara obligatorisk läsning för alla som arbetar med produktledning! Steven gör ett utmärkt jobb med att beskriva exempel från sin egen karriär och stödja dem med taktiker och riktlinjer som läsaren kan använda direkt. Han tillhandahåller också många användbara mallar och verktyg som jag planerar att införliva så snart som möjligt. Det enda jag ångrar är att jag inte läste den tidigare!”

8. Produktdriven tillväxt: Hur man skapar en produkt som säljer sig själv

Wes Bush inspirerades att skriva denna bok när han slösade bort 300 dollar på att skriva en vitbok för en SaaS-produkt. När han hjälpte till att lansera en gratis premiumprodukt från 0 till 100 000 användare insåg han en överraskande sanning: de flesta hade fel när det gällde att sälja programvara.

I Product-Led Growth föreslår Bush en produktledd strategi och ger praktiska tips för att spara utvecklingskostnader och följa en lämplig strategi för lansering av SaaS-produkter.

Han bryter ner komplexa marknadsföringskoncept för teknikprodukter i intressanta diagram och tabeller.

Produktfyllningar är till exempel som Coca-Cola som serveras med pommes frites. Mainstream-kunder kommer alltid att kolla in de stora fyllningarna, så ett paket hjälper till att driva upp den genomsnittliga intäkten per användare (ARPU).

”Förmågeskuld är det pris du betalar varje gång din användare misslyckas med att uppnå det viktigaste resultatet med din produkt.” – Wes Bush

Om boken

Författare: Wes Bush

Antal sidor: 278

Utgivningsår: 2019

Beräknad lästid: 15 timmar

Rekommendationsnivå: Medel till avancerad

Betyg: (4,5/5) Amazon

Viktiga slutsatser

En värdegap uppstår när det finns en skillnad mellan upplevt värde och upplevt värde; ju större ditt värdegap är, desto läckigare är din tratt.

Det finns tre skäl till varför värdegapet är så stort inom SaaS-branschen, nämligen produktens bristande kapacitet, bristande medvetenhet om kundernas behov och överdrivna löften om en lösning.

För att skapa tekniska produkter som kunderna är villiga att betala för bör du eliminera värdegapet och friktionen som leder till låg produktacceptans.

Vad läsarna säger:

”Jag skulle rekommendera alla SaaS-grundare att läsa den här boken innan de startar sitt företag – många delar kan verka teoretiska. Och sedan, två år efter produktlanseringen, läsa den igen – då kommer du att upptäcka att varje ord är helt logiskt. Mycket bra.”

9. The Design of Everyday Things

Boken publicerades ursprungligen 1988 under titeln The Psychology of Everyday Things. Donald Norman beskriver psykologin bakom bra och dålig design och föreslår samtidigt designprinciper.

Även om The Design of Everyday Things berör discipliner som ergonomi, designpraxis och beteendepsykologi, har denna bok en given plats bland böcker om produktmarknadsföring.

Att förstå kognitiv psykologi är en av många aspekter av produktmarknadsföring.

Utifrån premissen om kundernas förväntningar och behov argumenterar författaren övertygande för hur produktdesign överbryggar kommunikationen mellan objektet och användaren.

Medan innovatörer skyller på sig själva för produktmisslyckanden är den överraskande sanningen, som boken antyder, att produkter misslyckas när designen saknar intuitiv vägledning.

Författaren uppmanar designers, produktmarknadsförare och produktmarknadsföringschefer att omfamna kraften i begränsningar och designa för fel. Det viktigaste budskapet i en bra design är att den inte behöver någon förklaring.

”Bra design är faktiskt mycket svårare att upptäcka än dålig design, delvis eftersom bra design passar våra behov så väl att den blir osynlig.” – Donald Norman

Om boken

Författare: Don Norman

Antal sidor: 368

Utgivningsår: 2013

Beräknad lästid: 20 timmar

Rekommendationsnivå: Avancerad

Betyg: (4,4/5) Amazon

Viktiga slutsatser

En bra design utnyttjar produktens begränsningar för att hjälpa användaren att förstå produkten.

Bra produktidéer överlever när designprocessen tar hänsyn till mänsklig psykologi.

Människocentrerad design för tekniken och människan närmare varandra

Vad läsarna säger:

”Om du är UI- och UX-designer måste du ha den här boken, eftersom den är din BIBEL ... Den hjälper oss verkligen att förstå enkla designprinciper som vi annars kanske skulle missa i designens eller enkelhetens namn.”

10. Building For Everyone: Expandera din marknad med designmetoder från Googles produktinkluderingsgrupp

Detta är den första boken på listan som diskuterar vikten av mångfald och inkludering i produktdesign.

I Building for Everyone framför Annie Jean-Baptiste övertygande argument för att företagsledare ska anta en inkluderande strategi för att skapa produkter för kvinnor, människor med annan hudfärg och andra underrepresenterade grupper.

Författaren går steg för steg igenom de frågor som marknadsförare, användarforskare och produktmarknadsföringschefer bör ställa för att inkludera fler användargrupper i designprocessen.

Som chef för produktinkludering på Google påpekar Jean-Baptiste att produktinkludering utvidgar användargruppen från en "genomsnittlig" person till en mångfaldig och dynamisk population av olika raser, etniciteter, kön och förmågor.

”När du prioriterar inkluderande design börjar du fokusera på användarnas djupa oro för att lösa dessa problem.” – Annie Jean-Baptiste

Om boken

Författare: Annie Jean-Baptiste

Antal sidor: 272

Utgivningsår: 2020

Beräknad lästid: 14 timmar

Rekommendationsnivå: Avancerad

Betyg: (4,6/5) Amazon

Viktiga punkter

Den gyllene regeln för inkluderande produktmarknadsföring är inte ”behandla andra som du själv vill bli behandlad”, utan ”behandla andra som de själva vill bli behandlade”.

Underrepresenterade grupper utgör en betydande del av befolkningen och är därför drivkrafter för tillväxt.

Underbetjänade kunder bör stå i centrum för dina rutiner och processer.

Vad läsarna säger:

”Den här boken inspirerade mig att inleda en diskussion om produktinkludering och bli en förespråkare för detta i alla organisationer jag har arbetat för sedan dess. För alla som arbetar som produktledare inom något område kommer den här boken att tydliggöra att det är bra för både människor och företag att skapa produkter för alla.”

Andra hedersomnämnanden bland böcker om produktmarknadsföring

