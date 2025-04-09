10 gratis mallar för prislistor och prislistor i Word, Google Docs och ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en prislistmall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En prislistmall är ett färdigt dokument eller kalkylblad som du kan redigera för att skapa en lista över de produkter eller tjänster du säljer, tillsammans med motsvarande priser. Det är ett utmärkt sätt att hålla reda på din prisinformation. " } } ] }

På dagens konkurrensutsatta marknad är det viktigare än någonsin att ha en professionell prislista.

Prislistmallar erbjuder ett effektivt sätt att organisera prislistor och i vissa fall även hjälpa till att hantera lagerlistor och utgifter.

Gillar du tanken på att spara tid (och, låt oss vara ärliga, pengar) genom att skapa effektivare processer? Processkartläggning kan hjälpa dig att utvidga den effektiviteten till andra delar av ditt företag!

En väl utformad prislistmall kan spara tid för företag och öka deras intäkter, oavsett vilken bransch de verkar inom.

I den här artikeln tittar vi närmare på åtta mallar för prislistor. Du kommer kanske att bli förvånad över några av de komplexa funktionerna som finns i dessa kostnadsfria mallar.

Vad är en prislistmall?

En prislistmall är ett färdigt dokument eller kalkylblad som du kan redigera för att skapa en lista över de produkter eller tjänster du säljer, tillsammans med motsvarande priser. Det är ett utmärkt sätt att hålla reda på din prisinformation.

Prislistmallar innehåller vanligtvis kolumner för:

Produkt- eller tjänstenamn

Priser

Beskrivningar

Annan relevant information

Du kan använda filter och vyer för att organisera dina mallar så att det blir enkelt att hitta den information du behöver.

Vad kännetecknar en bra prislistmall?

Bra prislistor skapas utifrån mallar som är tydliga, omfattande, anpassningsbara, visuellt tilltalande, tillgängliga och lätta att uppdatera.

När du väljer en mall bör du tänka på följande:

Tydlighet : Mallen ska ha en tydlig och logisk layout som gör det enkelt för dig att redigera och snabbt hitta information.

Fullständighet : Mallen ska innehålla all nödvändig information, såsom produktdetaljer, prisnivåer, enhetspriser, rabatter och relevanta villkor.

Anpassningsbarhet : Mallen ska vara flexibel så att du kan redigera och anpassa den efter dina specifika behov.

Användarvänligt: Användargränssnittet ska vara intuitivt och enkelt att använda.

Enkel att uppdatera: Mallen ska vara enkel att uppdatera och underhålla så att användarna snabbt kan göra ändringar och uppdateringar.

Samarbete vid upptäckt och redigering, lägg till kommentarer och bädda in länkar i ClickUp Docs.

Genom att ha dessa faktorer i åtanke kan företag hitta en mall som är lätt att uppdatera och ger kunderna snabb tillgång till prisinformation.

10 prislistmallar

Här är åtta kostnadsfria prislistmallar som hjälper stora och små företag att skapa och hantera prislistor.

1. ClickUp-prislista

ClickUp-prislistmallen för produktbaserade och tjänsteleverantörer innehåller allt du behöver i en lättanvänd mall. Och den är gratis!

De innehåller två statusar (aktiv och inaktiv), sex anpassningsbara fält och fyra visningstyper som gör att du kan anpassa data och vyer efter dina prioriteringar.

Dessutom får du sex anpassningsbara fält för att registrera unika data:

Beskrivning: Registrera en detaljerad beskrivning av produkten eller tjänsten. Erbjudande: Ange typen av erbjudande, till exempel en produkt, tjänst eller prenumeration. Investeringstyp: Notera investeringstypen, till exempel en engångsavgift eller ett återkommande abonnemang. Investeringsbelopp: Ange investeringsbeloppet Kategori: Tilldela dina produkter eller tjänster till kategorier ID: Ange ett unikt identifieringsnummer för varje produkt eller tjänst.

Fyra vyer ger dig många alternativ för att snabbt komma åt och redigera dina data:

Produktlista: En lista över alla produkter med beskrivningar, priser och detaljer.

Lista över tjänster: En lista över alla tjänster med beskrivningar, priser och detaljer.

Tavla-vy: En En Kanban-tavla över dina produkter med olika kolumner för varje steg i försäljningsprocessen.

Använda den här mallen: En lista över alla personer som för närvarande använder den här mallen

Den kostnadsfria redigerbara prislistmallen innehåller allt du behöver för att registrera och visa komplexa prisuppgifter. Ladda ner och anpassa denna prislistmall idag och gör dig redo att behärska din prissättning som en mästare!

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, för att skapa en anpassad prislistmall för alla typer av företag på några sekunder. Skapa en prislista i ClickUp Brain

2. ClickUp-mall för produktprissättning

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för produktprissättning

Säg adjö till sömnlösa nätter orsakade av en oorganiserad lagerlista. 😪

ClickUp-mallen för produktprissättning gör mer än bara att skapa tilltalande prislistor. Den hjälper dig också att uppdatera priser och organisera all din produktinformation på ett enda ställe – oavsett om det behövs för dina kunder eller dina butiker.

Med omedelbar tillgång till inköpspriser och produktinformation kan du slippa tråkiga sökningar (och kollegers frågor) och komma igång med arbetet. 🤓

När du har fått igång mallen för produktprissättning kan du överväga att lägga till mallar för försäljningsrapporter för att få en bättre överblick.

Mallen för produktprissättning har följande funktioner:

Listvyer: Se alla dina utvalda produkter på ett ögonblick, filtrera och sortera efter olika kriterier och justera vyerna för enkel åtkomst till den information du behöver.

Anpassningsbara fält: Anpassa spårningsinformation med uppgifter som SKU, enhetspriser, varumärke, produkttyp, produktkategori, storlek, kvantitet och färg.

Kom igång-guide: Få ut mesta möjliga av din mall med en genomgång av mallens inställningsprocess.

Vill du ha en översikt över dina produkter? Kolla in listan Produkter efter kategori för en grupperad översikt. Om du sysslar med varumärkeshantering kan tabellen Produkter efter varumärke vara till hjälp.

Precis som den tidigare nämnda mallen visar mallen för produktprislista en prislista, men med ClickUps intuitiva tavelvy.

Mallen för produktprissättning hjälper dig att skapa smidigare processer och smartare arbetsflöden. Du sparar tid och ökar din effektivitet på en och samma gång! Du kan förbättra dina system ytterligare genom att integrera ett CRM-arbetsflöde som komplement till dina processer.

3. ClickUp-mall för bokföringsprissättning

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för bokföringsprissättning

Letar du efter ett effektivt men enkelt sätt att spåra och hantera prissättningen för ditt bokföringsföretag? ClickUp-mallen för bokföringsprissättning kan hjälpa dig att nå dit! 🥳

Denna mall hjälper dig att hålla koll på tjänster, prissättning och faktureringsscheman med funktioner som:

Listvyer: Innehåller tre listvyer, Komponenter, Månadsvis och Kvartalsvis, så att du kan filtrera och sortera tjänster efter olika kriterier.

Anpassningsbara fält: Spåra unik information såsom enhetspris, enhet, totalpris, serviceklassificering, faktureringsschema och kvantitet.

Tabellvyer: Månads-, kvartals- och årsvisningar visar dina servicebetalningar per månad, kvartal respektive år.

Om ditt bokföringsföretag letar efter ett sätt att organisera prissättningen för sina tjänster är mallen för bokföringsprissättning en utmärkt lösning. Den är enkel att använda, mångsidig och tidsbesparande. Bokföring för vinst! 📣

4. Mall för provisionsprislista i ClickUp

Läs mer ClickUp-mall för provisionsprislista

Mallen för provisionsblad från ClickUp är utformad för att automatiskt beräkna provision, oavsett vilken struktur din organisation har.

Denna mall har flera sätt att sortera uppgifterna i din rapport. Kontrollera provisioner efter säljteam, status eller funktionsområde. Med detta provisionsblad har du alltid en översikt över kassaflödet i ditt företag.

5. Mall för prislista för Word Business

Med Word-mallen för prislistor kan du snabbt skapa en professionell prislista för ditt varumärke.

Den kostnadsfria mallen för prislistor för företag från Template.net gör det möjligt för nästan alla typer av företag att snabbt ta fram och skriva ut en prislista som är kompatibel med ett stort antal program, bland annat:

Google Docs

Google Sheets

Excel

Word

Apple Numbers

Apple Pages

Några av funktionerna är:

Tabell med kolumner för produktnamn, beskrivning, pris och kvantitet

Rubrik med din logotyp och kontaktinformation

Sidfot med din webbadress och länkar till sociala medier

Möjlighet att lägga till anpassade fält för ytterligare information

Den kostnadsfria Word-mallen för prislistor hjälper dig att förse kunderna med lättförståelig prisinformation så att ditt varumärke kan göra ett gott intryck. Extra pluspoäng för det användarvänliga, anpassningsbara gränssnittet och de utskrivbara prislistalternativen.

Det här är ett bra val om du letar efter en gratis mall för aktiekurslista som är lätt att redigera och kompatibel med många program.

6. Mall för prislista för städtjänster i Word

Template Labs kostnadsfria mall för prislista för städtjänster är ett utmärkt verktyg som hjälper dig att skapa professionella prislistor för ditt städföretag.

Redigera dem enkelt i Word eller Excel för att lägga till dina tjänster, priser och företagsinformation.

Skicka sedan iväg den digitalt eller skriv ut den och dela ut den för att marknadsföra din städfirma! 🧹

Den kostnadsfria prissättningsmallen innehåller många alternativ och en rad användarvänliga funktioner:

Tabell med kolumner för tjänstens namn, beskrivning, pris och kvantitet

Rubrik med företagslogotyp och kontaktinformation

Sidfot med webbadress och länkar till sociala medier

Möjlighet att lägga till anpassade fält för ytterligare information

Färgglada grafik som gör prislistor roliga

Tydligt och lättläst textområde

Mallen för prislista för städtjänster kan hjälpa dig att öka försäljningen genom att ge dina kunder lättförståelig information om tjänster och priser.

Dessutom kan det hjälpa dig att göra ett gott första intryck på potentiella kunder genom att presentera dina tjänster på ett professionellt sätt. Om du behöver skapa en snygg prislistmall för ett städföretag finns prislistmallen för städtjänster här för dig!

Bonus: Mallar för faktablad!

7. Mall för prislista för restaurangmenyer i Word

Skapa enkelt en attraktiv restaurangmeny med Word Restaurant Menu Price List

Alla restaurangägare och menymaestron, hör upp!

Behöver du uppdatera din meny? Kolla in den kostnadsfria Word-mallen för restaurangmenyer och prislistor från Template.net. Vad är den hemliga ingrediensen i en aptitretande meny som kommer att glädja dina kunder och öka din försäljning?

Det handlar om rolig design, enkel redigering och möjligheten att publicera din meny online eller skriva ut den för användning i din restaurang. Denna gratis utskrivbara prislista har ett användarvänligt gränssnitt som listar dina läckra rätter och deras respektive priser.

Professionella prislistor som denna mall har en förstklassig layout så att din meny ser lika bra ut som din mat smakar. Men det slutar inte där. Mallen för restaurangmenyns prislista har ett anpassningsbart omslag som är sött som en paj. 🥧

I den konkurrensutsatta restaurangbranschen är effektivitet A och O.

Av alla de vackra prislistorna i denna sammanställning kan denna spara dig värdefull tid och möda tack vare sin enkla design som gör den lätt att redigera i Word, Google Docs, Apple Pages eller Publisher. Med bara några få klick har du en professionell meny som kommer att imponera på dina hungriga gäster.

Har du svårt att slå dina konkurrenter? Överväg att införliva en mall för konkurrensanalys i din process. Om du prioriterar att spara tid kan implementering av automatisering av arbetsflöden påskynda vissa av dina andra uppgifter.

Förbättra ditt kulinariska utbud, locka kunder och gör din restaurang eller butik till samtalsämnet i stan med denna kostnadsfria, redigerbara prislista för matälskare – som du dessutom enkelt kan skriva ut. Bon appétit! 😋

8. Mall för livsmedelsprislista i Google Docs

Skapa en snygg, anpassad meny för din restaurang med den kostnadsfria mallen för matprislistor i Google Docs.

Sugen på framgång inom livsmedelsbranschen? Vi har en annan gratis och fantastisk mall för livsmedelspriser åt dig! Mallen för livsmedelsprislista för Google Docs från Template.net är en kulinarisk skatt som garanterat kommer att lyfta fram dina läckra rätter och frestande delikatesser. 🍲🥞

Säg adjö till förvirring och oorganiserad prissättning! Med den här mallen kan du skapa en visuellt tilltalande prislista för livsmedel på bara några minuter.

Du kan redigera mallen i många program, inklusive Google Docs. Ladda ner den till något av följande program för att anpassa din prislistmall:

Google Docs

Illustrator

Word

Apple Pages

PSD

Utgivare

Vad utmärker denna mall? Låt oss dyka in i dess lockande funktioner. Till att börja med gör dess intuitiva layout redigering till en barnlek.

Med den kostnadsfria mallen för livsmedelsprislista kan du också lägga till och redigera din egen logotyp och bild. I den snabba livsmedelsbranschen är effektivitet A och O. Denna kostnadsfria prislista-mall effektiviserar processen för att skapa menyer, vilket sparar tid och energi.

Med bara några få klick får du en professionellt utformad meny som du kan vara stolt över att visa upp för dina kunder.

9. Mall för prislista för Google Docs-tjänster

Med denna prislista-mall för Google Docs kan du snabbt och enkelt skapa en snygg prislista för ditt företag.

Är det dags att skapa en snyggare prislista för ditt tjänsteföretag?

Få det gjort snabbt med den kostnadsfria mallen för prislista för Google Docs-tjänster från GDoc.

Den superenkla listmallen (det är ju trots allt Google Docs!) låter dig lägga till egna bilder, varumärken, tjänster och prisinformation för att helt anpassa och redigera din prislistmall.

Mallen har en rolig design med tre olika servicepaket: Standard, Premium och Gold, med olika färgade kantlinjer.

Du kommer att uppskatta det breda utbudet av alternativ som låter dig anpassa den kostnadsfria mallen efter din stil. Den mycket anpassningsbara designen låter dig:

Lägg till ditt företagsnamn och logotyp

Visa kontaktinformation

Ange dina tjänster och prisuppgifter

Redigera teckensnitt, färger och storlekar efter eget tycke.

Mallen för tjänsteprislista för Google Docs hjälper dig att komma igång med en professionell prislista som du kan använda för att marknadsföra ditt företag till nya eller återkommande kunder.

10. Mall för prislista för Google Docs-byråer från Template.net

Använd denna prislista-mall för Google Docs för att hålla koll på din reklambyrås utgifter och tjänster.

Denna prislista för reklambyråer i Google Docs är en game changer för reklambranschen. Denna kostnadsfria, redigerbara prislista har utformats speciellt för att tillgodose reklambyråers unika behov.

Denna mall ger en organiserad struktur för att lista din byrås tjänster, från kreativt arbete och design till digital marknadsföring och PR. Den gör det möjligt för dig att tydligt presentera dina priser, vilket gör det lättare för potentiella kunder att förstå vad de får för sin investering.

Google Docs realtidsredigeringsfunktion gör att du snabbt kan justera din prissättningsinformation när marknadsdynamiken förändras. Dessutom gör dess samarbetsfunktioner det möjligt för flera teammedlemmar att uppdatera, granska och godkänna prislistan, vilket säkerställer enhetlighet inom hela din byrå.

Mallen för prislista för reklambyråer i Google Docs är ett värdefullt verktyg för byråer som söker ett effektivt sätt att hantera sin prissättningsstrategi.

Öka dina vinster med gratis redigerbara prislistmallar

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld är det en livräddare att ha en prislistmall som fungerar bra för ditt företag. Du kanske också vill överväga att använda programvara för resurshantering eller produktutveckling för att få klarhet och vägledning när du sätter dig större mål.

Det låter kanske som mycket, men när du sätter dig in i det kommer du att upptäcka att programvara och mallar påskyndar dina processer.

Automatiseringsverktyg kan i synnerhet påskynda repetitiva uppgifter och hjälpa dig att utföra dem mer effektivt. För mer information kan du ta del av några exempel på automatisering av affärsprocesser för att få idéer om hur du kan förbättra dina system.

Mallarna kan hjälpa dig att spåra lager, registrera försäljning, marknadsföra och sälja dina tjänster samt informera konsumenterna om dina prislistor. Oavsett storleken på ditt företag kan en uppdaterad prislista hjälpa dig att öka dina vinster.

I denna omfattande guide har vi utforskat en skattkista av mallar som passar många olika typer av företag. Oavsett om du driver ett banbrytande SaaS-företag eller ett av de många småföretag som håller städerna igång, finns det en prislistmall som är skräddarsydd just för dig.

Så, vad väntar du på? Ta chansen och ladda ner din valda mall redan idag!