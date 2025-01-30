De 10 bästa verktygen för webbplatsoptimering 2025

Webbplatsoptimering kräver ständiga ansträngningar. Du måste vara kreativ, anpassningsbar och konsekvent prova nya saker för att ligga steget före konkurrenterna. Utöver allt detta måste du vara beredd när sökmotorerna gör ändringar i sina algoritmer.

Med verktyg för webbplatsoptimering blir processen enklare och mer intuitiv. Det finns massor av olika alternativ att välja mellan, inklusive specialiserade verktyg och allt-i-ett-programvara.

Här delar vi med oss av 10 av de bästa verktygen för webbplatsoptimering för marknadsföringsteam och egenföretagare. Från verktyg som hjälper dig att identifiera sökord till programvara som fördjupar sig i användarupplevelsen finns det mycket som kan hjälpa dig att öka trafiken till din webbplats, driva konverteringar och förbättra engagemanget. ?

Det stora antalet verktyg för webbplatsoptimering kan göra det svårt att välja rätt. Vissa är bättre för mer komplexa marknadsföringsinitiativ, medan andra är tillräckligt enkla för enskilda användare. ?

Anpassade fält hjälper ditt SEO-team att hålla koll på alla blogguppdateringar och uppgifter i ClickUp.

Här är vad du ska tänka på när du väljer verktyg för webbplatsoptimering:

Samarbete: Marknadsföringsteam arbetar ständigt med flera initiativ samtidigt. Leta efter ett verktyg som erbjuder teamwork-funktionalitet så att alla vet vilka uppgifter de har och vad som är nästa steg i processen.

Analys: Data är grundstenen i alla webbplatsoptimeringsprojekt. Välj ett verktyg som erbjuder djupgående analyser för att hålla koll på webbplatsens trafik, konverteringsfrekvens och andra mätvärden.

Insikter: För att skapa bättre innehållsmarknadsföringsplaner måste du förstå hur läsare och konsumenter interagerar med ditt innehåll. Ditt webbplatsoptimeringsverktyg bör ge insikter om användarnas beteende och hur olika webbläsare indexerar din webbplats, samt identifiera hinder och frustrationer.

Integrationer: Vissa verktyg för webbplatsoptimering gör mycket på en gång, men oftast använder du flera olika verktyg för specifika optimeringsprocesser. Välj verktyg som erbjuder integrationer så att allt fungerar smidigt tillsammans.

Från webbdesignverktyg till analysdatabaser och programvara för marknadsföringsplanering – det finns oändliga möjligheter när det gäller optimeringsprogramvara. Här har vi lyft fram de 10 bästa gratis- och betalda verktygen för webbplatsoptimering för att hjälpa dig att hitta rätt. ?

Bäst för projektledning av webbplatsoptimering

Använd drill-down i ClickUp Dashboards för att ändra eller uppdatera uppgifter i diagrammet för smidiga redigeringar.

ClickUp är ett marknadsföringsprojektverktyg som är viktigt för olika webbplatsoptimeringsuppgifter. Appen är utformad som en allt-i-ett-hub för dina processer. Oavsett om du håller koll på innehållskalendrar och blogginläggskampanjer eller fördjupar dig i CSS- och HTML-projekt, hjälper detta verktyg dig att hålla ordning. ?

Använd ClickUp som programvara för webbplatsprojektledning för att skapa en central plats för ditt innehållsarbete. Skapa arbetsflöden för att samordna teammedlemmarna mellan avdelningarna och lämna kommentarer på uppgifter för att förbättra teamkommunikationen.

Dela upp webbplatsprojekt i lätt hanterbara steg tack vare automatisering av uppgifter. Ange start- och slutdatum och använd de fyra olika prioriteringsflaggorna för att låta ditt team veta vad de ska arbeta med först.

Använd dessutom mallar för att göra processen för att skapa innehåll snabbare än någonsin. Med ClickUps mall för webbplatsutveckling kan du definiera projektmålen och skissa på optimeringsprocessen. Tilldela uppgifter direkt, övervaka framstegen med hjälp av Gantt-diagram och skapa tester för att se hur väl dina ändringar fungerar.

ClickUps bästa funktioner

Integrationer med dussintals marknadsföringsverktyg, inklusive HubSpot, Grammarly och Jira, ger dig en smidig arbetsmiljö.

Med mer än 1 000 mallar – inklusive mallen för SEO-projektledning – kan du optimera målsidor, plugins, popup-fönster och mycket mer på kortare tid.

Realtidssamarbete innebär att du kan arbeta med innehållsändringar direkt i appen.

ClickUp AI gör det enklare än någonsin att skriva produktbeskrivningar, webbtexter och bloggartiklar.

Du kan skapa en innehållsdatabas med tabellvyn och anpassade fält som artikel-URL, ämneskluster, CTA, författare och innehållspoäng.

Automatiska utlösare för uppgifter, som att tagga en chef när en uppgift är försenad, hjälper till att hålla projektet enligt tidsplanen.

Gästdelning låter dig begränsa åtkomsten till vissa uppgifter när du arbetar med frilansare, medan offentliga vyer låter dig ge kunder en övergripande bild av vad du arbetar med.

Begränsningar i ClickUp

Det stora antalet funktioner innebär att du måste lägga lite tid på att utforska och lära dig hur du använder de som fungerar bäst för ditt företag.

De nya AI-funktionerna är endast tillgängliga i betalda abonnemang, vilket kan vara begränsande för mindre team.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Screaming Frog

Bäst för webbplatsrevisioner

via Screaming Frog

Screaming Frog, som rankas högt i vårt inlägg om den bästa SEO-byråprogramvaran, är ett förstklassigt verktyg för on-page SEO och teknisk SEO. Använd det för webbplatsrevisioner för att hitta brutna länkar, utvärdera XML-webbplatskartor och undersöka webbplatsens prestanda.

Använd detta kostnadsfria verktyg för att markera duplicerat innehåll och skapa omedelbara omdirigeringar för att skicka användarna till rätt webbsidor. Dela insikterna med ditt team som en del av din webbplatsprojektledningsprocess.

Hastighetstester visar dig fel i din CSS och webbplatsdesign som kan öka avvisningsfrekvensen och försämra användarupplevelsen. Utnyttja testverktygen för att mäta din webbplats laddningshastighet och dela feedbacken med ditt utvecklingsteam för att göra ändringar direkt.

Screaming Frogs bästa funktioner

Spider SEO-verktyget granskar tekniska aspekter av din webbplats så att webbläsare kan indexera webbsidor effektivt.

Det allt-i-ett-optimeringsverktyget har pay-per-click-tjänster (PPC) samt kampanjer för länkbyggande och analys av konverteringsfrekvensoptimering ( CRO ).

Den kostnadsfria versionen inkluderar upp till 500 URL:er, vilket gör den till ett utmärkt val för nystartade företag, influencers och enskilda bloggare.

Begränsningar för Screaming Frog

Det kan ta lång tid att genomsöka stora webbplatser, så du måste planera in extra tid i ditt schema för dessa uppgifter.

Verktygets tekniska natur innebär att det finns en brantare inlärningskurva för nya användare.

Priser för Screaming Frog

Gratis: 0 $ med begränsningar

Betalt: 259 $/år

Screaming Frog-betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

3. Surfer

Bäst för webbplatsrevisioner

via Surfer

Surfer är ett av de bästa SEO-verktygen som hjälper marknadsförare att identifiera sökord och förbättra optimeringen på sidan. Använd Surfer för att planera din innehållsstrategi och identifiera områden som kan förbättras på dina webbsidor. ?️

Den integrerade innehållsredigeraren gör det enkelt att rensa bort gammalt innehåll eller förbättra nytt innehåll så att det har bästa möjliga chans att rankas högt. Skapa en snabb översikt som du kan dela med dina anställda eller frilansskribenter så att de kommer igång på rätt sätt när de skapar nytt innehåll.

För snabbare innehållsoptimering kan du använda tillägget Surfer AI för att skapa hela artiklar på mindre än 20 minuter. Dessutom kan du hitta relevanta sökord, identifiera nya ämnen och bygga upp din auktoritet. Du kan nå ut till nya målgrupper eller hitta frågor som vissa kundsegment kan vara intresserade av.

Surfers bästa funktioner

Surfer Academy erbjuder webbseminarier, utbildning och kunskapsbaser som hjälper dig att lära dig mer om sökmotoroptimering och funktioner för att uppnå dina mål.

Grow Flow AI-genererade uppgifter sparar tid som annars skulle gå åt till tidskrävande arbete och låter dig veta vad som väntar härnäst.

Integrationer med WordPress, Jasper och SEMRush gör innehållsskapandet smidigt.

Begränsningar för Surfer

Verktyget fokuserar mer på innehållsmöjligheter och mindre på tekniska aspekter, så du behöver använda ett annat verktyg för att få djupare insikter.

Vissa användare anser att verktyget för sökordsanalys inte är lika robust som alternativen.

Priser för Surfer

Väsentligt: 69 $/månad

Avancerat: 149 $/månad

Max: 249 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Surfares betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 300 recensioner)

4. SE Ranking

Bäst för sökordsanalys

via SE Ranking

Få användbara insikter om ditt innehåll och din webbplats prestanda med SE Ranking. Använd detta verktyg för att övervaka sidrankningar så att du kan göra ändringar när du ser trafikminskningar. Verktygen för övervakning av bakåtlänkar och SEO-kontroll på webbplatsen ger insyn i de tekniska aspekterna av din webbplats prestanda.

Använd det inbyggda SEO-undersökningsverktyget för att hitta nya sökordsmöjligheter och utvärdera konkurrensen. Du kan också analysera ett sökords svårighetsgrad, sökvolym och genomsnittliga pris per klick.

Om du driver en byrå kan du snabbt skapa anpassade SEO-optimeringsrapporter för dina kunder med hjälp av den datarika generatorn. De kan till och med levereras automatiskt till dina kunders inkorgar.

SE Rankings bästa funktioner

Keyword Rank Tracker visar vilka inlägg som presterar bra och vilka som behöver förbättras.

Verktyget för konkurrentanalys identifierar saker som konkurrenterna gör bra så att du kan anpassa dig efter behov.

SE Ranking API ger byråer förbättrade funktioner.

Begränsningar för SE Ranking

Vissa användare ansåg att insikterna var mindre djupgående jämfört med konkurrenter som Ahrefs och Moz.

Det finns inte många funktioner för PPC-optimering.

Priser för SE Ranking

Väsentligt: 44 $/månad

Pro: 87,20 $/månad

Företag: 191,20 $/månad

SE Ranking-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

5. Ahrefs

Bäst för sökordsanalys

via Ahrefs

Ahrefs är ett viktigt verktyg för olika optimeringsstrategier. Med Ahrefs Keyword Explorer kan du fylla din innehållskalender med ämnen som du kanske har missat hittills. Du kan också analysera ett sökords svårighetsgrad, sökvolym och uppskattade antal klick.

För redan publicerat innehåll kan du spåra din ranking på sökmotorernas resultatsidor (SERP) för att hålla koll på vilka inlägg som går upp eller ner.

Med verktyget Site Explorer kan du ange en konkurrents URL för att se vilka sökord de rankas för och vilka inlägg som fungerar bäst för dem. Med den här funktionen kan du även se kvaliteten på deras bakåtlänkar och om de använder betald sökning.

Du kan också köra en webbplatsgranskning för att utvärdera webbplatsens användbarhet. Efter skanningen får du insikter om hur du kan förbättra ditt innehåll för webbplatsbesökare och sökmotorindexering. ?

Ahrefs bästa funktioner

En allt-i-ett-instrumentpanel ger en gedigen översikt över innehållets prestanda.

Använd Keyword Explorer för att skapa nytt innehåll och optimera gamla artiklar.

Med Rank Tracker kan du övervaka prestanda på ett smidigt sätt.

AI-assisterade verktyg för sökordsanalys inbyggda i Keyword Explorer

Ahrefs begränsningar

Det finns ingen gratis provperiod, så du måste betala även om du bara vill testa det.

Detta verktyg ger ingen information om sökintentioner, vilket innebär att du måste lägga tid på att gå igenom rapporter och göra din egen bedömning.

Ahrefs prissättning

Lite: 99 $/månad

Standard: 199 $/månad

Avancerad: 399 $/månad Enterprise: 999 $/månad

Ahrefs betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

6. Semrush

Bäst för sökordsanalys

via Semrush

Semrush är ett av de bästa verktygen för webbplatsoptimering för att genomföra webbplatsgranskningar och sökordsanalyser. Använd granskningsfunktionen för att köra mer än 130 kontroller för att upptäcka problem med sökmotoroptimering, utvärdera webbvitalitet och förbättra hastighetsoptimering.

Med verktygen för sökordsanalys kan du analysera trender för organisk söktrafik för att se vilka termer dina konkurrenter rankas för och hitta nya idéer till innehåll. Med verktyget Keyword Magic får du nya idéer från ett utgångsord, och med verktyget Keyword Gap kan du se områden där du kanske saknar innehåll i den organiska sökningen.

Semrushs bästa funktioner

Öka trafiken till webbplatsen med hjälp av Semrushs SEO-granskningar på sidan och verktyg för konkurrentanalys.

Skapa en strategi för innehållsmarknadsföring med ämnesforskning och hantera framstegen med hjälp av den inbyggda innehållskalendern.

Utför en granskning och analys av bakåtlänkar för att förbättra din strategi för länkbyggande.

Semrushs begränsningar

Trafikdata baseras på uppskattningar, så den är inte lika exakt som vissa andra alternativ.

SemRush-data är begränsad till Google, så du får inte insikter från andra sökmotorer som Bing.

Semrush-priser

Pro: 129,95 $/månad

Guru: 249,95 $/månad

Företag: 499,95 $/månad

Semrush-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

7. PageSpeed Insights

Bäst för webbplatsoptimering

via PageSpeed Insights

Google PageSpeed Insights är ett verktyg för att mäta webbsidors hastighet som ger information om projektutvecklingsstrategier genom att lyfta fram områden där webbplatsens prestanda brister. Ange en URL i det kostnadsfria verktyget och få omedelbar feedback om laddningshastighet, webbsidans hastighet och tekniska insikter.

Verktyget ger förslag på hur du kan förbättra laddningstiderna och webbplatsens totala hastighet. Det handlar om tekniska ändringar som att minska oanvänd Javascript, använda bilder i lämplig storlek och utnyttja textkomprimering. ??‍?

PageSpeeds bästa funktioner

Gränssnittet är enkelt och lättanvänt utan en massa distraherande funktioner.

Det är anpassningsbart så att du kan använda det på landningssidor, e-handelssajter och bloggsidor.

Det inkluderar laboratorie- och fältdata, vilket gör det användbart för både felsökning och utvärdering av den verkliga användarupplevelsen.

Begränsningar för PageSpeed:

Det finns ingen månatlig rapportering, så du måste köra om testerna om du vill hålla koll på webbplatsdata över tid.

Verktyget är utformat för tekniska medarbetare, så det kan vara förvirrande för nybörjare.

Priser för PageSpeed

Gratis

PageSpeed-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

8. GTmetrix

Bäst för webbplatsoptimering

via GTmetrix

Letar du efter sätt att utveckla din strategi för webbplatsoptimering? Använd GTmetrix, ett verktyg som hjälper dig att utvärdera och förbättra webbplatsens prestanda. För att komma igång anger du en URL och klickar på ”testa din webbplats”.

På några sekunder får du feedback om webbplatsens hastighet, struktur och laddningstider. Använd denna information för att göra ändringar som förbättrar sökmotorernas indexering och genomsökbarhet.

GTmetrix bästa funktioner

Färgkodade resultat gör det enkelt att snabbt identifiera områden som kan förbättras.

När du genererar tester kan du klicka på fliken Historik för att se hur prestandan har förbättrats eller försämrats över tid.

Gränssnittet är användarvänligt utan för många onödiga funktioner.

GTmetrix begränsningar

Resultaten är ganska tekniska, så de kanske inte är lika insiktsfulla för användare utan utvecklingsbakgrund.

Det finns ingen rangordning för vilka mätvärden som har störst inverkan på SERP, vilket kan göra prioriteringen svårare.

GTmetrix-priser

Grundläggande: Gratis

Solo: 13 $/månad

Startpaket: 25 $/månad

Tillväxt: 50 $/månad

GTmetrix-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

9. Hotjar

Bäst för webbplatsoptimering

via Hotjar

Hotjar är ett optimeringsverktyg som låter dig övervaka projekt och få djupgående insikter om användarupplevelsen på din webbplats. Verktyget är utformat för A/B-testning och multivariat testning och genererar inspelningar för att se hur verkliga användare navigerar på din webbplats.

Använd värmekartor för att optimera konverteringsfrekvensen och få insikter om vad användarna klickar på och var de upplever frustration. Gör ändringar på din webbplats efter att ha kört tester eller lansera nya initiativ baserat på insikterna. ?

Få feedback och lär dig mer om dina kunders resa tack vare formulär och enkäter från dina egna användare. De kan dokumentera kundupplevelsen, begära nya produkter och dela med sig av idéer om hur du kan förbättra din webbplats för läsarna.

Hotjars bästa funktioner

Använd värmekartor för att visualisera din marknadsföringstratt och se var användarna hoppar av, så att du vet var ditt utvecklingsteam behöver göra ändringar.

Öka konverteringarna genom att identifiera och åtgärda problem med webbplatsens visning.

Gör tester för att se vilka kanaler och marknadsföringsinitiativ som fungerar bäst.

Jämför prestanda och spåra användarbeteende på stationära och mobila appar.

Hotjars begränsningar

Du måste ställa in värmekartor på varje webbplats individuellt.

Hotjar-verktygen – Observe för värmekartor och inspelningar, Ask för undersökningar och feedback och Engage för användarintervjuer – kräver separata prenumerationer.

Priser för Hotjar

Observe Basic: 0 $ för alltid

Observe Plus: 32 $/månad

Observera affärsverksamhet: 80 $/månad

Observera skala: 171 $/månad

Ask Basic: 0 $ för alltid

Ask Plus: 48 $/månad

Ask Business: 64 $/månad

Ask Scale: 128 $/månad

Engage Basic: 0 $ för alltid

Engage Plus: 280 $/månad

Engage Business: 440 $/månad

Engage Scale: Kontakta oss för prisuppgifter

Anpassat paket: Kombinera Observe och Ask betalda planer för att få rabatt

Hotjar-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

10. NitroPack

Bäst för webbplatsoptimering

via NitroPack

NitroPack är en allt-i-ett-plattform för webboptimering. Den integreras med webbhotell, plugins och webbplatshanterare som WordPress och WooCommerce. Den är idealisk för nybörjare eftersom du inte behöver kunna programmeringsspråk för att använda den effektivt.

Använd det här verktyget för att optimera och komprimera bilder och uppdatera din cache automatiskt så att användarna alltid får tillgång till den senaste och bästa informationen. CSS- och HTML-optimeringsverktyg säkerställer att din kod är ren och att webbplatsen laddas snabbt. ✅

NitroPacks bästa funktioner

Inbyggda CDN-verktyg förbättrar automatiskt laddningstiden samtidigt som utvecklingskostnaderna minskar.

JavaScript-optimering rensar upp din kodning och gör den mindre för att öka webbplatsens hastighet.

NitroPack hanterar alla viktiga webbfunktioner för att säkerställa att din webbplats är optimerad för sökmotorer.

Begränsningar för NitroPack

Det integreras inte med alla innehållshanteringssystem.

Vissa användare hade problem med ändringar i JavaScript-kodningen, men dessa kan justeras i dina inställningar.

Priser för NitroPack

Företag: 17,50 $/månad

Tillväxt: 42,50 $/månad

Skala: 146,67 $/månad

Anpassat: Kontakta oss för prisuppgifter

NitroPack-betyg och recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: N/A

Optimera din webbplats med ClickUp

Med dessa olika verktyg för webbplatsoptimering hittar du nya sätt att förbättra ditt innehåll, öka webbplatsens hastighet och förbättra hur användarna interagerar med din webbplats. Från allt-i-ett-verktyg till fristående alternativ som integreras med programvara du använder regelbundet – det finns något för alla.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Registrera dig för ClickUp idag och optimera din webbplats och dina processer för innehållsskapande. Använd ClickUps projektledningshub för att schemalägga innehållsskapande, tilldela webbplatsförbättringsuppgifter till utvecklingsgruppen och övervaka sökrankningar över tid. Utnyttja integrationer och mallar för att göra dina arbetsflöden smidigare och effektivare. ✨