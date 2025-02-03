De 10 bästa webbdesignverktygen (grafiska designverktyg) för 2025

I dagens digitaliserade värld är en smakfullt utformad webbplats ett måste. Potentiella kunder är mer benägna att konvertera om du har en vackert utformad webbplats jämfört med om du hade en enkel plattform.
Lyckligtvis gör dagens webbdesignlandskap det möjligt för vem som helst att bygga sin egen webbplats. Detta beror på det oändliga utbudet av webbdesignverktyg som finns tillgängliga. Varje verktyg har dock olika krav när det gäller kompetens och kunskap.
Med tanke på detta kan det vara lite komplicerat att hitta de bästa webbdesignverktygen att använda. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver leta efter i webbdesignverktyg och de bästa webbdesignverktygen för 2024.
Låt oss dyka in.
Vad ska du leta efter i verktyg för webbdesign?
Med tanke på det stora antalet webbdesignverktyg som finns på marknaden kan det vara svårt att välja vilket som bäst passar dina behov. Så vad bör du egentligen leta efter för att maximera din produktivitet och tidseffektivitet?
Mallar
Det första är tillgången till färdiga mallar som inte kräver avancerade kunskaper i webbdesign. Du vill ha ett verktyg som har adekvata mallar, eftersom det gör det lättare att komma igång och ger dig en uppfattning om hur din webbplats kommer att se ut.
DET ULTIMATA MALLCENTRET ClickUps mallcenter är fullspäckat med användbara mallar för designteam, projektledare och för i stort sett alla andra ändamål som kan öka din produktivitet.
Anpassning
En annan funktion du bör hålla utkik efter är anpassningsmöjligheter. Denna funktion gör det möjligt för ditt designteam att justera webbdesignen och göra den unik för dina behov. Anpassningsmöjligheterna säkerställer att din webbplats inte ser identisk ut med dina konkurrenters. Med anpassningsfunktioner är det lättare att arbeta med ditt varumärkes igenkänning och visuella identitet.
Integrationer
Utöver dessa behöver du ett webbdesignverktyg med systemintegration. Du behöver ett verktyg som är kompatibelt med ditt nuvarande innehållshanteringssystem, eftersom det då blir enklare att importera nytt innehåll utan att webbplatsens prestanda påverkas.
Alternativ
Håll dessutom utkik efter webbdesignverktyg som erbjuder en mängd alternativ för typsnitt och grafik. Det beror på att typografi är det bästa sättet att skapa en visuell identitet för din webbplats. Med många alternativ blir det relativt enklare för dig att uttrycka din stil och eventuellt sticka ut.
Gränssnitt
Slutligen vill du ha ett webbdesignverktyg med ett enkelt men kraftfullt gränssnitt. Det senare sparar dig från en hel del huvudvärk och kryphål, så att du kan fokusera helt på webbdesignen istället för att spendera otaliga timmar på att lista ut hur verktyget fungerar.
De 10 bästa webbdesignverktygen för att göra 2024 till ditt mest kreativa år
Tidigare var webbdesigners tvungna att manuellt skriva och bygga sina webbplatser med hjälp av HTML- och CSS-kod samt javascript. Lyckligtvis är detta inte längre fallet. Med de bästa webbdesignverktygen bör du enkelt kunna förverkliga dina idéer.
Här är en sammanställning av de mest populära resurserna och verktygen för webbdesign som du kommer att ha nytta av framöver.
1. ClickUp
Om du är ute efter ett allt-i-ett-verktyg för designhantering som effektiviserar din designprocess, underlättar delningen av feedback och maximerar ditt teams resurser, då är ClickUp rätt webbdesignverktyg för dig.
Med plattformen kan du visa alla dina designprojekt, spåra och förbättra ditt designteams effektivitet, effektivisera designprocessen och integrera alla dina favoritdesignverktyg.
ClickUp använder sina robusta projektledningsfunktioner och kombinerar dem med de ultimata verktygen för projektsamarbete för att hålla designteamet på samma sida.
Funktioner:
- Allt-vy som gör det möjligt för tittarna att se allt oavsett var de befinner sig i hierarkin
- Utrymme, mappar och listor där designteam och avdelningar kan organiseras
- Anpassningsbara uppgifter tillsammans med inbäddade deluppgifter och checklistor för det ultimata projektflödet
- Redigering i realtid för effektivt teamsamarbete
- Funktioner för anteckningar i PDF-filer och bilder
- ClickUp Automations sparar tid genom att använda färdiga automatiseringsrecept med över 50 åtgärder, utlösare och villkor.
- Mind Maps hjälper dig att skapa vackra visuella översikter från en tom duk eller utifrån befintliga uppgifter.
- Hundratals mallar som team kan använda
- Enkel integration med över 1 000 av dina favoritverktyg
Fördelar:
- ClickUp stöder över 1 000 integrationer
- Gratis utbildning
- 24-timmars support
- Hög nivå av anpassning
- Offline-läget gör att du kan arbeta utan internetuppkoppling.
- Med ClickUps mobilappar kan du ta med dig ditt arbete vart du än är.
Nackdelar:
- Den höga graden av anpassning kan vara överväldigande för förstagångsanvändare.
Priser:
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 dollar per månad per användare
- Företag: 12 dollar per månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner:
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Figma
Figma är en allt-i-ett-designplattform som kopplar samman alla i designprocessen så att alla i teamet bättre kan leverera produkter snabbare. Dess webbdesignprogramvara är utmärkt för prototyputveckling och designsystem.
När du har registrerat dig på Figma får du tillgång till företagets tillhörande verktyg FIGJAM. Det senare fungerar som ett online-whiteboardverktyg där designteam kan samarbeta och planera designprocesser.
I efterhand verkar det som om Figma skapades för webbens framtid.
Funktioner:
- API
- Animation
- CAD-verktyg
- Samarbetsverktyg
- Kommentarer/anteckningar
- Dataimport/export
- Designhantering
- Designmallar
- Enkel inloggning
- Bildredigering
- Prestandatestning
- Användbarhetstestning
Fördelar:
- Oändliga möjligheter
- Figma kan användas för att skapa app-prototyper och mockups för produktteamet.
- Lättviktiga
- Massor av widgets som du kan använda för att hålla minnesvärda workshops
- Stöd för en samarbetsinriktad designmiljö
Nackdelar:
- Brant inlärningskurva
- Ingen mobilapp
Priser:
- Gratis för upp till 2 redaktörer och 3 projekt
- Professional: 12 USD per redaktör/månad (årlig fakturering) och 15 USD per redaktör/månad (månadsvis fakturering)
- Organisation: 45 $ per redaktör/månad (årlig fakturering)
Betyg och recensioner:
- G2: 4,7/5 (729 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (549 recensioner)
3. Canva
Canva erbjuder webbdesigners en oöverträffad variation av grafiska kategorier och tusentals professionellt skapade mallar som även en amatör kan komma igång med. Och med Canva Website Builder är det enkelt att skapa webbplatser med en sida för evenemang, portföljer, detaljhandelswebbplatser och mycket mer.
Det bästa är att det är gratis att använda.
Dessutom är onlineplattformen molnbaserad och kan nås från vilken plats som helst med hjälp av vilken enhet som helst med internetuppkoppling. Du kan använda Canva antingen i en webbläsare eller som en nedladdningsbar app för Mac, PC, Chromebook, iOS eller Android.
Om du letar efter ett webbdesignverktyg för snabb bild- och videoredigering eller för att skapa en ensidig webbplats, då är Canva verktyget för dig. Om du vill engagera besökarna på den webbplats du har byggt kan du också använda Canva Insights, som ger dig grundläggande analysverktyg.
Funktioner:
- Bibliotek med inbyggda mallar för team
- Responsiv design
- Samarbete i realtid
- Ensidiga mallar för anpassade webbplatser
- Analys med Canva Pro
Fördelar:
- Nedladdningen av det färdiga projektet är snabb och pålitlig.
- Användare kan enkelt välja en mall och börja redigera utan dröjsmål.
- Ingen designbakgrund krävs
- Utmärkta lärresurser för dess designverktyg och allmänna designsystem
- Imponerande uppsättning nya verktyg som Canva Website Builder
- Intuitivt gränssnitt gör det enklare för amatördesigners
- Användarvänlig webbdesignprogramvara
Nackdelar:
- Den kostnadsfria versionen har vattenstämplar som hindrar användare från att ladda ner eller vidarebearbeta designerna.
- När du laddar ner flera filer komprimeras de automatiskt till en zip-fil.
- Ibland förekommer buggar eftersom Canva är en komplett webbapplikation.
Priser:
- Gratis
- Canva Pro: 12,99 dollar per månad eller 119,99 dollar per år för en användare
- Canva for Team: 14,99 dollar per månad eller 149,90 dollar per år för de första fem användarna
Betyg och recensioner:
- G2: 4,7/5 (3 771 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (10 833 recensioner)
Läs mer om fler alternativ till Canva!
4. WordPress
WordPress har fått ett gott rykte som den självklara lösningen för webbdesignprogramvara genom att driva nästan hälften av hela internet. Användare kan välja mellan WordPress.org och WordPress.com, som båda baseras på samma grundläggande webbdesignverktyg med endast några få viktiga skillnader.
Den förstnämnda är en självhostad plattform, vilket innebär att du hostar din webbplats med hjälp av en webbhotellleverantör. WordPress.com hostas däremot av Automattic.
I efterhand framstår WordPress som den bästa gratis bloggprogramvaran för nybörjare.
Funktioner:
- Förstärkt verklighet
- Anpassad design
- Röstsökning
- Tillgänglighetsläge för widgets
- Anpassade innehållstyper
- Integrerade nyheter och blogginlägg
- Hanterad webbplatssäkerhet
- Stöd för PHP 8
- Mörkt läge
Fördelar:
- Relativt billiga
- Nybörjarvänligt och lätt att komma igång med
- Webbplatser som är byggda med WordPress fungerar bra på olika enheter.
- Mycket modulärt med tusentals plugins och teman
- Användare kan bygga nästan vilken typ av webbplats som helst.
- WordPress är utformat för att vara responsivt direkt ur lådan.
- SEO-vänligt som standard
Nackdelar:
- Problem med uppdateringar av webbdesignprogramvara
- Höga kostnader för anpassning
- Möjliga säkerhetsrisker
- Det kan vara svårt att optimera webbplatsens hastighet
Priser:
Priserna för WordPress.org skiljer sig från priserna för WordPress.com. WordPress.org är gratis. Det tillkommer dock ytterligare kostnader, bland annat för att köpa olika webbhotellpaket för dess designverktyg.
WordPress.com har fem prisplaner.
- Gratis
- Personligt: 4 dollar per månad, faktureras årligen
- Premium: 8 dollar per månad, faktureras årligen
- Företag: 25 dollar per månad, faktureras årligen
Betyg och recensioner:
- G2: 4,4/5 (2387 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (1 414 recensioner)
5. Adobe
Adobe är relativt nytt inom webbdesignprogramvaror, men har snabbt blivit ett självklart val för grafiska formgivare och webbdesigners. Med detta verktyg för webbdesignmockups och prototyper kan designers utveckla idéer och samarbeta kring olika projekt.
Med Adobe Photoshop och Adobe Illustrator i sin svit av webbdesignverktyg är dess popularitet bland designers översättbar till ett stort antal tutorials och resurser på webben som hjälper dig att komma igång. Detta är särskilt användbart när du söker hjälp med Adobe Photoshop och verktyget för design av användargränssnitt.
Det responsiva webbutvecklings- och designverktyget gör det enkelt att skapa vackra anpassade webbplatser för alla webbläsare och enheter. Designverktyget hjälper också dem som vill skapa responsiva webbdesign.
Funktioner:
- Samarbete
- Wireframing-designsystem
- Interaktiva prototyper för webbdesignprocessen
- Omdesignat, modernt användargränssnitt som är mer strömlinjeformat och överskådligt
- Tillgång till kodtips
- Stöd för flera skärmar för Windows
- Visuella hjälpmedel för att minska fel och påskynda webbplatsutvecklingen
- Git-stöd
Fördelar:
- Utmärkt rykte som ett heltäckande verktyg för UX-design
- Sömlös integration med andra verktyg
- Bra prestanda även med stora filer
Nackdelar:
- Adobe erbjuder endast en kostnadsfri provversion av sina webbutvecklingsverktyg.
- Inga funktioner för samarbete i realtid vid webbdesign
Priser:
- Gratis: 1 användare per månad
- Adobe Dreamweaver Single App: 20,99 $/månad
- Företag: 35,99 $/månad per licens
- Creative Cloud All Apps: 54,99 $/månad
Betyg och recensioner:
- G2: 4,6/5 (34 327 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (1 733 recensioner)
6. Wix
Wix är ett verktyg för webbutvecklare som låter dig designa, hantera och utöka din online-närvaro utifrån dina behov och specifikationer. Som webbutvecklare har du tre alternativ för att bygga webbplatser: Wix Editor, Wix Artificial Design Intelligence (ADI) och Velo by Wix.
Med Wix Editor får du ett användarvänligt verktyg för att bygga webbplatser med dra-och-släpp-funktion och en mängd anpassningsbara mallar som passar perfekt för nybörjare inom webbdesign.
Å andra sidan är ADI en autonom webbplatsbyggare som hjälper till att utveckla en hel webbplats efter att användarna har angett sina användarpreferenser. Men denna webbplatsbyggare är nyckeln till WYSIWYG med dra-och-släpp-funktioner.
Slutligen får användarna med Velo by Wix en öppen källkodsplattform där de kan skapa sofistikerade webbutvecklingsapplikationer. Denna plattform är idealisk för oberoende webbutvecklare som vill skapa en anpassad webbplatsupplevelse för användarna.
Om du behöver en intuitiv webbplatsbyggare och ett praktiskt verktyg med en rad prisvärda prisplaner, då är Wix plattformen för dig. Du kan välja mellan över 500 fördesignade anpassningsbara mallar.
Funktioner:
- Integrerade onlinebetalningar
- Multikanalsförsäljning idealisk för e-handel
- SEO-vänlig infrastruktur och verktyg för att enkelt skapa webbplatser
- Inbyggda tillgänglighetsverktyg
- Gratis bandningsverktyg
- Analys och rapporter med designverktyget
Fördelar:
- Wix är enkelt att använda och kräver inga kunskaper i webbutveckling eller kodning.
- Prisvärd prisplan med ett gratis verktygsprogram
- Wix-webbplatser har de snabbaste laddningstiderna i ekosystemet, vilket gör detta designverktyg till ett förstahandsval för att skapa responsiva webbplatser.
- Wix SEO Wizard ger dig användbara råd för att optimera din webbplats.
- Enkel dra-och-släpp-redigerare för amatörer eller erfarna webbdesigners
Nackdelar:
- Begränsad anpassningsbarhet eftersom användarna inte har tillgång till webbplatsens kod.
- Begränsad funktionalitet gör Wix mindre lämpligt för användare som driver en blogg eller webbutik.
- Användare kan inte byta tema utan att först förlora sitt innehåll.
Priser:
- Kombination: 18 dollar per månad
- Obegränsat: 23 dollar per månad
- Pro: 28 dollar per månad
- VIP: 47 dollar per månad
Wix erbjuder också några affärs- och e-handelsplaner. Dessa inkluderar:
- Grundläggande affärsinformation: 28 dollar per månad
- Business Unlimited: 33 dollar per månad
- Business VIP: 56 dollar per månad
- Företag: 500 dollar per månad
Betyg och recensioner:
- G2: 4,4/5 (9 159 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (1 545 recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Wix!
7. Marvel
Om du letar efter webbdesignverktyg som erbjuder snabb prototyputveckling, testning och leverans till marknaden, då är Marvel verktyget för dig. Av webbplatsbyggarna på listan har detta verktyg en intuitiv design och prototypfunktion som gör wireframing, design och prototyputveckling relativt snabbt.
Designteam kan omedelbart generera designspecifikationer och ansluta integrationer som driver deras designarbetsflöde.
Marvel kräver ingen inlärningskurva och ingen webbdesignprogramvara, vilket gör det till ett utmärkt val för nybörjare. Användarna har tillgång till ett lättillgängligt bibliotek med mallar och resurser som förenklar designprocessen.
Marvel gör det betydligt enklare att omvandla en designmodell till interaktiva onlineprototyper utan att skriva en enda rad kod.
Funktioner:
- Anpassningsbara och lättanvända mallar i designverktyget
- Anpassningsbara mallar för olika webbelement
- Fördefinierade premiumikoner som kan användas i din webbdesign
- Intext-teckensnitt kan inkluderas i bilder
Fördelar:
- Arbetsflöde mellan skärmdumpar
- Ren och enkel användargränssnitt med automatisk layout av webbelement
- Användare kan skicka en länk till projektet till kunderna för enkel åtkomst till prototyperna.
- De flesta funktionerna är gratis, vilket gör det särskilt användbart för nya designers, studenter och ideella organisationer.
- Webbaserat så att användare kan komma åt appen var som helst med en internetanslutning
Nackdelar:
- Utmaningar med att skapa grupper inom prototypen
- Animeringar på Marvel är inte lika flytande eller smidiga som på andra plattformar.
- Webbdesignprogram har inga offlinealternativ
- Inga anteckningsalternativ
- Begränsade animationsfunktioner för webbdesign
Priser:
Webbutvecklingsverktyget erbjuder 5 alternativ med möjlighet att starta en gratis provperiod.
- Gratis (1 användare, 2 aktiva projekt): 0 $
- Pro (1 användare, obegränsat antal projekt): 12 dollar per månad
- Team (3 användare, obegränsat antal projekt): 42 $ per månad
- Företag (6 användare, obegränsat antal projekt): 84 dollar per månad
- Enterprise (obegränsat antal användare + projekt): Kontakta oss för en offert
Betyg och recensioner:
- G2: 4,5/5 (1 168 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (83 recensioner)
8. Trello
Om du letar efter ett samarbetsverktyg för din webbdesign är Trello rätt verktyg för dig. Plattformen gör det relativt enkelt och hanterbart att skriva utkast till e-postmeddelanden och kalkylblad och samla hela teamet med dra-och-släpp-funktioner för att flytta runt uppgifter.
Denna projektledningsprogramvara i Kanban-stil gör det möjligt för designteamledare att följa hur varje medlem i designteamet presterar. Det digitala samarbetsverktyget hjälper dig att upprätthålla produktiviteten och främja samarbete även i en distribuerad arbetsmiljö.
Det kan användas för webbdesign, men Trello fungerar bäst som en lösning för uppgiftshantering.
Funktioner:
- Kortomslag som gör samarbetet färgstarkt
- En rad kortkommandon som kan rädda din produktivitet
- Avancerade checklistor som ger en tydlig översikt över alla rörliga delar
- Kalender Power-Up för att se alla tilldelade checklistor
- Butler-automatiseringar som hjälper dig att skapa bättre arbetsflöden
- Mörkt läge i Trello-appen för iOS och Android
Fördelar:
- Intuitivt gränssnitt
- Gratisversionen har många funktioner
- Dra-och-släpp-redigerare med kort
- Användarna har tillgång till både mobila enheter och datorer.
- Användare kan enkelt skapa tavlor med idéer för designtänkande.
- Flera Swimlanes kan skapas för att tjäna flera olika syften.
Nackdelar:
- Många funktioner kräver tillägg
- Det finns en storleksbegränsning för bifogade filer, vilket kan vara begränsande i de flesta fall.
- Integrationen med MS Teams och Google Chat kan förbättras
- Inte en typisk webbdesignprogramvara utan mer en lösning för uppgiftshantering.
Priser:
Trello har fyra prisstrukturer med en kostnadsfri provperiod på sina betalda abonnemang.
- Gratis
- Standard: 5 dollar per användare och månad
- Premium: 10 dollar per användare och månad
- Företag: 17,50 dollar per användare och månad från 250 användare, faktureras årligen
Betyg och recensioner:
- G2: 4,4/5 (12 993 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (22 289 recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Trello!
9. Webflow
Webflow är en ny, populär plattform för webbutveckling som har en visuell redigeringsplattform online där du kan designa, bygga och lansera webbplatser. Den visuella arbetsytan låter dig styra CSS3, HTML5 och JavaScript och översätta semantisk kod till anpassade webbplatser för den ultimata webbdesignprocessen.
Det låter dig också använda ostylade HTML-element för att få kontroll. Dessutom kan användare utnyttja fördefinierade delar för att designa komplexa element, inklusive bakgrundsvideor och element, bland annat.
Funktioner:
- Rullningsbaserad animering
- Flerstegsanimation
- SEO-kontroller
- Aktivitetsdashboard
- Kalenderhantering
- Kampanjhantering
- Automatisk uppdatering
- Aktivitetsuppföljning
Fördelar:
- Webbdesigners kan koppla rörelser och animationer till markörens position för att fånga användarnas uppmärksamhet.
- Samarbetet är relativt enkelt eftersom flera designers kan bjudas in att arbeta på samma webbplats samtidigt.
- Webbplatser kan göras mer interaktiva genom att utnyttja displaypaneler, modaler och andra dolda element.
- Över 20 fördefinierade animationer och interaktioner finns tillgängliga, vilket gör det möjligt att lägga till funktioner direkt.
Nackdelar:
- Bilder kan endast komprimeras manuellt, vilket kan vara tidskrävande.
- CMS-gränsen är fortfarande ganska låg på vissa av planerna.
- Brant inlärningskurva för en webbplatsbyggare
Priser:
- Grundläggande: 12 dollar per månad
- CMS: 16 dollar per månad
- Företag: 36 dollar per månad
- Företag: Prisbaserad plan
Betyg och recensioner:
- G2: 4,4/5 (401 recensioner)
- Capterra: 4,6/4 (193 recensioner)
10. Designmodo
Designmodo är en allt-i-ett-lösning för webbdesign där användare kan skapa webbplatser och nyhetsbrev. Detta verktyg passar bäst för användare som letar efter ett verktyg för att skapa statiska webbsidor, dra-och-släpp-webbplatser eller e-postmallar.
Designmodo erbjuder webbdesigners två webbplatsbyggare: Slides och Startup. Med hjälp av dessa två kan byggare skapa två anpassade webbplatser och lansera dem via en värd. Denna webbdesignprogramvara använder en dra-och-släpp-funktion, som är mycket enkel och samtidigt mycket anpassningsbar. Designverktyget gör hela processen relativt problemfri.
Funktioner:
- 100 modulkomponenter för betalande kunder
- Mobilvänlig design
- Jobbportal
- Nyhetsbrevsmallar
Fördelar:
- Designmodos dokumentation är mycket detaljerad.
- Dra-och-släpp-funktionen för innehållsmoduler är väl utformad.
- Snyggt och smidigt gränssnitt i designverktyget
- Enkel projekthierarki
- Ingen inlärningskurva för webbdesigners
Nackdelar:
- Begränsade mallalternativ för webbdesigners
- Designmodo erbjuder ingen kostnadsfri provperiod.
- Anpassningen av modulerna bör gå utöver den tillgängliga djupet
Priser:
- Affärsplan: 18 $/månad
- Agenturplan: 29 $/månad
Betyg och recensioner:
- G2: 4,2/5 (18 recensioner)
- Capterra: 3,4/5 (10 recensioner)
Hantera dina webbdesignprojekt på ett och samma ställe
Samarbete är viktigt för webbdesignteam, vilket innebär att flera personer arbetar med liknande uppgifter samtidigt. Få ordning på ditt projekt med hjälp av ClickUps verktyg för projektledning, produktivitet och webbdesign för att undvika flaskhalsar och öka effektiviteten.
Vill du se hur ditt webbdesignteam skulle arbeta i ClickUp? Bjud in dina teammedlemmar och kom igång gratis !