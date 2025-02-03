De 10 bästa webbdesignverktygen (grafiska designverktyg) för 2025

I dagens digitaliserade värld är en smakfullt utformad webbplats ett måste. Potentiella kunder är mer benägna att konvertera om du har en vackert utformad webbplats jämfört med om du hade en enkel plattform.

Lyckligtvis gör dagens webbdesignlandskap det möjligt för vem som helst att bygga sin egen webbplats. Detta beror på det oändliga utbudet av webbdesignverktyg som finns tillgängliga. Varje verktyg har dock olika krav när det gäller kompetens och kunskap.

Med tanke på detta kan det vara lite komplicerat att hitta de bästa webbdesignverktygen att använda. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver leta efter i webbdesignverktyg och de bästa webbdesignverktygen för 2024.

Låt oss dyka in.

Med tanke på det stora antalet webbdesignverktyg som finns på marknaden kan det vara svårt att välja vilket som bäst passar dina behov. Så vad bör du egentligen leta efter för att maximera din produktivitet och tidseffektivitet?

Mallar

Det första är tillgången till färdiga mallar som inte kräver avancerade kunskaper i webbdesign. Du vill ha ett verktyg som har adekvata mallar, eftersom det gör det lättare att komma igång och ger dig en uppfattning om hur din webbplats kommer att se ut.

Anpassning

En annan funktion du bör hålla utkik efter är anpassningsmöjligheter. Denna funktion gör det möjligt för ditt designteam att justera webbdesignen och göra den unik för dina behov. Anpassningsmöjligheterna säkerställer att din webbplats inte ser identisk ut med dina konkurrenters. Med anpassningsfunktioner är det lättare att arbeta med ditt varumärkes igenkänning och visuella identitet.

Integrationer

Utöver dessa behöver du ett webbdesignverktyg med systemintegration. Du behöver ett verktyg som är kompatibelt med ditt nuvarande innehållshanteringssystem, eftersom det då blir enklare att importera nytt innehåll utan att webbplatsens prestanda påverkas.

Alternativ

Håll dessutom utkik efter webbdesignverktyg som erbjuder en mängd alternativ för typsnitt och grafik. Det beror på att typografi är det bästa sättet att skapa en visuell identitet för din webbplats. Med många alternativ blir det relativt enklare för dig att uttrycka din stil och eventuellt sticka ut.

Gränssnitt

Slutligen vill du ha ett webbdesignverktyg med ett enkelt men kraftfullt gränssnitt. Det senare sparar dig från en hel del huvudvärk och kryphål, så att du kan fokusera helt på webbdesignen istället för att spendera otaliga timmar på att lista ut hur verktyget fungerar.

Tidigare var webbdesigners tvungna att manuellt skriva och bygga sina webbplatser med hjälp av HTML- och CSS-kod samt javascript. Lyckligtvis är detta inte längre fallet. Med de bästa webbdesignverktygen bör du enkelt kunna förverkliga dina idéer.

Här är en sammanställning av de mest populära resurserna och verktygen för webbdesign som du kommer att ha nytta av framöver.

Om du är ute efter ett allt-i-ett-verktyg för designhantering som effektiviserar din designprocess, underlättar delningen av feedback och maximerar ditt teams resurser, då är ClickUp rätt webbdesignverktyg för dig.

Med plattformen kan du visa alla dina designprojekt, spåra och förbättra ditt designteams effektivitet, effektivisera designprocessen och integrera alla dina favoritdesignverktyg.

ClickUp använder sina robusta projektledningsfunktioner och kombinerar dem med de ultimata verktygen för projektsamarbete för att hålla designteamet på samma sida.

Funktioner:

Allt-vy som gör det möjligt för tittarna att se allt oavsett var de befinner sig i hierarkin

Utrymme, mappar och listor där designteam och avdelningar kan organiseras

Anpassningsbara uppgifter tillsammans med inbäddade deluppgifter och checklistor för det ultimata projektflödet

Redigering i realtid för effektivt teamsamarbete

Funktioner för anteckningar i PDF-filer och bilder

ClickUp Automations sparar tid genom att använda färdiga automatiseringsrecept med över 50 åtgärder, utlösare och villkor.

Mind Maps hjälper dig att skapa vackra visuella översikter från en tom duk eller utifrån befintliga uppgifter.

Hundratals mallar som team kan använda

Enkel integration med över 1 000 av dina favoritverktyg

Fördelar:

ClickUp stöder över 1 000 integrationer

Gratis utbildning

24-timmars support

Hög nivå av anpassning

Offline-läget gör att du kan arbeta utan internetuppkoppling.

Med ClickUps mobilappar kan du ta med dig ditt arbete vart du än är.

Nackdelar:

Den höga graden av anpassning kan vara överväldigande för förstagångsanvändare.

Priser:

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Figma

Via Figma

Figma är en allt-i-ett-designplattform som kopplar samman alla i designprocessen så att alla i teamet bättre kan leverera produkter snabbare. Dess webbdesignprogramvara är utmärkt för prototyputveckling och designsystem.

När du har registrerat dig på Figma får du tillgång till företagets tillhörande verktyg FIGJAM. Det senare fungerar som ett online-whiteboardverktyg där designteam kan samarbeta och planera designprocesser.

I efterhand verkar det som om Figma skapades för webbens framtid.

Funktioner:

API

Animation

CAD-verktyg

Samarbetsverktyg

Kommentarer/anteckningar

Dataimport/export

Designhantering

Designmallar

Enkel inloggning

Bildredigering

Prestandatestning

Användbarhetstestning

Fördelar:

Oändliga möjligheter

Figma kan användas för att skapa app-prototyper och mockups för produktteamet.

Lättviktiga

Massor av widgets som du kan använda för att hålla minnesvärda workshops

Stöd för en samarbetsinriktad designmiljö

Nackdelar:

Brant inlärningskurva

Ingen mobilapp

Priser:

Gratis för upp till 2 redaktörer och 3 projekt

Professional: 12 USD per redaktör/månad (årlig fakturering) och 15 USD per redaktör/månad (månadsvis fakturering)

Organisation: 45 $ per redaktör/månad (årlig fakturering)

Betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (729 recensioner )

Capterra: 4,7/5 (549 recensioner)

3. Canva

Canva erbjuder webbdesigners en oöverträffad variation av grafiska kategorier och tusentals professionellt skapade mallar som även en amatör kan komma igång med. Och med Canva Website Builder är det enkelt att skapa webbplatser med en sida för evenemang, portföljer, detaljhandelswebbplatser och mycket mer.

Det bästa är att det är gratis att använda.

Dessutom är onlineplattformen molnbaserad och kan nås från vilken plats som helst med hjälp av vilken enhet som helst med internetuppkoppling. Du kan använda Canva antingen i en webbläsare eller som en nedladdningsbar app för Mac, PC, Chromebook, iOS eller Android.

Om du letar efter ett webbdesignverktyg för snabb bild- och videoredigering eller för att skapa en ensidig webbplats, då är Canva verktyget för dig. Om du vill engagera besökarna på den webbplats du har byggt kan du också använda Canva Insights, som ger dig grundläggande analysverktyg.

Funktioner:

Bibliotek med inbyggda mallar för team

Responsiv design

Samarbete i realtid

Ensidiga mallar för anpassade webbplatser

Analys med Canva Pro

Fördelar:

Nedladdningen av det färdiga projektet är snabb och pålitlig.

Användare kan enkelt välja en mall och börja redigera utan dröjsmål.

Ingen designbakgrund krävs

Utmärkta lärresurser för dess designverktyg och allmänna designsystem

Imponerande uppsättning nya verktyg som Canva Website Builder

Intuitivt gränssnitt gör det enklare för amatördesigners

Användarvänlig webbdesignprogramvara

Nackdelar:

Den kostnadsfria versionen har vattenstämplar som hindrar användare från att ladda ner eller vidarebearbeta designerna.

När du laddar ner flera filer komprimeras de automatiskt till en zip-fil.

Ibland förekommer buggar eftersom Canva är en komplett webbapplikation.

Priser:

Gratis

Canva Pro: 12,99 dollar per månad eller 119,99 dollar per år för en användare

Canva for Team: 14,99 dollar per månad eller 149,90 dollar per år för de första fem användarna

Betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (3 771 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (10 833 recensioner)

4. WordPress

WordPress har fått ett gott rykte som den självklara lösningen för webbdesignprogramvara genom att driva nästan hälften av hela internet. Användare kan välja mellan WordPress.org och WordPress.com, som båda baseras på samma grundläggande webbdesignverktyg med endast några få viktiga skillnader.

Den förstnämnda är en självhostad plattform, vilket innebär att du hostar din webbplats med hjälp av en webbhotellleverantör. WordPress.com hostas däremot av Automattic.

I efterhand framstår WordPress som den bästa gratis bloggprogramvaran för nybörjare.

Funktioner:

Förstärkt verklighet

Anpassad design

Röstsökning

Tillgänglighetsläge för widgets

Anpassade innehållstyper

Integrerade nyheter och blogginlägg

Hanterad webbplatssäkerhet

Stöd för PHP 8

Mörkt läge

Fördelar:

Relativt billiga

Nybörjarvänligt och lätt att komma igång med

Webbplatser som är byggda med WordPress fungerar bra på olika enheter.

Mycket modulärt med tusentals plugins och teman

Användare kan bygga nästan vilken typ av webbplats som helst.

WordPress är utformat för att vara responsivt direkt ur lådan.

SEO-vänligt som standard

Nackdelar:

Problem med uppdateringar av webbdesignprogramvara

Höga kostnader för anpassning

Möjliga säkerhetsrisker

Det kan vara svårt att optimera webbplatsens hastighet

Priser:

Priserna för WordPress.org skiljer sig från priserna för WordPress.com. WordPress.org är gratis. Det tillkommer dock ytterligare kostnader, bland annat för att köpa olika webbhotellpaket för dess designverktyg.

WordPress.com har fem prisplaner.

Gratis

Personligt : 4 dollar per månad, faktureras årligen

Premium : 8 dollar per månad, faktureras årligen

Företag: 25 dollar per månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (2387 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 414 recensioner)

5. Adobe

via Adobe

Adobe är relativt nytt inom webbdesignprogramvaror, men har snabbt blivit ett självklart val för grafiska formgivare och webbdesigners. Med detta verktyg för webbdesignmockups och prototyper kan designers utveckla idéer och samarbeta kring olika projekt.

Med Adobe Photoshop och Adobe Illustrator i sin svit av webbdesignverktyg är dess popularitet bland designers översättbar till ett stort antal tutorials och resurser på webben som hjälper dig att komma igång. Detta är särskilt användbart när du söker hjälp med Adobe Photoshop och verktyget för design av användargränssnitt.

Det responsiva webbutvecklings- och designverktyget gör det enkelt att skapa vackra anpassade webbplatser för alla webbläsare och enheter. Designverktyget hjälper också dem som vill skapa responsiva webbdesign.

Funktioner:

Samarbete

Wireframing-designsystem

Interaktiva prototyper för webbdesignprocessen

Omdesignat, modernt användargränssnitt som är mer strömlinjeformat och överskådligt

Tillgång till kodtips

Stöd för flera skärmar för Windows

Visuella hjälpmedel för att minska fel och påskynda webbplatsutvecklingen

Git-stöd

Fördelar:

Utmärkt rykte som ett heltäckande verktyg för UX-design

Sömlös integration med andra verktyg

Bra prestanda även med stora filer

Nackdelar:

Adobe erbjuder endast en kostnadsfri provversion av sina webbutvecklingsverktyg.

Inga funktioner för samarbete i realtid vid webbdesign

Priser:

Gratis: 1 användare per månad

Adobe Dreamweaver Single App: 20,99 $/månad

Företag: 35,99 $/månad per licens

Creative Cloud All Apps: 54,99 $/månad

Betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (34 327 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1 733 recensioner)

6. Wix

via Wix Editor X Design

Wix är ett verktyg för webbutvecklare som låter dig designa, hantera och utöka din online-närvaro utifrån dina behov och specifikationer. Som webbutvecklare har du tre alternativ för att bygga webbplatser: Wix Editor, Wix Artificial Design Intelligence (ADI) och Velo by Wix.

Med Wix Editor får du ett användarvänligt verktyg för att bygga webbplatser med dra-och-släpp-funktion och en mängd anpassningsbara mallar som passar perfekt för nybörjare inom webbdesign.

Å andra sidan är ADI en autonom webbplatsbyggare som hjälper till att utveckla en hel webbplats efter att användarna har angett sina användarpreferenser. Men denna webbplatsbyggare är nyckeln till WYSIWYG med dra-och-släpp-funktioner.

Slutligen får användarna med Velo by Wix en öppen källkodsplattform där de kan skapa sofistikerade webbutvecklingsapplikationer. Denna plattform är idealisk för oberoende webbutvecklare som vill skapa en anpassad webbplatsupplevelse för användarna.

Om du behöver en intuitiv webbplatsbyggare och ett praktiskt verktyg med en rad prisvärda prisplaner, då är Wix plattformen för dig. Du kan välja mellan över 500 fördesignade anpassningsbara mallar.

Funktioner:

Integrerade onlinebetalningar

Multikanalsförsäljning idealisk för e-handel

SEO-vänlig infrastruktur och verktyg för att enkelt skapa webbplatser

Inbyggda tillgänglighetsverktyg

Gratis bandningsverktyg

Analys och rapporter med designverktyget

Fördelar:

Wix är enkelt att använda och kräver inga kunskaper i webbutveckling eller kodning.

Prisvärd prisplan med ett gratis verktygsprogram

Wix-webbplatser har de snabbaste laddningstiderna i ekosystemet, vilket gör detta designverktyg till ett förstahandsval för att skapa responsiva webbplatser.

Wix SEO Wizard ger dig användbara råd för att optimera din webbplats.

Enkel dra-och-släpp-redigerare för amatörer eller erfarna webbdesigners

Nackdelar:

Begränsad anpassningsbarhet eftersom användarna inte har tillgång till webbplatsens kod.

Begränsad funktionalitet gör Wix mindre lämpligt för användare som driver en blogg eller webbutik.

Användare kan inte byta tema utan att först förlora sitt innehåll.

Priser:

Kombination: 18 dollar per månad

Obegränsat: 23 dollar per månad

Pro: 28 dollar per månad

VIP: 47 dollar per månad

Wix erbjuder också några affärs- och e-handelsplaner. Dessa inkluderar:

Grundläggande affärsinformation: 28 dollar per månad

Business Unlimited: 33 dollar per månad

Business VIP: 56 dollar per månad

Företag: 500 dollar per månad

Betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (9 159 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (1 545 recensioner)

7. Marvel

Via Mar vel

Om du letar efter webbdesignverktyg som erbjuder snabb prototyputveckling, testning och leverans till marknaden, då är Marvel verktyget för dig. Av webbplatsbyggarna på listan har detta verktyg en intuitiv design och prototypfunktion som gör wireframing, design och prototyputveckling relativt snabbt.

Designteam kan omedelbart generera designspecifikationer och ansluta integrationer som driver deras designarbetsflöde.

Marvel kräver ingen inlärningskurva och ingen webbdesignprogramvara, vilket gör det till ett utmärkt val för nybörjare. Användarna har tillgång till ett lättillgängligt bibliotek med mallar och resurser som förenklar designprocessen.

Marvel gör det betydligt enklare att omvandla en designmodell till interaktiva onlineprototyper utan att skriva en enda rad kod.

Funktioner:

Anpassningsbara och lättanvända mallar i designverktyget

Anpassningsbara mallar för olika webbelement

Fördefinierade premiumikoner som kan användas i din webbdesign

Intext-teckensnitt kan inkluderas i bilder

Fördelar:

Arbetsflöde mellan skärmdumpar

Ren och enkel användargränssnitt med automatisk layout av webbelement

Användare kan skicka en länk till projektet till kunderna för enkel åtkomst till prototyperna.

De flesta funktionerna är gratis, vilket gör det särskilt användbart för nya designers, studenter och ideella organisationer.

Webbaserat så att användare kan komma åt appen var som helst med en internetanslutning

Nackdelar:

Utmaningar med att skapa grupper inom prototypen

Animeringar på Marvel är inte lika flytande eller smidiga som på andra plattformar.

Webbdesignprogram har inga offlinealternativ

Inga anteckningsalternativ

Begränsade animationsfunktioner för webbdesign

Priser:

Webbutvecklingsverktyget erbjuder 5 alternativ med möjlighet att starta en gratis provperiod.

Gratis (1 användare, 2 aktiva projekt): 0 $

Pro (1 användare, obegränsat antal projekt): 12 dollar per månad

Team (3 användare, obegränsat antal projekt): 42 $ per månad

Företag (6 användare, obegränsat antal projekt): 84 dollar per månad

Enterprise (obegränsat antal användare + projekt): Kontakta oss för en offert

Betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (1 168 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (83 recensioner)

8. Trello

Via Trello

Om du letar efter ett samarbetsverktyg för din webbdesign är Trello rätt verktyg för dig. Plattformen gör det relativt enkelt och hanterbart att skriva utkast till e-postmeddelanden och kalkylblad och samla hela teamet med dra-och-släpp-funktioner för att flytta runt uppgifter.

Denna projektledningsprogramvara i Kanban-stil gör det möjligt för designteamledare att följa hur varje medlem i designteamet presterar. Det digitala samarbetsverktyget hjälper dig att upprätthålla produktiviteten och främja samarbete även i en distribuerad arbetsmiljö.

Det kan användas för webbdesign, men Trello fungerar bäst som en lösning för uppgiftshantering.

Funktioner:

Kortomslag som gör samarbetet färgstarkt

En rad kortkommandon som kan rädda din produktivitet

Avancerade checklistor som ger en tydlig översikt över alla rörliga delar

Kalender Power-Up för att se alla tilldelade checklistor

Butler-automatiseringar som hjälper dig att skapa bättre arbetsflöden

Mörkt läge i Trello-appen för iOS och Android

Fördelar:

Intuitivt gränssnitt

Gratisversionen har många funktioner

Dra-och-släpp-redigerare med kort

Användarna har tillgång till både mobila enheter och datorer.

Användare kan enkelt skapa tavlor med idéer för designtänkande.

Flera Swimlanes kan skapas för att tjäna flera olika syften.

Nackdelar:

Många funktioner kräver tillägg

Det finns en storleksbegränsning för bifogade filer, vilket kan vara begränsande i de flesta fall.

Integrationen med MS Teams och Google Chat kan förbättras

Inte en typisk webbdesignprogramvara utan mer en lösning för uppgiftshantering.

Priser:

Trello har fyra prisstrukturer med en kostnadsfri provperiod på sina betalda abonnemang.

Gratis

Standard: 5 dollar per användare och månad

Premium: 10 dollar per användare och månad

Företag: 17,50 dollar per användare och månad från 250 användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (12 993 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (22 289 recensioner)

9. Webflow

via Webflow

Webflow är en ny, populär plattform för webbutveckling som har en visuell redigeringsplattform online där du kan designa, bygga och lansera webbplatser. Den visuella arbetsytan låter dig styra CSS3, HTML5 och JavaScript och översätta semantisk kod till anpassade webbplatser för den ultimata webbdesignprocessen.

Det låter dig också använda ostylade HTML-element för att få kontroll. Dessutom kan användare utnyttja fördefinierade delar för att designa komplexa element, inklusive bakgrundsvideor och element, bland annat.

Funktioner:

Rullningsbaserad animering

Flerstegsanimation

SEO-kontroller

Aktivitetsdashboard

Kalenderhantering

Kampanjhantering

Automatisk uppdatering

Aktivitetsuppföljning

Fördelar:

Webbdesigners kan koppla rörelser och animationer till markörens position för att fånga användarnas uppmärksamhet.

Samarbetet är relativt enkelt eftersom flera designers kan bjudas in att arbeta på samma webbplats samtidigt.

Webbplatser kan göras mer interaktiva genom att utnyttja displaypaneler, modaler och andra dolda element.

Över 20 fördefinierade animationer och interaktioner finns tillgängliga, vilket gör det möjligt att lägga till funktioner direkt.

Nackdelar:

Bilder kan endast komprimeras manuellt, vilket kan vara tidskrävande.

CMS-gränsen är fortfarande ganska låg på vissa av planerna.

Brant inlärningskurva för en webbplatsbyggare

Priser:

Grundläggande: 12 dollar per månad

CMS: 16 dollar per månad

Företag: 36 dollar per månad

Företag: Prisbaserad plan

Betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (401 recensioner)

Capterra: 4,6/4 (193 recensioner)

10. Designmodo

Via Designmodo

Designmodo är en allt-i-ett-lösning för webbdesign där användare kan skapa webbplatser och nyhetsbrev. Detta verktyg passar bäst för användare som letar efter ett verktyg för att skapa statiska webbsidor, dra-och-släpp-webbplatser eller e-postmallar.

Designmodo erbjuder webbdesigners två webbplatsbyggare: Slides och Startup. Med hjälp av dessa två kan byggare skapa två anpassade webbplatser och lansera dem via en värd. Denna webbdesignprogramvara använder en dra-och-släpp-funktion, som är mycket enkel och samtidigt mycket anpassningsbar. Designverktyget gör hela processen relativt problemfri.

Funktioner:

100 modulkomponenter för betalande kunder

Mobilvänlig design

Jobbportal

Nyhetsbrevsmallar

Fördelar:

Designmodos dokumentation är mycket detaljerad.

Dra-och-släpp-funktionen för innehållsmoduler är väl utformad.

Snyggt och smidigt gränssnitt i designverktyget

Enkel projekthierarki

Ingen inlärningskurva för webbdesigners

Nackdelar:

Begränsade mallalternativ för webbdesigners

Designmodo erbjuder ingen kostnadsfri provperiod.

Anpassningen av modulerna bör gå utöver den tillgängliga djupet

Priser:

Affärsplan: 18 $/månad

Agenturplan: 29 $/månad

Betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (18 recensioner)

Capterra: 3,4/5 (10 recensioner)

Hantera dina webbdesignprojekt på ett och samma ställe

Samarbete är viktigt för webbdesignteam, vilket innebär att flera personer arbetar med liknande uppgifter samtidigt. Få ordning på ditt projekt med hjälp av ClickUps verktyg för projektledning, produktivitet och webbdesign för att undvika flaskhalsar och öka effektiviteten.

