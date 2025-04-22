10 gratis mallar för empati-kartor

Vill du veta vad dina kunder tänker? Det vill de flesta företag. Att förstå kundernas resor och tankeprocesser är faktiskt nyckeln till framgång i affärslivet.

Genom att veta vad som driver användarna kan du skapa bättre produkter och tjänster som uppfyller deras behov. Det gör det också möjligt att snabbt upptäcka problem innan de hinner utvecklas till allvarliga problem.

Sätt dig in i dina kunders tankar med empati-kartor. Dessa visualiseringsverktyg erbjuder ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt för att förstå användarsegment och hur de fattar beslut.

Spara tid genom att använda empati-kartläggningsmallar för att snabbt få en överblick över din användarundersökning och specifika användarattityder. Med dessa 10 empati-kartläggningsmallar att välja mellan får du bättre insikter tack vare whiteboards, användarpersonas resekartor och framgångsplaner. ✨

Vad är en empati-kartmall?

Empatikartor är verktyg som används tidigt i designprocessen för att förstå användarnas frustration och kundresan. Dessa visuella hjälpmedel skapas genom ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt med fokus på att belysa kundernas beteenden – vanligtvis genom användarundersökningar.

Vanligtvis skapas kundempatikartor tillsammans med intressenter efter att du har gjort användarundersökningar och innan du börjar fundera på konceptkartor. Tanken är att sätta sig in i användarnas tankesätt och visualisera deras tillvägagångssätt innan du kommer med lösningar.

Empatikartläggning består vanligtvis av fyra kvadranter. Dessa baseras oftast på kundundersökningar för att ta reda på vad kunderna tycker om dina produkter, vad de säger, hur de känner och vad de gör. Vissa kartor tar även hänsyn till vad kunderna hör om din produkt.

Använd empati-kartläggning för att analysera hur användarna bläddrar igenom blogginnehåll och inlägg på sociala medier, hur de navigerar på webbsidor eller hur de använder en app. Empati-kartor är också användbara för att undersöka hur kunderna kan använda eller reagera på vissa tjänster eller potentiella problem som du kan stöta på.

Med den här mallen för användarkartläggning kan du skapa visuella representationer av komplexa idéer som användarflöden, wireframes och tekniska diagram.

Empatikartmallar underlättar processen genom att skapa struktur. De erbjuder visuella layouter som whiteboardmallar för att sammanställa kunddata, information eller enkätsvar.

Du matar bara in information som är relevant för dina kunder och använder olika vyer för att få djupare insikter om förändringar som kan förbättra dina erbjudanden.

Vad kännetecknar en bra mall för empati-karta?

Alla verktyg är inte lika effektiva, och detsamma gäller för empati-kartmallar. När du väljer rätt mall för ditt team finns det några saker att tänka på.

Här är vad du ska leta efter i en bra empati-kartmall:

Tydlig omfattning och tydliga mål: Omfattande mål gör att teammedlemmarna är på samma sida och prioriterar forskningsbaserade lösningar.

Datavisualisering: Utan data kan du inte få tydliga insikter om användarnas resor. De bästa empati-kartorna erbjuder visualiseringar som whiteboards och diagram som inte kräver någon omfattande designprocess.

Anpassning: Varje företag är unikt, precis som dina behov. Välj en empati-kartmall som kan anpassas, till exempel fält, vyer och listor, som passar dina processer.

Samarbete i realtid: Att skapa empati-kartor är i grunden en samarbetsprocess. Leta efter verktyg som gör det enkelt att samarbeta med kollegor i UX-teamet och med teammedlemmar i andra avdelningar, såsom marknadsföring och försäljning.

Integrationer: Effektivisera arbetsflöden genom att välja en empati-kartläggningsmall som fungerar med de verktyg som designteamet använder, inklusive GitHub.

10 mallar för empati-kartor att använda

Här hittar du 10 av de bästa mallarna för empati-kartor, från whiteboards och mind maps till andra mallar för kundresor. Var och en kan anpassas för att passa just dina affärsbehov.

Använd dessa mallar för att bättre förstå din målgrupp. Du kan visualisera resultat från en användarpersonundersökning, kundernas problemområden, produktutvecklingsundersökningar och andra feedbackformulär. Dessutom kan du samarbeta med teammedlemmar och intressenter för att ta dina produkter till nya höjder.

1. ClickUp-mall för empati-whiteboard

Ladda ner denna mall Samarbeta med kollegor med hjälp av mallen Empathy Map Whiteboard från ClickUp för att förstå kundernas beteende.

Visualisera dina slutanvändares behov och kundresan med mallen Empathy Map Whiteboard från ClickUp. Denna online-whiteboard möjliggör samarbete i realtid under designprocessen. Den har de klassiska fyra kvadranterna samt två ytterligare fält för problem och fördelar.

Börja med att fylla i kundprofilen i mitten och beteenden i klisterlapparna i varje kvadrant. Lägg till fler klisterlappar om du har andra insikter och använd designverktygen till vänster för att markera och organisera dina tankar.

När du har fyllt i empati-kartan kan du automatiskt generera uppgifter för designteamet eller andra avdelningar. Uppgifterna kan omfatta saker som forskning om nya produkter, skapande av innehåll och programvaruförändringar.

Använd listvyn för att se en uppdelning av uppgifterna på att göra-listan. Tavlevyn ger en bredare översikt över vad som finns i varje steg i processen. Tilldela prioriteringar, anpassade statusar och anpassade fält för att organisera din arbetsyta.

2. ClickUp-mall för empati-karta

Ladda ner denna mall Använd en visuell metod för att förstå hur dina kunder interagerar med dina produkter med ClickUps empati-kartmall.

ClickUps empati-kartmall ger dig en inblick i dina kunders tankar med ett interaktivt och visuellt tillvägagångssätt. Liksom många empati-kartor är den uppdelad i fyra kvadranter: Säger, Tänker, Gör och Känner. Varje kvadrant är färgkodad för att göra det lättare att se kundupplevelsen.

Börja med att tillsammans med ditt team fundera över hur kunderna förhåller sig till dina produkter. Granska formulär där kunderna har lämnat feedback. Sätt dig in i deras situation och fundera över hur dina produkter får dem att känna och vad de tycker. Fundera över vad de använder dina produkter till och hur de använder dem.

Skapa en empati-karta för att identifiera kundbehov, användarinsikter och problemområden. Brainstorma sedan idéer för lösningar och lägg upp en plan för att effektivisera beslutsfattandet. Skapa automatiskt uppgifter baserat på dina slutsatser och prioritera dem så att teamet arbetar med de mest kritiska förändringarna först.

Anpassa kundempatikartan genom att skapa statusar som Pågående, Att göra och Klar för att hålla koll på framstegen. Använd anpassade fält för att bryta ner insikterna ytterligare och hoppa mellan de tre olika vyerna för att se slutsatserna i olika ljus.

3. Mall för ClickUp-kundframgångsplan

Ladda ner denna mall Med ClickUps mall för kundframgångsplan får du insikter i kundernas beteende så att du kan förbättra dina erbjudanden.

Använd ClickUps mall för kundframgångsplan för att analysera användarbeteende, bygga empati och förbättra kundhanteringen. Mallen är utformad för att skapa repeterbara planer så att du regelbundet kan tillgodose kundernas behov och ständigt förbättra dina erbjudanden.

Använd formulären för att få insikter från verkliga användare. Med 15 anpassningsbara fält kan du samla in information om allt från prenumerationstyp, kontostatus och problembeskrivning. Varje fält ger viktig information som ditt designteam kan använda för att skapa bättre produkter.

Dra nytta av sju olika vyer för att hålla informationen organiserad. Använd vyn Kund efter hälsa för att identifiera användare med problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. Gå till vyn Lista över nya kunder för att få insikter om hur nya användare interagerar med dina tjänster.

4. ClickUp-mall för kundresekarta

Ladda ner denna mall Använd ClickUp Customer Journey Map Template för att visa dina kunders vanor och preferenser och använd dem för att förbättra din produkt/tjänst.

Kartlägg upplevelser och hur användarna navigerar i dina produkter med mallen för kundresekarta från ClickUp. Använd kartan för att identifiera problemområden och friktionspunkter som försämrar användarupplevelsen.

Whiteboard-vyn delar upp kundresan i olika faser. Använd den för att markera åtgärder och kontaktpunkter. Baserat på dessa kan du skapa faser för lösningar för att diskutera det bästa sättet att lösa problemet.

Tilldela automatiskt uppgifter till relevanta teammedlemmar för att börja genomföra din handlingsplan. Baserat på resultaten från kundresekartan kan du prioritera de uppgifter som bör hanteras först. Använd beroenden för att markera uppgifter som hindrar framtida arbete för att förhindra hinder.

5. ClickUp-mall för kartläggning av användarberättelser

Ladda ner denna mall Skapa och anpassa din användarberättelsekarta med en flexibel och förformaterad whiteboardmall i ClickUp.

Letar du efter en mall som stöder agila utvecklingsprocesser? ClickUps mall för användarberättelser använder agil metodik för att visualisera produktutvecklingsprocessen från början till slut.

Börja med att fylla i den produkt eller funktion som du ska använda för att skapa processkartan. Skapa sedan beskrivande personprofiler för olika typer av användare. Fundera över vad den användarprofilen vill uppnå och lägg till det i avsnittet om användaraktivitet.

Gå sedan igenom de steg som användaren behöver ta för att nå sitt mål och lägg in dessa i avsnittet om användarsteg. Dela sedan upp stegen ytterligare i detaljer som behövs för att slutföra varje steg. Dela upp denna information i avsnittet om releaser med hjälp av klisterlappar.

Med den kompletta berättelsekartan får du en mycket bättre förståelse för din målkund. Baserat på dina insikter kan du skapa uppgifter för att förbättra dina produkter och tilldela dem till relevanta teammedlemmar. ✍️

6. ClickUp-mall för kundernas röst

Ladda ner denna mall Samla in och klassificera kundernas förväntningar och reaktioner på din produkt/tjänst för att förstå vad du kan göra för att förbättra den.

Om du verkligen vill veta vad dina användare tänker och förbättra kundlojaliteten, använd ClickUps mall för kundernas röst. Den är utformad för ett brett spektrum av användningsområden, inklusive marknadsföringsteam, säljgrupper och utvecklingsavdelningar.

Den är baserad på Voice of the Customer Translation Matrix och innehåller ordagrant återgivna svar från kunder, behov som bör tillgodoses och krav för att skapa en bättre kundupplevelse.

Börja med att samla in kundfeedback med hjälp av de inbyggda formulären. Använd mallar för användarpersonligheter för att identifiera målgruppssegment och anpassa dina frågor efter deras behov. Skapa sedan kundbehov och krav för att lösa deras problem.

Använd list- och tavelvyerna för att skapa uppgifter och att göra-listor baserat på dina resultat. Prioritera de mest angelägna frågorna och lägg till betyg för arbetsbelastningen för att se vilka åtgärder som kommer att ta tid och vilka som går snabbt att genomföra.

7. Empati-kartmall för PowerPoint och Google Slides från Slidechef

via Slidechef

Empatikartmallen från Slidechef är utformad för användning med Google Drive -verktyg som Google Slides och presentationsprogramvara som PowerPoint. Den använder en kvadrantmetod för att förstå användarnas attityder och skapa visuellt samarbete för att identifiera lösningar.

Fyll i avsnitten för Hör, Se, Säg & Gör och Tänk & Känn utifrån olika kundsegment. Markera problemområden och fördelar, och växla mellan kvadrantvyn och mind map-vyn för att få nya insikter.

Anpassa mallen genom att ändra den så att den passar ditt varumärkes färgschema. Använd sedan presentationen för att dela insikter med hela designteamet.

8. Empatikarta-mall från Moqups

via Moqups

Hjälp teamen att bättre förstå användarupplevelsen med empati-mallen från Moqups. Denna mall använder en enkel metod för att förstå vad användarna känner, ser, säger, gör och tycker om olika produktfunktioner.

Det är ett utmärkt alternativ för marknadsföringsteam som vill se hur användarna interagerar med de senaste marknadsföringskampanjerna. Utvecklingsteam kommer också att uppskatta att använda den för att få insikter om hur användarna navigerar i app-prototyper.

Tänk på att dessa mallar är användbara för brainstorming. Om du vill tilldela uppgifter automatiskt och skapa handlingsplaner måste du använda denna mall tillsammans med ett annat projektledningsverktyg, till exempel ClickUp.

9. Mall för empati-diagram från SlideTeam

via SlideTeam

Att skapa empati-kartor är bara ett steg i produktförbättringsprocessen. När du väl vet vilka problem kunderna står inför måste du dela dessa insikter med teamet. På så sätt kan de göra relevanta förändringar.

Denna kostnadsfria mall gör det enkelt att arbeta igenom användarresan och omedelbart dela resultatet med intressenter. Sätt dig ner och arbeta igenom användarupplevelsen genom att fylla i information för varje kvadrant.

Anpassa grafiken och formerna så att de passar ditt företag. Lägg till ikoner för att framhäva viktiga punkter, särskilt när det gäller potentiella lösningar. Dela dina resultat i en PowerPoint-presentation med relevanta teammedlemmar.

10. PDF-mall för empati-karta från The Business Model Analyst

via The Business Model Analyst

Empatikartan från The Business Model Analyst är en PDF-fil som går igenom användarupplevelsen. Precis som med andra empatikartor finns det fyra kvadranter som alla fokuserar på hur användarna reagerar på dina erbjudanden. Skapa en ny karta för varje kundsegment eller fördjupa dig i en specifik typ av användare.

De finns i utskriftskvalitet i storlekarna Letter och A3 och är perfekta för att sammanställa presentationsdokument för personliga möten. På så sätt kan intressenterna följa med och göra anteckningar efter behov.

Det är en gratis nedladdning, vilket innebär att du kan använda den så ofta du vill eller skriva ut så många kopior du behöver. Använd denna PDF för att driva en brainstorming-session och samarbeta med andra teammedlemmar som kan ha lösningar på de problem som användarna har tagit upp.

Förstå dina kunder bättre med empati-kartor

Med dessa empati-kartmallar kan du effektivisera arbetsflöden och samarbeta för att betjäna dina kunder. Använd mallarna som fristående verktyg för att få kundinsikter eller integrera dem med projektledningsverktyg för att automatisera uppgifter baserat på dina observationer.

Registrera dig på ClickUp idag för att få bättre insikt i dina kunder och skapa bättre produkter som uppfyller deras behov. Med whiteboards och empati-kartmallar får du snabbare svar och den information du behöver för att skapa en smidigare kundupplevelse.