10 gratis mallar för konceptkartor i Google Docs och ClickUp

Innan du sätter igång med ett projekt är det viktigt att veta vart du vill komma med det.

Alla inblandade bör vara överens om de långsiktiga målen och ha tillgång till rätt projektinformation för att nå dem. Inledande forskning, brainstorming och prototyper är bara en bråkdel av den viktiga projektdokumentation som gör detta möjligt. Men hur ska man förstå alla dessa rörliga delar?

Konceptkartläggning, förstås. 🙂

Dessa diagram hjälper team att förstå sina idéer genom att rita relationer mellan dem som kopplar dem tillbaka till det större ämnet. Särskilt i de tidiga stadierna av produktutvecklingen, när nya idéer kastas omkring som fotbollar, hjälper dessa kopplingar designers och ingenjörer att utvärdera ett allmänt ramverk som kan tas med till nästa fas.

Dessutom ger konceptkartläggning utrymme för alla medlemmar att utforska sina mest kreativa idéer på rätt sätt. 🎨

Du kan alltid börja från scratch när du skapar din nästa konceptkarta, men det bästa sättet att få ut det mesta av denna idéstrategi är att använda en färdig mall för konceptkartor. Med en färdig mall för konceptkartor blir det enkelt att förbättra din brainstormingprocess med en struktur där du kan plugga in och använda dina komplexa idéer efterhand.

De är också vanligtvis inbyggda i din favoritprogramvara för brainstorming eller integreras sömlöst med din nuvarande teknikstack – så du behöver inte betala för en konceptkartskapare. Den här artikeln är det perfekta stället att börja på. Vi kommer inte bara att fördjupa oss i hur man skapar konceptkartor, utan vi har också gjort jobbet för att ge dig de 10 bästa mallarna för konceptkartor för alla typer av projekt. ✅

Vad är en konceptkarta-mall?

En konceptkarta använder färdiga tabeller, grafer, diagram eller, oftast, diagram för att visuellt representera information genom att koppla den till en övergripande idé. Dessa mallar utgör ett ramverk som hjälper team att fastställa de övergripande detaljerna i ett projekt i en hierarkisk struktur, där de viktigaste och mest komplexa idéerna ligger högst upp.

Varje idé eller nyckelbegrepp representeras av olika former på din konceptkarta som kan redigeras för att återspegla ditt projekts detaljer – nästan som ett mad lib. Nästan.

Rita kopplingar mellan valfri form eller media på din whiteboard för att skapa ditt flödesschema i ClickUp.

Eftersom de är mycket visuella är mallar för konceptkartor utmärkta verktyg att introducera tidigt i idéfasen och ha till hands för att få med sig intressenterna i framtiden. Din konceptkartdesign kräver ett roadmapping-tänkande för att koppla samman idéer, bygga en hierarkisk struktur och koppla samman komplex information till ett visuellt presenterat dokument.

Dessutom kan du använda konceptkartor för att illustrera allt från grundläggande idéer till specifika procedurer och system. Dessa visualiseringar hjälper dig i slutändan att planera och slutföra en mängd olika uppgifter, oavsett om du vill använda dem för att utveckla nya produkter, marknadsföringskampanjer eller omstrukturera avdelningen.

Typer av mallar för konceptkartor

Faktorer som projekttyp, krav, aktuell teknikstack och arbetsstil påverkar vilken typ av konceptkarta som passar dig bäst. Och eftersom det finns massor av sätt att skapa konceptkartor finns det något för alla!

Det handlar bara om att hitta den som passar bäst. Så, vilken typ av konceptkarta-mall ska du leta efter?

Flödesscheman illustrerar arbetsflöden och processer, medan systemkonceptkartor hjälper till att visualisera olika typer av enkla eller komplexa system. Du kan också använda spindelkartor för att skapa ett "nät" av idéer eller utgå från ett befintligt diagram för att fokusera på ett enskilt ämne med hjälp av mind map-mallar.

Anpassa din mind map från grunden i ClickUp med Blank Mode

Hierarkikartor är en annan typ av kreativ konceptkarta som är användbar när man ska fastställa prioriteringar eller befogenheter för olika objekt. Med andra ord, för att förmedla uppgiftsberoenden eller bryta ner befälsordningen inom din avdelning.

Bonus: Mind Maps Vs Concept Maps

Vad kännetecknar en bra mall för konceptkartor?

När du söker efter mallar för konceptkartor finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Rätt utseende, känsla och funktionalitet varierar från team till team, men det finns några tydliga egenskaper som kan guida dig i rätt riktning så att du inte behöver börja från en tom mall för konceptkartor:

Enkel att använda direkt efter nedladdning – inga extra webbseminarier eller instruktionsvideor behövs.

En flexibel layout för att lägga till eller redigera strukturen. Detta är användbart om du hanterar flera projekt med olika komplexa koncept.

Massor av visuella verktyg för att lägga till färg, former, objekt och kopplingar till din konceptkarta.

Samarbetsfunktioner för att dela, redigera och presentera dina konceptkartor med teamet för att dela, redigera och presentera dina konceptkartor med teamet

Flera integrationer för att anpassa din konceptkarta-mall till dina mest använda arbetsverktyg. för att anpassa din konceptkarta-mall till dina mest använda arbetsverktyg.

Tänk på det projekt du arbetar med för att hitta den mest lämpliga lösningen som uppfyller dina unika krav. Och var inte snål med din önskelista över mallar! Begreppskartläggning är en populär diagramstrategi och de funktioner vi har listat är bara en liten del av vad vissa av dessa resurser kan göra för dig.

10 gratis mallar för konceptkartor

Med så många alternativ att välja mellan kommer du garanterat att hitta rätt konceptkarta-mall. Men du behöver inte ge dig ut på denna resa ensam! Vi är här för att hjälpa dig med 10 av våra favoritmallar för att du ska kunna leva ditt mest kreativa liv!

1. Mall för konceptkarta från ClickUp

Ladda ner denna mall Konceptkarta-mall från ClickUp

För att skapa diagram av alla slag rekommenderar vi alltid att du letar efter en mall som passar din favoritprogramvara för digitala whiteboardtavlor. Har du inte använt virtuella whiteboardtavlor tidigare? Förbered dig på att bli överraskad!

Digitala whiteboards gör dina idéskapande- och projektplaneringsfaser mer effektfulla, visuella och engagerande. Dessutom har denna programvara skapats för att hantera skapandet av konceptkartor genom diagram, flödesscheman och ramverk av alla slag.

Och konceptkarta-mallen från ClickUp organiserar och utvidgar all data och information i en visuellt tilltalande presentation på whiteboards. Skapa konceptkartor, anpassa strukturer och färgkoda varje koncept, delkoncept eller idé. Sedan kan du omvandla dessa idéer direkt till genomförbara uppgifter inom konceptkartorna.

Du kan också lägga till text mellan varje sammanhängande idé, koncept eller resultat för att ytterligare tydliggöra hur de olika delarna hänger ihop på kartan. Med uppgifts-, dokument- och webbkort som du kan bädda in i din tavla kan du omedelbart börja lägga till sammanhang till varje ny tanke.

2. Mind Map-mall från ClickUp

Ladda ner denna mall Mind Map-mall från ClickUp

Är du inte så förtjust i digitala whiteboardtavlor? Inga problem! Mind mapping är ett lika visuellt och intuitivt alternativ för att koppla samman dina idéer på interaktiva konceptkartor.

Den enkla mind map-mallen från ClickUp är den perfekta resursen för både erfarna diagramskapare och nybörjare. Den är enkel att använda och gör det möjligt att skapa konceptkartor med din mind map på två olika sätt: i uppgiftsläge eller tomt läge.

Båda metoderna hjälper dig att utforska dina idéer på ett mer djupgående sätt med färgkodade kopplingar och dra-och-släpp-funktionalitet för att snabbt redigera, utöka och omarbeta dina diagram eller konceptkartor – men var och en har också sina egna styrkor. Uppgiftsläget är utformat för att hjälpa dig att organisera dina idéer i ett praktiskt arbetsflöde där varje idé representerar en praktisk uppgift inom ditt arbetsområde.

Blank-läget är ditt fria alternativ där du kan skapa helt nya konceptkartor och förgrena dem i vilken formation du än kan drömma om! Blank-läget är perfekt för att kartlägga användarflöden och brainstorma, och ger dig fortfarande möjlighet att agera på dina idéer när du är redo att ta nästa steg med ditt projekt genom att konvertera noder direkt till ClickUp-uppgifter.

3. Bubbelkarta-mall från ClickUp

Ladda ner denna mall Bubbelkarta-mall från ClickUp

Bubble Map Template från ClickUp är ett utmärkt verktyg för att dela upp större koncept i mindre delkoncept – så många du vill! Eftersom varje bubbla utgår från en central idé kan du följa en tydlig linje från de minsta detaljerna tillbaka till det större målet. För komplexa koncept på ett digitalt whiteboardverktyg är denna mall för bubbelkonceptkartor ett måste.

Bonus: Kolla in våra 10 bästa sofistikerade bubbelkartmallar för visualisering och brainstorming

Denna malls starkt visuella och idétänkande karaktär är avgörande för att identifiera potentiella mönster som kreatörer och projektledare annars kanske skulle ha missat – mönster som senare kan hjälpa dig att etablera arbetsflöden, projektmilstolpar och uppgiftsberoenden!

ClickUps mall för bubbelkonceptkarta börjar med en snöflingeliknande struktur. Utöka eller förenkla idéer enkelt, med en huvudkategoribubbla i mitten och förkopplade grenar som stimulerar dina kreativa tankeprocesser. Du kan sedan koppla olika adjektiv för att beskriva varje underkategori. Tillsammans hjälper dessa komponenter dig att utforska relaterade begrepp fullt ut.

📮 ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idéskapande. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din beskrivning. Det är den perfekta appen för arbetet som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra dem snabbare!

4. Mall för produktplanering från ClickUp

Ladda ner denna mall Produktplanmall från ClickUp

Om du letar efter konceptkartor specifikt för produktutveckling är Product Roadmap Template från ClickUp något för dig! Denna mall gör det enkelt att kartlägga och utarbeta en komplett översikt över hela ditt projekt från start till mål.

Den ger en överblick på makronivå över alla delar av ditt projekt, från vision och inriktning till olika initiativ och funktioner. Den är idealisk för produktchefer som vill hålla koll på varje projektfas och dela framstegen med andra. Den innehåller allt du behöver för att lyckas med ditt nästa projekt, till exempel:

5. Mall för konceptkarta för omvårdnad från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för konceptkarta för omvårdnad från ClickUp

Konceptkartmallar är dock inte bara för kreativa personer och projektledare! För applikationer och patienthantering inom hälso- och sjukvårdssektorn kan sjuksköterskor och annan vårdpersonal använda sjuksköterske-konceptkartmallen från ClickUp.

Denna mall kan hjälpa dig att organisera all data som samlats in från patientanalyser och utvärderingar, identifiera de specifika problem som patienterna står inför och utforska olika vårdprocedurer. Mallen använder en mind map-struktur för att hjälpa vårdpersonal att hålla reda på de faktorer som kan påverka en patients behandling – till och med deras kulturella eller religiösa övertygelser.

Dessa konceptkartor är därför en viktig komponent för att utföra procedurer på rätt sätt och uppnå bästa resultat för varje patient.

Lär dig mer om programvara för projektledning inom hälso- och sjukvården!

6. Processkarta-mall från ClickUp

Ladda ner denna mall Processkarta-mall från ClickUp

Om du gillar möjligheten att förvandla objekt på din tavla till uppgifter med hjälp av ClickUp Whiteboards, kan Process Map Template från ClickUp hjälpa dig att ta det ett steg längre! Denna mall är utformad för att maximera produktiviteten i team genom att illustrera aktivitetsflödet i varje steg av en process på en fördefinierad struktur.

Du kan använda denna processkartmall för att få en fullständig översikt över ditt projekt och sålla bort mindre viktiga aktiviteter, så att du kan fokusera på de viktigaste aktiviteterna och åtgärderna som hjälper dig att uppnå dina mål.

Med flyttbara uppgifter i varje färgkodad kolumn och simbanor för att skilja mellan åtgärdspunkter, mål och aktiviteter fungerar denna konceptkarta i princip som en Kanban-tavla för din brainstormingprocess. När du flyttar dina idéer över tavlan har du möjlighet att omvandla dem till uppgifter.

7. Processkarta-mall från ClickUp

Ladda ner denna mall Processkarta-whiteboardmall från ClickUp

Om du vill ha en annorlunda visuell approach till din konceptkarta, så kan du det! Konceptkartor bygger på kreativitet och är avsedda att få dig att tänka utanför boxen. Och när du är redo att bredda dig finns Process Map Whiteboard Template från ClickUp där för att underlätta för dig.

Denna nybörjarvänliga whiteboardmall är viktig för att befästa arbetsflödeskoncept för tvärfunktionella team. Med möjligheten att se hela processen från början till slut och ange vilka objekt som representerar aktiviteter, beslut och ansvarsområden kan den hjälpa dig att kartlägga UX-flöden och processer.

Med hjälp av detta processkartdokument kan du fördela olika uppgifter mellan avdelningarna och slippa börja från en tom konceptkarta-mall! Lägg bara till nya rader eller redigera enkelt de befintliga avsnitten för att anpassa dem till ditt projekt.

8. Mall för processflöde på whiteboard från ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för processflödeswhiteboard

Denna mall för processflödeskartor från ClickUp är ett annat utmärkt verktyg som hjälper dig att kartlägga dina nya koncept på rätt sätt. Mallen är organiserad i ett mycket visuellt processflöde och ger dig möjlighet att överblicka varje steg från en hög nivå.

Denna konceptkarta delar upp din huvudidé i fem sektioner, var och en med en identifierande ikon och färgkodning för att underlätta organisering och identifiering. De olika stegen i kartan inkluderar planering, utveckling, genomförande, hantering och utvärdering. Varje steg hjälper dig att framgångsrikt slutföra den angivna processen och utvärdera resultaten.

9. Swimlane Flowchart Template av ClickUp

Ladda ner denna mall Swimlane Flowchart Template av ClickUp

Swimlane Flowchart Template från ClickUp erbjuder ännu ett sätt att se på omfattningen av arbetet för ett helt koncept. Detta flödesschema skapar visuella bilder för varje steg i en process och ger uppdateringar om individer eller avdelningar som ansvarar för olika aktiviteter och uppgifter.

Tilldela uppgifter längs processen till specifika individer eller team och få en djupare förståelse för hela processen. Dessutom är den redo att presenteras för att dela och underlätta samarbetet med alla inblandade intressenter!

Du kan börja med att namnge din process och varje roll i kolumnen "Tilldelad". Sedan anger du var processen börjar och slutar och definierar alla terminaler, uppgifter och beslut som behövs för att slutföra projektet.

10. Mall för konceptkarta av Figma

Konceptkarta-mall via Figma

En annan kreativ konceptkarta som ditt team kanske kommer att uppskatta är Figmas konceptkartmall. Med denna lättanvända konceptkartskapare kan du organisera alla idéer och koncept på ett stort utrymme, där du fritt kan skapa ett diagram som kopplar samman alla relevanta element.

Börja med ett kärnkoncept i mitten av kartan och dela sedan upp den idén i olika sammankopplade delkoncept och motsvarande idéer. Eller ange hur varje idé hänger ihop för att ge sammanhang för varje koppling i kartan.

Få allt du behöver med rätt konceptkarta-mall

Alla dessa konceptkartor hjälper dig att komma igång med projektledningsprocessen på rätt sätt. Men om du letar efter en mall för att strukturera stora idéer i tydliga diagram, då är ClickUp perfekt för dig. 🙂

Med sitt omfattande mallbibliotek är ClickUp den enda plattformen som är tillräckligt kraftfull för att samla allt ditt arbete på ett ställe och spara tid!

Få tillgång till alla ClickUp-mallar på denna lista, plus hundratals andra visuella och samarbetsinriktade funktioner när du registrerar dig för ClickUp idag. 🏆