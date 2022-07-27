Konceptkarta vs tankekarta – vad är skillnaden?

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "vad är skillnaden mellan tankekarta och begreppskarta?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Den största skillnaden mellan tankekartor och konceptkartor är deras visuella struktur. Varje karta styr tolkningen och, ännu viktigare, resultatet av den information som visas. " } } ] }

Det korta svaret är att tankekartor och konceptkartor har sina egna distinkta funktioner. Vid första anblicken verkar detta inte logiskt, eftersom båda är platser för att brainstorma idéer.

Men låt oss säga att du utvecklar en ny introduktionsprocess för din avdelning. Skulle du presentera en visuell karta med 18 slumpmässiga tillvägagångssätt för ditt team? Eller en med gammal och ny introduktionskunskap ordnad i ett sekventiellt flöde?

Det finns bevis för att effektiv kunskapsöverföring på arbetsplatsen börjar med att ta reda på hur andra tar emot den information vi vill kommunicera. Det är nästan som att fråga: ”Hur kan jag få mitt team att läsa mina tankar?”

Det första steget är att organisera våra idéer i något konkret, till exempel en anteckningsbok eller ett mind mapping-verktyg som ClickUp. Nästa steg är att tänka igenom våra idéer för att kunna agera. 🎯

I den här guiden går vi igenom skillnaden mellan tankekartor och konceptkartor, egenskaperna hos varje typ och hur du använder färdiga mallar för att tiodubbla din produktivitet när du kartlägger!

Skillnader mellan tankekartor och konceptkartor

Den största skillnaden mellan tankekartor och konceptkartor är deras visuella struktur. Varje karta guidar tolkningen och, ännu viktigare, resultatet av den information som visas.

Ta en titt på de fem viktigaste egenskaperna hos en tankekarta jämfört med en konceptkarta:

Mind maps

Kasta ut ett stort nät för alla idéer Fokusera på en huvudidé/ett enda problem Använd linjer för att koppla samman underämnen Fri form brainstorming Oordnad, snabb idéskapande

Begreppskartor

Fånga endast det som är relevant och viktigt Koppla ihop flera idéer/storskaliga projekt Använd pilar för att visa relationer Djupgående analys för att enas om en lösning Resultatorienterat

Att använda samma visuella verktyg om och om igen för alla typer av idéer är inte den bästa metoden för kreativitet och inlärning. Låt oss därför dyka in i allt du behöver veta om tankekartor och konceptkartor!

Vad är en tankekarta eller tankekartläggning?

En mind map är ett fritt format diagram med enskilda nyckelord eller fraser relaterade till en central idé. Det hjälper människor att skriva ner sina tankar i en ström av medvetande utan avbrott eller redigering.

En central idé (mål, ämne eller problem) cirkuleras i mitten av sidan. Linjer dras från cirkeln utåt i olika riktningar för att bygga ett nätverk av relaterade underidéer. ✍️

Skapa tankekartor i ClickUp för att bryta ner viktiga idéer

När ska du använda en tankekarta för ditt projekt?

Det är ingen hemlighet att människor föredrar visuella hjälpmedel framför sidor med text under möten och workshops.

Mind maps får oss att känna på ett visst sätt när vi är i en kreativ zon. Det är den inbjudande, rumsliga dispositionen som gör att vi kan hälla ut tankarna från våra hjärnor och in i ett tryggt utrymme.

Omorganisera enkelt den visuella strukturen genom att dra grenar till logiska vägar i ClickUp.

Förutom mind maps estetiska fördelar finns det också en funktionell sida, nämligen deras värde när det gäller att organisera tankarna innan man fastnar i ett projekt. Vi har alla varit där: Kickoff-mötet avslutas utan frågor, utan feedback och med en lista över tilldelade uppgifter.

Sedan sitter vi ensamma med våra tankar medan vi snurrar runt på våra stolar och väntar på att den rätta idén ska dyka upp. Innan vi vet ordet av är alla tillbaka på ett kickoff-möte, efter kickoff-mötet, för att diskutera olika alternativ.

Använd en tankekarta när du vill ha en öppen dörr för kommunikation och samarbete även efter att mötet är över. Det är den perfekta platsen för att samla bra, dåliga och originella idéer.

8 populära tankekartor

Lägg till dessa typer av tankekartor i din strategiska organisationsverktygslåda och överväg att använda dem i ditt nästa projekt:

Multi-flow-karta: Syftar till att bedöma orsaker och effekter av specifika händelser. Bubbelkarta: Förklarar egenskaper som är förknippade med ett specifikt tema, ämne eller evenemang. Kolla in våra : Förklarar egenskaper som är förknippade med ett specifikt tema, ämne eller evenemang. Kolla in våra 10 bästa mallar för bubbelkartor för brainstorming. Kolla in våra 10 bästa bubbelkartmallar för brainstorming Dubbel bubbelkarta: Förenar två bubblor för att visa relaterade teman. Okej, det är egentligen ett Venn-diagram, men är inte ”dubbel bubbla” roligare att säga? Träddiagram: Liknar silhuetten av ett träd för att kategorisera information med ett centralt ämne som rot. Dialogkarta: Förbättrar kvaliteten på konversationer med hjälp av den Förbättrar kvaliteten på konversationer med hjälp av den problembaserade informationssystemmetoden för mycket komplexa begrepp. Cirkelkarta: Definierar en central idé (siffra, ämne, symbol) inuti en liten cirkel och en större yttre cirkel med relaterad information. Brace map: Delar upp ett fysiskt objekt i större och mindre komponenter för att underlätta identifieringen. (Den vänstra sidan av parentesen anger huvudobjektet och den högra sidan listar komponenterna) Spindeldiagram: Liknar silhuetten av en spindel med teman som grenar sig ut från huvudämnet.

Kolla in vår mind mapping-handledning för tips och tricks för att komma igång med ClickUp! ⬇️

För- och nackdelar med tankekartor

En mind map är ett kraftfullt och visuellt verktyg, men det är värt att notera fördelarna och nackdelarna med det:

✅ Fördelar med tankekartor

Stärk kommunikationen och engagemanget mellan teammedlemmarna

Lämpligt för personliga, akademiska och affärsmässiga miljöer

Det krävs minimalt med ansträngning för att skapa och ta anteckningar direkt.

Flexibelt att omstrukturera när som helst

❌ Nackdelar med tankekartor

Baserat på en enkel hierarki som begränsar skalbarheten

Inte praktiskt att använda för att slutföra projektuppgifter

Överbelastad med för mycket information

Bonus: Kolla in 10 AI-verktyg för mind mapping och brainstorming

Vad är en konceptkarta eller konceptkartläggning?

Om du vill ha ett visuellt samarbetsverktyg för att dela gruppkunskap, skala arbetsflöden och öka samarbetet inom teambuilding, är en konceptkarta rätt val!

En tankekarta är ett fritt format diagram för brainstorming, medan en konceptkarta är ett top-down-diagram som är avsett att producera ett resultat eller en åtgärd. Den analyserar och besvarar en drivande fråga med ett nätverk av korskopplingar. 🔗

Lägg till sammanhang till ditt arbete genom att länka till uppgifter, filer, dokument och mer i ClickUp.

När ska du använda en konceptkarta för ditt projekt?

En konceptkarta lämnar inget utrymme för öppen tolkning eftersom det öppnar upp för missförstånd. Dessa kartor illustrerar kopplingarna mellan flera begrepp, så de innehåller i allmänhet en större mängd information. Detta är en viktig anledning till varför team föredrar konceptkartor framför tankekartor för att skissa och planera strategier.

Ta till exempel denna kundresekarta:

Kartläggningstekniker är perfekta för att skapa strategiska planer.

Denna konceptkarta berättar en visuell historia om en kunds upplevelse av ett varumärkes kontaktpunkter. Den ger en tydlig och specifik bild av vad som händer i varje steg av resan. Härifrån använder teamet konceptkartan som vägledning för beslut och – du gissade rätt – för att vidta åtgärder!

3 huvudtyper av konceptkartor

Människor uppskattar en lättförståelig översättning av komplexa idéer, så det är viktigt att få fram din huvudpoäng med rätt typ av konceptkarta. Hjälp din publik att visualisera resultaten med de tre huvudsakliga konceptkartorna:

Systemkarta: Denna visar de ömsesidiga relationerna mellan enskilda komponenter för att identifiera vad som hör ihop och inte hör ihop. Denna typ av konceptkartläggning kräver en djup kunskap om problemet för att samtalen ska bli produktiva. Flödesschema: Spårar sekvensen av ett beslut, en process eller ett arbetsflöde från början till slut. Geometriska former med en specifik betydelse används för att representera varje steg. Det hjälper den som skapar dessa processer att visualisera omfattningen, sekvensen, etapperna och de inblandade intressenterna. Hierarkikarta: Organiserar positioner och rangordningar inom ett system för att illustrera relationerna mellan komponenterna. Den mest kända hierarkikartan är ett : Organiserar positioner och rangordningar inom ett system för att illustrera relationerna mellan komponenterna. Den mest kända hierarkikartan är ett organisationsschema för ett företag som visar den interna strukturen och ansvarsområdena för dess avdelningar och anställda.

Rita fritt, lägg till bilder, skriv anteckningar och förvandla idéer till uppgifter med en konceptkarta i ClickUp.

Kräver konceptkartor mer arbete än tankekartor? Absolut. Men kom ihåg att resultatet av konceptkartläggning är avsett för saker som officiell dokumentation, minnesbevarande och bättre utbildning. 🧑‍💻

Bonus: Verktyg för processkartläggning

För- och nackdelar med konceptkartor

Här är några fördelar och nackdelar att tänka på när du överväger att använda konceptkartor:

✅ Fördelar med konceptkartor

Representerar tyst kunskap i projekt (kunskap baserad på en persons erfarenhet)

Sammanställer information för att snabbt förklara komplexa, flerstegskoncept

Hjälper till att identifiera flaskhalsar, luckor och krav för att uppnå ett mål

Avsiktligt utformat för att stimulera kritiskt tänkande

❌ Nackdelar med konceptkartor

För att dela konceptkartor med teammedlemmar måste alla fakta och all information presenteras.

Informationen måste ordnas i ett lättläst format, annars blir din publik förvirrad.

Risken för en dominoeffekt om förändringar sker i bara ett koncept

Är du redo att skapa dina egna kartor? Släng de konventionella sätten att skapa tankekartor och prova det bästa verktyget för tankekartor gratis: ClickUp!

Läs också: Hur man skapar en effektiv empati-karta för användarinsikter

Släpp loss din kreativitet i ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet där team samlas för att planera, organisera och samarbeta kring arbetet med hjälp av uppgifter, dokument, chatt, mål, whiteboards och mycket mer. ClickUp kan enkelt anpassas med bara några klick och gör det möjligt för team av alla typer och storlekar att arbeta mer effektivt och höja produktiviteten till nya höjder!

Skapa din egen fria tankekarta för att planera och organisera projekt och idéer, eller börja bygga vidare på det du redan har skapat i ClickUp.

Planera och organisera projekt, idéer eller befintliga uppgifter i ClickUp för den ultimata visuella översikten.

Eller föredrar du att fritt brainstorma dina idéer och samarbeta med ditt team i realtid? Se hur ClickUps Whiteboard förvandlar ditt teams idéer till samordnade åtgärder – allt på ett och samma ställe! ⬇️

ClickUp gör det enkelt att omvandla idéer till handling

Över 800 000 team använder ClickUp för att öka sin personliga och arbetsmässiga produktivitet så att de inte begränsas av konventionella samarbetsmetoder. Och i den senaste övergången till en hybrid arbetsplats är det viktigare än någonsin att använda flexibla verktyg som uppfyller behoven för onlinekommunikation.

Om din nuvarande teknik inte ger dig mer tid och energi, byt till ClickUp redan idag.

Låt idéerna flöda! Vi ser fram emot att se vad du kommer att skapa härnäst. 💡